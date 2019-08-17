Рафаэль Хакимов: «Турцию больше не интересует вступление в Евросоюз»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 50-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Европейский Союз

Европейский Союз (ЕС) — уникальное международное образование, сочетающее в себе признаки международной организации и федеративного государства, однако формально не является ни тем, ни другим. Союз не является субъектом международного права, однако имеет полномочия на участие в международных отношениях и играет в них большую роль.

С помощью стандартизированной системы законов, действующих во всех странах союза, был создан общий рынок, гарантирующий свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены, так и другие европейские государства. Союз принимает законы (директивы, законодательные акты и постановления) в сфере правосудия и внутренних дел, а также вырабатывает общую политику в области торговли, сельского хозяйства, рыболовства и регионального развития. Ряд стран союза ввели в обращение единую валюту — евро, образовав еврозону.

Ни одна из тюркских стран не входит в Евросоюз, хотя многие поддерживают отношения на основе отдельных соглашений.

Турция с 1996 года входит в таможенный союз с ЕС, она член ряда общеевропейских организаций. Турция — один из основателей Совета Европы и «ассоциированный член» Европейского союза. Страна в 1987 году формально подала заявление на вступление в ЕС, но, в отличие от других стран, переговоры оказались затяжными.

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Сторонники вступления страны в ЕС утверждают, что, являясь ключевой силой в регионе и имея крупную экономику и вторые по величине в НАТО вооруженные силы, Турция усилит позиции ЕС в роли глобального геостратегического игрока. Сторонники рассматривают страну в качестве моста между Западом и Востоком в критическое для ЕС и всего мира время. Геополитическое положение Турции позволяет ей влиять на страны Средиземноморья, Черноморского и Каспийского побережья, Среднего Востока и Центральной Азии. Помимо этого сторонники вступления утверждают, что Турция выполнила большинство условий вступления в ЕС.

Тем не менее, в Евросоюзе также существует оппозиция вступлению Турции в ЕС. Ее аргументы сводятся к несоблюдению Турцией ключевых принципов либеральной демократии, таких как, например, свобода слова. Противники боятся, что 70-миллионное население Турции изменит баланс сил в представительных европейских учреждениях, позволит ей иметь второе по величине представительство в Европарламенте. Согласно демографическим прогнозам, Турция к 2020 году станет самой населенной страной Европы. Смущает приверженность населения Турции исламу, что якобы подрывает христианские ценности Европы.

Наконец, остается нерешенным греко-турецкий конфликт. Евросоюз и большинство стран мира считают северную треть Кипра частью Республики Кипр. Однако de facto эта часть острова контролируется правительством Северного Кипра, признанным Турцией. Турция, в свою очередь, не признает правительство Республики Кипр, а также содержит на территории Северного Кипра 40 тысяч своих военнослужащих. Инициированный ООН план Кофи Аннана по объединению острова был поддержан ЕС и Турцией. Проведенные в апреле 2004 года референдумы дали противоположные результаты по частям острова: будучи поддержанным турками-киприотами, план был отвергнут киприотами-греками.

В январе 2015 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страну больше не интересует вопрос вступления в ЕС. В Турции полагают, что ЕС имеет пределы демократичности, или же это «христианский клуб», закрытый для исламских стран.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страну больше не интересует вопрос вступления в ЕС. Фото tccb.gov.tr

По мере укрепления позиций ЕС страны других регионов мира начинают определять свои взаимоотношениям с объединенной Европой. Привлекательность ЕС в том, что это прежде всего емкий рынок. Там исключительно высокий уровень техники и технологии. А также большие возможности для экспорта капитала и инвестиций в экономику других стран.

Отношения между ЕС и Центральной Азией, где существует ряд тюркских государств, продолжают развиваться с момента принятия Советом Европейского Союза документа в июне 2007 года «ЕС и Центральная Азия: Новое партнерство в действии». Данная стратегия укрепила связи во всех сферах путем политического диалога, диалогов по правам человека и программ сотрудничества.

ЕС представил оценку достигнутых успехов в Заключениях Совета EC 2015 года, которые подтвердили актуальную значимость как стратегии, так и приоритетных сфер сотрудничества. Заключения Совета также констатировали, что регион сталкивается с новыми и все возрастающими вызовами, а вопросы безопасности вышли на первый план в отношениях с ЕС.

Азербайджан и Европейский союз уже длительное время поддерживают отношения, основанные на желании Азербайджана стать его членом.

Азербайджан является членом Совета Европы и поэтому включен в европейские структуры. Фундаментом взаимоотношений Азербайджанской Республики и Евросоюза является Соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Этот документ был подписан 22 апреля 1996 года в Люксембурге и вступил в силу 1 июля 1999 года. Постановление о включении Азербайджана в Европейскую политику соседства было принято ЕС 14 июня 2004 года. Это позволяет Азербайджану получать от ЕС финансовую и экономическую поддержку. ЕС является крупнейшим иностранным донором Азербайджана, помогающим диверсифицировать экономику. Азербайджан, в свою очередь, важный партнер для ЕС, в немалой степени этому способствовала реализация проекта «Южный газовый коридор». Страны ЕС являются крупнейшими импортерами азербайджанской продукции.

Город Курчатов, Семипалатинская область, Казахстан — центр Семипалатинского ядерного полигона. Фото RIA Novosti archive, image #440215 / Alexander Liskin / CC-BY-SA 3.0

ЕС, наряду с другими странами, пытается помочь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, поддерживая и проводя трехсторонние встречи.

Республика Казахстан привлекательна для Европы своим геополитическим положением как транспортный коридор, соединяющий Европу с Азией, своими природными богатствами, особенно углеводородным сырьем, а в последнее время и горнодобывающей отраслью. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1999 год) между Республикой Казахстан, с одной стороны, и европейскими сообществами и их государствами-членами — с другой, закрепляет правовые основы многостороннего политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. ЕС является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Казахстана. ЕС также содействует реализации программы очистки от радиоактивных отходов и радиоактивного загрязнения в Семипалатинске.

Соглашение о партнерстве стало важным инструментом для будущего экономического и социального прогресса в Казахстане. Участие Казахстана в Таможенном союзе с Россией и Евразийском экономическом союзе не будет создавать барьеров в торговом, экономическом и финансовом сотрудничестве с Европой.

Развитие отношений Кыргызстана с европейскими странами осуществляется по каналам двусторонней и многосторонней дипломатии. Важным является участие Кыргызстана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в целях достижения высоких стандартов в области содействия и защиты прав человека и свобод, укрепления экономики, решения экологических проблем, противодействия транснациональным угрозам и укрепления региональной безопасности. Кыргызстан продолжает сотрудничество с западными странами в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» и других программ Североатлантического альянса. Развитие военно-технического сотрудничества с рядом государств антитеррористической коалиции создает условия для активизации взаимодействия с ними по другим направлениям, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное.

В двусторонних отношениях на европейском направлении приоритетное значение имеет углубление связей с Германией, Великобританией, Швейцарией, Италией, Австрией, Францией. Эти отношения ориентированы на решение задач развития Кыргызстана.

Реализация проектов Великого шелкового пути создаст транспортный коридор «Европа — Азия», и тогда ЕС и Китай станут явными приверженцами экономического развития стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана. Фото wikipedia.org

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом и Кыргызской Республикой заключено в 1995 году и после ратификации вступило в силу 1 июля 1999 года. Соглашение определило основные направления сотрудничества в политической, инвестиционной, экономической, коммерческой, финансовой, правовой и культурной областях. Соглашение предусматривает развитие устойчивого политического диалога между сторонами путем создания институциональной базы для регулярных контактов.

За годы партнерства с Евросоюзом Кыргызстан получил финансирование на реализацию различных программ и проектов. Программа ТАСИС Европейского союза стала механизмом по обеспечению технической помощи стране. Основными секторами стали структурные и институциональные реформы, укрепление демократии, реформирование образования, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций.

Сотрудничество с ЕС имеет для Кыргызстана ряд стратегических преимуществ. Реализация проектов Великого шелкового пути создаст транспортный коридор «Европа — Азия», и тогда ЕС и Китай станут явными приверженцами экономического развития стран Центральной Азии, в том числе и Кыргызстана.

Двусторонние отношения Туркменистана и Европейского Союза регулируются Временным торговым соглашением (1998 год) и Соглашением о партнерстве и потрудничестве. ЕС и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики (2008 год), направленный на содействие в области обмена информации по энергетическим стратегиям, диверсификацию транзитных маршрутов и стимулирование возобновляемых источников и энергоэффективности.

ЕС является важным торгово-экономическим партнером Узбекистана и занимает пятое место во внешней торговле республики. Фото ca-portal.ru

Финансирование развития страны обеспечивается инструментом сотрудничества в целях развития Европейского Союза. В этой связи двусторонние проекты сотрудничества сосредоточены на областях экономических реформ и приватизации, образования и создания потенциала, государственном управлении и верховенства права, а также устойчивой энергетики. При оказании помощи ЕС основное внимание уделяет образованию и правовым реформам, содействию правам человека, реформам экономического и социального секторов для устойчивого развития.

ЕС и Туркменистан также сотрудничают и по региональному принципу, с участием всех пяти стран Центральной Азии. Проекты регионального сотрудничества фокусируются на таких сферах, как образование, верховенство права, окружающая среда и вода, управление границами и борьба с распространением наркотиков.

Начало отношениям Республики Узбекистан с Европейским Союзом было положено подписанием 15 апреля 1992 года Меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Узбекистан и Комиссией европейских сообществ. 16 ноября 1994 года между сторонами были установлены дипломатические отношения. Ныне действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве Евросоюза и Узбекистана было подписано в июне 1996 года. Оно обязывает ЕС и Узбекистан предоставлять друг другу поддержку с наибольшим благоприятствованием в следующих сферах: таможенные сборы и пошлины в отношении импортируемых и экспортируемых товаров; прямое и косвенное налогообложение в отношении импортируемых товаров, а также правила торговли, приобретения, транспортировки, распространения и использования товаров на внутреннем рынке.

ЕС является важным торгово-экономическим партнером Узбекистана и занимает пятое место во внешней торговле республики. В качестве дальнейшей реализации положений Соглашения следует отметить подписание Узбекистаном и ЕС в 2011 году Меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области энергетики, а также учреждение 31 мая 2011 года дипломатического представительства ЕС в Ташкенте. Финансируемые ЕС проекты для Узбекистана в настоящее время обеспечивают поддержку в сфере судебно-правовых реформ, улучшения социальных услуг, в частности, касающихся здоровья матерей и детей, сельскохозяйственного развития, малого и среднего бизнеса, окружающей среды, совершенствовании системы государственного управления и т. д.

Продолжение следует