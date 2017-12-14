Будет ли Россия отмечать день победы над татарами

Комитет Госсовета Татарстана обсудил войну 1480 года и решил не поддерживать обращение депутатов Калужской области

Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам обсудил идею калужских региональных депутатов сделать федеральной памятной датой 11 ноября, когда в 1480 году закончилось Стояние на реке Угре. «Реальное время» разбирается зачем это нужно, какие есть «за» и «против» и чем эта инициатива может обернуться для восприятия татар в России.

С чего все началось

Стоянием на реке Угре называют военное противостояние московского князя Ивана III и хана Ахмада (или Ахмата), правившего так называемой Большой Ордой — центральной частью бывшей Золотой Орды, которая претендовала на статус законного правопреемника державы Батыя. Длилось противостояние чуть больше месяца осенью 1480 года и не завершилось горячей фазой, поскольку ни одна из сторон не решилась форсировать реку Угру. В российской историографии давно уже принято ассоциировать этот эпизод с окончательным освобождением Руси от ордынской зависимости. Раньше, каждый советский школьник должен был знать, что в 1237 году на Руси установилось монголо-татарское иго, в 1380 году на Куликовом поле был сделан решающий шаг к его свержению, а окончательное освобождение растянулось на целый век и было подытожено Стоянием на реке Угре в 1480 году. Схема чрезвычайно упрощающая исторический процесс, но легкая для запоминания, а поэтому популярная в массовом историческом сознании.

Река Угра — это левый приток Оки, который протекает по территории Калужской области. На уровне этого региона приложено максимум усилий для увековечения события. В 2017 году в Калужской области решили сделать свой региональный праздник общероссийской памятной датой. Для этого 30 ноября депутаты областного Законодательного собрания обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Длилось противостояние чуть больше месяца осенью 1480 года и не завершилось горячей фазой, поскольку ни одна из сторон не решилась форсировать реку Угру. Фото wikipedia.org (Миниатюра Лицевого летописного свода)



В чем опять виноваты татары

Тема антитатарских интонаций дореволюционной и советской историографий давно уже является проблемным узлом для татар, являющихся такими же гражданами Российской Федерации. Расхожие публицистические клише о том, что по вине ордынского ига Россия живет хуже Европы, не только далеки от современной исторической науки, но и задевают национальные чувства. Неслучайно инициатива калужских депутатов была воспринята как очередной антитатарский демарш. К подобным демаршам в Казани уже привыкли, но оставлять без официальной реакции каждый случай никак нельзя. Поэтому о событиях 500-летней давности пришлось говорить на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Депутаты Госсовета РТ под председательством Разиля Валеева рассмотрели историческую записку, подготовленную Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ за подписью самого Рафаэля Хакимова. От имени института перед парламентариями выступил старший научный сотрудник Центра исследования Золотой Орды Анвар Аксанов. В комментарии «Реальному времени» Аксанов сформулировал суть возражений татарстанских историков: «Дело не в том, что мы поддерживаем Большую Орду, а в том, что само это событие не настолько значимое, чтобы возводить его на федеральный уровень. Стояние на Угре — один из эпизодов смуты на постордынском пространстве. Таких эпизодов было множество и нельзя из каждого делать памятную дату».

В обращении Института истории можно выделить несколько аргументов. Во-первых, особое значение 1480 года — результат работы Карамзина и других историков XIX века. С тех пор позиции академической науки далеко ушли вперед. Во-вторых, события 1480 года — это только эпизод, когда московско-крымско-казанская коалиция одержала верх над союзом Большой Орды и Польско-литовского государства. В-третьих, после 1480 года выплата дани в татарские государства (Крым, Казань) не прекратилась.

Артем Прокофьев: «Исходя из этого документа мы как бы говорим нашим калужским коллегам, что вам нечего вспоминать, потому что несмотря ни на что, вы продолжили платить дань в Казань. Ту же самую идею можно было преподнести в совершенно ином ключе». Фото gossov.tatarstan.ru



Калужская область — единственный союзник Татарстана. Надо ли ссориться?

Аргументация Института истории вызвала резкую критику депутата от КПРФ Артема Прокофьева. Он сравнил стилистику текстов, подготовленных в Казани и Калуге. Обращение калужских депутатов к Медведеву, по его мнению, оказалось политически более выверенным, тогда как казанское содержит множество резких формулировок. Эта резкость может создать ситуацию, когда актуальные политические интересы Татарстана приносятся в жертву событиям XV века.

«По сути, в России только два региона, которые последовательно отстаивают и поддерживают друг друга в вопросе бюджетного федерализма. Это Республика Татарстан и Калужская область. Остальные регионы-доноры об этом молчат. А исходя из этого документа, мы как бы говорим нашим калужским коллегам, что вам нечего вспоминать, потому что несмотря ни на что, вы продолжили платить дань в Казань. Ту же самую идею можно было преподнести в совершенно ином ключе», — рассказал Артем Прокофьев «Реальному времени» после окончания заседания.

С тем, что некоторые формулировки звучат резко, согласилось большинство присутствующих депутатов. Было решено голосовать за постановление без приложенной к нему исторической справки.

Новую памятную дату не поддержали

Сочувственные реплики в адрес калужских коллег, которые нашли удачный повод для регионального брендинга звучали на протяжении всего обсуждения. Однако в итоге большинство проголосовало за постановление, при одном «против». Решено не поддерживать обращение депутатов Законодательного собрания Калужской области к Дмитрию Медведеву по вопросу установления памятной даты 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.

«Все-таки подобные вопросы должны обсуждать историки, а не парламентарии. Политики должны думать о том, что объединяет народ, а не о том, что разъединяет. То, что в Калужской области отмечают эту дату — это очень хорошо, но не стоит выносить на федеральный уровень. Таких военных событий было очень много и если отмечать все, то придется праздновать каждый день», — объяснил «Реальному времени» свою позицию председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.

Разиль Валеев: «Все-таки подобные вопросы должны обсуждать историки, а не парламентарии. Политики должны думать о том, что объединяет народ, а не о том, что разъединяет»



Конечно же, сегодняшнее заседание в Госсовете Татарстана вызывает ассоциации с недавними американскими баталиями вокруг памятника генералу Ли и прочими «боями за историю», которые у всех на слуху. Прописные истины из учебников сегодня не принимаются на веру. Старые конвенции уже не работают. Каждый эпизод национальной памяти может стать предметом общественной дискуссии. Но есть в этой истории специфическая черта для российских реалий последних лет. Как бы федеральный центр ни стремился росчерком пера ввести «единомыслие», уровень развития общества оказывается сложнее навязанных схем. На позицию федерального центра активно стремятся влиять региональные исторические традиции. Причем на этом поприще преуспевают не только национальные республики, но и вышедшие из апатии русские области.

Сам факт, что в парламенте Татарстана в 2017 году обсуждали военную операцию 1480 года, опасаясь навредить партнерским отношениям с Калужской областью, свидетельствует, что наше общество сложнее, умнее и деликатнее, чем его хотят представить. А значит, есть шанс избежать «простых» и «понятных» решений, которые приводят к конфликтам.

«Казанские татары вместе с русскими войсками принимали участие в походах против этой орды»

Чтобы дать оценку историографической ситуации со стороны, мы обратились за комментариями к Антону Горскому, доктору исторических наук, профессору кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН. Автор капитальной монографии «Москва и Орда» считает, что Стояние на реке Угре не следует переоценивать, однако не согласен с тем, что после 1480 года продолжалась выплата ордынской дани.

— Действительно 11 ноября 1480 года произошел перелом в отношениях Руси и Орды или это больше символическая дата?

— Эта дата связана с тем, что несколько источников говорят об отступлении хана Ахмата с Угры именно с этого дня. Но освобождение свершилось не в одночасье. В 1470-х годах Угре предшествовал ряд событий. Дань перестали выплачивать в 1472 году после первого и неудачного похода Ахмата на Москву. Затем до 1476 года шли дипломатические игры, пока Ахмат не послал Ивану III вызов в Орду, чего не было уже почти сто лет. После этого новый конфликт стал неизбежным, он произошел в 1480 году и закончился известно чем.

Антон Горский: «Эта дата связана с тем, что несколько источников говорят об отступлении хана Ахмата с Угры именно с этого дня. Но освобождение свершилось не в одночасье. В 1470-х годах Угре предшествовал ряд событий». Фото hist.msu.ru

— Существует концепция, что выплата ордынского выхода (т. е. дани) продолжилась и после 1480 года. Что вы думаете об этом?

— Нет, в Крым мы платили не выход, а так называемые «поминки» — посольские дары. Они могли быть достаточно внушительными, но это другая система отношений. Мы никогда не признавали зависимость от Крыма. Расходы на разные ханства (Крым, Астрахань, Казань и даже Касимов, который был зависим от Москвы) по старой традиции называли «выходы ордынские». Но это не был выход в смысле уплаты дани как признания зависимости.

— Какие последствия Стояние на Угре имело для других татарских государств, образовавшихся после распада Золотой Орды?

— Ахмат предпринял последнюю попытку объединить прежнюю территорию Орды под своей властью. Астрахань подчинил, Крым тоже подчинил, но совсем ненадолго. Его неудача порадовала государства, образовавшиеся на окраинах бывшей Золотой Орды. Собственно, через неполных 2 месяца он был убит, когда на него напал сибирский хан и ногайские мурзы. Когда после гибели Ахмата, продолжила существование орда Ахматовых сыновей, крымский хан Менгли-Гирей оставался их заклятым врагом. Также казанские татары вместе с русскими войсками принимали участие в походах против этой орды. После 1487 года Казань была в зависимости от Москвы, и в рамках этого союза казанцы ходили на сыновей Ахмата в начале 90-х годов. Этот осколок империи ненавидели все.

— Когда именно Стояние на реке Угре стало преподноситься как важное событие национальной истории? С Карамзина или раньше?

— В XVI веке есть два произведения (в том числе «Казанская история»), где говорится, что с этого времени произошло освобождение от зависимости, но там прямо не акцентируется внимание на событиях на Угре. Описываются вообще события 30 лет — от воцарения Ахмата до гибели армии его сыновей в 1502 году. В историографии эта точка утвердилась, конечно же, начиная с Карамзина.

— В Татарстане после истории с непродленным договором с Москвой и отменой обязательного преподавания татарского языка включение 11 ноября в число федеральных памятных дат воспринимается как очередной акт давления на татар. Согласны ли вы с этой позицией?

— Думаю, что тут не следует искать политику. Речь идет о становлении государства, которое вскоре получит название «Россия», которая сейчас общая для всех. И если говорить конкретно о ситуации конца XV века, то Казанское ханство не было союзником «Большей орды». Тем более Крым — это был непримиримый враг, потому что крымские татары претендовали на первенство на постордынском пространстве. В 1502 году крымский хан и добил орду Ахматовых детей.

— То есть покушения на историческую память казанских и крымских татар нет?

— Абсолютно нет.