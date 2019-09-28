Рафаэль Хакимов: «Из-за событий Гражданской войны удалось реализовать лишь проект «Малая Башкирия»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 56-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Автономные республики в составе независимых государств

Республика Алтай (с 1922 года)

1 июня 1922 года была образована Ойратская автономная область (с 1948 года — Горно-Алтайская автономная область), преобразованная в республику в 1990 году, а с 1992 года получившая новое наименование — Республика Алтай.

Численность населения республики, по данным Росстата, 218 063 человека (2018). Из них русских — 115 тыс. человек (57%), алтайцев — 69 тыс. (34%), казахов — 12,5 тыс. (6%).

Основу экономики составляет животноводство, а также туризм, выращивание кормовых культур, садоводство и др. Через территорию республики с севера на юг проходит федеральная автомобильная трасса «Чуйский тракт». ПАО «Газпром» прокладывает по территории республики магистральный газопровод из месторождений Сибири до границы с Китаем в районе плоскогорья Укок, объявленного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото altay-zemlya.su

В Горно-Алтайске расположены Горно-Алтайский государственный университет, медицинское училище, институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, колледж культуры и искусства Республики Алтай, Институт алтаистики им. С.С. Суразакова, а также учреждения, представляющие СО РАН. Несомненный интерес представляет Национальный музей Республики Алтай имени А.В. Анохина, в котором хранится знаменитая мумия Алтайской принцессы с плато Укок, а также представлена наиболее ранняя история тюрков — Тюркский каганат.

Туризм в Республике Алтай является одной из основных отраслей экономики региона и важным источником дохода. Ежегодно на Алтай приезжают до 1 млн туристов. На территории республики находится большое число примечательных природных объектов.

Республика Башкортостан (с 1918 года)

15 ноября (28 ноября) 1917 года Башкирским областным шуро была провозглашена и утверждена Учредительным съездом Башкурдистана национально-территориальная автономия Башкурдистан, первая национально-территориальная автономия в России.

После провозглашения территориальной автономии Башкурдистана встал вопрос о границах республики. Учредительным курултаем Башкурдистана были утверждены два проекта: «Малая Башкирия» и «Большая Башкирия». Существовал также третий проект, предложенный Ахмет-Заки Валиди, предусматривавший наиболее крупное территориальное формирование из всех рассматриваемых. Из-за событий Гражданской войны удалось реализовать лишь первый проект. В результате автономная республика Башкурдистан возникла в пределах границ «Малой Башкирии».

Фото gasrb.ru

20 марта 1919 года в Москве было подписано «Соглашение центральной Советской власти с Башкирским Правительством о Советской Автономной Башкирии». Подписав данный документ, Советская Россия признала национально-территориальную автономию, существовавшую с 1917 года. В соответствии с соглашением была образована Автономная Башкирская Советская Республика. Топоним «Малая Башкирия» и далее применялся в отношении АБСР. 23 марта 1919 года текст соглашения был опубликован в газете ВЦИК «Известия». Этот день считался в советское время официальной датой образования Башкирской Автономной Социалистической Республики.

12 августа 1920 года был подписан Декрет ВЦИК «О включении города Стерлитамака Уфимской губернии в состав территории Башкирской Республики». Декретом ВЦИК «О расширении границ Автономной Башкирской Социалистической Советской Республики» от 14 июня 1922 года Уфимская губерния была присоединена к Башкирской Республике и официальной столицей становится город Уфа.

В годы Великой Отечественной войны в Башкирскую АССР эвакуировали более 100 промышленных предприятий, десятки госпиталей, ряд центральных государственных органов, 278 тысяч беженцев. В период военных лет на территории республики было подготовлено большое количество воинских частей. Важную роль для промышленности и армии сыграла добыча нефти, разведанной в республике перед войной.

В послевоенный период в БАССР возникают новые города (Салават, Кумертау) в качестве центров развития нефтехимии, машиностроения и авиации. В 1960—1980-е годы в БАССР быстрыми темпами развивались промышленность, сельское хозяйство и строительство.

Фото hge.spbu.ru

11 октября 1990 года Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. Республика стала именоваться Башкирской ССР — Башкортостан, 25 февраля 1992 года было дано нынешнее название Республика Башкортостан.

31 марта 1992 года Башкортостан подписал Федеративный договор о разграничении полномочий и предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в ее составе. 24 декабря 1993 года была принята Конституция Республики Башкортостан, утвердившая пост президента республики.

Численность населения республики составляет, по данным Госкомстата России, 4 063 293 человека (2018 год). Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, национальный состав Башкортостана: русские — 36,1%, башкиры — 29,5%, татары — 25,4%, чуваши — 2,7%, марийцы — 2,6%, украинцы — 1%, лица других национальностей — 2,7%.

Экономика Башкортостана имеет многоотраслевую структуру, ведущими среди отраслей являются топливно-энергетический комплекс, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение, лесная промышленность и др.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, национальный состав Башкортостана: русские — 36,1%, башкиры — 29,5%, татары — 25,4%, чуваши — 2,7%, марийцы — 2,6%, украинцы — 1%, лица других национальностей — 2,7%. Фото Тимура Рахматуллина

Центрами промышленного производства Башкортостана являются города Уфа, Стерлитамак, Салават, Ишимбай и Нефтекамск. На предприятиях этих городов производится более половины объема всей промышленной продукции Башкортостана. Значительная доля в структуре промышленного производства приходится на топливно-энергетический комплекс (ТЭК). В Башкирии, наряду с добычей нефти, вырабатываются также высококачественные сорта автомобильных бензинов, керосина, дизельного топлива, а еще минеральные удобрения, кальцинированная сода, бутиловые и изобутиловые спирты, химические средства защиты растений, каустическая сода, синтетический каучук, полиэтилен и т. д.

В машиностроительном комплексе региона — около 300 крупных и средних предприятий. На них производится оборудование для предприятий нефтедобычи, нефте- и газопереработки, химии и нефтехимии, металлургических производств, сельского хозяйства, автобусов, троллейбусов, а также вертолеты, авиационные двигатели и др.

По общему объему продукции сельского хозяйства Башкортостан занимает ведущее место среди регионов России. В республике развиты традиционные отрасли животноводства. Развиваются коневодство, кумысоделие, звероводство, рыбоводство, бортничество. Сельское хозяйство региона специализируется на выращивании пшеницы, ржи, овса, ячменя, проса, гречихи. Также успешно возделываются технические культуры: сахарная свекла, подсолнечник.

Продолжение следует