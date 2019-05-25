Рафаэль Хакимов: «В Казанском ханстве шла борьба между промосковской и прокрымской партиями»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 38-я

Фото: Максим Платонов

Рафаэль Хакимов, директор Института истории им. Ш. Марджани, продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент — о Казанском, Астраханском и Сибирском ханствах — из главы «Постимперский синдром».

Татарские государства. Казан вилаяты (Казанское ханство) (1438—1552)

Осенью 1437 года бывший золотоордынский хан Улуг-Мухаммед откочевал на Волгу, и, захватив город Казань, провозгласил себя ханом Казанского вилаята (региона), номинально подчиненного великому хану Сарая.

Ханство занимало среднее течение Волги и почти весь бассейн Камы. Граница ханства доходила на западе до бассейна реки Суры, на востоке — до реки Ик, на севере — до Вятки и Пермской земли, на юге — до Самарской Луки. Казанское ханство, помимо бывшей Волжской Булгарии, включало в себя земли вотяков, черемисов, чувашей, частично башкир, мордвы. Оно состояло из даруг (округов) — Алатской, Арской, Галицкой, Зюрейской, Ногайской. Даруги объединяли земли нескольких поселений. Крупными городами были Казань, Алат, Арча, Болгар, Джукетау, Кашан, Иске-Казан, Зюри, Лаеш, Тетюши.

Ближайшие советники (эмиры) хана были командующими войсками. Совет («диван»), в котором заседали советники — «карачи», формально ограничивал власть хана. Титул «карачи» принадлежал главам знатнейших татарских родов — Ширин, Барын, Мангыт, Кыпчак — и передавался по наследству. Карачи по своему положению были не только ближайшими советниками, но и фактическими соправителями казанского хана. Зачастую ханы оказывались лишь игрушками в руках враждующих партий татарской знати.

Остальные слои казанской знати составляли беки (князья), мурзы (дворяне) и инородческие князья. Беки стояли на ступень ниже эмиров в социальной структуре. Младшими сыновьями беков были мурзы. Еще ниже стояли огланы (уланы) — командиры конных отрядов, командовавшие простыми воинами — «казаками». «Казаки», в отличие от эмиров, беков и огланов, имели небольшие участки земли. Крупные, а иногда и мелкие владения за особые заслуги освобождались от налогов. Их называли тарханами.

Ханство занимало среднее течение Волги и почти весь бассейн Камы. Фото dic.academic.ru

Мусульманское духовенство обладало огромным влиянием. Духовный глава — сейид — играл важную роль в управлении государством. Хан должен был учитывать его советы, а иногда и прямые указания, глава государства пешим выходил встречать едущего на коне сейида, а в официальных документах его имя указывалось перед именем хана. Духовенство также располагало крупным имуществом и землями.

Высшим законодательным органом был курултай, созывавшийся в исключительных обстоятельствах. На нем присутствовали представители трех важнейших слоев населения: духовенства, войск и земледельцев. В русских источниках курултай назывался «Вся земля Казанская».

Для управления ханством правительству требовался штат чиновников, отвечавших за сбор налогов и податей. На территории ханства располагались заставы и таможни. Регулярно в нем проводилась перепись населения.

К числу представителей податного непривилегированного сословия относились простые городские и сельские жители: торговцы, ремесленники, вольнонаемные работники, крестьяне. В ярлыке Сахиб-Гирея упоминается 13 видов налогов и податей, которые должны были платить эти группы населения, но от которых были освобождены тарханы: ясак (10-процентный подоходный налог), клан (оброк), салыг, кулуш, култыка, бач, харадж хараджат (торговый налог), сала-хараджи (деревенский налог), ерь-хылясы (земельный налог), тютыньсяны (подать с трубы), сусун (продовольствие), гулюфэ (фураж), постой. Также известно существование и других податей — тамги (пошлины на товары), весового сбора и прочих.

Наделы землевладельцев обрабатывались зависимыми крестьянами («киши»). Также для обработки земли привлекались военнопленные, которых закрепляли за поместьями. По истечении шести лет пленный становился свободным, но не имел права покидать территорию государства.

Население ханства занималось не только земледелием, но и торговлей. Благодаря удачному географическому положению ханства, Казань с древних времен была одним из центров торгового обмена. Государство имело прочные торговые связи с Московией, Персией, Кавказом и Средней Азией.

«И великий князь Иван Васильевич всея Руси царя Магамет-Амина по своей воле посадил на царство в Казани». Миниатюра Лицевого летописного свода (wikipedia.org)

Широкую распространенность получила в Казанском ханстве письменность на основе арабской графики, появившаяся в крае еще в начальный период Волжской Булгарии и явившаяся основой грамоты в Золотой Орде. Обучались, как и прежде, в мектебе и медресе. Грамотность среди населения ханства имела широкое распространение. Высокого уровня достигла культура, в частности, литература.

В Казанском ханстве шла борьба между промосковской и прокрымской партиями. Московское княжество не раз пыталось подчинить Казань своему влиянию, посылая войска и стараясь посадить на престол лояльного хана. В свою очередь Казань не раз вторгалась в земли Московии и даже вынудила Василия III к подписанию унизительного договора. В свою очередь Москва не раз вторгалась в земли Казанского ханства. В 1487 году была взята Казань, и на казанском престоле появился московский ставленник Мухаммед-Амин, который правил в Казани до 1495 года. Ханство фактически было превращено в российский протекторат. Иван III смог уже формально, а не только фактически повысить свой государственный статус: выплата дани в Казань была прекращена; московский государь добавил в титул формулу «князь Болгарский»; в переписке казанский хан стал называться братом, т. е. равновеликим монархом.

Череда смены ханов завершилась военным походом Ивана ІV в 1552 году и осадой столицы ханства. Казань была взята штурмом, значительная часть населения перебита, а сам город сгорел. Казанское ханство прекратило свое существование.

Казанское царство стало частью России и возглавлялось российским царем, получившим титул «Царь Казанский». Административно оно управлялось т. н. приказом Казанского дворца в Москве. После территориально-государственной реформы Петра I в 1713 году на месте Казанского царства появилась соответствующая губерния.

В 1554 году с помощью русских войск на трон Астраханского ханства был посажен Дервиш-Али с условием платить дань Московии. Фото Koryakov Yuri / commons.wikimedia.org

Астраханский юрт (ханство) (1459—1556)

Астраханское ханство образовалось в 1459—1460 годах во главе с ханом Махмудом. Выгодное местоположение способствовало восстановлению торговых связей Астрахани с Хорезмом, Бухарой, Казанью. В годы правления Касима, сына Махмуда, между Астраханью и Московским княжеством установились торговые отношения.

Астраханские ханы принадлежали к роду Джучидов, являясь потомками Тукай-Тимура, младшего брата Бату-хана. От последнего они получил удел, в который входили полуостров Мангышлак, Прикаспийская низменность (с Хаджи Тарханом — Астраханью) и земли асов на северном Кавказе. Позднее потомки Тукай-Тимура заняли престолы в Крымском, Казанском, Астраханском, Бухарском и Касимовском ханствах.

По размеру Астраханское ханство было относительно небольшим. На западе его территория простиралась до реки Кубани и нижнего течения Дона. На востоке — доходила до реки Бузана и граничила с Ногайской Ордой. На юге граница ханства достигала реки Терека, а на севере доходила до широты «переволоки». Большую часть территории государства занимали бесплодные солончаковые степи. Население ханства в основном было сосредоточено в дельте Волги. Ханство находилось в зависимости от своих более сильных соседей — Ногайской Орды и Крымского ханства.

В 1554 году с помощью русских войск на трон Астраханского ханства был посажен Дервиш-Али с условием платить дань Московии. Интриги внутри Ногайской Орды и жалоба на Дервиш-Али, поданная ханом Измаилом на имя Ивана Грозного, привели к обострению отношений Москвы и Астрахани. Сам Дервиш-Али был обвинен в измене. 2 июня 1556 года отряд казаков атамана Ляпуна Филимонова подошел к Астрахани. Дервиш-Али бежал вместе с войском в Азов к туркам. Астрахань была взята без боя отрядами воеводы Ивана Черемисинова и атамана Филимонова.

Сибирский юрт (ханство) (XV—XVI века)

В период становления Золотой Орды власть над территорией будущего Сибирского юрта получили Шейбаниды. Эти земли относились к правому крылу Улуса Джучи. По данным Абуль-Гази, Бату-хан в 1238 году выделил Шыбану для кочевья обширный удел на Южном Урале и в Казахстане с напутствием: «…Юрт, в котором ты будешь жить, будет между моим юртом и юртом старшего моего брата Ичена: летом ты живи на восточной стороне Яика, по рекам Иргизсувук, Орь, Илек до горы Урала, а во время зимы живи в Аракуме, Каракуме и по берегам Сыр-Дарьи при устьях рек Чуй-су и Сары-су».

Именно Шейбанидское ханство стало основой для последующего формирования Тюменского, Сибирского, Узбекского (Бухарского) и Казахского ханств. Фото commons.wikimedia.org

Первоначальные владения Шыбана охватывали территории Южного Урала и Западного Казахстана. Затем были присоединены земли современного Казахстана и Западной Сибири. Именно Шейбанидское ханство стало основой для последующего формирования Тюменского, Сибирского, Узбекского (Бухарского) и Казахского ханств.

Основателем Сибирского юрта или государства кочевых узбеков стал шейбанид Хаджи-Мухаммад, провозглашенный ханом в 1421 году. Территориально ханство граничило с Пермской землей, Казанским ханством, Ногайской Ордой и телеутами.

Население государства Шейбанидов называлось «узбеками» без этнической привязки. Летописец Фазлаллах ибн Рузбехан Исфахани разделял узбеков на три группы — узбеков-казахов, узбеков, относящихся к улусу Шыбана, и мангытов: «Три племени относят к узбекам, кои суть славнейшие во владениях Чингис-хана. Одно — шибаниты, и Его Ханское Величество (Мухаммад Шейбани хан) после ряда предков был и есть их повелитель. Второе племя — казахи, которые славны во всем мире силой и неустрашимостью, и третье племя — мангыты, из них цари астраханские. Один край владений узбеков граничит с океаном, другой — с Туркестаном, третий — с Дербендом, четвертый — с Хорезмом и пятый — с Астрабадом». Термин «узбек» приобрел этническое значение только в XVI веке, после завоевания Мухаммад Шейбани-ханом Мавераннахра и создания Узбекского государства с центром в Бухаре.

В структуре государства важную роль играл институт под названием «диван». Он возглавлял своеобразную группу советников, готовившую для хана информацию по определенным вопросам. Верховный казий ведал религиозными и судебными делами. В источниках упоминаются должности советников по разным вопросам. На завоеванные территории назначались правители, получавшие звание «даруга», как собирателя налогов. Управители городов в Центральной Азии носили звание «хакима».

Важную роль в государстве играло войско, сохранявшее традиционные для татаро-монгол строй и принципы. Оно в основном состояло из ополчений племен и делилось на правое и левое крыло. Часть войска составляли передовой отряд (каравул) и разведка.

Государство Сибирских Шейбанидов (1446 — начало ХVI века), созданное после откочевки Узбекских Шейбанидов на юг, называют Тюменским ханством.

Середина 1450-х годов стала временем кризиса для Шейбанидского государства. В 1455—1456 годах от государства отделились кочевники, которые вошли в историю как узбек-казаки, или казахи, подчинившиеся чагатаиду Иса Бука-хану, правителю Моголистана.

В 1563—1598 годах государство Сибирских Шейбанидов находилось в зависимости от Шейбанидов Бухары. Завершающий период истории династии (первая треть ХVII века) характерен безуспешной попыткой восстановить свою власть в Западной Сибири. Такие претензии выдвигались вплоть до 1660-х годов.

Продолжение следует