Будет ли Россия отмечать день победы над татарами
Комитет Госсовета Татарстана обсудил войну 1480 года и решил не поддерживать обращение депутатов Калужской области
Комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам обсудил идею калужских региональных депутатов сделать федеральной памятной датой 11 ноября, когда в 1480 году закончилось Стояние на реке Угре. «Реальное время» разбирается зачем это нужно, какие есть «за» и «против» и чем эта инициатива может обернуться для восприятия татар в России.
С чего все началось
Стоянием на реке Угре называют военное противостояние московского князя Ивана III и хана Ахмада (или Ахмата), правившего так называемой Большой Ордой — центральной частью бывшей Золотой Орды, которая претендовала на статус законного правопреемника державы Батыя. Длилось противостояние чуть больше месяца осенью 1480 года и не завершилось горячей фазой, поскольку ни одна из сторон не решилась форсировать реку Угру. В российской историографии давно уже принято ассоциировать этот эпизод с окончательным освобождением Руси от ордынской зависимости. Раньше, каждый советский школьник должен был знать, что в 1237 году на Руси установилось монголо-татарское иго, в 1380 году на Куликовом поле был сделан решающий шаг к его свержению, а окончательное освобождение растянулось на целый век и было подытожено Стоянием на реке Угре в 1480 году. Схема чрезвычайно упрощающая исторический процесс, но легкая для запоминания, а поэтому популярная в массовом историческом сознании.
Река Угра — это левый приток Оки, который протекает по территории Калужской области. На уровне этого региона приложено максимум усилий для увековечения события. В 2017 году в Калужской области решили сделать свой региональный праздник общероссийской памятной датой. Для этого 30 ноября депутаты областного Законодательного собрания обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву.
В чем опять виноваты татары
Тема антитатарских интонаций дореволюционной и советской историографий давно уже является проблемным узлом для татар, являющихся такими же гражданами Российской Федерации. Расхожие публицистические клише о том, что по вине ордынского ига Россия живет хуже Европы, не только далеки от современной исторической науки, но и задевают национальные чувства. Неслучайно инициатива калужских депутатов была воспринята как очередной антитатарский демарш. К подобным демаршам в Казани уже привыкли, но оставлять без официальной реакции каждый случай никак нельзя. Поэтому о событиях 500-летней давности пришлось говорить на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.
Депутаты Госсовета РТ под председательством Разиля Валеева рассмотрели историческую записку, подготовленную Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ за подписью самого Рафаэля Хакимова. От имени института перед парламентариями выступил старший научный сотрудник Центра исследования Золотой Орды Анвар Аксанов. В комментарии «Реальному времени» Аксанов сформулировал суть возражений татарстанских историков: «Дело не в том, что мы поддерживаем Большую Орду, а в том, что само это событие не настолько значимое, чтобы возводить его на федеральный уровень. Стояние на Угре — один из эпизодов смуты на постордынском пространстве. Таких эпизодов было множество и нельзя из каждого делать памятную дату».
В обращении Института истории можно выделить несколько аргументов. Во-первых, особое значение 1480 года — результат работы Карамзина и других историков XIX века. С тех пор позиции академической науки далеко ушли вперед. Во-вторых, события 1480 года — это только эпизод, когда московско-крымско-казанская коалиция одержала верх над союзом Большой Орды и Польско-литовского государства. В-третьих, после 1480 года выплата дани в татарские государства (Крым, Казань) не прекратилась.
Артем Прокофьев: «Исходя из этого документа мы как бы говорим нашим калужским коллегам, что вам нечего вспоминать, потому что несмотря ни на что, вы продолжили платить дань в Казань. Ту же самую идею можно было преподнести в совершенно ином ключе». Фото gossov.tatarstan.ru
Калужская область — единственный союзник Татарстана. Надо ли ссориться?
Аргументация Института истории вызвала резкую критику депутата от КПРФ Артема Прокофьева. Он сравнил стилистику текстов, подготовленных в Казани и Калуге. Обращение калужских депутатов к Медведеву, по его мнению, оказалось политически более выверенным, тогда как казанское содержит множество резких формулировок. Эта резкость может создать ситуацию, когда актуальные политические интересы Татарстана приносятся в жертву событиям XV века.
«По сути, в России только два региона, которые последовательно отстаивают и поддерживают друг друга в вопросе бюджетного федерализма. Это Республика Татарстан и Калужская область. Остальные регионы-доноры об этом молчат. А исходя из этого документа, мы как бы говорим нашим калужским коллегам, что вам нечего вспоминать, потому что несмотря ни на что, вы продолжили платить дань в Казань. Ту же самую идею можно было преподнести в совершенно ином ключе», — рассказал Артем Прокофьев «Реальному времени» после окончания заседания.
С тем, что некоторые формулировки звучат резко, согласилось большинство присутствующих депутатов. Было решено голосовать за постановление без приложенной к нему исторической справки.
Новую памятную дату не поддержали
Сочувственные реплики в адрес калужских коллег, которые нашли удачный повод для регионального брендинга звучали на протяжении всего обсуждения. Однако в итоге большинство проголосовало за постановление, при одном «против». Решено не поддерживать обращение депутатов Законодательного собрания Калужской области к Дмитрию Медведеву по вопросу установления памятной даты 11 ноября — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года.
«Все-таки подобные вопросы должны обсуждать историки, а не парламентарии. Политики должны думать о том, что объединяет народ, а не о том, что разъединяет. То, что в Калужской области отмечают эту дату — это очень хорошо, но не стоит выносить на федеральный уровень. Таких военных событий было очень много и если отмечать все, то придется праздновать каждый день», — объяснил «Реальному времени» свою позицию председатель Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.
Разиль Валеев: «Все-таки подобные вопросы должны обсуждать историки, а не парламентарии. Политики должны думать о том, что объединяет народ, а не о том, что разъединяет»
Конечно же, сегодняшнее заседание в Госсовете Татарстана вызывает ассоциации с недавними американскими баталиями вокруг памятника генералу Ли и прочими «боями за историю», которые у всех на слуху. Прописные истины из учебников сегодня не принимаются на веру. Старые конвенции уже не работают. Каждый эпизод национальной памяти может стать предметом общественной дискуссии. Но есть в этой истории специфическая черта для российских реалий последних лет. Как бы федеральный центр ни стремился росчерком пера ввести «единомыслие», уровень развития общества оказывается сложнее навязанных схем. На позицию федерального центра активно стремятся влиять региональные исторические традиции. Причем на этом поприще преуспевают не только национальные республики, но и вышедшие из апатии русские области.
Сам факт, что в парламенте Татарстана в 2017 году обсуждали военную операцию 1480 года, опасаясь навредить партнерским отношениям с Калужской областью, свидетельствует, что наше общество сложнее, умнее и деликатнее, чем его хотят представить. А значит, есть шанс избежать «простых» и «понятных» решений, которые приводят к конфликтам.
«Казанские татары вместе с русскими войсками принимали участие в походах против этой орды»
Чтобы дать оценку историографической ситуации со стороны, мы обратились за комментариями к Антону Горскому, доктору исторических наук, профессору кафедры истории России до XIX века исторического факультета МГУ им. Ломоносова, ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН. Автор капитальной монографии «Москва и Орда» считает, что Стояние на реке Угре не следует переоценивать, однако не согласен с тем, что после 1480 года продолжалась выплата ордынской дани.
— Действительно 11 ноября 1480 года произошел перелом в отношениях Руси и Орды или это больше символическая дата?
— Эта дата связана с тем, что несколько источников говорят об отступлении хана Ахмата с Угры именно с этого дня. Но освобождение свершилось не в одночасье. В 1470-х годах Угре предшествовал ряд событий. Дань перестали выплачивать в 1472 году после первого и неудачного похода Ахмата на Москву. Затем до 1476 года шли дипломатические игры, пока Ахмат не послал Ивану III вызов в Орду, чего не было уже почти сто лет. После этого новый конфликт стал неизбежным, он произошел в 1480 году и закончился известно чем.
Антон Горский: «Эта дата связана с тем, что несколько источников говорят об отступлении хана Ахмата с Угры именно с этого дня. Но освобождение свершилось не в одночасье. В 1470-х годах Угре предшествовал ряд событий». Фото hist.msu.ru
— Существует концепция, что выплата ордынского выхода (т. е. дани) продолжилась и после 1480 года. Что вы думаете об этом?
— Нет, в Крым мы платили не выход, а так называемые «поминки» — посольские дары. Они могли быть достаточно внушительными, но это другая система отношений. Мы никогда не признавали зависимость от Крыма. Расходы на разные ханства (Крым, Астрахань, Казань и даже Касимов, который был зависим от Москвы) по старой традиции называли «выходы ордынские». Но это не был выход в смысле уплаты дани как признания зависимости.
— Какие последствия Стояние на Угре имело для других татарских государств, образовавшихся после распада Золотой Орды?
— Ахмат предпринял последнюю попытку объединить прежнюю территорию Орды под своей властью. Астрахань подчинил, Крым тоже подчинил, но совсем ненадолго. Его неудача порадовала государства, образовавшиеся на окраинах бывшей Золотой Орды. Собственно, через неполных 2 месяца он был убит, когда на него напал сибирский хан и ногайские мурзы. Когда после гибели Ахмата, продолжила существование орда Ахматовых сыновей, крымский хан Менгли-Гирей оставался их заклятым врагом. Также казанские татары вместе с русскими войсками принимали участие в походах против этой орды. После 1487 года Казань была в зависимости от Москвы, и в рамках этого союза казанцы ходили на сыновей Ахмата в начале 90-х годов. Этот осколок империи ненавидели все.
— Когда именно Стояние на реке Угре стало преподноситься как важное событие национальной истории? С Карамзина или раньше?
— В XVI веке есть два произведения (в том числе «Казанская история»), где говорится, что с этого времени произошло освобождение от зависимости, но там прямо не акцентируется внимание на событиях на Угре. Описываются вообще события 30 лет — от воцарения Ахмата до гибели армии его сыновей в 1502 году. В историографии эта точка утвердилась, конечно же, начиная с Карамзина.
— В Татарстане после истории с непродленным договором с Москвой и отменой обязательного преподавания татарского языка включение 11 ноября в число федеральных памятных дат воспринимается как очередной акт давления на татар. Согласны ли вы с этой позицией?
— Думаю, что тут не следует искать политику. Речь идет о становлении государства, которое вскоре получит название «Россия», которая сейчас общая для всех. И если говорить конкретно о ситуации конца XV века, то Казанское ханство не было союзником «Большей орды». Тем более Крым — это был непримиримый враг, потому что крымские татары претендовали на первенство на постордынском пространстве. В 1502 году крымский хан и добил орду Ахматовых детей.
— То есть покушения на историческую память казанских и крымских татар нет?
— Абсолютно нет.
комментарии
Мне кажется учёный, да ещё с такими титулами более правильно сказал. Те татары, которые стояли на Угре, к булгарам казанским, а уж тем более нынешним никакого отношения не имели. Не нужно политизировать вопрос.
А потом уже, эти становые умники, врали уже напропалую и без всякой логики.
Заколебали эти историки. Какое стояние на Угре еще?
Всю историю преподносят как противостояние татар и русских. Не было тогда русских, это во первых. А был Московский улус Золотой орды. В Орде шла борьба за верховенство, Крымское, Сибирское ханства и Ногайская орда совместными усилиями разбили Большую орду и Крым объявил себя новым Сараем, новым Тахт-эли. Русские тут причем? Крым-то объявил себя столицей, но никто его не признал, кроме трусливого Московского улуса. Никто кроме Московии ему ясак не платил. Ясак платили Московский улус и ВКЛ за те земли, которых дал в аренду им Токтамыш (нынешняя Южная Украина). Сколько можно морочить голову людям, сколько можно нагнетать эту истерию о вечной борьбе Леса и Степи, татар и русов. В то время в Московии население на 60 %-в состояло из фин-угров и татар. Была междуусобица, вот и всё!
Поляне, древляне, вятичи, и прочие племена восточных славян последний раз упоминаются в начале 12 века, словене в начале 11 века, все эти названия сменяет в 10 веке общее название этноса русь, русские люди,людьє вси Рустии, ѿ людии Рускıх, людем̑ Русьскъıм̑.
Во время Золотой Орды старые развитые города Киев, Чернигов, Галич, Владимир, Ростов, Рязань, лежавшие на пути ордынских войск и часто разоряемые, уступают свое место малым городам берущим на себя столичные функции вместо старых: Брянск, Львов, Тверь, Москва, Нижний Новгород, Переяславль-Рязанский. Многие ремесла были безвозвратно утрачены. Ордынские ханы несколько раз разъединяли русские княжества, стравливали между собой, не допуская усиления и объединения одного из них. Поэтому ни о каком складывании русской нации в период зависимости от Орды говорить невозможно. Москва успела усилиться в период ордынской усобицы, ослабить её впоследствии ханам не удалось. Так что Русь развивалась не благодаря, а вопреки Орде.
источникам сидел в Орде,русские правители назывались князьями,что подразумевает подчинённость.Уплата дани в 10%,впрочем как и все другие территории Орды.Литве и Польше выдавались ярлыки на пользование землёй которой ранее владели татары,за не платили,потом это перешло в формальность,но какие то символические суммы выплачивались.Русь в Золотой Орде была на равных правах с другими областями .По русски область,по татарски вилаят,улус.Москва заинтересована была в Орде,пока она была сильна.
Великаго Князя Дмитриа Ивановича, Царя Рускаго...И приимшю ему скипетръ дръжавы земля Рускыа, настолование земнаго царства, отчину свою — великое княжение, по данѣй ему благодати от Бога, чести же и славы
...Царьскый убо санъ дръжаше, а аггелскы живяше, постомъ и молитвою по вся нощи стояше, сна же токмо мало приимаше; и пакы по малѣ часѣ на молитву встаяше, и подобу благу все творяше. В бернѣм телеси бесплотных житие съвръшаше. Землю Рускую управляше, на престолѣ сѣдяше, яко пещеру в сердци дръжаше, царскую багряницю и вѣнець ношаше...И призвавъ сына своего прьвие болшаго, князя Васильа, на старѣйший путь, предасть в руцѣ его великое княжение, яже есть столъ отца его, и дѣда, и прадѣда, съ всѣми пошлинами, и далъ есть ему отчину свою — Рускую землю
великый царь Дмитрий Рускыа земля
Попутно уж объясните нынешние пропорции нац состава России.
У вас тогда всё само на катушки и встанет, типа, кто с кем воевал и за ради чего.
Вымерли или ассимилировали?
И чего они бедолаги ели у себя в Монголии при таком вашем количестве?
Штурм Рязани длился 6 дней, за которые монголо-татарское войско должно было скормить лошадям 21 600 тонн травы и сена... Вы хотя бы представляете себе этот объем, господа апологеты современных учебников истории? Выкопали из под снега? Или отобрали у рязанских фермеров? Тогда снимаю шляпу перед производительсностью труда тогдашних крестьян. И сейчас такого не достичь даже с современной механизацией.
В XIV—XV веках появилась особая воинская каста "ушкуйники". Слово образовано от названия лодки "ушкуй". По-другому их называли "повольники". Дружины ушкуйников формировались для разбойничьих налетов вблизь Волги и восточнее.
По общему мнению, предпосылки к ушкуйничеству уходит в эпоху викингов, но во время Новгородской демократии формировались отряды, которые должны были играть пограничную службу. Позже эти отряды обрели некую самобытность, но охранять границы некоторых русских областей не перестали.
* 1360 год. Ушкуйники, проплыв вниз по Волге, взяли ордынский город Жукотин (недалеко от современного Чистополя) на р. Каме и перебили татар. Это деяние встретило всяческое одобрение Дионисия Суздальского, который всю жизнь проповедовал поход "на нечестивых агарян". Хан Хызр потребовал от Дмитрия Суздальского, как великого князя, поимки и выдачи этих ушкуйников. Вел. князь Дмитрий, вместо того чтобы подождать смены хана и проволынить это крайне непопулярное на Руси действо, добился выдачи ушкуйников. Вследствие чего по решению князей суздальского, нижегородского и костромского в Костроме бояре подпоили, вернувшихся из похода ушкуйников, связали их и переслали в Орду. Взятые на Руси пленные проданы в Орде.
* 1363 год. Поход в Западную Сибирь, на реку Обь, под начальством воевод Александра Абакуновича и Степана Ляпы.
* 1363 год. Новгородские бояре Осип Варфоломеевич, Василий Федорович и Александр Абакунович громили караваны между Нижним Новгородом и Казанью. Хан Золотой Орды обратился за помощью к своему подданному московскому князю Дмитрию Ивановичу (будущему Донскому). Дмитрий шлет грозную грамоту в Новгород. Бояре Новгорода, отвечают, отпиской: "Ходили люди молодые на Волгу без нашего слова, но гостей (купцов) твоих не грабили, били только басурман".
* 1369 год. Походы по р. Волге и Каме.
* 1370 год. Походы по реке Волге.
* 1371 год. По просьбе князя Московского и Суздальского Дмитрия ушкуйники совершают упреждающее нападение на столицу Золотой Орды Сарай. «Того же лета, в тоу же пороу, идоша Вятчане Камою на низъ и въ Волгоу в соудехъ и шедше взяша градъ царевъ Сарай на Волзе и множество Татаръ изсекоша, жены ихъ и дети в полонъ поимаша и множество полоноу вземше, возвратишяся. Татарове же Казаньстии переняше ихъ на Волзе, Вятчане же бившеся с ними и проидоша здравии съ всемъ полономъ, и многие тоу отъ обоихъ падоша» (Типографская летопись. ПСРЛ. Т. 24, стр. 191); «Того же лета ходили Вятчане ратью на Волгу. Воивода был у них Костя Юрьев. Да взяли Сарай и полону бесчисленная множество и княгинь сарайских» (Устюжская летопись. ПСРЛ. Т. 37, стр. 93).
* 1374 год. Поход на 90 ушкуях. Разграблена Вятка, взяты Булгары; часть ушкуйников спустилась к югу, другая пошла на восток;
* 1375 год. Под начальством Прокопа ушкуйники числом из 1500 нападавших разбили пятитысячную рать костромского воеводы Плещеева и захватили Кострому, где отдыхали некоторое время. Отдохнув пару недель в Костроме, ушкуйники двинулись вниз по Волге. По традиции они нанесли «визит» в города Болгар и Сарай-Берке. Правители Болгара, наученные горьким опытом, откупились большой данью, зато ханская столица Сарай-Берке была взята штурмом и разграблена.
* 1391 год. Поход на Жукотин."Новгородци и устюжане и прочий съвокупившеся выидоша в насадех и в ушкеех рекою Вяткою на низ".
* 1409 год. Воевода Анфал провёл рейд более чем из 250 ушкуев по Волге и Каме.
* 1436 год. В устье Которосли сорок ушкуйников-вятчан сумели взять в плен ярославского князя Александра Федоровича по прозвищу Брюхатый. Князь в это время находился во главе семитысячного войска, но имел неосторожность уединиться со своей молодой супругой несколько поодаль, за что и поплатился. На Руси этот период связан с междоусобной войной за Московский престол (Междоусобная война в Московской Руси (1425—1453)).
* 1471 год. Поход вятчан на Сарай по приказу Московского князя.
Ну, каждые эти ПЯТЕРО правили каждой СОТНЕЙ покорённого населения.
Об таком не мечтал и не смог даже приблизится ни один в мире завоеватель.
Не имевшие даже собственного железа, городов и государства, кочевники, запростА настроили на завоёванной территории городов и государств и опять вернулись в свои голые монгольские степи.
поскорее нужно копать." "Представьте : средневековый город с водопроводом,канализацией ,кирпичные частные банки с подогреваемым каменным полом,трубы с клеймом( выпускались в промышленных масштабах),плавит железо и чеканит свою монету ! В Киеве такие бани появились только в 17 веке!"- восхищается учёный.Особое внимание ставке Мамая на Днепре, сейчас полузатопленный Каховским водохранилищем.
" Загородные виллы,мечеть с каменными колоннами, и все это - наши Конские плавни на Днепре ,14 век!"
Мало того, что вышедшие из Монголии буддисты завоевали всё окружающее пространство, они ещё при этом сменили свою веру на мусульманскую и повсюду настроили православных храмов и монастырей.
При этом всё руководство и население в Монголии до сих пор кланяется Будде.
Правитель буддисткой Монголии и её главнокомандующий был язычником?!
А потом вся его армия разом записалась в мусульманство и стала ускоренно внедрять в России православие, строя для этого храмы и монастыри?!
В начале 1320-х годов при хане Узбеке государственной религией Золотой Орды стал ислам.При этом были казнены все родственники Узбека не желавшие становиться мусульманами.
Джувейни сообщает, что «поскольку Чингис не принадлежал какой-либо религии и не следовал какой-либо вере, он избегал фанатизма и не предпочитал одну веру другой или не превозносил одних над другими. Напротив, он поддерживал престиж любимых и уважаемых мудрецов и отшельников любого племени, рассматривая это как акт любви к богу». В изложении Ясы от Макризи отмечается, что «Чингисхан приказал уважать все религии и не выказывать предпочтения какой-либо из них».
Первые монгольские правители, многие из которых женились на княжнах из среднеазиатских племен, вроде кераитов, принявших христианство несторианского толка, благоволили к своим христианским подданным и даже заигрывали с Западной Европой и крестоносцами. Не прошло и ста лет, как правители династии Хулагуидов обратились в ислам.
Золотая Орда стала самостоятельным государством после распада империи.
Узбек-хан приходился племянником хану Тохте. Сын Тохты Иксар (Ильбасар, Илбасмыш) по протекции всесильного эмира Кадака был объявлен ханом, при этом сам Кадак стал главным визирем. Но в январе 1313 года Узбек вместе с беклярбеком Кутлуг-Тимуром, прибыв из Ургенча, чтобы сказать близким покойного хана Тохты слова утешения, убил Иксара и Кадака. После, при поддержке Кутлуг-Тимура и жены своего отца Баялун, Узбек захватил власть в Золотой Орде
Согласно «Тарих-и шейх Увейс»:
…ордынский эмир Кадак хотел возвести на трон сына Тохты Илбасмыша, но Узбек и Кутлуг-Тимур прибыли из Хорезма и убили обоих.
Воцарение Узбека осуществлялось при поддержке сторонников ислама. Выдвижению предшествовала оживлённая борьба, поскольку представители кочевой аристократии хотели иметь на ордынском престоле преемника Тохты, сторонника традиционных порядков и тенгрианства. В результате, Узбеку, вступившему на престол при поддержке происламских сил, пришлось восемь лет провести в Северном Арке. В январе 1313 года Узбек-хан взошёл на трон. И только в 1320 (1321) году он официально принял ислам от потомка Баб Арслана Занги-Аты и его преемника Сеид-Аты. Баб Арслан был наставником Ахмеда Ясави, крупного суфия, идеолога среди тюркских племён.
Анонимный автор сочинения XV века «Шаджарат аль-атрак» (Родословие тюрков) сообщает следующее [11]:
после восшествия на ханский престол до истечения 8 лет он проводил жизнь со всем своим илем и улусом в странах северного (арка) Дешт-и-Кипчака, так как (ему) нравились (вода и воздух) тех стран и обилие охоты (дичи). Когда с начала его султанства истекло 8 лет, то под руководством святого шейха шейхов и мусульман, полюса мира, святого Зенги-Ата и главнейшего сейида, имеющего высокие титулы, указующего заблудившимся путь к преданности господу миров, руководителя странствующих и проводника ищущих, святого Сейид-Ата, преемника Зенги-Ата, он (Узбек) в месяцах 720 года хиджры (12 II 1320—30 I 1321), соответствующего тюркскому году курицы, удостоился чести принять ислам.
Став ханом, Узбек, по настоянию Кутлуг-Тимура[12], принял ислам (по Симеоновской летописи: «сел на царстве и обесерменился») и получил имя Мухаммед. Попытка ввести ислам в качестве государственной религии встретила сопротивление ордынской аристократии. Лидеры оппозиции Тунгуз, Таз и эмир Сарая Кутлуг-Тимур заявили Узбеку: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдём в веру арабов?» Однако, приверженцы старомонгольской партии — эмиры и царевичи — были казнены. Сообщается о казни 120 чингизидов[
Русь во времена Золотой Орды называлась отдельным от Орды царством:
Великаго Князя Дмитриа Ивановича, Царя Рускаго...И приимшю ему скипетръ дръжавы земля Рускыа, настолование земнаго царства, отчину свою — великое княжение, по данѣй ему благодати от Бога, чести же и славы
...Царьскый убо санъ дръжаше, а аггелскы живяше, постомъ и молитвою по вся нощи стояше, сна же токмо мало приимаше; и пакы по малѣ часѣ на молитву встаяше, и подобу благу все творяше. В бернѣм телеси бесплотных житие съвръшаше. Землю Рускую управляше, на престолѣ сѣдяше, яко пещеру в сердци дръжаше, царскую багряницю и вѣнець ношаше...И призвавъ сына своего прьвие болшаго, князя Васильа, на старѣйший путь, предасть в руцѣ его великое княжение, яже есть столъ отца его, и дѣда, и прадѣда, съ всѣми пошлинами, и далъ есть ему отчину свою — Рускую землю
великый царь Дмитрий Рускыа земля
Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84064-stoyanie-na-reke-ugre-pamyatnaya-data-reakciya-tatarstana Стали мусульманами, а строили православные храмы. Вот как!
Раньше на берегу реки Камы кочевник ставили одну юрту, в которую набивалось несколько К байтов.
Слово "байт" - тоже, кстати, из тюркского "бай" и "товарищи"
216 000 тонн кормов, найденных и съеденных монгольскими лошадками зимой под Козельском - согласитесь эта цифра достойна быть внесенной в учебники!
Когда Чингисхану было 20 лет, он возглавил поход против племени, которое убило его отца и отомстил. Татарское войско было разгромлено, и Чингисхан приступил к истреблению людей невероятно необычным способом. Каждого татарина ставили рядом с повозкой и мерили его рост по сравнению с осью колеса (которая находилась на уровне 90 сантиметров). Всем, кто был выше, отрубили голову. По сути, пощадили только детей.
Кстати, население современной Монголии - чуть больше 1 млн., в то время, как еще за 1000 лет до покорения Китая монголами, там уже было более 50 млн.. А население Руси уже в X веке составляло примерно 1 млн. При этом ничего неизвестно про нацеленный геноцид в Монголии. То есть непонятно, могло столь малое государство покорять такие большие?
Для грабежа, и то только до поры до времени, достаточно небольшой мобильной банды, но чтобы удержать огромные захваченные территории с населением требуется уйма войск или существенное технологическое превосходство, например, пулемёты против стрел.
У кочевников из Монголии не было ни числа и ни умения.
И это абсолютный идиотизм утверждать, что покорённые народы завоёвывали сами себя для кучки неведомо от куда пришедших пастухов.
О том как манипулировать нужно татарами, подкупая одних, написано в инструкции "рассуждении одного российского патриота..." времени Потемкина, которое не нисколько не поменялся и ныне...
Темная сторона исторической политики Москвы
Для "историков" России (Москвы) настоящей ПРАВДИВОЙ истории не существует, "только образы" которые меняются-переписывают-фальсифицируют в выгодном-нужном им интерпретации... для выращивания "патриотов" иначе рабов-поклонников существующей власти -- клептократии... для как можно долгого выживания колониальной империи.
Термин историческая политика был создан в ФРГ в начале 1980-х гг. и означал «интерпретацию истории, избранную по политическим, то есть партийным, мотивам, и попытки убедить общественность в правильности такой интерпретации» Как считает А. Миллер, в России тоже формируется своя историческая политика, которую он рассматривает преимущественно как влияние власти на историков в целях выгодной для государства интерпретации прошлого.
Такая политика интерпретации прошлого когда изменяешь прошлое, воспитываешь новое поколение и получаешь 85% патриотов, существует как минимум со времен Сталина и Хрущева которое ныне вылилось в "единый учебник истории россии"
И как видно Шишкин звено в этой политике.
Единственный монгольский хан принял ислам, а в самой Монголии - буддизм.
После чего вся орда стала горбатиться на порабощённое русское население, и по окончании ига у русских в наличии уже была созданная монголами Россия со всей инфраструктурой.
Сами же монголы, в итоге, опять вернулись к кочевому образу жития, и даже не пытались хоть что-то сделать для себя
С появлением “монголо-татарских захватчиков” на Руси начинается расцвет православной церкви: возводится множество храмов, в том числе и в самой орде, происходит возвышение церковных санов, церковь получает множество льгот.
Интересно, что письменный русский язык во времена “ига” выводит на новый уровень. Вот что пишет Карамзин:
“Язык наш, — пишет Карамзин, — от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”.
Интересно, что и сама русская церковь проявляла удивительную лояльность к “иноземным захватчикам”.
Судите сами. Монгольский завоеватель, - вероятно, даже не знавший русского языка, а тем более русской веры, - начинает строить по всей им якобы завоеванной империи враждебные ему православные храмы. А русский митрополит тут же переезжает в Киев, КАК ТОЛЬКО ГОРОД БЫЛ ВЗЯТ "МОНГОЛОМ" БАТЫЕМ!
"Император татар -Чингизхан хан ,не имеет царского происхождения,он сын простого татарского десятского Езукая."( китаец Мэн Хун ,1220г.перевод В.П.Васильева ).
В 1187г.татары ,собравшись со всего света,избрали себе царя,звался он по ихнему Чынгызхан. Марко Поло.Жил среди татар.
Или татары, бегая за стадами КРС по дороге в Монголию выбрали себе очередного хана, аккурат пробегая мимо Поло, который с лёту всё это и записал?
«Славянский народ озлоблял оружием своим чуть ли не все народы во Вселенной; разорил Персиду: владел Азиею, и Африкою, бился с Египтянами и с великим Александром; покорил себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю; завладел Моравиею, Шленскою землею, Чешскою, Польскою, и берегами моря Балтийского, прошел во Италию, где многое время воевал против Римлян.
Иногда побежден бывал, иногда биючися в сражении, равен был.
Наконец, покорив под себя державство Римское, завладев многими их провинциями, разорил Рим, учиня данниками Цесарей Римских, чего во всем свете иной народ не чинивал.
Владел Францыею, Англиею, и установил державство во Ишпании; овладел лучшими провинциями во Европе; и от сего всегда славного народа в прошедших временах , произошли сильнейшие народы; то есть славяне, вандалы, бургонтионы, готы, остроготы, руси или раси, визиготы, Гепиды, Гетыаланы, Уверлы, или Грулы; Авары, Скирры, Гирры, Меландены, баштарны, Пеуки, даки, шведы, норманны, тенныи или финны, Укры, или ункраны, Маркоманны, Квады, Фраки, Аллери были близ венетов, или Генетов, которые заселили берег моря Балтийского, и разделилися на многие началы; то есть Помераняны, Увилцы, Ругяны, Уварнавы, Оботриты, Полабы, Увагиры, Лингоны, Толенцы, Редаты, или Риадуты, Цирципанны, Кизины: Эрулы, или Элуелды, Левбузы, Увилины, Стореданы, и брицаны, со многими иными, которые все были самый народ Славянский.»
Этим текстом начинает свою книгу Орбини. Это главный вывод его исторического исследования. Далее Орбини разъясняет свои заключения. Он пишет, что Славянский народ владел: Азией, Африкой и Европой. Кроме того, от Славян произошли многие европейские народы, которые, как считается сегодня, не имеют ничего общего со славянами. Среди таких народов: бургундцы, то есть жители Бургундии – страны, присоединенной к Франции в XV в., шведы, финны, готы, ост-готы и вест-готы (визи-готы у Орбини), готы-аланы, даки, норманны, фраки или траки, то есть попросту турки, венеды, померанцы (жители Померании, то есть Германии и Польши), британцы или бретонцы (Брицаны у Орбини), авары.
Почти все утверждения Орбини подтверждаются и другими источниками, например древнескандинавскими географическими трактатами.
« А ежели который нибудь из других народов, сему истинному описанию будет по ненависти прекословить, призываю в свидетели историографов, список которых прилагаю. Которые многими своими историографическими книгами о сем деле упоминают».
Орбини, Мавро. «Книга историография початия имене славы и расширения народа славянского и их царей и владетелей под многими именами и со многими Царствиями, Королевствами и Провинциями.» 1601/перевод на русский 1722 г по личному указанию Петра I.
Многочисленные карты ТаРтарии подтверждают все слова Мавро Орбини.
История Монголов, которых мы называем Татарами
I. Есть некая земля среди стран Востока, о которой сказано выше и которая именуется Монгал. Эта земля имела некогда четыре народа: один назывался Йека-Монгал, то есть великие Монгалы, второй назывался Су-Монгал, то есть водяные Монгалы, сами же себя они именовали Татарами от некоей реки, которая течет чрез их страну и называется Татар; третий народ назвался Меркит, четвертый - Мекрит. Все эти народы имели одну форму лиц и один язык, хотя между собою они разделялись по областям и государям.
II. В земле Йека-Монгал был некто, который назывался Чингис; он начал быть сильным ловцом перед Господом, ибо он научил людей воровать и грабить добычу. Далее, он ходил в другие земли и не оставлял пленять и присоединять к себе кого только мог, людей же своего народа он преклонил к себе, и они следовали за ним, как за вождем, на все злодеяния. Далее, он начал сражаться с Су-Монгал, или Татарами, после того как подчинил себе многих людей и убил их вождя, в продолжительной войне покорил себе всех Татар, привел их себе в рабство и подчинил. После этого, вместе со всеми ними, он сразился с Меркитами, страна которых была расположена возле земли Татар, и их также подчинил себе войною. Подвигаясь оттуда, он сразился против Мекритов и покорил их также.
Имеющиеся в русских летописях описания этих погромов и опустошений, хотя и сделаны несколько позже нашествия Батыя, примерно в 50-80-х гг. XIII в., не могут быть заподозрены в преувеличениях и сгущении красок. Так, все русские летописцы засвидетельствовали, что, когда при штурме Владимира на Клязьме монголо-татары не смогли сразу ворваться в Успенский собор, внутри которого укрылся епископ Митрофан с княгинями и детьми, членами большой семьи великого князя Юрия Всеволодовича, захватчики обложили церковь лесом и подожгли. От удушья и огня скончались все, надеявшиеся обрести спасение в церкви. Галицкий летописец записал, как после взятия Козельска, жители которого, не получая ни от кого помощи, отчаянно сопротивлялись монголо-татарам, но были разгромлены, Батый казнил всех оставшихся в живых, «не пощаде от отрочат до сосущих млеко»[19], то есть умертвив даже малых детей. Сходно с приведенным свидетельство новгородского летописца. После взятия Торжка, города, принадлежавшего Новгородской феодальной республике, монголо-татары иссекли всех «от мужьска пола и до женьска, иереискыи чин всь и черноризьскыи, а все изъ-обнажено и поругано, горкою смертью предаша душа своя господеви»[20]. И это не выдумка темных русских монахов, за толстыми стенами келий дававших волю своим распаленным мыслям. Это была действительность, превосходившая в своих страшных реалиях всякое воображение.
Вот что писал современник походов Чингиз-хана, один из видных деятелей и ученых Конийского (Румского) султаната в Малой Азии Ибн-ал-Асир: «Кому же легко поведать (миру) о гибели ислама и мусульман, да кому приятно вспоминать об этом?.. Может быть, род людской не увидит (ничего) подобного этому событию до преставления света и исчезновения мира, за исключением разве Гога и Магога. Что касается антихриста, то он ведь сжалится над теми, которые последовали за ним, и погубит лишь тех, которые станут сопротивляться ему; эти же (татары) ни над кем не сжалились, а избивали женщин, мужчин, младенцев, распарывали утробы беременных и умерщвляли зародыши»[21].
Следует заметить, что монголо-татары во времена Чингиз-хана и его ближайших преемников были язычниками, огнепоклонниками, а не ламаистами и не мусульманами. В своих завоевательных войнах Чингиз-хан и его полководцы не считались с моральными нормами ни буддизма, ни ислама, ни христианства, учиняя одинаково жестокие расправы над своими противниками. Вот как описал Ибн-ал-Асир взятие монголо-татарами весной 1220 г. Самарканда: победители «вошли в город, разграбили (все), что в нем было, сожгли соборную мечеть, оставив остальную часть города в покое, изнасиловали девушек, истязали людей разными мучениями, вымогая деньги, и убили тех, которые не годились для плена»[22].
Мусульманскому историку вторит армянский очевидец монголо-татарского нашествия: «В году 685 армянского летосчисления (1236) нас постиг страшный божий гнев, появились с востока дикобразные, жестокие и кровожадные люди... Они были настолько жестоки, что если бы я обладал самым хорошим красноречием, то не смог бы рассказать те страдания и горести, которые они дали испить полной чашей в Араратской долине, особенно в городе Ани»[23].
Итальянский монах-францисканец Иоанн де Плано Карпини, проезжавший в 1246 г. через южные русские земли, записал: татары «пошли против Руссии и произвели великое избиение в земле Руссии, разрушили города и крепости и убили людей, осадили Киев, который был столицей Руссии, и после долгой осады они взяли его и убили жителей города; отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавшие в поле; ибо этот город был большой и очень многолюдный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом рабстве»[24]. С описанием Плано Карпини перекликается письмо брата царя Киликийской Армении Гетума I Смбата Спарапета, написанное им в Самарканде в 1247 г. и адресованное королю Кипра Генриху де Лузиньяну: «Я увидел там (на пути к Самарканду. — В. К.) несколько городов, разрушенных татарами, величие и богатство которых неоценимы. Я видел некоторые из них за три дня пути и несколько удивительных гор, состоящих из груды костей тех, кого умертвили татары»[25]. И в Средней Азии, и в полях под Киевом даже спустя несколько лет после завоевательных походов монголо-татар продолжали белеть кости загубленных ими людей.
Приведенные свидетельства современников войн Чингиз-хана и его ближайших преемников, очевидцев, принадлежавших к разным народам и к разным верам, в полной мере подтверждают описания русских книжников XIII в., свидетельствующих о беспощадности завоевателей и опустошении ими древнерусских княжеств. Даже в героических сказаниях о Чингиз-хане, где воспеваются его доблесть и многочисленные победоносные походы, не скрываются факты его жестокости. Об упоминавшемся выше истреблении монгольского племени татар сообщает составленное в 1240 г. при дворе чингизидов «Сокровенное сказание».
Неслыханные зверства восточных завоевателей породили у средневековых христианских историков и богословов убеждение в том, что эти завоеватели являются сыновьями дьявола и вышли из преисподней. Преисподняя по-гречески называлась «тартарос» (отсюда русское «тартарары»: провалиться в тартарары). Это название было созвучно тому названию монголов, которое давали им их южные соседи: татары. Созвучие еще более убеждало средневековых людей, что татары появились из тартара. И во всех армянских, грузинских, русских, венгерских, польских, итальянских, французских источниках за восточными завоевателями XIII в. прочно укрепилось название татары, хотя этнический их состав, о котором речь подробнее пойдет ниже, был уже не монгольским, а преимущественно тюркским."
Южносунский посол Сюй Тин,посетивший Монголию в 1235-1236 годах ,сообщает: Татарский владетель,каждый раз называет татар ,,своей костью".
Эти сведения как понять?
Маджар Ордынский город средний по размеру ,у г.Прикумска Ставропольского края - общая площадь 600га.Укек 150-200га. Азак - 450га.
Их всех в роддоме специально поменяли, чтобы мозги врагам запудрить.
Поэтому у нынешних становых татар содержимое семитомника не совпадает с их количеством.
По этому раскопки и изучение Золотой Орды были запрещены в 1944г.Слишком много несоответствий начало всплывать.
Все же поймут кто был на самом деле на более высоком уровне развития.
Кое кого из советских археологов и расстрелять успели,за то,что не то накопали и посмели об этом написать.
Чего ж они такого накопали то? Может доказали что ига не было?
Специально же для ига и татар в России немного оставили, да и вовсе их оптом считали, чтобы никто не догадался, как такое число индивидов могло, не на бумаге, а в реале, оккупировать такие огромные территории.
Только не надо этого идиотизма, про то, что якобы каждый покорённый народ переходил с оружием на сторону своего поработителя.
Ради Христа, не гоните пургу про какие-тотам улусы разных тамуджинов.
Пустяшный вопрос требует пустяшного ответа с цифрами и без прилагательных.
Но все-таки главная проблема для Герасимова – как объяснить читателю явно европейские черты восстановленного им скульптурного портрета «монгола Тимура»?
Тут Герасимов вынужден сказать правду: у Тимура были волосы европейца.
Он пишет следующее:
«Волосы Тимура толсты, прямы, СЕДО-РЫЖЕГО ЦВЕТА, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ ИЛИ РЫЖИХ. Волосы бровей сохранились хуже, но все-таки по этим остаткам нетрудно представить и воспроизвести общую форму брови. Хорошо сохранившиеся отдельные волоски… ЦВЕТ ИХ ТЕМНО-КАШТАНОВЫЙ… Оказывается, Тимур носил длинные усы, а не подстриженные над губой, как это было принято правоверными последователями шариата… Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, почти прямые, толстые, ЯРКО-КОРИЧНЕВОГО (РЫЖЕГО) ЦВЕТА, с значительной проседью»
Какой Тимур был веры? И почему он, тогда так брился и стригся?
Заодно узнаете, что волосы Герасимов в упор рассматривал в микроскоп.
Тот Тимур, свои волосы ничем не красил!!! У него и борода рыжая была..
Какими мусульманами используются деревянные гробы?
Меня интересует только то что было на самом деле. Идеализировать кого то или очернять мне не интересно, так как дает неверный результат.
А голозадые кочевники, у которых даже своего железа не было, легко завалили Китай, и все китайцы на радостях снабдили своего завоевателя всем необходимым для ведения наступательной и захватнической войны.
Вы ж не дитё малое, чтобы поверить, что пастух военную технологию осилит с ходу.
Кстати, население современной Монголии - чуть больше 1 млн., в то время, как еще за 1000 лет до покорения Китая монголами, там уже было более 50 млн.. А население Руси уже в X веке составляло примерно 1 млн. При этом ничего неизвестно про нацеленный геноцид в Монголии. То есть непонятно, могло столь малое государство покорять такие большие
Выше же есть ответы на ваш вопрос.
Типа, из улуса в улус выехал хан, который по дороге кого-то шлёпнул, его самого за это зарезали, а на осколках возникло русское государство.
Об этом подробно написал в трудах ещё Абра-Кадабра ибн Хатабб, цитируя, которого, становые академики не только его самого придумали, но и всё содержимое его трудов состряпали.
А следов от всех сараев не нашли, потому что их шовинисты срыли ещё задолго до того, как сами станы придумали и нарисовали после 1917 года.
сельчане.Разве они могли противостоять войску прошедшему множество сражений.Сейчас пишут,что по странному стечению обстоятельств пострадали уделы князей противников Александра Невского.Он осознанно выбрал союз с Ордой ,а не с Папой Римским.Был реально союз Орды и Руси.
Почковаться начали?
В прошлом - их у вас было всего 250 млн, а нынче уже 300 !!! )))
Поэтому гуголь и не стал делать словарь-переводчик, ибо за таким ростом популяции носителей он ни в жисть не угонится. )))
Ну и до нашего улуса сия новость шла 18 лет. А уже в 1380 году было первое стояние. Ну типа всё кончилась власть монголов, денех не дадим.
Описание Сарая до 1843г.
П.И.Рычков в 18 веке писал ."А по речке же Царевен,сказывают, верст на 30 великие строения в развалинах видны."(Соответственно 32 км.).
Описание сделанное путешественником А.Ф.Леопольдовым в 1837г. : "Начинаясь подле Безродного (или Верхнеахтубинского)" ,говорит он - "тянутся развалины верст на 70 по самому гребню сырта до села Пришиба...
Развалины сии то часты ,то редки,то велики,то малы и незначительны...
Далее, от села Пришиба ,через город Царев,почти до деревни Колобовщины ,
видны на 15 верст развалины почти сплошные и большею частью огромные.Это остатки бывшего города.
Выдержки из докладов А.В.Терещенко
"Остатки бывшей столицы Золотой орды обозначаются ныне,по левому берегу реки Ахтубы,беспорядочными кучами курганов и насыпей,вьющимися в многообразных направлениях искусственными каналами водохранилищами и окружавшими Сарай насыпными валами: все это раскинуто на двадцативосьмиверстном протяжении от селения Пришиб до деревни Колобовщины.Тут главные группы курганов и насыпей,образовавшихся из зданий столицы Джучидов.,что же касается следов жилищ татарских
то они ...простираются почти на стоверстном протяжении (100 км) по прямому направлению и на 450 верст в окружности.
Русская мера длины - 1 верста =1,0668км.
Журнал московского археолога.Там много чего интересного есть.
Могу дать ссылку.
Хотя, рассказывая про это, академики бумаги испачкали на сотни вёрст.
Хотя, рассказывая про это, академики бумаги испачкали на сотни вёрст.
Хотя, рассказывая про это, академики бумаги испачкали на сотни вёрст.
Наберите в Ютубе,,Час истины,, "Города Золотой Орды" смотрите серьезная передача,
археологи и историки российские вам все раскажут.
Хотя самих татар вообще считали оптом и до 1917 года никто и не знал кто из них кто и где.
Давайте-ка слазьте-ка с дивана и берите кайло.
Чем что-то доказывать на словах лучше бы показали чего САМИ в реале сделали. А оформлять бумажки, приписывая чужой труд себе - западло.
Результаты оказались неожиданными: по сути, русский этнос генетически состоит из двух частей - коренное население Южной и Центральной России родственно с другими народами, говорящими на славянских языках, а жители Севера страны - с финно-уграми.
И второй довольно удивительный и, можно даже сказать, сенсационный момент - типичного для азиатов (в том числе, пресловутых монголо-татар) набора генов ни в одной из русских популяций (ни в северной, ни в южной) в достаточном количестве не обнаружено.
Получается, поговорка «поскреби русского - найдешь татарина» не верна.
- Даром что больной, а тоже, - говорит, - замечает всякие тонкости. Наверно, - говорит, - вы не выздоровеете, что во все нос суете.
Оказывается, многие из этих имен-прозвищ БЫЛИ ТАТАРСКИМИ. Точнее, для уха современного человека они звучат как татарские в современном понимании этого термина. Однако в средние века ТАТАРСКИЕ ИМЕНА НОСИЛИ РУССКИЕ ЛЮДИ.
Открываем известное исследование Е.П. Карновича «Родовые прозвания и титулы в России». Он пишет: «Крестные имена в Москве очень часто заменялись не только другим христианским, НО И ТАТАРСКИМИ, например, Булат, Мурат, Ахмат, так что и от таких подставных имен производились полуотчества, обращавшиеся потом в родовые прозвания людей, ЧИСТО РУССКИХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ»
Некрещеный татарин, только что прибывший из Великой Орды, носит, оказывается, чисто славянское имя: Солохмир = Солоха + Мир. Да и отец его (также, очевидно, татарин), оказывается, был Мирослав — также со славянским именем. Дальше еще интереснее. Крестившись, он приобрел крестное имя (по святцам), как и его потомки. Но, как мы уже говорили, крестные имена тогда в обиходе не употреблялись. Поэтому детям давали наряду с именем и прозвище. И вот мы видим, какие прозвища получали дети бояр при дворе русского рязанского князя: Абумайло, Канчей, Дивной. Два из них сегодня звучат «чисто по-татарски». Одно — славянское.
Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление правильный церковнославянский язык. Потому что власть Орды — это была власть русских людей в многонациональной империи. Где, конечно, жили и татары, как и сегодня.
“Язык наш, - пишет Карамзин, - от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”. Далее, по Карамзину, при татаро-монголах вместо прежнего “русского, необразованного наречия писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре”.
При всём описанном противостоянии жена Василия Темного(отца Ивана Грозного) является дочерью кипчакского хана. Москву жгли после ноября 1480года, и платили выкуп за Василия Темного, основали Касымов, чтобы контролировать дань Казанскому хану и т.д.
Жена Василия Темного Мария Ярославна, дочь удельного князя Ярослава Боровского, русская княгиня серпуховской ветви дома Даниила (рода Даниловичей) и дальняя его родственница. Она мать Ивана Третьего. Иван Грозный не сын, а правнук Василия Темного. Его же матерью была Елена Глинская, дочь литовского князя.
Выкуп за Василия платили, но Москву непосредственно после 1480 года никто не сжигал. Касимов в 15 веке никто не основывал, это город Городец, в котором скончался Александр Невский возвращаясь из Орды. Город был отдан в вассальное владение Касиму и стал называться Касимовым.
А никто саму битву никто и не опровергает.
Была она, правда, в районе Москвы.
Там прям на костях дома натыкали.
30 стоянок доисторических людей,с костями ,орудиями труда и т.д.