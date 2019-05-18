Рафаэль Хакимов: «Казахское ханство было основано после крушения государства кочевых узбеков»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 37-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Казахские ханства. Моголистан (1347—1462)

Улус моголов возник в 1347 году в результате распада Чагатайского улуса на территории Юго-Восточного Казахстана (к югу от озера Балхаш) и Киргизии (побережье озера Иссык-Куль).

После смерти Чагатаида Казан хана племенная верхушка могульских родов принимает решение образовать независимое государство, центром которого становится владение племени дуглат, называемое «Манглай-Субе». В его состав входили Кашгар, Яркенд, Хотан, Касан, Андижан и др., то есть юго-запад Семиречья вместе с областями Восточного Туркестана — от Ферганы до Кучи и Черчена.

Поскольку во всех татаро-монгольских государствах по традиции ханом мог быть только чингисид, эмир племени дулат Пуладчи во главе самостоятельного ханства поставил номинальным ханом 18-летнего Тоглук-Тимура.

Молодой хан для укрепления власти провел ряд реформ и ввел ислам. При его сыне Илйас Ходжа-хане в Моголистане нарастают центробежные силы: в Семиречье господствует амир дулатов Камар ад-Дин, в Илийской долине и Тарбагатае управляет Енге-торе, а племена канглы и карлуки остаются сами по себе.

Улус моголов возник в 1347 году в результате распада Чагатайского улуса на территории Юго-Восточного Казахстана (к югу от озера Балхаш) и Киргизии (побережье озера Иссык-Куль).Фото Adaykz / commons.wikimedia.org

Могулистан тревожили соседи, а в 1377 году войсками Тимура был дважды разбит амир Камар ад-Дин.

К концу 80-х годов сложился политический союз правителей Могулистана с Белой Ордой против Тимура. В результате изнурительной борьбы с Тимуром Могулистан распался на уделы. Хан Могулистана Хизр-Ходжа (1389—1399) вынужден был признать себя вассалом Тимура. В первой половине XV века усилилась раздробленность ханства, и Тимуриды продолжили притязать на Семиречье и Кашгарию. Хан перенес свою столицу из Алмалыка в город Турфан.

Ханская власть упрочилась при сыне Хизр-Ходжа-хана Мухаммад-хане I (1408—1416). При нем Могулистан стал независимым от Тимуридов, удалось вернуть земли в долинах рек Чу и Талас. На время утихли междоусобицы.

В первой половине XV века на восточные рубежи Могулистана начались набеги калмыков. Борьбу с ними организовал Султан-Увайс-хан (1418—1429). Однако длительная война с калмыками и внутренние неурядицы привели к распаду государства на Западный и Восточный Моголистан.

В конце 50-х годов XV века в Семиречье откочевала из Восточного Дешт-и-Кыпчака часть казахско-узбекских кочевых родов во главе с султанами Жанибеком и Кереем. Им выделили земли в междуречье Чу и Талас. Во второй половине XV и начале XVI веков правители Могулистана пытались укрепить положение, но войны не прекращались.

В 1514 году Туглуктимурид Султан-Саид-хан вторгся в земли дуглатов. Разбив войска амира Могулистана, он захватил Кашгар, Яркенд, Хотан, Аксу, Кусан и основал независимое ханство Мамлакат-и Моголийе (Могулия) со столицей в Яркенде.

«Охота хана», автор К. Муллашев. Фото baq.kz

Казахское ханство (1459 — 1822)

Казахское ханство просуществовало дольше других позднеджучидских государств (до начала XIX века) и стало основой для формирования казахского этноса. Появление Казахского ханства связано с процессом формирования Узбекского ханства Абу-л-Хайра. Мухаммад Хайдар-дуглат в «Тарих-и Рашиди» пишет: «В то время в Дашт-и-Кипчаке владычествовал Абу-л-Хайр-хан. Он причинял много беспокойства султанам джучидского происхождения. Джанибек-хан и Кирай-хан бежали от него в Могулистан. Исан-Буга-хан охотно принял их и предоставил им округ Чу и Козы-Баши, который составляет западную окраину Могулистана. В то время, как они благоденствовали там, узбекский улус после смерти Абу-л-Хайр-хана пришел в расстройство; [в нем] начались большие неурядицы. Большая часть [его подданных] откочевала к Кирай-хану и Джанибек-хану, так что число [собравшихся] около них [людей] достигло двухсот тысяч человек. За ними утвердилось название узбеки-казахи [узбак-казак]. Начало правления казахских султанов с восемьсот семидесятого года (1465/1466), а Аллах лучше знает». Таким образом, основание Казахского ханства во главе с потомками Тука Тимура произошло после крушения государства кочевых узбеков, и в Восточном Дешт-и-Кипчаке воцарилась междоусобица.

Первым ханом Казахского ханства стал Гирей (1459—1473). Период с 1480 по 1490-е годы стал временем ожесточенной борьбы за присырдарьинские города. Территория Казахского ханства постепенно расширялась и включила в свой состав исторические города государства Абу-л-Хайр-хана — Сыгнак, Сузак и др.

Время правления Касим-хана (1511—1518) стало временем расцвета раннего Казахского ханства. Ему удалось подчинить ряд городов в современном Южном Казахстане, расширить владения в регионах, примыкающих к Каспийскому морю, а также на территории Семиречья. Держава Касим-хана стала одним из сильнейших политических образований в Восточном Дешт-и Кипчаке.

Казахское ханство просуществовало дольше других позднеджучидских государств (до начала XIX века) и стало основой для формирования казахского этноса. Фото Adaykz / commons.wikimedia.org

Смерть Касим-хана привела к междоусобице в ханстве, которое в итоге разделилось на два десятка улусов. В это время Казахское ханство фактически стало одним из вассалов государства Шейбанидов, наряду с Балхским и Сибирским ханствами. Подобная ситуация сохранялась и при Шигай-хане (1580–1582).

Последующая история Казахского ханства показывает, что оно окончательно утратило связи с золотоордынским наследием, за исключением династической традиции. В начале XVII века за правителями Казахского ханства окончательно были закреплены присырдарьинские города. При Тауке-хане (1680—1715) Казахское ханство было разделено на жузы, в каждом из которых правила своя ветвь потомков Джанибек-хана. С 1770-х годов казахские ханы оказались в зависимости от Российской империи.

В 1847 году ханская власть в казахских жузах была упразднена, и территория включена в состав Российской империи в качестве административной единицы.

Могулия (Яркендское ханство, Саидия) (1514—1678)

Могулия или Яркендское ханство было образовано в результате отделения от Могулистана в 1514 году территорий западной части Восточного Туркестана. Основателем государства стал Султан-Саид-хан. Его власть признал хан Моголистана, родной дядя Мансур-хан.

В 70-е годы XVI века после свержения династии Мансур-хана остатки Моголистана были включены в состав Моголии. В дальнейшем эти земли (Турфан, Кумул, Чалыш) становились независимым государством во главе с могульскими принцами (султанами).

Могулия или Яркендское ханство было образовано в результате отделения от Могулистана в 1514 году территорий западной части Восточного Туркестана. Фото Adaykz / commons.wikimedia.org

В 1678 году Могулия превращается в вассала Джунгарского ханства, сохраняя при этом большую самостоятельность. После смерти Акбашхана к власти приходят поочередно сменяющие друг друга две династийные ветви ходжей (белогорцы и черногорцы), при этом название государства не меняется, хотя оно распадается на три части.

На востоке, в Кумуле и Турфане, продолжают править местные ветви чагатаидов. Эти ханства будут существовать как вассалы цинской империи вплоть до 1930 года.

Продолжение следует