«Самое ценное, что у нас есть — человеческий капитал»: политики и общественники о 100-летии ТАССР
Ровно 100 лет назад, 27 мая 1920 года, в Стране Советов издали Декрет об образовании ТАССР. Так на территории РСФСР появилось новое автономное образование, а татарский народ сделал шаг к национальному самоопределению в рамках большого государства. Накануне юбилейной даты политики, представители общественности и духовенства республики рассказали «Реальному времени» о значимости этого события в жизни Татарстана и всей страны.
«Реальное время» попросило известных татарстанцев оценить пройденный республикой век и рассказать о текущей повестке, а также главных задачах на будущее.
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Марат Галеев депутат Госсовета РТ
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Если просто смотреть на то, что было и что стало, то баланс будет, конечно, весьма положительный. До XX столетия Татарстан оставался частью Казанcкой губернии, где были и межнациональные дискриминационные отношения. По сути, только базовая национальность, русские, имели доступ к высшему образованию. Татары в основном получали образование в частных школах, медресе. Отсюда и квалификация, и отсталость татарского народа. Какие перспективы имело общество в том виде? Оно, безусловно, порождало революционную ситуацию.
Когда все это поменялось, новая власть пришла — лозунги были прекрасны, но путь был страшный. В 1920-е годы была смертность от голода. Сами себя никак не могли прокормить. По сути, спасла от голодных смертей международная помощь: 10,5 миллиона человек каждый день кормили в 1921—1922 годах. Но потом все же НЭП вывел из голодной ситуации страну. И процесс был противоречивым: с одной стороны, индустриализация рост квалификации — это «плюс», но «минус» в том, что все это делалось за счет обнищания крестьянства, отъема имущества.
Для Татарстана индустриализация — в основном развитие военно-промышленного комплекса — была связана не с уровнем жизни, а с развитием военных отраслей. Это тоже было необходимо. Но непосредственно связанная с повышением уровня жизни структура промышленности практически отсутствовала. Это и сейчас сказывается, у нас в значительной части осталась экономика военного направления, что не всегда хорошо. Такая направленность экономики зависит от заказов госбюджета, а самостоятельные рыночные структуры, работающие в конкурентной среде, у нас не сильно развиты. У республики, например, было много швейных объединений, половина которых ориентировалась на заказы Минобороны. Поэтому легкая промышленность была слабо адаптирована к реальной экономике. Сейчас она развивается, но локально. И, тем не менее, в послевоенные годы, безусловно, большую значимость для повышения обороноспособности страны приобрели исследовательские структуры и предприятия республики. Рост квалификации специалистов был налицо.
В Татарстане очень сильно развито высшее образование среди субъектов Российской Федерации. И самое ценное, что у нас есть, даже не нефть и сопутствующие товары, а человеческий капитал. Его качество, в сравнении с другими субъектами, — это один из лучших вариантов в стране, отсюда наша конкурентоспособность.
Главное сегодня — сохранять это качество человеческого капитала. Республика должна быть адаптированной к отношениям в мировой экономике так, чтобы мы могли с этим капиталом вписаться в мир. Задел у нас есть: это и федеральный университет, и определенные научные школы. Развернуть их на потребности мирового рынка — одна из главных задач. Мы неплохо выглядим на фоне других регионов, потому что раньше начали заниматься цифровизацией. Честно, без комплиментов, скажу, что действующий президент в этом смысле оказался прозорливее многих, сделал ставку на цифровизацию во второй половине 1990-х годов, когда об этом еще никто не говорил и думали только о выживании. И мы успели здесь уже родить кое-что в виде технопарков, того же Иннополиса. И суть в том, чтобы сейчас это правильно развивать независимо от отрасли — энергетика, агропромышленный комплекс, машиностроение, нефтехимия — предприятия в республике могут развиваться дальше только на базе цифровизации. Чтобы быть конкурентоспособным, нельзя оставаться в изоляции, нужно вписаться в мир в качестве ценного партнера, сотрудничать с ведущими транснациональными корпорациями, держать курс на открытость, сотрудничество, глобализацию.
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Евгений Богачев президент баскетбольного клуба УНИКС, экс-председатель Нацбанка РТ
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Я приехал с Украины в 1959 году, поступил в авиационный институт — уже 61 год в республике. Много видел: и четыре экономических кризиса, и огромные достижения. И сегодня вижу, что в сравнении с другими территориями республика, конечно, сохранила многое. Сельское хозяйство дает значительные объемы хлеба — в отдельные годы на уровне Краснодарского края. В переработке нефти добились достижений, в последние годы добавилось и ТАНЕКО. В каком еще регионе есть такие предприятия, как КАМАЗ, сохранилось столько оборонных заводов?!
Довелось 21 год руководить Нацбанком. В 1993—1994 годах, когда в стране по 3—4 месяца задерживали зарплату, у нас находили средства, пенсионеры день в день получали деньги. В других регионах только сейчас начинает решаться проблема ветхого жилья. А у нас уже тогда в 1990-е стартовала такая программа. Участвовал в первом переселении жильцов из 36 квартир. Республика газифицирована. Несмотря на кризисы, неурожаи, программы осуществлялись. В то время, как Россия с трепетом занимала на Западе ресурсы, банковская система республики по количеству банков и кредитов населению значительно опережала другие регионы, и это давало рост экономике.
Татарстан занимает передовые позиции в России, в том числе и по потенциалу. Нашего президента Минниханова на все хватает: и даже спорту он уделяет внимание, помогает в поисках спонсоров. Наш УНИКС известен в Европе, в лидерах в России. А сколько спортивных соревнований высокого уровня провели в республике, сколько построили стадионов, дворцов, арен?! Даже у моих коллег по баскетболу в Москве и Петербурге нет таких дворцов, как у нас. Наши баскетболисты не хотят уезжать отсюда, хотят продлевать контракты. Казань называют столицей спорта. Строительство в Татарстане: развязки, мосты, дома — европейского уровня. Считаю, что сделал правильное решение в молодости, выбрав Казань.
С трудностями боремся. Думаю, что после коронавируса воспрянем. Самое важное для республики — процветание населения. Надо продолжать создавать рабочие места, повышать благосостояние людей, в том числе на селе повышать качество жизни.
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Камиль Исхаков экс-мэр Казани, помощник президента Татарстана и председатель совета учредителей Болгарской исламской академии
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Татарстан сделал огромный шаг вперед, добился того, что мы стали республикой с особым статусом — это великое достижение нашего народа, проживающего на этой территории. Когда началась перестройка, были попытки изменить статус республики, но нам удалось удержать его и даже еще более поднять. Прошло время, и оно показало, что это было сделано правильно: мы смогли использовать небольшие возможности, но использовать их эффективно ради населения. Уровень жизни в Татарстане не разительно, но отличается от других субъектов. Говорю это, потому что посещал разные регионы, в том числе и будучи полномочным представителем президента РФ на Дальнем Востоке. И сделал такое заключение, что в Татарстане действительно проживает более счастливый народ. Статус республики позволил нашему народу расправить плечи, добиваться добрых, хороших результатов, это открывает нам дорогу в будущее.
А для этого в ближайшем будущем главное, на что нужно обратить внимание, — развитие производственных отношений, чтобы у нашего населения были хорошие рабочие места, которые позволяли бы зарабатывать, в соответствии со своими умениями, хорошие деньги и дальше улучшать жизнь. Мне кажется, что нужно особое внимание в развитии промышленности уделить наукоемкой тяжелой авиационной отрасли. Химию, нефтехимию, переработку развивали и удержали на хорошем уровне. Но развивая производственные отношения, создавая хорошие рабочие места, нам бы надо внимательно относиться к социальной сфере — здесь есть над чем работать, о чем подумать, чем заниматься — много нужно сделать ради нашего народа.
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Шамиль Агеев председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ
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Из аграрной неграмотной республики Татарстан превратился в высокоразвитый регион. Республика преодолела неграмотность, порой несправедливое скептическое отношение к татарским кадрам, гонения за религию, еще ряд вопросов национального характера. А сколько было репрессировано руководящих кадров?! Республика тяжело пережила вместе со всей страной распад Советского Союза, распад связей был очень болезненным. Но Татарстан и Казань расправили плечи. Здесь развивались авиация, зачатки космоса, появилась и продолжает набирать темпы нефтепереработка, сельское хозяйство, сохранили КАМАЗ. Казань выросла до уровня третьей столицы. Татарстан может гордиться своим потенциалом, он еще не полностью используется, и главное богатство республики — люди. Здесь всегда была терпимость к разным национальностям и вероисповеданиям. Вспомним, как жили десятилетия назад, и как сейчас живем: огни светятся не только в Казани, но и во всех районах республики. Мы можем гордиться своей культурой.
Татарстан сделал замечательный шаг в большой единой семье народов России. Это ядро нужно сберечь. Надо сохранить научный, производственный потенциал. Сейчас в кризис очень непросто сохранить связи. Но пандемия заставила мобилизоваться, показала, что страна и люди могут выйти из нее совсем другими, сберечь свое особое лицо и не растерять наши связи — диаспоры, которые разбросаны по всему миру, поддерживать и их.
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Рафаэль Хакимов директор Института истории им. Ш. Марджани
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1920-е годы были очень важные для татар — они получил автономию, а она предполагает язык и систему образования. Полноценный язык был, татары и раньше получали образование, но в медресе, а они были разными: и деревенские, и серьезные. В начале прошлого века фактически была создана новая система, татарам стало доступно высшее образование. Более того, стали формироваться системная наука и научные школы. В экономике, конечно, до войны таких больших прорывов не было. Но к войне Татарстан был развитой республикой и как один из тыловых центров послужил на общую победу, здесь делали самолеты, истребители, отсюда поставляли на фронт солдат и офицеров в большом количестве. Постепенно после голодных лет шло восстановление. Эпохальным моментом стала добыча нефти в промышленном масштабе (разведка была и до войны) — для всей страны это был весомый энергетический вклад.
Развивались промышленность, авиация, целый город возвели при строительстве КАМАЗа, Альметьевск построили на нефти. 1990-е годы тоже были переломными, их можно сравнить с годами революции. Но если в 1920-е сделали первый шаг к государственности (Сталин был против союзной республики в Татарстане, и получилась автономия — кампания в 1929 году все унифицировала), то в какой-то мере восстановили это в конце XX столетия. Договор очень много дал — люди поняли, что от них зависит будущее республики. Раньше центр выкачивал отсюда деньги, а здесь выпрашивали их из Москвы. Но ситуация поменялась, в республике стали сами решать, что могут, что — нет, какие отрасли развивать, появилась внешняя политика.
Конечно, сейчас для Татарстана важно перейти на стадию высоких технологий, что и делается. Еще при Шаймиеве поняли, что, не распыляясь на все и вся, концентрироваться нужно на нескольких важных отраслях, которые будут иметь международное значение.
Опора на сырую нефть — это опасно. Стали производить не только бензин, но и каучук, а из каучука — делать шины, а шины ставить на машины и продавать машины — вот такая простая мысль, которую решает цепочка нефтехимического комплекса. А продавать машины и самолеты — это всегда выгодно.
Но в республике поняли, что добыча нефти не приоритет. Ключевой — вопрос образования. Заделы, которые совершил для его развития Шаймиев, начали давать свои плоды 10 лет назад. И сам Минниханов дал большой толчок — построил Иннополис, когда страна была в кризисе.
С развитием инноваций на экспорт хорошо пошли многие товары. Но произвести — одно, вопрос — как продать, когда конкуренты очень сильные. Сейчас КАМАЗ себя достойно показывает, вертолеты хорошо идут — есть будущее. Нужно и дальше завоевывать свое место на мировом рынке.
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Камиль Самигуллин муфтий, председатель Духовного управления мусульман РТ
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В прошедшем 100-летии татарский народ почти полностью утратил 1000-летнее татарское богословское наследие. Возродить его оказалось не так-то просто, потому что мы потеряли, а вернее, забыли свою письменность на основе арабской графики. Сейчас тысячи письменных старотатарских источников молча хранят нашу богатейшую духовную культуру. Некоторые представители татарской интеллигенции высказываются о том, что ислам насаждает татарам арабский язык и культуру. Но ведь наши предки использовали арабское письмо до 1927 года, т. е. более 1000 лет! Веками татарская культура развивалась на основе Ислама, поэтому и дальнейшие перспективы сохранения национальной идентичности мы видим именно в религиозном возрождении. Татары занимали одну из ведущих ролей в исламском мире, были прогрессивным народом. Но мы, к сожалению, позволили, чтобы несколько десятков лет атеизма отбросили обратно на 1000 лет назад, перечеркнули все наши национальные достижения.
Приоритеты развития у Татарстана определены в разных сферах. Мне видится, что одним из них должно быть духовное и национальное возрождение. В отрыве друг от друга эти две составляющие рассматривать ошибочно. Наши мудрые предки уже сделали главный выбор в судьбе нашего народа и подарили нам счастье познать особую милость Всевышнего — влиться в ряды богоизбранной уммы Пророка Мухаммада. Ислам принес татарам высокую духовную культуру, традиции просвещения и глубочайшую нравственность, основанную на священных заповедях Всевышнего. Именно Ислам дал татарам силы и возможности сохраниться как нации в период самых суровых испытаний, выпавших на нашу долю. И мы до сих пор стоим на твердыне этого незыблемого фундамента.
Поэтому 2020 год единогласным решением имамов-мухтасибов и казыев в Республике Татарстан объявлен Годом родного языка. Это значит, что деятельность муфтията и ее учрежденных организаций в текущем году выстраивается с учетом задач по развитию татароязычной среды в мечетях, обучению татарскому языку, популяризации татарского духовного наследия, сохранению национальной идентичности и воспитанию национального самосознания среди соотечественников. Да, «коронакризис» внес свои коррективы, некоторые инициативы нам пришлось свернуть или перенести. Но что-то мы успели осуществить до кризиса, а реализация целого ряда татароязычных проектов продолжается независимо от ситуации: у нас функционируют татарская школа «Нур» в Альметьевске, мусульманский пансионат для мальчиков «Ярдэм» в Балтасях и татарская школа «Ихсан» в Елабуге, примечетские курсы татарского языка, СМИ, издания и пр. Кроме того, мы рассчитываем на определенные результаты от конкурса журналистских работ «Мой народ — моя гордость», который позволит разъяснить нашим соотечественникам необходимость сохранения национальной идентичности. Еще не теряем надежды, что все-таки нам удастся выехать в регионы с компактным проживанием татароязычного населения и прочитать там проповеди и публичные популярные лекции на эту тему. Планируем также значительно расширить географию примечестких курсов татарского языка по Татарстану. Последний поток состоял из 436 слушателей, все они освоили начальный разговорный уровень татарского.
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Айрат Фаррахов депутат Госдумы от Татарстана
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На федеральном уровне Татарстан сегодня — абсолютный пример и лидер развития как с точки зрения политического устройства, так и с точки зрения экономических достижений и качества жизни человека, в том числе соблюдения прав всех людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания. На протяжении многих лет власть на территории республики оказывалась эффективной и успешной на разных ее этапах, она способствовала сохранению толерантности среди людей разных вероисповеданий. Пример тому — наша родная Казань, где соседствуют мечеть, церковь, синагога, католический храм, и все дружно живут. Именно это наряду с отдельной Конституцией Республики Татарстан всегда было основой и длительных инвестиций, передового развития экономики, потому что инвесторы вкладываются именно туда, где есть стабильность.
Я очень благодарен предкам, которые сохранили наш язык, потрясающую культуру в советские времена, создали основу промышленной мощи на территории Татарстана, высокий уровень образования и научного развития. Мы сейчас живем во время четвертой промышленной революции. Республика — лидер еще и потому, что ее политический, экономический и национальный факторы, воплощенные в законы, обеспечивают опережающее развитие.
Как врач, финансист, экономист не хочу недооценивать виляния коронавирусной инфекции и ее последствий. Это касается огромного числа людей во всем мире, эта мировая проблема не обойдет стороной и Татарстан и будет иметь колоссальное влияние на экономику, доходы людей и на жизнь после коронавирусной инфекции — я надеюсь, она будет в хорошем смысле этого слова, просто она будет другой. Сегодня есть некоторая неопределенность, она не дает пока четкого понимания, когда все это закончится. Поэтому именно сегодня коронавирус — проблема номер один и еще долго такой останется.
Несмотря на то, что республика в лидерах в Российской Федерации, мы должны максимально приблизить жизнь наших людей к качеству жизни в развитых странах — само по себе это не придет, а только за счет эффективной инновационной экономики. Она создаст хорошие бюджетные доходы, которые будут гарантом высоких доходов граждан. И поэтому важно, чтобы в будущем была стабильность, которая позволит привлекать большой объем инвестиций в современную экономику.
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Ирек Зиннуров депутат Госдумы от Татарстана
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Много разных эпох прошла республика: тяжелое становление в советские времена, война. Непросто было и в 1970—80-е годы, когда все товары уходили в центр, Татарстан постоянно был донором. Но за это время не растерял самое основное — людей. Республикой всегда руководили хозяйственники, которые работали и работают на ее благо. Несмотря на разные моменты в истории страны, наши люди доказывали свою состоятельность во многих сферах, так, чтобы с нами считались и в федеральном центре. И во всех сферах наша республика — на лидирующих позициях.
Главные вопросы для каждого субъекта федерации — качество жизни населения. Нужно повышать качество жизни людей. И надо сказать, что Татарстан ценят, народ стремится приехать сюда. Мне нравится поговорка министра по делам молодежи республики: «Где бы ни родился, в Татарстане сгодился». Люди хотят жить здесь, а они едут туда, где лучше. Значит, Татарстан может предоставить условия для комфортного проживания, здесь есть работа, люди могут не только работать, но и полноценно отдыхать — для этого в Татарстане все есть.
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Борис Менделевич депутат Госдумы от Татарстана
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Татарстан за это время прошел огромный путь преобразования. Особо отмечу отрасль здравоохранения. Республика всегда славилась качеством медицинского образования, профессиональными кадрами, и за годы мы в лидерах по стране. Ярким доказательством тому стала пандемия нового коронавируса: Татарстан одним из первых регионов принял россиян из других стран, именно в республике впервые в стране были введены СМС-пропуска, и здесь же, в Татарстане, правительство под руководством Рустама Нургалиевича одним из первых приняло решение о смягчении ограничительных мер. Сейчас, спустя пару месяцев, точно можно сказать об эффективности всех принятых мер. К тому же важно отметить, что инфраструктура сферы здравоохранения оказалась готова к подобным нагрузкам, что в том числе и заслуга руководителей, лидеров республики, которые всегда были и остаются настоящими профессионалами своего дела, умеющими планировать на несколько шагов вперед.
Сейчас, если говорить о сфере здравоохранения, очень важно прививать культуру заботы о здоровье граждан, потому что вся необходимая инфраструктура во многих районах и городах уже есть: это построенные и обновленные спортобъекты, общественные пространства, получившие в последнее время второе дыхание и не только.
Очень важно комплексно и систематично решать многие задачи. Это и демографический сдвиг, и миграция между деревней и городом и многое другое.
Что касается сферы здравоохранения, сейчас очень активно развивается телемедицина и диджитализация в общем. В этом плане у Татарстана хорошие наработки и опыт, которым надо уделять внимание как минимум столько же. Сейчас на первый план выходит именно повышение инновационности, так как инфраструктурные объекты созданы, потенциал есть.
К тому же в Татарстане огромный научный потенциал, который имеет возможность сформироваться в научный кластер и повысить инновационность всей нашей страны.
Как психиатра, меня заботит инфраструктура профильных больниц, которая по всей стране сейчас в плохом состоянии. И мне бы хотелось, чтобы данный вопрос был решен. И я как депутат буду прилагать для этого все возможные усилия.
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Зиля Валеева председатель Общественной палаты РТ
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В зале Музея истории государственности Казанского кремля есть раздел, впечатляющий фотографиями. На них черным кружком закрашены практически все лица на коллективных снимках — это примета жуткого времени, которое настало после первых лет революционного подъема, ожидания новой жизни, перемен, всеобщей справедливости. В первые годы после революции были драматические явления: раскулачивание, обобществление всего и вся. И тем не менее это были годы повышения грамотности, много людей получили возможность учиться.
Пришлось общаться с актрисой Ольгой Александровной Аросевой. Ее отец — знаменитый дипломат, репрессированный в 1937 году, был уроженцем Казани. Она мне показывала очки, которые ее отец хранил всю свою жизнь. Бабушка Ольги Александровны жила в центре города, в одном из подвальчиков, была швеей. В город вошли белочехи, свет в ее комнате был включен, видимо, она работала. Ее окно пробили штыком, если бы не эти очки, бабушке проткнули бы глаза, очки ее спасли. Вот какие испытания выносили конкретные люди. Одновременно в Казанском реальном училище учились Молотов, Аросев, потом они стали видными деятелями революционного движения, а после этого папа Ольги Александровны стал знаменитым дипломатом. Последнее место, откуда его отозвали, кажется, была Чехия. Исторические вехи республики связаны с конкретными людьми, семьями. Читала дневники Александра Аросева, которые так и не успела опубликовать его дочь. Эти люди искренне верили, что строят новую справедливую жизнь, но судьбы очень многих из них тянутся только до 1937 года, а дальше начинается мрачный отрезок не только в их судьбе, но и во всей нашей истории — годы репрессий. Многие пали их жертвами, оболганные, с несуразными обвинениями.
Тяжелые испытания выпадали во все периоды истории, но все равно в любом поколении находились люди, которые, несмотря ни на что, не обозлились не ожесточились, остались верными своим идеям, профессиональным, государственным, оставались преданными своей стране. Благодаря усилиям этих людей в итоге и делалась история, прогрессировало государство.
Вспоминается и история Сергея Павловича Королева, генерального конструктора, он же тоже еще до войны, будучи молодым ученым в Москве, был репрессирован. Через Колыму в итоге он оказался в Казани, и именно из Казани, можно сказать, стартовал в космос, потому что он продолжал здесь работать над ракетным двигателем вместе с Глушко, профессором Казанского авиационного института. И вместе с такими выдающимися деятелями страны работали наши ученые, специалисты. Думаю, 100-летие ТАССР не только юбилей нашей республики, это 100-летие очень важное для Российской Федерации, потому что на этой территории потом уже в годы войны Татарстан оказал серьезную поддержку фронту. Надеюсь, что Казань станет городом трудовой славы, наконец-то признают ее заслуги. Республика шла в ногу вместе со страной, и в то же время события, которые происходили в Татарстане, становились определяющими, диктующими новые тренды, как бы сейчас сказали, и для страны тоже. Здесь закладывались промышленные гиганты, к ним относили и объекты добычи нефти, которую открыли в Татарстане. Масштабы истории республики всегда шире, это часть громадной истории страны.
Несмотря на то, что на долю людей выпадали тяжелейшие испытания, все-таки каждый этап истории было отмечен достижениями, в том числе и последние 30 лет истории. Хотя и принято говорить: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», но такова наша история, что мы практически все время живем в эпоху перемен. Они, видимо, как инструмент движения вперед, В течение 100 лет уместилось столько трагедий, исторических событий, которых в другом месте люди и за 1 000 лет не переживают — а у нас такая жизнь всегда в очень концентрированном виде.
Сегодня стоит задача народосбережения. Современная пандемия тоже проверяет нас на то, какой опыт мы нажили в прошлом и что есть у нас самого ценного, без чего нельзя идти в будущее. Всегда были талантливые люди, которые любят свою страну. Мне кажется, во все века они определяют ход истории. Думаю, главное сейчас — сберечь здоровье, сберечь детей, чтобы преодолеть трудности, болезни и с новым иммунитетом против любых испытаний уверенно смотреть в будущее. У нас есть все для этого. В последние годы накоплен огромный потенциал, научный, производственный. Мы одними из первых определили стратегии, без которых действительно, как выясняется, не может быть конкурентоспособной среды: и развитие информатизации, и цифровая экономика, образование. Когда перечисляют программы, которые реализуются в республике, берет оторопь — 50 программ — даже не сразу это укладывается в сознании. Но это те самые многочисленные рельсы (среди них трудно определить одно главное направление), которые позволяют обеспечить надежное будущее республики, как одного из ведущих регионов РФ. Нам надо выходить достойно из испытаний, и работы будет еще больше, знаний потребуется еще больше — как всегда, нужны будут таланты и любящие свою республику и страну люди.
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С Праздником.