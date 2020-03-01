«Только вперед, к новым свершениям!» — «Реальное время» поздравляют с пятилетием

В наш день рождения читатели, партнеры и друзья делятся впечатлениями и предложениями по работе онлайн-издания

5 лет назад, 27 февраля 2015 года, интернет-газета «Реальное время» вышла на медиарынок. По итогам 2019 года, согласно рейтингу «Медиалогии», издание заняло третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана, индекс цитирования — 492,33. Количество уникальных посетителей в прошлом году преодолело отметку в 10 миллионов. За эти 5 лет у нас появилось множество партнеров, ньюсмейкеров и друзей.

«Проект «От Татарии к Татарстану» мне очень нравится!»

Лейла Фазлеева — заместитель премьер-министра Республики Татарстан:

— Интересными для меня всегда являются статьи о прошлом, проект «От Татарии к Татарстану» мне очень нравится! Любые статьи об истории нашей республики заставляют меня по-новому взглянуть на современность, иногда помогают принять решение, основываясь на опыте работы наших предшественников.

Новости в большом объеме не читаю, но если зашла на страницу, то обязательно прочитаю все, вызывают радость позитивные истории и статьи, добрые, теплые, с душой.



«Газета стала одним из популярных сетевых ресурсов»

Фарит Ханифов — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана:

— Уважаемый коллектив «Реального времени»! Поздравляю вас от имени Министерства, строительства, архитектуры и ЖКХ РТ и от себя лично с 5-летием работы на медиарынке Республики Татарстан и ПФО. За это время интернет-газета стала одним из популярных сетевых ресурсов, зарекомендовала себя как авторитетный источник оперативной и достоверной информации. Желаю изданию широкой аудитории, а сотрудникам — новых достижений в профессиональной деятельности!

Чтение — занятие увлекательное и полезное. Для меня, как и для любого читателя, важна объективность и оперативность получаемой информации. В силу специфики моей работы, несомненно, предпочтение отдаю новостям, связанным со сферой строительства, архитектуры и ЖКХ. Но хочу отметить, что с удовольствием читаю историческую рубрику «Реального времени». С интересом отношусь к фотомарафону «100-летие ТАССР». Выделяю также и аналитические статьи интернет-газеты. С какой бы сферой мы не работали, аналитические материалы всегда будут востребованы.



«Реальное время» за 5 лет заслужило большой авторитет у специалистов»

Фаниль Аглиуллин — министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан:

— Уважаемый Сергей Васильевич! Интернет-газета «Реальное время» за 5 лет со дня образования зарекомендовала себя источником информации различных направлений и заслужила большой авторитет у специалистов.

Мне как министру земельных и имущественных отношений Республики Татарстан крайне важно за минимальное время получить представление о максимально полном спектре ключевых событий в республике, стране и зарубежье, прежде всего — экономических.

С особым вниманием просматриваю материалы о бюджетных вопросах, тарифных и ценовых проблемах, инвестициях и международных экономических контактах, о ситуации в социальной сфере республики и перспективах ее развития.



«Реальное время» — источник актуальных новостей и тем, которые волнуют население республики»

Марат Зяббаров — заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан:

— Коллектив Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ поздравляет редакцию интернет-газеты «Реальное время» с 5-летним юбилеем. Для нас «Реальное время» — это, прежде всего, ежедневный источник актуальных новостей и тех тем, которые сегодня волнуют население республики. Безусловно, наиболее читаемые нами материалы — это новости в сфере агропромышленного комплекса, сельского хозяйства. Министерство принимает участие в проектах издания. Так, в 2019 году специалисты министерства приняли участие в круглом столе, организованном газетой с участием крупных представителей отрасли и экспертов, по актуальным вопросам развития АПК. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в дальнейшем.

«Издание всегда отличает объективная и эксклюзивная подача материалов»

Роман Шайхутдинов — заместитель премьер-министра Республики Татарстан по развитию Иннополиса:

— Уважаемые сотрудники интернет-газеты «Реальное время»! Примите самые теплые поздравления по случаю 5-летия издания!

«Реальное время» сегодня является одним из ведущих деловых СМИ Татарстана. Издание всегда отличает объективная и эксклюзивная подача материалов, оперативная и в то же время глубокая проработка тем.

Благодарю вас за активное взаимодействие в части освещения темы развития проекта Иннополис. Желаю всем сотрудникам издания «Реальное время» новых творческих успехов, здоровья и счастья!



«Это одно из тех изданий, на которые всегда стоит обращать внимание всем, кто живет в Татарстане»



Александр Шадриков — министр экологии и природных ресурсов Татарстана:

— Я читаю «Реальное время». Это одно из тех изданий, на которые всегда стоит обращать внимание не только мне, как руководителю ведомства, но и всем, кто живет в Татарстане. Всегда оперативно предоставляется информация. И мы хотели бы сотрудничать с «Реальным временем», возможно, в рамках спецпроекта, чтобы доносить до читателей информацию о той работе, которую министерство проводит в соответствии с национальным проектом «Экология».

«Хотелось бы инициировать просветительский проект о тенденциях в сфере культуры»

Ирада Аюпова — министр культуры Татарстана:

— Я регулярно читаю интернет-газету «Реальное время». Наибольший интерес у меня вызывают такие разделы, как аналитика, исторические статьи, ну и, конечно, профессиональные публикации о событиях в сфере культуры. Мне нравится, что материал подается интересно, профессионально, с привлечением экспертов.

Для меня крайне важна обратная связь, поэтому я всегда читаю отклики, отзывы и комментарии к статьям.



Что касается непосредственного участия в онлайн-конференциях, мы всегда тесно работали с Татьяной Валентиновной (царствие ей небесное), я часто и с теплотой вспоминаю ее. В свое время, когда я руководила Госкомархивом Татарстана, мы начали публикацию серии исторических материалов. Сейчас мне бы хотелось инициировать некий просветительский проект о тенденциях в сфере культуры, не только в современном мире, но и в контексте столетий. Мне кажется, это очень интересная история — рассказать что было актуально в разные времена, провести сравнительный анализ, чтобы показать как все меняется.

«Только вперед, к новым свершениям!»

Владимир Леонов — министр спорта Татарстана:

— Интернет-газета «Реальное время» за 5 лет существования превратилась в крупное, серьезное издание со своей многочисленной аудиторией и на сегодняшний день входит в число ведущих СМИ Республики Татарстан и всего Поволжья.

«Реальное время» — издание, в котором мы читаем свежие новости и глубокие аналитические материалы обо всех событиях жизни республики. Безусловно, нам особенно приятно, что серьезная роль в интернет-газете уделена и спортивной тематике, которая в большом объеме публикуется на информационном ресурсе.

За эти несколько лет мы неоднократно становились участниками онлайн-конференций, а также других мероприятий на площадке «Реального времени». Уверены, что и в дальнейшем мы продолжим наше плодотворное сотрудничество.

Поздравляем «Реальное время» с 5-летием работы на медиарынке РТ и ПФО! Только вперед, к новым свершениям!

«В основном читаю материалы в «Картине дня», статьи из рубрик: «Общество», «Мероприятия» и, конечно, «Спорт»

Айнур Галимов — первый заместитель министра юстиции Татарстана:

— В основном в «Реальном времени» читаю материалы, размещенные в «Картине дня», статьи из рубрик: «Общество», «Мероприятия» и, конечно, «Спорт». Интересно прочитать о новостях наших соседей — во вкладке «Регионы».

«Юбилей — прекрасное время для начала новых дел и проектов»

Сергей Иванов — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму:



— Безусловно, в первую очередь читаю последние новости экономической и политической жизни республики и страны. Вы всегда в тройке сайтов, которые я читаю утром. Для меня «Реальное время» зарекомендовало себя как авторитетный источник оперативной и достоверной информации.

Всегда с удовольствием принимаем участие в онлайн-конференциях. В свою очередь буду рад принять участие в проектах о сфере туризма, которой желаю вам уделять еще больше внимания!



Хочется еще раз поздравить весь коллектив «Реального времени» с юбилеем и хочу сказать, что юбилей — это прекрасное время для начала новых дел и новых проектов. Желаю прекрасной творческой команде реализовать все планы и уверен, что самые интересные материалы еще впереди! Творческого вдохновения, удачи и успеха!

«Готов делиться опытом мэра самого молодого города в Татарстане и России»

Руслан Шагалеев — мэр Иннополиса:

— В «Реальном времени» читаю про политику, экономику республики и страны, а также интересны выкладки, аналитика ваших авторов и экспертов.

Недавно принял участие во вручении премий «Реального времени». Делюсь своим мнением, когда ко мне обращаются ваши журналисты. Всегда открыт к общению, если вашему изданию важно видение той или иной ситуации мэра самого молодого города в Татарстане и России, готов делиться своим опытом и мыслями.

«Все, что касается культуры и искусства, вы пишете наиболее интересно»

Александр Славутский — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова:

— Вашу газету мы читаем. Все, что касается культуры и искусства, вы пишете наиболее интересно. Желаю вам объективности, тенденциозности только с точки зрения духовности, нравственности и любви — без этого вообще в мире ничего не бывает.

Мы — театр, который открыт к общению. Мы не идем на контакт только тогда, когда все это тенденциозно, несправедливо и некомпетентно. Вот этого я не принимаю. Я считаю, что культура и искусство — это профессия. Без этого не бывает.

«Мне нравится, что у вас меньше троллей»

Мякзюм Салахов — президент Академии наук Татарстана:

— У вас на самом деле много интересных материалов — и познавательных, и других. Мне нравится (не буду противопоставлять с другой газетой) то, что у вас меньше троллей. Иногда возникают мысли о том, что в некоторых изданиях есть люди, которые профессионально провоцируют других. В общем, не очень приятно. У вас я такого не замечал.

«Пусть Аллах позволит команде «Реального времени» реализовать искренние помыслы»

Камиль хазрат Самигуллин — председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий:

— У газеты «Реальное время» — первый юбилей. И с самого начала своей деятельности редакция уделяла большое внимание освещению проблем мусульманской уммы Татарстана и России. Возможно, иногда мое личное мнение и мнение корпуса имамов республики не совпадает с позицией редакции в вопросах развития ислама, но в материалах газеты отчетливо прослеживается неравнодушное отношение к этой теме и к деятельности ДУМ РТ, несмотря даже на то, что для светского СМИ религия не является самым рейтинговым предметом освещения. Я, как мусульманин, как муфтий и как читатель, искренне желаю, чтобы Всевышний помог журналистам издания достучаться до сердец своих читателей и посеять в них самые прекрасные духовные ценности.

Пусть Аллах позволит команде «Реального времени» успешно реализовать все искренние помыслы и добрые начинания, которые направлены во благо всей татарстанской и российской уммы, и ниспошлет руководителям и журналистам крепкого здоровья и благоденствия!



«Всегда знакомлюсь с вашими аналитическими статьями»

Азат Зиганшин — депутат Госсовета Татарстана шестого созыва, генеральный директор АО «Татагролизинг»:

— Безусловно, я с вашим изданием хорошо знаком. Черпаю большой поток актуальной, полезной информации. Всегда знакомлюсь с вашими аналитическими статьями. Это помогает мне всегда быть на гребне информационной волны, владеть ситуацией. Часто это помогает мне в принятии управленческих решений. Поэтому я вас от всей души поздравляю, желаю успехов, дальнейшего развития — очень мощного, интенсивного. Ну и не забывать про нас — ваших читателей.

«Мне интересно все, что пишет «Реальное время» о Башкирии»

Алик Шакиров — главный редактор ИА «Башинформ»:



— Всегда с интересом читаю колонки своих коллег по различным актуальным темам, резонансным материалам. Это и Ильдар Габдрафиков, и Салават Хамидуллин, освещающие этноконфессиональные и межнациональные проблемы. Читаю и о спорте — в основном о хоккее, противоборстве, противостоянии двух «зеленых» команд: так называемом зеленом дерби.

Особый интерес у меня, конечно, к рейтингам административной и деловой элиты Республики Башкортостан. Именно в этом проекте я периодически принимаю участие, поскольку давно уже, 40 с лишним лет, в журналистике и хорошо осведомлен о происходящих в Башкирии политических процессах, кадровых перестановках. Всегда готов предоставить «Реальному времени» комментарии по тем или иным темам, а также дать интервью.

«Все читаю в вашей газете — это одна из основных моих обязанностей»

Лилия Галимова — руководитель пресс-службы президента Татарстана:

— Все читаю в вашей газете — это одна из основных моих обязанностей, суть работы — проводить полный глубокий мониторинг всех материалов. Безусловно, в основном уделяю внимание общественно-политической повестке, социальной, оперативным новостям. Читаю комментарии, которые мне интересны, от авторитетных людей.

«Интересны как ваши герои, так и подробные и объективные материалы»

Зиля Валеева — председатель Общественной палаты Татарстана:

— Мне интересны все источники информации. Я стараюсь просматривать наши издания по самым разным темам. Мне интересны как ваши герои, так и то, что у вас можно прочитать подробные и объективные материалы по сложным вопросам. К примеру, по программам, проектам, которые реализуются в нашей республике. Это более основательные материалы.

«У вас в спортивном отделе работают грамотные ребята»

Евгений Богачев — президент баскетбольного клуба УНИКС, экс-председатель Национального банка РТ:

— «Реальное время» регулярно читаю. Во-первых, всю повестку, новости Татарстана. У вас новости всегда выходят свежие и актуальные. Потом читаю рубрику «Спорт», где у вас есть опытные специалисты, которые иногда нас критикуют, можно сказать, «по косточкам» разбирают. Я не против. Это даже служит толчком, что мы предпринимаем какие-то меры, чтобы улучшить положение. У вас в спортивном отделе работают грамотные ребята.

Давал интервью «Реальному времени». Вы молодцы. Будем сотрудничать и дальше. Мы готовы участвовать в этом обсуждении. Поздравляю вас с этой юбилейной датой!



«Больше всего интересуют проблемы образования, культуры, национального вопроса, истории»

Разиль Валеев — народный поэт Татарстана, экс-глава комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам:

— Читаю у вас все. Но больше всего меня интересуют проблемы образования, культуры, национального вопроса, истории. В первую очередь я читаю эти материалы. Они у вас регулярно публикуются. Спасибо за это.

«В последнее время вы стали давать новости шустрее и веселее. Молодцы!»

Шамиль Агеев — председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ:

— Читаю у вас новости. В последнее время вы стали их давать шустрее и веселее. Степень подачи стала поживее. Молодцы! Статьи читаю в основном про республику, про экономику. Желаю вам совершенствоваться и двигаться дальше.

Я давал интервью, мы всегда были открыты для «Реального времени» и будем рады сотрудничеству.



«Создается полноценная информационная картина дня»

Ренат Халимов — генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Иннополис»:



— Ваше издание отличает объективность в подаче информации, актуальность тем и оперативность. Создается полноценная информационная картина дня. В газете «Реальное время» читаю статьи об экономике, политике, часто встречаю интересные публикации о тенденциях и вызовах в IT-индустрии.

Профессионализм авторского коллектива виден в аналитических материалах. Импонирует ваш стиль — сдержанный, выверенный.



«Читаю новости про республику, а также материалы, касающиеся истории»

Рафаэль Хакимов — директор Института истории имени Ш. Марджани, вице-президент Академии наук РТ:

— С большим интересом читаю «Реальное время». В первую очередь, конечно, просматриваю новости, связанные с нашей республикой. Очень нравятся статьи по истории, тем более если написаны специалистами. С первого дня существования «Реального времени» сотрудники Института истории им. Ш. Марджани активно сотрудничают с газетой и размещают свои материалы. Регулярно в вашей интернет-газете публикуются мои материалы. Так, в последнее время выходили материалы к 100-летию ТАССР. Я с удовольствием принимаю участие в проектах «Реального времени»: даю интервью, комментарии. Желаю вам успехов!

«Привык ежедневно просматривать полностью вашу онлайн-газету»

Айрат Фаррахов — депутат Госдумы от Татарстана:

— Читаю в «Реальном времени» аналитику. Привык ежедневно просматривать полностью вашу онлайн-газету. Поздравляя ваше издание в прошлом году, сказал о том, что у «Реального времени» много черт, которые его отличают, в том числе очень профессиональная системная работа в части экономики, причем на целый ряд субъектов, но сайт — скучный. И после этого ваш сайт очень сильно поменялся. Теперь, поздравляя вас с 5-летием, скажу, что вы слышите, а это — главная черта! И у вас есть свой читатель, поэтому так держать!

Во многих проектах «Реального времени» принимал участие. Если это интересует наших избирателей, готов принимать участие и дальше в любых проектах, тем более что ваша экспертная аудитория — профессиональная, с вами интересно работать. В наш век, когда в интернете распространяются огромные объемы фейковой информации, всегда приятно иметь дело с людьми, которые опираются на авторитетные мнения и аналитические исследования.

«Необходимо больше привлекать влиятельных людей, к чьему мнению прислушиваются»

Ирек Зиннуров — депутат Госдумы от Татарстана, олимпийский чемпион по водному поло:



— Раньше читали газеты, а теперь, хотим того или нет, все равно много времени проводим в интернете, и это хорошая возможность узнавать новости. Прочитываю материалы на разные темы, стараюсь постоянно мониторить ваш сайт.

Ваше издание читаемо. И считаю, вам для анализа происходящих событий необходимо больше привлекать влиятельных людей, к чьему мнению прислушиваются.

«В республике вы одними из первых в семь утра публикуете новые материалы»

Борис Менделевич — депутат Госдумы от Татарстана:

— «Реальное время» читаю со времен первых публикаций. Тогда с интересом наблюдал за форматами онлайн-интервью и тематических круглых столов. Сейчас больше читаю аналитические материалы, тем более в республике вы одними из первых в семь утра публикуете новые материалы.

Конечно же, приятно, что совсем недавно я и сам стал одним из колумнистов вашего издания. Сейчас есть желание организовать один из круглых столов и обсудить с экспертами вопросы сферы здравоохранения. Как показал мой опыт колумниста, тема, действительно, интересна вашим читателям.



«Работаете в круглосуточном режиме, узнать новости можно в любое время — это подкупает»

Марат Бариев — депутат Госдумы от Татарстана:

— Я знаком с «Реальным временем», наверное, со дня основания. Газета работает в круглосуточном режиме, узнать о последних новостях можно в любое время — это подкупает. Плюс, вы освещаете ключевые события не только Татарстана, но и соседних регионов, ПФО — мне это близко и интересно, особенно проблемные статьи, посвященные экономическим проблемам предприятий. В последнее время у вас выходит рубрика с фотографиями ТАССР, к 100-летию — очень грамотно написано и интересно.

Часто принимаю звонки от журналистов «Реального времени» и даю комментарии, я думаю, что в будущем мне было бы интересно принять участие в каком-либо тематическом мероприятии газеты.

«Четко и оперативно преподносите информацию»

Фатих Сибагатуллин — депутат Госдумы от Татарстана:

— Хорошо, что сейчас стало больше интересных изданий. Наряду с другими постоянно читаю и «Реальное время». Ваше издание ясно, четко и оперативно преподносит информацию. Корреспонденты «Реального времени» обращаются ко мне за комментариями по каким-то событиям и новшествам. С удовольствием продолжу это сотрудничество. Звоните. Больших вам творческих успехов!

«Рад поздравить газету и ее авторов с юбилеем!»

Рашид Сюняев — российский астрофизик, лауреат десятков международных премий:



— Я регулярно (несколько раз в неделю) проглядываю вашу газету. Радуюсь возможности следить за важнейшими событиями в Республике Татарстан, с интересом читаю еженедельные эссе академика АН РТ Рафаеля Хакимова, заимствованные из его новой книги.

Жалею, что стало меньше статей об истории татарских государств Средневековья. Зато стало больше обзоров о переменах в соседнем Башкортостане.

Рад поздравить газету и ее авторов с юбилеем!

«Заинтересованы делать совместные авторские проекты»

Султан Сафин — президент компании «Тубэтэй»:

— В основном в «Реальном времени» читаю новости Татарстана, новости экономики и интересные истории. Ежедневно просматриваю картину дня. Что меня заинтересует — начинаю читать и изучать.

Принимал участие в проекте «Реального времени» под названием «Бизнес ген» с Булатом Ганиевым. Также неоднократно принимали участие в выездных редакциях. К примеру, на Kazansummit и других крупных мероприятиях. Кроме того, мы заинтересованы делать какие-то совместные авторские проекты, связанные с халяль предпринимательством. Использовать в том числе для этого и наши площадки. Поздравляем вас с праздником!

«Было бы здорово запустить проект о национальных кухнях»

Галина Шарафутдинова — исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ :

— Читать вашу ежедневную новостную ленту — это, к сожалению, все, на что, мне хватает времени. Но новости читаю регулярно, чтобы быть в курсе событий.

В плане проектов — года три назад в «Реальном времени» была рубрика, связанная с гастрономией, и мы к ней участвовали. Сейчас, к сожалению, у вас нет проектов, в которых рассказывалось бы о национальной татарской кухне, о кухнях Повольжья. А было бы здорово, если бы такой проект появился! Чтобы в его рамках с участием экспертов рассказывалось бы о том, что интересно не узким специалистам, а всем читателям. Рассказывать историю каких-то блюд, их рецепты — это было бы очень здорово! Ведь питание неразрывно связано с нашей жизнью. А Казань — туристический город, мы принимаем большое количество гостей, и 30 процентов средств они оставляют именно в сфере питания. Мы сейчас разрабатываем мероприятия для того, чтобы Казань стала еще и гастрономической столицей России, и было бы очень интересно вместе с вами освещать этот проект.

«Надеюсь когда-нибудь заслужить премию «Реального времени»

Павел Кострикин — гендиректор компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера»:

— «Реальное время» я читаю, но не каждый день, к сожалению, не получается. Мне раз в неделю распечатывают подборку анонсов, и по ней я выбираю — читаю обо всем, что касается моей сферы — строительства и недвижимости. Кроме того, по анонсам я выбираю что-то более интересное. Иногда выбранный материал уходит уже далеко в ленте, и я прошу его мне распечатать. В этом случае слетает налет ажиотажности — и это даже хорошо, его воспринимаешь более вдумчиво.

Меня неоднократно приглашали в «Реальное время» на круглые столы и онлайн-конференции, связанные с недвижимостью. И это было всегда интересно и профессионально сделано, за уровень подготовки, и качество проведения я вам могу поставить уверенную пятерку. Я неоднократно присутствовал у вас и на церемонии вручения деловой премии «Реальный рейтинг» — это тоже очень интересная задумка, и я надеюсь когда-нибудь заслужить и саму премию.

«Мы продолжим сотрудничество»

Делюс Сиразетдинов — гендиректор ГК «КамаСтройИнвест»:

-Слежу за вашими новостями в соцсетях — так удобнее. Интересуюсь, разумеется, в первую очередь региональными новостями.

А в ваших проектах я участвовал многократно — это и кейсы были, и интервью. Организацией сотрудничества с вашим изданием занимается наш коммерческий директор, и я думаю, мы продолжим сотрудничество — ваше издание мне симпатично!

«Развивается рынок подкастов, и вам было бы правильно выходить на него»

Булат Ганиев — управляющий партнер ГК «Технократия»:

— Я читаю в «Реальном времени» в первую очередь бизнес-новости, региональные новости. Часто выступал в вашем издании и с интервью, и с колонками, принимал участие в проекте «Бизнес-ген», в проекте «Итоги года», и все это было достаточно интересно. Что же касается будущего, то сейчас супердинамично развивается рынок подкастов, и, наверное, вам было бы правильно выходить на него. Пока не знаю, участвовал ли бы я лично в реализации такого проекта, но в любом случае мне он был бы интересен.

«Читаю о событиях в источниках, которым доверяю, и «Реальное время» — один из них»

Вячеслав Зубарев — председатель совета директоров группы ГК «ТрансТехСервис»:

— Конечно, читаю актуальные новости. Мне важна объективная оценка событий, поэтому читаю о них всегда в нескольких источниках, которым доверяю. И «Реальное время» как раз один из них.

Совсем недавно, в начале февраля, вышло мое интервью «Реальному времени» — мы говорили о состоянии автомобильного рынка в России и Татарстане, наших новых проектах и планах на будущее. Такие интервью уже стали хорошей традицией, мы беседуем регулярно. Кроме того, наша компания всегда рада выступить в роли эксперта в материалах по автомобильной тематике, которые выходят в вашем издании.

«Желаю перешагнуть географические границы»

Борис Любошиц — председатель совета директоров «Аудит Груп»^

— Мне нравится ваше издание, потому что вам удалось собрать такую редакцию, корреспондентов, которые понимают, что сейчас происходит в мире бизнеса. И для меня это своего рода источник новой информации.

Познакомился с «Реальным временем» 3-5 лет назад. Я участвовал в выставке «Цифровая индустрия промышленной России». Тогда я и познакомился с редакцией и у меня брали интервью. После этого меня несколько раз приглашали в Казань, я участвовал в разных мероприятиях, посвященных бизнесу. Также участвовал в мероприятиях, которые «Реальное время» организовывало в Казанском университете. Кроме этого, я являюсь членом отборочной комиссии «Реального рейтинга». В 2019 году я был ведущим этого мероприятия и мне очень приятно, что в Казани есть такой проект. «Реальное время» сегодня перешагивает уже границы ПФО. Я поздравляю вас с днем рождения. Считаю, что за 5 лет вы добились многого, но желаю еще больше перешагнуть географические границы.