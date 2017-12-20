Кряшенский вопрос получил ответ Института истории почти на тысяче страниц

Книга посвящена происхождению, этапам истории и богатой культуре татар-кряшен

Фото: Марк Шишкин

19 декабря в Институте истории им. Шигабутдина Марджани состоялась презентация коллективной монографии «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв.)». Книга посвящена происхождению, этапам истории и богатой культуре этнической группы татар-кряшен. Это результат многолетней работы татарстанских ученых, где даны ответы на многие вопросы национальной идентичности, которые так часто становятся поводом для жарких споров. Когда возникла этническая группа кряшен, как сейчас в Татарстане оценивают роль Николая Ильминского и как отреагировали на книгу сами кряшены — в репортаже «Реального времени».

Самая подробная книга про кряшен

На сегодняшний день книга «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв.)» — самое подробное и обстоятельное исследование из всех, какие были созданы с XIX века. Долгое время сама тема находилась на периферии научных исследований, но после издания многотомной «Истории татар» институт истории им. Шигабутдина Марджани АН РТ последовательно занимается разными этническими группами татарского народа. Учитывая, сколько политики было вокруг кряшенского вопроса, появление этой коллективной монографии можно назвать предопределенным.

Капитальный труд — результат многолетней работы Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков, который был создан в рамках Института истории в 2010 году. Над 960-страничным томом работало 17 авторов. Среди них профессиональные историки, этнографы, демографы, искусствоведы и филологи. Многие материалы впервые были введены в научный оборот, а источниками послужили документы столичных и региональных архивов и музеев. Главный редактор монографии — директор Института истории АН РТ, доктор исторических наук Рафаэль Хакимов.

Над 960-страничным томом работало 17 авторов



Основа кряшен — татарско-ногайская военно-феодальная элита

Происхождение кряшен — одна из дискуссионных научных тем и известный повод для полемики (не всегда корректной) в интернете. Сторонники удревнения истории кряшен часто обращаются к имени Авраамия Болгарского — почитаемого православной церковью святого XIII века. Согласно этой теории, на Волге еще до завоевания Батыем были тюркские христианские общины. С противоположной точки зрения говорится, что кряшены — это продукт насильственной христианизации татар разными деятелями, начиная с Ивана Грозного и заканчивая епископом Лукой Конашевичем. Авторы «Истории и культуры татар-кряшен», кажется, избежали крайностей с обеих сторон. Историю кряшен они начинают после 1552 года, но и не злоупотребляют термином «насильственная христианизация», который давно стал публицистическим клише.

Ответственный редактор книги, заведующий Центром изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Радик Исхаков специально для «Реального времени» изложил позицию авторского коллектива по вопросу происхождения кряшен. По мнению авторов исследования, кряшены — это сложная этнографическая группа, которая сформировалась под влиянием христианско-просветительской деятельности во второй половине XVI века. До этого периода в источниках сведений о существовании кряшен — нет.

Когда территория Казанского края была подчинена России, русскому руководству было важно получить группу лояльного населения, а лояльность проявлялась через принятие царской веры. Во времена первых архипастырей казанских в православие обращали военно-феодальную элиту — служилых татар. Затем, если кто-то крестился, его тоже переводили в служилое сословие. Среди «новокрещен» были заметны ногайские элементы. Это служилые казаки — мелкопоместные феодалы, которые приходили с Нижнего Поволжья. Поскольку они были кочевниками, у них не успел укорениться ислам, и они легко меняли конфессиональную идентичность. С конца XVI века в эту группу попадает значительная доля финно-угорского населения Поволжья.

Служилые новокрещены, доказав лояльность царю, активно участвовали в Ливонской войне и освоении Урала, где до сих пор проживает этническая группа нагайбаков.

Нагайбакская семья, начало XX века. Фото scarb.ru



«Кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили»

В презентации книги приняли участие представители кряшен. На трибуну выходили Людмила Белоусова (руководитель исполкома Общественной организации кряшен РТ, редактор газеты «Туганайлар») и профессор Татьяна Дунаева. Как можно понять из выступлений, Радику Исхакову и его центру удалось наладить совместную работу с кряшенскими общественниками. Результатами этой работы стали многие значимые для кряшен общественные события: 2016-й — юбилейный год просветителя Василия Тимофеева, предстоящий год — кряшенского поэта Якова Емельянова, конференции в Казани, Заинске и Мамадыше.

Однако в интерпретации исторических событий и национальной идентичности кряшен остаются разногласия. Лозунги, что «кряшены — не татары», в Институте истории не звучали, но была озвучена формула «отдельная этническая группа среди татар». Вспоминали и звучавшие во время переписи 2002 года призывы кряшенам вернуться в ислам. «Когда бы мы ни приняли христианство, кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили», — заметила Татьяна Дунаева.

У кряшен довольно популярны исторические концепции, согласно которым истоки народа ищут в периодах, когда тюркские этнические группы соприкасались с христианством. Это предполагаемое крещение булгарского хана Кубрата, распространение несторианского христианства в Центральной Азии и Монгольской империи. Представительницы кряшен ссылались на бытовавшее еще в Золотой Орде уйгурское письмо, которое было письменностью древних тюркских и монгольских христиан. «Концепций много, но большинство из них не доказано. Есть ученые в Москве и Санкт-Петербурге, которые изучают христианство у тюркских народов. Надо расширять географию и «копать глубже», — сказала Людмила Белоусова «Реальному времени».

«Есть ученые в Москве и Санкт-Петербурге, которые изучают христианство у тюркских народов. Надо расширять географию и «копать глубже», — считает Людмила Белоусова



Академически выверенное признание заслуг Ильминского

Коллективная монография о кряшенах примечательна в татарстанской исторической науке еще и тем, что в ней иначе, чем обычно, оценивается роль педагога и миссионера Николая Ивановича Ильминского (1822—1892).

«У нас в историографии сложились определенные штампы об Ильминском. Это связано с его негативной ролью в мусульманском вопросе. Но если оценивать его систему в плане развития просвещения и культуры кряшен, то там совсем другая картина. Ильминский создал для кряшен письменность. У татар-мусульман была арабская письменность, у кряшен ее не было вообще. Создав письменность и систему образования, Ильминский обеспечил мощную культурную мобилизацию кряшен. Кряшены стали полноценным субъектом мировой цивилизации. У них появилась своя интеллигенция. Конечно, Ильминский преследовал в основном миссионерские цели и достиг их. Кряшены были номинальными христианами, а за счет богослужения на татарском языке и переводов началось восприятие христианства. Но его система переросла собственные рамки. У кряшен, чувашей и других нерусских крещеных народов благодаря системе Ильминского появилась национальная элита и начала формироваться идеология национализма. Ильминский — отец кряшенской идентичности. Для кряшен — это апостол и они добиваются, чтобы его причислили к лику святых», — рассказал «Реальному времени» Радик Исхаков.

В беседе Исхаков вспомнил исследования американского историка турецкого происхождения Мустафы Туна, которые сравнивали систему Ильминского с деятельностью Исмаила Гаспринского татарским джадидизмом. Хотя система Ильминского была более консервативна, у двух исторических явлений много общего, так как они обеспечили культурную мобилизацию за счет просвещения.

Радику Исхакову и его центру удалось наладить совместную работу с кряшенскими общественниками



Участие в Вилочном восстании помешало кряшенам получить автономию

Автор восьми параграфов книги о кряшенах в ХХ веке Лилия Мухамадеева была на презентации в традиционном кряшенском женском костюме, но факты, которые она осветила, — не из разряда этнографии. В первой половине XX века процветала кряшенская пресса. Было 10 газет и три журнала. Как призналась автор «Реальному времени», современному татарину читать их проще, чем дореволюционную татарскую прессу: кириллица привычнее, меньше арабизмов.

После революции кряшены, имея развитую систему национального образования, периодическую печать и общественное движение, дозрели до идеи автономии. Предполагалось создать ее в Бакалинском районе Башкирии. Однако активное участие кряшенских деревень в Вилочном восстании 1920 года перечеркнуло эти планы. Затем в рамках сталинской политики укрупнения народов кряшены были причислены к татарам. Уже в ходе переписи 1936—1937 годов их записывали как татар. Слияние кряшен с татарами было одной из причин латинизации татарского алфавита.

Кряшены дали много героев Великой Отечественной войны: генералы Антонов, Новиков, Карбышев, майор Гаврилов и другие. Григорий Петрович Булатов одним из первых водрузил красное знамя над Рейхстагом.

Казаки-нагайбаки из пос. Париж, начало ХХ в. Фото scarb.ru

Кряшены из Парижа



Три главы монографии посвящены нагайбакам — группе кряшен, которая с 2000 года имеет официальный статус коренного малочисленного народа России. Большинство их проживает в Челябинской области, где есть Нагайбакский район. Населенные пункты этого района носят странные названия — Фершампенуаз, Париж и Лейпциг, это память о том, как нагайбаки участвовали в заграничном походе русской армии в 1813—1814 годах.

Автор одной из нагайбакских глав, младший научный сотрудник Института истории Рустем Аминов рассказал «Реальному времени», что есть четыре версии происхождения нагайбаков: ногайская, арская, калмыцкая и башкирская. Мнения, что эта группа происходит от арских князей, придерживается известный этнолог Дамир Исхаков. Сам Аминов придерживается ногайской теории. Согласно ей, предки нагайбаков вышли из ногайского населения Казанского ханства — так называемых «гвардейцев Сююмбике». Во второй половине XVII века они оказались на старой закамской засечной черте. Долгое время жили на территории Бакалинского района Башкирии совместно с другими кряшенами, а затем переселились южнее и были причислены к Оренбургскому казачьему войску.

Песня — кряшенская, а мелодия-то наша общая

Авторы и гости презентации сошлись на том, что книга «История и культура татар-кряшен» на сегодняшний день — главный труд по этой теме, но не предел исследований. Обошлось и без взаимных упреков, которые сопровождают встречу разных позиций по кряшенскому вопросу.

Файзулхак Ислаев вспомнил свою первую встречу с кряшенами

Сторонник единства татар разных конфессий, профессор Российского исламского института Файзулхак Ислаев вспомнил свою первую встречу с кряшенами: «В первый раз я натуральных кряшен увидел в 90-х годах в Тюлячинском районе. Когда я работал заведующим кафедрой в институте развития образования, нас пригласили на семинар. И на семинаре выступали с кряшенской песней женщина и ее ученик. Я родился далеко, в Пермском крае. Я слушал эту песню и понял, что песня — кряшенская, а мелодия-то наша. Эту песню у нас в деревне уже не поют, но родители-то пели. И я понял, что это наши общие корни. Совместные корни не только в музыке».