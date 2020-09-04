Рафаэль Хакимов: «Впервые за последние десятилетия татары получили четко сформулированные цели»

Казанский историк ответил на нападки общественников, раскритиковавших документ, принятый на «Национальном собрании»

Фото: Максим Платонов

Принятие Стратегии татар вызвало большой резонанс в татарском сообществе, как в республике, так и за ее пределами. Большинство горячо приветствовали новость, но нашлись деятели, которые обрушились с критикой на документ «Татары: стратегия действия», утвержденный в рамках «Миллэт Жыены — 2020» («Национальное Собрание — 2020») в минувшую субботу. В работе пленарного заседания форума участвовали президент Татарстана Рустам Минниханов и вице-премьер России Марат Хуснуллин. Скептики, в частности, ссылаются на то, что стратегию якобы не обсудили с общественностью, но в казанском Кремле это опровергли, подчеркнув, что документ является результатом совместного труда с представителями татарского сообщества. Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов через «Реальное время» решил ответить на выпады критиков стратегии. По его мнению, татары могут найти в ней ответы на все вопросы. В авторской колонке, написанной специально для нашего издания, казанский историк обозначил все достоинства документа.

Непонятны требования включить все благие пожелания

На заседании Национального собрания (Милләт Җыены) состоялось принятие документа «Татары: стратегии действия». Делегаты со всей России и зарубежья фактически единогласно поддержали документ, определяющий пути развития татарского народа. Это долгожданное событие, произошедшее в день празднования 100-столетия нашей республики, никого не оставило равнодушным. Но, как это бывает, конструктивное обсуждение Стратегии не обошлось без изрядной доли критики.

Плюрализм мнений — это всегда хорошо и полезно. Полемика обычно разворачивается при анализе серьезных, добротных документов.

На мой взгляд, главное достоинство Стратегии — в убежденной декларации единства народа и четком целеполагании для каждого из нас, для всех, кто стремится сохранить свою национальную идентичность. Не просто сохранить, но и не потеряться в глобальном мире, быть конкурентоспособным, успешным. Это, в первую очередь, руководство к личному действию человека. Нетрудно заметить, что основные положения Стратегии перекликаются и коррелируются с обобщающей авторской статьей нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова “Татары: верность традициям, уверенность в будущем”.

Делегаты со всей России и зарубежья фактически единогласно поддержали документ, определяющий пути развития татарского народа. Это долгожданное событие, произошедшее в день празднования 100-столетия нашей республики, никого не оставило равнодушным

Поэтому мне непонятны требования включить в Стратегию все благие пожелания от создания электронных книг на татарском языке до формирования полноценной системы национального образования, которые должны, по большому счету, фигурировать в специальных госпрограммах с особой строкой финансирования.

У нас в республике так и происходит. Утверждена Программа сохранения национальной идентичности татарского народа, где учтены многие пожелания общественности и предусмотрено финансирование больших задач.

Серьезный прорыв очевиден в сфере образования в связи с созданием полилингвальных школ. Если попытаться включить в один документ все, что созидается и будет созидаться в Татарстане, то он составит не одну тысячу страниц.

Фото Рината Назметдинова

Серьезный прорыв очевиден в сфере образования в связи с созданием полилингвальных школ

Дает ориентиры

В бытность мою советником президента РТ Минтимера Шариповича тоже писалось много различных стратегий. Время было такое. Республика искала собственные пути социально-экономического развития. Так вот, ни одна из них не была больше 15 страниц. Даже знаменитая Стратегия, подготовленная Гарвардским университетом, условно называемая “Татарстан: жизнь после нефти”, представляла собой 12-страничную брошюру, без каких-то тяжелых цифр и конкретики. А ведь этот документ впоследствии способствовал полному структурному изменению нашей экономики.

Я знаком с рядом основополагающих стратегий и деклараций, посвященных проблемам и перспективам развития басков, каталонцев, казахов, башкир и других народов. В большинстве своем, они написаны образным языком, полны призывов и лозунгов, обращены непосредственно к чувствам человека.

В этом смысле, наша Стратегия действия не выбивается из общего ряда, но меня как историка она подкупает обращением к историческому опыту наших предков.

Фото Максима Платонова

Gростые на первый взгляд цели и смыслы становятся сложными для современного человека, едва успевающему за скоростями современного мира. Стратегия в этом случае дает ориентиры, напоминает о непреходящих ценностях

Конечно, вызывают недоумение некоторые высказывания, что документ “ни о чем”. Как можно говорить так о важнейших маркерах нашей идентичности: прошлом народа, любимой семье, родном языке, культе науки и просвещения, труде и свободе?

Это ведь только на первый взгляд очевидные понятия. В повседневной жизни, в суете и текучке, они часто остаются за бортом сознания или никак не пересекаются друг с другом.

Поэтому, такие простые на первый взгляд цели и смыслы становятся сложными для современного человека, едва успевающему за скоростями современного мира. Стратегия в этом случае дает ориентиры, напоминает о непреходящих ценностях.

Найдете ответы на ваши вопросы

Можно задаться вопросом, а почему же Стратегия действия? Ведь в ней нет конкретных задач и планов их реализации со сроками исполнения. Ответ прост. Речь идет, в первую очередь, о личных действиях человека, о его большой внутренней работе, его убеждениях и устремлениях. Никто за нас не выполнит наш долг, ни социум, ни тем более государство.

Речь идет, в первую очередь, о личных действиях человека, о его большой внутренней работе, его убеждениях и устремлениях. Никто за нас не выполнит наш долг, ни социум, ни тем более государство

В начале ХХ века единство народа, грандиозные изменения в жизни татар основывались на осознанном подвижничестве всех слоев общества: купцов, крестьян, рабочих, мугаллимов, поэтов, имамов и шакирдов, общественных деятелей. Каждый из них, будь то творец поэтического слова Тукай или же благотворитель Ахмед Хусаинов, пламенный трибун Гаяз Исхаки или педагог-новатор Галимджан Баруди — каждый вносил в национальное дело частицу своей души, мечту о сохранении и прогрессе своего народа. И народ переживал пору своего духовного и культурного расцвета.

Великие герои нашей истории не сразу становились таковыми. Они проходили непростой путь своего духовного развития, размышляя об истории, предках, просвещении, религии и свободе, о судьбах нации. Они не ждали помощи со стороны, отдавая все свои силы общественному служению.

Фото Олега Тихонова

Великие герои нашей истории не сразу становились таковыми. Они проходили непростой путь своего духовного развития, размышляя об истории, предках, просвещении, религии и свободе, о судьбах нации

Я хочу обратиться к критикам Стратегии татар. Прочитайте еще раз документ, внимательно, вдумчиво. Он лаконичен и понятен. Вы найдете в нем ответы на ваши вопросы.

Впервые за последние десятилетия татары получили четко сформулированные цели по сохранению идентичности, своего рода общий курс в будущее. Надо работать, вместе, сообща, наполняя его новым содержанием.