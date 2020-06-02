Рашид Сюняев поддержал коллектив Института истории им. Ш. Марджани

Фото: Максим Платонов

Известный российский астрофизик Рашид Сюняев выразил поддержку коллективу Института истории им. Ш. Марджани. Свое отношение к возможному слиянию научного учреждения с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан академик высказал в письме, адресованном сотрудникам Института истории (копия документа имеется в распоряжении «Реального времени»).

«Был сильно удивлен, когда прочитал о планах закрытия Института истории имени Марджани и его слияния с Институтом археологии имени А.Х. Халикова АН РТ. Институт истории является самым известным научным учреждением республики в области гуманитарных наук для широких кругов населения России, интересующихся историей средних веков. Это признание базируется, в частности, и на успехе семитомного издания «История Татар» (переведенного и на английский язык), создании журналов «Золотоордынское Обозрение» и «Историческая этнология», издании авторитетных книг, оригинальных и популярных статей по широкому кругу вопросов истории, этнологии и социологии.

Для многих татар, разбросанных по всей территории России и СНГ, книги и обзоры сотрудников Института имени Марджани, Казанского федерального университета и других гуманитарных институтов Казани, факт существования Академии наук Республики Татарстан являются предметом гордости и важнейшим источником информации об истории и современной жизни второго по численности народа Российской Федерации.

Бесспорно, информация о возможном закрытии «бренда» исторической науки Татарстана всколыхнула многих людей. Мне писали и звонили с вопросом «неужели это возможно?» мои коллеги, друзья, родственники. Видел в казанских интернетных газетах обсуждения на эти темы, прочитал и петицию в адрес руководства республики, которую уже подписало более 1200 человек. Ясно, что эта «новость» затронула заметное количество неравнодушных людей и заставила их задуматься о происходящем.

Надо вспомнить и том, что Российская академия наук уже давно полностью потеряла финансовый контроль над более чем сотней ее институтов, многие из которых имеют мировую известность. РАН сохраняет лишь научнo-методическое руководство этими институтами, где трудится более ста тысяч сотрудников, и в их числе тысячи всемирно известных ученых. В Татарстане именно по такой схеме работает Институт истории имени Марджани»,— говорится в письме Сюняева.

Накануне коллектив Института истории им. Ш. Марджани поддержали ученые Крыма и татаро-башкирское общество в Великобритании «Заман», которые написали открытые обращения президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Как сообщало «Реальное время», свою поддержку Институту истории им. Ш. Марджани выразили научная ассоциация Anticus Multicultural Association (г. Констанца, Румыния) и татары Румынии. Европейские ученые готовы взять на себя издание научных журналов казанских коллег, если у татарстанцев возникнут проблемы с финансированием.

Напомним, в конце прошлой недели появилась информация о возможной реорганизации института и объединении его с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан. В Институте истории такой подход считают равнозначным закрытию, а его директор Рафаэль Хакимов возмутился кулуарным решением этого вопроса.

В казанском Кремле опровергли информацию о закрытии научного учреждения. При этом пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова подчеркнула, что на сегодня обсуждаются лишь формы развития института.

Коллектив учреждения в своем открытом обращении пожелал лично встретиться с президентом РТ Рустамом Миннихановым и попросил его сохранить юридическую самостоятельность института. Тем временем в интернете появилась петиция «в поддержку академической свободы и сохранения института им. Марджани».