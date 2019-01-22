«Краткая история татар»: путаница с монголами, домыслы о языке и истребленный Чингисханом народ

По поводу… и без повода. Критический отклик Рафаэля Хакимова на исторический проект «Арзамаса» и Альфрида Бустанова

В конце декабря на сайте Arzamas вышел курс аудиолекций «Краткая история татар». В подготовке принимали участие российские историки Альфрид Бустанов, Илья Зайцев, филологи Азат Ахунов, Анна Дыбо и Марсель Ибрагимов. Текст начитывала Чулпан Хаматова. Любопытно, что просветительский видеоролик с таким же наименованием полтора года назад выпускали в Казани. Директор Института истории им Ш. Марджани Рафаэль Хакимов, ознакомившись с новым проектом, решил высказать в «Реальном времени» свое мнение об этом начинании коллег. Какие моменты вызвали недоумение нашего колумниста, читайте в его отклике.

Разберемся в татарах и монголах

На сайте «Арзамаса» появился курс из пяти лекций «Краткая история татар» под руководством Альфрида Бустанова (далее «лекции»). Эти «лекции» названы точно так же, как ролик Института истории им. Ш. Марджани, набравший на русском языке около 1,5 млн просмотров. Немало просмотров и на английском языке. Поскольку ролик разошелся по сетям, то не исключено, что набралось порядка 2 млн просмотров (не у всех есть счетчики). «Лекции», видимо, претендуют на альтернативу. Посмотрим…

В интернете бесплатно можно прослушать только первую «лекцию», о ней и пойдет речь. Голос Чулпан Хаматовой приятный. Однако в научном плане есть ряд неточностей. Обсудить их имеет смысл, поскольку большинство не только рядовых читателей, но и умудренных историков путаются в средневековой истории татар. О татарах судят по советским штампам. Татар путают с монголами, монгол Чингисхана путают с современными халха-монголами, татар считают пришлыми из глубин Азии, а вот булгары, мол, настоящие предки современных татар. Получается будто этноним «татар» прицепился к нам случайно.

В «лекции» утверждается, что «татаро-монгольское иго было в основном монгольским». Это заявление не подтверждается фактами. В последнее время среди российских историков появилось желание смягчить жесткие формулировки советских времен и все беды свалить на монголов. «Иго», конечно же, было татарским, поскольку Золотая Орда — это татарское государство, а не монгольское. «Иго», как всякое государство, собирало налог (дань), причем татарская дань относилась и к татарам. Размер дани был щадящим (десятина — 10%). При Бату для Ордынской Руси были сделаны послабления — налог брали «с дыма», т. е. хозяйства, с тем, чтобы быстрее восстановились разоренные территории. Хитрость заключалась в том, что крепкие хозяйства платили больше. За эту дань татары обеспечивали безопасность границ, дорог и обеспечивали денежное обращение.

Иго как вертикаль власти кроме дани предусматривало назначение князей через выдачу ханом ярлыков. Мужчины также были военнообязанными. В остальном княжества были предоставлены сами себе. Православные священники освобождались от налогов, благодаря чему монастыри росли как грибы после дождя, где порой князья прятали свое имущество от платежей. Эти привилегии отменил Иван Грозный, а Петр I и вовсе даже колокола перелил на пушки. Кто лучше относился к русским — татары или Иван Грозный с Петром, можно судить по этому факту. Режим Золотой Орды был золотым веком для православия.





Могилы ханов находятся в Казанском Кремле и Бахчисарае, их потомство живет среди нас, а ДНК-анализ не находит монгольских генов. Фото Романа Хасаева

Монгол Золотой Орды путают с нынешними монголами. Это устоявшаяся традиция советской историографии. Однако ДНК-анализ показывает, что среди современных татар крайне редко (в пределах статистической погрешности) встречается гаплогруппа «С» по Y-хромосоме, характерная для современных монгол. Вроде бы пришли монгольские войска, чингизиды имели десятки жен и наложниц, народили тысячи детей. И войска дурака не валяли, а следов не осталось. Могилы ханов находятся в Казанском Кремле и Бахчисарае, их потомство живет среди нас, а ДНК-анализ не находит монгольских генов.

«Монгольский язык не использовался в Золотой Орде»

Существует еще один странный факт. Все историки в один голос утверждают, что в Золотой Орде государственным языком был, конечно же, монгольский и еще… На этом месте все спотыкаются и начинают фантазировать, мол, официальным языком был огузо-кыпчакский, хорезмско-поволжский, поволжско-золотоордынский, тюрки и т. д. В лучшем случае называется официальным «тюркский язык». Возникает вопрос, «тюркский» является языком какого народа? Во времена Тюркского каганата язык «тюрки» относили к тюркютам (нынешним алтайцам). В принципе, он близок к татарскому, как и многие тюркские языки. Но почему бы государственный язык Золотой Орды прямо не назвать татарским? Ведь его носитель татары. Зачем татарам говорить на другом языке, когда есть свой собственный? Это удивительное явление российской историографии. Вокруг языка Золотой Орды возникла обширная литература, пытающаяся найти влияние на татар не только монгольского, но также уйгурского, кыпчакского, караханидского, карлукского, чагатайского наречий. Кое-кто осторожно называет государственный язык Орды старотатарским.

В «лекции» чувствуется изрядная путаница в вопросе о языке Орды и ханств: «Улус Джучи постепенно переходит на тюрки — один из диалектов Золотой Орды. Тюрки постепенно преобразовался в старотатарский». Это как раз пример советской историографии, то есть попытка исключить из истории Золотой Орды татарский язык. В Золотой Орде жили татары, говорившие не на «тюрки», а на татарском языке. Почему татары должны говорить на другом языке? Непонятно.

Опять-таки в «лекции» утверждается, что после распада Золотой Орды якобы в татарских ханствах «оставался тот или иной вид тюркского языка». На самом деле, все ханства (Казанское, Крымское, Астраханское, Сибирское, Касимовское и Ногайская Орда) говорили и писали на татарском. Что означает «вид тюркского языка»? Диалект, наречие, говор? Фраза запутывает слушателя.

Казалось бы, с монгольским языком Орды сомнений нет… Однако всегда важно перепроверить даже, казалось бы, очевидные вещи. Поиск документов на монгольском языке привел к обескураживающему результату — их, оказывается, не существует. Монгольский язык не использовался в Золотой Орде!!! Так откуда появилось утверждение, ставшее общим мнением? Поиски автора привели к известному специалисту по источникам А.П. Григорьеву, который весьма вольно интерпретирует слова Плано Карпини: «…мы поднесли грамоту и просили дать нам толмачей, могущих перевести ее. Их дали нам…, и мы вместе с ними тщательно переложили грамоту на письмена русские и сарацинские и на письмена татар; этот перевод был представлен Бату, и он читал и внимательно отметил его». После этой цитаты следует утверждение: «Итак, во времена первого золотоордынского хана Бату (1227—1255) золотоордынская канцелярия вела делопроизводство на монгольском языке».

Золотоордынские документы написаны на татарском языке уйгурским алфавитом (руникой). Фото wikipedia.org

Такой вывод сделан из произвольного отождествления татар с монголами, хотя ничто не мешает предположить, что Бату читал по-татарски, ведь у Карпини прямо сказано, что текст перевели на татарский. Остальные документы Григорьевым анализируются в том же стиле, после чего выносится вердикт: «Наш общий вывод сводится к следующему: официальным языком Золотой Орды ХIII—XIV веков (до 1380 года) был монгольский, употреблявшийся в уйгурской письменной форме». Это утверждение стало основанием для остальных ученых, которые просто ссылаются на Григорьева как авторитетного исследователя золотоордынских документов. Так сформировалось «общее мнение», опровергнуть которое никто не решается, хотя в свое время Миркасым Усманов писал, что нет оснований считать ранние жалованные акты Джучидов монголоязычными. Тем более об их языке нельзя судить по русским переводам, как это делает Григорьев. Как можно в русском документе догадаться, что он переведен с монгольского? По якобы «монгольской» терминологии. Но ведь монгольский язык был под сильнейшим влиянием татарского языка. Не татары заимствовали терминологию у монголов, а, наоборот, она перекочевала из татарского в монгольский язык. Известный лингвист А.М. Щербак прямо пишет: «До XIII века процесс заимствования был односторонним: из тюркских языков в монгольские».

Золотоордынские документы написаны на татарском языке уйгурским алфавитом (руникой). Уйгурское письмо было самым удобным, тем более уйгурский и татарский языки очень близки. Восточный Туркестан в древности называли «страной токузгузов и татар». Токузгузы — это уйгуры, а Восточный Туркестан сегодня называется Синьцзян. Выдающийся знаток тюркских языков Махмуд аль-Кашгари (1029—1101) эту территорию называл «Дешт-и-Татар» — «Татарская Степь». Там жили западные или «белые татары».

Мы не монголы, монголы не мы

Кто же такие монголы Монгольской империи? Вопрос далеко не очевидный, поскольку все сразу же представляют кочевников Монголии, которые якобы создали империю. Как пастухи смогли создать самую большую империю за всю историю человечества? Конечно, не могли. На самом деле «монголами» в Монгольской империи называлась династия (!) чингизидов, а народ называли «татары». Сам Чингисхан по происхождению из «черных (то есть северных) татар», куда относилось племя «монгол», никак не связанное с нынешними халха-монголами. «Черные татары» были степняками в отличие от «белых (южных) татар», занимавшихся земледелием. «Дикие (незрелые) татары» жили в Южной Сибири и занимались охотой. Для подтверждения сошлемся на самого авторитетного летописца того времени Рашид ад-Дина, который считал, что «в древности монголы были [лишь] одним племенем из всей совокупности тюркских степных племен». Яснее не скажешь. В то время монголоязычными были кидане. Кстати, слово «Китай» происходит от этнонима «кидань».

Остальные летописцы солидарны с Рашид ад-Дином. Все в один голос Чингисхана называют татарином. Так, в летописи «Полное описание монголо-татар» («Мэн-да бей-лу», 1221 год) сказано, что прежнее монгольское государство уже было уничтожено, и нынешние монголы и есть татары. Китайцы монголов Чингисхана называли хэй-да «черные татары». В «Мэн-да бэй-лу» читаем: «Нынешний император Чингис, а также все (его) полководцы, министры и сановники являются черными татарами». Там же записано: «Еще [татары] восхищаются монголами как воинственным народом и поэтому обозначают название династии как «великое монгольское государство». [Этому] также научили их бежавшие чжурчжэньские чиновники. [Я], Хун, лично замечал, как их временно замещающий императора го-ван Мо-хоу каждый раз сам называл себя «мы, татары»… Они даже не знают, являются ли они монголами и что это за название, что такое название династии и что такое название годов правления. Что касается ныне отправляемых документов, то перебежавшие чиновники, которые знают грамоту, во всех случаях усиленно объясняют [татарам] дела, чтобы научить их».

Мо-хоу (Мухали) был самым приближенным человеком к Чингисхану. В тексте однозначно говорится о монголах как династии. Китайцы очень внимательно относились к титулатуре, в своих хрониках им важно было отметить место правителей в государственной иерархии. Татары в то время были далеки от канцелярских дел и не придавали значение титулам, но чжурчжэньские перебежчики их научили международной дипломатии. Перебежчиками, скорее всего, были те татары, кого называли войсками «да» и в чьи обязанности входила охрана северных границ государства чжурчжэней Цзинь (предков маньчжур).

Остальные летописцы солидарны с Рашид ад-Дином. Все в один голос Чингисхана называют татарином. Фото wikipedia.org



Термин «монголо-татары» («мэн-да») появился в китайских источниках в связи с избранием Тимучина Великим ханом, объявившего о появлении монгольской династии. После этого к традиционному «та-та»/«да-да» («татар») добавился иероглиф «мэн», указывающий на присутствие правящей династии. Китайские чиновники очень хорошо различали народы, они пользовались выражением «монголо-татары» не в этническом, а политическом смысле, понимая под монголами династию, а под татарами — его народ.

Название государства Чингисхана Yeke mongyol ulus не несет этнического смысла, но указывает на ту династию, которая стала правящей. В то же время, когда речь заходит о татарах как гражданах этого государства, то указывается этноним. В хронике «Да Цзинь гочжи» (1234 год) поясняется: «Великая династия — это как раз и есть татары (дада) Монгольского государства». Записки о монголах южносунского посла Сюй Тина, посетившего империю в 1235—1236 годах, начинаются такими словами: «Государство черных татар (то есть северного шаньюя) называется Великой Монголией». Сюй Тин, сообщает: «[Татарский владетель] каждый раз называет татар «своей костью»». «Своя кость» — это родовой клан, происходящий от прародительницы Алан-Гоа.

Во второй половине ХII века имя «монгол» относилось «ко всем племенам, родоначальниками которых были потомки легендарной Алан-Гоа, — писал знаток «Сокровенного сказания» Н.Ц. Мункуев. — Поэтому в указанное время монголами были барулас, адаркины, уруты и мангуты, а также ответвившиеся позднее племена — тайчиуты, бесуты, хонхотан, арулад, генигес и др. … Как общее название слово «монгол», очевидно, можно было прилагать ко всем родам и племенам, ведущим свое происхождение от легендарных предков Чингисхана». На основе анализа употребления терминов mongol и mongoljin в «Сокровенном сказании» П.О. Рыкин приходит к заключению, что «ни в одном из контекстов данные термины не выступают в качестве самоназвания какой бы то ни было группы, да и вообще в качестве обозначения (даже «со стороны других») какой-либо этнической идентичности», «ни о каких «этнических» или «собственно» монголах в нем речь не идет. Термин mongol во всех релевантных контекстах играет там роль не «этнонима», а своего рода классификационной категории, куда включаются группы, провозгласившие Чингиса или добровольно перешедшие на его сторону». Историографические штампы слишком сильны, чтобы адекватно воспринять различие династии и этноса.

Рыжий голубоглазый Чингисхан

Чингисхана, как правило, изображают, похожим на монгола, в то время как он был рыжим и голубоглазым. Сохранилась единственная картина, где Чингисхан европеоид, остальные нарисованы китайцами много позже – все они иконографические и разошлись миллионными тиражами. Так формируются стереотипы.

Возникновение империи Чингисхана представляют весьма облегченно: появился, мол, харизматичный лидер, сумевший собрать вокруг себя джигитов «длинной воли» (пассионариев), они объединили монгольские племена, кочевавшие в степи, и таким образом пастухи создали самую большую в мире империю. На самом деле для возникновения любого государства и тем более великой империи нужна реальная экономическая, военная, интеллектуальная база, опытные полководцы и государственные мужи, а их должны обслуживать многочисленные, хорошо обученные канцелярские работники. Само сознание опытных лидеров должно созреть до имперского уровня. Все это не могло появиться в одночасье.

Марко Поло не просто был в летней ставке Хубилая, но даже 3 года пребывал губернатором города Янчжоу. Он владел информацией из первых рук. Фото wikipedia.org



На самом деле Монгольская империя возникла на базе шести ранних татарских государств, о которых упоминает Рашид-ад-Дин. Марко Поло сообщает о возвышении Чингисхана следующее: «Случилось, что в 1187 году татары выбрали себе царя, и звался он по-ихнему Чингис-хан, был человек храбрый, умный и удалой; когда, скажу вам, выбрали его в цари, татары со всего света, что были рассеяны по чужим странам, пришли к нему и признали его своим государем». Марко Поло не просто был в летней ставке Хубилая, но даже 3 года пребывал губернатором города Янчжоу. Он владел информацией из первых рук.

Иоанн де Плано Карпини, назвавший свое донесение Liber Tartarorum («Книга о Тартарах»), не ошибался, он речь вел о политониме, гражданах Великой Татарии. Когда один из переписчиков XIV века уточнил это название в виде «История Монгалов, именуемых нами Тартарами» (Historia Мопgalorum quos nos Tartaros appellamus), он тоже не ошибался, ибо в заголовке указал и правящую династию, и подвластный народ.

Кипчаки, гунну, булгары и другие

Вернемся к «лекции» Бустанова. Там сказано: «Кыпчакский язык — предок современного татарского языка». Как раз все наоборот. Путаницу вносит классификация тюркских языков по группам: кыпчакской и огузской, а также незнание происхождения племен. В знаменитом словаре «Кодекс куманикус» (1303), составленном для миссионеров, кыпчакский язык на латыни назван comanicum, chomanicho (куманский), на самом кыпчакском — tatarče (по-татарски), tatar til (татарский язык). Кыпчакский и есть татарский язык. Разное название возникло, поскольку кыпчаки отделились от татар. По мере размножения татар те роды, чья численность превышала 700 человек, отделялись и принимали новое имя. Старое самоназвание «татар» оставалось за старшим сыном. Вновь возникшее племя получало этноним, как правило, по имени основателя рода, а язык и культура при этом сохранялись.

В «лекции» утверждается, что «кыпчаки встретились с булгарами и создали Волжскую Булгарию». Сомнительный тезис. Первые сведения о племенах Волжской Булгарии дает Ибн Руста (X век): «Болгаре делятся на три отдела: один зовется берсула, другой — эсгель, а третий — болгар». Упоминаются эти племена и в труде «Худуд ал-Алама» (982): «бахдула, ишкиль и булгар». В письменных источниках IX—X веков перечислены булгарские племена, которых объединил хан Альмас (Алмуш) — это племена берсула, болгар, эсегель, бажяняк, суваз, мадьяры-тюрки, баранжар, гузы, башхарт. О кыпчаках нет сведений.

На самом деле булгары и собственно татары происходят от одного корня — гуннов/хунну. Они населяли всю Великую Степь от Великой китайской стены до Дуная. Часть хунну под давлением юэчжи (протоиранские племена) ушла в 155—158 годах через Алтай в Волго-Уральский регион и смешалась с уграми. Их в Европе стали называть гуннами. Восточные хунну остались на прародине, образовав шесть татарских государств.

В знаменитом словаре «Кодекс куманикус» (1303), составленном для миссионеров, кыпчакский язык на латыни назван comanicum, chomanicho (куманский), на самом кыпчакском — tatarče (по-татарски), tatar til (татарский язык). Кыпчакский и есть татарский язык. Фото wikipedia.org

Во второй половине VII века одна из орд западных гуннов, состоявшая преимущественно из кутригурских (булгарских) племен, под началом Котрага двинулась с территории Великой Булгарии (Причерноморье) на север и обосновалась в районе Средней Волги и Камы. Когда Бату хан завоевал Булгарию в 1236 году, то западные и восточные гунны воссоединились, образовав Золотую Орду (Улус Джучи). Город Болгар стал первой столицей Золотой Орды. Памятники Болгара, которыми мы восхищаемся, к Булгарскому государству не имеют никакого отношения, они построены при Бату.

Войны между тюрками в Великой Степи происходили перманентно, поэтому неудивительно, что Булгарию пришлось татарам покорять. Особенно ожесточенно татаро-монголы преследовали кыпчаков (половцев). Они гнали их вплоть до Дуная, считая их врагами. Субэтей-багатур обращался к кыпчакским вождям с предложением о мире: «Мы и вы — одного племени и происходим из одного рода…», но кыпчаки не подчинились татарам. История с кыпчаками закончилась после битвы при Шайо 11 апреля 1241 года, где объединенные войска венгерского короля Белы IV и его брата, хорватского герцога Коломана, были разбиты Бату ханом. Персидский летописец Джувейни оценивал силы венгров (башгирдов) в 450 тыс. воинов, их было вдвое больше татаро-монгольского войска.

Кстати, до булгар на Волге жили опять-таки тюркские и финно-угорские племена, а в 557—558 годах Истеми-каган присоединил волжские земли к Тюркскому каганату, основав, в частности, Тетюши в качестве форпоста на Волге.

Каких татар истребил Чингисхан?

В «лекции» очень скупо говорится о культуре булгар. Все свелось к Кул Гали: «С Волжской Булгарией связана главная книга татарской культуры — «Кыссаи Йосыф» Кул Гали». Это так, но культура не сводится только к одной книге. Сам Кул Гали был родом из Хорезма, а не Болгар. Хорезм и предки татар всегда были в близких отношениях, тем более находились на Великом Шелковом пути. Из Хорезма в Булгарское государство пришел ислам. Хорезмский диалект узбекского языка наиболее близок к татарскому.

Затем внимание «лекции» переключается на восток Евразии, где якобы «тюркские племена вынуждены выяснять отношения с новым противником — мощной армией Монголов, пришедших с востока». Непонятная фраза. На востоке жили чжурчжэны, а родное племя Чингисхана жило на северо-востоке Монголии. Когда Чингисхан объединил всех татар, уйгур, найманов, меркитов и т. д., то, собственно, на этом и закончилось «выяснение отношений». К тому же из этой фразы создается впечатление, что этнические монголы выясняли отношение с тюркоязычными народами. В то время не было этнонима «монгол». Существовала династия, а не этнос. Нынешние монголы в то время назывались халха, ойраты и т. д. Известный монголовед Е. Кычанов указывает на «приход монголов в Монголию где-то во второй половине Х — первой половине ХII веках». Это территория нынешней Монголии, Внутренней Монголии, китайских провинций Ганьсу и Шэньси. Появившись на территории Монголии, племена халха, ойрат и др. взяли себе имя «монгол», иначе говоря, название династии (клана) превратили в самоназвание.

Формальный распад Монгольской империи (Великой Татарии) произошел в 1269 году, когда Золотая Орда, Чагатайский улус, Хулагуиды и государство Юань подписали мирный Таласский договор. Фото wikipedia.org

В «лекции» эпизод с истреблением татар взят из «Сокровенного сказания» (1240), написанного через 100 с лишним лет после смерти Чингисхана (1127). Это место нуждается в пояснении. Во-первых, сам Чингисхан происходит из «черных» татар. Во-вторых, «истребление» нужно понимать не в физическом, а политическом смысле, то есть было ликвидировано доминирование союза племен «дёрбен-татар». В «Сокровенном сказании» записано: «Мы истребили тут татарских главарей поколений Чаган-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар». Как видим, речь идет только о главарях союза племен «дёрбен-татар», ставших обычными вассалами (кол). В-третьих, хотя «Сокровенное сказание» красочно описывает процедуру истребления татар, но затем в §196 в окружении Чингисхана вдруг появляются опять же дёрбен-татары и татары-тайчийуты: «Бывшие с Джамукой джадараны, катагины, салджи'уты, дёрбэны, тайчи'уты, онгираты и прочие там же подчинились». В-четвертых, среди пяти главных жен Чингисхана фигурируют две татарки-сестры: Есулун и Есукат. Более того, в источниках часто татары называют народом, откуда монголы брали жен. Получается, вначале якобы вырезали всех татар, «равняя ростом по тележной чеке», а затем переженились на татарках. Абсурд. В-пятых, по свидетельству Рашид ад-Дина, «благодаря приросту населения, они [найманы, урянкаты и татары] стали многочисленны». К тому же, по его же словам, татары занимали высокие посты, он их перечисляет: «Из племени хойин-татар происходили: Самкар-нойон, конюший Хулагу-хана, а во время Абага-хана ставший почтенным и великим эмиром; Туган, Мулай и Куйтай, отец Бука-курчи… В улусе Джочи-хана старшая жена сына Джочи, Бату, по имени Буракчин, была из племени алчи-татар; также из этого племени была супруга Тудай-Менгу, государя того же улуса, по имени Турэ-кутлуг; из эмиров Бату из этого племени был старший эмир по имени Ит-Кара; из эмиров Менгу-Тимура, а также государя того улуса, из этого племени был старший эмир по имени Бек-Тимур…».

Китайские источники подтверждают высокий статус татар в окружении Чингисхана. В хронике «Юань ши» записано: «Тахай-Темур, человек из татар. Его предки во времена Тай-цзу служили говану Мухали, командовали левым крылом Великого тумена в Монгольской армии, держали в повиновении 8 западных округов в [провинции] Тайюань». Здесь речь идет о кешиктенах (гвардии), сформированной Чингисханом в 1206 году в качестве «личной тысячи», она затем увеличилась до тумена (40 тыс.). В составе этой гвардии было «подразделение и кешиктенов из татар под командованием Есунгтээ». Получается, что Чингисхан «истребленных» татар держал в качестве личной гвардии?! Налицо противоречие, которое снимается, если понимать под «истреблением» ликвидацию политического доминирования враждебных татарских племен и распределения семей по другим племенам.

В «лекции» утверждается, что после смерти Чингисхана наследники поделили империю на улусы. На самом деле сам Чингисхан заранее в 1224 году поделил империю на четыре улуса для четырех сыновей. Старшему сыну Джучи достались западные земли, начиная от Иртыша. Джучи рано умер, на его место заступил Бату, ему определили западные границы по формуле: «Куда дойдут копыта татарских коней».

Формальный распад Монгольской империи (Великой Татарии) произошел в 1269 году, когда Золотая Орда, Чагатайский улус, Хулагуиды и государство Юань подписали мирный Таласский договор. Этому договору в этом году исполняется 750 лет, что будут отмечать в Казахстане и Татарстане как наследниках Золотой Орды.