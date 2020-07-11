Рафаэль Хакимов: «Где искать следы татар?»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 14-я

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Где искать следы татар?

Одним из методов поиска следов татар является выявление топонимов и гидронимов, весьма консервативных по своей природе. Курбатов подчеркивает:

«Топонимы имеют «автора», их в свое время создал конкретный народ в соответствии с особенностями того языка, которым он обладал на данный момент времени. Каждый народ или его группа имеет свойство локализоваться на определенной территории и воспроизводить на месте или на пути следования родственные топонимы. Все последующие изменения в топонимах являются следствием межэтнических и субэтнических контактов, то есть исторических событий. Распространение одноосновных топонимов является отражением движения народов, миграций. Этимологизацию следует начинать с имен древних божеств народов не только конкретного региона, но и весьма отдаленных территорий. Топонимы и народы имеют свойство перемещаться во времени на большие расстояния. Если даже эти имена в данный момент времени нам неизвестны, то следует провести дополнительные исследования». Топонимы с корнем «татар» указывают на длительность пребывания татар в той или иной местности.

Курбатов рассматривает топонимы с корнем «татар» в связке с — «казан», что лишний раз подчеркивает сакральное значение казана для предков татар. Возможно, существовало племя с именем «казан», находившееся в связке с татарами. Если взглянуть на историю кочевников со времен гуннов, то по пути их передвижения археологи находят котлы весьма изящной работы. Их нельзя назвать просто котлами для приготовления пищи, они имеют строго определенную форму. У кочевников не было храмов, их совместные молитвы могли происходить только вокруг сакральных вещей, которые они возили с собой.

Курбатов, исследуя распределение топонимов с корнем «татар», отмечает: «Наибольшие концентрации топонимов с корнем «татар» присутствуют на территории Румынии — Молдавии — Югославии (Tatarani, Tataresti, Tatarca, Tatarasheni и др.), а также Болгарии (Tatar, Tatardzik…), Венгрии (Tatararok, Tatatar halom), Республики Татарстан, низовьях Куры (Азербайджан), Малой Азии (Турция). Неплотные локальные концентрации отмечены в Средней Азии, Пакистане, Бангладеш, на Северном Кавказе, Крыму. Четыре топонима обнаружены на территории Польши — Литвы (Tatary, Tatar...). Главные черты полученной картины близки к распределению топонимов с корнем «казан». Та же повышенная плотность на Балканах, только с расширением на Румынию и Венгрию, Республику Татарстан, Турцию, и сибирский «шлейф» от Казани на Байкал».

Гуннский котел, найденный в Аксубаевском районе РТ. Фото Максима Платонова

Кроме топонимов Курбатов отмечает наличие слов с корнем «татар» в чешском языке (невнятно говорящий, т. е. немец — пришелец), в румынском языке выражение de con cu tatarii означает «с незапамятных времен» («когда были татары»). В польском, румынском, венгерском языках слово tatarca означает гречиха, которую, следовательно, завезли татары. Tatarica в румынском языке означает мыло, что связано, видимо, с Сапун-горой Крыма, где добывали мыло. Из анализа «движения» топонимов «казан» и «татар» Курбатов делает вывод: «миграция осуществлялась межплеменным объединением двух родов, использовавших сакральные символы, «казан» и «татар», для названия поселений. Именно они оставляли на своем пути эти отметины, двигаясь вглубь Восточной Европы… Начало этого процесса ориентировочно относится к началу VII века. Обращает на себя внимание тот факт, что эти топонимы двигались непосредственно на территорию нынешней Республики Татарстан».

Вадим Татур рассмотрел распространенность топонима «татар» в мире. В его список попали такие страны, как Афганистан, Пакистан, Индия, Турция, Ирак, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Марокоо, Египет, Китай, Филиппины, Южная и Северная Кореи, Индонезия, Польша, Украина, Беларусь, Молдова, Румыния, Босния, Черногория, Сербия, Македония, Болгария, Словакия, Хорватия, Греция, Венгрия. Топонимика еще одно подтверждение масштабности истории татар.

Карта распространенности топонима «татар» в мире

Продолжение следует