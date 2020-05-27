«Самое ценное, что у нас есть — человеческий капитал»: политики и общественники о 100-летии ТАССР

Если просто смотреть на то, что было и что стало, то баланс будет, конечно, весьма положительный. До XX столетия Татарстан оставался частью Казанcкой губернии, где были и межнациональные дискриминационные отношения. По сути, только базовая национальность, русские, имели доступ к высшему образованию. Татары в основном получали образование в частных школах, медресе. Отсюда и квалификация, и отсталость татарского народа. Какие перспективы имело общество в том виде? Оно, безусловно, порождало революционную ситуацию.

Когда все это поменялось, новая власть пришла — лозунги были прекрасны, но путь был страшный. В 1920-е годы была смертность от голода. Сами себя никак не могли прокормить. По сути, спасла от голодных смертей международная помощь: 10,5 миллиона человек каждый день кормили в 1921—1922 годах. Но потом все же НЭП вывел из голодной ситуации страну. И процесс был противоречивым: с одной стороны, индустриализация рост квалификации — это «плюс», но «минус» в том, что все это делалось за счет обнищания крестьянства, отъема имущества.

Для Татарстана индустриализация — в основном развитие военно-промышленного комплекса — была связана не с уровнем жизни, а с развитием военных отраслей. Это тоже было необходимо. Но непосредственно связанная с повышением уровня жизни структура промышленности практически отсутствовала. Это и сейчас сказывается, у нас в значительной части осталась экономика военного направления, что не всегда хорошо. Такая направленность экономики зависит от заказов госбюджета, а самостоятельные рыночные структуры, работающие в конкурентной среде, у нас не сильно развиты. У республики, например, было много швейных объединений, половина которых ориентировалась на заказы Минобороны. Поэтому легкая промышленность была слабо адаптирована к реальной экономике. Сейчас она развивается, но локально. И, тем не менее, в послевоенные годы, безусловно, большую значимость для повышения обороноспособности страны приобрели исследовательские структуры и предприятия республики. Рост квалификации специалистов был налицо.

В Татарстане очень сильно развито высшее образование среди субъектов Российской Федерации. И самое ценное, что у нас есть, даже не нефть и сопутствующие товары, а человеческий капитал. Его качество, в сравнении с другими субъектами, — это один из лучших вариантов в стране, отсюда наша конкурентоспособность.

Главное сегодня — сохранять это качество человеческого капитала. Республика должна быть адаптированной к отношениям в мировой экономике так, чтобы мы могли с этим капиталом вписаться в мир. Задел у нас есть: это и федеральный университет, и определенные научные школы. Развернуть их на потребности мирового рынка — одна из главных задач. Мы неплохо выглядим на фоне других регионов, потому что раньше начали заниматься цифровизацией. Честно, без комплиментов, скажу, что действующий президент в этом смысле оказался прозорливее многих, сделал ставку на цифровизацию во второй половине 1990-х годов, когда об этом еще никто не говорил и думали только о выживании. И мы успели здесь уже родить кое-что в виде технопарков, того же Иннополиса. И суть в том, чтобы сейчас это правильно развивать независимо от отрасли — энергетика, агропромышленный комплекс, машиностроение, нефтехимия — предприятия в республике могут развиваться дальше только на базе цифровизации. Чтобы быть конкурентоспособным, нельзя оставаться в изоляции, нужно вписаться в мир в качестве ценного партнера, сотрудничать с ведущими транснациональными корпорациями, держать курс на открытость, сотрудничество, глобализацию.