Рафаэль Хакимов: «Делийские султаны отбили нашествие татаро-монголов, но не смогли противостоять Тамерлану»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 36-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Делийский султанат (1206—1555)

У истоков султаната стояли Гуриды — выходцы из афганской области Гор. В конце XII века Мухаммад Гури, сделавший своей столицей Лахор, подвергал северо-запад Индии регулярным набегам. Его полководец Кутб-уд-Дин Айбек, овладевший Индией после побед при Тараори (1192) и Чанадаваре (1194), по смерти своего покровителя отложился от Лахора и провозгласил себя делийским султаном — правителем Афганистана и Северной Индии (включая нынешний Пакистан). Однако его правление было недолгим, в 1210 году он умер, и его власть перешла к его сыну Арам-шаху. В 1211 году Илтутмиш, зять Кутб-ад-Дина, пошел походом на Дели, разбил и взял в плен Арам-шаха и сам вступил на престол. Султанат под предводительством Илтутмиша установил хорошие отношения с Аббасидским халифатом и сохранил независимость Индии от татаро-монголов.

После 30 лет междоусобиц, последовавших за смертью Илтутмиша, на престол взошел Гийас ад-дин Балбан, который успешно оборонял султанат от воинственных раджпутов и татаро-монголов. Династия мамлюков правила до тех пор, пока Джалал ад-дин Фируз Халджи не сверг Муизз ад-дин Кай-Кубада, внука Балбана.

Делийский султанат в XIII в.

На исходе XIII века Делийский султанат достиг вершины своего могущества. Султан Ала уд-Дин Хальджи покорил Гуджарат (ок. 1297) и Раджастхан (1301—1312) и отстоял свои владения от нашествия чагатаев из Мавераннахра. Начатое им и его наследниками продвижение на юг провоцировало распад государства. При султане Мухаммад-шахе ибн Туглаке, который перенес столицу из Дели в Декан, армия мусульман зашла на юг дальше, чем когда бы то ни было, — вплоть до Мадурая, где ими был основан Мадурайский султанат. Распад султаната продолжился, и уже в 1347 году деканская аристократия перестала признавать власть делийского монарха. Из отпавших от Дели земель образовался Бахманидский султанат. Последним ударом по государству стало разорение Дели Тамерланом в 1398—1399 годах, после чего султанат превратился в региональную политическую силу.

Последний подъем султаната наблюдался после прихода к власти в 1451 году афганской династии Лоди. В эти годы в Северную Индию хлынули волны переселенцев с северо-запада. В 1526 году султанат пал под ударом очередного пришельца с северо-запада — Бабура, основавшего империю Великих Моголов. После его смерти Шер-шах Сури на короткое время восстановил султанат со столицей в Дели и предпринял попытку его реформирования, однако наследники Шер-шаха ничего не смогли противопоставить натиску Великих Моголов.

Империя Великих Моголов (1526—1858)

В средневековой Индии существовало несколько десятков государств, враждовавших друг с другом. Поэтому Индия часто становилась жертвой иноземных завоевателей, в частности гуннов. В первой половине VII века многие государства на севере страны были покорены одним из индийских правителей — Харшой, но состоявшая из множества вассальных княжеств империя Харши распалась сразу же после его смерти в 646 году.

В начале XI века, воспользовавшись раздорами между индийскими государствами, в страну вторглись мусульмане во главе с правителем Газневидского государства — Махмудом Газневи. В XIII веке весь север Индии оказался под властью мусульманских султанов. Делийские султаны смогли отбить нашествие татаро-монголов в XIII веке, но не смогли противостоять Тамерлану. В XV веке его пределы ограничивались двуречьем Ганга и Джамны. В 1526 году остатки Делийского султаната были захвачены Великими Моголами во главе с Бабуром — потомком Тамерлана. Название государства «Империя Великих Моголов» появилось только при английских колонизаторах. В Индии «моголами» называли мусульман.

Тимур побеждает султана Дели Насир ад-Дина Махмуда, зимой 1397—1398, живопись датированная 1595—1600 годами. Фото wikipedia.org

Бабур родился в Андижане, но был вынужден бежать от враждебных кочевых узбеков вначале в Афганистан, а затем — в Северную Индию. Сын Бабура, Хумаюн (правил в 1530—1556 годах) унаследовал от отца государство, простиравшееся от Ганга до Амударьи, но не удержал его, и более 15 лет власть над Индией принадлежала афганской династии Суридов.

Основателем империи Великих Моголов стал сын Хумаюна — Акбар (1556—1605). Независимые мусульманские государства он превратил в провинции своей империи, индусских раджей сделал своими вассалами, частью путем союзов, частью силой. Расположение населения снискало назначение министров, наместников и других чиновников из индусов, а также ликвидация ненавистного налога на немусульман.

Акбар перевел на персидский язык священные книги и эпические поэмы индусов, интересовался их религией и уважал их законы, хотя запретил некоторые бесчеловечные обычаи. Последние годы его жизни были омрачены семейными неурядицами и поведением старшего его сына, Селима, восставшего против отца.

Акбар был одним из самых видных мусульманских правителей Индии. Отличаясь большим военным талантом (не проиграл ни одного сражения), он не любил войны и предпочитал мирные занятия.

Проникнутый широкой веротерпимостью, Акбар не только допускал свободное обсуждение догматов ислама, но и ввел в качестве государственной новую синкретичную религиозную доктрину Дин-и илахи («божественную веру») — смесь верований и обрядов ислама, индуизма, парсизма, джайнизма и христианства. Главой новой религии признавался сам Акбар, в руках которого сосредоточилась светская и религиозная власть. Акбар надеялся, что созданная им религия установит согласие между подданными.

Преемник Акбара, Селим, принял титул Джахангира («завоеватель мира»). В его правление (1605—1627) империя Моголов вела успешные боевые действия против раджпутов, добившись того, что Мевар стал ее вассальным княжеством. Он также пытался завоевать Декан, но неудачно. Джахангир отправлял значительные средства на реставрацию мавзолея своего предка Тимура в Самарканде.

Могольская империя в период наибольшего расцвета при Аурангзебе, 1707 г. Фото dic.academic.ru

Преемник Селима, Джахан, начал свое правление с умерщвления родного брата и других родственников, но это не помешало ему быть справедливым монархом, хорошим хозяином, экономным настолько, насколько это позволяли ему его блестящие постройки, пышный двор и далекие походы. Он завоевал Декан и оставил великолепные постройки в Агре и Дели. При нем империя достигла высшего могущества. Роскошь двора имела сказочный характер. В 1645 году Шах-Джахан безуспешно пытался присоединить к своему государству родину своего предка Бабура.

Его третий сын, Аурангзеб, низложил отца и объявил себя императором (1658), приняв титул Аламгира (владыка вселенной). Он правил до 1707 года, доведя империю до наибольших размеров.

При Аурангзебе продолжались завоевания в Южной Индии. В Декане в это время возникла новая политическая сила. Воинственный вождь племени маратхов Сиваджи (1627—1680), ревностный приверженец индуизма и заклятый враг мусульман, провозгласил себя независимым царем. Война с маратхи истощила силы Аурангзеба. Последние дни его жизни были омрачены подозрением сыновей в измене и боязнью, что с ним поступят так же, как он — со своим отцом. Индусское дворянство, составлявшее опору Акбара, сделалось при Аурангзебе фактором разложения и падения империи.

С 1720 года начинается распад империи. К внутренним раздорам добавились внешние угрозы. В 1739 году персидский Надир-шах сделал набег на Индию. За персами последовали афганцы. В этот период все более важную роль в делах Могольской империи играет Британская Ост-Индская компания.

Племя маратхи играет все большую роль, а мусульмане постепенно теряют власть. В 1789 году маратхи фактически становятся хозяевами на землях бывшей империи Великих Моголов, включая Дели. В 1803 году в ходе 2-й англо-маратхской войны Дели захватывают войска Ост-Индской компании. 11 мая 1857 года восставшие сипаи занимают Дели и призывают всех индусов объединиться для борьбы за родину и веру. В сентябре 1858 года английские войска штурмом берут Дели и объявляют о ликвидации Могольской империи.

Продолжение следует