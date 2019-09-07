Рафаэль Хакимов: «Национальная политика СССР была нацелена на борьбу с этническими традициями»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 53-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Постсоветские республики. Азербайджан (с 1918 года)

До 1918 года под Азербайджаном понималась, прежде всего, территория вокруг озера Урмия, некогда занимаемая древним государством Атропатеной, к югу от реки Аракс, хотя в отдельные периоды истории название «Азербайджан» распространялось на некоторые территории к северу от Аракса.

Термин «Азербайджан» в качестве официального названия государства был впервые использован 28 мая 1918 года при провозглашении Азербайджанской Демократической Республики. До XX века этот термин употреблялся только в отношении тюркоговорящего региона северо-западного Ирана.

В апреле 1920 года части 11-й Красной армии, разбив остатки войск Деникина, перешли азербайджанскую границу и вошли в Баку. 28 апреля 1920 года было объявлено о создании на территории АДР Азербайджанской Советской Социалистической Республики.

В декабре 1922 года Азербайджан, Грузия и Армения образовали Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). В 1922 году она вошла в состав СССР, а в 1936 году ЗСФСР была упразднена, а Азербайджанская ССР была включена в состав СССР как самостоятельная республика.

В июле 1923 года районы Азербайджанской ССР с преимущественно армянским населением (Шушинский, Джебраильский и части Джеванширского и Зангезурского уездов) были объединены в автономное образование (Автономная область Нагорного Карабаха, с 1937 года — Нагорно-Карабахская автономная область — НКАО).

Фото wikipedia.org

В конце 1980-х годов на волне демократических преобразований в СССР, сопровождавшихся ослаблением государственной власти и партийного руководства, среди армянского большинства населения Нагорного Карабаха усилилась поддержка идеи по переподчинению Нагорно-Карабахской автономной области Армянской ССР, что привело к острому межэтническому конфликту. 1 декабря 1989 года Верховный Совет Армянской ССР и Национальный Совет НКАО приняли совместное постановление о включении Нагорного Карабаха в состав Армении. Это привело к вооруженным столкновениям.

30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики», а 18 октября был принят конституционный акт «О государственной независимости Азербайджанской Республики», которым были заложены основы государственного, политического и экономического устройства независимого Азербайджана. 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов на территории Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика.

С распадом СССР и выводом внутренних войск из Нагорного Карабаха ситуация в зоне конфликта стала неконтролируемой.

Внутренне перемещенные азербайджанцы из Карабаха. 1993 год. Фото wikipedia.org

Численность населения на 2010 год оценивалась в 9 млн человек. Азербайджанцы составляют 91%, лезгины — 2%, армяне — 1,3%, русские — 1,3%, талыши — 1,2%, аварцы — 0,56%, турки — 0,43%, татары — 0,29% (26 тыс. человек).

Азербайджан — индустриально-аграрная страна с высокоразвитой промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством. Важнейшее место в хозяйстве Азербайджана занимают нефте- и газодобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая (минеральные удобрения, синтетический каучук, автомобильные шины и др.), машиностроительная, горнорудная промышленность (добыча железной руды и алунита) и цветная металлургия, разнообразные отрасли пищевой (консервная, чайная, табачная, винодельческая) и легкой (хлопкоочистительная, хлопчатобумажная, шелковая, шерстяная, ковроткацкая) промышленности.

Рост ВВП Азербайджана по большей части обеспечивается за счет увеличения добычи и экспорта углеводородного сырья, чему способствовал пуск в 2005 году нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан и начало добычи газа на месторождении Шах-Дениз в 2006 году. Более 90% экспорта составляет сырая нефть и нефтепродукты. Инвестиции в основном осуществляются в топливно-энергетический комплекс. С недавних пор в стране добывается золото.

Сельское хозяйство специализируется в основном на виноградарстве, садоводстве, табаководстве, овощеводстве, животноводстве, шелководстве и субтропическом плодоводстве. Главные технические культуры — хлопчатник, табак, чай.

В последние годы в Азербайджане стремительно развивается туризм, в частности лечебный туризм. В стране представлены самые разные климатические зоны, начиная от субтропиков и заканчивая высокогорными альпийскими лугами.

В последние годы в Азербайджане стремительно развивается туризм. Фото Искендеров Рауф / wikipedia.org

Республика Казахстан (с 1920 года)

В декабре 1917 года в Оренбурге собрался II общекиргизский съезд. Среди его организаторов были видные деятели казахской интеллигенции. Съезд объявил автономию казак-киргизских областей под названием «Алаш» в составе будущей Российской федерации и создал Народный совет (правительство) «Алаш-Орда», из 25 членов которого 10 мест было предоставлено русским и другим нациям. Но «Алаш-Орда» поддержала меньшевиков, а в годы гражданской войны заключила военный союз с КОМУЧем и пыталась сотрудничать с Временным Сибирским правительством, которое, однако, ее отвергло. Поэтому в начале 1920 года была упразднена большевиками, пришедшими к власти, а ее лидеры позднее расстреляны.

Туркестанская автономия (1917—1918 годы), куда входили земли Сырдарьи и Семиречья, населенные казахами, также не принявшая Советскую власть, была разгромлена большевиками еще раньше, что привело к партизанскому движению в Средней Азии, названному Советами басмачеством. Февральская революция не привела к существенным изменения в Средней Азии и Южном Казахстане. Но практически синхронно с Октябрьской революцией произошло вооруженное восстание в Ташкенте в октябре 1917 года, что привело к двоевластию, а затем и к гражданской войне. После подавления к концу 1917 года сил Туркестанского генерал-губернаторства, поддержавших Временное правительство, в начале 1918 года была провозглашена Туркестанская АССР, в составе которой сохранилась и Семиреченская область с городом Верный — будущей столицей Казахстана. Центр данного образования находился в Ташкенте.

Первоначальный успех Колчака в действиях против Восточного фронта РККА дал предпосылки для захвата всей территории Казахстана, летом 1918 года белогвардейцы начали наступление от Семипалатинска на Сергиополь, город Верный оказался под угрозой. Однако к началу 1920 года ситуация кардинально изменилась в пользу красных на всех фронтах.

«Мусульманские штаты Восточной России», карта составленная деятелями партии «Алаш» (хранится в фонде Государственного архива РФ в Москве). Фото wikipedia.org

26 августа 1920 года ВЦИК и СНК РСФСР приняли Декрет «Об образовании Киргизской Советской Автономной Социалистической Республики» в составе РСФСР со столицей в Оренбурге. Она была образована из Акмолинской, Семипалатинской, Тургайской, Уральской, а также Букеевской и части Оренбургской губерний. В 1925 году, после национально-территориального размежевания в Средней Азии, Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР, столица перенесена с Урала на Сырдарью в город Перовск (бывшая Ак-Мечеть), получивший новое название Кзыл-Орда (Красная ставка), в ее состав вошли еще Сырдарьинская и Джетысуйская области бывшей Туркестанской АССР с казахским населением и Каракалпакская АО (позднее в 1936 году включена в Узбекскую ССР с преобразованием в Каракалпакскую АССР). Оренбургская область была возвращена в непосредственное подчинение РСФСР.

В 1927 году столица была перенесена в Алма-Ату, а город Ташкент был передан Узбекской ССР и стал ее столицей вместо Самарканда. В 1932 году залив Кара-Богаз-Гол был отнесен к Туркмении.

В 1936 году Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР, а затем 5 декабря 1936 года была отделена от РСФСР и преобразована в Казахскую ССР.

Национальная политика СССР, наряду с борьбой с безграмотностью, преследовала также борьбу с этническими традициями. Посредством обучения русскому языку казахское население получило доступ почти ко всей русской и мировой культуре. Но при этом происходила потеря национальной идентичности. Политика русификации Казахстана привела к тому, что многие советские казахи уже не знали родного языка. С 1954 по 1986 годы было закрыто 546 школ с казахским языком обучения. В Алма-Ате в 1957 году осталась всего одна казахская школа, а во всей Казахской ССР был только один педагогический вуз с преподаванием на казахском языке.

В конце 30-х годов в Казахстан по сталинскому решению был депортирован целый ряд народов СССР. Фото eadaily.com

Период становления административно-плановой государственной системы в республике был наиболее болезнен: в рамках форсированной коллективизации, предполагавшей оседлость сельского населения, была нарушена традиционная хозяйственная национальная отрасль казахов-кочевников — скотоводство. В начале 30-х годов в результате репрессивной сталинской сельскохозяйственной политики, заключавшейся в насильственном переводе коренного населения с полукочевого на оседлый образ жизни, начался массовый падеж скота и вслед за этим наступил голод. Сотни тысяч казахов бежали в Китай. В 1954 году в Китае был даже образован приграничный Или-Казахский автономный округ (ИКАО) с центром в Кульдже. Согласно Всесоюзной переписи населения СССР 1926 году, казахов в Казакской АССР насчитывалось 3,475 млн человек, а согласно переписи 1939 года — всего 2,327 млн человек.

В конце 30-х годов в Казахстан по сталинскому решению был депортирован целый ряд народов СССР: поляки с Западной Украины и из Западной Белоруссии (1936), украинцы с Западной Украины (1939—1944), корейцы из Приморья и Сахалина (1937), в годы войны были депортированы немцы Поволжья (1941), греки из Краснодарского края (1941), карачаевцы и балкарцы (1943), а также чеченцы и ингуши (1944) с Северного Кавказа, месхетинские турки из Грузии (1944), крымские татары из Крыма (1944), молдаване из Бессарабии (1949). В период с середины 30-х и до начала 40-х годов в Казахской ССР были созданы исправительно-трудовые лагеря системы ГУЛАГ.

Широко развернутая советской властью кампания освоения целинных земель в 1950-х годах привела к дополнительному переселению в Казахстан около миллиона новых жителей из России, с Украины и Белоруссии. В результате чего он стал республикой с наименьшим количеством представителей титульной нации — доля казахов по переписи населения 1959 года снизилась до 30% от общей численности населения Казахской ССР — 9,3 млн чел. Доля русских в тот же период составила более 40%.

В конце 1930-х годов началась мощная индустриализация республики, которая позволила Казахстану превратиться в солидный промышленный регион, органично включенный в общесоюзный комплекс, при этом приоритетом было развитие горнодобывающего сектора, в результате чего республика фактически стала сырьевым придатком Центра. С началом Отечественной войны в Казахстан было эвакуировано свыше 400 заводов и фабрик из европейской части СССР. Были построены новые города и рабочие поселки, заводы и шахты, дороги и мосты.

Региону был нанесен серьезный экологический ущерб. Фото biblioatom.ru

После Второй мировой войны в Казахстане был создан Семипалатинский ядерный полигон, на котором в 1949 году была испытана первая советская атомная, а затем и первая термоядерная бомба. Региону был нанесен серьезный экологический ущерб.

В 1955 году в республике было начато строительство военного полигона Байконур для испытаний баллистических ракет, ставший в 1957 году первым космодромом планеты: отсюда был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — первый космонавт.

1 декабря 1991 года на выборах президента республики победил Нурсултан Назарбаев. 10 декабря 1991 года название государства «Казахская Советская Социалистическая Республика» было изменено на «Республика Казахстан». 16 декабря 1991 года Казахстан после фактического распада СССР последним из всех союзных республик провозгласил свою независимость.

Численность населения Казахстана составляет 18 157 078 человек (2018). Казахов — 12 250 тыс. человек, русских — 3 588 тыс., узбеков — 576 тыс., украинцев — 277 тыс., уйгур — 365 тыс., татар — 202 тыс., немцев — 179 тыс.

Сегодня Казахстан — динамично развивающееся государство с многопрофильной экономикой. После распада СССР в Казахстане наблюдался экономический спад, который был преодолен в 1995 году. Гиперинфляция и спад производства приостановились. Этап стабилизации сменился новым ударом в связи с мировым экономическим кризисом 2008 года. После 2013 года ситуация начала выправляться. Вырос потребительский спрос. Большой урожай зерновых обеспечил прирост выпуска продукции сельского хозяйства. Ситуацию смягчило также и начало коммерческой добычи нефтегазоконденсата на новом месторождении Кашаган. В республике также впервые после мирового кризиса 2009 года ускорился приток инвестиций. Это во многом было связано с продолжающейся интеграцией страны в состав ТС ЕврАзЭС, обеспечивающим свободное передвижение капиталов, товаров и рабочей силы по его территории.

В феврале 2014 года Нацбанк Казахстана объявил о девальвации национальной валюты. Новая финансовая политика привела к уменьшению инфляции и восстановлению доверия к тенге.

Экспорт пшеницы является одним из главных источников валютных поступлений в экономику республики. Несмотря на то, что страна находится в зоне рискованного земледелия, а сбор зерновых может отличаться в разные года более чем на 50%, Казахстан полностью обеспечивает себя хлебом, и экспортирует не менее 70% урожая. Природные условия Казахстана, их многообразие обуславливают значительные потенциальные возможности для развития животноводства.

Казахстан является мировым лидером по производству урана. Основными статьями экспорта являются нефть, природный газ, каменный уголь. Ведущей отраслью является черная металлургия. По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире. Более 70% добываемой железной руды уходит на экспорт. Не меньшее значение имеет цветная металлургия. Наряду с алюминием, свинцом, цинком и медью, также производятся титан, магний, редкие и редкоземельные металлы. Казахстан входит в число крупнейших в мире производителей и экспортеров рафинированной меди. Казахстан является крупным производителем золота.

Остальные отрасли рассчитаны на внутренний рынок или рынок ближайших соседей.

В начале 1990-х годов Россия была практически единственным торговым партнером Казахстана, но постепенно доля азиатских и западных государств возросла.

Энергетика Казахстана состоит из трех зон, имеющих слабые внутренние связи: Западно-Казахстанская (связана с Россией), Центрально- и Восточно-Казахстанская (связана с Россией), Южно-Казахстанская (связана с Узбекистаном и Кыргызстаном). Центрально- и Восточно-Казахстанская зона является единственной энергонезависимой, прежде всего благодаря мощным угольным электростанциям Экибастуза.

Географическое расположение Казахстана в центре Евразии предопределяет его значительный транспортный потенциал в области транзитных перевозок.

Продолжение следует