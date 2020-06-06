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Рафаэль Хакимов рассказал, кто инициировал «ликвидацию» Института истории им. Марджани

09:05, 06.06.2020 1
Рафаэль Хакимов рассказал, кто инициировал «ликвидацию» Института истории им. Марджани
Фото: realnoevremya.ru

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов рассказал, кто, по его мнению, мог инициировать «ликвидацию» учреждения. Это Академия наук совместно с Министерством образования и науки Татарстана.

«Это свои инициировали, прежде всего академия, потому что у нее возникли финансовые вопросы. У нас высокий рейтинг, а у них — «мусорный», а от этого зависит финансирование. И они решили поправить свои дела за счет нас», — сказал Хакимов в интервью «Реальному времени».

По его словам, никто извне не повлиял на ситуацию, не было и «руки Москвы». Даже ФСБ призывала руководство Татарстана «не трогать» институт.

Новым директором института станет Радик Салихов, Хакимов сам выдвинул его кандидатуру.

О том, что Институт истории имени Ш. Марджани могут закрыть, стало известно 27 мая. Хакимов тогда сообщил, что официального уведомления не было, но «удалось подсмотреть» документы о ликвидации учреждения.

Днем позже в казанском Кремле опровергли закрытие института.

В защиту Института истории им. Марджани выступили астрофизик Рашид Сюняев, румынские, крымские ученые и татаро-башкирское общество в Великобритании «Заман».

ОбществоОбразованиеИстория Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:26
    Хакимов не хочет потерять свой статус,опять подковерная возня всё это так далеко от науки
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