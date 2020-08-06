Дискуссия читателей «Реального времени»: «Салават опять внес свежую струю в этот омут»

Что взбудоражило читателей «Реального времени» в интервью с уфимским историком Салаватом Хамидуллиным?

Недавняя публикация Салавата Хамидуллина в «Реальном времени» вызвала небывалый отклик аудитории, разделив ее на два лагеря. Возмущение и поддержку читателей вызвал тезис уфимского историка о потомках башкир, проживающих на востоке Татарстана и ныне считающих себя татарами. Ученый поделился мыслями о коллегах из Казани и руководителях Башкирии, чем опять дал повод для новых дискуссий. Аргументы обеих сторон оказались весьма любопытными.

Разница в подходах

Недавнее интервью корреспондента «Реального времени» с уфимским историком и телеведущим Салаватом Хамидуллиным не прошло незамеченным. За пару дней число комментариев наших читателей превысило отметку в 360. И цифра продолжает расти.

Надо отметить, что ученый из Башкирии и раньше вызывал горячие споры после публикаций его колонок в нашей интернет-газете. Однако, несмотря на «токсичность» автора для некоторой части нашей аудитории, большинство читателей все же посчитали необходимым публиковать материалы Хамидуллина.

Надо отметить, что за день до этой публикации в «Реальном времени» выходило интервью с другим известным деятелем из Башкирии — карикатуристом Камилем Бузыкаевым. Художник как раз таки высказывал свое негативное отношение к татаро-башкирским «холиварам» в преддверии Переписи населения. Однако это не остановило читателей, которые стали обсуждать в том числе и этнические вопросы.

Как всегда, на интервью с Хамидуллиным со всех сторон набежали «эксперты» по истории, этнологии, генетике, политике, фольклористике, литературе и т.д. Модераторы комментариев только и успевали вычитывать все записи, дабы не пропустить посты, которые не вписываются в этические и законодательные рамки. Публикация в очередной раз обнажила разницу подходов и выводов, которые сделала историческая наука Башкортостана и Татарстана за последнее десятилетие — «золотое» для уфимских и казанских ученых с точки зрения «свободы творчества».

Итак, что так взбудоражило наших читателей? Рассмотрим некоторые тезисы нашего собеседника и реакцию аудитории.

Проект «История башкирских родов» финансировал благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова

Башкирское происхождение части населения Татарстана

Итак, в самом начале Салават Хамидуллин рассказал о выпущенном 36-томнике, посвященном 50 башкирским родам, имеющим живых представителей. Проект «История башкирских родов» финансировал благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова. А далее он уже излагает собственное видение.

— Некоторые башкирские рода проживали на территории современного Татарстана, — заявил наш собеседник. — Если они сегодня причисляют себя к татарскому народу, то это их личное самоопределение, их суверенное право причислять себя к кому им заблагорассудится. Однако это не отменяет башкирского происхождения их предков, о чем говорят сама история, архивные документы, а также этническая самопрезентация, отраженная в материалах переписей и метрических книг ОМДС. <…> Глупо отрицать башкирское происхождение определенной части населения востока Татарстана.

Собственно, эти фразы вызвали больше всего откликов и «холиваров»:

«Почему во многих документах до 1917 года башкиры это сословие? В метриках так написано».

«Ты смотри еще документы по Казанской губернии, там тоже написано, что ясачные татары, служилые татары, черемисы, чуваши — это звания».

«Это большевики уже после революции, повели борьбу против башкир, так как башкиры не поддержали большевиков и воевали против них. Поэтому быть башкиром было опасно, это было синонимом слова «контрреволюционер», многие башкиры записались татарами».

«Нет и никогда не было народа башкир. Есть 50 племен в РБ, все они говорят на восточном диалекте татарского языка. Татарин Заки Валиди придумал башкирский народ и Башкортостан, так как обиделся на татар. Как могут 50 племен быть единым народом?? Татары единый народ».

«Как башкиры могут быть татарами, если татары появились сто лет назад, тогда как башкиры уже давно существовали? Сами же казанские историки пишут, что предки казанских татар до конца 19 — начала 20 века не называли себя татарами и кидались с кулаками на тех, кто так их называл. А в средневековье и новое время русские всех тюрков подряд называли татарами. Это не было названием народа, а просто политонимом».

«В этих 36 книгах история татар, а не башкир».

«Этнос башкир сформировался в средневековье. И не было никакого сословия башкир. Сословия в Российской империи начали появляться только после реформ Петра I. И то настоящими сословиями тогда были дворяне и служилые люди и крестьяне. Само слово «сословие» вообще начали использовать только в начале 19 века».

Попадались и шутники:

«В Башкортостане непослушных деток пугают бабайками, страшилками, хищными зверями, а в Татарстане Салаватом Хамидуллиным. «Вот, улым, не будешь спать. Позову историка Хамидуллина, он тебя башкиром сделает».

Фото: Башкиры на биваке. Худ. Г. Верне

Ногайский фактор

К слову, дискуссии выступающих от имени татар и башкир разбавили сторонники ногайского происхождения двух народов, чем вызвали на себя гнев и тех, и других:

«Раиль Гумерович Кузеев не скрывал что башкиры произошли от ногъаев!!! У меня есть книга «Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: Этногенетический взгляд на историю» (Москва, Издательство «Наука», 1992), там все так написано. Башкирия была улусом Ногъайской Орды, в Казанском Ханстве были ногъайские царицы, в Крыму и в Астрахани жили ногъай и в Сибири тоже!!! Башкиры — одно ногъаев!!!»

«Ногаи» — это те же башкиры, а не наоборот, Ногайская Орда — больше политическое понятие, не этническое. Башкир отмечали с 7 века, а ногаев с 14-15 в. Так что ногаи — это средневековое башкирское племенное объединение, союз».

«Татарские деятели активно пытаются записать ногайцев татарами. Очень бесятся, когда ногайцы хотят остаться самими собой. Ну и еще забавный факт истории: ногайские ханы попеременно с крымскими правили Казанью и всем местным населением».

«Историк Петр Рычков писал, что раньше на месте Уфы был «великий город Ногъайского Хана по имени Туран Баба-Тукляс, который владел ногъайцами и башкирцами всеми».

Кроме того, ряд комментариев сводится к финно-угорским, чувашским и иранским корням тюркоязычного населения Урало-Поволжья.

Ногайцы в Астрахани, гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию», 1634 г. Фото istoriia.ru

Татарские историки и «сказочники»

Ответ Салавата Хамидуллина на предложение директора Института истории им. Ш. Марджани Радика Салихова провести совместный татаро-башкирский форум тоже не оставил равнодушными «фанатов» уфимского историка.

— Сначала нужно понять, какие вопросы и темы будут разбираться, на какой территории, — говорит собеседник «Реального времени». — Должен быть равноправный диалог. <…> Некоторые деятели из того же Института истории им. Ш. Марджани все последние десятилетия «доказывали», что башкир не существует, и вели подрывную работу против Башкортостана. Идеологическая машина в Татарстане тоже в этом деле участвовала. С людьми, которые придерживаются таких подходов, тяжело разговаривать. Это не конкуренция, а идеологическая агрессия, на которую нужно отвечать адекватно.

Мы не будем останавливаться на эпитетах, которыми одарили уфимского историка его оппоненты, а приведем лишь комментарии по существу вопроса:

«А почему он всячески увиливает и не хочет встречаться с татарскими историками? Значит, он совсем не уверен в своих аргументах. И поэтому придумал кучу причин, чтобы избежать этой встречи лицом к лицу. Вот и получается, что истина в истории ему не нужна».

«Потому что знает, что со многими казанскими сказочниками продуктивный разговор не получится».

«Конечно, гораздо приятнее читать про татар, которые чуть ли не весь мир завоевали, учили японцев делать мечи, про татарские государства...»

«Вот товарищ хочет «равноправного» разговора с коллегами из Казани и в то же время обвиняет их в «подрывной деятельности»! И как это понимать? Сам-то чем занимаешься, любезный?»

«Татары разные есть. Есть историки от науки, и есть фольк-хистори с их буйными фантазиями»

«Скорей, казанские историки боятся Хамидуллина. Разве что кроме адекватного Салихова, которому башкиры ничуть не мешают. А остальные только за спиной могут изводиться ядом. А в глаза сказать кишка тонка».

«Салихов большой умница. Настоящий ученый, настроенный на конструктив. И старается стоять вдалеке от этой политики».

«Башкирские хисторики уже Чингисхана считают башкортом, а Китай своей восточной провинцией. Эти хисторики считают, что кыргызы и казахи от них произошли, от ихних башкортских родов. Ха-ха-ха».

«Странно, не слышал про такое. А вот бредни татаристов, что Чингисхан был татаром, слышал. По-моему, об этом еще статья была. И при этом татаристам по фиг на исторические источники, где говорится что Чингисхан устроил геноцид татар, а сам был из племени кият и не имеет никого отношения к татарам».

«Очень рад, что Гумилева называете башкирским историком.:) Л. Н. Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая Степь» писал: «Монголо-башкирская война тянулась 14 лет, то есть значительно дольше, чем война с Хорезмийским султанатом и Великий западный поход… Башкиры неоднократно выигрывали сражения и наконец заключили договор о дружбе и союзе, после чего монголы объединились с башкирами для дальнейших завоеваний…»

«Это из Челябинска. А.В. Горохов «Тюркский аспект монгольских завоеваний». Выдвигает гипотезу, что «Чингиз-хан происходил из рода ярко выраженных европеоидных переселенцев, пришедших с запада, вероятно, из-за Волги. Имя основателя его рода говорит, что тот имел отношение к башкирскому племени Бурзян». К тому же несколько лет назад корейские археологи, работавшие в Монголии, утверждали, что чингизиды принадлежали гаплогруппе R1B, как и Бурзянцы. При этом ветвь Джучидов имеет другую группу генов».

Само собой, не обошлось без перечислений ученых из Татарстана и Башкортостана, навешиваний друг на друга ярлыков «сказочник», «фантаст», «этномиссионер», «коллаборант» и других.

Несмотря на то что уфимский историк в интервью опроверг свое родство с казанским коллегой Булатом Хамидуллиным (об этом часто спрашивали под материалами обоих ученых), некоторые читатели все же не поверили ему:

«Почему скрывает родство с Булатом Хамидуллиным? Ихний общий предок из Оренбурга, об этом писали уже».

Башкирский историк затронул и политические вопросы, недоброжелательно высказавшись о Рустэме Хамитове, когда тот руководил республикой. Фото Тимура Рахматуллина

Хабиров и «никудышный» руководитель Башкирии

Башкирский историк затронул и политические вопросы, недоброжелательно высказавшись о Рустэме Хамитове, когда тот руководил республикой. Однако довольно тепло он охарактеризовал периоды первого президента Муртазы Рахимова и нынешнего главы РБ Радия Хабирова.

— Почти все эти 10 лет были периодом Рустэма Хамитова. За это время республика сдала по всем позициям. Произошел гигантский откат назад — все это видят, все это знают. Руководитель республики оказался никудышным. Сейчас пришел новый руководитель, будем надеяться, что все изменится к лучшему. Хотя сейчас ситуация в стране непростая. Но в любом случае жизнь продолжается, надо жить и стремиться к лучшему, — считает он.

Анонимные оппоненты возмутились этими рассуждениями и поспорили друг с другом:

«Наоборот, Башкортостан был развален и разворован его предшественником Муртазой Рахимовым. При Хамитове часть «Башнефти» была возвращена Башкортостану. Экономика была возвращена насколько возможно в разумное русло. Произошло невероятное, футбольная команда «Уфа» прошла в премьер-лигу РФ».

«Как это возвращена, если Башкирия никогда не теряла свой пакет акций «Башнефти»? А ты в курсе, что при Хамитове выросло количество вахтовиков. Особенно на северо-западе Башкирии. Сам Хамитов удивлялся насчет Калтасинского района, из-за того, что там большинство жителей вахтовики».

«Поразительная логика! Вначале Башкортостан владел основным пакетом акций «Башнефти», так же, как Татарстан — пакетом акций «Татнефти». Затем основной пакет «Башнефти» продали АФК «Системе», затем этот пакет перешел «Роснефти». А Рахимов прихватил в свой «благотворительный фонд» 2 млрд дивидендов и прибыли. После возбуждения и возмущения при Хамитове от пакета акций «Роснефти» Башкортостану отдали 25 процентов указом президента РФ Путина. Насчет вахтовиков. То, что из Башкортостана едут в Сибирь огромное количество нефтяников, газовиков и других специалистов, надо гордиться. Это огромные инвестиции в экономику Башкортостана. Сколько квартир они купили, сколько машин они купили, сколько купили других товаров и т.д. А вахтовики в основном татары».

«Зря он Хамитова называет «никудышным».

«Как-то некрасиво он ругает Хамитова и расшаркивается перед Хабировым и Рахимовым. Он забыл, что Уфа начала отставать от Казани уже при Рахимове? А социально-экономические показатели с приходом Хабирова особо не улучшились. Отток населения только усилился».

А при чем здесь марксисты?

Пожалуй, одним из наших благодарных анонимных читателей остается человек, который под многими публикациями в «Реальном времени» оставляет комментарии о «марксистах-террористах», которые, по его мнению, виноваты во всех бедах обоих народов, регионов и в целом страны. Зачастую он, конечно, повторяется, но его позиция всегда находит своего собеседника:

«Если бы международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий не разделили поволжских тюркских мусульман на «башкир» и «татар» (создав им в 1919 и 1920 годах соответственно классовые диктаторские БАССР и ТАССР), то ныне это был бы единый этнос, говорящий на едином литературном языке, численностью 30-40 миллионов человек».

«Вы лучше про ТАССР вспомните, как раз отмечаете 100-летие. Благодаря Ленину у татар, наконец-то, появилось свое какое-то территориальное образование. И это через три года после того, как башкиры себе завоевали свою республику».

«Стараясь удержаться у власти и разжечь мировую марксистскую «революцию», международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий не только разделили уже сложившийся единый этнос поволжских тюркских мусульман на «башкир» и «татар», но только в Красной Татарии уничтожили в 1921 году страшной смертью от голода около 1 миллиона человек, в основном крестьян, в основном «татар». В Красной Башкирии марксисты-диктаторы действовали аналогичным образом, и там также умирало огромно количество «башкир» от голода. «Благодаря» провокации Ленина и Троцкого поволжские тюркские мусульмане так и не сложились в единый этнос с единым литературным языком и до сих пор выясняют отношения, кто как называется... Хотя «названия» им дали красные диктаторы-марксисты. А вот удмурты смогли отказаться от «ленинского» названия вотяки».

Пожалуй, одним из наших благодарных анонимных читателей остается человек, который под многими публикациями в «Реальном времени» оставляет комментарии о «марксистах-террористах». Фото: bashinform.ru

Свежая струя в омуте



Не преминули комментаторы «обсосать» не только собеседника «Реального времени», но и журналиста, который посмел взять у него интервью. Как и полагается, выстроились совершенно конспирологические версии:

«Где Рахматуллин, там и башкиры».

«Снова взялся за старое».

«Перепись опять «на носу».

«Он и до переписи брал интервью у башкир».

«До этой переписи были другие переписи».

«Ну да, и заказывают ему такие статьи рептилоиды».

«А его многочисленные интервью с Р. Хакимовым, И. Миргалеевым, Р. Салиховым, Д. Исхаковым, И. Габдрафиковым, Б. Хамидуллиным и др. уже не в счет? У одного башкирского историка взял интервью — и уже пошли байки про «заказуху». Л — логика!»

«Интервью Салихова и Хамидуллина Булата мне понравилось. Без перегибов они историю видят. Интервью Миргалеева пропустил, наверное. Будем искать. Исхакова из стороны в сторону заносит старика, не хватает ему внимания общественности, каждый раз новую глупость говорит в последнее время. Ильдара читаю тоже, взгляд «оттуда» из РБ. Тимуру респект, дело делает, а не анонимки строчит».

Попадались и вполне взвешенные комментарии. Так, некоторые читатели, даже если не соглашаются с тезисами Салавата Хамидуллина, считают, что его идеи имеют право на существование:

«Оказывается, умный неплохой мужик. А то про него нам столько рассказывают».

«Салават опять внес свежую струю в этот омут. Какие страсти закипели. Не разделяю его некоторые мысли, но поддерживаю издание за попытку разнообразить историческую палитру Татарстана. Хороший и правильный раздражитель. Всегда интересно читать альтернативный научный взгляд на разные вопросы».

«Спасибо, Салават-эфенде, за ваши необычные мысли. Возможно, спорные, но заслуживают интереса. И спасибо «Реальному времени» за то, что преподносят разные точки зрения. Только здесь можно прочитать и Рафаэля Хакимова, и Салавата Хамидуллина, и других авторов, которые занимают противоположные позиции по одним и тем же вопросам. А вообще, приезжайте к нам в Казань. Город у нас гостеприимный. Пообщайтесь тет-а-тет с местными историками, без прессы. Чтоб не было каких-то спекуляций на тему ни с чьей стороны. Уверен, накал страстей утихнет».

«Так держать, друзья! Достойный ответ на некоторые безумства местных националистов. Почаще пишите такие статьи».

Интернет-газета «Реальное время» благодарит собеседников за интересные интервью и своих читателей за неравнодушие к нашим публикациям.