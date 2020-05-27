Директор Института истории имени Ш. Марджани объявил о его закрытии

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Институт истории имени Ш. Марджани решено закрыть, рассказал «Реальному времени» его директор Рафаэль Хакимов. Он отметил, что документ о ликвидации учреждения уже есть, но информация пока неофициальная.

«Да, мы узнали об этом вчера. Нам никто ничего не объяснял. Уведомление нам не пришло — мы просто видели документ. Удалось подсмотреть. Информация неофициальная. Мы сейчас пытаемся это выяснить. Знаем, что готовятся нас слить с Институтом археологии Академии наук», — сказал историк.

Напомним, что в 2018 году в институте были организованы проверки. Из-за сообщений ученых о безосновательных увольнениях. Сам Хакимов объяснял, что одному из внештатных сотрудников отказали в теме исследования «Татарская камасутра», а отдел другого историка был ликвидирован в связи с перестройкой структуры института.