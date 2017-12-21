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Султан-Галиев: как мусульманский коммунист спорил с большевиками о колониализме

07:00, 21.12.2017 30

Политик с планетарным мышлением Мирсаид Султан-Галиев. Часть 1: как молодой татарин не согласился с большевиками по колониальному вопросу

Султан-Галиев: как мусульманский коммунист спорил с большевиками о колониализме Фото: archive.gov.tatarstan.ru

Одним из видных революционных деятелей был татарин Мирсаид Султан-Галиев. К идеям молодого татарина прислушивался Ленин, а Сталину он стал личным врагом. Директор Института истории им. Ш. Марджани и колумнист «Реального времени» Рафаэль Хакимов в авторской колонке рассказывает, по каким вопросам мусульманин-коммунист разошелся с однопартийцами.

Расхождение с большевиками

Колониальный вопрос и национальная политика — по этим двум вопросам он выступил против ЦК ВКП(б). За это Султан-Галиев получил ярлык националиста.

В 20-е годы мало кто сумел с такой глубиной понять суть национальных проблем, увязать их с колониальным вопросом, сформулировать принципы национально-государственного устройства СССР, как это сделал Мирсаид Султан-Галиев. Он первым открыто выступил против сталинской политики «автономизации», это и стало его роковой «ошибкой».

Султан-Галиев был коммунистом, и в коммунизм он, видимо, верил искренне. Но его никак нельзя назвать ортодоксальным большевиком — для него классовая борьба и диктатура пролетариата не имели самодовлеющего значения. «Нужно относиться к этим народам иначе, — воскликнул он на XII съезде партии. — Они не белы и не красны, — они просто карачаевцы и черкесы».

Трудно однозначно сказать, что для Султан-Галиева было важнее — коммунизм или процветание нации. Он, конечно, хотел соединить эти две идеи, но не в ущерб возрождению нации. Под его началом создавались мусульманские части, сыгравшие решающую роль на Восточном фронте в годы гражданской войны. Казалось бы, он поступал так, как требовал Ленин.

«Идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала колоний», — считал Султан-Галиев.

М.Х. Султан-Галиев (2-й ряд сверху, в центре) среди делегатов II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, Москва
15 декабря 1919 г. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Султан-Галиев был не согласен с двумя позициями ЦК ВКП(б) — по колониальному вопросу и национальной политике. Эти позиции, неузнаваемо искаженные историей, хотелось бы прояснить в этих публикациях.

«ЦК переоценивает роль и значение западноевропейского пролетариата в мировом революционном процессе и недооценивает значение национально-революционного, или, вернее, освободительного движения колоний», — считал Султан-Галиев. Западноевропейский пролетариат еще «не дозрел» для «международной социальной революции», ибо в системе экономики капиталистических метрополий он занимал положение «сотрудника» буржуазии в деле эксплуатации колоний: он «невольно участвовал в известной доле «барышей» своей буржуазии. И материальное положение английского или американского рабочего было во много раз лучше положения «рабочих» колоний. И не только это: он имел возможность пользоваться «культурой», которую метрополии создавали за счет эксплуатации колоний. Поражения революций в Германии, Венгрии, Италии Султан-Галиев объяснял отрывом европейского пролетариата от революционного движения колоний.

Султан-Галиев был категорически не согласен с оценкой антиколониальной борьбы как исключительно мелкобуржуазного движения, ограниченного задачами нарождающейся туземной буржуазии, и требовал энергичной поддержки революций на Востоке и отношения к их революционерам как союзникам.

Идеи по колониальному вопросу и политике коммунистов на Востоке, высказанные Султан-Галиевым и Фирдевсом в декабре 1919 года, Ленин повторил, развив и углубив, в июле 1920 года на II конгрессе Коммунистического интернационала. Однако Ленин при этом не избежал заклинаний в духе «строго классового подхода», призвав к борьбе с «духовенством и прочими реакционными и средневековыми элементами, имеющими влияние в отсталых странах», борьбе с «панисламизмом и подобными течениями», борьбе с «мелкобуржуазным национализмом», объявляющим «интернационализмом признание равноправия наций и только».

Опыт создания мусульманских (татаро-башкирских) частей, составивших ударную силу в борьбе с Колчаком, казалось бы, ясно указывал, что ислам может выступать союзником социалистической революции. Фото photoarchive.spb.ru

Ленин не понял или не хотел понять главного в тактике с революционерами колоний и полуколоний — на определенной ступени общественного развития нация выступает за свое освобождение как целостная социальная сила, не дифференцируясь на классы, и от представителей этих наций нельзя требовать проведения чисто пролетарской линии. Опыт создания мусульманских (татаро-башкирских) частей, составивших ударную силу в борьбе с Колчаком, казалось бы, ясно указывал, что ислам может выступать союзником социалистической революции. Но у большевиков недоверие ко всему непролетарскому, национальному, религиозному было слишком сильно, и поэтому Ленин призывает к решительной борьбе с «перекрашиванием буржуазно-демократических освободительных течений в отсталых странах в цвет коммунизма».

Противопоставив мелкобуржуазный интернационализм, требующий равенства наций, пролетарскому интернационализму, требующему от нации свержения мирового капитала, Ленин тем самым придал оттенок недоверия всему непролетарскому движению в колониальных странах. Получилось так, что любой революционер-непролетарий угнетенной нации автоматически оказывался мелкобуржуазным националистом.

Мечта — Восток

Султан-Галиев безуспешно пытался убедить своих коллег по партии, что нельзя признавать национально-освободительное движение колоний и полуколоний и одновременно вести борьбу с панисламизмом, пантюркизмом, панмонголизмом, паназиатизмом и т. д. Второй частью заявления, считал он, убивается значение первой части. Тем самым, по его мнению, в работу на Востоке вносится «полная неразбериха». Провалы тактики большевиков в Персии, Турции, Афганистане, Китае Султан-Галиев прямо связывал с узкоклассовым, догматическим подходом к революционерам восточных стран, оттолкнувшим от коммунистов реальных и потенциальных союзников.

«Ангорское движение в Турции, движение Кучук-Хана в Персии, противоанглийский переворот в Афганистане, национально-освободительное движение народов Северной Африки, — писал с сожалением Султан-Галиев, — могли быть той самой базой, опираясь на которую, мы могли бы вести организованную борьбу с мировой буржуазией. Но мы моменты эти не сумели использовать».

Недоверие к Султан-Галиеву в «восточном вопросе» со стороны Сталина отрицательно сказалось на революционных процессах на Ближнем и Среднем Востоке. По крайней мере, разгром группы турецких коммунистов во главе с Субхи (другом Султан-Галиева) можно однозначно связать с его отстранением от международных дел. Султан-Галиев остро переживал недоверие к нему ЦК.

Разгром группы турецких коммунистов во главе с Субхи (другом Султан-Галиева) можно однозначно связать с его отстранением от международных дел. Фото wikipedia.org. (Члены коммунистической партии Турции, Мустафа Субхи справа)

«Работа на Востоке была всегда моей заветной мечтой во все время революции», — писал он. Тем не менее его деятельность оставила достаточно яркий след: в арабских странах его почитают за классика, изучают труды и пишут о нем романы.

Султан-Галиев колониальный вопрос рассматривал и с точки зрения влияния мировой революции на внутренние процессы страны. При этом его взгляды отличались редкостной глубиной. Ленин и Троцкий рассматривали мировую революцию как условие победы социалистической революции в России, подъем производительных сил за счет технической помощи Европы.

«Неудача нашей «вылазки» на Западе и наших «рекогносцировок» на Востоке, — писал он, — заставили русскую революцию «замкнуться в самой себе» и сузить ее задачи рамками восстановления России (как государства, конечно, советского), а это вызвало, особенно в первое время, суровый и судорожный централизм со всеми его отрицательными последствиями для окраин, тем более при условиях НЭПа».

Возможность победы социализма в одной отдельно взятой стране обошлась советским народам слишком дорого. Живя в капиталистическом окружении, Советская Россия превратилась в военный лагерь, в котором интересы вооружения оказались выше национальных и человеческих интересов, и в конечном счете привели к деформации социалистического строя. Революция, призванная разрешить социальные и национальные проблемы Российской империи, воспроизвела их в новом, порой худшем, облике.

Султан-Галиев жил «ожиданием» поражения социалистической революции в России как из-за перерождения коммунистической партии и соввласти, так и из-за внешней интервенции. Именно этим объясняются его усилия по «поднятию революционного пожара на всем Ближнем и Среднем Востоке» и подпольная деятельность в стране уже после исключения его из партии. Он предлагал создать федерацию тюркских советских республик вместо автономной Туркестанской республики как «крепкого буферного государства» перед лицом внешней угрозы.

Фото archive.gov.tatarstan.ru

В 1928 году, пытаясь создать сеть политических кружков, он мотивировал их необходимость возможностью «поражения революции на почве «крена вправо» и «подготовки на этот случай организованного сопротивления наступающей реакции». Характерно, что при этом Султан-Галиев оперировал не столько категориями классовой борьбы, сколько понятиями межнациональных отношений. Для него международный империализм и черносотенная монархическая реакция были прежде всего угрозой национальной свободе.

Историческая неизбежность

Вместе с тем М. Султан-Галиев верил, что после поражения революции наступит новый этап революционного подъема. «Через известный промежуток времени после поражения революции, — писал он, — возможно, ее повторение, но в более грандиозном масштабе, включая ряд капиталистических государств и колониальных стран; причем с чем большим шумом провалится первая социалистическая революция, тем скорее придет вторая, и тем мощнее будет созидательная сила этой последней».

Султан-Галиев видел и другую связь внутренних процессов с революционным движением на Востоке. Он рассматривал тюркское единство не только как неизбежный, но и позитивный процесс, требующий ускорения, укрепления и использования в целях революционных изменений на всем Востоке. Султан-Галиев рассматривал Туркестан как плацдарм для наступления на Восток. А для этого требовал предоставления Туркестану «элементарнейших основ государственности» в виде туркестанской коммунистической партии, местной «туземной Красной Армии», самостоятельного государственного бюджета и т. д.

«Мне будут, конечно, возражать и указывать, — писал он, — что это привело бы к «пантюркизму», к образованию Турана с тяготением и присоединением к нему остальных прилегающих тюркских территорий: Киргизии, Кашгари, Хивы, Бухары, тюркских частей Афганистана и Персии. Но что же тут страшного с точки зрения интересов международной социальной революции. Это страшно для русского национализма, это страшно для западноевропейского капитализма. А для революции это не страшно».

Этим же мотивировал Султан-Галиев и попытку создания самостоятельной Восточной рабоче-крестьянской социалистической партии, которая, по его замыслу, должна была включать как коммунистов Советской России, так и коммунистов зарубежного Востока.

Султан-Галиев рассматривал тюркское единство не только как неизбежный, но и позитивный процесс, требующий ускорения, укрепления и использования в целях революционных изменений на всем Востоке. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Мы привыкли все рассматривать в пределах СССР, а еще чаще в границах собственной республики, области, края, не умея или же не желая встать над национальными и областными интересами, не видя мировых процессов и связей. Отрыжка имперского мышления, позиция пограничника крепко сидит в каждом из нас. Султан-Галиева можно понять только с планетарных позиций, рассматривая страны и культуры во взаимодействии, без «железного» занавеса, «берлинской стены» и «реки Ик». Его можно понять, если отрешиться от советских стереотипов. При всем уважении к русской культуре Султан-Галиев понимал, что она всего лишь одна из многих культур в океане мировой цивилизации.

Консолидация тюркских народов СССР и сопредельных с нею восточных стран (китайский Туркестан, тюркские районы Афганистана и Персии) в единый государственный организм была для Султан-Галиева «исторической неизбежностью».

«Социалистическая работа в России лишь усилила, углубила и расширила этот процесс и дала новые формы всему движению в этом направлении. Мне думается, что никакая сила в мире не в состоянии будет остановить дальше этот процесс, т. к. по своему внутреннему содержанию он является глубоко прогрессивным и революционным движением. Его можно лишь оттянуть, «тормозить», но остановить или разбить невозможно».

Все это представляло бы чисто исторический интерес, если бы не события на границе Азербайджана и Ирана, заставившие вспомнить предсказания Султан-Галиева. Этнические процессы обладают громадной движущей силой, и весь смысл политики заключается в том, чтобы их направлять не в разрушительном, а в созидательном русле.

Продолжение следует

Рафаэль Хакимов
ОбществоИстория
комментарии 30

комментарии

  • Анонимно 21 дек
    На второй фотографии ошибка - не "2-й ряд сверху, в центре" а первый ряд.
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    Анонимно 21 дек
    Зато как по-научному звучит - ""2-й ряд сверху...".
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  • Анонимно 21 дек
    Резолюция Четвертого совещания ЦК РКП(б) с ответственными работниками национальных республик и областей "Дело Султан-Галиева"
    (Москва. 9 - 12 июня 1923 г.)

    Заслушав доклад ЦКК (докладчиком был В.В. Куйбышев - О.С.) о деле Султан-Галиева, совещание находит:

    1. Султан-Галиев, поставленный партией на ответственный пост (членом коллегии НКНаца), использовал свое положение и имевшиеся у него, благодаря этому, связи с местными работниками с тем, чтобы путем конспиративной работы и рассылки тайной информации с явно извращенным освещением мероприятий партии в области национальной политики создать среди некоторых неокрепших и невыдержанных работников в республиках и областях (как партийных, так и беспартийных) нелегальную организацию для противодействия мероприятиям центральных партийных органов.

    2. Работу создаваемой антипартийной нелегальной организации Султан-Галиев старался направить в сторону подрыва доверия ранее угнетенных национальностей к революционному пролетариату, в сторону подрыва союза между этими силами, представляющего одно из основных условий существования Советской власти и освобождения зависимых стран Востока от империализма.

    3. Султан-Галиев пытался расширить свою организацию за пределы Союза Советских Республик, стремясь связаться со своими сторонниками в некоторых восточных государствах (Персия, Турция) и сплотить их на платформе, противопоставленной политике Советской власти в области национального вопроса.

    4. Антипартийные и объективно контрреволюционные задачи, поставленные Султан-Галиевым, и сама логика антипартийной работы привели Султан-Галиева к предательским поискам союза с контрреволюционными силами, направленными к свержению советского строя, что выразилось в попытке связаться с поддерживаемым международным империализмом бухарско-туркестанским басмачеством через одного из его вождей - Заки-Валидова.

    5. Учитывая вышеизложенное, совещание полагает, что преступные действия Султан-Галиева по отношению к партии и ее единству, а также по отношению к Советской республике, подтвержденные его собственным полным признанием, ставят его вне рядов коммунистической партии.

    6. Совещание отдает себе отчет в том, что уклон к национализму среди части местных работников республик и областей является реакцией против великорусского шовинизма, который нашел свое выражение в целом ряде ошибок русских товарищей на местах и борьба с которым составляет одну из важнейших очередных задач партии, и что уродливым выражением этого уклона к национализму можно было бы считать, по крайней мере в начальной ее стадии, деятельность Султан-Галиева. Но совещание не может вместе с тем не отметить, что антипартийная и антисоветская работа Султан-Галиева могла бы быть предупреждена или, во всяком случае, своевременно обезврежена партийным порядком, если бы в восточных республиках, особенно в Татарии и Башкирии, где султан-галиевщина получила некоторое распространение, велась самими же местными работниками систематическая и решительная борьба с уклоном к национализму.

    7. Совещание поэтому считает, что выращивание подлинно интернационалистских коммунистических кадров из местных людей в республиках и областях, особенно из пролетарских и полу-пролетарских элементов, достаточно гибких для того, чтобы привлекать к советской работе все сколько-нибудь лойяльные (орфография оригинала сохранена - О.С.) элементы местной интеллигенции и достаточно стойких для того, чтобы устоять против меньшевистско-буржуазных националистических веяний и повести решительно как борьбу с уклоном к национализму, так и за уничтожение пережитков национального неравенства, усиливающих этот уклон, - является также очередной задачей нашей партии.

    8. Коммунистические организации в республиках и областях должны строжайше следить за тем, чтобы не только организационные, но и идейные границы партии строго ограждались. Если партийная организация должна считаться не только с национальными, но даже и с националистическими настроениями, поскольку они захватывают широкие народные круги, то, с другой стороны, она не должна допускать, чтобы какая-либо часть ее растворялась в этих настроениях. Бороться за те или иные изменения национальной политики коммунист может не иначе, как через посредство партийной организации и строго партийным путем.
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    Анонимно 21 дек
    Совершенно очевидно, что Султан-Галиев предал марксизм и его диктаторов в России, за что Ленин и Троцкий и расправились с сектантом-отщепенцем.
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    Анонимно 21 дек
    Троцкий, скорее всего, тут не причём.
    Максимум, в чём его можно обвинить, так это в том, что он не приложил усилий для оправдания Султан-Галиева. Это работа Сталина и Дзержинского, очевидно.
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    Анонимно 21 дек
    Первый арест националиста Султан-Галиева на совести марксиста Ленина и его верного кровожадного соратника Троцкого.
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  • Анонимно 21 дек
    Не был Султангалиев никаким коммунистом. Посмотрите вторую фотографию. В первом ряду в центре сидит барин.Был женат на дочери богача. В РСДРП вступил в ноябре 1917 - после победы революции -талантливый приспособленец с большими амбициями. Пытался создатьгосударство "Туран". Был уверен, что революция провалится -
    его слова "причем с чем большим шумом провалится первая социалистическая революция". Надо полагать, работал на это. Однозначно вел подпольную работу. Из-за него многие руководители ТАССР были репрессированы. Личность своего времени.
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    Анонимно 21 дек
    Когда он женился, никаких богачей не было и в помине, богачи стали бедняками. А так-то они все были женаты на дочерях богачей - Ленин, Троцкий, Свердлов, и сами были все как на подбор из богачей.

    В РСДРП(б) он вступил не в ноябре, а летом 1917 года.

    По провалу "первой социалистической революции" он был совершенно прав - она и провалилась с треском, сначала фактически, потом и формально. Или Вы до сих пор в Стране Советов проживаете? Нет? Ну так что тогда бухтите?
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    Анонимно 21 дек
    "...что тогда бухтите?"
    Вы о себе?!
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  • Анонимно 21 дек
    Глубокий анализ
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  • Анонимно 21 дек
    "Ленин не понял или не хотел понять главного...".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84685-politik-s-planetarnym-myshleniem-m-sultan-galiev

    Марксист и диктатор Ленин всё понимал - для захвата и удержания личной власти все средства хороши.

    Но как только "союзник" ослабнет или станет не нужным надо тут же его уничтожить.
    Классика жанра...
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  • Анонимно 21 дек
    Рафаэль Сибгатович всегда мыслит широко. И в отношении Султан-Галиева тоже
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    Анонимно 21 дек
    Ага.
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    Анонимно 21 дек
    В планетарном масштабе Султан-Галиев обычный националист-неудачник, погубивший множество безвинных людей.
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  • Анонимно 21 дек
    Реальная политическая платформа для теперешних коммунистов.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    А что, среди "теперешних коммунистов" остались лишь одни татары?
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    "Отрыжка имперского мышления, позиция пограничника крепко сидит в каждом из нас. Султан-Галиева можно понять только с планетарных позиций, рассматривая страны и культуры во взаимодействии, без «железного» занавеса, «берлинской стены» и «реки Ик».
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/84685-politik-s-planetarnym-myshleniem-m-sultan-galiev

    Так Султан-Галиев и был "империалистом".
    Правда не полноценным империалистом - тюркским империалистом.

    За что и был уничтожен другими неполноценными империалистами - марксистскими империалистами.

    Настоящие "империалисты" не делят людей по этносам, религиям и культурам.

    Настоящим империалистом был монгол Чингизхан - в его Монгольской империи было всем комфортно - и арабам, и славянам, и тюркам, и финно-угорам и др.

    Но татары взбунтовались против Чингизхана и его наследников (одно только разрушение татариным Тамерланом Золотой Орды чего стоит) - за что и расплачиваются до сих пор.

    С "планетарных позиций" это как-то так выглядит...

    Ну а герой статьи выглядит мелким интриганом по сравнению с великим монголом Чингизханом.
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    Анонимно 21 дек
    "...монгол Чингизхан - в его Монгольской империи было всем комфортно - и арабам, и славянам, и тюркам, и финно-угорам и др."
    Шизофрения во всей красе.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    О ещё один специалист по "шизофрении" прорезался.
    Вы сами-то врач-психиатр или пациент?

    Хотя первое очень маловероятно - врачи заочно "диагнозы" не ставят.
    Или может быть Вы "коллега" незабвенного персонажа романа "Мастер и Маргарита" Ивана Бездомного - безграмотного поэта и будущего "красного профессора"?

    "- Подсолнечное масло здесь вот при чем, - вдруг заговорил Бездомный, очевидно, решив объявить незванному собеседнику войну, - вам не приходилось, гражданин, бывать когда-нибудь в лечебнице для душевнобольных?
    - Иван!.. - тихо воскликнул Михаил Александрович.
    Но иностранец ничуть не обиделся и превесело рассмеялся.
    - Бывал, бывал и не раз! - вскричал он, смеясь, но не сводя несмеющегося глаза с поэта, - где я только не бывал! Жаль только, что я не удосужился спросить у профессора, что такое шизофрения. Так что вы уж сами узнайте это у него, Иван Николаевич! "...
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    Анонимно 21 дек
    "татариным Тамерлан"
    Это ты попробуй узбекам сказать. Они убедительно разъяснят, кем он был.
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    Анонимно 21 дек
    Узбеки разрушили государство потомков Тамерлана, это же азы исторической науки.
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  • Анонимно 21 дек
    Старая песня о главном...
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  • Анонимно 21 дек
    По крайней мере, разгром группы турецких коммунистов во главе с Субхи (другом Султан-Галиева) можно однозначно связать с его отстранением от международных дел.
    Это лукавство. Попытка убийство турецких коммунистов "пришить" большевикам, тогда как они были убиты турками в Турции.
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    Анонимно 21 дек
    У марксистов была раскинута широкая террористическая сеть по всему Земному шару.
    Одни "интернационалы" чего стоят...
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Да уж, прочитать - не значит понять.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Правильно, большевики выдали их на расправу кемалистам, посчитав, что лучше дружить с Кемалем, чем делать ставку на Субхи
    Ответить
  • Анонимно 21 дек
    Дышать не дают антитатаристы. Совсем обезумели.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Антитатаристы???...
    Как это???
    "Совсем обезумели"???
    К чему бы это?
    Ну осталось лишь в антисемитизме и русофобие всех обвинить.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    — Милиция? — закричал Иван в трубку, — милиция? Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я сам с вами поеду... Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома...
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  • Анонимно 21 дек
    Коварный был мужик.Но не понял что большевики такую школу прошли в подполье что на раз кололи засланных казачков.
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