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Будет ли Россия отмечать день победы над татарами

07:00, 14.12.2017 173

Комитет Госсовета Татарстана обсудил войну 1480 года и решил не поддерживать обращение депутатов Калужской области

Будет ли Россия отмечать день победы над татарами Фото: gossov.tatarstan.ru

Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам обсудил идею калужских региональных депутатов сделать федеральной памятной датой 11 ноября, когда в 1480 году закончилось Стояние на реке Угре. «Реальное время» разбирается зачем это нужно, какие есть «за» и «против» и чем эта инициатива может обернуться для восприятия татар в России.

С чего все началось

Стоянием на реке Угре называют военное противостояние московского князя Ивана III и хана Ахмада (или Ахмата), правившего так называемой Большой Ордой — центральной частью бывшей Золотой Орды, которая претендовала на статус законного правопреемника державы Батыя. Длилось противостояние чуть больше месяца осенью 1480 года и не завершилось горячей фазой, поскольку ни одна из сторон не решилась форсировать реку Угру. В российской историографии давно уже принято ассоциировать этот эпизод с окончательным освобождением Руси от ордынской зависимости. Раньше, каждый советский школьник должен был знать, что в 1237 году на Руси установилось монголо-татарское иго, в 1380 году на Куликовом поле был сделан решающий шаг к его свержению, а окончательное освобождение растянулось на целый век и было подытожено Стоянием на реке Угре в 1480 году. Схема чрезвычайно упрощающая исторический процесс, но легкая для запоминания, а поэтому популярная в массовом историческом сознании.

Река Угра — это левый приток Оки, который протекает по территории Калужской области. На уровне этого региона приложено максимум усилий для увековечения события. В 2017 году в Калужской области решили сделать свой региональный праздник общероссийской памятной датой. Для этого 30 ноября депутаты областного Законодательного собрания обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Длилось противостояние чуть больше месяца осенью 1480 года и не завершилось горячей фазой, поскольку ни одна из сторон не решилась форсировать реку Угру. Фото wikipedia.org (Миниатюра Лицевого летописного свода)

В чем опять виноваты татары

Тема антитатарских интонаций дореволюционной и советской историографий давно уже является проблемным узлом для татар, являющихся такими же гражданами Российской Федерации. Расхожие публицистические клише о том, что по вине ордынского ига Россия живет хуже Европы, не только далеки от современной исторической науки, но и задевают национальные чувства. Неслучайно инициатива калужских депутатов была воспринята как очередной антитатарский демарш. К подобным демаршам в Казани уже привыкли, но оставлять без официальной реакции каждый случай никак нельзя. Поэтому о событиях 500-летней давности пришлось говорить на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Депутаты Госсовета РТ под председательством Разиля Валеева рассмотрели историческую записку, подготовленную Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ за подписью самого Рафаэля Хакимова. От имени института перед парламентариями выступил старший научный сотрудник Центра исследования Золотой Орды Анвар Аксанов. В комментарии «Реальному времени» Аксанов сформулировал суть возражений татарстанских историков: «Дело не в том, что мы поддерживаем Большую Орду, а в том, что само это событие не настолько значимое, чтобы возводить его на федеральный уровень. Стояние на Угре — один из эпизодов смуты на постордынском пространстве. Таких эпизодов было множество и нельзя из каждого делать памятную дату».

В обращении Института истории можно выделить несколько аргументов. Во-первых, особое значение 1480 года — результат работы Карамзина и других историков XIX века. С тех пор позиции академической науки далеко ушли вперед. Во-вторых, события 1480 года — это только эпизод, когда московско-крымско-казанская коалиция одержала верх над союзом Большой Орды и Польско-литовского государства. В-третьих, после 1480 года выплата дани в татарские государства (Крым, Казань) не прекратилась.

Артем Прокофьев: «Исходя из этого документа мы как бы говорим нашим калужским коллегам, что вам нечего вспоминать, потому что несмотря ни на что, вы продолжили платить дань в Казань. Ту же самую идею можно было преподнести в совершенно ином ключе». Фото gossov.tatarstan.ru

Калужская область — единственный союзник Татарстана. Надо ли ссориться?

Аргументация Института истории вызвала резкую критику депутата от КПРФ Артема Прокофьева. Он сравнил стилистику текстов, подготовленных в Казани и Калуге. Обращение калужских депутатов к Медведеву, по его мнению, оказалось политически более выверенным, тогда как казанское содержит множество резких формулировок. Эта резкость может создать ситуацию, когда актуальные политические интересы Татарстана приносятся в жертву событиям XV века.

«По сути, в России только два региона, которые последовательно отстаивают и поддерживают друг друга в вопросе бюджетного федерализма. Это Республика Татарстан и Калужская область. Остальные регионы-доноры об этом молчат. А исходя из этого документа, мы как бы говорим нашим калужским коллегам, что вам нечего вспоминать, потому что несмотря ни на что, вы продолжили платить дань в Казань. Ту же самую идею можно было преподнести в совершенно ином ключе», — рассказал Артем Прокофьев «Реальному времени» после окончания заседания.

С тем, что некоторые формулировки звучат резко, согласилось большинство присутствующих депутатов. Было решено голосовать за постановление без приложенной к нему исторической справки.

Новую памятную дату не поддержали

Сочувственные реплики в адрес калужских коллег, которые нашли удачный повод для регионального брендинга звучали на протяжении всего обсуждения. Однако в итоге большинство проголосовало за постановление, при одном «против». Решено не поддерживать обращение депутатов Законодательного собрания Калужской области к Дмитрию Медведеву по вопросу установления памятной даты 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

«Все-таки подобные вопросы должны обсуждать историки, а не парламентарии. Политики должны думать о том, что объединяет народ, а не о том, что разъединяет. То, что в Калужской области отмечают эту дату — это очень хорошо, но не стоит выносить на федеральный уровень. Таких военных событий было очень много и если отмечать все, то придется праздновать каждый день», — объяснил «Реальному времени» свою позицию председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.

Разиль Валеев: «Все-таки подобные вопросы должны обсуждать историки, а не парламентарии. Политики должны думать о том, что объединяет народ, а не о том, что разъединяет»

Конечно же, сегодняшнее заседание в Госсовете Татарстана вызывает ассоциации с недавними американскими баталиями вокруг памятника генералу Ли и прочими «боями за историю», которые у всех на слуху. Прописные истины из учебников сегодня не принимаются на веру. Старые конвенции уже не работают. Каждый эпизод национальной памяти может стать предметом общественной дискуссии. Но есть в этой истории специфическая черта для российских реалий последних лет. Как бы федеральный центр ни стремился росчерком пера ввести «единомыслие», уровень развития общества оказывается сложнее навязанных схем. На позицию федерального центра активно стремятся влиять региональные исторические традиции. Причем на этом поприще преуспевают не только национальные республики, но и вышедшие из апатии русские области.

Сам факт, что в парламенте Татарстана в 2017 году обсуждали военную операцию 1480 года, опасаясь навредить партнерским отношениям с Калужской областью, свидетельствует, что наше общество сложнее, умнее и деликатнее, чем его хотят представить. А значит, есть шанс избежать «простых» и «понятных» решений, которые приводят к конфликтам.

«Казанские татары вместе с русскими войсками принимали участие в походах против этой орды»

Чтобы дать оценку историографической ситуации со стороны, мы обратились за комментариями к Антону Горскому, доктору исторических наук, профессору кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН. Автор капитальной монографии «Москва и Орда» считает, что Стояние на реке Угре не следует переоценивать, однако не согласен с тем, что после 1480 года продолжалась выплата ордынской дани.

— Действительно 11 ноября 1480 года произошел перелом в отношениях Руси и Орды или это больше символическая дата?

Эта дата связана с тем, что несколько источников говорят об отступлении хана Ахмата с Угры именно с этого дня. Но освобождение свершилось не в одночасье. В 1470-х годах Угре предшествовал ряд событий. Дань перестали выплачивать в 1472 году после первого и неудачного похода Ахмата на Москву. Затем до 1476 года шли дипломатические игры, пока Ахмат не послал Ивану III вызов в Орду, чего не было уже почти сто лет. После этого новый конфликт стал неизбежным, он произошел в 1480 году и закончился известно чем.

Антон Горский: «Эта дата связана с тем, что несколько источников говорят об отступлении хана Ахмата с Угры именно с этого дня. Но освобождение свершилось не в одночасье. В 1470-х годах Угре предшествовал ряд событий». Фото hist.msu.ru

Существует концепция, что выплата ордынского выхода (т. е. дани) продолжилась и после 1480 года. Что вы думаете об этом?

Нет, в Крым мы платили не выход, а так называемые «поминки» посольские дары. Они могли быть достаточно внушительными, но это другая система отношений. Мы никогда не признавали зависимость от Крыма. Расходы на разные ханства (Крым, Астрахань, Казань и даже Касимов, который был зависим от Москвы) по старой традиции называли «выходы ордынские». Но это не был выход в смысле уплаты дани как признания зависимости.

Какие последствия Стояние на Угре имело для других татарских государств, образовавшихся после распада Золотой Орды?

Ахмат предпринял последнюю попытку объединить прежнюю территорию Орды под своей властью. Астрахань подчинил, Крым тоже подчинил, но совсем ненадолго. Его неудача порадовала государства, образовавшиеся на окраинах бывшей Золотой Орды. Собственно, через неполных 2 месяца он был убит, когда на него напал сибирский хан и ногайские мурзы. Когда после гибели Ахмата, продолжила существование орда Ахматовых сыновей, крымский хан Менгли-Гирей оставался их заклятым врагом. Также казанские татары вместе с русскими войсками принимали участие в походах против этой орды. После 1487 года Казань была в зависимости от Москвы, и в рамках этого союза казанцы ходили на сыновей Ахмата в начале 90-х годов. Этот осколок империи ненавидели все.

Когда именно Стояние на реке Угре стало преподноситься как важное событие национальной истории? С Карамзина или раньше?

В XVI веке есть два произведения (в том числе «Казанская история»), где говорится, что с этого времени произошло освобождение от зависимости, но там прямо не акцентируется внимание на событиях на Угре. Описываются вообще события 30 лет от воцарения Ахмата до гибели армии его сыновей в 1502 году. В историографии эта точка утвердилась, конечно же, начиная с Карамзина.

В Татарстане после истории с непродленным договором с Москвой и отменой обязательного преподавания татарского языка включение 11 ноября в число федеральных памятных дат воспринимается как очередной акт давления на татар. Согласны ли вы с этой позицией?

Думаю, что тут не следует искать политику. Речь идет о становлении государства, которое вскоре получит название «Россия», которая сейчас общая для всех. И если говорить конкретно о ситуации конца XV века, то Казанское ханство не было союзником «Большей орды». Тем более Крым это был непримиримый враг, потому что крымские татары претендовали на первенство на постордынском пространстве. В 1502 году крымский хан и добил орду Ахматовых детей.

То есть покушения на историческую память казанских и крымских татар нет?

Абсолютно нет.

Марк Шишкин
ОбществоВластьИстория
комментарии 173

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    а в первобытном строе никто никого не обижал? Надо выяснить, а то мало у нас бесполезных заседаний
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    Анонимно 23 дек
    Имеете в виду чиновников из Калуги?
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  • Анонимно 14 дек
    Вот делать ничего чиновникам. Живут прошлым. Думайте лучше о народе. А то вам самим придеться в окопах и лесах прятаться.
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  • Анонимно 14 дек
    Президент Турции курировал съемки сериала "Возрождение Эртугрула" - получилась сто серийная историческая фэнтези, которая отразила некую историческую эпоху. И турки высказали свои этические нормы в понятной форме.... и становится понятным современному человеку варианты и трактовки, но такие работы кроме "Орды" и "Коловрат" не появились в РФ.
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  • Анонимно 14 дек
    "— Думаю, что тут не следует искать политику. Речь идет о становлении государства, которое вскоре получит название «Россия», которая сейчас общая для всех. "Антон Горский, доктору исторических наук, профессор
    Мне кажется учёный, да ещё с такими титулами более правильно сказал. Те татары, которые стояли на Угре, к булгарам казанским, а уж тем более нынешним никакого отношения не имели. Не нужно политизировать вопрос.
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    Анонимно 16 дек
    Не надо снова перепутывать историю татар. В татарах - есть татары Чингиз Хана, кипчаки и булгары. Они составные части татар. Если было это противостояние на Угре, то там были наши татары. Мы что, уже отказываемся от своей Великой Золотоордынской истории?
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    Анонимно 17 дек
    Те славянские племена кои выступили против Ахмата ничего общего с русскими,а особенно с современными россиянами НИЧЕГО общего не имеют, и не надо на себя постынку тянуть ув. "историк".
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    Анонимно 20 дек
    Славянские племена закончились. В 9-11 веках. В (-12 веках им на смену пришла древнерусская народность, а во времена Ахмата складывается русская(великорусская народность), вместе с единым государством, выходящим из феодальной раздробленности.
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  • Анонимно 14 дек
    Тратите время на рассуждение о глупостях. Заняться нечем? Работать не пробовали?
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    Анонимно 14 дек
    А зачем? Они же "великие"
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    Анонимно 17 дек
    И вы тратите время на чтение не нравящегося вам материала. А Вы работать не пробовали?
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    Анонимно 27 дек
    А Вы сами работаете? Или только других упрекаете.
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  • Анонимно 14 дек
    Товарищи депутаты! Может, уже пора заняться повышением уровня жизни в стране? Что же вы всё прячете свои головы в ковырянии в прошлом?
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  • Анонимно 14 дек
    Всё пытаются пересмотреть историю
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  • Анонимно 14 дек
    Вспомнили такое время. Может еще и до н.э. будем вспоминать?
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  • Анонимно 14 дек
    За свой сепаратизм и неподчинение центру Большой орде ,татары огребли сполна.Особенно крымцы,знал бы Менгли Гирей к чему приведет уничтожении столицы и ее жителей.
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  • Анонимно 14 дек
    Раньше на спортивных состязаниях часто бывали плакаты провокационного содержания типа : "Вспомним поле Куликово" или "Вспомним Полтавское сражение" и т.д. Самое интересно, только русским есть, что вспомнить. Остальным это не положено по-статусу....
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    Анонимно 14 дек
    А вы что отдельно от России живете?
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    Анонимно 14 дек
    Можно вспомнить блистательную победу Тамерлана над Тохтамышем и войском Золотой Орды. Где золотоордынские войска побеждали почти обратили в бегство войска Тамерлана, но он сумел их остановить. А Тохтамыш сбежал. В результате победа золотордынцев обратилась в поражение и Тамерлан истребил все золотоордынские города начиная с нижнего поволжья. А Тохтамыш бежал в Литву. В Литве до сих пор живут переселившиеся с ним татары.
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  • Анонимно 14 дек
    Вот именно. Больше заняться нечем что-ли. тут молодежь уже толком не знает, какой ценой было завоёвано счастье в 1941-45гг. пусть бы вот систематизировали данные, сколько Героев Советского Союза, кавалеров, кого казнили в плену. Позорище ведь! О Муса Жалиле вообще не знают! О генерале Карбышеве слыхом не слыхивали. О Марии Мусоровой. кто-нибудь знает, как они погибала в плену? Ведь дети о таких героях совершенно ничего не знают. А тут выкопали праздник тоже мне. мало праздников а то у нас. если мы сейчас вместе проживаем, едим хлеб-соль, как говорится. Не стыдно праздновать какую-то там победу друг над другом. А татарам тогда что праздновать? Когда иго пришло? Вообще-то татары тут не при чем. Их войско Чингиз Хана вперед пустило, чтобы своих солдат сохранить. Очень грамотный был руководитель.
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    Анонимно 14 дек
    Сказки чужие не повторяйте ,Чингизхан сам был похоже из древних ,,татар,, ,тюрок.
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    Анонимно 14 дек
    Чингисхан истребил всё монгольсое племя татар, включая детей, оставив только тех, кто был не выше оси тележной, за долгое и упорное сопротивление монгольской власти. Как об этом повествует "Сокровенное сказание" монголов, написанное в 13 веке.
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    Анонимно 15 дек
    Сокровенное сказание ,,найдено,,в Китае священником Палладием в 1870 г. Уже в переписанной виде,якобы с древнемонгольского. Многие историки считают его китайской подделкой .Противоречит древней китайской хронике,,Мэй да Бэй Лу,, где говорится ,что Чингиз хан сам из рода черных татар.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    К 1480 году Казанское ханство было вассалом русского князя и платило Руси дань. В Казани сидел русский наместник. А Большая Орда была врагом Казани, входившей в Русское государство на правах данника и Крымского ханства. Так что отмечать обязательно нужно этот праздник освобождения от золотоордынской зависимости
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    Анонимно 15 дек
    Большая орда врагом Казани никогда не была,а по праву стремилась к объединению татарских ханств и земель.Как ещё можно было вывести из под влияния Москвы Казанское ханство,только подчинив себе Москву.Татарам надо было объединяться,а не воевать друг с другом.Татарам не нужен этот праздник.Если бы русские войска на Угре были разбиты Казань в тот период освободилась бы от московской зависимости .Так,что татарам праздновать?Сохранение московского ига(шучу).
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    Анонимно 15 дек
    Не могли войска хана Ахмата на Угре разбить русские войска Ивана Третьего. Когда установился лед и Угру можно было перейти, что делало бессмысленным оборону бродов, Иван немного отступил к Кременцу и встал там на выгодных позициях, приглашая Ахмата к сражению на заснеженном поле за Угрой. Ахмат пришел в ужас, подавленно наблюдаю до этого огромное русское войско "аки море колышущееся и блистающее светлостью доспехов" на другом берегу, а теперь вызывающее его на бой, подумав что противник приготовил засады и стал отступать. Русская конница отправилась преследовать его и начала рубить отступающих ордынцев. Тогда отступление войска Ахмата превратилось в беспорядочное бегство.
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    Анонимно 15 дек
    Я кстати читал источники с противоположным содержанием.Хан Ахмат несколько раз пытался навести броды,переправиться через Оку,но его попытки были отбиты.Ждал пока встанет лёд,в Орде начался бунт,он с войском ушел.Московское войско по утру необнаружив татар ,подумав,что его татары обошли в панике сбежало.По другой версии Иван третий откупился.
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    Анонимно 16 дек
    Не бунт. А вятчане напали на столицу Орды и Казимир с войском не подошел из-за мятежа русских князей в ВКЛ. А в одиночку воевать Ахмат испугался. Только ливонские рыцари в помощь ему и Казимиру напали на Псков, но их отбили.
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    Анонимно 18 дек
    Да ещё есть версия про болезнь в стане татар,всей правды не узнаем точно,если Ахмат хан испугался ,то зачем переправляться пытался и был же отбит это вроде никем не оспаривается. То,что Московиты драпанули в полной панике до Москвы об этом сами же и пишут.
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  • Анонимно 14 дек
    Великий Чингиз-хан татарин!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Чингисхан или Темучжин монгол из племени монголов.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Древние ,,монголы,, это все татарские племена,которые объединил Чингизхан. После завоеваний татары почти все , ушли из совр.Монголии .К современным монголам отношение лишь частичное, осталась по Оловинцеву 60.000 чел. татар.Были разбиты ,китайцами,смешались с халками,урянхайцами позже были завоеваны джунгарами.Приняли буддизм.И начались ,,Сокровенные сказания,, Алтын тобчи,, все поздние переделки и ни одного оригинала,но в них сплошь тюркские слова .Как пишет Оловинцев документально подтвердить принадлежность земель и ее наследование от ,,славных ,,предков.Читайте Оловинцев,,Чингиз хан тюрк или монгол."
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Изначально, согласно становым академикам, чингизхан был буддистом.
    А потом уже, эти становые умники, врали уже напропалую и без всякой логики.
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  • Анонимно 14 дек
    АНОНИМНО 14.12.2017 21:44
    Заколебали эти историки. Какое стояние на Угре еще?
    Всю историю преподносят как противостояние татар и русских. Не было тогда русских, это во первых. А был Московский улус Золотой орды. В Орде шла борьба за верховенство, Крымское, Сибирское ханства и Ногайская орда совместными усилиями разбили Большую орду и Крым объявил себя новым Сараем, новым Тахт-эли. Русские тут причем? Крым-то объявил себя столицей, но никто его не признал, кроме трусливого Московского улуса. Никто кроме Московии ему ясак не платил. Ясак платили Московский улус и ВКЛ за те земли, которых дал в аренду им Токтамыш (нынешняя Южная Украина). Сколько можно морочить голову людям, сколько можно нагнетать эту истерию о вечной борьбе Леса и Степи, татар и русов. В то время в Московии население на 60 %-в состояло из фин-угров и татар. Была междуусобица, вот и всё!
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    Анонимно 14 дек
    Русские были с 9 века. А татары как народ сформировались только в 14-15 веках. Во время Золотой Орды население Казанского ханства состояло из Финно-угров и булгар, родственников и предков чувашей и балкарцев. Золотордынский хан Улу-Мухамед изгнанный соперниками с нижней Волги откочевал со своими татарами в ВКЛ и попытался основать свое ханство на тогдашней литовской территории со столицей в городе Белев. Но русское войско посланное из Москвы изгнало его из Белева. Тогда он сосвоими подданными татарами переселился в Волжскую Булгарию основав Казанское ханство. Впоследсвии его сын Касым со своими татарами бежал на Русь и стал вассалом русского князя получив в вассальное владение Городец ставший Касимовым. Татары Касимовского ханства всегда воевали в состава русских войск и вместе с ними штурмовали Казань. А в Волжской Булгарии при смешении финно-угров, булгар и татар Улу-Мухамеда сформировался народ казанских татар.
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    Анонимно 15 дек
    Русские сформировались как нация в Орде в Московском улусе,до этого были поляне,древляне, торки,берендеи и т.д.Русы ,росы и т.д это нерусские ,а предки русских.,не только русских,также украинцев,белорусов.
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    Анонимно 15 дек
    Каким образом русские как нация могли сформироваться в Орде если Русь в состав Орды не входила? Два соседних государства, одно из которых было в состоянии феодальной раздробленности, вынуждено было платить дань. Баскаков же, представителей ханской администрации, на Руси регулярно истребляли, особенно в начале 1260-х годов, в северо-восточной Руси. После чего ханы вынуждены были передать функции сбора дани самим русским князьям. Но в Киеве и в юго западной Руси баскаки сохранились, что стало причиной существенно облегчившей полякам и литовцам захват этих территорий. Баскаки там сохранялись и при польской и литовской власти, являясь соправителями литовских князей в Киеве.
    Поляне, древляне, вятичи, и прочие племена восточных славян последний раз упоминаются в начале 12 века, словене в начале 11 века, все эти названия сменяет в 10 веке общее название этноса русь, русские люди,людьє вси Рустии, ѿ людии Рускıх, людем̑ Русьскъıм̑.
    Во время Золотой Орды старые развитые города Киев, Чернигов, Галич, Владимир, Ростов, Рязань, лежавшие на пути ордынских войск и часто разоряемые, уступают свое место малым городам берущим на себя столичные функции вместо старых: Брянск, Львов, Тверь, Москва, Нижний Новгород, Переяславль-Рязанский. Многие ремесла были безвозвратно утрачены. Ордынские ханы несколько раз разъединяли русские княжества, стравливали между собой, не допуская усиления и объединения одного из них. Поэтому ни о каком складывании русской нации в период зависимости от Орды говорить невозможно. Москва успела усилиться в период ордынской усобицы, ослабить её впоследствии ханам не удалось. Так что Русь развивалась не благодаря, а вопреки Орде.
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    Анонимно 15 дек
    Но была Волжская Булгария, которая сформировалась также в IX веке и в 922 году приняла ислам.
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    Анонимно 15 дек
    Русь это улус Орды.Ярлыки на княжение получали от ханов.Это достаточный аргумент.?
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    Анонимно 17 дек
    Нет недостаточный. Ханы попеременно давали ярлыки то тверским, то московским князьям, когда в очередной раз дали ярлык тверскому князю, то Дмитрий московский наплевал на ярлык, посла ханского выгнал, собрал общерусское войско и осадил Тверь. В дальнейшем ханы выдавали ярлык лишь для того чтобы сохранить видимость своей мнимой власти. Также получали ярлыки польские короли и литовские князья, где их владения называются улусом. Так что ярлыки они могли выдавать кому угодно, и выдавали немецким и французским королям, это не аргумент.
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    Анонимно 20 дек
    ,,Царь" по русским
    источникам сидел в Орде,русские правители назывались князьями,что подразумевает подчинённость.Уплата дани в 10%,впрочем как и все другие территории Орды.Литве и Польше выдавались ярлыки на пользование землёй которой ранее владели татары,за не платили,потом это перешло в формальность,но какие то символические суммы выплачивались.Русь в Золотой Орде была на равных правах с другими областями .По русски область,по татарски вилаят,улус.Москва заинтересована была в Орде,пока она была сильна.
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    Анонимно 20 дек
    Русский титул князь был не ниже царя или короля.
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    Анонимно 21 дек
    Царь Иван 3,царь Иван4.Крымский хан - царь.В русских источниках сыновья Давлет Гирея царевы дети.Князь Серебряный явно не ровня в статусе царю Ивану 4.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Крымские ханы и князь Серебряный жили уже в другое время. Времена Золотой Орды и отдельных русских княжеств давно прошли. Значение титулов уже изменилоиь.Серебряный был князь-воевода.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    То что в русских источниках Ханы Золотой Орды именуются царями не означает что власть этих царей над русскими князьями была легитимной исходя из титула.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    В том что например греческих императоров называли царями, нет элемента иерархии между русскими князьями и греческими царями. Тем более что греки платили дань русским князьям.:Великый князь рускый и боярѣ его да посылають на то въ Грѣкы к великымъ цесаремъ грѣцкым корабля, елико хотять, съ послы своими и гостьми, якоже имъ уставлено есть. Ношаху слы печати златы, а гостие серебряны.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Во времена Золотой Орды и раньше русские князья назывались царями. А Русь отдельным от Орды царством: Русь во времена Золотой Орды называлась отдельным от Орды царством:
    Великаго Князя Дмитриа Ивановича, Царя Рускаго...И приимшю ему скипетръ дръжавы земля Рускыа, настолование земнаго царства, отчину свою — великое княжение, по данѣй ему благодати от Бога, чести же и славы
    ...Царьскый убо санъ дръжаше, а аггелскы живяше, постомъ и молитвою по вся нощи стояше, сна же токмо мало приимаше; и пакы по малѣ часѣ на молитву встаяше, и подобу благу все творяше. В бернѣм телеси бесплотных житие съвръшаше. Землю Рускую управляше, на престолѣ сѣдяше, яко пещеру в сердци дръжаше, царскую багряницю и вѣнець ношаше...И призвавъ сына своего прьвие болшаго, князя Васильа, на старѣйший путь, предасть в руцѣ его великое княжение, яже есть столъ отца его, и дѣда, и прадѣда, съ всѣми пошлинами, и далъ есть ему отчину свою — Рускую землю
    великый царь Дмитрий Рускыа земля
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Вы чем стока сил на буквы тратить, лучше бы на цифрах показали: скока было татар и скока русских.
    Попутно уж объясните нынешние пропорции нац состава России.
    У вас тогда всё само на катушки и встанет, типа, кто с кем воевал и за ради чего.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Население только центральной части Золотой Орды ,городское, превышало все население Руси.Об этом есть данные археологов и историков.Это все было до Тамерлана.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    И куды все эти завоеватели подевались?
    Вымерли или ассимилировали?
    И чего они бедолаги ели у себя в Монголии при таком вашем количестве?
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Ведь армия оккупанта только для пропитания одних лошадей должна была где-то брать ежедневно минимум 3600 (три тысячи шестьсот) тонн какого то корма. Учебники уверяют, что все эти 3600 тонн травы монгольские лошадки способны были выкопать из под снега... Каждый день...

    Штурм Рязани длился 6 дней, за которые монголо-татарское войско должно было скормить лошадям 21 600 тонн травы и сена... Вы хотя бы представляете себе этот объем, господа апологеты современных учебников истории? Выкопали из под снега? Или отобрали у рязанских фермеров? Тогда снимаю шляпу перед производительсностью труда тогдашних крестьян. И сейчас такого не достичь даже с современной механизацией.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Зачем было Москве ввязываться во внутриордынские разборки. Это дела другого государства. Тем более что ханы Золотой Орды терпели поражения даже от речных разбойников ушкуйников.
    В XIV—XV веках появилась особая воинская каста "ушкуйники". Слово образовано от названия лодки "ушкуй". По-другому их называли "повольники". Дружины ушкуйников формировались для разбойничьих налетов вблизь Волги и восточнее.
    По общему мнению, предпосылки к ушкуйничеству уходит в эпоху викингов, но во время Новгородской демократии формировались отряды, которые должны были играть пограничную службу. Позже эти отряды обрели некую самобытность, но охранять границы некоторых русских областей не перестали.
    * 1360 год. Ушкуйники, проплыв вниз по Волге, взяли ордынский город Жукотин (недалеко от современного Чистополя) на р. Каме и перебили татар. Это деяние встретило всяческое одобрение Дионисия Суздальского, который всю жизнь проповедовал поход "на нечестивых агарян". Хан Хызр потребовал от Дмитрия Суздальского, как великого князя, поимки и выдачи этих ушкуйников. Вел. князь Дмитрий, вместо того чтобы подождать смены хана и проволынить это крайне непопулярное на Руси действо, добился выдачи ушкуйников. Вследствие чего по решению князей суздальского, нижегородского и костромского в Костроме бояре подпоили, вернувшихся из похода ушкуйников, связали их и переслали в Орду. Взятые на Руси пленные проданы в Орде.
    * 1363 год. Поход в Западную Сибирь, на реку Обь, под начальством воевод Александра Абакуновича и Степана Ляпы.

    * 1363 год. Новгородские бояре Осип Варфоломеевич, Василий Федорович и Александр Абакунович громили караваны между Нижним Новгородом и Казанью. Хан Золотой Орды обратился за помощью к своему подданному московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому). Дмитрий шлет грозную грамоту в Новгород. Бояре Новгорода, отвечают, отпиской: "Ходили люди молодые на Волгу без нашего слова, но гостей (купцов) твоих не грабили, били только басурман".
    * 1369 год. Походы по р. Волге и Каме.
    * 1370 год. Походы по реке Волге.
    * 1371 год. По просьбе князя Московского и Суздальского Дмитрия ушкуйники совершают упреждающее нападение на столицу Золотой Орды Сарай. «Того же лета, в тоу же пороу, идоша Вятчане Камою на низъ и въ Волгоу в соудехъ и шедше взяша градъ царевъ Сарай на Волзе и множество Татаръ изсекоша, жены ихъ и дети в полонъ поимаша и множество полоноу вземше, возвратишяся. Татарове же Казаньстии переняше ихъ на Волзе, Вятчане же бившеся с ними и проидоша здравии съ всемъ полономъ, и многие тоу отъ обоихъ падоша» (Типографская летопись. ПСРЛ. Т. 24, стр. 191); «Того же лета ходили Вятчане ратью на Волгу. Воивода был у них Костя Юрьев. Да взяли Сарай и полону бесчисленная множество и княгинь сарайских» (Устюжская летопись. ПСРЛ. Т. 37, стр. 93).
    * 1374 год. Поход на 90 ушкуях. Разграблена Вятка, взяты Булгары; часть ушкуйников спустилась к югу, другая пошла на восток;
    * 1375 год. Под начальством Прокопа ушкуйники числом из 1500 нападавших разбили пятитысячную рать костромского воеводы Плещеева и захватили Кострому, где отдыхали некоторое время. Отдохнув пару недель в Костроме, ушкуйники двинулись вниз по Волге. По традиции они нанесли «визит» в города Болгар и Сарай-Берке. Правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью, зато ханская столица Сарай-Берке была взята штурмом и разграблена.
    * 1391 год. Поход на Жукотин."Новгородци и устюжане и прочий съвокупившеся выидоша в насадех и в ушкеех рекою Вяткою на низ".
    * 1409 год. Воевода Анфал провёл рейд более чем из 250 ушкуев по Волге и Каме.
    * 1436 год. В устье Которосли сорок ушкуйников-вятчан сумели взять в плен ярославского князя Александра Федоровича по прозвищу Брюхатый. Князь в это время находился во главе семитысячного войска, но имел неосторожность уединиться со своей молодой супругой несколько поодаль, за что и поплатился. На Руси этот период связан с междоусобной войной за Московский престол (Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)).
    * 1471 год. Поход вятчан на Сарай по приказу Московского князя.
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    Анонимно 15 дек
    Во время ,,Великой замятни, татарские феодалы боролись за власть между собой.На русских разбойников сильно не отвлекаясь. Местное население отбивались как могло.Те в основном грабили.Как власть Тохтамыш укрепил никто не грабил.После Тамерлана опять началось.Тамерлан поэтому и на Русь не пошел ,потому что города в Руси были бедные,отсталые, брать нечего.
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    Анонимно 15 дек
    СКАЗКА !!!

    Ну, каждые эти ПЯТЕРО правили каждой СОТНЕЙ покорённого населения.

    Об таком не мечтал и не смог даже приблизится ни один в мире завоеватель.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Археологи российские давно определи площади известных городов Золотой орды в результате раскопок и легко подсчитывать количество проживавшего там населения.Все есть в интернете.Могу привести пример. Российской официальной исторической науке выгодно замалчивать факты.Русские якобы пришли в дикие поля и освоили эти земли.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Ну, да.
    Не имевшие даже собственного железа, городов и государства, кочевники, запростА настроили на завоёванной территории городов и государств и опять вернулись в свои голые монгольские степи.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Тамерлан не пошел на Русь из-за мятежа в своих владениях. А города русские стали отсталые благодаря Орде, разорявшей их данью.
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    Анонимно 15 дек
    Все ремесленники в Орде были не свои, а пленные, да ещё получали ханы огромную дань, поэтому стимула к достаточному экономическому развитию в Орде не было. Но ордынские города всё-таки успешно развивались, пока не были уничтожены Тамерланом.
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    Анонимно 16 дек
    Города Золотой орды.Украинский археолог Михаил Видейко - Кировоградский университет начал раскопки у села Торговца,где много лет назад был ордынский город.Есть письменные упоминания о 20 таких городах на территории Украины,и их по мнению историков,
    поскорее нужно копать." "Представьте : средневековый город с водопроводом,канализацией ,кирпичные частные банки с подогреваемым каменным полом,трубы с клеймом( выпускались в промышленных масштабах),плавит железо и чеканит свою монету ! В Киеве такие бани появились только в 17 веке!"- восхищается учёный.Особое внимание ставке Мамая на Днепре, сейчас полузатопленный Каховским водохранилищем.
    " Загородные виллы,мечеть с каменными колоннами, и все это - наши Конские плавни на Днепре ,14 век!"
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    Анонимно 16 дек
    В городах Орды были целые кварталы ремеслеников своих.Археологи говорят ,что сложилась своя школа росписи фарфоровых изделий отличная от китайской,персидской и среднеазиатской.Стиль росписи ваз З.О. не с чем не спутаешь ,он оригинален.Есть найденные многочисленные изделия в музеях.Фото описания есть в интернете.Ювелирных,и ремесленных изделий полно откопанных и выставленых в музеях,все они высочайшего качества.Сделаны древними татарами, стиль орнамент прослеживается до настоящего времени в изделиях,узорах,орнаменте современных татар.
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    Анонимно 19 дек
    вы правы браво
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    какое отношение имеют казанские татары к татаромонгольскому игу? Чего это они приписывают себе то , что не было.Кстати никакой куликовской битвы вовсе не было-археологи не подтверждают эту сказку сочиненную писаками
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    Анонимно 15 дек
    Татары себе ничего не приписывают,татаромонгольское иго русские сами себе приписали,со якобы огромной данью,страшным гнетом и разорением земель.500 летнее ковыряние болячек продолжается и поныне,везде враги и сейчас.,,Злыя,, татары не только сами жили ,ещё и другим нормально жить давали. Как пишут сами русские во время стояния на Угре ,народ роптал,что князь деньги с людей собрал,а царю в Орду не отдал,все себе оставил.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Об чём и речь!!!
    Мало того, что вышедшие из Монголии буддисты завоевали всё окружающее пространство, они ещё при этом сменили свою веру на мусульманскую и повсюду настроили православных храмов и монастырей.
    При этом всё руководство и население в Монголии до сих пор кланяется Будде.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Монголы при Чингисхане и его ближайших потомках были язычники шаманисты, а не буддисты.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Ну, да?!
    Правитель буддисткой Монголии и её главнокомандующий был язычником?!
    А потом вся его армия разом записалась в мусульманство и стала ускоренно внедрять в России православие, строя для этого храмы и монастыри?!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Монголия была не буддистской а языческой. Во времена правления хана Хубилая в Монголию прибыл следующий глава школы Сакья — Пагба-лама. По приказу Хубилая он разработал новую письменность (монгольское квадратное письмо) для главных языков империи Юань — монгольского, тибетского, уйгурского и китайского, чтобы обеспечить культурное единство народов державы, а также для транслитерации санскритских текстов. В это время в Монголию пришли также учителя традиции Кагью, самым заметным из которых был Карма-багши. Буддизм был объявлен Хубилаем государственной религией империи Юань. Тибетский буддизм был принят также некоторыми другими наследниками Чингис-хана, а именно: ханами Чагатайского улуса в Восточном и Западном Туркестане и ильханами, правившими в Персии. Фактически в течение нескольких десятилетий тибетский буддизм был государственной религией Ирана, хотя он и не получил поддержки коренного мусульманского населения. В середине XIV века, с падением в Китае монгольской династии Юань, влияние буддизма в Монголии кардинально ослабло.
    В начале 1320-х годов при хане Узбеке государственной религией Золотой Орды стал ислам.При этом были казнены все родственники Узбека не желавшие становиться мусульманами.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Орда не могла внедрять православие на Руси, в другом государстве. И не внедряла.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    А зачем ордынскому царю отдавать?
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Тогда вам не составит труда рассказать: почему монгол-татарская армия приняла ислам, в то время как в Монголии все переключились на Будду, и при этом, весь этот коллектив развивал на оккупированной территории православие?
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Буддизм в Монголии распространяли тибетские миссионеры. Первая попытка введения буддизма была предпринята ими во 2-й половине 13 в. при внуке Чингисхана Хубилае, однако в тот период буддизм был принят только императорским двором и еще несколькими представителями монгольской аристократии.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Монгольская империя распалась в 1260—1269 годах. Монголы придерживались шаманизма (тенгрианства). Во времена империи Юань официальной религией был тибетский буддизм традиции Сакья. После распада империи Юань наряду с буддизмом вновь большое значение приобрел шаманизм. К концу XVI столетия шаманизм был в Монголии вытеснен тибетским буддизмом традиции Гэлуг. В северных таёжных районах Монголии шаманизм сохраняется и поныне, в сочетании с буддизмом. Внук Чингисхана Берке принял ислам благодаря усилиям хорезмского дервиша Сайфуддина Дервиша и стал одним из первых монгольских правителей, принявших ислам. Другие монгольские ханы принимали ислам под влиянием жен-мусульманок. Позднее мамлюкский правитель Бейбарс укрепил связи с Золотой Ордой и пригласил знатных монголов в Египет. Поездка в Египет значительно увеличило количество принявших ислам монголов. К 1330-м годам три четверти верхушки Монгольской империи были мусульманами. Знатная верхушка племени кераитов ещё в начале XI в. приняла христианство несторианского толка. Среди найманов (один из племенных союзов) были распространены также буддизм и христианство. Обе эти религии распространялись в Монголии через уйгуров.

    Джувейни сообщает, что «поскольку Чингис не принадлежал какой-либо религии и не следовал какой-либо вере, он избегал фанатизма и не предпочитал одну веру другой или не превозносил одних над другими. Напротив, он поддерживал престиж любимых и уважаемых мудрецов и отшельников любого племени, рассматривая это как акт любви к богу». В изложении Ясы от Макризи отмечается, что «Чингисхан приказал уважать все религии и не выказывать предпочтения какой-либо из них».

    Первые монгольские правители, многие из которых женились на княжнах из среднеазиатских племен, вроде кераитов, принявших христианство несторианского толка, благоволили к своим христианским подданным и даже заигрывали с Западной Европой и крестоносцами. Не прошло и ста лет, как правители династии Хулагуидов обратились в ислам.
    Золотая Орда стала самостоятельным государством после распада империи.
    Узбек-хан приходился племянником хану Тохте. Сын Тохты Иксар (Ильбасар, Илбасмыш) по протекции всесильного эмира Кадака был объявлен ханом, при этом сам Кадак стал главным визирем. Но в январе 1313 года Узбек вместе с беклярбеком Кутлуг-Тимуром, прибыв из Ургенча, чтобы сказать близким покойного хана Тохты слова утешения, убил Иксара и Кадака. После, при поддержке Кутлуг-Тимура и жены своего отца Баялун, Узбек захватил власть в Золотой Орде

    Согласно «Тарих-и шейх Увейс»:

    …ордынский эмир Кадак хотел возвести на трон сына Тохты Илбасмыша, но Узбек и Кутлуг-Тимур прибыли из Хорезма и убили обоих.
    Воцарение Узбека осуществлялось при поддержке сторонников ислама. Выдвижению предшествовала оживлённая борьба, поскольку представители кочевой аристократии хотели иметь на ордынском престоле преемника Тохты, сторонника традиционных порядков и тенгрианства. В результате, Узбеку, вступившему на престол при поддержке происламских сил, пришлось восемь лет провести в Северном Арке. В январе 1313 года Узбек-хан взошёл на трон. И только в 1320 (1321) году он официально принял ислам от потомка Баб Арслана Занги-Аты и его преемника Сеид-Аты. Баб Арслан был наставником Ахмеда Ясави, крупного суфия, идеолога среди тюркских племён.

    Анонимный автор сочинения XV века «Шаджарат аль-атрак» (Родословие тюрков) сообщает следующее [11]:

    после восшествия на ханский престол до истечения 8 лет он проводил жизнь со всем своим илем и улусом в странах северного (арка) Дешт-и-Кипчака, так как (ему) нравились (вода и воздух) тех стран и обилие охоты (дичи). Когда с начала его султанства истекло 8 лет, то под руководством святого шейха шейхов и мусульман, полюса мира, святого Зенги-Ата и главнейшего сейида, имеющего высокие титулы, указующего заблудившимся путь к преданности господу миров, руководителя странствующих и проводника ищущих, святого Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, он (Узбек) в месяцах 720 года хиджры (12 II 1320—30 I 1321), соответствующего тюркскому году курицы, удостоился чести принять ислам.
    Став ханом, Узбек, по настоянию Кутлуг-Тимура[12], принял ислам (по Симеоновской летописи: «сел на царстве и обесерменился») и получил имя Мухаммед. Попытка ввести ислам в качестве государственной религии встретила сопротивление ордынской аристократии. Лидеры оппозиции Тунгуз, Таз и эмир Сарая Кутлуг-Тимур заявили Узбеку: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдём в веру арабов?» Однако, приверженцы старомонгольской партии — эмиры и царевичи — были казнены. Сообщается о казни 120 чингизидов[
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    Анонимно 15 дек
    Реформы Узбека и казни чингисидов и привели к последующим усобицам и упадку Орды.
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    Анонимно 15 дек
    Нарушение в престолонаследии привели к смуте и междуусобице.
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    Анонимно 16 дек
    Причина не только нарушении в престолонаследии. в чем то подобные реформы проводили на той же территории за несколько веков до того хазарские каганы и произошла смута и упадок Хазарского каганата, осколка Тюркского. История повторилась с Золотой Ордой, осколком Монгольской империи. У обществ с одинаковой структурой и судьба была одинакова.
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    Анонимно 17 дек
    В то время Руси, как государства не было. Был Московский вассальный улус урысов. Русь была создана при Петре I
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    Анонимно 20 дек
    Петр Первый - последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года)
    Русь во времена Золотой Орды называлась отдельным от Орды царством:
    Великаго Князя Дмитриа Ивановича, Царя Рускаго...И приимшю ему скипетръ дръжавы земля Рускыа, настолование земнаго царства, отчину свою — великое княжение, по данѣй ему благодати от Бога, чести же и славы
    ...Царьскый убо санъ дръжаше, а аггелскы живяше, постомъ и молитвою по вся нощи стояше, сна же токмо мало приимаше; и пакы по малѣ часѣ на молитву встаяше, и подобу благу все творяше. В бернѣм телеси бесплотных житие съвръшаше. Землю Рускую управляше, на престолѣ сѣдяше, яко пещеру в сердци дръжаше, царскую багряницю и вѣнець ношаше...И призвавъ сына своего прьвие болшаго, князя Васильа, на старѣйший путь, предасть в руцѣ его великое княжение, яже есть столъ отца его, и дѣда, и прадѣда, съ всѣми пошлинами, и далъ есть ему отчину свою — Рускую землю
    великый царь Дмитрий Рускыа земля
    Ответить
    Анонимно 25 дек
    Шедевр истории ...этом сменили свою веру на мусульманскую и повсюду настроили православных храмов и монастырей.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84064-stoyanie-na-reke-ugre-pamyatnaya-data-reakciya-tatarstana Стали мусульманами, а строили православные храмы. Вот как!
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  • Анонимно 15 дек
    Кстати, слово "компьютер" тоже произошло от тюркских слов "Кама" и "юрта".

    Раньше на берегу реки Камы кочевник ставили одну юрту, в которую набивалось несколько К байтов.
    Слово "байт" - тоже, кстати, из тюркского "бай" и "товарищи"
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  • Анонимно 15 дек
    Кстати насчет Козельска... Городок то тянет не только на город воинской славы, но и на абсолютной рекорд по заготовке кормов для татаро-монгольских лошадок, ибо там войско Батыя проторчало минимум 60 дней, при этом соседние с ним городки Кром, Спать, Мценск, Домагощ, Девягорск, Дедославль, Курск, кочевники даже не тронули...

    216 000 тонн кормов, найденных и съеденных монгольскими лошадками зимой под Козельском - согласитесь эта цифра достойна быть внесенной в учебники!
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    Чингисхан обезглавил людей ростом выше 90 сантиметров

    Когда Чингисхану было 20 лет, он возглавил поход против племени, которое убило его отца и отомстил. Татарское войско было разгромлено, и Чингисхан приступил к истреблению людей невероятно необычным способом. Каждого татарина ставили рядом с повозкой и мерили его рост по сравнению с осью колеса (которая находилась на уровне 90 сантиметров). Всем, кто был выше, отрубили голову. По сути, пощадили только детей.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Глупости чужие не пересказывать,Чингисхан сам был родом из татарских племен.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Это не глупости. Это сведения из семейной летописи Чингисидов "Сокровенное сказание" и других древних хроник.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Прочитайте историю появления ,,Сокровенного сказания монголов,,.Кем обнаружена рукопись,когда, на каком языке написана.Прочитайте книгу Оловинцев.А.Г. ,,Тюрки или монголы ,эпоха Чингисхана".Все поймёте.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Прочитайте Хронику Рашида Ад-Дина, описывающего монгольские нашествия и современное ему государство монголов в Иране. почитайте другие средневековые хроники и работы историков и археологов. При чем тут безграмотная писанина Оловинцева?
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Читал я вами предлогаемую хронику Рашит Ат Дина,и что в ней особенного?А вы читали Оловинцева ? Возразите ему по сути вопроса.Ждем.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Назовите другие источники,авторов с названиями произведений с удовольствием почитаю.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    После станового семитомника читать вам будет особо и нечего.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Если не читали рекомендую Ибн Араб Шаха ,,История Амира Тимура,". Современника тех событий,бывшего в плену у Тимура.Считается наиболее достоверным описанием той эпохи.Во второй половине там много о татарах.
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    Анонимно 16 дек
    Соплями не исходи, сынок!))) Ты здесь только потому, что ты нужен в этой системе бытия. Но по большому счету на тебя уже никто не обращает внимание, ибо понимают, кто ты есть. Не захлебнись анти- татарской желчью,которую ты изливаешь повсюду.
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    Анонимно 16 дек
    А что скажут монголы на то что что им будут доказывать что Чингисхан не монгол? Кто вообще такой Оловинцев? Очередной фальсификатор типа Гумилева?
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    Анонимно 22 дек
    Пусть скажут монголы,куда они делись.?Где гены монгольские?
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    Анонимно 22 дек
    Невозможно на низкорослых лошадках монгольской породы 120см ростом воевать,скорости нет,силы нет,выносливости нет.Посмотрите на их фото.Ни одно соревнование монгольская лошадка не выигрывала.Когда на ней сидит высокий человек ноги достают до земли.Причем порода считается неизменной со времён Чингисхана...Маршал Буденный спец. в лошадках об этом писал.Казахские, тюркские и другие.,да соответствуют требованиям.
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  • Анонимно 15 дек
    В ранних исторических трудах предполагалось, что армия монголов составляет около 500 тыс. всадников. Но чем современней историческая работа, тем меньше становится войско Чингизхана. Проблема в том, что для каждого всадника нужно 3 лошади, а табун из 1,5 млн. лошадей не может передвигаться, так как передние лошади съедят весь подножный корм и задние просто умрут с голоду. Постепенно историки сошлись на том, что армия “татаро-монгол” не превышала 30 тыс., что, в свою очередь, маловато для захвата всей России и ее порабощения (не говоря про остальные завоевания в Азии и Европе).

    Кстати, население современной Монголии - чуть больше 1 млн., в то время, как еще за 1000 лет до покорения Китая монголами, там уже было более 50 млн.. А население Руси уже в X веке составляло примерно 1 млн. При этом ничего неизвестно про нацеленный геноцид в Монголии. То есть непонятно, могло столь малое государство покорять такие большие?
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    Анонимно 15 дек
    Все противники монголов в Азии и Европе находились в состоянии феодальной раздробленности, поэтому монголам удалось побеждать своих противников, не сумевших противостоять монгольской централизованной военной системе.
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    Анонимно 15 дек
    Действительно.
    Для грабежа, и то только до поры до времени, достаточно небольшой мобильной банды, но чтобы удержать огромные захваченные территории с населением требуется уйма войск или существенное технологическое превосходство, например, пулемёты против стрел.

    У кочевников из Монголии не было ни числа и ни умения.

    И это абсолютный идиотизм утверждать, что покорённые народы завоёвывали сами себя для кучки неведомо от куда пришедших пастухов.
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    Анонимно 15 дек
    В Венгрии,Польше ,Германии была феодальная раздробленность не знал.В Азии,на Востоке вроде бы тоже ее не было.Откуда ,,сокровенное знание,, поделитесь.
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    Анонимно 15 дек
    Это были тюркские народы ,а не монголы .Улус Чагатай Средняя Азия тюрки,Джучи тюрки,Иран тюрки.Нет монголов,куда исчезли?Основной движущей силой Чингисхана были тюрки.
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  • Анонимно 15 дек
    От монгольского нашествия 13 века особо сильно пострадали тюркские народы Южной Сибири. Их государства были уничтожены, население сократилось. К моменту вхождения в состав России в 17 веке эти народы так и не смогли оправиться и выйти на прежний уровень развития.
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    Анонимно 15 дек
    Какие государства народов Южной Сибири, уничтожены ттатаромонголами назовите пожалуйста, как они назывались.
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  • Damir Nabi 15 дек
    Марк Шишкин манипулирует фактами. применяя старые НЛП шаблоны... Иваны Московские играли в геополитическую игру натравливая одного хана против другого, как и во времена Чжан Кяна и после него...
    О том как манипулировать нужно татарами, подкупая одних, написано в инструкции "рассуждении одного российского патриота..." времени Потемкина, которое не нисколько не поменялся и ныне...

    Темная сторона исторической политики Москвы

    Для "историков" России (Москвы) настоящей ПРАВДИВОЙ истории не существует, "только образы" которые меняются-переписывают-фальсифицируют в выгодном-нужном им интерпретации... для выращивания "патриотов" иначе рабов-поклонников существующей власти -- клептократии... для как можно долгого выживания колониальной империи.
    Термин историческая политика был создан в ФРГ в начале 1980-х гг. и означал «интерпретацию истории, избранную по политическим, то есть партийным, мотивам, и попытки убедить общественность в правильности такой интерпретации» Как считает А. Миллер, в России тоже формируется своя историческая политика, которую он рассматривает преимущественно как влияние власти на историков в целях выгодной для государства интерпретации прошлого.
    Такая политика интерпретации прошлого когда изменяешь прошлое, воспитываешь новое поколение и получаешь 85% патриотов, существует как минимум со времен Сталина и Хрущева которое ныне вылилось в "единый учебник истории россии"
    И как видно Шишкин звено в этой политике.
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    Анонимно 15 дек
    Иван Московский Калита перед каждой поездкой в Орду писал завещания. Как он мог манипулировать ханами если хан был один Узбек?
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    Анонимно 15 дек
    А зачем каждый раз Калите писать завещания,он что их каждый раз менял.
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    Анонимно 15 дек
    У нотариуса он их не заверял случайно.
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    Анонимно 15 дек
    Удивительно!!!
    Единственный монгольский хан принял ислам, а в самой Монголии - буддизм.
    После чего вся орда стала горбатиться на порабощённое русское население, и по окончании ига у русских в наличии уже была созданная монголами Россия со всей инфраструктурой.
    Сами же монголы, в итоге, опять вернулись к кочевому образу жития, и даже не пытались хоть что-то сделать для себя
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  • Анонимно 15 дек
    Благодаря “монголо-татарскому” игу Русь переживала культурный подъем

    С появлением “монголо-татарских захватчиков” на Руси начинается расцвет православной церкви: возводится множество храмов, в том числе и в самой орде, происходит возвышение церковных санов, церковь получает множество льгот.

    Интересно, что письменный русский язык во времена “ига” выводит на новый уровень. Вот что пишет Карамзин:

    “Язык наш, — пишет Карамзин, — от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”.

    Интересно, что и сама русская церковь проявляла удивительную лояльность к “иноземным захватчикам”.
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    Анонимно 15 дек
    После установления монголо-татарского ига каменное строительство на Руси, в том числе храмов почти прекратилось надолго. Начался общий экономический и культурный упадок, заметный и в искусстве этого периода. Прервались связи северо-восточных и юго-западных княжеств. Население резко сократилось. Экономическое и культурное оживление началось лишь во второй половине 14 века, во время ордынских усобиц, когда русские княжества прекратили платить выход в Орду.
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    Анонимно 15 дек
    Л.Н.Гумилев пишет: "Попробуем, отринув с глаз пелену, посмотреть на положение Русской земли в эпоху ее зависимости от Орды. Во-первых, каждое княжество сохраняло границы и территориальную целостность. Во-вторых, административное управление ПОВСЕМЕСТНО НАХОДИЛОСЬ В РУКАХ РУССКИХ. В-третьих, во всех княжествах имелось собственное войско. Наконец, в-четвертых, но это, может быть, самое важное, ОРДА НЕ СТАВИЛА СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ РАЗРУШАТЬ ХРАМЫ и демонстрировала традиционную для подобных государств веротерпимость. Факт остается фактом: ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИЯ ВСЕМЕРНО ПОДДЕРЖИВАЛАСЬ, церковь и священнослужители были ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОЖДЕНЫ от уплаты налогов. Более того, по одному из ханских ярлыков ЗА ХУЛУ НА ПРАВОСЛАВИЕ ВИНОВНИК ПОДВЕРГАЛСЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ И НЕ МОГ БЫТЬ ДАЖЕ ПОМИЛОВАН"

    Судите сами. Монгольский завоеватель, - вероятно, даже не знавший русского языка, а тем более русской веры, - начинает строить по всей им якобы завоеванной империи враждебные ему православные храмы. А русский митрополит тут же переезжает в Киев, КАК ТОЛЬКО ГОРОД БЫЛ ВЗЯТ "МОНГОЛОМ" БАТЫЕМ!
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  • Анонимно 15 дек
    Рашид-Ад-Дин ,,Джами Ат-Таварих" 14век. "Относительно ТЕХ ТЮРКСКИХ племен,которых в настоящее время называют монголами,но в древние времена каждое из этих племен в отдельности носило отдельное прозвище и имя,каждое имело начальника и эмира ,от каждого произошли ветви и племена,вроде народов.
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  • Анонимно 16 дек
    "Татары большой тюркский народ,их царь Чынгисхан"араб Ибн-Аль-Асир.,1221г.
    "Император татар -Чингизхан хан ,не имеет царского происхождения,он сын простого татарского десятского Езукая."( китаец Мэн Хун ,1220г.перевод В.П.Васильева ).
    В 1187г.татары ,собравшись со всего света,избрали себе царя,звался он по ихнему Чынгызхан. Марко Поло.Жил среди татар.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    А с чего этот Поло в Монголии жил? Как он вообще туда добрался то?

    Или татары, бегая за стадами КРС по дороге в Монголию выбрали себе очередного хана, аккурат пробегая мимо Поло, который с лёту всё это и записал?
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    Анонимно 16 дек
    По делу уважаемый возражаете ,по делу в балаган не превращайте,по Марко Поло ,про других историков, прочитайте хотя бы про своего соотечественниками Васильева,профессора Казанского университета.
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    Анонимно 16 дек
    Процитируем Орбини:

    «Славянский народ озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил Персиду: владел Азиею, и Африкою, бился с Египтянами и с великим Александром; покорил себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю; завладел Моравиею, Шленскою землею, Чешскою, Польскою, и берегами моря Балтийского, прошел во Италию, где многое время воевал против Римлян.

    Иногда побежден бывал, иногда биючися в сражении, равен был.

    Наконец, покорив под себя державство Римское, завладев многими их провинциями, разорил Рим, учиня данниками Цесарей Римских, чего во всем свете иной народ не чинивал.

    Владел Францыею, Англиею, и установил державство во Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе; и от сего всегда славного народа в прошедших временах , произошли сильнейшие народы; то есть славяне, вандалы, бургонтионы, готы, остроготы, руси или раси, визиготы, Гепиды, Гетыаланы, Уверлы, или Грулы; Авары, Скирры, Гирры, Меландены, баштарны, Пеуки, даки, шведы, норманны, тенныи или финны, Укры, или ункраны, Маркоманны, Квады, Фраки, Аллери были близ венетов, или Генетов, которые заселили берег моря Балтийского, и разделилися на многие началы; то есть Помераняны, Увилцы, Ругяны, Уварнавы, Оботриты, Полабы, Увагиры, Лингоны, Толенцы, Редаты, или Риадуты, Цирципанны, Кизины: Эрулы, или Элуелды, Левбузы, Увилины, Стореданы, и брицаны, со многими иными, которые все были самый народ Славянский.»

    Этим текстом начинает свою книгу Орбини. Это главный вывод его исторического исследования. Далее Орбини разъясняет свои заключения. Он пишет, что Славянский народ владел: Азией, Африкой и Европой. Кроме того, от Славян произошли многие европейские народы, которые, как считается сегодня, не имеют ничего общего со славянами. Среди таких народов: бургундцы, то есть жители Бургундии – страны, присоединенной к Франции в XV в., шведы, финны, готы, ост-готы и вест-готы (визи-готы у Орбини), готы-аланы, даки, норманны, фраки или траки, то есть попросту турки, венеды, померанцы (жители Померании, то есть Германии и Польши), британцы или бретонцы (Брицаны у Орбини), авары.

    Почти все утверждения Орбини подтверждаются и другими источниками, например древнескандинавскими географическими трактатами.
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    Анонимно 16 дек
    Орбини прямо писал об этом в своей книге :

    « А ежели который нибудь из других народов, сему истинному описанию будет по ненависти прекословить, призываю в свидетели историографов, список которых прилагаю. Которые многими своими историографическими книгами о сем деле упоминают».

    Орбини, Мавро. «Книга историография початия имене славы и расширения народа славянского и их царей и владетелей под многими именами и со многими Царствиями, Королевствами и Провинциями.» 1601/перевод на русский 1722 г по личному указанию Петра I.
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    Анонимно 16 дек
    Орбини средневековый фантазер-Фальсификатор.
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    Анонимно 16 дек
    Поэтому он специально для таких как вы и оставил своё примечание.)))

    Многочисленные карты ТаРтарии подтверждают все слова Мавро Орбини.
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    Анонимно 17 дек
    Джованни Дель Плано Карпини
    История Монголов, которых мы называем Татарами
    I. Есть некая земля среди стран Востока, о которой сказано выше и которая именуется Монгал. Эта земля имела некогда четыре народа: один назывался Йека-Монгал, то есть великие Монгалы, второй назывался Су-Монгал, то есть водяные Монгалы, сами же себя они именовали Татарами от некоей реки, которая течет чрез их страну и называется Татар; третий народ назвался Меркит, четвертый - Мекрит. Все эти народы имели одну форму лиц и один язык, хотя между собою они разделялись по областям и государям.
    II. В земле Йека-Монгал был некто, который назывался Чингис; он начал быть сильным ловцом перед Господом, ибо он научил людей воровать и грабить добычу. Далее, он ходил в другие земли и не оставлял пленять и присоединять к себе кого только мог, людей же своего народа он преклонил к себе, и они следовали за ним, как за вождем, на все злодеяния. Далее, он начал сражаться с Су-Монгал, или Татарами, после того как подчинил себе многих людей и убил их вождя, в продолжительной войне покорил себе всех Татар, привел их себе в рабство и подчинил. После этого, вместе со всеми ними, он сразился с Меркитами, страна которых была расположена возле земли Татар, и их также подчинил себе войною. Подвигаясь оттуда, он сразился против Мекритов и покорил их также.
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    Анонимно 17 дек
    "Из всех древнерусских княжеств только Смоленское, Пинское, Витебское, Полоцкое и большая часть территории Новгородской феодальной республики не испытали чужеземного нашествия. Все остальные древнерусские княжества были разгромлены и опустошены монголо-татарами.
    Имеющиеся в русских летописях описания этих погромов и опустошений, хотя и сделаны несколько позже нашествия Батыя, примерно в 50-80-х гг. XIII в., не могут быть заподозрены в преувеличениях и сгущении красок. Так, все русские летописцы засвидетельствовали, что, когда при штурме Владимира на Клязьме монголо-татары не смогли сразу ворваться в Успенский собор, внутри которого укрылся епископ Митрофан с княгинями и детьми, членами большой семьи великого князя Юрия Всеволодовича, захватчики обложили церковь лесом и подожгли. От удушья и огня скончались все, надеявшиеся обрести спасение в церкви. Галицкий летописец записал, как после взятия Козельска, жители которого, не получая ни от кого помощи, отчаянно сопротивлялись монголо-татарам, но были разгромлены, Батый казнил всех оставшихся в живых, «не пощаде от отрочат до сосущих млеко»[19], то есть умертвив даже малых детей. Сходно с приведенным свидетельство новгородского летописца. После взятия Торжка, города, принадлежавшего Новгородской феодальной республике, монголо-татары иссекли всех «от мужьска пола и до женьска, иереискыи чин всь и черноризьскыи, а все изъ-обнажено и поругано, горкою смертью предаша душа своя господеви»[20]. И это не выдумка темных русских монахов, за толстыми стенами келий дававших волю своим распаленным мыслям. Это была действительность, превосходившая в своих страшных реалиях всякое воображение.
    Вот что писал современник походов Чингиз-хана, один из видных деятелей и ученых Конийского (Румского) султаната в Малой Азии Ибн-ал-Асир: «Кому же легко поведать (миру) о гибели ислама и мусульман, да кому приятно вспоминать об этом?.. Может быть, род людской не увидит (ничего) подобного этому событию до преставления света и исчезновения мира, за исключением разве Гога и Магога. Что касается антихриста, то он ведь сжалится над теми, которые последовали за ним, и погубит лишь тех, которые станут сопротивляться ему; эти же (татары) ни над кем не сжалились, а избивали женщин, мужчин, младенцев, распарывали утробы беременных и умерщвляли зародыши»[21].
    Следует заметить, что монголо-татары во времена Чингиз-хана и его ближайших преемников были язычниками, огнепоклонниками, а не ламаистами и не мусульманами. В своих завоевательных войнах Чингиз-хан и его полководцы не считались с моральными нормами ни буддизма, ни ислама, ни христианства, учиняя одинаково жестокие расправы над своими противниками. Вот как описал Ибн-ал-Асир взятие монголо-татарами весной 1220 г. Самарканда: победители «вошли в город, разграбили (все), что в нем было, сожгли соборную мечеть, оставив остальную часть города в покое, изнасиловали девушек, истязали людей разными мучениями, вымогая деньги, и убили тех, которые не годились для плена»[22].
    Мусульманскому историку вторит армянский очевидец монголо-татарского нашествия: «В году 685 армянского летосчисления (1236) нас постиг страшный божий гнев, появились с востока дикобразные, жестокие и кровожадные люди... Они были настолько жестоки, что если бы я обладал самым хорошим красноречием, то не смог бы рассказать те страдания и горести, которые они дали испить полной чашей в Араратской долине, особенно в городе Ани»[23].
    Итальянский монах-францисканец Иоанн де Плано Карпини, проезжавший в 1246 г. через южные русские земли, записал: татары «пошли против Руссии и произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был столицей Руссии, и после долгой осады они взяли его и убили жителей города; отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие в поле; ибо этот город был большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве»[24]. С описанием Плано Карпини перекликается письмо брата царя Киликийской Армении Гетума I Смбата Спарапета, написанное им в Самарканде в 1247 г. и адресованное королю Кипра Генриху де Лузиньяну: «Я увидел там (на пути к Самарканду. — В. К.) несколько городов, разрушенных татарами, величие и богатство которых неоценимы. Я видел некоторые из них за три дня пути и несколько удивительных гор, состоящих из груды костей тех, кого умертвили татары»[25]. И в Средней Азии, и в полях под Киевом даже спустя несколько лет после завоевательных походов монголо-татар продолжали белеть кости загубленных ими людей.
    Приведенные свидетельства современников войн Чингиз-хана и его ближайших преемников, очевидцев, принадлежавших к разным народам и к разным верам, в полной мере подтверждают описания русских книжников XIII в., свидетельствующих о беспощадности завоевателей и опустошении ими древнерусских княжеств. Даже в героических сказаниях о Чингиз-хане, где воспеваются его доблесть и многочисленные победоносные походы, не скрываются факты его жестокости. Об упоминавшемся выше истреблении монгольского племени татар сообщает составленное в 1240 г. при дворе чингизидов «Сокровенное сказание».
    Неслыханные зверства восточных завоевателей породили у средневековых христианских историков и богословов убеждение в том, что эти завоеватели являются сыновьями дьявола и вышли из преисподней. Преисподняя по-гречески называлась «тартарос» (отсюда русское «тартарары»: провалиться в тартарары). Это название было созвучно тому названию монголов, которое давали им их южные соседи: татары. Созвучие еще более убеждало средневековых людей, что татары появились из тартара. И во всех армянских, грузинских, русских, венгерских, польских, итальянских, французских источниках за восточными завоевателями XIII в. прочно укрепилось название татары, хотя этнический их состав, о котором речь подробнее пойдет ниже, был уже не монгольским, а преимущественно тюркским."
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    Анонимно 18 дек
    Вы сами же пишите ,точнее Плано Карпини ,,все они имели одну форму лица и разговаривали на одном языке,все четыре народа,,так это и был наверно один народ если так.Есть другой источник китайский посол ,приехал к Чингизхану ,того не оказалось в ставке ,принял его,наместник Мухали,на вопрос посла кто ты,Мухали отвечает я татарский человек,посол об этом,четко написал.Перевел это В.П.Васильев.,знавший китайский живший в русской миссии в Китае,несколько лет.Это никем не оспаривается,как такое может быть ,второй человек,по сути премьер министр по сегодняшним меркам.Мы татары говорит Мухали.
    Южносунский посол Сюй Тин,посетивший Монголию в 1235-1236 годах ,сообщает: Татарский владетель,каждый раз называет татар ,,своей костью".
    Эти сведения как понять?
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    Анонимно 19 дек
    Враньё все это как максимум и сгущение красок и клевета как минимум.Про город Мерв ,ещё не написали якобы там татары убили 1,5 млн.человек.Находится и сейчас на том же месте,местность там пустынная не может прокормить столько народу ну никак,как не торгуй,там даже сейчас несколько десятков тысяч живут.Туркмения. Арабы мусульмане как могли преувеличивали зверства и дикость язычников татар.В Средней Азии после зверств татарских процветает Бухара другие города . Рязань повторно после ее ,,уничтожения ,, взбунтовалась.Летописи написаны и редактировались несколько раз .В Лаврентьевской заменены страницы об нашествии татар.Киев разорил Андрей Боголюбский до татар.Украинцы об этом пишут. У Плано Карпини одни нестыковки татары пьют кровь своих коней с кумысом,едят человечину когда кушать нечего.Батый князь,русские князья герцоги.Везде следы поздних переделок.Скажите какой город ,народ реально татары уничтожили,что бы он не восстановился.Рязань быстро отстроили на новом месте ,значит было кому строить ,ярлыки получили ,правили те же князья и их потомки.Олег Рязанский первый враг Москвы.Где было Московское княжество до татар,кто нибудь о нем слышал.Тверское откуда появилось.Нижегородское откель взялось.Вот Иван Грозный уничтожал,по полной Новгород не восстановился,в Казани снёс все.Или Тамерлан ,уничтожил все города Орды тотально, уничтожил ,увел население.Пора избавляться от мифов.
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    Анонимно 20 дек
    Не вранье, а писали что видели. Румский султанат это не арабы а турки. В Лаврентьевской летописи нет замененых листов, можете сами это видеть, а кроме Лаврентьевской есть Ипатьевская (Галицкая), Литовские, польские и другие летописи, там тоже специально листы заменяли? Киев Андрей Боголюбский не жег, а в большинсво в посланном им войске составляли южнорусские князья. Ещё более страшный погром устроил киевский же князь Рюрик Ростиславич. Но и после этого Киев столица княжества. А вот после Батыя Киев перестал быть столицей княжества на долгое время. Что украинцы пишу, так они и Черное море выкопали, и пирамиды построили, и первые люди от них произошли, нужно ли читать что пишут при бандеровской власти? Рязань не на новом месте построили, а перенесли столицу в Переяславль, названный Рязанью. Какой город уничтожили? На вскидку Вщиж, столица княжества, Колодяжен и города по Горыни. После каждого погрома и уничтожения города наполнялись сельскими жителями, но после Батыева нашествия некоторые города и сельскими переселенцами наполниться не могли, так как и села были разорены. Бухара снова процветала, но уже население было другим. А следы истребления жителей документально зафиксированы археологами.
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  • Анонимно 16 дек
    Татары не знают своей истории ,а надо бы знать.Егорьев.В.А. "Историческая география Золотой Орды в 12-14 в."Самый большой древнерусский город Киев - 100га.,в пределах крепостных стен,200га общая площадь.Рязань -57га.Москва-5га.
    Маджар Ордынский город средний по размеру ,у г.Прикумска Ставропольского края - общая площадь 600га.Укек 150-200га. Азак - 450га.
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    Анонимно 16 дек
    Короче. На самом деле русские, это татары, а татары, это русские.
    Их всех в роддоме специально поменяли, чтобы мозги врагам запудрить.
    Поэтому у нынешних становых татар содержимое семитомника не совпадает с их количеством.
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    Анонимно 16 дек
    Понимаю,тяжело прощаться со старыми мифами о том ,что Золотая Орда была отсталым кочевым государством,а Русь была передовой культурной страной.А было все как раз наоборот.
    По этому раскопки и изучение Золотой Орды были запрещены в 1944г.Слишком много несоответствий начало всплывать.
    Все же поймут кто был на самом деле на более высоком уровне развития.
    Кое кого из советских археологов и расстрелять успели,за то,что не то накопали и посмели об этом написать.
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    Анонимно 16 дек
    Ну, да, за татарскую орду, выходит, археологи головы свои сложили?
    Чего ж они такого накопали то? Может доказали что ига не было?

    Специально же для ига и татар в России немного оставили, да и вовсе их оптом считали, чтобы никто не догадался, как такое число индивидов могло, не на бумаге, а в реале, оккупировать такие огромные территории.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Не за татарскую орду ,а объективность и профессиональную честность,у вас этого нет,вам не понять.Если по-сути сказать нечего лучше ничего не пишите.А ерничание никого не украшает.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    По сути - сами тогда объясните: как 5 (ПЯТЬ) процентов индивидов могла с нуля, не имея ни людских, ни материальных ресурсов и даже нормального государства, завоевать такие огромные территории, которые им приписали?

    Только не надо этого идиотизма, про то, что якобы каждый покорённый народ переходил с оружием на сторону своего поработителя.

    Ради Христа, не гоните пургу про какие-тотам улусы разных тамуджинов.
    Пустяшный вопрос требует пустяшного ответа с цифрами и без прилагательных.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Герасимов тут же аккуратно сообщает следующее. «Обнаруженный скелет принадлежит сильному человеку, относительно высокого роста для монгола (около 170 см)».

    Но все-таки главная проблема для Герасимова – как объяснить читателю явно европейские черты восстановленного им скульптурного портрета «монгола Тимура»?

    Тут Герасимов вынужден сказать правду: у Тимура были волосы европейца.
    Он пишет следующее:

    «Волосы Тимура толсты, прямы, СЕДО-РЫЖЕГО ЦВЕТА, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ИЛИ РЫЖИХ. Волосы бровей сохранились хуже, но все-таки по этим остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски… ЦВЕТ ИХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ… Оказывается, Тимур носил длинные усы, а не подстриженные над губой, как это было принято правоверными последователями шариата… Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ЯРКО-КОРИЧНЕВОГО (РЫЖЕГО) ЦВЕТА, с значительной проседью»
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Прочитайте САМИ статью Герасимова, чем старее, тем лучше.

    Какой Тимур был веры? И почему он, тогда так брился и стригся?
    Заодно узнаете, что волосы Герасимов в упор рассматривал в микроскоп.
    Тот Тимур, свои волосы ничем не красил!!! У него и борода рыжая была..

    Какими мусульманами используются деревянные гробы?
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Какой бред! В руках Монгольской империи и её осколка Золотой Орды оказалась передовая на тот момент китайская техника. Монгольская военная система и армия была лучшей в мире. Но распорядиться этими ресурсами правильно они не сумели. И считали что всегда смогут добывать нужные ресурсы оружием, так не могло продолжаться долгое время. Богатства часто обращались в клады, не оказывая на экономику никакого влияния. С этим отчасти можно сравнить вредное влияние потока американского золота на Испанию. В этом Золотая Орда повторила судьбу всех кочевых империй, и своего предшественника на той же территории Хазарского каганата, это тоже было цивилизованное государство. В междоусобных войнах и нашествиях чагатайских войск погибли города. Уже к 16 веку на их месте были развалины и поля. Русь же не была самой передовой страной, как и все страны северной и северо-восточной Европы она не получила античного наследия. Но в чем то шла вровень с тогдашними передовыми странами Европы. Судя по древнерусским кладам с середины 10 века и до начала 13 века такого богатства в обращении на Русской равнине никогда не было ни до, ни после. После монгольского нашествия Русь снова стала отстающей страной на долгое время. Но это все естественный исторический процесс.
    Меня интересует только то что было на самом деле. Идеализировать кого то или очернять мне не интересно, так как дает неверный результат.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Да, не заря говорят, что обезьяна с гранатой - страшное оружие.

    А голозадые кочевники, у которых даже своего железа не было, легко завалили Китай, и все китайцы на радостях снабдили своего завоевателя всем необходимым для ведения наступательной и захватнической войны.

    Вы ж не дитё малое, чтобы поверить, что пастух военную технологию осилит с ходу.

    Кстати, население современной Монголии - чуть больше 1 млн., в то время, как еще за 1000 лет до покорения Китая монголами, там уже было более 50 млн.. А население Руси уже в X веке составляло примерно 1 млн. При этом ничего неизвестно про нацеленный геноцид в Монголии. То есть непонятно, могло столь малое государство покорять такие большие
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    И куда же потом у монголов делась вся техника? Если прошло сто лет и уже в 14 веке их изгнали из Китая, а Монголия сама оказалась на грани потери независимости и едва отбивалась от китайцев. Почему заброшенными оказались большинство городов? Да потому что соседи монголов вышли из феодальной раздробленности и все преимущества монголов испарились. А технику надо было поддерживать в рабочем состоянии, чего никто не делал. Вот и вернулись они к тому с чего начали. Города же сохранились лишь там, где и до монголов уже была традиция городской жизни.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Да, вы никак шовинист, раз задаёте такие шовинистические вопросы.)))

    Выше же есть ответы на ваш вопрос.
    Типа, из улуса в улус выехал хан, который по дороге кого-то шлёпнул, его самого за это зарезали, а на осколках возникло русское государство.

    Об этом подробно написал в трудах ещё Абра-Кадабра ибн Хатабб, цитируя, которого, становые академики не только его самого придумали, но и всё содержимое его трудов состряпали.

    А следов от всех сараев не нашли, потому что их шовинисты срыли ещё задолго до того, как сами станы придумали и нарисовали после 1917 года.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    А к тому, что в как размножившаяся элита Орды начала делить власть. Так все города и признаки оседлой цивилизации исчезли. Остались лишь в Крыму и в Булгарии, где и так были до Орды.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А как Аксак Тимур ( Тамерлан) смог из предводителя шайки грабителей стать человеком подчинившись себе полмира.Ваша ошибка считать татар ( тюрок) малочисленной нацией.Татары по численности превосходили другие народы,не о монголах речь.Тюркских народов вроде бы если не ошибаюсь 300 млн.Плюс участие союзников.В войсках Хулагу засветились грузины,армяне.У Бату хана русские воевали.У русских князей дружины проф.войнов были по 200-300 чел.Остальные любители,
    сельчане.Разве они могли противостоять войску прошедшему множество сражений.Сейчас пишут,что по странному стечению обстоятельств пострадали уделы князей противников Александра Невского.Он осознанно выбрал союз с Ордой ,а не с Папой Римским.Был реально союз Орды и Руси.
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    У вас тюрки в месяц уже по 50 млн прибавляются.
    Почковаться начали?
    В прошлом - их у вас было всего 250 млн, а нынче уже 300 !!! )))
    Поэтому гуголь и не стал делать словарь-переводчик, ибо за таким ростом популяции носителей он ни в жисть не угонится. )))
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Ну я же написал ,,если не ошибаюсь" к остальному написанному претензий нет.
    Ответить
    Анонимно 27 дек
    Всё верно в 1362 году в Китае вспыхнуло восстание так называемых красных повязок. Объединившийся Китай сразу разгромил империю Монголов.
    Ну и до нашего улуса сия новость шла 18 лет. А уже в 1380 году было первое стояние. Ну типа всё кончилась власть монголов, денех не дадим.
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Что из себя представлял столичный город Золотой Орды г.Сарай. Для сравнения по размерам современная Москва имеет диаметр с запада на восток внутри МКАД - 30 км.Диаметр внутри Садового кольца - 4,5 км.
    Описание Сарая до 1843г.
    П.И.Рычков в 18 веке писал ."А по речке же Царевен,сказывают, верст на 30 великие строения в развалинах видны."(Соответственно 32 км.).
    Описание сделанное путешественником А.Ф.Леопольдовым в 1837г. : "Начинаясь подле Безродного (или Верхнеахтубинского)" ,говорит он - "тянутся развалины верст на 70 по самому гребню сырта до села Пришиба...
    Развалины сии то часты ,то редки,то велики,то малы и незначительны...
    Далее, от села Пришиба ,через город Царев,почти до деревни Колобовщины ,
    видны на 15 верст развалины почти сплошные и большею частью огромные.Это остатки бывшего города.
    Выдержки из докладов А.В.Терещенко
    "Остатки бывшей столицы Золотой орды обозначаются ныне,по левому берегу реки Ахтубы,беспорядочными кучами курганов и насыпей,вьющимися в многообразных направлениях искусственными каналами водохранилищами и окружавшими Сарай насыпными валами: все это раскинуто на двадцативосьмиверстном протяжении от селения Пришиб до деревни Колобовщины.Тут главные группы курганов и насыпей,образовавшихся из зданий столицы Джучидов.,что же касается следов жилищ татарских
    то они ...простираются почти на стоверстном протяжении (100 км) по прямому направлению и на 450 верст в окружности.
    Русская мера длины - 1 верста =1,0668км.
    Журнал московского археолога.Там много чего интересного есть.
    Могу дать ссылку.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    И с тех пор это не видал никто, и до сих пор и найти не могут.

    Хотя, рассказывая про это, академики бумаги испачкали на сотни вёрст.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    И с тех пор это не видал никто, и до сих пор и найти не могут.

    Хотя, рассказывая про это, академики бумаги испачкали на сотни вёрст.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    И с тех пор это не видал никто, и до сих пор и найти не могут.

    Хотя, рассказывая про это, академики бумаги испачкали на сотни вёрст.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Куда они делись развалины,все уже давно объяснили.Весь 19 век происходило варварское разрушение остатков городов Золотой орды в промышленных масштабах.Целыми артелями шел разбор завалов зданий для добычи кирпича.Баржами его сплавляли для постройки городов Нижнего Поволжья..Об этом говорят российские археологи.
    Наберите в Ютубе,,Час истины,, "Города Золотой Орды" смотрите серьезная передача,
    археологи и историки российские вам все раскажут.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Ну, специальные зондеркоманды шарили по России чтобы найти и с особым изуверством разобрать татарские развалины.
    Хотя самих татар вообще считали оптом и до 1917 года никто и не знал кто из них кто и где.
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Опубликуйте мои комментарии про украинские города З.Орды.Они интересны для тех кто интересуется историей.
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Когда вопрос касается русской истории все русские шовинисты дыбом встают, как будто темы важнее просто не существует. А когда татары указывают на элементарные ошибки, доказывая это историческими фактами, всем кажется что парламент ерундой занимается. Хотел бы сказать тем комментаторам, которые советуют парламентариям заняться улучшением жизни народа: может вам самим попробовать встать со своих диванов и поработать хотя бы немного. Того и гляди и жизнь улучшится.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Вот с вас всё и надо начать.
    Давайте-ка слазьте-ка с дивана и берите кайло.

    Чем что-то доказывать на словах лучше бы показали чего САМИ в реале сделали. А оформлять бумажки, приписывая чужой труд себе - западло.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Ерундой занимаются калужские депутаты.
    Ответить
  • Анонимно 17 дек
    Вот люди не знают какого роду племени,а хают "татар".Поскреби любого и вылезет или Чингизид или Абрам или неизвестно какой финно-швед.Славяне одной ветви с тюрками,скифы и гунны.Все расставит на места анализ ДНК.И на тех кто стоял на Угре будет смотреть под совсем другим ракурсом.Мне без разницы кто там кого данью обкладывал,самое главное что я раскопал свою родословную до 15 го предка из какого рода и где его могила.Был мой пращур беком в Бухаре ДАУИТ(Давид),дети и внуки служили ханам узбекским и казахским,эмиру бухарскому и шаху иранскому и дали возможно начало дворянскому роду КАЙСАРОВЫХ,атаман Кайсар(10 ые колена)-ополченец с Мининым и Пожарским.Генерал КАЙСАРОВ был у Кутузова адъютантом при штабе.Так есть смысл мне выяснять кто и за что там на Угре мочить не стал?
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    В январском номере журнала The American Journal of Human Genetics была опубликована статья об исследовании русского генофонда, проведенного российскими и эстонскими генетиками.

    Результаты оказались неожиданными: по сути, русский этнос генетически состоит из двух частей - коренное население Южной и Центральной России родственно с другими народами, говорящими на славянских языках, а жители Севера страны - с финно-уграми.

    И второй довольно удивительный и, можно даже сказать, сенсационный момент - типичного для азиатов (в том числе, пресловутых монголо-татар) набора генов ни в одной из русских популяций (ни в северной, ни в южной) в достаточном количестве не обнаружено.

    Получается, поговорка «поскреби русского - найдешь татарина» не верна.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    все российские источники ложные, написаны как им выгодно.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Медсестра говорит:
    - Даром что больной, а тоже, - говорит, - замечает всякие тонкости. Наверно, - говорит, - вы не выздоровеете, что во все нос суете.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Вы про какие гены уточните современные монгольские или про татарские,это две большие разницы.Монгольских генов у русских и у татар нет.А вот разница между русскими и татарами 30 ед.очень близкое родство.Я читал об этом.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Эта инициатива реально вбивает клин между народами,как то русскому народу надо в будущее смотреть.Зачем на прошлом негативе строить своё самосознание.Для других народов это не будет праздник.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    До XVII века на Руси кроме крестных имен у людей были и другие имена. Именно они использовались в быту и официальных документах.

    Оказывается, многие из этих имен-прозвищ БЫЛИ ТАТАРСКИМИ. Точнее, для уха современного человека они звучат как татарские в современном понимании этого термина. Однако в средние века ТАТАРСКИЕ ИМЕНА НОСИЛИ РУССКИЕ ЛЮДИ.

    Открываем известное исследование Е.П. Карновича «Родовые прозвания и титулы в России». Он пишет: «Крестные имена в Москве очень часто заменялись не только другим христианским, НО И ТАТАРСКИМИ, например, Булат, Мурат, Ахмат, так что и от таких подставных имен производились полуотчества, обращавшиеся потом в родовые прозвания людей, ЧИСТО РУССКИХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ»
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Источник информации можно?
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Любопытное свидетельство о том, какие имена носили ордынские татары до принятия ими крещения, содержится, например, в «Родословной книге Вердеревских» 1686 года (сборник Московского архива министерства юстиции, 1913).

    Некрещеный татарин, только что прибывший из Великой Орды, носит, оказывается, чисто славянское имя: Солохмир = Солоха + Мир. Да и отец его (также, очевидно, татарин), оказывается, был Мирослав — также со славянским именем. Дальше еще интереснее. Крестившись, он приобрел крестное имя (по святцам), как и его потомки. Но, как мы уже говорили, крестные имена тогда в обиходе не употреблялись. Поэтому детям давали наряду с именем и прозвище. И вот мы видим, какие прозвища получали дети бояр при дворе русского рязанского князя: Абумайло, Канчей, Дивной. Два из них сегодня звучат «чисто по-татарски». Одно — славянское.

    Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление правильный церковнославянский язык. Потому что власть Орды — это была власть русских людей в многонациональной империи. Где, конечно, жили и татары, как и сегодня.

    “Язык наш, - пишет Карамзин, - от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”. Далее, по Карамзину, при татаро-монголах вместо прежнего “русского, необразованного наречия писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре”.
    Ответить
  • Анонимно 19 дек
    Я русская. Родилась и живу в Татарстане. В подругах русская, татарка и башкирка. Дружим давно, национальный вопрос никода не возникал при общении. Сколько ненависти, грязи и неуважения льется в адрес и татар и русских. Не понятно, кому это выгодно. Мы как дружили, так и дружим. Достали вы уже со своими склоками.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Дружите,кто вам мешает,мы тоже дружим,просто здесь выясняем некоторые исторические вопросы и без всякого противостояния ,уважительно к друг другу.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Ну, ты его облаял, а он тебя - общий язык и обоюдное удовольствие.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Надо уезжать
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Зачем из России уезжать?
    Ответить
  • Анонимно 19 дек
    Куликовская битва историческая фальсификация, которую знают профессиональные историки, но эту битву продолжают вталкивать в умы. Это доказано изучением текста Повести, археологами.
    При всём описанном противостоянии жена Василия Темного(отца Ивана Грозного) является дочерью кипчакского хана. Москву жгли после ноября 1480года, и платили выкуп за Василия Темного, основали Касымов, чтобы контролировать дань Казанскому хану и т.д.
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Куликовская битва вовсе не фальсификация. До революции на Куликовом поле был музей с многочисленными находками доспехов и оружия с поля. А место битвы находилось немного в стороне. Кем давно доказано, изучением какой Повести?
    Жена Василия Темного Мария Ярославна, дочь удельного князя Ярослава Боровского, русская княгиня серпуховской ветви дома Даниила (рода Даниловичей) и дальняя его родственница. Она мать Ивана Третьего. Иван Грозный не сын, а правнук Василия Темного. Его же матерью была Елена Глинская, дочь литовского князя.
    Выкуп за Василия платили, но Москву непосредственно после 1480 года никто не сжигал. Касимов в 15 веке никто не основывал, это город Городец, в котором скончался Александр Невский возвращаясь из Орды. Город был отдан в вассальное владение Касиму и стал называться Касимовым.
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Если железки возможно все просеять и найти, то с костями никто возиться не будет. Тем более, что в районе того музея, кости так и не нашли.
    А никто саму битву никто и не опровергает.
    Была она, правда, в районе Москвы.
    Там прям на костях дома натыкали.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Музей был экспонаты были завозные,перекопали поле вдоль и поперек,нашли....
    30 стоянок доисторических людей,с костями ,орудиями труда и т.д.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Чему удивляться! Вся российская история - сплошные: выдумки и вранье.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Золотая Орда тоже российская история - получается вранье, не было ее?
    Ответить
    Анонимно 24 дек
    "Алтын Юрта" была и останется навсегда!
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Битва Куликовская была, но татары тут не при делах.
    Ответить
  • Анонимно 26 дек
    Еще один аспект. Это народные эпосы. Есть ли у татар народные эпос об их былом величии. Нет. Терминология конной армии, оружия, доспехов --- нет. Лошади монгольской породы, древних захоронений, юрты ничего этого у татар нет.
    Ответить
  • Анонимно 27 дек
    Национальность "татары" возникла в 1926 году по указу Сталина. Все вышеприведенные споры не имеют ничего общего с исторической истиной, так как нет источников документальных. Все было сожжено царями Романовыми, в том числе Петром 1. До конца 19 века на всех картах и зарубежных энциклопедиях наша отчизна называлась Великая Тартария. В нее входили все Орды, в том числе.
    Ответить
    Анонимно 28 дек
    Извиняюсь, из какой камеры в вытрезвителе эта информация? У меня лежат карты начала 19 века. В интернете есть более старые иностранные 16 века. Романовы до них не могли дотянуться. И нет там никакой бредовой Великой тартарии. Есть Россия, Russia, другие страны тоже есть.
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