Рафаэль Хакимов: «В 1920 году автономия воспринималась как почти независимость»

С какими вызовами сталкивается Татарстан к своему вековому юбилею: от ордынского парка Фишман до любви к общей Родине. Часть 1

Фото: Тимур Рахматуллин

25 апреля Владимир Путин подписал указ о «О праздновании 100-летия образования Республики Татарстан», которое состоится в 2020 году. Директор Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов рассказал читателям «Реального времени» о том, в чем он видит значение этой даты и какая история Татарской АССР пока еще не написана. А годом раньше юбилея республики Институт истории отметит 750-летие Золотой Орды.

«История первого советского десятилетия должна быть рассказана с позиции простого человека»

— Недавно Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия Татарской АССР в 2020 году. Подготовка к круглой дате выходит на финишную прямую, но юбилейными торжествами сегодня никого не удивишь. Что готовит ваш институт к этой дате? И вообще, что нужно, чтобы она не затерялась среди других юбилеев?

— Эта дата важна, прежде всего, с точки зрения становления государственности Республики Татарстан. Без этого этапа невозможно представить, в каком бы положении был сейчас татарский народ. Да, это советская история, но в советском периоде тоже было много хорошего, особенно до 29-го года, когда был национальный расцвет. Время, когда верили в демократию, верили в социализм, и у республики были хорошие достижения, которые и сегодня сказываются. Хотелось бы взглянуть на этот период новыми глазами. Потому что у нас это много раз повторено и изъезженно. Много советских штампов, от которых сложно избавляться.

— Что вы имеете в виду?

— Например, лидеры национального движения до сих пор перечисляются у нас списком, через запятую, как будто имена на братской могиле. А ведь каждый из них — личность, которая заслуживает отдельного разговора. Это Садри Максуди или Мирсаид Султан-Галиев, которого снова забыли. А ведь весь арабский мир его исламский социализм принял, и пока держалась эта идеология, все шло хорошо. Только сейчас мы видим, как модель исламского социализма разрушается, а западные идеи не приживаются на Ближнем Востоке.

М.Х. Султан-Галиев (2-й ряд сверху, в центре) среди делегатов II Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, Москва

15 декабря 1919 г. Фото archive.gov.tatarstan.ru



Еще очень важно взглянуть на ту эпоху с точки зрения простого человека. С этой точки зрения мы мало освещали голод 20-х годов, Гражданскую войну, Вилочное восстание или коренизацию, когда государственные структуры переходили на татарский язык. Нельзя забывать и переход на латиницу в конце 20-х годов, потому что я уверен, что рано или поздно мы все равно снова придем к этому. Это объективная тенденция, и не мы ее придумали.

Для республики этот юбилей еще один праздник. Программа только формируется. Институт истории должен подготовить книгу и провести конференцию. В этом плане, нам предстоит «перелопатить» седьмой том нашей «Истории татар». От политической истории в духе классической немецкой историографии XIX века стать ближе к людям. Оценивать события с точки зрения исторической антропологии.

«Проблема суверенитета не исчерпывается формальным статусом, сидишь ты в ООН или нет»

— Есть мнение, что 20-й год — довольно условная дата. Татарское национальное движение начало создавать свою новую государственность сразу после февральской революции, а в 20-м году Ленин только отреагировал на этот процесс, согласившись на автономию для татар. Как бы вы прокомментировали это мнение?

— Во-первых, разговаривая о решении принятом в 1920 году, мы ни в коем случае не забудем про Идель-Урал и Татаро-Башкирскую Республику. Во-вторых, республика которая существует, реально возникла именно в 20-м году. Ничего не поделаешь, большевики на том этапе возобладали. Сам Султан-Галиев верил, что большевики ведут страну к демократии, поэтому торпедировал Идель-Урал. Это трагедия всего поколения Мулланура Вахитова и Мирсаида Султан-Галиева. На тот момент автономия воспринималась как огромное достижение, как почти независимость, а не так, как трактуют теперь. Только с конца 20-х годов права стали забирать.

— Если сравнить ТАССР 20-х годов и современный Татарстан, то у кого больше прав, свобод и возможностей?

— Прав и свобод у республики в первое десятилетие было очень много. Было реально два государственных языка, был проект коренизации. Но в 90-е годы мы пошли дальше и вышли на международный уровень. Сейчас все, что осталось в России от федерализма, это международные связи регионов. Но экономический потенциал современного Татарстана несопоставимо больше, чем у той Татарской АССР. А ведь проблема суверенитета не исчерпывается формальным статусом, сидишь ты в ООН или нет. Киргизия в ООН сидит, но это не делает ее сильным игроком. Да, киргизы могут самостоятельно принять решение о переходе на латиницу, но Татарстан экономически сильнее.

«Когда мне надо было прочитать работы на арабском алфавите, я неделю мучился, но потом адаптировался. Только быстро читать не могу. Чтобы читать на яналифе мне вообще ничего учить не пришлось». Фото sntat.ru



— Кстати, о латинице. Не кажется ли вам, что переход на новый алфавит отрезал татар от многовекового наследия арабской письменности? А потом еще и кириллицу ввели.

— Что значит отсекли? У меня отец учился на арабской графике, потом перешел на латиницу и писал на кириллице. Когда мне надо было прочитать работы на арабском алфавите, я неделю мучился, но потом адаптировался. Только быстро читать не могу. Чтобы читать на яналифе мне вообще ничего учить не пришлось. Нужно было прочесть совершенно жуткий рассказ Галимджана Ибрагимова о голоде, который был издан один раз на латинице и из-за натурализма его дальше не публиковали. Если ты учил английский или любой европейский язык, никаких проблем с татарской латиницей нет.

«Наталья Фишман предложила создать в Казани золотоорынский парк»

— В следующем году в Татарстане будут отмечать 750 лет Золотой Орде. Это репетиция юбилея ТАССР?

— Нет, это наша совместная инициатива с Казахстаном. Поскольку казахи подняли этот вопрос и решили праздновать, то и в Татарстане решили праздновать. В кругу историков подробности Таласского курултая 1269 года известны давно. Это юридическое оформление самостоятельности Улуса Джучи. Можно даже сказать, оформление ненападения, поскольку было много спорных вопросов с Хулагуидами и с Чагатайским улусом. Но в этот раз заволновались наверху: «Как это так, Назарбаев забирает нашу Золотую Орду себе». Поэтому мы будем праздновать, хотя и понимаем, что еще при Берке Золотая Орда фактически была самостоятельным игроком, и Бату проводил самостоятельную политику от Гуюка.

— Что будет в честь юбилея Золотой Орды?

— Мы планируем конференцию. Наталья Фишман предложила создать в Казани золотоорынский парк. Вчера собирались встретиться, но не получилось. Видимо через неделю обговорим. Аналоги исторических парков есть в Европе, могут быть самые разные варианты. Это дело архитекторов, для нас важно, что память об этом государстве будет увековечена.

«И Тюмень — татарский город. И на Дальнем Востоке Татарский пролив — тоже наш»

— Татарстан с его границами — это прямое продолжение ТАССР. Празднование его юбилея укладывается в логику. Что дает современному Татарстану еще одно напоминание о Золотой Орде? В условиях прессинга, который испытывает республика, не лучше ли назвать себя наследниками волжских булгар?

— Я-то объяснить могу, просто мое объяснение не всем нравится. Еще до украинского конфликта выступал в гуманитарном отделении РАН по вопросу об учебнике истории России и доказывал, что без Золотой Орды никак не обойтись. Поэтому надо объективно рассказывать о том, каким было это государство. Конечно, понятие «иго», это позднее изобретение, но была вертикаль власти. И сегодня у нас тоже вертикаль власти. Иной раз кажется, что лучше бы нынешние условия назывались «русским игом» по аналогии с татарским. По процентам налоговых и других отчислений в центр это было бы более выгодно русским и татарам, чем та система, которая существует теперь. Это конечно шутка, но в каждой шутке — доля правды.

«Официально нашу позицию не признают, но многие российские историки по отдельности согласны с нами. Без вклада авторов из РАН и МГУ никогда бы не вышел семитомник по истории татар». Фото Тимура Рахматуллина



Основной вопрос золотоордынского наследия: откуда могла возникнуть такая огромная империя как Россия? Из Киева не могла, и все сейчас это понимают. Из Великого Новгорода — этого небольшого шведского города, тоже не могла. Не могла оттуда возникнуть имперская структура, экономика и государственный аппарат. Все это наследие Золотой Орды.

Официально нашу позицию не признают, но многие российские историки по отдельности согласны с нами. Без вклада авторов из РАН и МГУ никогда бы не вышел семитомник по истории татар.

— Можно ли сказать, что память о Золотой Орде, это проявление имперских амбиций Татарстана?

— Ну, какие имперские амбиции, особенно сейчас? Это показывает, что вся Россия — наша родина. И это психологически заметно. Где бы ни жили татары в России, они воспринимают, что живут на своей земле. Этим мы отличаемся от азербайджанцев и узбеков. И Тюмень — татарский город. И на Дальнем Востоке Татарский пролив — тоже наш. У меня жена узбечка, и она всегда подмечает, что татары прежде всего выступают как граждане России. Для меня-то это естественно, но ей виднее.

Был случай, когда одна американская журналистка буквально пытала меня: «Признайтесь вы же все равно тайные сепаратисты?». Я ответил: «От кого нам отделяться. Россия — это Золотая Орда. Зачем нам отделяться от своей Родины?».

Историческая память влияет на современные процессы. Это я очень хорошо заметил во время празднования 1000-летия Елабуги. В тот день я ушел с трибуны и гулял среди зрителей. Чувствовалось воодушевление. И как только мы провели юбилей, город перестал умирать и получил новый импульс. А до этого был большой отток населения в Набережные Челны. Особенно в сельской местности. Кстати, поэтому же Институт истории занимается изучением прошлого сел.

«От кого нам отделяться. Россия — это Золотая Орда. Зачем нам отделяться от своей Родины?». Фото Максима Платонова



Не следует подавать материал так, будто Золотая Орда была чудом света. Это средневековое государство, а Средневековье все было довольно жестокой эпохой. В Европе бывало намного хуже. Жестокость в Золотой Орде не выходила за рамки того времени. Иной раз посмотришь европейские картины того времени с современной точки зрения и ужаснешься. Здесь дети играют, пасутся овцы, замок и благородные дамы гуляют, и тут же — виселица с повешенными. Это было обыденностью всего человечества в Средневековье.

Продолжение следует