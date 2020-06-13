Рафаэль Хакимов: «Западные гунны — предки татар и викингов»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 10-я

Фото: wikimedia.org (П. Гайге. «Гунны сражаются с аланами», 1870 г.)

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

Наши братья викинги

Один бизнесмен имел дело с норвежцами. Ему не нравилась их медлительность, и он в сердцах им сказал:

— К вам надо приставить татар, тогда будет порядок.

На что норвежцы ответили:

— А мы и есть татары.

Удивленный бизнесмен обратился в Институт истории им. Ш. Марджани за подтверждением. Мы, конечно, тоже были обескуражены, хотя к историческим открытиям были готовы: достаточно вспомнить самурайские мечи. Занялись поиском. Каково же было наше изумление, когда нашлась статья канадского ученого о происхождении викингов, утверждающего об их гуннских корнях. Западные гунны — предки как татар, так и викингов. В Европе частенько гуннов отождествляют с татарами, что, в сущности, верно.

Для меня это открытие было удивительным вдвойне. В книге «Метаморфозы духа», в главе о жестокости татар, я писал, что она не выходила за рамки средневековых норм, а вот, мол, викинги, те действительно на всю Европу наводили ужас. Процитирую самого себя: «Сотни и тысячи песен сложены о грабежах викингов. Они не щадили никого, разоряли все подряд, начиная с монастырей и храмов, их коварство и хитрость не знали предела, но мы о шведах, норвежцах и датчанах судим по иным подвигам. Почему же о татарах судят по лживым мифам?!» Не стоило спешить с жесткими оценками.

Тюрки в начале первого тысячелетия не только воевали, но и торговали на Великом Шелковом пути. Как пишет Дэвид Фокс, «они следовали по старому «Шелковому пути» за пределы Аральского и Каспийского морей, затем до Дона и Азовского моря. Там они входили в непосредственный контакт с предками шведов, известными как остроготы, которые… начали свой долгий путь на юг (как это отражено в серии археологических памятников) и к IV веку н.э. вобрали местные народы: скифов, аланов и асов во всей северной части Черного моря до Дуная на западе. К этой смеси в 376 году присоединились скифские гунны, в свою очередь оттеснившие западную ветвь остроготов и другие германские племена». О гуннах существует обширная литература, описывающая их историю буквально по годам. Для нас достаточно обозначить их связь со Скандинавией.

Улдин (по-норвежски Один) — первый гунн, названный в литературных источниках по имени. В 400 году он был «правителем гуннов в Мунтении (Румыния), к востоку от реки Олт. Когда Гаинас, бывший мятежный magister militum praesentalis, и его готские сторонники хлынули через границы, Улдин «не считал безопасным позволять варвару со своей армией обосновываться за Дунаем». Он собрал свои войска и напал на готов. Короткая, но кровавая кампания завершилась победой гуннов». Последующая история хорошо описана в источниках.

Один

В 408 году имя Улдина (Одина) вдруг исчезает с мировой сцены. «Исландские саги говорят, что люди по имени «асир» проживали за рекой Дон… и именно здесь два брата Одина остались с частью своих людей, в то время как Один начал свою миграцию на север».

В соответствии со скандинавскими сагами, записанными Снорри Стурлусоном, «Улдин и союз сармато-гуннских и германских народов, выдвинувшийся на север к остроготам, вел переговоры с Гилфыром (Gilfyr), тогдашним королем сверцев (Sveres), о землях вокруг озера Малар в Гамла Уппсале для размещения большинства его людей. Своих же сыновей он отправил для занятия других земель, в том числе Осло-фьорда (Oslofjord) в Норвегии».

Эта точка зрения на историю поддерживается археологическими данными, в Гамла Уппсале находятся три кургана с захоронениями королей Швеции V века. Они соответствуют традициям скифов (погребения с кремацией, с богатым похоронным инвентарем, с курганной насыпью). Такие погребения встречаются, начиная с Алтая, вплоть до Европы.

Генетические данные показывают, что гаплогруппы R1a из четырех мест в Норвегии и пяти в Швеции более всего напоминают данные ДНК-анализа по Y-хромосоме на Алтае. Они были получены в Гамла Уппсале и Вестерботтене (Vesterbotten) в Швеции, а также в Северной Норвегии. Также гаплогруппа R1a примерно у 30% в Норвежской колонии на Шетландах и в Исландии аналогична профилям в Северной и Южной Норвегии. Эти данные соответствуют исторической картине заселения во времена викингов Шетландских островов и Исландии эмигрантами из Норвегии.

В комментарии к статье Дэвида Фокса утверждается, что «из всех современных тюркских народов… ближайшее соответствие с прогнозом автора о структуре Y-хромосомы народа асов, который оставил свой генетический след в Скандинавии, показывают «казанские татары», современная ипостась древних булгар из Балха в Тохаристане, захваченном асами около 130 года до н.э. Они пришли на место западных гуннов в V в. н.э.». Булгары и есть западные гунны, возвысившиеся во времена Кубрата.

Норвежские ученые во главе с Бьорнстад (Bjornstad) взялись проверить генетическое сходство местных пород лошадей в Нордланде (Nordland), Лынгене (Lyngen) и Фьорде (Fjord) с монгольскими лошадьми, предполагая, что лошади сопровождали миграции людей из Средней Азии в Норвегию. Они использовали образцы крови и волос и показали их близкое генетическое родство.

Викинги, как потомки западных гуннов, оказались не менее мобильными, чем их предки. Они, в отличие от гуннов, кочевали по морям и рекам на ладьях, которые можно было в случае необходимости перетаскивать и по суше. Их «подвиги» отмечены в анналах всех европейских государств, поскольку они захватывали и заселяли земли в Исландии, Дании, Шотландии, на севере Франции, в Испании и т. д., вплоть до Сицилии.

Викинги в X веке доплыли до севера Америки и там жили по крайней мере до XII века. «Новейшие путешественники обращали внимание на курганы, открытые в Северной Америке, очень сходные с теми, которые попадаются в Скандинавии, России и Татарии; в них найдены различные сосуды такой работы, какая вовсе неизвестна туземцам. Там же встречаются земляные валы и другие остатки укреплений; устройство их предполагает некоторую степень образованности и искусства, чего совсем не заметно между индейскими племенами. Открыты также утесы с высеченными на них неизвестными начертаниями».

Освоение Америки викингами

Новейшие археологические исследования подтверждают слова Стриннгольма. Получается, что викинги добрались до Северной Америки намного раньше, чем родился Христофор Колумб.

Поселение викингов в Л’Анс-о-Медоуз. Ньюфаундленд, Канада

Конечно, викинги более известны как разбойники. «Для грабежа, владений и добычи, — пишет Андерс Стриннгольм, — викинги ездили к дальним и близким берегам, в страны, никому не известные, и к народам, которых название они никогда не слышали. Без компасов и квадрантов они плавали по самым обширным морям, без осадных орудий брали укрепленные города и замки. Черное, Каспийское и Средиземное моря носили их флоты. Немецкое и Северное море, также Балтийское, с его утесами и отмелями, были для них родными местами. С одной стороны, они проникли до Ледовитого океана, открыли путь около Нордкапа в Белое море и посещали богатую Бьярмию; с другой — устремлялись в Испанское море и через Гибралтарский пролив в Средиземное, берега которого они также посещали, и высаживались на почву Италии. От Нордкапа до Гибралтарского пролива они повелевали всем океаном и впадающими в него реками; Фарерские острова, Исландия, Гренландия, Северная Америка принадлежат к числу их открытий; между тем как эти страны, отчасти необитаемые, впервые населялись скандинавскими поселенцами, викинги переплывали Балтийское море и по ту сторону его покоряли славянские и чудские племена — в то же время другие викинги завоевывали часть Франции, Англии, основывали государства в Ирландии и на Гебридах, овладевали Шетландскими островами, нападали на Шотландию. Одни сражались с маврами в Испании и на африканском берегу, другие — с теми же маврами на Каспийском море и посещали азиатские народы. У сарацин они отняли Сицилию, у греческих императоров и ломбардских князей — южную Италию; даже Константинополю нередко угрожали соседние с ним норманнские государства».

Внутреннее убранство домов викингов в Л’Анс-о-Медоуз

Любопытно, что в тактике боя викинги применяли те же методы, что и татары. Так, в 870 году в Восточной Англии состоялась битва. «Англичане, уступая в числе, держались плотно друг к другу, составляя круг щитом к щиту, и везде представляли неприятелю фронт из копий. Норманны сражались весь день, чтобы прорвать эту сплошную массу, и когда их стрелки и всадники стали утомляться, обратились притворно в бегство: они очистили поле битвы и рассыпались во всех направлениях. Тогда англичане нарушили свой боевой порядок и погнались за бегущими. Но неприятель вдруг собрался и вновь пошел на англичан и разбил их совершенно. Альгар и шесть вождей пали. Немногие из молодого войска Суттона и Геденея бросили оружие и спаслись бегством в близлежащем лесе, откуда ночью пришли в обитель Кройланд и с великим ужасом в словах и телодвижениях рассказали аббату и монахам постигшее их бедствие».

Сведения о походах викингов высечены рунами на камнях. У тюрков их история на другом конце евразийского материка также высечена рунами на камнях, стоящих посреди Великой степи. Возможно, это тоже неслучайно.

Согласно скандинавской мифологии, руны открылись Одину, когда он, пронзив себя копьем, девять дней и ночей провисел на Мировом древе без еды и питья. После чего, утолив жажду священным (шаманским) медом от его деда Бёльторна, он услышал руны и начертал первые из них копьем на Древе собственной кровью.

Российские историки выводят происхождение русских царей от викингов, получается, что Рюрик просто вернулся на свою историческую родину.



Продолжение следует