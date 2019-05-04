Рафаэль Хакимов: «В борьбе за «ордынское наследство» Россия столкнулась с сильным Крымским ханством»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 35-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Империя Цинь (1645—1911 годы)

К концу XVI века северные соседи империи Мин — потомки чжурчжэней, разбитых в свое время Чингисханом, — объединяются вокруг владения Маньчжоу под предводительством вождя Нурхаци (1559—1626). В 1609 году Нурхаци прекращает платить дань Китаю, а затем провозглашает собственную династию Цзинь. С 1618 года маньчжуры (потомки чжурчжэней) усиливают вооруженное давление на Китай. За 8 лет они выходят практически к восточной стороне Великой китайской стены. Преемник Нурхаци Абахай провозглашает себя императором новой династии Цин. В начале XVII века маньчжуры завоевывают Внутреннюю Монголию. На территории Южной Маньчжурии и захваченных ханств устанавливается единая администрация.

Маньчжурская конница вместе с монголами начинает совершать регулярные набеги на Китай. Императору Мин приходится направить на северные рубежи свою лучшую армию. Одновременно внутри Китая крестьянское восстание 1644 года ослабляет императорскую власть. Маньчжуры захватывают столицу. Борьба с маньчжурами продолжается безуспешно. Последний оплот сопротивления — Тайвань — сдается в 1683 году. Китай становится частью маньчжурской империи Цин.

Маньчжурская династия правила с 1645 по 1911 годы. Китай под властью династии Цин развивался достаточно интенсивно. К началу XIX века население империи насчитывало уже около 300 млн человек. Демографическое давление привело к необходимости интенсификации сельскохозяйственного производства при активном участии государства. Маньчжуры обеспечили покорность китайского населения, но при этом заботились о процветании экономики страны и благосостоянии народа.

Цинская династия, закрытая от повседневных контактов с внешним миром, проявляла стремление к экспансии. Вассалом Цинской империи стала Корея. В конце XVII века сюзеренитет маньчжурских императоров признали князья Внешней Монголии. В 1757 году было уничтожено Джунгарское ханство, и территория его вместе с покоренным Восточным Туркестаном была включена в состав Цинской империи под названием Синьцзян («Новая граница»). После ряда походов маньчжуро-китайской армии против Тибета это государство в конце XVIII века попало в зависимость от Цинской империи. Войны против Бирмы (1765—1769) и Вьетнама (1788—1789) оказались неудачными и закончились поражением цинских войск. Одновременно осуществлялась экспансия на север и северо-восток, что неминуемо привело к конфликту с Россией в Приамурье. В течение двух веков территория империи увеличилась более чем вдвое.



Москва стала центром Северо-Восточной Руси. Московские войска вторглись в Новгородскую землю и присоединили ее к Москве. Фото religionpeace.ru

Русское царство — Российская империя

При Иване III Стояние на реке Угре в 1480 году завершилось отводом московских и ордынских войск. Хан Ахмат не решился на битву, поскольку пришло известие о появлении Тамерлана у границ Золотой Орды. В российской историографии это событие считается концом «ордынского ига». Русь перестала платить дань Орде, погрязшей в «великой замятне».

Москва стала центром Северо-Восточной Руси. Московские войска вторглись в Новгородскую землю и присоединили ее к Москве. Новгород перестал быть членом Ганзейского союза (1494 год).



В 1487 году после удачного похода на Казань Иван III принял титул «царя болгарского». Эти успехи послужили толчком для начала русско-литовских войн (1500—1503), в результате которых под власть Москвы перешли около трети территории Великого княжества Литовского. В 1485 году было завоевано Тверское княжество. Сын Ивана III Василий III присоединил к Москве Псков (1510), Рязань (1521), Смоленск (1514).

В годы правления Елены Глинской, регентши малолетнего Ивана IV, была проведена денежная реформа в России (1534 год), в результате которой была введена единая валюта: серебряная деньга, а также завершена русско-литовская война (1534—1537).

При Иване Грозном в состав Русского царства были включены Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Постепенно снижалась значимость Боярской думы, был созван первый Земской собор — новый представительский орган власти, на котором решались важнейшие государственные вопросы. В 1563 году был основан Московский печатный двор, где была напечатана первая русская книга «Апостол». При Иване Грозном был составлен полный свод географических и этнографических сведений о России и сопредельных государствах, формировалась регулярная армия: пешее стрелецкое войско, вооруженное огнестрельным оружием. В конце XVI — середине XVII веков оформилось крепостное право. Закладывается Архангельск — стратегический порт на берегу Северного Ледовитого океана. Начинается освоение Урала и Западной Сибири (поход Ермака). Распространилось российское влияние и на Северный Кавказ.

В то же время в среде московской знати зреет недовольство, которое подтолкнуло царя к учреждению опричнины — особого царского удела, с территории которого выселялись все другие землевладельцы (1565 год). Опричнина вылилась в многолетний массовый террор, подорвала экономику, веру знати и народа во власть и в конечном счете стала одной из причин Смуты. В 1572 году опричнина была отменена.

В 1558—1583 годах Россия вела Ливонскую войну с Великим княжеством Литовским, Швецией и Данией за выход к Балтийскому морю, которая закончилась неудачно для русской стороны. По берегам Дона, Терека, Яика (Урал) стали появляться казачьи поселения. В борьбе за «ордынское наследство» Россия столкнулась с сильным противником — Крымским ханством. От набегов с юга России пришлось защищаться строительством вдоль границ Засечной черты.

Войско Болотникова под Москвой. Начало боя отрядов И.И. Болотникова с войсками царя у Нижних Котлов под Москвой. Эрнест Лисснер, до 1941. Фото wikipedia.org

Борис Годунов в 1598 году был избран Земским собором. В период его правления был предпринят неудачный поход в Дагестан, уменьшен налог на ремесленников и торговцев; построен в Москве первый водопровод; учрежден Московский патриархат и избран первый патриарх Иов; построено больше десятка новых городов, а также знаменитая Смоленская крепостная стена, считавшаяся «каменным ожерельем земли русской». Серия неурожайных лет привела к массовому голоду. Рост недовольства крестьян политикой Годунова привел к массовому восстанию.

Вслед за неурядицами наступила Смута. Лжедмитрий в 1605 году венчался на царство. Однако был свергнут боярской группировкой во главе с Василием Шуйским, который и взошел на престол. Однако Смуту это не остановило. На юге Московского государства вспыхнуло восстание Болотникова, участников которого называли «ворами». Восстание было подавлено, но объявился новый самозванец — Лжедмитрий II, к которому примкнули бунтовщики. Для борьбы с мятежом Шуйский обратился к помощи Швеции (за уступку крепости Корела с уездом), повстанцы были разбиты под Калязином (1609 год), но это вызвало негативную реакцию Польши, которая решилась на открытую интервенцию. Началась осада Смоленска (1609—1611), а в ходе Клушинской битвы гетман Жолкевский в 1610 году разбил русско-шведское войско. Неудачи привели к свержению Василия Шуйского и занятию поляками Москвы. Формально власть принадлежала Семибоярщине, но открыто обсуждались варианты присяги польскому королю. Швеция сменила свою пророссийскую позицию и заняла Новгород. Патриарх Гермоген поднял антипольские настроения в стране.

Поход первого ополчения на Москву окончился провалом, но уже второе ополчение Минина и Пожарского завершилось победой и соборным избранием при поддержке казачества на царство Михаила Романова 21 февраля (3 марта) 1613 года.

В царствование Михаила Федоровича ценой территориальных уступок (Смоленск и северская земля) была сохранена независимость России. В 1632 году началась Смоленская война, которая закончилась отказом короля Владислава IV от претензий на русский престол; была создана централизованная власть по всей стране посредством назначения воевод и старост на местах; основана Немецкая слобода в Москве, поселение иностранных инженеров и военных специалистов; русские казаки начали осваивать Восточную Сибирь, вышли к Тихому океану. К середине XVII века русские поселения появились в Приамурье, на побережье Охотского моря, на Чукотке. Русская колонизация практически не встречала сопротивления.

В царствование Алексея Михайловича была проведена военная реформа по европейскому образцу; введены в оборот медные монеты разного номинала; организована первая регулярная почтовая линия: Москва — Рига, связавшая Москву с общеевропейской почтовой системой. Усилилось культурное влияние Европы, где в это время бурно развивался капитализм.

Штурм крепости Нотебург 11(22) октября 1702 года. В центре изображен Петр I. А. Е. Коцебу, 1846. Фото wikipedia.org

Увеличение государственных расходов, различные злоупотребления государственных чиновников способствовали повышению налогов, в том числе увеличению налога на соль, что привело к крупному городскому восстанию (Соляной бунт). Вслед за ним из-за повышения цен вспыхнул Медный бунт, как результат, чеканка медных монет была прекращена. Усиление крепостной зависимости, рост налогов и массовый голод стали причиной восстания под предводительством Степана Разина.

Стрелецкие бунты 1682 и 1696 годов, боярские распри, а также неудачи в войне со шведами подвели царя Петра I к мысли о необходимости коренных реформ. Азовские походы Петра I завершились взятием крепости Азов, основанием города Таганрога в качестве гавани для базирования морского флота; заключением Константинопольского мирного договора (1700 год), но выход в Черное море Россия обеспечить не смогла. В результате Северной войны 1700—1721 годов была разгромлена шведская армия. Россия получила выход в Балтийское море, а также были присоединены Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия. Петр I принял от сенаторов титулы Императора Всероссийского и Отца отечества. Российское государство стало называться Российской империей. В устье Невы был построен Санкт-Петербург, куда в 1712 году была перенесена столица России. В 1703 году основана крепость Кронштадт.

В результате Персидского похода (1722—1723 гг.) к России отошли города Дербент, Баку, Решт и провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад.

Петр I создает в России современный флот, реформирует армию, открывает образовательные учреждения, поощряет развитие науки, особенно географии и геологии, промышленности и системы российского образования. Боярство и патриаршество упраздняются, перестают созываться Земские соборы, страна делится на восемь губерний (1708 год). Донское казачество после Булавинского восстания теряет свою автономию. Высшим совещательным органом при царе становятся Сенат и Коллегии.

После смерти Петра I в России наступает «эпоха дворцовых переворотов». Фактическая власть в стране переходит к верховному тайному совету, который опирается на лейб-гвардию.

Екатерина Великая успешно воюет с Турцией за выход к Черному морю, присоединяет Крым (1783 год), совместно с Пруссией и Австрией осуществляет раздел Речи Посполитой. В результате русско-турецких войн к 1872 году вся территория современной Грузии, а также Абхазии вошла в состав России.

Правление Екатерины II отмечено построением единой системы местного управления, основанном на строгой централизации и бюрократизации. Фото wikipedia.org

Екатерина II способствовала становлению в России формы просвещенного абсолютизма, основанном на сохранении сословных привилегий дворянства и абсолютной власти монарха, ограниченной не законом, а его моральными качествами и образованностью. Правление Екатерины II отмечено построением единой системы местного управления, основанном на строгой централизации и бюрократизации. В 1769 году в России появились бумажные деньги (ассигнации). Их неумеренная эмиссия, расточительность Екатерины II и в целом неэффективная финансовая политика привели к экономическому кризису. Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 году.

Отмена выборности казачьих атаманов, подрыв казачьей экономики с введением государственной монополии на соль, каторжный труд приписных крестьян на казенных и частных заводах за мизерную плату без права увольнения, усиление барщины, продажа и перепродажа крепостных крестьян — зачастую целыми деревнями, произвол и безнаказанность помещиков, указ Екатерины II от 22 августа 1767 года о запрете крестьянам жаловаться на помещиков — все это привело к крупнейшему за всю историю страны восстанию под предводительством Емельяна Пугачева, охватившему большую часть территории Российской империи.

После кончины Екатерины II в 1796 году на престол взошел Павел I, который начал царствование с ломки екатерининских традиций и установил новый порядок престолонаследия, исключавший попадание женщин на трон. Военные реформы Павла I заключались в регламентации всех сторон воинской службы.

Александр I стал последним императором, пришедшим к власти в результате дворцового переворота. В правление Александра I ввиду огромных военных расходов, приведших к увеличению дефицита бюджета, были значительно повышены все налоги: прямые и косвенные. При нем была проведена реформа государственного управления: образованы министерства, во главе которых стояли министры, обладающие, в отличие от прежней коллегиальной модели управления, единоличной властью и ответственные лично перед императором. В 1810 году был образован Государственный совет — высший совещательный орган империи.

В конце XVIII века Россия вступила в коалицию против революционной Франции и участвовала в «наполеоновских войнах». После заключения Тильзитского мира Россия присоединилась к Континентальной блокаде Англии, что привело к англо-русской войне, а также русско-шведской войне, по результатам которой к Российской империи была присоединена Финляндия.

Военный совет в Филях, 1(13) сентября 1812 года. А.Д. Кившенко (1880). Фото wikipedia.org

В 1804—1813 годах Россия вела войну с Персией и после подписания Гюлистанского мирного договора (1813 год) принимает под свое покровительство ряд азербайджанских ханств.

Отечественная война 1812 года с Наполеоном закончилась разгромом французской армии, а в 1814 году российские войска заняли Париж, что подняло международный престиж России на небывалую высоту. Россия включила в свой состав центральные польские земли вместе с Варшавой.

В 1825 году революционная волна из Европы докатилась до России и вылилась в восстание декабристов. Император Николай I сосредоточил усилия на утверждении режима личной власти.

Боевые действия России против кавказских горцев завершились присоединением Северного Кавказа. А по результатам Туркманчайского мирного договора территория современного Азербайджана и Восточная Армения вошли в состав России. По итогам русско-турецкой войны 1828—1829 годов был подписан Адрианопольский мирный договор, в результате которого православная Греция обрела независимость, а к России были присоединены Анапа и Поти. Россия потерпела поражение в Крымской войне (1853—1856) с Турцией.

Александр II вошел в историю как умеренно-либеральный царь-реформатор, отменивший крепостное право (1861), восстановивший автономию университетов. Он ввел суды присяжных и земские собрания, а также реформировал армию на основе всеобщей воинской повинности (1874). При Александре II в состав России вошли Чечня и Дагестан (1864), затем — Узбекистан и Туркмения. Российская империя постепенно расширяла свое влияние в Центральной Азии: в состав России вошли казахские жузы; под протекторатом России оказались два среднеазиатских государства — Бухара и Хива. «Либеральный» царь пал жертвой террористов.

Александр III, потрясенный убийством своего отца, подписал Манифест о незыблемости самодержавия, содержавший критическую оценку общественных преобразований, осуществленных Александром II. Начался период контрреформ. Они привели к спаду количества революционных терактов и одновременно к консервации социальных процессов. Протекционистская политика Александра III, направленная на развитие национальной промышленности; финансовые меры, способствующие бездефицитности и сбалансированности российского бюджета; укрепление армии и флота, в том числе посредством национализации ряда крупных военных предприятий, — все это способствовало тому, что Россия по темпам промышленного роста становится одним из мировых лидеров.

В 1894 году императором России стал Николай II. Конец XIX — начало XX веков стали периодом быстрого экономического роста. На политической арене появились политические партии, как реформаторские (кадеты), так и революционные (эсеры, социал-демократы). Несмотря на хорошие показатели по объему производства, Россия по качественным показателям (производства продукции на душу населения, производительности труда и уровню грамотности населения) отставала от развитых стран. Слабость России проявилась в ходе русско-японской войны. Как следствие поражения в войне начались массовые беспорядки 1905 года.

25 октября (7 ноября) 1917 года на территории Российской республики постановлением II Всероссийского съезда Советов была провозглашена Российская Советская Республика. Фото wikipedia.org

Назначенный Николаем II премьер-министр Петр Столыпин для уменьшения масштабных крестьянских волнений провел аграрную реформу, направленную на наделение крестьян всей полнотой права частной собственности на землю, льготное кредитование крестьянских хозяйств, развитие товарно-денежных отношений на селе, упразднение сельской общины, однако он опоздал с реформами.

В 1914 году Россия вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. По данным западных источников, к моменту выхода из войны общие потери Русской императорской армии составили 1,7 млн человек убитыми и умершими от ран; 4,95 млн ранеными и 2,5 млн военнопленными. Усталость населения от войны, падение общественного доверия к императорской власти, массовое забастовочное движение привели в 1917 году к падению монархии.

После Февральской революции новое революционное Временное правительство не смогло восстановить порядок в стране: выстроить эффективную систему управления и завоевать доверие населения, что привело к нарастанию политического хаоса, в результате которого власть в России захватили большевики в союзе с левыми эсерами и анархистами.

25 октября (7 ноября) 1917 года на территории Российской республики постановлением II Всероссийского съезда Советов была провозглашена Российская Советская Республика.

Продолжение следует