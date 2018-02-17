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«Россия» Рафаэля Хакимова: вектор на Средневековье, культ Сталина и власть кланов

15:00, 17.02.2018 29

«Реальное время» публикует отрывки из мемуаров директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова

«Россия» Рафаэля Хакимова: вектор на Средневековье, культ Сталина и власть кланов Фото: Максим Платонов

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов подготовил для «Реального времени» новый отрывок из своей мемуарно-аналитической книги «Шепот бытия», которую он продолжает писать. Сегодня наш колумнист представляет на суд читателя главы «Россия, устремленная в Средневековье» и «Глобализация по-русски».

Россия, устремленная в Средневековье

Сегодня про суверенитет Татарстана практически забыли. Кто-то радуется, другие тоскуют. Больше было свободы, особенно в межбюджетных отношениях. Москва все эти годы забирала себе одну функцию за другой, часто под видом прекращения воровства на местах. Функцию забирали в центр вместе с деньгами, и воровство принимало российский масштаб. Центр не мог насытиться, он все забирал даже самые мелкие функции с тем, чтобы все финансовые потоки шли через Москву. Коррупция разрослась до вселенских масштабов. Вертикаль власти породила циников и воров. Если будущие историки будут оценивать время начала 2000-х годов, то назовут ее эпохой мздоимства и загнивания.

В России в 90-е годы еще были элементы оптимизма. Впереди маячила слабая надежда о лучшем будущем. На сцене прыгали апологеты власти с песнями о ветре перемен. Казалось, демократия защитит и народы России, и права человека, а рыночная экономика приведет к процветанию. Но либералы кинулись все приватизировать. Что-то поделили между собой, что-то пустили на металлолом, а многие предприятия просто приспособили под супермаркеты, рынок очистили для западных товаров. Очень скоро наступило разочарование федерализмом, началась деиндустриализация экономики, деградация науки и образования. Вместо процветания начался застой, вместо обещанной демократии восторжествовала вертикаль власти, а вместо либерализма — шовинизм. Итоги 2000-х годов можно свети к простой формуле по аналогии с национальной идеей Уварова: «Цинизм. Двуличие. Продажность».

Меняется эпоха, а не только Россия. Институты, которые казались вечными, сегодня переживают жестокий кризис. «Их стремительно приближающийся конец представляется неизбежным. Эта тенденция неотвратима. Институты, наиболее затронутые ею, — это национальное государство, парламентская демократия, нуклеарная семья и система образования» (Ян Зодерквист, Александр Бард).

Глобализацию, отход от религии и плюрализм остановить невозможно. На этом фоне весьма любопытно следить за политикой России, которая всеми силами пытается вернуть Средневековье. Благо бы Средневековье возвращалось вопреки желанию, нет же, оно «возрождается» в виде ностальгии по авторитаризму и православию.

«Отказ от реального федерализма неизбежно ведет к формированию кланов для сохранения управляемости необъятной территорией. Последствием становится коррупция, чреватая революционной ситуацией. Во многих странах беспорядки начинались с митингов против коррупции». Фото Олега Тихонова

В Великой Татарии преклонение перед ханом было связано с огромным пространством, где значительную часть населения составляли кочевники. В то время вертикаль власти выстраивалась не по иерархическому, а по клановому принципу, иначе невозможно было собрать налоги. У кочевника не было прописки. С кого собирать налоги знали вожди племен, объединенных ведущими кланами: Ширин, Барын, Мангыт и Кипчак. Кстати, русские князья Ширинские, Баран-Тугановские произошли от этих татарских родов. Клановая система в России имеет другую природу, она связана с отсталостью государственной машины и громадной территорией. Отказ от реального федерализма неизбежно ведет к формированию кланов для сохранения управляемости необъятной территорией. Последствием становится коррупция, чреватая революционной ситуацией. Во многих странах беспорядки начинались с митингов против коррупции.

Параллельно пытаются ассимилировать народы России. Еще Петр I начинал политику христианизации, закончившейся восстаниями народов Поволжья. В стране наступила полная неуправляемость. Екатерина II, приняв указ о веротерпимости, остановила бунты. Замирение продолжалось вплоть до ХХ века. Столыпин, поняв бесперспективность ассимиляции татар, пришел к мысли о необходимости расчленить нацию на множество мелких народов, сконструировав им свою короткую историю и собственный «язык», по сути дела представляющий говор татарского языка. Столыпин был злокозненный политик, но не дурак. Он предложил малейшую территориальную особенность культуры использовать для создания отдельного народа. Эту политику воплотил в жизнь Сталин. Однако и он знал ту меру, за которую нельзя заходить. Он мог ликвидировать республики, превратив все субъекты матрешечной псевдофедерации в равноправные регионы с единым языком. Однако он понимал, что лишение народа языка, символов в виде псевдогосударственности, обычаев и традиций — опасная стезя. Нынешние руководители ничего не бояться, считая себя сильнее Сталина.

Советский режим при всей своей последовательности не сумел добиться слияния наций, как обещала коммунистическая идеология. Советский народ процветал, экономика была на подъеме, коммунистический лагерь был угрозой всему капиталистическому миру, а этнические традиции не хотели сдаваться. Иллюзия о возможности все старое разрушить до основания и построить новый мир очень живуча. Для России с ее искаженной до основания историей особенно характерно желать заново начать историю. К этому добавляется туповатый гонор о возможности авторитарной власти сделать с обществом все, что захочется.

Этническая культура не сводится к вопросам языка, восприятия своей идентичности, символов, есть то, что на поверхности не видно — семейные традиции, воспринимаемые на психологическом уровне. Индивидуализм создает иллюзию независимости человека от прошлого, однако даже те, кто порвал со своей семьей, оказываются в плену традиций предыдущих поколений. «Родители съели зеленый виноград, а у детей появилась оскомина на зубах», — так написано в Библии. Не только через гены, но и психологию, воспитание, незаметные привычки мы становится наследниками семейной истории. Ты можешь их отвергнуть, но они уже управляют тобой.

«Когда говорят о заслугах Сталина, перед моими глазами встают образы миллионов кулаков, попавших на работы по индустриализации страны, я вспоминаю как по разнарядке искали в каждой деревне N-е количество врагов народа, а интеллигенцию вырезали целыми поколениями за их талант или собственное мнение». Фото из книги С.Ахметзянова «Раскулаченные – первостроители Магнитогорска»

Мой дед был раскулачен, умер на строительстве Беломорканала — это все что я знаю. Меня воспитывала раскулаченная бабушка. Отец не был репрессирован, но в 1937 году остался без работы. Его друг Фатых Карим, которого он защищал на комсомольском собрании, оказался в тюрьме, а затем был брошен под Кенигсберг искупать свою «вину». Там и погиб. Все это так или иначе оказалось и моей судьбой. Видимо, оттуда мое непримиримое отношение к Сталину. На любое превознесение диктатора у меня находится тысяча контраргументов. Когда говорят о заслугах Сталина, перед моими глазами встают образы миллионов кулаков, попавших на работы по индустриализации страны, я вспоминаю как по разнарядке искали в каждой деревне N-е количество врагов народа, а интеллигенцию вырезали целыми поколениями за их талант или собственное мнение.

Черчиллю приписывают фразу: «Сталин был величайшим, не имеющим равного в мире, который принял Россию с сохой и оставил с атомным вооружением». Это так. К сожалению, эта бомба взорвалась и в своей стране в виде истребления генофонда своего народа, ведь Сталин оставлял в живых только тех, кто нужен был для повышения военной мощи страны и не терпел умных людей.

Не только татары, но и русские лишились лучших людей в годы Гражданской войны, затем массовой эмиграции, в годы сталинских репрессий, во Второй мировой войне, где победы зачастую доставались за счет количества погибших в боях. Созданная Сталиным атмосфера доноса друг на друга продолжалась и в послевоенные годы. Мы еще долго будет ощущать последствия сталинского режима, его методов расчленения народов на этнографические группы и последующей ассимиляции.

Казалось бы, пора остановиться. Нет же, конструктивисты в американском стиле не перевелись до сих пор. Они пытались во время переписи 2002 года расчленить татар по этнографическим признакам. Отчасти это удалось. Однако существует один нюанс — нации живут независимо от того, как их освещает статистика. В.А. Тишков с сожалением констатировал: «Российская перепись населения 2002 года не выполнила свою основную миссию — создать народ для государства». Тем не менее попытки сконструировать новую российскую нацию из уже существующих наций предпринимаются заново на законодательном уровне. И, естественно, конструктивисты ждут переписи 2020 года.

В плане подготовки к этой переписи началось прокурорское давление на обучение татарскому языку, поддержка активистов крещенных татар, выступающих за признание кряшен самостоятельным народом. Эти потуги показывают, что российские лидеры отчаянно пытаются вернуться к ХIХ век, когда формировались русские, татары и другие в качестве наций.

«В плане подготовки к этой переписи началось прокурорское давление на обучение татарскому языку». Фото kpfu.ru

Народы из средневековых этносов превращаются в буржуазные нации под давлением капиталистических отношений. Этому содействуют демократические преобразования, всеобщее обучение, развитие системы просвещения. Так появляется современное общество. Татары в ХIХ—ХХ веках стали нацией со своей экономикой, системой образования, высокой культурой, прессой и национальными организациями. Для полноценной нации не хватало государственности, роль которой сыграла Татарская автономия. Она не была главным фактором нациообразования, а стала, скорее, символическим завершением этого процесса. К началу ХХ века процесс образования наций в России для многих народов (русских, украинцев, финнов, прибалтов, татар и др.) завершился. Сегодня пытаться вернуть страну в Средневековье — верх глупости, незнание особенностей России, отличных от американского опыта.

В Европе выход из Средневековья начался после Великой Французской революции и сопровождался борьбой с клерикалами, схоластикой, церковными структурами. У татар эту миссию выполнило движение джадидизма (реформированного ислама). Двум различным состояниям татарского мира соответствовали два типа экономики: докапиталистический, тесно связанный с кадимизмом (традиционализмом) и капиталистический, чьим идеологическим выражением был джадидизм. Вмешательство клерикалов тормозило развитие производительных сил. Именно в идейной борьбе кадимистов-ханафитов и джадидов выразился водораздел между застывшим Средневековьем и динамичным Новым временем. Реформаторы ислама понимали служение Богу не в виде молитв, проповедей и схоластической болтовни, а в производительном труде. Добрые дела — не путь достижения спасения когда-нибудь, они есть доказательство достигнутого спасения сейчас.

В русском обществе церковь охранялась государством, а потому миссию обновления православия взяла на себя философия богоискательства. В экономике наиболее приспособленными к капитализму оказались старообрядцы. Естественно, российская наука, достигшая высокого уровня, покончила со схоластикой.

Сегодня же вместо отделения религии от государства произошло восстановление «симфонии» православной церкви с державой. Мусульмане ринулись подражать арабам, отвергнув все национальные традиции. К чему приводит ислам в его арабской версии, видно по ИГИЛ (организация запрещена в РФ, — прим. ред.).

Деградация общества коснулась не только сферы религии и общественной мысли. Она коснулась экономики в виде деиндустриализации; наука стремительно теряет интеллектуальный потенциал, система образования превратилась в конвейер по штампованию дипломов. Средства массовой информации занимаются страшилками, паранормальными явлениями, НЛО с инопланетянами и постоянно пугают врагами, окружившими Россию. Мракобесие стало частью общественной жизни. Русская революция и советский режим не сумели выполнить функцию ускоренного развития общества, и вместо скачка в коммунизм мы получили возврат к началу ХХ века.

«Сегодня же вместо отделения религии от государства произошло восстановление «симфонии» православной церкви с державой. Мусульмане ринулись подражать арабам, отвергнув все национальные традиции». Фото Романа Хасаева

Глобализация по нашему

Россия изо всех сил старается втянуть страны СНГ в русифицированную зону. Весь мир переходит на общие принципы общения, основанные на англо-саксонской культуре. Даже виртуальный мир постепенно вырабатывает всеобщий язык, нечто вроде сетевой «латыни».

«Такая сильно модифицированная версия английского языка, в котором субкультурные диалекты выйдут на первый план, стандартные фразы будут намного короче, неологизмы будут поощряться, а придаточные предложения выйдут из употребления, станет универсальным средством общения глобальной сети» (Ян Зодерквист, Александр Бард). Англо‑саксонское лидерство в сфере музыки и индустрии развлечений указывает на центральную роль, которую играет общий язык в условиях медиализации общества.

Россия демографически сжимается как шагреневая кожа. Одновременно в ней ослабевает доминирование русских не только численно, но и в плане культуры. Когда говорят о великой русской культуре, то имеют в виду классическую литературу и искусство прошлого. Современная жизнь россиян больше подвержена влиянию американских ценностей, нежели российских. Народ о них не знает, а молодежь даже не подозревает об их существовании. Патриотизм — дутая псевдоидеология, указывающая на беспомощность нынешней российской элиты, чьи лидеры далеко не трибуны, а марионеточные чтецы каких-то невнятных заготовок.

Интерес к русской культуре сужается даже среди русских. Обрусение татар и других народов — тревожный сигнал, но он вовсе не говорит о русификации. Язык коммуникации не всегда задевает этническую идентичность. Общетатарские проблемы чаще обсуждают на русском языке, нежели на татарском. Это сигнал не только для татар, но и для русских. Федеральная власть языковую ассимиляцию воспринимает как исчезновение нерусских народов и старательно продолжает политику давления на республики.

Русский язык сохраняется как средство коммуникации в России и бывших советских республиках. Он нужен для перевода иностранной литературы. Но вместе с распространением английского языка надобность в посреднике отпадет. Роль русского языка как культурного феномена уже не ощущается. В то же время глобализация провоцирует развитие локальных языков. Так происходит в Шотландии, Уэльсе, Ирландии, испытывающих наибольшее давление глобализации. Практически утерявшие родной язык народы создают национальную систему образования. Так случится с татарским языком и культурой. Он будет возрождаться не столько как средство коммуникации (сегодня все татары говорят по-русски), он будет востребован как носитель вековых ценностей.

«Практически утерявшие родной язык народы создают национальную систему образования. Так случится с татарским языком и культурой. Он будет возрождаться не столько как средство коммуникации (сегодня все татары говорят по-русски), он будет востребован как носитель вековых ценностей». Фото Максима Платонова

В недалеком будущем, еще при нашей жизни, базовой единицей станут не государства, а регионы. Глобализация превращает государство в обузу для налогоплательщика. Уже сегодня многие международные вопросы передаются на наднациональный уровень. Суверенитет государств расчленяется на три части. Одна часть полномочий уходит международным организациям, другая — регионам, у государства функций становится все меньше и меньше. Национальные парламенты становятся трибуной для болтовни. Агломерации оказываются самодостаточными и будут создавать альянсы наподобие Ганзейского союза, исходя из соображений взаимной выгоды, а не государственных границ. Какие будут висеть флаги на их территории — станет вопросом вторичным.

«Русский мир» сокращается не только ввиду наступления английской культуры, но и в силу перехода бывших советских республик на национальные языки. Многие народы неожиданно для себя обнаружили, что их история и культура были искажены за годы пребывания в Российской империи и СССР. Сама русская история в кризисе из-за идеологических установок, а правду писать, порой, не хватает мужества.

Глобализация задевает все сферы жизни: экономику, политику, идеологию. В этих условиях речь идет не просто о национальном управлении, но регулировании мировых процессов. Транснациональные корпорации прибыль получают не в национальном масштабе, а со всех стран мира, значит, и управлять всеми необходимо из какого-то единого центра. В этих условиях не столь важно, какой партии принадлежит президент, правительство, депутаты, важно в какой круг они входят. Важно попасть в «нужную» сеть, влияющую на политические решения.

Вместе с тем на ведущие западные группы наступает новая власть — информационная. «В результате перехода от капитализма к информационному обществу власть покидает салоны буржуазии и перемещается в виртуальный мир, где наготове руки новой элиты — нетократии» (Ян Зодерквист, Александр Бард). Новая элита связана с переработкой информации, ее интерпретацией и использованием. Она создает свои собственные сети, куда доступ будет отграничен. При этом ни финансовая, ни политическая власть не будут доминировать, ибо в условиях открытой доступности основных информационных ресурсов значение будет иметь качество знаний, способность перерабатывать информацию и доставлять ее до нужного потребителя.

Рафаэль Хакимов
ОбществоВласть
комментарии 29

комментарии

  • Анонимно 17 февр
    Спасибо, Вам, Рафаэль Хаким. Бабушка моя любя, вас именно так называет.
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  • Анонимно 17 февр
    Сегодня хоть адекватно написал
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    Анонимно 17 февр
    А может, Вы сегодня адекватно воспринимаете, написанное Р. Хакимовым?
    Всякое же бывает.
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  • Анонимно 17 февр
    Полностью согласен с Рафаэлем абы. Лично для меня знание русского языка и культуры всегда были важны прежде всего как "окно" в Европу. И мое позитивное отношение к нему изменится на негативное, если российский "европиизм" будут переформатировать в православное или мусульманское мракобесие. Возможно придется полностью переходить на английский. Благо определенная языковая база уже имеется.
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    Анонимно 18 февр
    Странные речи ведёт этот "Хаким"! Например, возвышает роль английского языка в мировой жизни, затаптывая представление о том, что подобную универсальную роль межличностного и международного общения на просторах российский империи играл ненавистный ему русский язык... Что бы делали без русского языка 200 народов и племён России ранее большой и ныне урезанной в своих территориях? А ничего особого: учили бы китайский или японский, или тот же немецкий говоры...
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    Владимир Поршнев 18 февр
    Поддерживаю.
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  • Анонимно 17 февр
    хорошая работа.спасибо. раскрыли тему однозначно со всех ракурсов.без пристрастно.
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  • Анонимно 17 февр
    Прекрасное будущее для всех вообщем-то. Спасибо за оптимизм, которым вы нас поддерживаете, Рафаэль Сибгатович!
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  • Анонимно 17 февр
    Хакимов забыл, что ему Советская власть образование дала. Забыл, как состоял в КПСС и преподавал научный коммунизм. Ничего, скоро мы ему напомним. Подпись: Чекистские палачи.
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    Анонимно 17 февр
    Да, предал марксизм и коммунизм, служа которым достиг власти заведующего кафедрой - но не публично, а тайно, втихую.

    "Не только татары, но и русские лишились лучших людей в годы Гражданской войны, затем массовой эмиграции, в годы сталинских репрессий, во Второй мировой войне, где победы зачастую доставались за счет количества погибших в боях. Созданная Сталиным атмосфера доноса друг на друга продолжалась и в послевоенные годы".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90100-memuary-direktora-instituta-istorii-rafaelya-hakimova

    Но ведь Сталин это порождение марксизма и коммунизма, Ленина и Троцкого.

    "Если будущие историки будут оценивать время начала 2000-х годов, то назовут ее эпохой мздоимства и загнивания".
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/90100-memuary-direktora-instituta-istorii-rafaelya-hakimova

    А 1990-е годы как уже назвал народ - "бандитские", "лихие", "кровавые"?

    И последнее - может всё гораздо проще?
    Может во всех бедах планеты Земля виноваты не только "русские"?

    Чему например может научить преподавательница с раздвинутыми ногами на 4-й фотографии в черных кальсонах и коротком красном платье чуть ниже причинного места, обтягивающее великолепную грудь, молодых неопытных мальчишек, сидящих перед ней?

    Проще надо, проще.
    И спокойнее, гораздо спокойнее.
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    Анонимно 18 февр
    //Но ведь Сталин это порождение марксизма и коммунизма, Ленина и Троцкого// - а что, у них родители имеют общих родственников, - и, также, со стороны рода Джугашвили?
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    Анонимно 18 февр
    Да, имеют.
    Духовные корни.
    Такая международная школа марксистов-террористов.
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  • Анонимно 17 февр
    Так Хакимов, как раз и обслуживает один из кланов, то есть средневековые отношения. Какой может быть спрос с России? России нужно преодолеть это. А это сложилось в 90-е. С этим сейчас и пытаются бороться
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    Анонимно 17 февр
    поэтому и переживает
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    Анонимно 17 февр
    Это сложилось 1000 лет назад и это не преодолеть никогда
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  • Анонимно 18 февр
    Хакимов указал на одну сторону проблемы... Есть и другая: средневековье не центре, а в регионах... И нельзя говорить, что вина в этом только центра... Регионы ого-го как феодализировались... Все ростки глушатся на корню... Ждем продолжения статьи, о второй стороне проблемы... Слабо написать, уважаемый автор?
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  • Анонимно 18 февр
    Молодец Рафаэл!
    В очередной раз аплодирую.
    Ни в России, ни в СНГ нет ни одного мыслителя, хоть как-то соответствующего ему по масштабу и смелости мышления
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  • Анонимно 18 февр
    Статья охватывает массу общественных процессов. К сожалению, не бывает АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ как обустроить государство и общество. Всю историю человечество эту ИСТИНУ ищет, наиболее пассионарные деятели пытались установить ЕЁ насилием и войнами, но мы знаем, что не получается. Всю историю известные исторические деятели хотели установить именно свой новый порядок, как в глубине веков, как в недалёком прошлом, так и сегодня. У США свой взгляд на "мировой порядок", у Китая - свой, у Европы - свой, у России - свой, даже у террористов - свой. Мы знаем и "новый порядок" Гитлера. Не надо критиковать коммунизм, он тоже основывался на поиске АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ. Но опять же, к сожалению, ЕЁ нет в природе. В человеческом понимании ИСТИНА это то, что ОДНО лучше, чем ДРУГОГО. Вот в этом мысленном сравнении ОДНОГО с ДРУГИМ и живут люди, ругают или ненавидят ОДНО и мечтают о ДРУГОМ. ИСТИНА для конкретного человека - это мечта о чём-то лучшем, для государственного управления - это понятная людям идеология, или программа улучшения жизни, недопущения насилия и войны, осуществление повседневных действий к лучшей жизни. Это многосторонний процесс движения по бездорожью. Важно, чтобы это было бы именно движением. Когда это движение останавливается (можно сравнить с велосипедом), в обществе наступает коллапс, оно рушится изнутри. Проблем миллион, специалистов по этим проблемам у нас море, главное: что они находятся в диалоге. Паниковать не надо. Опасны радикалы, которые считают, только они знают, как надо жить, а некоторые готовы уничтожать своих оппонентов физически, уничтожить страну, изолировать её от мира. У этих людей ИСТИНА в том, что есть на Земле только они. В исламе Магомед - последний пророк, о чём он предупредил, так как прекрасно понимал, многие после него попытаются управлять человечеством именем Бога. Да, может быть в чём-то по мнению автора статьи мы уходим в средневековье, и к сожалению уйдём, если коренным образом не научим людей УЧИТЬСЯ МУДРОСТИ, хоть это и громко сказано. А как иначе?
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  • Анонимно 18 февр
    Выход из создавшейся ситуации в стране -- один единственный. Изменить сознание человека, повернуть его в духовное русло. Это первостепенная Задача! Отказавшись от ненужных для эволюции души стремлений! Только Пропаганда Высокой Культуры! Везде и всюду! Пусть в ущерб экономике, пока! Иначе гибель человечества в целом! А татарский язык -- духовный язык! Смотрите, в корне почти всех слов имена древних божеств или каббалистические термины, имена сказочных животных, героев... Вот вам направление исследования языка как русского так и татарского, которые вместе составляют Софийный Язык России!
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  • Анонимно 18 февр
    Желаю успехов Рафаэлю Хакимову!
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  • Анонимно 18 февр
    Хакимов молодец все правильно написал,ждём ещё статей.
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  • Анонимно 18 февр
    Всё это было бы хорошо если бы было правдой.Оказывается во всём виновата матушка Россия.Видать преподаватель научного коммунизма времена попутал и ему как в старые времена кажется что если первый секретарь обкома национальный кадр то второй непременно русский.Так нет этого уже четверть века и в знаменитой зелёной папке только милые сердцу татарские фамилии.Так что воры и взяточники не имеют национальных признаков.Ну а как философ автор должен понимать что время матрёшечных автономий придуманное гением всех времён и народов для одурачивания широких народных масс закончилось вместе с союзом.Страна если не хочет распада на национальные улусы должна быть едина и только ликвидация национальных улусов предотвратит последующие войны по бесконечному выяснению кому должны принадлежать Воловьи лужки.В то же время никто не запрещает каждому региону развивать свою национальную компоненту правда не в ущерб другим национальностям.И тут кому как не национальной интеллигенции для поднятия престижа повысить планку требований к своим собратьям прекратив штамповать низкопробных академиков ,докторов наук и фальшивые диссертации особенно на исторические темы когда люди не могут прийти к единому мнению.Произведений литературы это тоже касается.Когда наконец великий татарский народ вырастит своего Льва Толстого.Ну а пока чем богаты тому и рады.Не будем обсуждать религию.Дела божественные таинственны и непонятны.Только вчера все были атеисты а сегодня всё по другому.Но тут надо просто вспомнить пословицу что утро вечера мудренее.Поэтому поживём увидим.Всё что ни делается делается к лучшему.Страна имеющая тысячелетнюю историю и пережившая кучу завоевателей переживёт и коррупционеров с ворами особенно если страну перестанут изнутри раскачивать философы национального разлива.Нужно не устраивать плач постоянный по высосанной из пальца мифической стране Солнца а хоть раз реально взглянуть на вещи со стороны и успокоиться а может быть просто выглянуть в окно порадоваться хорошей погоде и пойти гулять с внуками на улицу а не нагонять себе давление сочинением новых страшилок.
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  • Анонимно 18 февр
    Великий русский народ вырастил писателей уровня Л.Н.Толстого. Да и сам Л.Н.Толстой имеет татарские истоки. И вообще русскую литературу создали татары, лишенные .после Ивана Грозного, возможности писать и публиковать по татарски. Жуковский, Державин, Карамзин создали русскую литературу.
    А наши Габдулла Тукай, Чингиз Айтматов, Муса Джалиль, Генрик Сенкевич не ниже Толстого.
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    Анонимно 18 февр
    Задолбали вы всех истоками.В истоках все люди произошли от обезьян но этим как то не принято хвалиться.А теперь конкретный вопрос - за сколько лет до рождения Льва Толстого его предки перешли на русский язык.Ну и так далее по списку.Вот и все истоки.Сказки хороши детишкам неразумным чтоб засыпали крепче.И не читайте наконец фальшивых диссертаций про истоки.А если других нет то никаких не читайте.
    Ответить
    Анонимно 18 февр
    Истоками людей по воле Всевышнего являются Адам и Ева. По Вашей воле -обезьяны.
    Мы, мусульмане, живем по воле Аллаха.
    Ответить
    Анонимно 19 февр
    Вся история России, сплошное вранье. Со школьной скамьи нас учат, как русский народ протянул руку братским народам Севера, Дальнего Востока и привел их, минуя феодализм в социализм. И сейчас, когда приоткрылась завеса, узнаешь как огнем и мечом казацкие отряды "переводили" эти народы из отсталой эпохи в цивилизацию. Они жили по своим законам, охота, рыбалка, и что?...Оно им надо было? Споили "огненной водой, и сейчас кучка особо приближенных нещадно грабят их природные богатства, взамен оставляя израненную тундру и тайгу. А про народы Поволжья и Урала я и не пишу, лишились своей государственности.
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  • Анонимно 18 февр
    Гениальная статья! Пока, конечно, неизвестно, все ли прогнозы сбудутся, но анализ и прогнозы в переплетении с лингвистическими и этнокультурными, историческими аспектами дан шикарный. Спасибо вам за статью!
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  • Анонимно 18 февр
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник
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  • Анонимно 19 февр
    Автор блестящей поэмы «Письмо Ленину от крестьян деревни Кокушкино», «По зову Ленина», «С Лениным сердце мне говорит» Сибгат Тазиевич Хаким народный поэт ТАССР, лауреат Гос. премии случайно не отец уважаемого автора этих мемуаров??????? Я конечно очень извиняюсь??
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