Татаро-башкирское общество в Великобритании обратилось к Минниханову с просьбой сохранить институт им. Марджани

Фото: татаровед.рф

Татаро-башкирское общество в Великобритании «Заман» поддержало коллектив Института истории им. Ш. Марджани и обратилось к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Свое письмо к главе республики они оставили на официальной страничке общества в Instagram.

В нем говорится, что институт является одним из наиболее активных партнеров общества в популяризации татарского языка и поэтому новость о возможной реорганизации заведения татары Великобритании приняли с большой озабоченностью.

В «Заман» считают важным сохранение и развитие направлений института, который стал «одним из важных и узнаваемых брендов Республики Татарстан и татарского народа».

В заключении общественники просят Рустама Минниханова сохранить институт им. Марджани как самостоятельный научный коллектив, а также поддержать и расширить проекты по популяризации истории татар в России и за ее пределами.

Также поддержку ученым института выразили крымские и румынские ученые.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о возможной реорганизации института и объединении его с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан. В Институте истории такой подход считают равнозначным закрытию, а его директор Рафаэль Хакимов возмутился кулуарным решением этого вопроса.

В казанском Кремле опровергли информацию о закрытии научного учреждения. При этом пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова подчеркнула, что на сегодня обсуждаются лишь формы развития института.

Коллектив учреждения обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову. В открытом письме они пожелали лично встретиться с ним и попросили его сохранить юридическую самостоятельность института. Тем временем в интернете появилась петиция «в поддержку академической свободы и сохранения института им. Марджани».

