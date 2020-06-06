Рафаэль Хакимов сообщил, кто возглавит Институт истории им. Марджани

Директором Института истории им. Ш. Марджани станет Радик Салихов, заместитель нынешнего руководителя Рафаэля Хакимова. Об этом Хакимов сообщил в интервью «Реальному времени».

«Я заявление об увольнении уже написал. Буду научным руководителем, иншаллах», — сказал Хакимов.

По его словам, после просьбы коллектива к президенту Татарстана Рустаму Минниханову провести личную встречу, с сотрудниками института встретился руководитель аппарата президента Асгат Сафаров. Срок работы на посту директора института у Хакимова заканчивается в ноябре, но этот процесс решили ускорить.

«Колебаний там вроде нет. У Асгата Ахметовича точно нет», — сообщил Хакимов.

Институт при этом «оставят в покое».

О том, что институт истории имени Ш. Марджани могут закрыть, стало известно 27 мая. Хакимов тогда сообщил, что официального уведомления не было, но «удалось подсмотреть» документы о ликвидации учреждения.

Днем позже в казанском Кремле опровергли закрытие института.

В защиту Института истории им. Марджани выступили астрофизик Рашид Сюняев, румынские, крымские ученые и татаро-башкирское общество в Великобритании «Заман».

