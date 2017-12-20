Кряшенский вопрос получил ответ Института истории почти на тысяче страниц
Книга посвящена происхождению, этапам истории и богатой культуре татар-кряшен
19 декабря в Институте истории им. Шигабутдина Марджани состоялась презентация коллективной монографии «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв.)». Книга посвящена происхождению, этапам истории и богатой культуре этнической группы татар-кряшен. Это результат многолетней работы татарстанских ученых, где даны ответы на многие вопросы национальной идентичности, которые так часто становятся поводом для жарких споров. Когда возникла этническая группа кряшен, как сейчас в Татарстане оценивают роль Николая Ильминского и как отреагировали на книгу сами кряшены — в репортаже «Реального времени».
Самая подробная книга про кряшен
На сегодняшний день книга «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв.)» — самое подробное и обстоятельное исследование из всех, какие были созданы с XIX века. Долгое время сама тема находилась на периферии научных исследований, но после издания многотомной «Истории татар» институт истории им. Шигабутдина Марджани АН РТ последовательно занимается разными этническими группами татарского народа. Учитывая, сколько политики было вокруг кряшенского вопроса, появление этой коллективной монографии можно назвать предопределенным.
Капитальный труд — результат многолетней работы Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков, который был создан в рамках Института истории в 2010 году. Над 960-страничным томом работало 17 авторов. Среди них профессиональные историки, этнографы, демографы, искусствоведы и филологи. Многие материалы впервые были введены в научный оборот, а источниками послужили документы столичных и региональных архивов и музеев. Главный редактор монографии — директор Института истории АН РТ, доктор исторических наук Рафаэль Хакимов.
Основа кряшен — татарско-ногайская военно-феодальная элита
Происхождение кряшен — одна из дискуссионных научных тем и известный повод для полемики (не всегда корректной) в интернете. Сторонники удревнения истории кряшен часто обращаются к имени Авраамия Болгарского — почитаемого православной церковью святого XIII века. Согласно этой теории, на Волге еще до завоевания Батыем были тюркские христианские общины. С противоположной точки зрения говорится, что кряшены — это продукт насильственной христианизации татар разными деятелями, начиная с Ивана Грозного и заканчивая епископом Лукой Конашевичем. Авторы «Истории и культуры татар-кряшен», кажется, избежали крайностей с обеих сторон. Историю кряшен они начинают после 1552 года, но и не злоупотребляют термином «насильственная христианизация», который давно стал публицистическим клише.
Ответственный редактор книги, заведующий Центром изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Радик Исхаков специально для «Реального времени» изложил позицию авторского коллектива по вопросу происхождения кряшен. По мнению авторов исследования, кряшены — это сложная этнографическая группа, которая сформировалась под влиянием христианско-просветительской деятельности во второй половине XVI века. До этого периода в источниках сведений о существовании кряшен — нет.
Когда территория Казанского края была подчинена России, русскому руководству было важно получить группу лояльного населения, а лояльность проявлялась через принятие царской веры. Во времена первых архипастырей казанских в православие обращали военно-феодальную элиту — служилых татар. Затем, если кто-то крестился, его тоже переводили в служилое сословие. Среди «новокрещен» были заметны ногайские элементы. Это служилые казаки — мелкопоместные феодалы, которые приходили с Нижнего Поволжья. Поскольку они были кочевниками, у них не успел укорениться ислам, и они легко меняли конфессиональную идентичность. С конца XVI века в эту группу попадает значительная доля финно-угорского населения Поволжья.
Служилые новокрещены, доказав лояльность царю, активно участвовали в Ливонской войне и освоении Урала, где до сих пор проживает этническая группа нагайбаков.
«Кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили»
В презентации книги приняли участие представители кряшен. На трибуну выходили Людмила Белоусова (руководитель исполкома Общественной организации кряшен РТ, редактор газеты «Туганайлар») и профессор Татьяна Дунаева. Как можно понять из выступлений, Радику Исхакову и его центру удалось наладить совместную работу с кряшенскими общественниками. Результатами этой работы стали многие значимые для кряшен общественные события: 2016-й — юбилейный год просветителя Василия Тимофеева, предстоящий год — кряшенского поэта Якова Емельянова, конференции в Казани, Заинске и Мамадыше.
Однако в интерпретации исторических событий и национальной идентичности кряшен остаются разногласия. Лозунги, что «кряшены — не татары», в Институте истории не звучали, но была озвучена формула «отдельная этническая группа среди татар». Вспоминали и звучавшие во время переписи 2002 года призывы кряшенам вернуться в ислам. «Когда бы мы ни приняли христианство, кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили», — заметила Татьяна Дунаева.
У кряшен довольно популярны исторические концепции, согласно которым истоки народа ищут в периодах, когда тюркские этнические группы соприкасались с христианством. Это предполагаемое крещение булгарского хана Кубрата, распространение несторианского христианства в Центральной Азии и Монгольской империи. Представительницы кряшен ссылались на бытовавшее еще в Золотой Орде уйгурское письмо, которое было письменностью древних тюркских и монгольских христиан. «Концепций много, но большинство из них не доказано. Есть ученые в Москве и Санкт-Петербурге, которые изучают христианство у тюркских народов. Надо расширять географию и «копать глубже», — сказала Людмила Белоусова «Реальному времени».
Академически выверенное признание заслуг Ильминского
Коллективная монография о кряшенах примечательна в татарстанской исторической науке еще и тем, что в ней иначе, чем обычно, оценивается роль педагога и миссионера Николая Ивановича Ильминского (1822—1892).
«У нас в историографии сложились определенные штампы об Ильминском. Это связано с его негативной ролью в мусульманском вопросе. Но если оценивать его систему в плане развития просвещения и культуры кряшен, то там совсем другая картина. Ильминский создал для кряшен письменность. У татар-мусульман была арабская письменность, у кряшен ее не было вообще. Создав письменность и систему образования, Ильминский обеспечил мощную культурную мобилизацию кряшен. Кряшены стали полноценным субъектом мировой цивилизации. У них появилась своя интеллигенция. Конечно, Ильминский преследовал в основном миссионерские цели и достиг их. Кряшены были номинальными христианами, а за счет богослужения на татарском языке и переводов началось восприятие христианства. Но его система переросла собственные рамки. У кряшен, чувашей и других нерусских крещеных народов благодаря системе Ильминского появилась национальная элита и начала формироваться идеология национализма. Ильминский — отец кряшенской идентичности. Для кряшен — это апостол и они добиваются, чтобы его причислили к лику святых», — рассказал «Реальному времени» Радик Исхаков.
В беседе Исхаков вспомнил исследования американского историка турецкого происхождения Мустафы Туна, которые сравнивали систему Ильминского с деятельностью Исмаила Гаспринского татарским джадидизмом. Хотя система Ильминского была более консервативна, у двух исторических явлений много общего, так как они обеспечили культурную мобилизацию за счет просвещения.
Участие в Вилочном восстании помешало кряшенам получить автономию
Автор восьми параграфов книги о кряшенах в ХХ веке Лилия Мухамадеева была на презентации в традиционном кряшенском женском костюме, но факты, которые она осветила, — не из разряда этнографии. В первой половине XX века процветала кряшенская пресса. Было 10 газет и три журнала. Как призналась автор «Реальному времени», современному татарину читать их проще, чем дореволюционную татарскую прессу: кириллица привычнее, меньше арабизмов.
После революции кряшены, имея развитую систему национального образования, периодическую печать и общественное движение, дозрели до идеи автономии. Предполагалось создать ее в Бакалинском районе Башкирии. Однако активное участие кряшенских деревень в Вилочном восстании 1920 года перечеркнуло эти планы. Затем в рамках сталинской политики укрупнения народов кряшены были причислены к татарам. Уже в ходе переписи 1936—1937 годов их записывали как татар. Слияние кряшен с татарами было одной из причин латинизации татарского алфавита.
Кряшены дали много героев Великой Отечественной войны: генералы Антонов, Новиков, Карбышев, майор Гаврилов и другие. Григорий Петрович Булатов одним из первых водрузил красное знамя над Рейхстагом.
Кряшены из Парижа
Три главы монографии посвящены нагайбакам — группе кряшен, которая с 2000 года имеет официальный статус коренного малочисленного народа России. Большинство их проживает в Челябинской области, где есть Нагайбакский район. Населенные пункты этого района носят странные названия — Фершампенуаз, Париж и Лейпциг, это память о том, как нагайбаки участвовали в заграничном походе русской армии в 1813—1814 годах.
Автор одной из нагайбакских глав, младший научный сотрудник Института истории Рустем Аминов рассказал «Реальному времени», что есть четыре версии происхождения нагайбаков: ногайская, арская, калмыцкая и башкирская. Мнения, что эта группа происходит от арских князей, придерживается известный этнолог Дамир Исхаков. Сам Аминов придерживается ногайской теории. Согласно ей, предки нагайбаков вышли из ногайского населения Казанского ханства — так называемых «гвардейцев Сююмбике». Во второй половине XVII века они оказались на старой закамской засечной черте. Долгое время жили на территории Бакалинского района Башкирии совместно с другими кряшенами, а затем переселились южнее и были причислены к Оренбургскому казачьему войску.
Песня — кряшенская, а мелодия-то наша общая
Авторы и гости презентации сошлись на том, что книга «История и культура татар-кряшен» на сегодняшний день — главный труд по этой теме, но не предел исследований. Обошлось и без взаимных упреков, которые сопровождают встречу разных позиций по кряшенскому вопросу.
Сторонник единства татар разных конфессий, профессор Российского исламского института Файзулхак Ислаев вспомнил свою первую встречу с кряшенами: «В первый раз я натуральных кряшен увидел в 90-х годах в Тюлячинском районе. Когда я работал заведующим кафедрой в институте развития образования, нас пригласили на семинар. И на семинаре выступали с кряшенской песней женщина и ее ученик. Я родился далеко, в Пермском крае. Я слушал эту песню и понял, что песня — кряшенская, а мелодия-то наша. Эту песню у нас в деревне уже не поют, но родители-то пели. И я понял, что это наши общие корни. Совместные корни не только в музыке».
комментарии
Во всём есть логика, крещены это крещённые татары, а крЯшены это от чего происходит название?
Ногайбаки, тем более не отличаются, это не значит, что они не золотоордынцы, русские казаки , донские, они из тех же.Роман Шолохова, родина главного героя, называется станица Татарская! Ногайбаков остаётся всё меньше и меньше, но это потому. что они живут не в среде татар и башкир, кряшены , как говорится "заторчали" поэтому сохранили свою татарскую идентичность, они на самом деле "чистые" татары, по сравнению с мусульманами, те в большей степени имеют булгарское происхождение, но и про кряшен нельзя сказать, что они не смешивались со своими мусульманскими соплеменниками , это нормальное явление!
Бессмыслица! В то время татар,- мусульман выселяли.Заселяли их другими людьми, порядки менялись , в общем превалировало общее и довлело над частными проявлениями отдельных особенностей.В этом случае нужно было приспосабливаться к большинству имеющими силу и власть, но это уже были не татары! Тогда зачем бывшим "пленникам" цепляться за чужое, нужно было вливаться раз это выгодно и родное! Но нет, в том то и дело, что от родного невозможно отказаться, тем более всё таки остались группировками, селениями, вот и в трудную минуту поддерживали друг друга , но и "мимикрировали", как то старались сохранить своё, хотя бы в возрождении до-мусульманских обычаев !
Существует гипотеза о том, что название «татары» произошло от древнеперсидского слова «тат» - так в старину называли персов. Исследователи ссылаются на ученого XI века Махмута Кашгари, который писал о том, что «татами тюрки называют тех, кто говорит на фарси».
Источник: Откуда взялись «татары»
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Здесь , к сожалению не подойдёт, татары называют правильно верующих этой конфессии :"христиан", а тут , "кряшен", это самоназвание самих татар принудительно переведённых в эту веру!
Ну,да, как же! Благодаря исламу сохранился и существует татарский народ. в том числе и вы ! Мы вас признаём татарами , а себя считаем истинными татарами и мы вас не стараемся принудить иди уговорить , по идее не настолько вы нам нужны, как мы вам, просто понять , некоторые из вас не могут, а, что сы вас в некотором смысле разбираем , так вы тоже наша история, правда не самая лучшая , но всё же! мы завоёвывали свою свободу с саблей на коне, вы зарабатывали свою жизнь за плугом на пашне! Поэтому и национальная одежда немного различается мы в сапогах, но не в лаптях, касаемо старины, а куда вам было деваться , если постоянно потрошили!
Не надо заблуждаться самому и других ввести в заблуждение. Ни какой не один народ ,ни один язык,ни одна культура и религии разные .Что и праздники у нас общие и вы тоже кушаете свинину и одеваетесь как кряшены ????
Учёные из Кореи и Монголии провели анализ ДНК скелетов, найденных в захоронении Таван Толгой в Монголии. Хотя кости черепа этих людей несут монголоидные черты, их предки по мужской линии принадлежат к гаплогруппе R1b-M343, типичной для европейцев. Гаплогруппой называют набор генов, которые наследуются от одного общего предка и имеют определённую мутацию в конкретном участке ДНК. Открытие резко расходится с принятой точкой зрения, что Чингисхан принадлежал к гаплогруппе C3c-M48, типичной для азиатов. Соответствующая статья опубликована в журнале PLoS ONE.
...Что интересно, многие "русские" князья оказались монголоидной внешности.(Реставрация С.Герасимова.)
Но так говорят и казанские татары, что они из булгар. Если посмотреть , кряшены в самом деле должны быть происхождением , хазары.Казань , они построили , как крепость . г.Биляр (Булгар ), ставшей впоследствии столицей Волжской Булгарии , и трансформированной из названия мадьярского (протобашкирское племя "биляр")Биляр в Булгар в результате завоевания этих земель хазарами , которые и населили эти земли смешанных с ними , родственных им булгар. Сама Хазария была много-конфессиональна, на раннем этапе происходила добровольная христианизация в отличие от преимущественно принудительного в других народах, верхушка , как и в Волжской Булгарии , иудейская, потом уже началась эра ислама, но многие, так и остались при ранее принятой вере, так и хазары, жившие с булгарами и относившиеся к друг другу предельно лояльно в этом вопросе не испытывали проблем! В целом , если предполагать, то кряшены преимущественно потомки хазаро-булгар, а остальные во множестве, булгаро-мадьяры (смешанные с протобашкирами и потом, уже с современными башкирами)
Татары-мусульмане добровольно или принудительно переведённые в христианство, после 1905, некоторые селами возвращались в ислам, там же где присутствовала чересполосица и смешение населения , они навсегда стали русскими.
Представляю , приближается карательный отряд, им навстречу выходят толпа "кряшен " с огромным крестом и твердят :" кряшен, кряшен!".Отряд становится на постой друт , пьют и пользуют их баб! Потом появляются в семьях детишки на отцов непохожих. И так долгое время. пока не исчезли эти карательные войска, но эти непохожие детишки разомножаются и таких становится много и они оглядываюься , сравнивают себя со своими соплеменниками и задаются вопросом , отчего они такие не как они?! Кряшен , это пароль:"Берите всё, оставьте жизнь !" А зачем это слово мусульманам татарам, такое слово у них отсутствует, оно для карателей!
Никакой логики , белиберда!"
Нет, раскулачивали, конечно, не за это. Автор хотел сказать, что при раскулачивании, когда бумаги оформляли, в графе национальность писали "кряшен", ибо именно так отвечали на этот вопрос выселяемые.
Я что хочу сказать. Попал сюда случайно, с интересом и удивлением прочитал все комменты, в результате запутался окончательно )))
А определенный интерес к теме вызван тем, что я тоже... кряшен! Правда, совсем чуть-чуть, на 25% (еще на 25 - хохол, и на 50 - русский, курянин). Конечно, татарского-кряшенского языка я не знаю абсолютно, и, будучи коренным дальневосточником, безусловно считаю себя русским и по языку, и по культуре, и по мировоззрению-мироощущению и т.д.
Но всегда, с раннего детства, я знал, что мой дедушка - татарин. И его я знал прекрасно, благо прожил он 90 лет. До самой смерти он говорил по-русски с акцентом, и было забавно наблюдать со стороны, как мой дед с кем-то из земляков-татар говорит на каком-то "тарабарском" языке )))
Я почему начал свой пост с цитаты о "раскулачивании"? Именно потому, что мои прадед и дед по материнской линии - кряшены из с. Старое Тябердино Кайбицкого района РТ. Там они родились и жили до 1930 года, когда их "раскулачили" и выселили на Дальний Восток.
Дед много мне обо всем этом рассказывал, как они жили в Татарии, как их оттуда выселяли... Ну, раз в Татарии, значит, деда, ты ТАТАРИН? Этот вопрос на протяжении многих лет я задавал ему неоднократно, и столь же многократно, иногда с изрядным раздражением, дед упорно отвечал: "Нет! Мы - кряшены!" И в моей детской голове это никак не укладывалось, как это так- из Татарии, говорит по-татарски, и вдруг - нет, не татарин?! При этом бабка-хохлушка посмеивалась: "Да какой он татарин? Чувашия у них там рядом, вот и он, наверное, чуваш!" Дед кипятился, от возбуждения с еще бОльшим акцентом начинал говорить по-русски, пытаясь что-то объяснить про татар, чувашей, мусульман и православных христиан, неизменно заканчивая свою тираду: "Мы - не татар! Мы верим в Иисуса! Мы - кряшен!"
И всякий раз эти дебаты с акцентом на "национальную" тему я для себя "переводил" так: дед - татарин из Татарии, только не мусульманин, а православный, крещеный (вот и слово "крещеный" он произносит с акцентом как нечто среднее между "крещён" - "кряшен", и вообще - Иван Алексеевич он, а его отец - Алексей Романович...).
И лишь спустя годы, повзрослев-поумнев-почитав литературу, я понял, что же так упорно хотел мне вдолбить в голову дед: "Мы - НЕ ТАТАР, мы - КРЯШЕН!". И почему подчеркивал в своих рассказах о прежней жизни: "Наше село Старое Тябердино, а недалеко есть ЧУВАШСКОЕ село Чутеево, а в другую сторону - там такие-то села - это РУССКИЕ села, а вот такое-то село - это ТАТАРСКОЕ"!
Да, так вот про раскулачивание... Когда я запросил архивное уголовное дело на прадеда, то обнаружил, что по делу их проходило 8 человек из с. Старое Тябердино:
- Костеев Илларион (концлагерь на 8 лет);
- Константинов Илья (концлагерь на 5 лет);
- Константинов Андрей (концлагерь на 5 лет);
- Мироваев Александр (концлагерь на 5 лет);
- Казаков Евсей (выслать в Северный край);
- Мироваев Алексей (выслать в Северный край)
- Якимов Павел и Емельянов (Соломецкий) Андрей - освобождены.
И на каждого арестованного, как и положено - анкета, а в анкете графа -"национальность". И у каждого из восьмерых в той графе - КРЯШЕН!
Это было в марте 1930 года...
Ну, как-то вот так мне все это навеяло, дорогие мои собратья татаро-кряшены...)))
Крящены- это часть волжско-камских булгар, куда проникло ранее распространенное в азиатских странах христианство несторианского толка. Сын Батыя Сартак был несторианином. За прошедшие века число несториан резко сократилось до немногочисленных прихожан Абисинской церкви. А название татары Чингис-хан распространил на покоренные кочевые народы после того как он уничтожил племя татар.
Неизвестно, как историю писали в древние времена, скорее передавали и возможно больше устно, книги были дорогим удовольствием и не всем народам доступны! Значит больше сочиняли!
Если взять самое старое монгольское письмо , по преданию они начали якобы уйгурской письмо, но вертикально.Различия очень большие и по применению языка и стилистике, потом в это же время уйгуры применяли и арабское письмо, более прогрессивное к этому времени.Поэтому сказать, что Чингиз хан там был и, что делал, уничтожал татар , потом внезапно объявил себя царём всех татар!? Неадекватно , "крышу снесло", что ли ?! Зная по его поведению, что он был очень мстительным и злопамятным человеком, такие действия , это парадокс и так не должно быть , не бывает! И время то, какое , по легенде собирания племён, покорение государств.Вчера они только, что воевали между собой, а так быстро поладили и признали его своим владыкой, это тоже нонсенс, не могут ватаги реализовывать себя организованной силой.Здесь совершенно другая история, она или злонамеренно , специально искажена , что вернее или же запутанная за неимением достаточных знаний!
Если народ определять по наличию отдельных слов какого то отдельно взятого языка, то несомненно , русские . это татары, а чукчи, это русские!Не смешно?! Начиная с 10 века Волжская Булгария подверглась массовому заселению половцами, как раз время , когда Хазария "ушла"! А их язык иони сами уж точно , они относятся к прямым предкам татар и башкир!
16-18 \\\Вам наверное до сих пор не известно,что при Екатерине2 всем татарам ,насильственно принявшим Православие разрешили вернуться в лоно Ислама.Что они и сделали..
Не все и кто вернулся и им приходилось возвращаться в православие, поэтому вы можете судить по своим церквям, кто вы есть и кем были ваши предки1 Каменных старинных церквей к кряшенов не должно быть в отличие от русских селений.Они строили наспех , деревянные и сжигали их при первой возможности , иногда это повторялось.Вот так вот , посмотрите , поройтесб в архивах и узнаете больше о себе! Практически шла такая "игра" вплоть до 1905 года , вот тогда мусульмане вздохнули свободнее, а так самое милосерднее, душили непомерными налогами, грубо говоря "жрать " было нечего, продразверстка по царски! Петербург строили "лашманы", так называли татар, но не только они ,много народов, на их костях построен этот город! Изучайте историю, а не выдумывайте!
Доля принесенного миграциями «южного» генетического компонента (суммарный вклад гаплогрупп Е1b1b1-M35; G2a-P15; I2а-P37.2; J1-М267; J2-M172) у казанских татар составляет 15%, у мишарей -23%, у кряшен - 29% При этом в «южном» компоненте казанских татар преобладает гаплогруппа I2a-P37.2 (распространенная в Восточной Европе и в Cредиземноморье) у кряшен гаплогруппы G2a-P15 и J2-M172 (переднеазиатские по происхождению, но первая доминирует в популяциях Западного Кавказа, а вторая J2-M172 «кавказско-переднеазиатская».) Вклад третьего, наиболее тусклorо у татар «Центральноазиатского» генетического компонента, составляет всего лишь 1% у казанских татар, 3%-у мишарей и 6% у кряшен (суммарная доля гаплогрупп С3-М217: О2-P31; O3-М122)[31]
Популяция кряшен из Мамадышского и Алексеевского районов Татарстана характеризуется наличием гаплогрупп C3-M217 и G2a-P15, суммарная доля которых составляет около 20%. При этом все-таки доля гаплогруппы С3 в данной выборке кряшен меньше, чем гаплогруппы G2a.[31]//////// И генетика говорит ,что кряшены к татарм и татары к кряшенам абсолютно никакого отношения не имеют.То есть РАЗНЫЕ.
Кавказ
В настоящее время из довольно крупных народов, гаплогруппа G с наибольшей частотой встречается среди осетин (обнаружена у 60 % осетинских мужчин), в Дигорском и Алагирском районах Северной Осетии — до 75 %.
Из небольших популяций, очень высока частота встречаемости гаплогруппы G среди шапсугов и казахского рода мадьяр — около 80 %. Следующими после маджар, шапсугов и осетин по частоте встречаемости данной гаплогруппы идут абхазы и терские казаки — у них она встречается с частотой более 50 %[источник не указан 89 дней].
В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Сванетии и Шида Картли(Грузия) — около 30 %. Ярким представителем гаплогруппы G был Иосиф Сталин
На Кавказе к востоку от Осетии — среди чеченцев, ингушей и народов Дагестана гаплогруппа G встречается значительно реже — с частотой 0-5 %. Исключение составляют лезгины и аварцы с частотой около 16 % и 12 % соответственно.) у кряшен гаплогруппы G2a-P15 и J2-M172 (переднеазиатские по происхождению, но первая доминирует в популяциях Западного Кавказа, а вторая J2-M172 «кавказско-переднеазиатская».)
В татары вы себе возьмите и азербайджанцев и всех нерусских,которых до революции называли-татарин.Только вот они хотят ли быть татарами?? Нет ,наверное не хотят ,потому что они не татары. И мы тоже не татары-кряшены.
Важно знать, что это были уже иные хорезмийцы - мусульмане, ибо к середине VIII века Хорезм, завоеванный в 712 году арабами, принял ислам (так, хорезмшах, правивший во второй половине VIII века, имел уже мусульманское имя Абдал-лах[170], начальник наемной гвардии Каганата в первой трети Х века звался Ахмад[171]).
Знаменитый арабский географ и историк Масуди писал в 943 году о наемных воинах Каганата: «...они являются переселенцами из окрестностей Хорезма. В давние времена: (по-видимому, за столетие до создания сочинения Масуди.- В. К.)... они переселились к хазарскому царю. Они доблестны и храбры и служат опорой царя в его войнах. Они остались в его владениях на определенных условиях, одним из которых было то, что они будут открыто исповедовать свою веру (ислам.- В. К.)... также, что должность царского визира будет сохраняться за ними... также то, что когда у царя будет война с мусульманами, они... не будут сражаться, но что они будут сражаться вместе с царем против других врагов...». Они «садятся на коня вместе с царем, вооруженные луками, облаченные в панцири, шлемы и кольчуги. Среди них имеются и копейщики... Среди восточных царей этих стран только хазарский царь имеет войска, получающие жалованье[172]».
Плата наемной гвардии (в то время, как сказано, уникальной на Востоке) обеспечивалась, в частности, высокими пошлинами на провозимые через Итиль товары. Гвардия, что ясно из рассказа Масуди, имела немалые права, но в то же время к ней предъявлялись самые что ни на есть жесткие требования. Об этом рассказал арабский путешественник Ибн-Фадлан, побывавший в соседней Булгарии (Волжской) в тот же период - в 922 году. Он писал, что если царь «отправит в поход отряд, то отряд не убегает вспять никоим образом, а если он обратится в бегство, то предается смерти всякий, кто из этого отряда возвратится к царю[173]». Таким образом, высокое жалованье давалось, в сущности, за самую жизнь воина...
С. А. Плетнева утверждает, что эту наемную гвардию из хорез-мийских мусульман правители Каганата «использовали для борьбы с возвышаюйся с каждым годом на западе Русью и христианизирующейся Аланией» (цит. соч., с. 67). Здесь необходимо только уточнить, что гвардию едва ли отправляли непосредственно на Русь, в столь далекие от Итиля земли (до Киева - более 1300 км). Гвардия должна была прежде всего охранять правительство, и она вступала в борьбу с русским воинством только тогда, когда оно приближалось к Итилю (ряд достоверных фактов этого рода зафиксирован в арабских источниках).
Военные операции против Руси осуществляло, очевидно, то ала-но-болгарское воинство, которое располагалось в подробно охарактеризованном выше огромном военно-хозяйственном лагере в междуречье Дона, Северского Донца и Днепра,- то есть на пограничье Каганата и Руси. Узловыми точками этих военных поселений были описанные выше мощные крепости (их открыто к настоящему времени более десятка); вокруг крепостей, как показали археологические исследования, размещались сотни и тысячи юрт, полуземлянок и наземных домов для воинов и их семей.
1184 гг. Организатором активного нападения на г. Булгар был Андрей Боголюбский. Одним из характерных показателей ощутимости для булгар нападений с севера явилось переселение многих жителей из Булгара в глубину и в сторону от р. Итиль, по которому обычно приходили русские войска. Армянские купцы видя, что торговля перестала давать большие прибыли, а опасность для жизни с каждым годом возрастала стали покидать город Булгар. Так исчезла армянская колония, оставив после себя прозвище "булгар" и армянское кладбище. Особых значимых памятников в Булгаре не сохранилось, поэтому стали свозить в одно место татарские и армянские надмогильные камни и списывать с них тексты. На этом все кончилось. С середины XVIII века к этим надгробным памятникам начинают проявлять интерес чиновники и ученые из Петербурга. С этого периода стала рождаться теория о происхождении татар от "булгар".(Вспомните древнее армянско-татарское письмо, "бологир")
...Ногайцы,как гвардия не могли состояться в Казанском ханстве, она состояла из бывших крымских татар и они не упускалли бразды военного управления из рук, но они потомки тех татар-булгар , которых переселил Батый в те места, в частности в Крым , для защиты рубежей империи, они не могли изменить своей мусульманской религии ни по каким обстоятельствам! Ногайбаки , это казаки преимущественно татарско-золотоордынского происхождения и они следовали за своими атаманами, они могли быть и христианами несторианского толка! По всей видимости , всё таки "кряшены" , они из хазар-татар !?
У меня есть свое видение и мне кажется, что было некое племя или племена, которые отставали в развитии от татар, т.к. у татар была письменность, благодаря Корану. Это племя было подвержено оттатариванию, приняло язык татар, как более «продвинутого» народа, но не приняло ислам. Но не приняло ислам не потому что, как-то относилось, а потому что это было уже по времени к завоеванию казанского ханства русским ханством.
Освоение Сибири и Дальнего Востока 17-18 в.в.Процесс распространения и внедрения в народные массы Сибири и Севера православного христианства составлял одну из важнейших сторон колониальной политики самодержавия. Христианизации населения этого региона политики придавали приоритетное значение как средству ассимиляции язычниками не только православных идей, но и идей русской государственности.
Извиняюсь, но неправильное видение.Вон на какие просторы замахнулись, а тут под "носом" , не упустили бы. Никакие не племена , при том не развитые. Народы! Самобытные со своими обычаями и собственным мнением, недаром было активное сопротивление марийцев и удмуртов, их в этом никто не мог сдержать , ни "развитые"татары , ни сильные русские! Более того, марийцы не только сами , но и татар принуждали к сопротивлению! Было такое в истории!
крещеные татары это настоящие защитники Казани потому что крестили безруких и безногих которые не имели возможности вовремя с баблом сбежать
Это принимается! Вполне возможно, что так и было!
Интересно, как именовались кряшены в былые времена? Ведь их так назвали татары
Но ,это вообще! " Ни в какие ворота не лезет" Искажённое слово русского происхождения."крещёный". Немножко, мозг включайте!
Автор от 10-24 Да. Оказывается вы свою Историю не очень то хорошо знаете. Раньше в давние времена Казанские татары именовались Казанлы . А не некоторые сами именовались Булгары. А слово ТАТАРИН ,это было данное прозвище ВСЕМ нерусским .Это сейчас Мишары -татары.А тогда ,Мишары .И кряшены тоже , кряшен , без слово -татар.
Неверно! И сейчас принято называть людей постоянно, проживающих в определённых населённых пунктах прозывали по их названию, например Москва.-москвичи или ранее , "московиты", ну это не они сами так себя называли, это не национальность! Если существовала Волжская Булгария то , это уже государство и оно было названо в честь большинства, объединяющего народа, это можно назвать национальностью, тем более существовал государственный язык и письменность! Мищары или изначально ,"мшари", -жрецы , по современному можно назвать "колдунами", это из Хазарии , а ещё раньше из Древнего Шумера, слово их происхождения! Принимая во внимание, что хазары проживали ниже по Волге и на Кавказе, где распространён суфизм, а он , как считают представители других мусульманских мазхабов(учений) не лишён эленментов "колдовства", они принимая ислам не могли избавиться от своих вековечных привычек и практически были тогда суфиями, после принятия башкирами ислама распространили это учение и в их среде! Есть ещё одно название , "бесермяне", по русски "басурмане", ну это те же хазары -мишары, по смыслу переводится, как "завоеватели".После их лишения господства , взятия Казани, это слово исчезло из за , понятно, каких причин, а "мишары" остались, так как своим привычкам они не изменили.Хотя они такие же татары, как и тептяри .Тептяри, это булгары , название появилось также после падения Казани, это беглые булгары, самый известный из них Салават Юлаев, они в основном бежали к башкирам , сеяли там смуту и провоцировали на восстания, башкиры их не выдавали , пытались сосчитать возросшее количество количество новобашкир с помощью контролируемой властями количество добычи потребляемой соли , а потом проще, переписывали , от слова тетрадь на татарском, "дэфтэр" , возникло и слово "тептярь".Название "кряшены" также, как и "тептяри" появилось такде почти одновременно по тем же причинам, просто "кряшены" не убежали , а остались!
Никакой логики , белиберда!
Подумайте! Марийцы,- христиане, в то же время не отказались от своих замечательных обычаев! Преследовали не за то , что ходили в лес и незаметно кормили своих духов, а за возврат к исламу, это же было опаснее !
((((...вам срочно надо вернутся в законную религию
узе сайлаган:
кемгә, ут -зират, (благодатный уты)
кемгә, Китаб - уку! ( Коран)
Знайте, что мирская жизнь — всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами,(Коран.С.57)
Только после вас уважаемые мусульмане , Покажите пример , вернитесь обратно в ту Веру ,которую продали арабам ваши предки ,в Тенгрианство. И Тенгри простит вас и будете опять учить в школе свой родной язык. Тенгри вас наказал за предательство , отнял ваш язык , а потом отнимет и разум. Ну ,давайте с Богом ! АЛГА !
Да уж. Стоит восхищаться и есть повод для радости . Перед невинными маленькими детьми режут животных . Кошмар Каменного века и маразм .Тут тебе и верность и чистота и воспитание детей на личном примере.Господи! Спаси и Сохрани от этих .
В соответствующем возрасте подросток всё таки должен понимать предназначение предметов в мире и природе и если увидел приношение в жертву животных , то наверняка не станет называть животных человеческими именами.Потом, принесённые с молитвой и необходимыми ритуалами животное избегает мучений.А это судьба такая у них, служить людям.За стол собаку не сажают и выращивать их ради удовольствия, а потом выбрасывать на улицу, где они прозябают и гибнут, что это за гуманизм?! Собак разных пород выводят люди , есть охотничьи , пастушьи , дворовые , они и соответственно выглядят и приносят пользу , нужно полагать благодарные им люди не выкинут их за ненадобностью, другое дело шавки и болонки выведенные ради баловства , выгоняют и их , а куда им деваться, идёт смешение , появляются никому ненужные зверьки , а ведь большинство их имеют человеческие имена и кто их называл , их наверное по своему и любил, а раз назвал их так, как себя , то логично относится к ним , как к себе, разве не так?! А вы говорите?!....