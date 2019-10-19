Рафаэль Хакимов: «Проект Татаро-Башкирской республики разработали в Москве как альтернативу Штату Идель-Урал»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 59-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Трудное возрождение».

Республика Саха (Якутия) (с 1922 года)

После Октябрьской революции антибольшевистскими силами Якутии был создан Комитет защиты революции, выступавший в поддержку идеи созыва Учредительного собрания. 1 июля 1918 года красногвардейский отряд занял Якутск. В городе был создан исполком Совета рабочих депутатов. Органы советской власти также были образованы в городах Вилюйске, Нюрбинском, Сунтарском и других улусах. В ноябре 1918 года советская власть была ликвидирована, и Якутия попала под власть правительства Колчака. В результате разгрома белогвардейских войск в Сибири в конце 1919 — начале 1920 годов в Якутии была восстановлена советская власть.

В сентябре 1921 года в Якутии вспыхнуло антисоветское восстание, участники которого, при поддержке эмигрантских кругов Харбина, оказывали сопротивление вплоть до 1923 года. 27 апреля 1922 года большевиками была создана Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР) в составе РСФСР.

В 1924 году в Якутии вновь вспыхнуло восстание, вызванное неоправданными действиями местных властей: закрытием портов для иностранной торговли, перебоями с завозом товаров, конфискацией оленей у частных владельцев, изъятием обширных пастбищ под промышленные новостройки. В 1925 году восставшие заключили перемирие с советскими властями и сложили оружие.

Однако в 1927 году началось новое восстание, которое подавили в 1928 году. Среди репрессированных были видные представители интеллигенции, никак не связанные с восстанием.

Советский период истории Якутии связан с широкомасштабным промышленным освоением ее природных богатств, начало которому положила разработка в 1920-е годы золотоносных алданских месторождений. В 1930-е годы началась эксплуатация Северного морского пути, в устье реки Лены был построен морской порт Тикси; судоходные и воздушные трассы связали ранее труднодоступные районы республики. В 1950-е годы с открытием алмазоносных месторождений была создана алмазодобывающая инфраструктура.

Карта hge.spbu.ru

Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В октябре 1991 года был учрежден пост президента республики. Тогда же было изменено название республики на Республика Саха (Якутия).

Численность населения республики, по данным Росстата, насчитывает 964 330 человек (2018 год). Доля якутов составляет 49,9%, русских — 37,8%, эвенков — 2,2%, украинцев 2,2%, эвенов — 1,6%, татар — 0,9% (8 122 человека).

Промышленность Якутии ориентирована на добычу и обогащение сырья, республика богата природными ресурсами (алмазы, золото, нефть, газ, уголь). На территории Якутии находится крупнейшее в стране Эльконское урановое месторождение. В 2011 году начата отгрузка угля с крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения. Значительным весом обладают такие секторы, как перерабатывающая промышленность (гранильная, ювелирная, газоперерабатывающая, деревообрабатывающая, производство строительных материалов и др.); лесная; судостроение; легкая промышленность (кожевенно-обувная, пушно-меховая и др.); пищевая промышленность.

В сельском хозяйстве значительное место занимает мясо-молочное животноводство; коневодство; оленеводство; овощеводство; картофелеводство; рыбный промысел; сбор ягод и других даров природы.

Из-за большой территории республики в ней особое место занимает транспорт. Бо́льшая часть грузопотока приходится на водный транспорт. В северные районы республики грузы доставляются Северным морским путем. Развивается автомобильная сеть республики, авиаперевозки и железнодорожные магистрали.

Республика Татарстан (с 1920 года)

20 ноября 1917 года на съезде народов Поволжья (Миллэт меджлиси) было принято решение о провозглашении на территориях Казанской и Уфимской губерний, а также части территорий прилегающих губерний Идель-Уральской республики (Штата Идель-Урал), для чего была сформирована исполнительная коллегия. Формальное провозглашение Штата было намечено на 1 марта 1918 года, однако оно не состоялось в связи с противодействием большевистских Советов и Революционного штаба Красной Армии. Национальное правительство так назваемой «Забулачной республики» продолжало существовать некоторое время, но веса уже не имело.

Карта tatarhistory.ru

В Москве Наркомнац по заданию Совета народных комиссаров разрабатывает проект Татаро-Башкирской республики, как советскую альтернативу Штату Идель-Урал. Одним из активных сторонников создания Татаро-Башкирской Советской Республики был Мирсаид Султан-Галиев, который вел активную агитацию за создание этого национального образования во время своих выступлений на Втором съезде коммунистических организаций народов Востока, а также в своих письмах В.И. Ленину. В одном из них Султан-Галиев пытался объяснить, что башкиры Уфимской, Пермской и Самарской губерний почти целиком выступают за создание Татаро-Башкирской республики. Однако, его точка зрения не получила поддержки.

Большевики тем временем вели наступление на «буржуазных националистов». Декретом от 24 марта (за подписями Сталина и Мулланура Вахитова) было ликвидировано Харби шуро (Военный совет), в апреле упразднено Милли шуро (Национальный совет) с конфискацией имущества, 1 мая запрещена деятельность Милли идара (национального правительства) и всех связанных с ним учреждений, конфискован Милли фонд.

В конце мая прекратил свою деятельность Всероссийский центральный мусульманский совет. Часть депутатов Национального собрания образовала «Малый меджлис», который продолжал работать на свободных от большевиков территориях. Хотя в июле 1918 года, совместно с восставшим Чехословацким корпусом, частично была восстановлена Национальная администрация Урало-Волжского штата, фактически это уже ничего не изменило. В конце 1918 года остатки войск Всероссийского Мусульманского военного совета (Харби шуро) вошли в армию Колчака как 16-й татарский полк. Руководитель Штата Идель-Урал Садри Максуди нелегально выехал за границу в конце 1918 года.

ЦК РКП(б) решил рассмотреть вопрос об автономии татар и башкир на специальном заседании ЦК с участием группы делегатов съезда. 13 декабря 1919 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло следующее постановление: «Ввиду того, что значительная часть Всероссийского съезда коммунистических организаций народов Востока, и в частности, все представители коммунистов Башкирии против создания Татаро-Башкирской республики, таковой не создавать, и декрет Наркомнаца от 22 марта 1918 года о Татаро-Башкирской Советской Республике отменить. Предложить членам партии не вести в дальнейшем агитацию за Татаро-Башкирскую республику». Таким образом, с лозунгом о провозглашении Татаро-Башкирской республики было покончено. На повестку дня встал вопрос о создании отдельной Татарской Автономной Советской Социалистической Республики. 27 мая 1920 года постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР была провозглашена и с 25 июня 1920 года образована Татарская АССР.



В состав автономной республики вошли территории, выделенные из Казанской, Уфимской, Самарской, Вятской и Симбирской губерний. Кроме того, в декрете оговаривалась возможность присоединения Бирского и Белебеевского уездов в случае соответствующего волеизъявления населения, которое, однако, организовано не было, и согласно другому декрету данные территории в 1922 году переданы Башкирской АССР.

Карта etomesto.ru

30 августа 1990 года Верховный Совет ТАССР принял декларацию о государственном суверенитете Татарстана, преобразовав ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику — Республику Татарстан. 21 марта 1992 года в Татарстане прошел референдум с вопросом: «Согласны ли вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?». Около 62% из принявших участие в голосовании граждан республики ответили положительно.



31 марта 1992 года Татарстан отказался подписывать Федеративный Договор. 30 ноября 1992 года

законом РТ вводится в действие новая Конституция республики на основе результатов референдума.

15 февраля 1994 года в Москве президент РФ Б. Ельцин и председатель правительства Российской Федерации В. Черномырдин от имени РФ и президент Республики Татарстан М. Шаймиев и премьер-министр Республики Татарстан М. Сабиров подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». Заключению договора предшествовал длительный переговорный процесс, начатый еще в 1991 году.

13 ноября 1997 года Государственный совет Татарстана принял постановление о приостановлении выдачи паспорта гражданина Российской Федерации нового образца. В республике продолжили выдачу населению паспортов образца 1974 года (паспорт гражданина СССР), поскольку он был на двух языках — русском и татарском.

5 января 2001 года правительством России было разрешено к бланкам российского паспорта, предназначенным для оформления в республиках Российской Федерации, изготавливать вкладыши, имеющие изображение государственного герба республики и предусматривающие внесение на государственном языке (языках) этой республики сведений о личности гражданина.

19 апреля 2002 года Госсовет Татарстана принял новую редакцию Конституции, приведенную в соответствие с Конституцией РФ, сохранив ст. 1 о суверенитете республики.

В 1994 году Б. Ельцин, В. Черномырдин, М. Шаймиев и М. Сабиров подписали договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан». Фото Михаила Козловского

Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 3 894 284 человека (2018 год). Доля татар составляет 53,2%, русских — 39,7%, чувашей — 3,1%, удмуртов — 23,5 тыс. человек, мордвы — 19,2 тыс., марийцев — 18,8 тыс., украинцев — 18, 2 тыс., башкир — 13,7 тыс., азербайджанцев — 9,5 тыс., узбеков — 8,9 тыс., армян — 6 тыс., таджиков — 5,9 тыс.

Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов России. Доля Республики Татарстан в общероссийском производстве составляет (в %): полиэтилен — 51,9; каучуки синтетические — 41,9; шины — 33,6; автомобили грузовые — 30,5; синтетические моющие средства — 12,1; добыча нефти — 6,6; картон — 4,5.

Важную роль в экономике Республики Татарстан играет аграрный сектор. Республика входит в тройку лидеров среди регионов России по объему сельскохозяйственной продукции.

Географическое положение Татарстана определяет его ключевую роль в транспортных связях восточной и европейской частей России, а также в коммуникации с другими странами. В Татарстане представлены все виды транспорта.

В структуре экспорта республики преобладают страны дальнего зарубежья (на них приходится порядка 75% экспорта). Доля стран СНГ составляет около 15%. Основные виды товаров, экспортируемых из региона: сырая нефть, нефтепродукты, каучук синтетический, машины и оборудование, углеводороды циклические. Основные партнеры по экспорту: Швейцария, Украина, Финляндия, Германия. Основные виды товаров, импортируемых в регион (2001 год): машины, оборудование, приборы, транспортные средства.

Продолжение следует