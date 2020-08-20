Открытия Tat Cult Fest — 2020: как татары научили японцев оружейной металлургии

В этом году фестиваль Tat Cult Fest завершится необычно — на главной сцене покажут шоу «Татара — наследие Евразии», в котором с помощью компьютерной графики, хореографии и музыки расскажут о том, что связывает Японию и Татарстан. Как выяснило «Реальное время», это — метод изготовления самурайских мечей в печах Tatara, предположительно завезенных в страну восходящего солнца из Китая, куда эта технология попала от предков татар в VII веке.

От «Шамаиля» до Филонова

Суть технологии в том, что в печах выдерживается температура до 1 400 градусов, пока рабочие качают меха в течение трех суток, выплавляя многотонный кусок металла. В Татарстане о ней неоднократно рассказывал основатель Института истории АН РТ Рафаэль Хакимов.

По словам директора Татарско-японского культурно-информационного Центра «Сакура» Асии Садыковой, исторические сведения об этой технологии обнаружились случайно и заинтересовали татарстанских историков, когда ее заместитель Лариса Усманова поехала в Японию сначала для изучения японского языка, а позже по научной линии в префектуру Симанэ для изучения архивов, связанных с вопросами тюркско-татарской эмиграции.

Разработка проекта «Татара — наследие Евразии» началась позже, когда в Казани в 2016-м оказался Сакакура Кацуми, пионер проекционных шоу в мире.



Разработка проекта «Татара — наследие Евразии» началась позже, когда в Казани в 2016-м оказался Сакакура Кацуми

— Я подумала, что с его помощью можно адаптировать татарский эпос к современным формам, — рассказывает Садыкова. — Я возила его по Казани, специально рассказывали истории, чтобы эта идея пришла ему самому. 2018 год был перекрестным годом между Японией и Россией, в рамках мероприятий Сакакура-сан и его группа Orientarhythm прибыла в Казань, когда его творчество оценила и Ирада Аюпова, министр культуры РТ, так возникли твердые договоренности о проекте. Я тогда уже знала о мечах самураев и печах татара, но когда предложила идею ему, выяснилось, что за неделю до нашего разговора он принимал участие по изготовлению мечей по этой технологии. Все совпало. В ноябре прошлого года Сакакура-сан приезжал на встречу с творческой группой в составе Туфана Имамутдинова — как режиссера и как человека с неординарным взглядом, хотя у него не было опыта создания проекционного шоу. За костюмы отвечает Катя Борисова — она проходила профессиональную стажировку в Японии, а в церемонии открытия ее «дома моды» принимала участие супруга одного из послов Японии. Главный танцор с нашей стороны — Марсель Нуриев. Его работа в спектакле «Шамаиль», в котором он выступает главным героем, очень евразийской, которая и для японцев с их тягой к каллиграфии. В феврале 2020 г. попав на выставку Филонова в ГСИ, я сразу заинтересовалась визуальной частью. Рядом были люди, которые очень профессионально обсуждали ее содержание. Так я познакомилась с группой Дамира Аллямова, которая отвечает за видеоконтент шоу.

«Оружие — это дух воина»



— Культура ковки боевого оружия практически утеряна для татарского народа, — говорит Туфан Имамутдинов. — Оружие — это дух воина, дух сопротивления, который у японцев чувствуется в культуре явственно, различные воинские традиции часто используются ими. Я был знаком с историей «татара», так что когда Асия ханым предложила мне погрузиться в эту тему, я согласился. «Татара» является большой частью японской культуры, но не татарской, я решил, что работа над проектом даст новое понимание тех проблем, которые в нашей культуре существуют. Мы встретились с японцами, они прилетали из Токио, обсуждали работу, сценарий. Подразумевалось, что они будут курировать этот проект в целом. Я как режиссер выступал больше как администратор, участвуя в подборе участников и драматурга. Все согласовывалось с ним. Пандемия диктует свои сценарии, поэтому мои функции были расширены, мне пришлось взять на себя больше творческих обязательств. Но мне все еще хочется поработать с японской командой.



— Мне эта работа была интересна тем, как нахождение чего-то общего между нашими народами, — дополняет его рассказ Марсель Нуриев. — Я немного знаком с японской культурой, об их отношении к телу, к движению. К тому же мы никогда раньше не делали полноценное интерактивное шоу с музыкой, видео, хореографией. Я же сам попытался подобрать движения так, чтобы опробовать японскую пластику, стилизовать ее, соединить с моей.



Музыку к постановке написал ансамбль «Риваят»

Да, из-за коронавируса Сакакура-сан не смог посетить Казань еще раз, так что стороны работали в режиме онлайн. Музыку к постановке написал ансамбль «Риваят». «Когда мы говорили с Сакакура-сан, он был постоянно сконцентрирован на национальном компоненте проекта. В начала карьеры он сам стремился к космополитическому подходу, — говорит Садыкова. — Но выступая в Америке, получил совет одного из уважаемых им людей: почему ты делаешь так, ведь японское — оно очень крутое? Поэтому он стал использовать национальные символы в своем творчестве».

«В этом проекте часть музыки и аранжировку полностью делал Фарид Гарипов, — рассказывает руководитель «Риваята» Руслан Гарипов. — Часть мелодии писала моя супруга Луиза Габитова (ныне покойная). Тексты — старинные, народные. Идея музыки, композиции — моя. В композициях на большинстве этнических инструментах играл я сам, также руководил всем процессом записи — от поисков студии до оплаты работы вокалистов. Три импровизации из четырех сделал мультиинструменталист, солист нашей этногруппы Айдар Закиров. Четвертую импровизацию играл я. Кроме того, некоторые вокализы исполнили солисты нашего ансамбля».

Драматургом проекта выступила Сюмбель Гаффарова, чьи пьесы «Парковка» и «Пришлый» сейчас идут в Камаловском театре: «Я даже удивилась поначалу — меня-то почему пригласили в этот проект? Хотя и согласилась сразу, даже не раздумывая, как в анекдоте: когда тебя просят найти на продажу сенбернара, а ты тут же соглашаешься и идешь гуглить, кто такой сенбернар. Вот это была я с сенбернаром. Спасибо Асия апага, которая мне все объясняла, подбадривала, подгоняла, в общем, держала в тонусе. Не могу сказать, что было легко работать. Это так часто бывает, когда ты работаешь в проекте, в команде. Все видят историю по-своему, все хотят увидеть свою в голове придуманную историю, и приходится удовлетворять всех, чтобы довольны были все и хотели работать и творить дальше. А еще надо и самой остаться довольной придуманной историей. В итоге, как я чувствую, все у нас получилось».

Первоначально предполагалось, что казанцы увидят две версии шоу — от татарстанцев и японцев, оценят разницу в подходах, найдут что-то общее

История кузнеца, который стал победителем драконов



В итоге история оказалась поделенной на 12 частей. Ее главный герой — мирный кузнец. Дракон побеждает его, забирает возлюбленную, ему приходится пройти через всю Евразию, встретиться с четырьмя стихиями, собрать печь, выковать меч, стать воин — и победить дракона. Первоначально предполагалось, что казанцы увидят две версии шоу — от татарстанцев и японцев, оценят разницу в подходах, найдут что-то общее. Пока что 30 августа вечером на Tat Cult Fest покажут «нашу» постановку.

При этом планы, разумеется, у Садыковой большие. «Татара — наследие Евразии» можно показывать на фестивалях драконов, которые распространены по всей Европе, а также в местах компактного проживания татар. И, разумеется, в Японии. Благо, расходы минимальны — проекция, музыкальная аппаратура, труппа.

Цель здесь — еще и идеологическая: «Мы, проживая в нашем историческом периоде, несем груз несуществующей вины за прошлое, которое называется «татаро-монгольское иго». Это давление, с моей точки зрения, нас тормозит. Сейчас ситуация начала меняться, слава богу, новое поколение все это воспринимает иначе. У нас есть история, которой надо гордиться».