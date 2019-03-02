Рафаэль Хакимов: «Россия смешала евразийскую модель империи с римской

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 26-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из новой главы «Время великих империй».

«Римская» и «евразийская» модели империй

К XII веку в Великой Степи появляются новые формы государственности — «евразийские» империи. Они отличаются от кочевых империй прошлого, поскольку включают в себя очень разные народы по культуре, языку, религии, а также соединяют оседлое и кочевое хозяйства не механически, а с соответствующими изменениями в структуре управления государством.

История породила две модели построения империй: «римскую» и «евразийскую». «Римский путь» стремился к унификации и гомогенности, навязывая единую имперскую цивилизацию, в принципе открытую для тех, кто принимал ее ценности и образ жизни. Высокий статус римского гражданина, в итоге предоставлявшийся и лицам неримского происхождения, был выражением культурного превосходства, которое оправдывало чувство «особой миссии» империи. Слова Civis Romanus sum («Я есть римский гражданин») были наивысшей самооценкой, источником гордости и тем, к чему стремились многие. Эта реальность не только узаконивала римское правление, но и склоняла тех, кто подчинялся Риму, к ассимиляции и включению в имперскую структуру. За пределами римской цивилизации оставались варвары, рабы и прочие. Этим путем шла Европа.

«Евразийский путь» предпочитал разнородность как фундамент имперского правления. Он не только признавал равенство религий, культур, традиций, но терпимо относился к религиозным предпочтениям внутри одной культуры. Например, у Бату-хана дети и родственники придерживались различных религиозных убеждений. В Золотой Орде веротерпимость была краеугольным камнем государственного устройства. Персидский историк Джувейни писал о Чингисхане: «Ученых и отшельников всех толков он почитал, любил и чтил, считая их посредниками перед Господом Богом, и как на мусульман взирал он с почтением, так и христиан и идолопоклонников миловал. Дети и внуки его по нескольку человек выбрали себе одну из вер по своему влечению: одни наложили Ислам [на выи свои], другие пошли за христианской общиной, некоторые избрали почитание идолов, а еще некоторые соблюли древнее правило дедов и отцов и ни на какую сторону не склонились, но таких мало осталось. Хоть и принимают они [разные] веры, но от изуверства удаляются и не уклоняются от Чингизхановой ясы, что велит все толки за один считать и различия меж ними не делать». Трудно представить себе, чтобы у какого-то европейского короля дети приняли бы ислам или мусульманские шейхи вдруг стали христианами или буддистами.

«Евразийский путь» предпочитал разнородность как фундамент имперского правления. Он не только признавал равенство религий, культур, традиций, но терпимо относился к религиозным предпочтениям внутри одной культуры. Фото dariyatur.ru



Евразийская модель империи реализовалась не только в Монгольской империи и ее «осколках» — этим же путем шла Османская империя. Впоследствии Российская империя, вышедшая из недр Золотой Орды, имела евразийский характер, но, начиная с Петра I и Екатерины II, на ее почву пыталась перенести византийские, европейские традиции. Россия оказалась между двумя моделями, не определившись с основными принципами государственного строительства.

Несмотря на свое прошлое, Российская империя называла себя защитником православного мира, Москва была «третьим Римом», а потому законодательство закрепляло приоритет православия: «Первенствующая и господствующая в Российской империи вера есть христианская православная кафолическая восточного исповедания». В то же время были оговорены права других сословий: католиков, мусульман и иудеев, а в ряде регионов действовал шариат (Туркестан), доминировал протестантизм (Финляндия), традиционные обычаи (Кавказ), степное уложение (Калмыкия). Существовали ограничения на занятия ряда должностей для поляков, черта оседлости для евреев, ограничения по ряду статей для мусульман, скажем, законными и действительными не признавались «брачные сопряжения лиц православного исповедания с нехристианами», тем не менее в целом Россия смешала «евразийскую» модель с «римской».

«Окно в Европу», которое прорубил Петр I, позволило заимствовать передовые технологии и технику, но не повлияло на характер государства. Французская культура — эталон национальной жизни, повлияла на русскую интеллигенцию, но не затронула этнические процессы. В известной мере масштабы страны и отсутствие средств коммуникации способствовали сохранению клановых отношений и «автономии» отдельных территорий.

В ходе изучения истории оседлых народов европейского образца понятие государственной иерархии, социальных страт, структуры, границ, собственности на землю и др. вполне адекватно описывают прошлое. Однако даже в Европе не все процессы протекают в таком «вертикальном» разрезе. Например, жизнь в деревне может протекать без иерархизации, с относительно самостоятельным сегментированием. Ганзейские города фактически не имели чиновничества и армии, они были тесно связаны с морской торговлей и находились в цепочке городов на торговом пути.

«Вертикальная» парадигма перестает работать в случае описания кочевой цивилизации, которая хотя и не отвергает вождей, беков, ханов, тем не менее ее жизнедеятельность носит скорее «горизонтальный» характер. В кочевом обществе нет «крепостной» привязанности к земле, которая для кочевника несет совершенно иной смысл, нежели для земледельца. Земля в кочевом хозяйстве сводится к пастбищам и пространству для передвижения. Перекочевки от пастбища к пастбищу могут идти по кругу в зависимости от сезона, но могут быть линейными, как переселение племен и народов.

«Окно в Европу», которое прорубил Петр I, позволило заимствовать передовые технологии и технику, но не повлияло на характер государства. Репродукция картины Ж.-М. Натье, 1717 (wikipedia.org)



В системе организации управления кочевым хозяйством основную роль играет не вертикальная структура, а система родов и кланов. Конечно, в армии существовала иерархия с жесткой дисциплиной, войска делились на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч, но выдвижение на военные должности зависело от личной доблести воина, оно не носило сословного характера. Как говорил Чингисхан, тот, кто может командовать десятью воинами, сможет управлять и сотней, кто может возглавить сотню, тому можно доверить командование тысячью. В принципе, на высокую должность мог претендовать любой человек, независимо от происхождения. Например, Джебе попал к Чингисхану в плен, верно служил и поднялся до звания нойона.

Европоцентризм, превалирующий в научном мышлении, привязан к опыту конкретных народов Европы, связан с их традициями строительства городов с феодальными функциями, когда крепость символизирует не только власть, но и мышление. Евразия складывалась совершенно иначе. В силу кочевого характера гуннов, тюрков, татар и монголов многие традиции были связаны не с освоением пашенной земли с надстройкой в виде государственной вертикали, а с передвижением по горизонтали, объединением народов без жесткой иерархии — они складывались в структуру, напоминающую пчелиные соты, скрепленные каркасом законов и норм, носящих весьма общий характер.

Китай

В начале XIII века в Китай вторглись татаро-монголы. Покорив соседние народы Южной Сибири, Чингисхан в 1210 году пошел войной на чжурчжэней и в 1215 году взял Пекин. В 1219—1221 годах была завоевана Средняя Азия и государство Хорезмшахов. В 1223 году разбиты русские князья, в 1226—1227 годы уничтожено государство тангутов. В 1231 году основные силы татаро-монголов вернулись в Северный Китай и к 1234 году завершили разгром чжурчжэньского государства Цзинь.

В 1231 году основные силы татаро-монголов вернулись в Северный Китай и к 1234 году завершили разгром чжурчжэньского государства Цзинь. Фото chinafolio.com



Завоевания в Южном Китае были продолжены в 1250-х годах, после похода в Европу. Вначале татаро-монголы захватили страны, окружавшие Южно-Сунскую империю. После избрания Хубилая Великим ханом он перенес столицу из Каракорума на территорию Китая. Южносунское государство удалось покорить лишь в 1276 году. К 1280 году весь Китай был в руках татаро-монголов, а Сунская империя перестала существовать. Появилось государство Юань.

Недовольство новыми правителями вылилось в народные восстания под руководством тайного общества «Белый лотос». В результате длительной борьбы в середине XIV века татаро-монголы были изгнаны. К власти пришел один из руководителей восстания — сын крестьянина Чжу Юаньчжан, основавший независимое государство Мин.

Продолжение следует