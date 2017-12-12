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Рафаэль Хакимов: «Федеральный Сабантуй — это замечательно, но своя партия не помешает»

07:00, 12.12.2017 63 Сюжет: Уроки татарского

Директор Института им. Ш. Марджани предлагает создать новую политическую партию

Рафаэль Хакимов: «Федеральный Сабантуй — это замечательно, но своя партия не помешает» Фото: Максим Платонов

В условиях, когда в вопросе о национальных языках начала вырисовываться некоторая ясность, директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов предлагает создать политическую партию, которая бы отстаивала интересы татар на федеральном уровне. Свою позицию он изложил «Реальному времени».

«Моя голова болит о татарах»

— В социальных сетях активно обсуждается вопрос о будущем татар, возникший в связи со спорами о татарском языке. Рафаэль Сибгатович, как вы считаете, принятые меры решают проблемы с обучением государственным языкам в РТ?

— Татарстан раскололся не только по национальному признаку, но и сами татары раскололись. Есть большая доля русскоязычных татар. Если они признают родным языком русский, то как их запишут во время переписи? Скорее всего, русскими, и спрашивать не станут. Но среди русскоязычных татар есть настоящие патриоты нации. Они сами не могут говорить, но хотели бы детей выучить татарскому. У них родной язык получается русский? Или какой?

— И часть русских выступает за признание русского языка единственным государственным…

— Давайте оставим проблемы русских самим русским. В 1990-е годы мы к согласию пришли, признав два государственных языка — татарский и русский — равными. Если им не надо знать татарский язык, то и бог с ними. Потом не говорите, что не предупреждал.

«Татарстан раскололся не только по национальному признаку, но и сами татары раскололись. Есть большая доля русскоязычных татар. Если они признают родным языком русский, то как их запишут во время переписи?» Фото Максима Платонова

Вопросы карьеры их детей в Татарстане — это их проблемы, вопросы бизнеса детей — тоже их проблемы. Если русским достаточно русского языка, то сотни телеканалов к их услугам.

Моя голова болит о татарах, хотя я больше пишу на русском. Я вижу, проблемы России весьма и весьма осложнились. Победа в Сирии все наши проблемы не решит, присоединение Крыма бюджет не пополнит, поддержка Донбасса не устраивает даже яростных патриотов, освящение ракет православными иерархами на космодроме «Восточный» диалог с Богом не улучшит. Повышение пенсий зависит не от болтовни, а от упорного труда.

Впрочем, уровень России — это дело больших людей. Наша задача — выправить ситуацию на региональном уровне. Когда я был советником президента Татарстана, меня все ругали, обзывали, требовали уволить, тем не менее спокойную обстановку в республике мы создали. Чего же боле? Многие думали, что подписали договор, все вопросы утрясли и будем процветать. Оказалось, никто не даст процветать, если не защищать свои права ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Вот в чем правда. Можно закрывать глаза на роль политики. Говорить, что сегодня времена рыночной экономики и можно за деньги купить всех и вся. Капитальная ошибка.

«Лучше назвать «Народная федеративная партия»

— Как брожение в умах среди татар скажется на предстоящих президентских выборах?

— За Путина проголосуют, а вот сами татары теперь задумались. Надеялись на руководство, депутатов. Но руководство без поддержки населения оказывается во власти вертикали власти. Всемирный конгресс провел свой самый масштабный съезд. Речи на нем показались мне лебединой песней. ТОЦ (Всетатарский общественный центр внесен в список экстремистских организаций, — прим. ред.) запретили или зажали до предела, хотя более смешное решение придумать трудно. Разве некого судить в насквозь коррумпированной великой России? У татар от событий уходящего года остался осадок. Дело не в выборах Путина. Его выберут, какие сомнения?!

«Надеялись на руководство, депутатов. Но руководство без поддержки населения оказывается во власти вертикали власти. Всемирный конгресс провел свой самый масштабный съезд. Речи на нем показались мне лебединой песней». Фото Максима Платонова

— При этом в интернете звучат предложения о создании некой народной татарской партии. Насколько такая идея своевременна? В президентские выборы она уже не попадает.

— Конечно, «Единая Россия» — всего лишь часть общей политики на укрепление вертикали власти. Общественное движение «Татарстан — новый век» не может выступать в качестве партии. Партия может быть только федерального уровня. У татар для этого есть все возможности. Организации на местах, которые столько лет создавал Всемирный конгресс татар, и Федеральная автономия татар могут в одночасье стать партией. Конечно, в их среде очень много случайный и очень случайных людей. Но там появилась молодежь, с ней вся надежда. Я понимаю, почему эту партию хотят назвать «народной». Сегодня доверия к депутатам никакого. Они хотят иммунитета, депутатской неприкосновенности, а на татар им наплевать, причем очень откровенно. Ситуация с «Татфондбанком» это показала воочию. Но я не стал бы напрягать разные структуры включением в название слова «татарская». Лучше партию назвать «Народная федеративная партия» или что-то вроде этого, без указания на национальный признак, который всех пугает, кроме татар. Дело даже не в вовлечении больше сочувствующих. В этом нет необходимости. У Жириновского, кроме него, еще десять человек, но мозги многим иссушили. В этой новой партии я не стал бы вводить обязательно членство. Даже партия, имеющая свой голос, может многое сделать в годы, когда все молчат и дружно ходят на Сабантуй. Федеральный Сабантуй это замечательно, но партия не помешает.

— На такую партию не исключены нападки?

— Обязательно.

— А вы сами готовы участвовать в организации этой партии?

— Я уже создавал вместе с Олегом Морозовым партию регионов. Из нее в конце концов получилась КПСС «Единая Россия». КПСС по крайне мере была солидной партией. А мне пора писать мемуары.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВласть
комментарии 63

комментарии

  • Анонимно 12 дек
    Реальное Время спасибо за статью, что берете интервью у такомо умного человека как Рафаэль Хакимов! Я думаю нужна не только одна партия, а несколько партий (2 например) разного толка чтобы наиболее гибко выражали и защищали интересы татарского народа. Например, можно использовать опыт Республиканцев и Демократов в США!
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  • Анонимно 12 дек
    Каждый татарин и татарка где бы они ни были должны быть политически активными и защищать интересы нашего народа. Если ты не занимаешься политикой, политика все равно будет заниматься тобой. Не только депутаты виноваты, а виноват народ который слово не говорит, вечно боится и отступает. Если каждый будет хоть понемногу по капле вносить свой вклад, тогда нас никто и никогда не сможет остановить!
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    Анонимно 12 дек
    Остановить?
    Извините, лично Вы куда идете?

    Вообще-то каждый человек, как только родился, тут же начинает своё движение к смерти.

    И это движение действительно нельзя остановить - никому.

    Ну а потом Страшный суд, на котором всем придется ответить не только за поступки и слова, но даже и за мысли.
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    Анонимно 12 дек
    никто не остановит татар если будем вместе бороться за наши интересы. Тогда интересы татар будут учитываться и Татарстан станет политическим субьектом на мировой арене также как и все нормальные нации делают.
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    Анонимно 13 дек
    В интересы вашего народа входит обязательно заставить учить русских татарский язык?И это сделает татар счастливыми?Сами то в это верите?
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  • Анонимно 12 дек
    Рафаэль абый рахмат за ваш труд! Я простой татарин и буду всегда защищать интересы нашего народа в меру своих скромных сил и способностей до конца.
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    Анонимно 12 дек
    Амин булсын! Все татары должны быть патриотами!
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    Анонимно 12 дек
    Простые эту газету не читают,им некогда,они пашут с утра до вечера................
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  • Анонимно 12 дек
    1. Надо понимать, что по большому счёту в жизни, особенно в условиях современности, нужно ощущать себя татарином в 3-х случаях: когда родился (любящие родители на подсознательном, а даже не на сознательном уровне, понимают, что Новому человеку "будет комфортнее" в дальнейшей жизни, если у него будет предопределена его национальность, которая генетически заложена в нём), когда женишься ( тем более сейчас определился устойчивый тренд, когда браки заключаются не только в ЗАГСах, но и как говорится на небесах (венчание, никах и пр.), перед смертью ( я ещё не слышал ни одного случая, чтобы хоть один человек сказал бы "перед дальней дорогой", мол, а мне по фиг кем я умру и как вы меня похороните. В нашем случае, он обязательно вспомнит, что татарин, а близких попросит, чтобы пригласили муллу).
    2. И вот если в человеке эти 3 пунктика будет заложено на подсознательном уровне, как говорят, с молоком матери, то никогда у него не отнять и не поколебить чувство национальной принадлежности. Особенно мощный 3 пункт.
    Габдель Юссон.
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  • Анонимно 12 дек
    нужно свое государство и это решает ВСЕ проблемы!
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    Анонимно 23 дек
    Верно на все 100%. СВОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ТАТАРСКОЕ МУСУЛЬМАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО.
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  • Анонимно 12 дек
    На самом деле, в России нет ни одной партии, которая отстаивала бы Федерализм, что кстати прописано в Конституции, да и в названии нашей страны. Если татары будут инициаторы, то это хорошо, но ещё не всё. За Федерализм в государственном устройстве выступят и другие регионы, если программные идеи будут учитывать и их интересы. Уже очевидно, что среди основных в программу могут войти проблемы повышения полномочий, а значит и ответственности регионов в социальных, культурных, образовательных сферах. От этого центральным органам власти будет легче жить. Если регион не справится, надо будет менять руководителей. А сейчас проще простого - кивай на Москву. Думаю, если новая партия сможет себя грамотно позиционировать, у неё есть перспектива. Но как известно, дьявол в деталях, но очень силён именно этим.
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  • Анонимно 12 дек
    Если создавать партию-то мусульманскую,как до революции, так как поддержку нужно получать во всех регионах. И она должна быть оппозиционная, а не то что сейчас в думе происходит......
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    Анонимно 12 дек
    А мне кажется, что для привлечения большего количества голосов неоходимо создать партию национальных меньшинств России и назвать ее, например, "Российское Равенство".
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  • Анонимно 12 дек
    Ещё в 1992 году татары проголосовали за независимость
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    Анонимно 12 дек
    И русские поддержали братьев-татар в надежде, что в Казани будет лучше, чем в Москве, где свирепствовали Гайдар с Ельциным и их человеконенавистнической "шоковой терапией".

    И действительно в Казани было "мягкое вхождение в рынок" и "убыль населения" бала значительно ниже, чем в центральных районах РФ.
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    Анонимно 12 дек
    Умные слова слышу от русского человека.
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    Анонимно 12 дек
    только русские не ожидали, что им придётся жить в условиях татарской этнократии, наивные
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Русским просто надо жить в своих областях
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  • Анонимно 12 дек
    не дадут ему создать партию. пусть успокоится
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    Анонимно 12 дек
    Если не дадут создать такую партию, представляющую национальные меньшинства РФ, федерация лопнет от конфликтов. Сегодня нет объединяющей идеологии, а противоречия и недоверие друг к другу подпитывают необдуманные решения власти.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Я читал у вас интервью с крымским татарином Васви Абдураимовым. Он тоже хочет создать политическую силу или партию, которая отстаивала бы федерализм и права народов. Почему бы не объединить усилия?
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Лучше бы поподробнее изложил программу своей партии.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    этому человеку скорую не вызывали?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    к тебе едет "03" агент-провокатор!
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  • Анонимно 12 дек
    За чей счет финансирование? Я бы не хотел, чтоб за деньги налогоплательщиков РТ создавалась такая партия.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Создать можно хоть пять партий, но существование их невозможно- тут же начнется раздрай между этническими группировками, со своими требованиями националисты за пределами региона опять превратятся в мишень и посмешище.. Выпячивание своей национальности ни к чему хорошему не приводило и не приведет. Тем более, в масштабе Расеи прогрессу не способствует, играет роль, в основном, в личном мире- от рождения до смерти. До недавнего времени ведь многих не волновало, какой национальности человек, но вот опять стали копаться и раскачивать..
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Я за создание такой партии и готов вступить в неё, чтобы отстаивать интересы татар на федеральному уровне. Добавлю, что в существующих татарских (тюркских) группах а интернете, я и мои друзья, уже не первый год поднимаем вопросы о сохранении и развитии татарского(тюркского) языка, культуры.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Партия должна быть народная. Депутаты и другие чиновники, желающие иммунитета, депутатской неприкосновенности и прочих благ, требоваться не будут. Здесь должны быть только те люди, которые от всей души готовы отстаивать интересы татарского народа на федеральном уровне.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Интересно, Хакимов и неграмотные комментаторы в курсе, что в РФ законодательно запрещено создавать политические партии по национальному и религиозному признаку?
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Значит закон надо изменять.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Аноним, задающий вопрос, невнимательно отнёсся к статье. Хакимов пишет о том, что "Лучше партию назвать «Народная федеративная партия» или что-то вроде этого, без указания на национальный признак..."
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    вы читать умеете? он не предлагает создать чисто татарскую партию. политическая сила должна отстаивать интересы татар и других народов страны.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Я то умею, а вы? Где идет речь про ДРУГИЕ народы? Вопрос ему был задан исключительно про татарскую партию. Он и сам говорит, что его интересуют исключительно татары.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Так как создавать партии по национальному признаку запрещено, здравая мысль, что надо создавать или партию народов РФ или партию регионов. С этим диктатом Москвы надо заканчивать.
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Амин!
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Хакимов имел ввиду о создании партии на федеральном уровне, как " Общенародная федеративная партия РФ" . Которая бы создалось , как общерусская теми кто заинтересован сохранить и развить Федерализм в РФ.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Ссылку, пожалуйста.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Статья понравилась. Хакимов ставит проблемы в лоб. Именно так обстоят вопросы в Татарстане. Есть силы в Татарстане, которые тянут назад Татарстан во чтобы ни стало. Мы находимся в таком дурацком положении, когда даже откровенно не можем высказаться. Нам приходиться вуалировать свои мысли, а то нас могут привлечь за какой-то экстремизм. Мы подобны буйволу, который упорно идет вперед , несмотря на вцепившихся волков.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Хакимов сделал предложение о создании «Народной федеративной партии» и пошёл писать мемуары... А кто будет создавать её? Также интересно всё остальное, связанное с этим вопросом. Я уверен, что большое количество людей будут в неё вступать, так как у народа много нерешённых вопросов. Просьба к организаторам - своевременно оповещать о положении дел в создаваемой партии. Я думаю, что часть участников тюркских (татарских) групп, которых уже не один десяток в Фейсбук, В контакте и других социальных сетях, с удовольствием примкнут к партии.

    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Дөрес сөйли. Үзебезнең партия кирәк. Исеме дә "Ватаным Татарстан" булсын. Татарстан патриотлары моны күптән тнде төзәргә тели.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Надо поднимать вопрос об итогах референдума о статусе Татарстана от 1992 года
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    татарский в урусии всегда был и должен быть государственным
    Ответить
  • Damir Nabi 12 дек
    Об подобной партии я давно говорил, и говорю, уже более 20 лет...
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Хакимов-МАЛАДИС! Я, с большим удовольствием вступлю в эту партию, буду стараться помочь чем могу. Ну, что татарстанцы, может пора от болтовни переходить к делу, давайте для начала организуем кампанию по созданию "Народной федеративной партии", ну а руководитель, безоговорочно многоуважаемый Р. Хакимов! Кто "ЗА"?
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Я только "ЗА"!!! \Ромил\
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    проект антирусской партии
    Ответить
    Анонимно 12 дек
    Почему-то русским всегда грезятся одни враги кругом. Вы ведь не решаете, вернее мешаете решать нам наши узко национальные вопросы, вопросы культуры, языка. Помню в начальных классах в 60-е годы был предмет "Родная речь", так мы изучали ее по незнанию, сейчас я осознаю, что моя родная речь-это татарский язык, который к сожалению я знаю только на бытовом уровне. А русский язык, никто не против-это язык межнац. общения, хотя его уже трудно назвать русским, это сборный язык, где смешались греч.(география, геометрия), француз(парашют,шофер) англ, и, кстати около 2 тыс. слов из татарского языка(карандаш, барин и т.д.)
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    Анонимно 13 дек
    Враги ,как раз вам мерещатся.Было принудительно,стало добровольно.Ни кто не запрещает ваш язык и культуру тем более.Учите свой язык,любите, разговаривайте,мы только за.Вот только при этом не нарушайте права других народов.Все просто.И делить нам не чего.Весь этот шум в сми выгоден только националистам.Они и подливают масло в огонь.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    Я живу в Башкортостане, где и когда можно будет вступить в эту партию? Естественно, нужно опубликовать программу и задачи партии, и другие орг. вопросы.
    Ответить
  • Анонимно 12 дек
    за
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  • Анонимно 13 дек
    Одна партия, татарский народ! Хотите сделать татар счастливыми , без "бабла"не получится! Берите пример с евреев! Идите к ним на выучку."Бытие (среда)определяет сознание!" "Опыт,сын ошибок трудных!" Сегодня собрал партию, завтра закрыли! Где ТОЦ?! Это вам не дикий Запад, тут культурная Россия!
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    Партия без членства.Так это подпольщики и бомбисты.Что то на экстремизм смахивает.Ну вот что надо человеку чтоб встретить старость.Хороший дом и жена.Ну есть всё это уже у наших почётных старцев.Да и капиталы тоже есть чтоб не на пенсию жить.Так почему надо искать на задницу приключений и расчёсывать гондурас если он не чешиться.Уж лучше сядьте и пишите мемуары.
    Ответить
  • Анонимно 13 дек
    Все правильно о федерализме.Хотя мы говорим о татарском языке , по сути все нац менщинства России получили удар по изучению своих языков.Поэтому у нас цель общая.Надо объединяться. Бороться совместно. и Лучшая трибуна для этого Дума.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Да здравствует Великий - Свободолюбивый ТАТРстан!
    Ответить
  • Шаукат БОГДАНОВ 15 дек
    Мухаметдинов Рафаэль: "НЕБОЛЬШОЙ КУЛЬТПРОСФЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ТАТАРСКОЙ ИСТОРИЕЙ
    Уважаемые читатели, я удивляюсь вашей неосведомленности насчет того, что татары стали называть себя таковыми лишь в начале 20 века. Об этом у нас все знают. Это настолько очевидно, что об этом даже смешно спорить. Интересоваться надо своей недавней историей. Если бы татары всегда считали, что это их этноним, то не было бы ожесточенной 20 летней дискуссии в газетах в начале 20 века по поводу нашего этнонима. Такое впечатление, что вы черпаете сведения о народе из ТВ или из разговоров. Еще одно. Я перечитал все письма казанских ханов польскому королю и турецким султанам в оригинале. Ни в одном из них не пишется слово "татар" и слово "ханство", слово "хан". Вместо них пишется "мусульмане, вилает и эмир". А в письмах русских царей к нам обращаются как к татарам, так как нас так называли только русские и европейцы, но не мы сами себя."
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    Анонимно 02 янв
    Мухаметдинов Рафаэль: "НЕБОЛЬШОЙ КУЛЬТПРОСФЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ТАТАРСКОЙ ИСТОРИЕЙ

    Проф. А.Х. Бурганов
    Как бы там ни было надо именоваться, так как называют большинство знающих наш народ и признающих, а именно татарами. Не надо мудрствовать лукаво и вводить сумятицу в мышление самих татар.
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  • Анонимно 15 дек
    - Федерация и федеральная партия не может существовать без сильных республик.
    - Республика не может быть сильной без сильного выражения интересов республикообразующего этноса (народа).
    - Выражение интересов этноса не может быть без организации и представительства этноса.
    - РТ формальна и слаба, поскольку не имеет республиканской организации и представительства татарского народа, что особенно критично в условиях отсутствия подавляющего числа представителей республикообразующего этноса. В отличии от Чечни, где 95% чеченцев. Фактически, РТ перестает быть республикой.
    Поэтому, в отличии от Хакимова, считаю, что только создание в РТ представительного республиканского органа выражающего интересы татарского народа, воз-можно сохранение языка и народа татар, а также РТ.

    Кроме того считаю, что нормальной, логичной, комфортной и симметричной для всех этносов (народов) федерация не может быть без создания в ней республики русского народа, переформатирования Совета федерации в Совет народов страны, а также без ухода от названия страны именем одного этноса в географическое, типа Евразийская федерация.
    Такая организация федерации комфортна и открыта для добровольного вхождения в нее и внешних республик. Нынешняя же организация федерации ведет к образованию унитарного русского государства без федерации и без нерусских народов, через угнетение, сопротивление и борьбу. К.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Добавлю, для реализации заявленных целей в РТ, нам нужна республиканская партия, условно назовем ее "Моя республика (Татарстан)". Ее поддержит большинство татар. Она может быть быстро создана и дать быстрые результаты усилив РТ и, соответственно, федерацию. Аналогичные партии в других республиках вырастут как грибы. Федеральная партия, условно назовем ее "Моя федерация", может быть создана, как кооператив этих республиканских партий. К.
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    К статье БО «Принцип права наций на самоопределение не мог быть реализован в этой стране» подзаголовок;
    Что помешало создать в России настоящую федерацию?

    Модератор Чернобровкина не пропустила мой короткий комментарий с ответом на этот вопрос, что говорит о предвзятости Чернобровкиной и самого издания БО. Руководство РТ упускает средства контроля сознанием граждан, которые, во многом, перехватил частный БО Это тоже слабость РТ.

    А мой ответ был таким:
    Созданию настоящей федерации мешают отсутствие а) республики русского народа, б) Совета народов вместо Совета федерации, в) названия страны без привязки к одному только русскому этносу.

    Пропустит ли мой комментарий РВ?
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  • Феникс Азаматов 19 дек
    полностью согласен нужна всероссеиская татарская партия ,может это кому то не нравится не русские не курды не спрашивают ни у кого когда создают свои партии,
    Ответить
  • Анонимно 19 дек
    Мохаммәт Миначев. А такая партия есть, я ее разработал три года назад, называется она Партия свободных граждан России, сокращено ПСГР, и программа партии написана. В руковдстве паритти должны быть татары. Раз Федералисткая партия, в этой партиию смогут поступать все граждане РФ, без двойного гражданства.
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  • Анонимно 02 янв
    Профессор А.Х.Бурганов. Я полностью присоединяюсь к мыслям Хакимова. Надо было бы срочно придать организационную форму партии по предложению лидера Ватана - М.Миначева. Первым шагом этой партии было бы требование ввести должность вице-президента РФ на каковую назначить президента Татарстана. Вторым требованием было бы вступление всех депутатов Госсовета Татарстана в Госдуму РФ.
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