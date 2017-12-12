Рафаэль Хакимов: «Федеральный Сабантуй — это замечательно, но своя партия не помешает»

Директор Института им. Ш. Марджани предлагает создать новую политическую партию

Фото: Максим Платонов

В условиях, когда в вопросе о национальных языках начала вырисовываться некоторая ясность, директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов предлагает создать политическую партию, которая бы отстаивала интересы татар на федеральном уровне. Свою позицию он изложил «Реальному времени».

«Моя голова болит о татарах»

— В социальных сетях активно обсуждается вопрос о будущем татар, возникший в связи со спорами о татарском языке. Рафаэль Сибгатович, как вы считаете, принятые меры решают проблемы с обучением государственным языкам в РТ?

— Татарстан раскололся не только по национальному признаку, но и сами татары раскололись. Есть большая доля русскоязычных татар. Если они признают родным языком русский, то как их запишут во время переписи? Скорее всего, русскими, и спрашивать не станут. Но среди русскоязычных татар есть настоящие патриоты нации. Они сами не могут говорить, но хотели бы детей выучить татарскому. У них родной язык получается русский? Или какой?

— И часть русских выступает за признание русского языка единственным государственным…

— Давайте оставим проблемы русских самим русским. В 1990-е годы мы к согласию пришли, признав два государственных языка — татарский и русский — равными. Если им не надо знать татарский язык, то и бог с ними. Потом не говорите, что не предупреждал.

«Татарстан раскололся не только по национальному признаку, но и сами татары раскололись. Есть большая доля русскоязычных татар. Если они признают родным языком русский, то как их запишут во время переписи?» Фото Максима Платонова

Вопросы карьеры их детей в Татарстане — это их проблемы, вопросы бизнеса детей — тоже их проблемы. Если русским достаточно русского языка, то сотни телеканалов к их услугам.

Моя голова болит о татарах, хотя я больше пишу на русском. Я вижу, проблемы России весьма и весьма осложнились. Победа в Сирии все наши проблемы не решит, присоединение Крыма бюджет не пополнит, поддержка Донбасса не устраивает даже яростных патриотов, освящение ракет православными иерархами на космодроме «Восточный» диалог с Богом не улучшит. Повышение пенсий зависит не от болтовни, а от упорного труда.

Впрочем, уровень России — это дело больших людей. Наша задача — выправить ситуацию на региональном уровне. Когда я был советником президента Татарстана, меня все ругали, обзывали, требовали уволить, тем не менее спокойную обстановку в республике мы создали. Чего же боле? Многие думали, что подписали договор, все вопросы утрясли и будем процветать. Оказалось, никто не даст процветать, если не защищать свои права ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Вот в чем правда. Можно закрывать глаза на роль политики. Говорить, что сегодня времена рыночной экономики и можно за деньги купить всех и вся. Капитальная ошибка.

«Лучше назвать «Народная федеративная партия»

— Как брожение в умах среди татар скажется на предстоящих президентских выборах?

— За Путина проголосуют, а вот сами татары теперь задумались. Надеялись на руководство, депутатов. Но руководство без поддержки населения оказывается во власти вертикали власти. Всемирный конгресс провел свой самый масштабный съезд. Речи на нем показались мне лебединой песней. ТОЦ (Всетатарский общественный центр внесен в список экстремистских организаций, — прим. ред.) запретили или зажали до предела, хотя более смешное решение придумать трудно. Разве некого судить в насквозь коррумпированной великой России? У татар от событий уходящего года остался осадок. Дело не в выборах Путина. Его выберут, какие сомнения?!

«Надеялись на руководство, депутатов. Но руководство без поддержки населения оказывается во власти вертикали власти. Всемирный конгресс провел свой самый масштабный съезд. Речи на нем показались мне лебединой песней». Фото Максима Платонова



— При этом в интернете звучат предложения о создании некой народной татарской партии. Насколько такая идея своевременна? В президентские выборы она уже не попадает.

— Конечно, «Единая Россия» — всего лишь часть общей политики на укрепление вертикали власти. Общественное движение «Татарстан — новый век» не может выступать в качестве партии. Партия может быть только федерального уровня. У татар для этого есть все возможности. Организации на местах, которые столько лет создавал Всемирный конгресс татар, и Федеральная автономия татар могут в одночасье стать партией. Конечно, в их среде очень много случайный и очень случайных людей. Но там появилась молодежь, с ней вся надежда. Я понимаю, почему эту партию хотят назвать «народной». Сегодня доверия к депутатам никакого. Они хотят иммунитета, депутатской неприкосновенности, а на татар им наплевать, причем очень откровенно. Ситуация с «Татфондбанком» это показала воочию. Но я не стал бы напрягать разные структуры включением в название слова «татарская». Лучше партию назвать «Народная федеративная партия» или что-то вроде этого, без указания на национальный признак, который всех пугает, кроме татар. Дело даже не в вовлечении больше сочувствующих. В этом нет необходимости. У Жириновского, кроме него, еще десять человек, но мозги многим иссушили. В этой новой партии я не стал бы вводить обязательно членство. Даже партия, имеющая свой голос, может многое сделать в годы, когда все молчат и дружно ходят на Сабантуй. Федеральный Сабантуй — это замечательно, но партия не помешает.

— На такую партию не исключены нападки?

— Обязательно.

— А вы сами готовы участвовать в организации этой партии?

— Я уже создавал вместе с Олегом Морозовым партию регионов. Из нее в конце концов получилась КПСС — «Единая Россия». КПСС по крайне мере была солидной партией. А мне пора писать мемуары.