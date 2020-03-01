«Только вперед, к новым свершениям!» — «Реальное время» поздравляют с пятилетием

В наш день рождения читатели, партнеры и друзья делятся впечатлениями и предложениями по работе онлайн-издания
5 лет назад, 27 февраля 2015 года, интернет-газета «Реальное время» вышла на медиарынок. По итогам 2019 года, согласно рейтингу «Медиалогии», издание заняло третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана, индекс цитирования — 492,33. Количество уникальных посетителей в прошлом году преодолело отметку в 10 миллионов. За эти 5 лет у нас появилось множество партнеров, ньюсмейкеров и друзей.
«Проект «От Татарии к Татарстану» мне очень нравится!»
Лейла Фазлеева — заместитель премьер-министра Республики Татарстан:
Новости в большом объеме не читаю, но если зашла на страницу, то обязательно прочитаю все, вызывают радость позитивные истории и статьи, добрые, теплые, с душой.
«Газета стала одним из популярных сетевых ресурсов»
Фарит Ханифов — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана:
Чтение — занятие увлекательное и полезное. Для меня, как и для любого читателя, важна объективность и оперативность получаемой информации. В силу специфики моей работы, несомненно, предпочтение отдаю новостям, связанным со сферой строительства, архитектуры и ЖКХ. Но хочу отметить, что с удовольствием читаю историческую рубрику «Реального времени». С интересом отношусь к фотомарафону «100-летие ТАССР». Выделяю также и аналитические статьи интернет-газеты. С какой бы сферой мы не работали, аналитические материалы всегда будут востребованы.
«Реальное время» за 5 лет заслужило большой авторитет у специалистов»
Фаниль Аглиуллин — министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан:
— Уважаемый Сергей Васильевич! Интернет-газета «Реальное время» за 5 лет со дня образования зарекомендовала себя источником информации различных направлений и заслужила большой авторитет у специалистов.
С особым вниманием просматриваю материалы о бюджетных вопросах, тарифных и ценовых проблемах, инвестициях и международных экономических контактах, о ситуации в социальной сфере республики и перспективах ее развития.
«Реальное время» — источник актуальных новостей и тем, которые волнуют население республики»
Марат Зяббаров — заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан:
«Издание всегда отличает объективная и эксклюзивная подача материалов»
Роман Шайхутдинов — заместитель премьер-министра Республики Татарстан по развитию Иннополиса:
— Уважаемые сотрудники интернет-газеты «Реальное время»! Примите самые теплые поздравления по случаю 5-летия издания!
Благодарю вас за активное взаимодействие в части освещения темы развития проекта Иннополис. Желаю всем сотрудникам издания «Реальное время» новых творческих успехов, здоровья и счастья!
«Это одно из тех изданий, на которые всегда стоит обращать внимание всем, кто живет в Татарстане»
Александр Шадриков — министр экологии и природных ресурсов Татарстана:
«Хотелось бы инициировать просветительский проект о тенденциях в сфере культуры»
Ирада Аюпова — министр культуры Татарстана:
Для меня крайне важна обратная связь, поэтому я всегда читаю отклики, отзывы и комментарии к статьям.
Что касается непосредственного участия в онлайн-конференциях, мы всегда тесно работали с Татьяной Валентиновной (царствие ей небесное), я часто и с теплотой вспоминаю ее. В свое время, когда я руководила Госкомархивом Татарстана, мы начали публикацию серии исторических материалов. Сейчас мне бы хотелось инициировать некий просветительский проект о тенденциях в сфере культуры, не только в современном мире, но и в контексте столетий. Мне кажется, это очень интересная история — рассказать что было актуально в разные времена, провести сравнительный анализ, чтобы показать как все меняется.
«Только вперед, к новым свершениям!»
Владимир Леонов — министр спорта Татарстана:
— Интернет-газета «Реальное время» за 5 лет существования превратилась в крупное, серьезное издание со своей многочисленной аудиторией и на сегодняшний день входит в число ведущих СМИ Республики Татарстан и всего Поволжья.
За эти несколько лет мы неоднократно становились участниками онлайн-конференций, а также других мероприятий на площадке «Реального времени». Уверены, что и в дальнейшем мы продолжим наше плодотворное сотрудничество.
Поздравляем «Реальное время» с 5-летием работы на медиарынке РТ и ПФО! Только вперед, к новым свершениям!
«В основном читаю материалы в «Картине дня», статьи из рубрик: «Общество», «Мероприятия» и, конечно, «Спорт»
Айнур Галимов — первый заместитель министра юстиции Татарстана:
«Юбилей — прекрасное время для начала новых дел и проектов»
Сергей Иванов — председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму:
Всегда с удовольствием принимаем участие в онлайн-конференциях. В свою очередь буду рад принять участие в проектах о сфере туризма, которой желаю вам уделять еще больше внимания!
Хочется еще раз поздравить весь коллектив «Реального времени» с юбилеем и хочу сказать, что юбилей — это прекрасное время для начала новых дел и новых проектов. Желаю прекрасной творческой команде реализовать все планы и уверен, что самые интересные материалы еще впереди! Творческого вдохновения, удачи и успеха!
«Готов делиться опытом мэра самого молодого города в Татарстане и России»
Руслан Шагалеев — мэр Иннополиса:
— В «Реальном времени» читаю про политику, экономику республики и страны, а также интересны выкладки, аналитика ваших авторов и экспертов.
«Все, что касается культуры и искусства, вы пишете наиболее интересно»
Александр Славутский — директор Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И. Качалова:
Мы — театр, который открыт к общению. Мы не идем на контакт только тогда, когда все это тенденциозно, несправедливо и некомпетентно. Вот этого я не принимаю. Я считаю, что культура и искусство — это профессия. Без этого не бывает.
«Мне нравится, что у вас меньше троллей»
Мякзюм Салахов — президент Академии наук Татарстана:
«Пусть Аллах позволит команде «Реального времени» реализовать искренние помыслы»
Камиль хазрат Самигуллин — председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтий:
Пусть Аллах позволит команде «Реального времени» успешно реализовать все искренние помыслы и добрые начинания, которые направлены во благо всей татарстанской и российской уммы, и ниспошлет руководителям и журналистам крепкого здоровья и благоденствия!
«Всегда знакомлюсь с вашими аналитическими статьями»
Азат Зиганшин — депутат Госсовета Татарстана шестого созыва, генеральный директор АО «Татагролизинг»:
«Мне интересно все, что пишет «Реальное время» о Башкирии»
Алик Шакиров — главный редактор ИА «Башинформ»:
Особый интерес у меня, конечно, к рейтингам административной и деловой элиты Республики Башкортостан. Именно в этом проекте я периодически принимаю участие, поскольку давно уже, 40 с лишним лет, в журналистике и хорошо осведомлен о происходящих в Башкирии политических процессах, кадровых перестановках. Всегда готов предоставить «Реальному времени» комментарии по тем или иным темам, а также дать интервью.
«Все читаю в вашей газете — это одна из основных моих обязанностей»
Лилия Галимова — руководитель пресс-службы президента Татарстана:
«Интересны как ваши герои, так и подробные и объективные материалы»
Зиля Валеева — председатель Общественной палаты Татарстана:
«У вас в спортивном отделе работают грамотные ребята»
Евгений Богачев — президент баскетбольного клуба УНИКС, экс-председатель Национального банка РТ:
Давал интервью «Реальному времени». Вы молодцы. Будем сотрудничать и дальше. Мы готовы участвовать в этом обсуждении. Поздравляю вас с этой юбилейной датой!
«Больше всего интересуют проблемы образования, культуры, национального вопроса, истории»
Разиль Валеев — народный поэт Татарстана, экс-глава комитета Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам:
«В последнее время вы стали давать новости шустрее и веселее. Молодцы!»
Шамиль Агеев — председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ:
Я давал интервью, мы всегда были открыты для «Реального времени» и будем рады сотрудничеству.
«Создается полноценная информационная картина дня»
Ренат Халимов — генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Иннополис»:
Профессионализм авторского коллектива виден в аналитических материалах. Импонирует ваш стиль — сдержанный, выверенный.
«Читаю новости про республику, а также материалы, касающиеся истории»
Рафаэль Хакимов — директор Института истории имени Ш. Марджани, вице-президент Академии наук РТ:
«Привык ежедневно просматривать полностью вашу онлайн-газету»
Айрат Фаррахов — депутат Госдумы от Татарстана:
Во многих проектах «Реального времени» принимал участие. Если это интересует наших избирателей, готов принимать участие и дальше в любых проектах, тем более что ваша экспертная аудитория — профессиональная, с вами интересно работать. В наш век, когда в интернете распространяются огромные объемы фейковой информации, всегда приятно иметь дело с людьми, которые опираются на авторитетные мнения и аналитические исследования.
«Необходимо больше привлекать влиятельных людей, к чьему мнению прислушиваются»
Ирек Зиннуров — депутат Госдумы от Татарстана, олимпийский чемпион по водному поло:
Ваше издание читаемо. И считаю, вам для анализа происходящих событий необходимо больше привлекать влиятельных людей, к чьему мнению прислушиваются.
«В республике вы одними из первых в семь утра публикуете новые материалы»
Борис Менделевич — депутат Госдумы от Татарстана:
Конечно же, приятно, что совсем недавно я и сам стал одним из колумнистов вашего издания. Сейчас есть желание организовать один из круглых столов и обсудить с экспертами вопросы сферы здравоохранения. Как показал мой опыт колумниста, тема, действительно, интересна вашим читателям.
«Работаете в круглосуточном режиме, узнать новости можно в любое время — это подкупает»
Марат Бариев — депутат Госдумы от Татарстана:
Часто принимаю звонки от журналистов «Реального времени» и даю комментарии, я думаю, что в будущем мне было бы интересно принять участие в каком-либо тематическом мероприятии газеты.
«Четко и оперативно преподносите информацию»
Фатих Сибагатуллин — депутат Госдумы от Татарстана:
«Рад поздравить газету и ее авторов с юбилеем!»
Рашид Сюняев — российский астрофизик, лауреат десятков международных премий:
Жалею, что стало меньше статей об истории татарских государств Средневековья. Зато стало больше обзоров о переменах в соседнем Башкортостане.
Рад поздравить газету и ее авторов с юбилеем!
«Заинтересованы делать совместные авторские проекты»
Султан Сафин — президент компании «Тубэтэй»:
— В основном в «Реальном времени» читаю новости Татарстана, новости экономики и интересные истории. Ежедневно просматриваю картину дня. Что меня заинтересует — начинаю читать и изучать.
«Было бы здорово запустить проект о национальных кухнях»
Галина Шарафутдинова — исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ :
— Читать вашу ежедневную новостную ленту — это, к сожалению, все, на что, мне хватает времени. Но новости читаю регулярно, чтобы быть в курсе событий.
«Надеюсь когда-нибудь заслужить премию «Реального времени»
Павел Кострикин — гендиректор компании-застройщика коттеджного поселка «Примавера»:
— «Реальное время» я читаю, но не каждый день, к сожалению, не получается. Мне раз в неделю распечатывают подборку анонсов, и по ней я выбираю — читаю обо всем, что касается моей сферы — строительства и недвижимости. Кроме того, по анонсам я выбираю что-то более интересное. Иногда выбранный материал уходит уже далеко в ленте, и я прошу его мне распечатать. В этом случае слетает налет ажиотажности — и это даже хорошо, его воспринимаешь более вдумчиво.
«Читаю о событиях в источниках, которым доверяю, и «Реальное время» — один из них»
Вячеслав Зубарев — председатель совета директоров группы ГК «ТрансТехСервис»:
— Конечно, читаю актуальные новости. Мне важна объективная оценка событий, поэтому читаю о них всегда в нескольких источниках, которым доверяю. И «Реальное время» как раз один из них.
«Желаю перешагнуть географические границы»
Борис Любошиц — председатель совета директоров «Аудит Груп»^
— Мне нравится ваше издание, потому что вам удалось собрать такую редакцию, корреспондентов, которые понимают, что сейчас происходит в мире бизнеса. И для меня это своего рода источник новой информации.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.
Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым