Рафаэль Хакимов: «Касимовское ханство было инструментом проведения московской политики в Казани и Крыму»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 39

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Татарские государства. Касимовский юрт (ханство) (1445—1681)

Первоначально территория будущего ханства ограничивалась городом под названием «Городец Мещерский». Впоследствии в него вошли некоторые мишарские беляки (бейлики), сохранившие при этом относительную самостоятельность (Кадом, Темников, Шацк, Енкай и др.). Основателем династии касимовских ханов стал Касим — сын казанского хана Улуг-Мухаммеда. В честь него государство и получило свое название.

«В историческом развитии Касимовского ханства достаточно четко выделяются два периода, — пишет Булат Рахимзянов. — Первый, от образования ханства в 1445 году и до падения Казанского «юрта» в 1552 году, отличается тем, что Касимовскому ханству придавалось большое значение как династическому противовесу Казани и Крыму. Поэтому московское правительство было крайне заинтересовано в существовании этого «питомника ханов», в особенности для казанского престола. Второй период, от падения Казани до фактической ликвидации Касимовского «царства» в середине XVII века, характеризуется тем, что это политическое образование постепенно становится анахронизмом, и российское руководство предпринимает планомерные шаги по «растворению» Касимовского «удела» в России».

В первый период Касимовское ханство было инструментом проведения московской политики в отношениях с Казанью и Крымом, а также поставляло боеспособную конницу. Несмотря на родственные связи казанского хана Махмуда и Касима, их служба была связана с несовпадающими интересами двух разных государств.

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Сын Касима Данияр (1469—1486) активно использовался Москвой в военных операциях. С его смертью династия Улуг-Мухаммеда прекратилась на касимовском престоле. Следующий правитель Касимова, Нур-Даулет, хотя и имел с ними родственные связи, но все же не являлся его прямым потомком.

К середине 80-х годов XV века внешнеполитическая ситуация несколько изменилась. На территории Дешт-и-Кипчака создается и успешно действует союз Москвы, Крыма и Казани. Основной целью этого союза было восстановление стабильности в Восточной Европе. После «стояния на Угре» значительно усилилось положение Московского княжества на международной арене.

Касимовское ханство для Москвы имело военное значение. Прекрасная боевая конница касимовских татар являлась ударной силой в борьбе как против Большой Орды, так и против Казанского ханства. С 1530-х годов великие князья московские начинают постепенно вмешиваться во внутренние дела Касимовского ханства.

Постоянный представитель в ранге окольничего известен в Касимове с ноября 1542 года. «После завоевания Казани Касимовское ханство, существуя юридически, фактически стало обычной административной частью Русского государства, состоящей из нескольких уездов» (Б. Рахимзянов).



С 1611 по 1614 годы в Касимовском ханстве наступило время междуцарствия. После смерти Ураз-Мухаммеда — представителя «казахской» династии — следующая, сибирская династия стала последней в истории Касимовского государства. 6 июля 1614 года Арслан, сын сибирского хана Али, внук Кучума, стал касимовским ханом и правил до 2 апреля 1626 года. После его смерти можно говорить об окончательной ликвидации ханства. Сын Арслана Сеит-Бурхан остался только царевичем касимовским, но не был провозглашен ханом.



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Мангытский юрт (Ногайская Орда) (XIV—XVII)

В результате разложения Золотой Орды появляется ряд государственных образований, в их числе и Мангытский юрт. Основателем нового юрта стал темник Золотой Орды, выходец из племени мангыт Едигей. Первоначально территория юрта занимала территорию между Волгой и Уралом.

В 90-е годы XIV века Едигей вел войны с Тохтамышем за господство в Золотой Орде. Не будучи чингисидом, Едигей не имел права на ханский титул, хотя в 1396—1411 годах являлся фактическим правителем. Он оставался бекляребеком вплоть до самой смерти в 1419 году. При Едигее произошло постепенное обособление Мангытского юрта, а его территория расширилась до Западной Сибири в ее степной части. Окончательно Ногайская Орда стала независимой к 1440 году.

В начале XVI века из-за постоянных междоусобиц в Ногайской Орде начался упадок. В 1520 году казахский хан Касым захватил ее столицу Сарайчик. В 1550-е годы в результате трехлетней засухи и гололедицы зимой пал весь скот, следом пришла эпидемия чумы, население вымирало, и ногаи стали откочевывать на Северный Кавказ.

В 1557 году Ногайская Орда стала вассалом Московии и разделилась на две части. Большая Ногайская Орда осталась в степном Заволжье. Ногайская Орда, не признавшая московскую власть, откочевала в Приазовье и на Кубань. В 1577 году Сарайчик был взят русскими войсками. В начале XVII века ногайские кочевья по обоим берегам Яика до Волги заселили калмыки. В 1628—1630 годы калмыки напали на Большую Ногайскую Орду и заняли междуречье Волги и Яика. Ногайцы перекочевали на Кавказ.

Армия у ногайцев была преимущественно конной и достигала 30 тыс. человек. Тактика воинов сводилась к маневренным и быстрым ударам легкой кавалерии. Наиболее боеспособными были гвардия хана и дружины удельных мурз и биев, вызываемых в случае войны или другой необходимости. Поскольку в Орде не было сильно развитых в ремесленном плане городов, вооружение ввозилось в основном из Бухары и Самарканда.

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Основу хозяйства у ногайцев составляло кочевое скотоводство (лошади, овцы, крупный рогатый скот и верблюды) и транзитная торговля. В Ногайской Орде был только один город — Сарайчик, доставшийся в наследство от Золотой Орды. Однако он, вследствие нападений волжских казаков, потерял значение торгового центра.

Крымский юрт (Крымское ханство) (1441—1783)

Тюркские племена Крым и Причерноморье заселяли со времен скифов и гуннов. Татаро-монголы появились на этих землях в 1123 году вслед за битвой на Калке. С их появлением весь степной и предгорный Крым стал частью Улуса Джучи. Однако на побережье возникли фактически независимые генуэзские фактории, с которыми татары поддерживали торговые отношения. Помимо степной и предгорной части полуострова, Крымский юрт владел землями между Дунаем и Днепром, в Приазовье и большей частью современного Краснодарского края России.

После разрушения Тимуром Сарая и других городов Поволжья в 1395 году столица Золотой Орды переместилась в город Крым (современный Старый Крым), а титул государства зазвучал так: «Улуг Урда вэ Дешт-и-Кыпчак» (Большая Орда и Дешт-и-Кыпчак).

В начале XV века в Крыму началась ожесточенная борьба за власть, победителем в которой вышел основатель династии Гиреев Хаджи I Гирей. В 1427 году он объявил себя правителем государства, а в 1441 году был избран ханом. К середине XV века золотоордынский период в истории Крыма был окончательно завершен.

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В 1478 году государство попало в вассальную зависимость от Османской империи. После русско-турецкой войны 1768—1774 годов по условиям Кючук-Кайнарджийского мира Крым стал независимым государством. Россия и Османская империя обязались не вмешиваться во внутренние дела ханства и вывести оттуда свои войска, при этом признавалась духовная власть султана как главы мусульман (халифа) над крымскими татарами.

В 1783 году Российская империя завоевала Крымское ханство, преобразовав крымскую часть занятых территорий в Таврическую губернию. 8 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест, по которому Крым, Тамань и Кубань становились российскими владениями, а в 1784 году она объявила себя «Царицей Херсониса Таврического».

Принадлежность Крыма Российской империи была окончательно признана Османской империей в 1791 году по Ясскому мирному договору.

Большая Орда (1433—1502)

После получения самостоятельности Казанским, Крымским, Сибирским ханствами и Ногайской Ордой появляется также Большая Орда. В то время «осколки» Золотой Орды еще признавали номинальную власть великого хана, но уже вели независимую политику.

Территория Большой Орды включала земли между Доном и Волгой, Нижнее Поволжье и степи Северного Кавказа. Столицей был город Сарай-Берке. В середине XV века Большая Орда играла важную роль в политической жизни Восточной Европы. Однако ее раздирали внутренние противоречия и конфликты с соседями. В 1455—1456 годах Большая Орда потерпела поражение от крымского хана Хаджи I Гирея. В 1459 году от Большой Орды отпала Астрахань, где хан Махмуд, бежавший от восставшего против него брата, основал независимое Астраханское ханство.

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В последующие годы Большая Орда несколько усилилась, был заключен союз с Польшей и Литвой (1472 год) и установлены дружественные отношения с Османской империей (1476 год). Были предприняты военные походы на Крымское ханство (1474—1478) и Московское княжество (1472). После неудачного похода на Москву («Стояние на Угре» в 1480 году) хан был убит в своей ставке отрядом во главе с Сибирским ханом и ногайцами.

В 1486 году Большая Орда была разгромлена крымским ханом Менгли I Гиреем и стала вассалом Крыма. В 1502 году Крымское ханство окончательно разрушило Большую Орду и захватило Нижнее Поволжье. Крымские ханы стали считать себя золотоордынскими наследниками. Заволжские земли вошли в состав Ногайской Орды, а земли между Доном и Волгой формально отошли к Крыму. Позже, в 1556 году, они были присоединены к Русскому государству.

Тарковское шамхальство (XV/XVI — XIX века)

В Золотую Орду входило государство кумыков под названием «Шамхальство Тарковское». Его исторические корни уходят в глубь веков ко временам гуннов, хазар и т. д. Коренным населением «владения казыкумыцкого», по свидетельству Ф. Симоновича (1796 год), являлись дагестанские татары (кумыки).

С Золотой Ордой их связывает не только вассальная зависимость, но и общие черты в устройстве государства. По мнению известного дагестанского ученого Р.М. Магомедова, имеются «все основания отнести этот термин к Золотой Орде, нежели к арабам. Можно считать, что правитель кумыков в период господства татаро-монгол ими выдвинут в этот сан». Первый правитель кумыков — шамхал — носил имя Ахсибар (Аксувар). Он был ответвлением династии чингисидов. Кумыкская армия принимала совместно с другими улусами Золотой Орды участие в борьбе с Тамерланом и даже потеряла в бою своего шамхала.

Шаухальство Тарковское (Шевкальское царство) в XV—XVI веков и его вассальные территории. Составитель — С. Багаутдинов. Фото atakumuk.livejournal.com

Шамхальство в годы расцвета занимало территорию от Каспийского моря до современной Кабардино-Балкарии. К началу XVI века его столица находилась в городе Тарки на территории современной Махачкалы.

В конце XVI века некоторое время Шамхальство официально входило в состав Османской империи. В это время оно начинает фигурировать в российских планах как главное препятствие на пути покорения восточной части Северного Кавказа. После завоевания Казани и Астрахани армия Ивана Грозного попыталась захватить и Северо-Восточный Кавказ. Но военная экспедиция Ивана Черемисина 1560 года потерпела неудачу. Следующий массированный удар произошел в 1591 году, возглавляли его воеводы Засекин и Шаховский. По персидским данным, численность их армии достигала 60 тыс. человек. Но и их поход также оказался безрезультатным. Спустя 3 года, в 1594 году, в Шамхальство вторглась 30-тысячная армия воеводы Андрея Хворостинина. Этот поход также оказался неудачным, как, впрочем, и следующий в 1604 году.

Во второй половине XVII века со смертью шамхала Супхая, сына Герея, в государстве усилились центробежные тенденции. В результате Каспийского похода Петра I в 1722 году Шамхальство стало вассалом Российской империи. В 1725 году в наказание за нападение шамхала Адиль-Герея Тарковского на крепость Святой Крест Шамхальство было ликвидировано. Однако шах Ирана Надир-Шах Афшар восстановил его. В 1786 году утратившее былую силу из-за междоусобиц кумыкское государство окончательно вошло в состав Российской империи. В 1867 году Шамхальство было упразднено. На его территории был образован Темир-Хан-Шуринский округ.

Гравюра города Тарки — столицы кумыкского Шамхальства Тарковского, путешествия Адама Олеария, 1695 год. Фото commons.wikimedia.org/CC BY-SA 4.0

Продолжение следует