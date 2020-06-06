Рафаэль Хакимов рассказал, кто инициировал «ликвидацию» Института истории им. Марджани

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов рассказал, кто, по его мнению, мог инициировать «ликвидацию» учреждения. Это Академия наук совместно с Министерством образования и науки Татарстана.



«Это свои инициировали, прежде всего академия, потому что у нее возникли финансовые вопросы. У нас высокий рейтинг, а у них — «мусорный», а от этого зависит финансирование. И они решили поправить свои дела за счет нас», — сказал Хакимов в интервью «Реальному времени».

По его словам, никто извне не повлиял на ситуацию, не было и «руки Москвы». Даже ФСБ призывала руководство Татарстана «не трогать» институт.

Новым директором института станет Радик Салихов, Хакимов сам выдвинул его кандидатуру.



О том, что Институт истории имени Ш. Марджани могут закрыть, стало известно 27 мая. Хакимов тогда сообщил, что официального уведомления не было, но «удалось подсмотреть» документы о ликвидации учреждения.

Днем позже в казанском Кремле опровергли закрытие института.

В защиту Института истории им. Марджани выступили астрофизик Рашид Сюняев, румынские, крымские ученые и татаро-башкирское общество в Великобритании «Заман».

