Дискуссия читателей «Реального времени»: «Салават опять внес свежую струю в этот омут»
Что взбудоражило читателей «Реального времени» в интервью с уфимским историком Салаватом Хамидуллиным?
Недавняя публикация Салавата Хамидуллина в «Реальном времени» вызвала небывалый отклик аудитории, разделив ее на два лагеря. Возмущение и поддержку читателей вызвал тезис уфимского историка о потомках башкир, проживающих на востоке Татарстана и ныне считающих себя татарами. Ученый поделился мыслями о коллегах из Казани и руководителях Башкирии, чем опять дал повод для новых дискуссий. Аргументы обеих сторон оказались весьма любопытными.
Разница в подходах
Недавнее интервью корреспондента «Реального времени» с уфимским историком и телеведущим Салаватом Хамидуллиным не прошло незамеченным. За пару дней число комментариев наших читателей превысило отметку в 360. И цифра продолжает расти.
Надо отметить, что ученый из Башкирии и раньше вызывал горячие споры после публикаций его колонок в нашей интернет-газете. Однако, несмотря на «токсичность» автора для некоторой части нашей аудитории, большинство читателей все же посчитали необходимым публиковать материалы Хамидуллина.
Надо отметить, что за день до этой публикации в «Реальном времени» выходило интервью с другим известным деятелем из Башкирии — карикатуристом Камилем Бузыкаевым. Художник как раз таки высказывал свое негативное отношение к татаро-башкирским «холиварам» в преддверии Переписи населения. Однако это не остановило читателей, которые стали обсуждать в том числе и этнические вопросы.
Как всегда, на интервью с Хамидуллиным со всех сторон набежали «эксперты» по истории, этнологии, генетике, политике, фольклористике, литературе и т.д. Модераторы комментариев только и успевали вычитывать все записи, дабы не пропустить посты, которые не вписываются в этические и законодательные рамки. Публикация в очередной раз обнажила разницу подходов и выводов, которые сделала историческая наука Башкортостана и Татарстана за последнее десятилетие — «золотое» для уфимских и казанских ученых с точки зрения «свободы творчества».
Итак, что так взбудоражило наших читателей? Рассмотрим некоторые тезисы нашего собеседника и реакцию аудитории.
Башкирское происхождение части населения Татарстана
Итак, в самом начале Салават Хамидуллин рассказал о выпущенном 36-томнике, посвященном 50 башкирским родам, имеющим живых представителей. Проект «История башкирских родов» финансировал благотворительный фонд «Урал» Муртазы Рахимова. А далее он уже излагает собственное видение.
— Некоторые башкирские рода проживали на территории современного Татарстана, — заявил наш собеседник. — Если они сегодня причисляют себя к татарскому народу, то это их личное самоопределение, их суверенное право причислять себя к кому им заблагорассудится. Однако это не отменяет башкирского происхождения их предков, о чем говорят сама история, архивные документы, а также этническая самопрезентация, отраженная в материалах переписей и метрических книг ОМДС. <…> Глупо отрицать башкирское происхождение определенной части населения востока Татарстана.
Собственно, эти фразы вызвали больше всего откликов и «холиваров»:
- «Почему во многих документах до 1917 года башкиры это сословие? В метриках так написано».
- «Ты смотри еще документы по Казанской губернии, там тоже написано, что ясачные татары, служилые татары, черемисы, чуваши — это звания».
- «Это большевики уже после революции, повели борьбу против башкир, так как башкиры не поддержали большевиков и воевали против них. Поэтому быть башкиром было опасно, это было синонимом слова «контрреволюционер», многие башкиры записались татарами».
- «Нет и никогда не было народа башкир. Есть 50 племен в РБ, все они говорят на восточном диалекте татарского языка. Татарин Заки Валиди придумал башкирский народ и Башкортостан, так как обиделся на татар. Как могут 50 племен быть единым народом?? Татары единый народ».
- «Как башкиры могут быть татарами, если татары появились сто лет назад, тогда как башкиры уже давно существовали? Сами же казанские историки пишут, что предки казанских татар до конца 19 — начала 20 века не называли себя татарами и кидались с кулаками на тех, кто так их называл. А в средневековье и новое время русские всех тюрков подряд называли татарами. Это не было названием народа, а просто политонимом».
- «В этих 36 книгах история татар, а не башкир».
- «Этнос башкир сформировался в средневековье. И не было никакого сословия башкир. Сословия в Российской империи начали появляться только после реформ Петра I. И то настоящими сословиями тогда были дворяне и служилые люди и крестьяне. Само слово «сословие» вообще начали использовать только в начале 19 века».
Попадались и шутники:
- «В Башкортостане непослушных деток пугают бабайками, страшилками, хищными зверями, а в Татарстане Салаватом Хамидуллиным. «Вот, улым, не будешь спать. Позову историка Хамидуллина, он тебя башкиром сделает».
Ногайский фактор
К слову, дискуссии выступающих от имени татар и башкир разбавили сторонники ногайского происхождения двух народов, чем вызвали на себя гнев и тех, и других:
- «Раиль Гумерович Кузеев не скрывал что башкиры произошли от ногъаев!!! У меня есть книга «Кузеев Р. Г. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала: Этногенетический взгляд на историю» (Москва, Издательство «Наука», 1992), там все так написано. Башкирия была улусом Ногъайской Орды, в Казанском Ханстве были ногъайские царицы, в Крыму и в Астрахани жили ногъай и в Сибири тоже!!! Башкиры — одно ногъаев!!!»
- «Ногаи» — это те же башкиры, а не наоборот, Ногайская Орда — больше политическое понятие, не этническое. Башкир отмечали с 7 века, а ногаев с 14-15 в. Так что ногаи — это средневековое башкирское племенное объединение, союз».
- «Татарские деятели активно пытаются записать ногайцев татарами. Очень бесятся, когда ногайцы хотят остаться самими собой. Ну и еще забавный факт истории: ногайские ханы попеременно с крымскими правили Казанью и всем местным населением».
- «Историк Петр Рычков писал, что раньше на месте Уфы был «великий город Ногъайского Хана по имени Туран Баба-Тукляс, который владел ногъайцами и башкирцами всеми».
Кроме того, ряд комментариев сводится к финно-угорским, чувашским и иранским корням тюркоязычного населения Урало-Поволжья.
Татарские историки и «сказочники»
Ответ Салавата Хамидуллина на предложение директора Института истории им. Ш. Марджани Радика Салихова провести совместный татаро-башкирский форум тоже не оставил равнодушными «фанатов» уфимского историка.
— Сначала нужно понять, какие вопросы и темы будут разбираться, на какой территории, — говорит собеседник «Реального времени». — Должен быть равноправный диалог. <…> Некоторые деятели из того же Института истории им. Ш. Марджани все последние десятилетия «доказывали», что башкир не существует, и вели подрывную работу против Башкортостана. Идеологическая машина в Татарстане тоже в этом деле участвовала. С людьми, которые придерживаются таких подходов, тяжело разговаривать. Это не конкуренция, а идеологическая агрессия, на которую нужно отвечать адекватно.
Мы не будем останавливаться на эпитетах, которыми одарили уфимского историка его оппоненты, а приведем лишь комментарии по существу вопроса:
- «А почему он всячески увиливает и не хочет встречаться с татарскими историками? Значит, он совсем не уверен в своих аргументах. И поэтому придумал кучу причин, чтобы избежать этой встречи лицом к лицу. Вот и получается, что истина в истории ему не нужна».
- «Потому что знает, что со многими казанскими сказочниками продуктивный разговор не получится».
- «Конечно, гораздо приятнее читать про татар, которые чуть ли не весь мир завоевали, учили японцев делать мечи, про татарские государства...»
- «Вот товарищ хочет «равноправного» разговора с коллегами из Казани и в то же время обвиняет их в «подрывной деятельности»! И как это понимать? Сам-то чем занимаешься, любезный?»
- «Татары разные есть. Есть историки от науки, и есть фольк-хистори с их буйными фантазиями»
- «Скорей, казанские историки боятся Хамидуллина. Разве что кроме адекватного Салихова, которому башкиры ничуть не мешают. А остальные только за спиной могут изводиться ядом. А в глаза сказать кишка тонка».
- «Салихов большой умница. Настоящий ученый, настроенный на конструктив. И старается стоять вдалеке от этой политики».
- «Башкирские хисторики уже Чингисхана считают башкортом, а Китай своей восточной провинцией. Эти хисторики считают, что кыргызы и казахи от них произошли, от ихних башкортских родов. Ха-ха-ха».
- «Странно, не слышал про такое. А вот бредни татаристов, что Чингисхан был татаром, слышал. По-моему, об этом еще статья была. И при этом татаристам по фиг на исторические источники, где говорится что Чингисхан устроил геноцид татар, а сам был из племени кият и не имеет никого отношения к татарам».
- «Очень рад, что Гумилева называете башкирским историком.:) Л. Н. Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая Степь» писал: «Монголо-башкирская война тянулась 14 лет, то есть значительно дольше, чем война с Хорезмийским султанатом и Великий западный поход… Башкиры неоднократно выигрывали сражения и наконец заключили договор о дружбе и союзе, после чего монголы объединились с башкирами для дальнейших завоеваний…»
- «Это из Челябинска. А.В. Горохов «Тюркский аспект монгольских завоеваний». Выдвигает гипотезу, что «Чингиз-хан происходил из рода ярко выраженных европеоидных переселенцев, пришедших с запада, вероятно, из-за Волги. Имя основателя его рода говорит, что тот имел отношение к башкирскому племени Бурзян». К тому же несколько лет назад корейские археологи, работавшие в Монголии, утверждали, что чингизиды принадлежали гаплогруппе R1B, как и Бурзянцы. При этом ветвь Джучидов имеет другую группу генов».
Само собой, не обошлось без перечислений ученых из Татарстана и Башкортостана, навешиваний друг на друга ярлыков «сказочник», «фантаст», «этномиссионер», «коллаборант» и других.
Несмотря на то что уфимский историк в интервью опроверг свое родство с казанским коллегой Булатом Хамидуллиным (об этом часто спрашивали под материалами обоих ученых), некоторые читатели все же не поверили ему:
- «Почему скрывает родство с Булатом Хамидуллиным? Ихний общий предок из Оренбурга, об этом писали уже».
Хабиров и «никудышный» руководитель Башкирии
Башкирский историк затронул и политические вопросы, недоброжелательно высказавшись о Рустэме Хамитове, когда тот руководил республикой. Однако довольно тепло он охарактеризовал периоды первого президента Муртазы Рахимова и нынешнего главы РБ Радия Хабирова.
— Почти все эти 10 лет были периодом Рустэма Хамитова. За это время республика сдала по всем позициям. Произошел гигантский откат назад — все это видят, все это знают. Руководитель республики оказался никудышным. Сейчас пришел новый руководитель, будем надеяться, что все изменится к лучшему. Хотя сейчас ситуация в стране непростая. Но в любом случае жизнь продолжается, надо жить и стремиться к лучшему, — считает он.
Анонимные оппоненты возмутились этими рассуждениями и поспорили друг с другом:
- «Наоборот, Башкортостан был развален и разворован его предшественником Муртазой Рахимовым. При Хамитове часть «Башнефти» была возвращена Башкортостану. Экономика была возвращена насколько возможно в разумное русло. Произошло невероятное, футбольная команда «Уфа» прошла в премьер-лигу РФ».
- «Как это возвращена, если Башкирия никогда не теряла свой пакет акций «Башнефти»? А ты в курсе, что при Хамитове выросло количество вахтовиков. Особенно на северо-западе Башкирии. Сам Хамитов удивлялся насчет Калтасинского района, из-за того, что там большинство жителей вахтовики».
- «Поразительная логика! Вначале Башкортостан владел основным пакетом акций «Башнефти», так же, как Татарстан — пакетом акций «Татнефти». Затем основной пакет «Башнефти» продали АФК «Системе», затем этот пакет перешел «Роснефти». А Рахимов прихватил в свой «благотворительный фонд» 2 млрд дивидендов и прибыли. После возбуждения и возмущения при Хамитове от пакета акций «Роснефти» Башкортостану отдали 25 процентов указом президента РФ Путина. Насчет вахтовиков. То, что из Башкортостана едут в Сибирь огромное количество нефтяников, газовиков и других специалистов, надо гордиться. Это огромные инвестиции в экономику Башкортостана. Сколько квартир они купили, сколько машин они купили, сколько купили других товаров и т.д. А вахтовики в основном татары».
- «Зря он Хамитова называет «никудышным».
- «Как-то некрасиво он ругает Хамитова и расшаркивается перед Хабировым и Рахимовым. Он забыл, что Уфа начала отставать от Казани уже при Рахимове? А социально-экономические показатели с приходом Хабирова особо не улучшились. Отток населения только усилился».
А при чем здесь марксисты?
Пожалуй, одним из наших благодарных анонимных читателей остается человек, который под многими публикациями в «Реальном времени» оставляет комментарии о «марксистах-террористах», которые, по его мнению, виноваты во всех бедах обоих народов, регионов и в целом страны. Зачастую он, конечно, повторяется, но его позиция всегда находит своего собеседника:
- «Если бы международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий не разделили поволжских тюркских мусульман на «башкир» и «татар» (создав им в 1919 и 1920 годах соответственно классовые диктаторские БАССР и ТАССР), то ныне это был бы единый этнос, говорящий на едином литературном языке, численностью 30-40 миллионов человек».
- «Вы лучше про ТАССР вспомните, как раз отмечаете 100-летие. Благодаря Ленину у татар, наконец-то, появилось свое какое-то территориальное образование. И это через три года после того, как башкиры себе завоевали свою республику».
- «Стараясь удержаться у власти и разжечь мировую марксистскую «революцию», международные марксисты-террористы Ленин и Троцкий не только разделили уже сложившийся единый этнос поволжских тюркских мусульман на «башкир» и «татар», но только в Красной Татарии уничтожили в 1921 году страшной смертью от голода около 1 миллиона человек, в основном крестьян, в основном «татар». В Красной Башкирии марксисты-диктаторы действовали аналогичным образом, и там также умирало огромно количество «башкир» от голода. «Благодаря» провокации Ленина и Троцкого поволжские тюркские мусульмане так и не сложились в единый этнос с единым литературным языком и до сих пор выясняют отношения, кто как называется... Хотя «названия» им дали красные диктаторы-марксисты. А вот удмурты смогли отказаться от «ленинского» названия вотяки».
Свежая струя в омуте
Не преминули комментаторы «обсосать» не только собеседника «Реального времени», но и журналиста, который посмел взять у него интервью. Как и полагается, выстроились совершенно конспирологические версии:
- «Где Рахматуллин, там и башкиры».
- «Снова взялся за старое».
- «Перепись опять «на носу».
- «Он и до переписи брал интервью у башкир».
- «До этой переписи были другие переписи».
- «Ну да, и заказывают ему такие статьи рептилоиды».
- «А его многочисленные интервью с Р. Хакимовым, И. Миргалеевым, Р. Салиховым, Д. Исхаковым, И. Габдрафиковым, Б. Хамидуллиным и др. уже не в счет? У одного башкирского историка взял интервью — и уже пошли байки про «заказуху». Л — логика!»
- «Интервью Салихова и Хамидуллина Булата мне понравилось. Без перегибов они историю видят. Интервью Миргалеева пропустил, наверное. Будем искать. Исхакова из стороны в сторону заносит старика, не хватает ему внимания общественности, каждый раз новую глупость говорит в последнее время. Ильдара читаю тоже, взгляд «оттуда» из РБ. Тимуру респект, дело делает, а не анонимки строчит».
Попадались и вполне взвешенные комментарии. Так, некоторые читатели, даже если не соглашаются с тезисами Салавата Хамидуллина, считают, что его идеи имеют право на существование:
- «Оказывается, умный неплохой мужик. А то про него нам столько рассказывают».
- «Салават опять внес свежую струю в этот омут. Какие страсти закипели. Не разделяю его некоторые мысли, но поддерживаю издание за попытку разнообразить историческую палитру Татарстана. Хороший и правильный раздражитель. Всегда интересно читать альтернативный научный взгляд на разные вопросы».
- «Спасибо, Салават-эфенде, за ваши необычные мысли. Возможно, спорные, но заслуживают интереса. И спасибо «Реальному времени» за то, что преподносят разные точки зрения. Только здесь можно прочитать и Рафаэля Хакимова, и Салавата Хамидуллина, и других авторов, которые занимают противоположные позиции по одним и тем же вопросам. А вообще, приезжайте к нам в Казань. Город у нас гостеприимный. Пообщайтесь тет-а-тет с местными историками, без прессы. Чтоб не было каких-то спекуляций на тему ни с чьей стороны. Уверен, накал страстей утихнет».
- «Так держать, друзья! Достойный ответ на некоторые безумства местных националистов. Почаще пишите такие статьи».
Интернет-газета «Реальное время» благодарит собеседников за интересные интервью и своих читателей за неравнодушие к нашим публикациям.
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