Рафаэль Хакимов: «Армия всегда играла роль гаранта независимости Турции»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 52-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Китай

За последние годы возросла значимость Китая как крупнейшего игрока в международных отношениях. Китайская Народная Республика перестройку и распад СССР восприняла настороженно в отличие от США, тем не менее установила дипломатические отношения со всеми странами Центральной Азии. С Казахстаном и Кыргызстаном КНР имеет общую границу, которая нуждается в охране, таможенных и пропускных пунктах. На границе могут возникнуть проблемы, наподобие уйгурской — для Китая в виде сепаратизма, а для Кыргызстана в виде наплыва мигрантов, чья доля неуклонно растет. Китай придерживается принципа борьбы с силами «трех зол» — терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.

Отношения Китая со странами Центральной Азии строятся на базе целого ряда межправительственных соглашений, создающих надежную правовую основу.

Пекин максимально готов взаимодействовать со всеми республиками Центрально-Азиатского региона. Начинает развиваться региональное сотрудничество. В 1996 году в Шанхае подписывается соглашение между Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном об укреплении мер доверия, а позже в Москве, вышеперечисленные пять стран подписывают соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. В дальнейшем это привело к созданию «Шанхайской пятерки», которая в 2001 году преобразуется в «Шанхайскую организацию сотрудничества» (ШОС).

Президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель КНР Цзян Цзэминь, президент Киргизии Аскар Акаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, первые лидеры Шанхайской пятерки, 2002 год. Фото kremlin.ru

Китай с идеей глобализации стимулирует развитие транспортных перевозок по формуле «Один пояс — один путь». Построенная осенью 2017 года железная дорога Баку — Тбилиси — Карс стала важным элементом для транспортировки китайских грузов в Европу. Китай также нуждается в энергоносителях, а центральноазиатские страны заинтересованы, в свою очередь, в импорте дешевых китайских товаров. Постепенно Китай становится основным партнером по объемным инвестициям, выданным кредитам и совместным предприятиям.

Поддержанию стабильности в регионе служит взаимодействие в военной сфере. Хотя ШОС — это не военная структура, тем не менее она проводит совместные учения.

Параллельно с экономикой крепнут и культурные связи. Год от года увеличивается число студентов, выезжающих на учебу в Китай. В целом ряде гуманитарных вузов Центральной Азии открылись кафедры китаистики, кабинеты по изучению китайского языка и культуры. В свою очередь, китайцы едут в центральноазиатские страны.

Турецкая Республика (с 1923 года)

После выхода Турции из Первой мировой войны принятие условий перемирия означало фактически полную утрату самостоятельности Османской империи и ее расчленение в интересах государств-победителей. Державы Антанты (Франция, Великобритания, Италия) оккупировали важнейшие военно-стратегические районы страны. В конце января 1919 года Верховный Совет Антанты принял решение об отделении от Османской империи Армении, Сирии, Палестины, Аравии и Месопотамии.

В зоне оккупации начали действовать партизанские отряды. По всей стране возникали «общества защиты прав». Работу по созданию общенациональной организации взял на себя генерал османской армии Мустафа Кемаль. 3 июля — 6 августа в Эрзруме состоялся конгресс «обществ защиты прав восточных вилайетов». Затем в сентября в Сивасе прошел конгресс «обществ защиты прав Анатолии и Румелии», на котором было создано объединенное всетурецкое Общество защиты прав Анатолии и Румелии. Председателем был избран Мустафа Кемаль. На выборах в парламент победу одержали кемалисты.

Делегаты конгресса в Сивасе. Фото wikipedia.org

28 января 1920 года вновь избранные депутаты приняли «Декларацию независимости Турции». Статья 6 этого документа особо оговаривала суверенитет Турецкого государства, включая зону черноморских проливов. Вопрос об арабских землях выносился на плебисцит их населения.

В ответ Антанта 16 марта оккупировала Константинополь и зону черноморских проливов, открыв с середины 1920 года боевые действия против Турецкой Республики. Главной ударной силой Антанты в войне против Турции была греческая армия.

23 апреля 1920 года в Ангоре (Анкаре) открылось первое заседание Великого национального собрания Турции. Новый турецкий парламент (меджлис) состоял частью из бежавших в Анатолию депутатов оттоманского парламента (105 человек), частью из вновь избранных депутатов (233 человека). С этого момента в Турции действовали два центра власти: кемалистское правительство и международно признанное правительство в оккупированной столице Турции — администрация султана Мехмеда VI Вахидеддина. Попытки султанского правительства подавить собственными силами движение кемалистов потерпели неудачу.

Первым внешнеполитическим актом нового правительства стало обращение Мустафы Кемаля к председателю СНК РСФСР В.И. Ленину с предложением установить дипломатические отношения и просьбой оказать Турции помощь в борьбе за национальную независимость. В результате было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало предоставление помощи Великому национальному собранию Турции вооружением, боеприпасами, материалами и деньгами, а в случае необходимости — совместными военными действиями.

Подписание Севрского мирного договора. Фото wikipedia.org

10 августа султанское правительство Турции подписало с Антантой Севрский мирный договор, официально оформивший раздел арабских и европейских владений Османской империи. Этот договор был воспринят в Турции как несправедливый. Великое национальное собрание Турции отказалось ратифицировать договор. Советская Россия стала единственным государством, выразившим несогласие с условиями этого договора. 16 марта 1921 года в Москве был подписан советско-турецкий Договор о «дружбе и братстве».

Чтобы покончить с двоевластием в стране, Мустафа Кемаль провел через парламент закон о ликвидации султаната и передаче Национальному собранию всей полноты власти. Одновременно были назначены новые выборы. 24 июля 1923 года был подписан выгодный Турции Лозаннский мирный договор. На этом фоне выборы в парламент в августе 1923 года привели к безоговорочной победе Народной партии и единогласному избранию самого Кемаля его председателем. 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая Республика, и Мустафа Кемаль стал ее первым президентом. Он занимал президентский пост до самой смерти в 1938 году.

По инициативе Кемаля турецкая армия всегда играла роль гаранта независимости Турции. Являясь опорой власти, инструментом давления, а порой и подавления сопротивления, армия в целом воздерживалась от самостоятельной политики. В то же время в структуре гражданской власти присутствовала значительная прослойка бывших военных. Такая ситуация сохранялась и после смерти Ататюрка, чему способствовало начало Второй мировой войны.

Сегодня, будучи членом НАТО, Турция имеет армию численностью более 0,5 млн человек.

22 июня 1941 года Турция официально объявила о своем нейтралитете. Однако уже с июля 1941 года она в нарушение действовавшей конвенции по Проливам разрешила проход в Черное море немецких и итальянских военных кораблей. Турция в целом держалась выжидательной позиции. Лишь 23 марта 1945 года правительство республики объявило войну Германии и Японии, формально присоединившись к группе государств-победителей и избежав таким образом военных репараций и территориальных потерь.

Пулеметы MG 08 на минарете Ай-Софии в Стамбуле в качестве зенитных орудий. Сентябрь 1941 года. Фото wikipedia.org

Сегодня Турция — одна из развитых стран мира. Население — 79,4 млн человек (2016 год), из которых от 62% до 74% являются турками. В стране проживает большое количество крымских татар (оценочно от 500 тыс. до 5 млн), основная масса которых переселилась в Турцию после присоединения Крыма к Российской империи, и продолжавших переселяться в эту страну вплоть до XX века. Точное количество «казанских» татар неизвестно, оценочно более 20 тыс. человек. Несмотря на небольшую численность, они сыграли заметную роль в истории Турции, особенно в революционные годы, будучи близкими Мустафе Кемалю людьми. Среди других народов большое количество армян, ассирийцев, арабов, кавказцев, курдов.

По экономическому потенциалу Турция занимает 15-е место в мире. Многоотраслевой характер промышленности и сельского хозяйства, выгодное географическое положение, дешевая рабочая сила и приток зарубежных инвестиций сделали ее одной из динамично развивающихся стран. Турция — один из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной продукции, текстиля, автомобилей и запчастей, морских судов, строительных материалов и бытовой техники. Турция экспортирует хром, мрамор, полевой шпат, барит, пемзу. Динамично развивающейся отраслью является химическая промышленность, а также туризм. Важными статьями экспорта являются самые разнообразные фрукты и овощи, орехи, табак, чай, хлопок, сахарный тростник и т. д.

Продолжение следует