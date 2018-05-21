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Рафаэль Хакимов: «В 1920 году автономия воспринималась как почти независимость»

07:00, 21.05.2018 8

С какими вызовами сталкивается Татарстан к своему вековому юбилею: от ордынского парка Фишман до любви к общей Родине. Часть 1

Рафаэль Хакимов: «В 1920 году автономия воспринималась как почти независимость» Фото: Тимур Рахматуллин

25 апреля Владимир Путин подписал указ о «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан», которое состоится в 2020 году. Директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов рассказал читателям «Реального времени» о том, в чем он видит значение этой даты и какая история Татарской АССР пока еще не написана. А годом раньше юбилея республики Институт истории отметит 750-летие Золотой Орды.

«История первого советского десятилетия должна быть рассказана с позиции простого человека»

— Недавно Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарской АССР в 2020 году. Подготовка к круглой дате выходит на финишную прямую, но юбилейными торжествами сегодня никого не удивишь. Что готовит ваш институт к этой дате? И вообще, что нужно, чтобы она не затерялась среди других юбилеев?

Эта дата важна, прежде всего, с точки зрения становления государственности Республики Татарстан. Без этого этапа невозможно представить, в каком бы положении был сейчас татарский народ. Да, это советская история, но в советском периоде тоже было много хорошего, особенно до 29-го года, когда был национальный расцвет. Время, когда верили в демократию, верили в социализм, и у республики были хорошие достижения, которые и сегодня сказываются. Хотелось бы взглянуть на этот период новыми глазами. Потому что у нас это много раз повторено и изъезженно. Много советских штампов, от которых сложно избавляться.

Что вы имеете в виду?

Например, лидеры национального движения до сих пор перечисляются у нас списком, через запятую, как будто имена на братской могиле. А ведь каждый из них личность, которая заслуживает отдельного разговора. Это Садри Максуди или Мирсаид Султан-Галиев, которого снова забыли. А ведь весь арабский мир его исламский социализм принял, и пока держалась эта идеология, все шло хорошо. Только сейчас мы видим, как модель исламского социализма разрушается, а западные идеи не приживаются на Ближнем Востоке.

М.Х. Султан-Галиев (2-й ряд сверху, в центре) среди делегатов II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, Москва
15 декабря 1919 г. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Еще очень важно взглянуть на ту эпоху с точки зрения простого человека. С этой точки зрения мы мало освещали голод 20-х годов, Гражданскую войну, Вилочное восстание или коренизацию, когда государственные структуры переходили на татарский язык. Нельзя забывать и переход на латиницу в конце 20-х годов, потому что я уверен, что рано или поздно мы все равно снова придем к этому. Это объективная тенденция, и не мы ее придумали.

Для республики этот юбилей еще один праздник. Программа только формируется. Институт истории должен подготовить книгу и провести конференцию. В этом плане, нам предстоит «перелопатить» седьмой том нашей «Истории татар». От политической истории в духе классической немецкой историографии XIX века стать ближе к людям. Оценивать события с точки зрения исторической антропологии.

«Проблема суверенитета не исчерпывается формальным статусом, сидишь ты в ООН или нет»

Есть мнение, что 20-й год довольно условная дата. Татарское национальное движение начало создавать свою новую государственность сразу после февральской революции, а в 20-м году Ленин только отреагировал на этот процесс, согласившись на автономию для татар. Как бы вы прокомментировали это мнение?

Во-первых, разговаривая о решении принятом в 1920 году, мы ни в коем случае не забудем про Идель-Урал и Татаро-Башкирскую Республику. Во-вторых, республика которая существует, реально возникла именно в 20-м году. Ничего не поделаешь, большевики на том этапе возобладали. Сам Султан-Галиев верил, что большевики ведут страну к демократии, поэтому торпедировал Идель-Урал. Это трагедия всего поколения Мулланура Вахитова и Мирсаида Султан-Галиева. На тот момент автономия воспринималась как огромное достижение, как почти независимость, а не так, как трактуют теперь. Только с конца 20-х годов права стали забирать.

Если сравнить ТАССР 20-х годов и современный Татарстан, то у кого больше прав, свобод и возможностей?

Прав и свобод у республики в первое десятилетие было очень много. Было реально два государственных языка, был проект коренизации. Но в 90-е годы мы пошли дальше и вышли на международный уровень. Сейчас все, что осталось в России от федерализма, это международные связи регионов. Но экономический потенциал современного Татарстана несопоставимо больше, чем у той Татарской АССР. А ведь проблема суверенитета не исчерпывается формальным статусом, сидишь ты в ООН или нет. Киргизия в ООН сидит, но это не делает ее сильным игроком. Да, киргизы могут самостоятельно принять решение о переходе на латиницу, но Татарстан экономически сильнее.

«Когда мне надо было прочитать работы на арабском алфавите, я неделю мучился, но потом адаптировался. Только быстро читать не могу. Чтобы читать на яналифе мне вообще ничего учить не пришлось». Фото sntat.ru

Кстати, о латинице. Не кажется ли вам, что переход на новый алфавит отрезал татар от многовекового наследия арабской письменности? А потом еще и кириллицу ввели.

Что значит отсекли? У меня отец учился на арабской графике, потом перешел на латиницу и писал на кириллице. Когда мне надо было прочитать работы на арабском алфавите, я неделю мучился, но потом адаптировался. Только быстро читать не могу. Чтобы читать на яналифе мне вообще ничего учить не пришлось. Нужно было прочесть совершенно жуткий рассказ Галимджана Ибрагимова о голоде, который был издан один раз на латинице и из-за натурализма его дальше не публиковали. Если ты учил английский или любой европейский язык, никаких проблем с татарской латиницей нет.

«Наталья Фишман предложила создать в Казани золотоорынский парк»

В следующем году в Татарстане будут отмечать 750 лет Золотой Орде. Это репетиция юбилея ТАССР?

Нет, это наша совместная инициатива с Казахстаном. Поскольку казахи подняли этот вопрос и решили праздновать, то и в Татарстане решили праздновать. В кругу историков подробности Таласского курултая 1269 года известны давно. Это юридическое оформление самостоятельности Улуса Джучи. Можно даже сказать, оформление ненападения, поскольку было много спорных вопросов с Хулагуидами и с Чагатайским улусом. Но в этот раз заволновались наверху: «Как это так, Назарбаев забирает нашу Золотую Орду себе». Поэтому мы будем праздновать, хотя и понимаем, что еще при Берке Золотая Орда фактически была самостоятельным игроком, и Бату проводил самостоятельную политику от Гуюка.

Что будет в честь юбилея Золотой Орды?

Мы планируем конференцию. Наталья Фишман предложила создать в Казани золотоорынский парк. Вчера собирались встретиться, но не получилось. Видимо через неделю обговорим. Аналоги исторических парков есть в Европе, могут быть самые разные варианты. Это дело архитекторов, для нас важно, что память об этом государстве будет увековечена.

«И Тюмень татарский город. И на Дальнем Востоке Татарский пролив тоже наш»

Татарстан с его границами это прямое продолжение ТАССР. Празднование его юбилея укладывается в логику. Что дает современному Татарстану еще одно напоминание о Золотой Орде? В условиях прессинга, который испытывает республика, не лучше ли назвать себя наследниками волжских булгар?

Я-то объяснить могу, просто мое объяснение не всем нравится. Еще до украинского конфликта выступал в гуманитарном отделении РАН по вопросу об учебнике истории России и доказывал, что без Золотой Орды никак не обойтись. Поэтому надо объективно рассказывать о том, каким было это государство. Конечно, понятие «иго», это позднее изобретение, но была вертикаль власти. И сегодня у нас тоже вертикаль власти. Иной раз кажется, что лучше бы нынешние условия назывались «русским игом» по аналогии с татарским. По процентам налоговых и других отчислений в центр это было бы более выгодно русским и татарам, чем та система, которая существует теперь. Это конечно шутка, но в каждой шутке доля правды.

«Официально нашу позицию не признают, но многие российские историки по отдельности согласны с нами. Без вклада авторов из РАН и МГУ никогда бы не вышел семитомник по истории татар». Фото Тимура Рахматуллина

Основной вопрос золотоордынского наследия: откуда могла возникнуть такая огромная империя как Россия? Из Киева не могла, и все сейчас это понимают. Из Великого Новгорода этого небольшого шведского города, тоже не могла. Не могла оттуда возникнуть имперская структура, экономика и государственный аппарат. Все это наследие Золотой Орды.

Официально нашу позицию не признают, но многие российские историки по отдельности согласны с нами. Без вклада авторов из РАН и МГУ никогда бы не вышел семитомник по истории татар.

Можно ли сказать, что память о Золотой Орде, это проявление имперских амбиций Татарстана?

Ну, какие имперские амбиции, особенно сейчас? Это показывает, что вся Россия наша родина. И это психологически заметно. Где бы ни жили татары в России, они воспринимают, что живут на своей земле. Этим мы отличаемся от азербайджанцев и узбеков. И Тюмень татарский город. И на Дальнем Востоке Татарский пролив тоже наш. У меня жена узбечка, и она всегда подмечает, что татары прежде всего выступают как граждане России. Для меня-то это естественно, но ей виднее.

Был случай, когда одна американская журналистка буквально пытала меня: «Признайтесь вы же все равно тайные сепаратисты?». Я ответил: «От кого нам отделяться. Россия это Золотая Орда. Зачем нам отделяться от своей Родины?».

Историческая память влияет на современные процессы. Это я очень хорошо заметил во время празднования 1000-летия Елабуги. В тот день я ушел с трибуны и гулял среди зрителей. Чувствовалось воодушевление. И как только мы провели юбилей, город перестал умирать и получил новый импульс. А до этого был большой отток населения в Набережные Челны. Особенно в сельской местности. Кстати, поэтому же Институт истории занимается изучением прошлого сел.

«От кого нам отделяться. Россия это Золотая Орда. Зачем нам отделяться от своей Родины?». Фото Максима Платонова

Не следует подавать материал так, будто Золотая Орда была чудом света. Это средневековое государство, а Средневековье все было довольно жестокой эпохой. В Европе бывало намного хуже. Жестокость в Золотой Орде не выходила за рамки того времени. Иной раз посмотришь европейские картины того времени с современной точки зрения и ужаснешься. Здесь дети играют, пасутся овцы, замок и благородные дамы гуляют, и тут же виселица с повешенными. Это было обыденностью всего человечества в Средневековье.

Продолжение следует

Марк Шишкин
ОбществоВластьИстория Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 07:11
    А у Фишман есть деньги на Золотоордынский парк?
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    Анонимно 09:58
    Даже не сомневайтесь. Для этого парка уж точно найдут. Даже в ущерб чему-то другому. А Фишман-непревзойденный специалист именно по золотоордынских паркам.
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  • Анонимно 07:29
    Господин Хакимов,Вы уж определитесь от куда пошли местные татары...Если они булгары,то как можно делать Золотоордынский Парк,увековечивать память людей,которые стерли с лица земли Булгар и Сувар?
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  • Анонимно 08:00
    Аналогом Таласского курултая 1269 года о прекращении существования единой Монгольской империи является Беловежское соглашение 1991 года о прекращении существования СССР.

    Сепаратисты (Менгу-Тимур, Б.Ельцин и др.) разрушили две великих Империи, что привело к гибели и страданиям многих миллионов людей.
    Люди - будьте бдительны!
    Историю надо помнить.

    Пора восстановить великую Монгольскую империю, а не участвовать в создании "глобалистической" Американской империи.

    Давным давно пора написать правдивую историю создания международными марксистами-террористами Лениным и Троцким национальных образований на территории России в 1918- 1920-х гг.

    Разделение "интернационалистами"-марксистами народов России по национальному признаку это огромная трагедия всех народов России, приведшая к много миллионным жертвам.

    100-летие образования АТССР (ТАССР появилась в 1937 году с принятием "сталинской" Конституции) надо обязательно отметить и написать правдивую историю её образования и развития.
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    Анонимно 08:13
    Езжайте в Монголию и восстанавливайте....
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    Анонимно 09:45
    А зачем нам уезжать в Монголию?
    Наше государство простиралось от Польши и Венгрии до Восточной Сибири. Русские княжества платили всего лишь 10% налогов, за что получали крепкую защиту от католиков. Русская православная церковь процветала - многие каменные русские церкви построены именно в период Золотой Орды. Иван Калита поднял Москву благодаря хану Узбеку. Современная Россия такое же государство татар, как и русских. И вас, кстати, никто не гонит на исконную территорию славян (в Хорватию) и на исконную территорию варягов (в Норвегию)...
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    Анонимно 08:30
    Если бы не Ленин. не видать Татарстану своей государственности...... Как и латышам,впрочем...... Молитесь на него....
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  • Анонимно 10:23
    Когда читаешь местных историков и их труды всегда вспоминаешь анекдот про жадного гостя который сев за стол надкусил все яблоки в вазе чтоб никто не взял.Казахстан понять можно.Не было такого государства на карте и придумали его большевики не выходя из кабинета и очень плохо подумав об последствиях своей глупости.Иначе на нарисовали бы они его по берегу Волги.Вот и приходиться изобретать родословную.А вот зачем местные историки постоянно надкусывают все яблоки не понятно.То пишут что тут была Волжская Булгария.Но тогда зачем праздновать юбилей своих завоевателей которые не оставили камня на камне от Булгарии.То чаша весов склоняется в сторону Золотой орды.Но тогда в честь чего русским праздновать этот юбилей.И как чудным образом завоеватели вдруг могли превратиться в создателей Русского государства и как при этом столицей стала Москва а не какой нибудь Сарай.Ну и совсем тёмная история с Тысячелетней Казанью.Как Батый разграбив Булгары так и не заметил Казань.А если заметил то был ли штурм и героическая оборона города.И кстати если ордынцы завоевали Казань и Булгарию то почему Иван Грозный не носит лавры освободителя от аккупантов угнетённого татарского народа.А ведь напиши однажды историки что Булгария тоже изнывала под игом и не было бы этого многовекового конфликта а была бы многовековая дружба татарского и русского народов.Вот так на нескольких примерах можно рассмотреть одну и туже историю.Поэтому и на современность тоже можно смотреть с разных сторон.Большевикам чтоб усидеть в Кремле все методы были хороши.Вот и нарисовали они национальных улусов всех цветов радуги.А как потом было бы жить такой стране в которой полуграмотные национальные деятели каждый дул бы в свою дуду.Вот и пришлось Москве причесать всех под одну гребёнку.Иначе не было бы сейчас России а была бы куча мелких постоянно враждовавших между собой национальных улусов.Вот и получается что некоторый раз историкам лучше промолчать чтоб не смешить публику.Ну не в цирке же вы выступаете.
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