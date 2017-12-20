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Кряшенский вопрос получил ответ Института истории почти на тысяче страниц

07:00, 20.12.2017 132

Книга посвящена происхождению, этапам истории и богатой культуре татар-кряшен

Кряшенский вопрос получил ответ Института истории почти на тысяче страниц Фото: Марк Шишкин

19 декабря в Институте истории им. Шигабутдина Марджани состоялась презентация коллективной монографии «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв.)». Книга посвящена происхождению, этапам истории и богатой культуре этнической группы татар-кряшен. Это результат многолетней работы татарстанских ученых, где даны ответы на многие вопросы национальной идентичности, которые так часто становятся поводом для жарких споров. Когда возникла этническая группа кряшен, как сейчас в Татарстане оценивают роль Николая Ильминского и как отреагировали на книгу сами кряшены — в репортаже «Реального времени».

Самая подробная книга про кряшен

На сегодняшний день книга «История и культура татар-кряшен (XVI—ХХ вв.)» — самое подробное и обстоятельное исследование из всех, какие были созданы с XIX века. Долгое время сама тема находилась на периферии научных исследований, но после издания многотомной «Истории татар» институт истории им. Шигабутдина Марджани АН РТ последовательно занимается разными этническими группами татарского народа. Учитывая, сколько политики было вокруг кряшенского вопроса, появление этой коллективной монографии можно назвать предопределенным.

Капитальный труд — результат многолетней работы Центра изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков, который был создан в рамках Института истории в 2010 году. Над 960-страничным томом работало 17 авторов. Среди них профессиональные историки, этнографы, демографы, искусствоведы и филологи. Многие материалы впервые были введены в научный оборот, а источниками послужили документы столичных и региональных архивов и музеев. Главный редактор монографии — директор Института истории АН РТ, доктор исторических наук Рафаэль Хакимов.

Над 960-страничным томом работало 17 авторов

Основа кряшен — татарско-ногайская военно-феодальная элита

Происхождение кряшен — одна из дискуссионных научных тем и известный повод для полемики (не всегда корректной) в интернете. Сторонники удревнения истории кряшен часто обращаются к имени Авраамия Болгарского — почитаемого православной церковью святого XIII века. Согласно этой теории, на Волге еще до завоевания Батыем были тюркские христианские общины. С противоположной точки зрения говорится, что кряшены — это продукт насильственной христианизации татар разными деятелями, начиная с Ивана Грозного и заканчивая епископом Лукой Конашевичем. Авторы «Истории и культуры татар-кряшен», кажется, избежали крайностей с обеих сторон. Историю кряшен они начинают после 1552 года, но и не злоупотребляют термином «насильственная христианизация», который давно стал публицистическим клише.

Ответственный редактор книги, заведующий Центром изучения истории и культуры татар-кряшен и нагайбаков Радик Исхаков специально для «Реального времени» изложил позицию авторского коллектива по вопросу происхождения кряшен. По мнению авторов исследования, кряшены — это сложная этнографическая группа, которая сформировалась под влиянием христианско-просветительской деятельности во второй половине XVI века. До этого периода в источниках сведений о существовании кряшен — нет.

Когда территория Казанского края была подчинена России, русскому руководству было важно получить группу лояльного населения, а лояльность проявлялась через принятие царской веры. Во времена первых архипастырей казанских в православие обращали военно-феодальную элиту — служилых татар. Затем, если кто-то крестился, его тоже переводили в служилое сословие. Среди «новокрещен» были заметны ногайские элементы. Это служилые казаки — мелкопоместные феодалы, которые приходили с Нижнего Поволжья. Поскольку они были кочевниками, у них не успел укорениться ислам, и они легко меняли конфессиональную идентичность. С конца XVI века в эту группу попадает значительная доля финно-угорского населения Поволжья.

Служилые новокрещены, доказав лояльность царю, активно участвовали в Ливонской войне и освоении Урала, где до сих пор проживает этническая группа нагайбаков.

Нагайбакская семья, начало XX века. Фото scarb.ru

«Кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили»

В презентации книги приняли участие представители кряшен. На трибуну выходили Людмила Белоусова (руководитель исполкома Общественной организации кряшен РТ, редактор газеты «Туганайлар») и профессор Татьяна Дунаева. Как можно понять из выступлений, Радику Исхакову и его центру удалось наладить совместную работу с кряшенскими общественниками. Результатами этой работы стали многие значимые для кряшен общественные события: 2016-й — юбилейный год просветителя Василия Тимофеева, предстоящий год — кряшенского поэта Якова Емельянова, конференции в Казани, Заинске и Мамадыше.

Однако в интерпретации исторических событий и национальной идентичности кряшен остаются разногласия. Лозунги, что «кряшены — не татары», в Институте истории не звучали, но была озвучена формула «отдельная этническая группа среди татар». Вспоминали и звучавшие во время переписи 2002 года призывы кряшенам вернуться в ислам. «Когда бы мы ни приняли христианство, кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили», — заметила Татьяна Дунаева.

У кряшен довольно популярны исторические концепции, согласно которым истоки народа ищут в периодах, когда тюркские этнические группы соприкасались с христианством. Это предполагаемое крещение булгарского хана Кубрата, распространение несторианского христианства в Центральной Азии и Монгольской империи. Представительницы кряшен ссылались на бытовавшее еще в Золотой Орде уйгурское письмо, которое было письменностью древних тюркских и монгольских христиан. «Концепций много, но большинство из них не доказано. Есть ученые в Москве и Санкт-Петербурге, которые изучают христианство у тюркских народов. Надо расширять географию и «копать глубже», — сказала Людмила Белоусова «Реальному времени».

«Есть ученые в Москве и Санкт-Петербурге, которые изучают христианство у тюркских народов. Надо расширять географию и «копать глубже», — считает Людмила Белоусова

Академически выверенное признание заслуг Ильминского

Коллективная монография о кряшенах примечательна в татарстанской исторической науке еще и тем, что в ней иначе, чем обычно, оценивается роль педагога и миссионера Николая Ивановича Ильминского (1822—1892).

«У нас в историографии сложились определенные штампы об Ильминском. Это связано с его негативной ролью в мусульманском вопросе. Но если оценивать его систему в плане развития просвещения и культуры кряшен, то там совсем другая картина. Ильминский создал для кряшен письменность. У татар-мусульман была арабская письменность, у кряшен ее не было вообще. Создав письменность и систему образования, Ильминский обеспечил мощную культурную мобилизацию кряшен. Кряшены стали полноценным субъектом мировой цивилизации. У них появилась своя интеллигенция. Конечно, Ильминский преследовал в основном миссионерские цели и достиг их. Кряшены были номинальными христианами, а за счет богослужения на татарском языке и переводов началось восприятие христианства. Но его система переросла собственные рамки. У кряшен, чувашей и других нерусских крещеных народов благодаря системе Ильминского появилась национальная элита и начала формироваться идеология национализма. Ильминский — отец кряшенской идентичности. Для кряшен — это апостол и они добиваются, чтобы его причислили к лику святых», — рассказал «Реальному времени» Радик Исхаков.

В беседе Исхаков вспомнил исследования американского историка турецкого происхождения Мустафы Туна, которые сравнивали систему Ильминского с деятельностью Исмаила Гаспринского татарским джадидизмом. Хотя система Ильминского была более консервативна, у двух исторических явлений много общего, так как они обеспечили культурную мобилизацию за счет просвещения.

Радику Исхакову и его центру удалось наладить совместную работу с кряшенскими общественниками

Участие в Вилочном восстании помешало кряшенам получить автономию

Автор восьми параграфов книги о кряшенах в ХХ веке Лилия Мухамадеева была на презентации в традиционном кряшенском женском костюме, но факты, которые она осветила, — не из разряда этнографии. В первой половине XX века процветала кряшенская пресса. Было 10 газет и три журнала. Как призналась автор «Реальному времени», современному татарину читать их проще, чем дореволюционную татарскую прессу: кириллица привычнее, меньше арабизмов.

После революции кряшены, имея развитую систему национального образования, периодическую печать и общественное движение, дозрели до идеи автономии. Предполагалось создать ее в Бакалинском районе Башкирии. Однако активное участие кряшенских деревень в Вилочном восстании 1920 года перечеркнуло эти планы. Затем в рамках сталинской политики укрупнения народов кряшены были причислены к татарам. Уже в ходе переписи 1936—1937 годов их записывали как татар. Слияние кряшен с татарами было одной из причин латинизации татарского алфавита.

Кряшены дали много героев Великой Отечественной войны: генералы Антонов, Новиков, Карбышев, майор Гаврилов и другие. Григорий Петрович Булатов одним из первых водрузил красное знамя над Рейхстагом.

Казаки-нагайбаки из пос. Париж, начало ХХ в. Фото scarb.ru

Кряшены из Парижа

Три главы монографии посвящены нагайбакам — группе кряшен, которая с 2000 года имеет официальный статус коренного малочисленного народа России. Большинство их проживает в Челябинской области, где есть Нагайбакский район. Населенные пункты этого района носят странные названия — Фершампенуаз, Париж и Лейпциг, это память о том, как нагайбаки участвовали в заграничном походе русской армии в 1813—1814 годах.

Автор одной из нагайбакских глав, младший научный сотрудник Института истории Рустем Аминов рассказал «Реальному времени», что есть четыре версии происхождения нагайбаков: ногайская, арская, калмыцкая и башкирская. Мнения, что эта группа происходит от арских князей, придерживается известный этнолог Дамир Исхаков. Сам Аминов придерживается ногайской теории. Согласно ей, предки нагайбаков вышли из ногайского населения Казанского ханства — так называемых «гвардейцев Сююмбике». Во второй половине XVII века они оказались на старой закамской засечной черте. Долгое время жили на территории Бакалинского района Башкирии совместно с другими кряшенами, а затем переселились южнее и были причислены к Оренбургскому казачьему войску.

Песня — кряшенская, а мелодия-то наша общая

Авторы и гости презентации сошлись на том, что книга «История и культура татар-кряшен» на сегодняшний день — главный труд по этой теме, но не предел исследований. Обошлось и без взаимных упреков, которые сопровождают встречу разных позиций по кряшенскому вопросу.

Файзулхак Ислаев вспомнил свою первую встречу с кряшенами

Сторонник единства татар разных конфессий, профессор Российского исламского института Файзулхак Ислаев вспомнил свою первую встречу с кряшенами: «В первый раз я натуральных кряшен увидел в 90-х годах в Тюлячинском районе. Когда я работал заведующим кафедрой в институте развития образования, нас пригласили на семинар. И на семинаре выступали с кряшенской песней женщина и ее ученик. Я родился далеко, в Пермском крае. Я слушал эту песню и понял, что песня — кряшенская, а мелодия-то наша. Эту песню у нас в деревне уже не поют, но родители-то пели. И я понял, что это наши общие корни. Совместные корни не только в музыке».

Марк Шишкин, фото автора
ОбществоИстория
комментарии 132

комментарии

  • Анонимно 20 дек
    Отличная книга! Нужная книга! Итог кропотливой работы. Очередной успех наших коллег - руководства и сотрудников ИИ АН РТ. Поздравляю! Афэрин!
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  • Анонимно 20 дек
    Ну наконец то поставили точку, кряшены это крещённые татары, а не какая то отдельная нация, как некоторые пытаются нам проповедовать. До 16 века никакого упоминания о кряшенах нет. Аминь!
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    Анонимно 20 дек
    /кряшены это крещённые татары/
    Во всём есть логика, крещены это крещённые татары, а крЯшены это от чего происходит название?
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    Анонимно 20 дек
    Елементарно, Wатсон. Крещёный по-татарски произносится как крәшен или керәшен. Нечего тут выдумывать и изобретать колесо.
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    Анонимно 21 дек
    незнающий татарского языка: "крещенный" по-татарски будет "чукынган"
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    Анонимно 21 дек
    ой-ой-ой. а то мы слово чукынган не знаем. знаем, конечно. но сез кряшенняр - кряшен татарлар - крещенные татары！и появились вы после 1552 года - это видно по всем письменным источникам
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    Анонимно 21 дек
    Я писал не про перевод слова "крещеный" (чукынган), а про татарское произношение русского слова. Кряшены - татары!
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    Анонимно 21 дек
    Удивляет, когда татары с пеной у рта кричат: "Кряшены - это татары", а кряшены такие стоят в сторонке и думают: "Вы хоть нас, кряшен, спросили об этом?"
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Не пиши тут за нас за всех! Мы татары! =Мамадышский район
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    по каким именно?
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    Shamil Kayumov 21 дек
    То что предки кряшен были булгаарами-мусульманами свидетельтвует то, что на кладбищах кряшенских деревень чередуются мусульманские и христианские захоронения. Белее древние могилы были мусульманскими. Затем идут христианские. Затем опять - мусульманские. Затем - христианские. Это связано с тем, что обращённые в христианство мусульмане, при удобном случае возвращались обратно в ислам. После их насильственного возвращение в христианство они опять возвращались в ислам. Не зря в татарком народе существует поговорка : "Крәшенның акылы керәледә чыгалы".
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    Анонимно 22 дек
    По-татарски "креститься, принять христианство" -- чукыну, а крещенный -- чукынган. "Керәшен" к этому отношения не имеет, у этнонима этого другое происхождение.
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    Анонимно 13 апр
    А как быть со словом "кересчен"? Керчь? Керейты?
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    Анонимно 20 дек
    Генетически крящены очень сильно отличаются от казанских татар и практически не отличимы от русских. "Казанский летописец" сообщает что пленникам предлагали принять ислам, те кто соглашался становились татарами. Крящены потомки русских пленников, которые отказались принять ислам, остались православными но перешли на использование татарского языка. По сообщению "Казанского летописца", после взятия Казани не все потомки русских пленников вернулись на Русь, среди них были предки крящен которым не куда было ехать на Русь.
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    Анонимно 20 дек
    Вот на фотографии кряшенка Белоусова ничем не отличается от казанской татарки. Если не знать, что она Белоусова, спокойно можно её назвать Галеевой или другой татарской фамилией.
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    Анонимно 20 дек
    История Казани начинается в середине 15го века, после того как татарский хан захватил междуречье Волги и Камы, основал ставку, на берегу р.Казанки, которая со временем разрослась в город. Из походов на окрестные земли приводились пленники которым предлагалось принять ислам, те кто соглашался становились татарами. Современные казанские татары, в своей основе смесь окружающих их финно угров, каждый третий потомок русского.
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    Анонимно 20 дек
    очень видимо вам хочется подчеркнуть, как казанские татары от русских отличаются ) а вот не особо, благодаря именьковцам, как раз таки не так много отличий. а религиозные наслоения попозже )
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    Анонимно 20 дек
    15:28Генетически крящены очень сильно отличаются от казанских татар и практически не отличимы от русских.
    Ногайбаки, тем более не отличаются, это не значит, что они не золотоордынцы, русские казаки , донские, они из тех же.Роман Шолохова, родина главного героя, называется станица Татарская! Ногайбаков остаётся всё меньше и меньше, но это потому. что они живут не в среде татар и башкир, кряшены , как говорится "заторчали" поэтому сохранили свою татарскую идентичность, они на самом деле "чистые" татары, по сравнению с мусульманами, те в большей степени имеют булгарское происхождение, но и про кряшен нельзя сказать, что они не смешивались со своими мусульманскими соплеменниками , это нормальное явление!
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    Анонимно 21 дек
    Основным источником информации по Волжской Булгарии являются отчёты посланников Багдадского Халифа в эту страну. Посланники упорно называют булгар славянами и подчёркивают что их язык, совсем не похож на язык тюрок. Ошибиться они не могли - из славян состояла гвардия Халифа, а через земли тюрок они проезжали по дороге в Булгарию. Именьковская археологическая культура на территории где располагалась Булгария несомненно славянская. В 1236г татары разрушили все города Булгарии , а в 1239-40г окончательно зачистили территорию. На захваченной территории они построили город – Болгар( уничтожен Тамерланом в 1395г). Представление о языке, на котором говорило население Болгара дают сделанные арабской графикой надписи на надгробиях. Самое старое датировано 1271г и написано на караханидском языке. Караханиды, жили на северо-западе, современного Китая и принимали участие в походе Батыя. В 14м веке появляются надписи на языке близком к чувашскому. Надписей на языке близком к языку казанских татар нет. Старо болгарский язык хорошо изучен, это церковно-славянский язык. Слов тюркского происхождения в нём нет. На сегодняшний день нет ни каких доказательств, что казанские татары являются потомками волжских булгар. У поволжских финно угров и казанских татар доминирует гаплогруппа N1a1- 61% -67%. Субклад приволжский. У русских и крящен её нет !
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    Анонимно 21 дек
    "Тень на плетень"! Во первых, нужно понять, что есть слово "славяне" и как тогда и с чем оно интерпретировалось?! Если брать совпадения по языку и например считать по языку булгар славянами, то почему Волжская Булгария неоднократно участвовала в сражениях с как бы родственными славянами Киевской Руси, что же касается дунайских болгар , они поглощены неимоверно большим по численности действительно ,славянским народом, славянским не только по языку , но и по определению, а вот волжские булгары были названы славянами не по языку , а по определению, а язык , какого типа, констатируется по сравнению с языками , которые себя позиционируют и кого признают по принадлежности общепринятого адресно, а если волжские булгары сочиняя свою страну вовлекали в него окружающие этносы и народы, а элита состояла из евреев -ашкенази , то понять с кем эти посланники общались и при этом сделали свои выводы трудно, полное оформление Волжской Булгарии могло произойти только после исчезновения страны сюзерена , Хазарии и наплыва хазар в более менее дружественную Волжскую Булгарию и главной идеологической составляющей является принятие ислама официально, как государственной религии, а до этого момента, они могли называться славянами по причине вассальной зависимости от Хазарского Каганата! После полного исчезновения с карты страны, называемой Хазарией, внезапно в Степи появились половцы, неизвестно откуда возникшие и началось брожение в тюркских ордах, оттуда бежали потерпев поражение от половцев печенеги.Значит не вполне разгромленные отряды хазар вторглись в Степь и там произошёл практически переворот, хазары привнесли новые установки, мирным степнякам они не понравились , произошёл раскол , печенеги , судя по названию, оно видимо определяется , как бы "заготовкой сена", а половцы не особо этим "заморачивались", набеги , войны и сбирание дани , их стихия, под этого подходит и менталитет, когда то господствовавших ,хазар! Ясно, что Казань, в прошлом,хазарский город! Половцы-татары- хазары-булгары , это этапы одного пути , одного народа!
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    Анонимно 21 дек
    Есть главное доказательство, что на сегодняшний день, потомками булгарских племен, которые здесь приняли ислам в 922 году, являются только казанские татары. Что и отражено в арабских летописях. А ни кряшены,ни русские , здесь проживающие ,мусульманами не являются.
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    Анонимно 21 дек
    Татары стали мусульманами в 13м веке и то по большей части формально. Масса описаний очевидцев, что ещё в 16м веке татары были больше язычниками а не мусульманами.
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Почитайте отчёт секретаря посольства Багдадского Халифа в Волжскую Булгарию. Очень интересно написано. Там есть описание булгар и тюрок, через земли которых ехало посольство. Булгары не были тюрками !
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    Анонимно 29 дек
    Ошибаешься.Кипчако -тюрко -татары были мусульманами намного раньше 992 года.И сами булгары 992 год это официоз. Этот год условно принятая дата отсчета принятия ислама.Посланник арабского Халифа ибн Фадлан привез грамоту от Халифа .Была торжественная церемония по факту официального принятия ислама.А то создается ложное представление .Вот приехал Фадлан и сразу вдруг все население Булгарии стали мусульманами.
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    Анонимно 09 янв
    20 дек
    Бессмыслица! В то время татар,- мусульман выселяли.Заселяли их другими людьми, порядки менялись , в общем превалировало общее и довлело над частными проявлениями отдельных особенностей.В этом случае нужно было приспосабливаться к большинству имеющими силу и власть, но это уже были не татары! Тогда зачем бывшим "пленникам" цепляться за чужое, нужно было вливаться раз это выгодно и родное! Но нет, в том то и дело, что от родного невозможно отказаться, тем более всё таки остались группировками, селениями, вот и в трудную минуту поддерживали друг друга , но и "мимикрировали", как то старались сохранить своё, хотя бы в возрождении до-мусульманских обычаев !
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    Анонимно 10 янв
    В принципе можно выдвинуть и такую гипотезу, что мусульмане булгары-татары лояльно относились к армянам, они селились среди них, занимались в основном торговлей.На древних сохранившихся памятниках булгарского периода встречаются и армянские слова.Они приняли веру григорианского направления ещё во II- YIв.в., могли спокойно отатариться , но сохранить свою веру, у них и название было, "таты"
    Существует гипотеза о том, что название «татары» произошло от древнеперсидского слова «тат» - так в старину называли персов. Исследователи ссылаются на ученого XI века Махмута Кашгари, который писал о том, что «татами тюрки называют тех, кто говорит на фарси».

    Источник: Откуда взялись «татары»
    © Русская Семерка russian7.ru
    Ответить
    Анонимно 10 янв
    На древних сохранившихся памятниках булгарского периода встречаются и армянские слова.Они приняли веру григорианского направления ещё во II- YIв.в., могли спокойно отатариться , но сохранить свою веру, у них и название было, "таты"
    Здесь , к сожалению не подойдёт, татары называют правильно верующих этой конфессии :"христиан", а тут , "кряшен", это самоназвание самих татар принудительно переведённых в эту веру!
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    Анонимно 13 апр
    Грамотно.
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    Что значит "генетически отличаются"? Вы генетик и делали исследования?
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  • Анонимно 20 дек
    Ну конечно их насильно не крестили-им же за новую веру красную рубаху давали.
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    где можно приобрести?
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    Где купить такую книгу? У нас тоже на роду много православных крещеных татар и вопрос всегда интересовал. Согласен, что кряшены- отдельная этническая группа. Слишком уж богатая культура и история. Только послушайте песни с Вятки,из Парижа, Фершампенуаза и других- столько там мелодичности и философской глубины! Донские казаки могут позавидовать..
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  • Анонимно 20 дек
    Надо спросить у них как они себя сами идентифицируют. А то некоторые турки например считают курдов некими "горными турками"
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Мы считаем себя татарами! =Мамадышский район
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    ну считай себя дальше
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Мы, нет= Нагайбакский район!!!
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    а че спросил? или спросил, чтобы услышать то, что хотел? а вот нет, получил, что получил, получи и распишись )
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Из "Нагайбакского района" точно не татарин и не крящен
    Ответить
    Анонимно 01 янв
    Молодцы! Еще надо Вам в ИСЛАМ перейти.
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    себя они идентифицируют как кряшены, а не как татары-кряшены
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    Книга великолепна!
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Обложка?
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Да он ее даже не читал, но уже заявляет, что великолепна. Тираж всего 300 экз, в открытую продажу не поступит из-за маленького тиража, разойдется среди узкого круга людей. К сожалению.
    Ответить
    Анонимно 20 февр
    А я из широкого круга людей и приобрёл... Главное желание
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    Эта статья сподвигла меня вспомнить мои далекие студенческие годы. Жила я в общежитии с девочкой, еезвали Олеся, русское имя и фамилия тоже. Как то я заговорила с ней на татарском, а они мне ответила чисто, без акцента на татарском, вот мое то удивление было! она кряшенка, очень приятнаяи порядочная Олеся
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    Крящены, наряду с морвинами, чувашами, удмуртами, марийцами, башкирами и хозяевами этой земли татарами являются единственными коренными жителями Татарстана
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    русских, как мы поняли, неуважаемый русофоб, к коренным народам Поволжья не относите, а?
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    Конечно нет. Разве для этого есть основания?
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    Казанские татары не являются коренным народом Поволжья. Пришли из Закавказья, по той причине, что были выгнаны с их прежних земель более сильным народом. "Подвинули" местных народностей - чувашей, мари, удмуртов. "Подвинули" - это значит согнали их с хороших земель, с мест, богатых зверем и рыбой и другими промыслами. Кто сопротивлялся - убивали, пленяли, продавали в рабство. Остальные ушли сами - в леса, в неудобья - на новые земли.
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    А каким народом были "выгнаны" татары из Закавказья?
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    Анонимно 10 янв
    Ну, это легко опровергнуть ! Языки народов Кавказа, Закавказья с татарским схожи , они остались на местах.Например кумыкский. почти такой же. балкарский очень похож. Но есть причина , дело в том, что мишары -татары приняли ислам гораздо раньше , чем в Волжской Булгарии , в 737 году, в Булгарии в 921 г.Правда вера их была своеобразная суфийского толка, но всё равно, мусульманская, после падения Хазарии, в основном эти люди устремились в мусульманскую уже, Булгарию, а те, которые не приняли там и остались и ушли в другие тюрко-татарские племена, возможно они , некоторые удалились и на свою историческую родину, в степи ближе или к ним , к уйгурам, практически уйгуры по своему языку , очень родственны татарскому, к тому же мы знаем , что татары долгое время использовали уйгурской письмо! Вот и герб Татарстана, их! Сказать , что казанские татары , мишары, тептяри приняли ислам позднее , в 1309 г.,это "натяжка!, не исключено , что некоторое, очень к тому же имелось небольшое примыкание к ним других татар и башкир, принявших ислам после, но это маленькая толика и можно даже такую малость не принимать в расчёт!
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  • Анонимно 20 дек
    Кряшены= крещёные татары, не надо искать других объяснений, а то начинают придумывать отдельный народ с библейских времён. Кто то сам захотел, кого то насильно крестили, это уже не важно. Важно - один народ, один язык, одна культура, две религии!
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    Анонимно 21 дек
    Почему же постоянно на заседаниях ВКТ и ТОЦ слышим, что ислам - это духовный фундамент татарского народа? а как же православие? Если кряшен считаете татарами, то и православие признавайте духовным фундаментом татарского народа
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    Анонимно 10 янв
    Если кряшен считаете татарами, то и православие признавайте духовным фундаментом татарского народа
    Ну,да, как же! Благодаря исламу сохранился и существует татарский народ. в том числе и вы ! Мы вас признаём татарами , а себя считаем истинными татарами и мы вас не стараемся принудить иди уговорить , по идее не настолько вы нам нужны, как мы вам, просто понять , некоторые из вас не могут, а, что сы вас в некотором смысле разбираем , так вы тоже наша история, правда не самая лучшая , но всё же! мы завоёвывали свою свободу с саблей на коне, вы зарабатывали свою жизнь за плугом на пашне! Поэтому и национальная одежда немного различается мы в сапогах, но не в лаптях, касаемо старины, а куда вам было деваться , если постоянно потрошили!
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    Анонимно 21 дек
    (((. . Важно - один народ, один язык, одна культура, две религии!))))))))0
    Не надо заблуждаться самому и других ввести в заблуждение. Ни какой не один народ ,ни один язык,ни одна культура и религии разные .Что и праздники у нас общие и вы тоже кушаете свинину и одеваетесь как кряшены ????
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    Анонимно 25 дек
    Главное, чтобы мы сильно отличались от русских. А с крященами всегда общий язык найдём
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  • Анонимно 20 дек
    Буинские Татары тоже сильно отличаются от казанских татар, а вологодские русские, очень сильно от московитов, это не предлог называть их отдельным народом. За книгу авторам огромное спасибо, Хороший приговор всем кто хотел расчленить татар на мелкие народишки. Не понимают некоторые, что это на руку большому брату. Чем мельче народ, тем меньше проблема!
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    Анонимно 20 дек
    "Брату" (в кавычках)
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  • Анонимно 20 дек
    Чингиз хан был "европеид", генетики проверяли его родственников , потомков,-чингизидов".Потом, по всей видимости он был из хазар, его племя назывался "золотым родом", осталось их прозвище, златокудрые (желто- кудрые) татары-царевичи! И вообще невероятно, что татары могли быть монголоидами, они хазары-половцы и казаки происхождением, как раз оттуда.Казань они основали!
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    Анонимно 21 дек
    Чингиз-хан - европеид? Что за чушь?! Модно, видимо, нынче историю переписывать.
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    Анонимно 21 дек
    07:42Анализ останков вероятных потомков Чингисхана показал, что их предок принадлежал к гаплогруппе, типичной для европейцев.

    Учёные из Кореи и Монголии провели анализ ДНК скелетов, найденных в захоронении Таван Толгой в Монголии. Хотя кости черепа этих людей несут монголоидные черты, их предки по мужской линии принадлежат к гаплогруппе R1b-M343, типичной для европейцев. Гаплогруппой называют набор генов, которые наследуются от одного общего предка и имеют определённую мутацию в конкретном участке ДНК. Открытие резко расходится с принятой точкой зрения, что Чингисхан принадлежал к гаплогруппе C3c-M48, типичной для азиатов. Соответствующая статья опубликована в журнале PLoS ONE.
    ...Что интересно, многие "русские" князья оказались монголоидной внешности.(Реставрация С.Герасимова.)
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    Анонимно 29 дек
    А были ли Чингиз-хан на самом деле?
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  • Анонимно 20 дек
    Кряшены по логике не золотоордынцы, это должно быть татары-хазары и родственные им армянские татары.Ногайбаки, -золотоордынцы, поэтому и быстро таяли смешиваясь с казаками и становились русскими, а кряшены проживали среди родственных им булгар и не трогались с места, даже при завоевание Казанского ханства и насильственного крещения мусульман-булгар-татар, такая акция не несла им в себе угрозу, с русскими мало смешивались , так как имели длительную историю собственного превосходства и опыт своего государства и жизни в своём анклаве,нужно полагать, что и казанские татары также выглядели по внешности, но нужно считать, будучи мусульманами , они отступали к своим собратьям мусульманам и с ними смешивались, с казахами, башкирами, в основном с башкирами и те и другие во многом стали друг на друга похожи! Возвращались они уже немного с другим обличьем! Булгары -татары , переведённые в православие так ими и остались, если не убежали потом и вконец обрусели.
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  • Анонимно 20 дек
    Кряшен с татарского переводится как крещёный хватит огород городить .
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    Анонимно 21 дек
    //// Кряшен с татарского переводится как крещёный хватит огород городить//// Но и татар называли ,то басурманами ,то чеплашками.
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  • Анонимно 20 дек
    Наша семья из кряшен. Нам упорно и долго вдалбливают, что мы татары, но это не так, хоть мы и говорим на примерно одинаковом языке, но всё-таки тюрки это собирательное понятие, как и славяне. И говорить можно только о языковой общности. Так вот, нам бабушка всегда говорила, а её её родители, что мы не татары, а из другого народа, который потерял своё самоназвание. Придумывать ничего не буду и сказки выдумывать, как у нас любят некоторые, что мы булгары, возможно, это это всё догадки. Так вот, кряшены - это не крещённые татары. Кряшены приняли православие очень давно на этой земле, возможно, когда его стали сюда проводить. А тогда, напомню, что стоял вывор у всех, даже у Руси, и они возможно приняли бы ислам. На этот счёт есть даже поговорка-небылица, а может и явь. Уж не знаю. Поэтому неверно приписывать всех к одному и делить других. Помимо этих, передающихся знаний об нашем народе, вы можете увидеть отличия и внешне. Всё так же как с татарами и башкирами. Вроде бы называют всех одним, а на самом деле это разные народы, по той же причине, что я описала выше, разные даже внешне, а общее только части языка
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    Анонимно 20 дек
    где у вас старообрядцы и новообрядцы, раз вы давно приняли православие
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    Анонимно 20 дек
    Никакой это не крящен, неужели не понятно?
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    Анонимно 21 дек
    20 декТак вот, нам бабушка всегда говорила, а её её родители, что мы не татары, а из другого народа, который потерял своё самоназвание.

    Но так говорят и казанские татары, что они из булгар. Если посмотреть , кряшены в самом деле должны быть происхождением , хазары.Казань , они построили , как крепость . г.Биляр (Булгар ), ставшей впоследствии столицей Волжской Булгарии , и трансформированной из названия мадьярского (протобашкирское племя "биляр")Биляр в Булгар в результате завоевания этих земель хазарами , которые и населили эти земли смешанных с ними , родственных им булгар. Сама Хазария была много-конфессиональна, на раннем этапе происходила добровольная христианизация в отличие от преимущественно принудительного в других народах, верхушка , как и в Волжской Булгарии , иудейская, потом уже началась эра ислама, но многие, так и остались при ранее принятой вере, так и хазары, жившие с булгарами и относившиеся к друг другу предельно лояльно в этом вопросе не испытывали проблем! В целом , если предполагать, то кряшены преимущественно потомки хазаро-булгар, а остальные во множестве, булгаро-мадьяры (смешанные с протобашкирами и потом, уже с современными башкирами)
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    Анонимно 21 дек
    А где тогда (по Вашей логике) татары, после 1552 года насильно или добровольно принявшие христианство? Они упомянуты в тысячах и тысячах документов 16-20 веков. И почему у кряшен именно православие, а не восточное несторианство? Почему?
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    Анонимно 21 дек
    09:45 Если принять, что кряшены , это хазары принявшие христианство, то оно пришло к ним с Византии, православного типа.Несторианцы, татары -христиане Золотой Орды !
    Татары-мусульмане добровольно или принудительно переведённые в христианство, после 1905, некоторые селами возвращались в ислам, там же где присутствовала чересполосица и смешение населения , они навсегда стали русскими.
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    Анонимно 04 марта
    Пащиму, пащиму? Патумучта!
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    Анонимно 28 дек
    Получается у некоторых, что кряшены приняли ПРАВославие раньше русских, раньше Владимира? То-есть, русские были язычниками, а крящены уже построили церкви и назывались Василиями, Владимирами...Может, еще докажут, что они крестили славян .Читайте русских священников: кряшены- крещенные татары.


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    Анонимно 29 дек
    «Кряшены никогда не согласятся, что их насильно крестили»
    Представляю , приближается карательный отряд, им навстречу выходят толпа "кряшен " с огромным крестом и твердят :" кряшен, кряшен!".Отряд становится на постой друт , пьют и пользуют их баб! Потом появляются в семьях детишки на отцов непохожих. И так долгое время. пока не исчезли эти карательные войска, но эти непохожие детишки разомножаются и таких становится много и они оглядываюься , сравнивают себя со своими соплеменниками и задаются вопросом , отчего они такие не как они?! Кряшен , это пароль:"Берите всё, оставьте жизнь !" А зачем это слово мусульманам татарам, такое слово у них отсутствует, оно для карателей!
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    Анонимно 24 февр
    "Интересный экспромт, что это было, раскулачивали именно за это?!
    Никакой логики , белиберда!"

    Нет, раскулачивали, конечно, не за это. Автор хотел сказать, что при раскулачивании, когда бумаги оформляли, в графе национальность писали "кряшен", ибо именно так отвечали на этот вопрос выселяемые.

    Я что хочу сказать. Попал сюда случайно, с интересом и удивлением прочитал все комменты, в результате запутался окончательно )))
    А определенный интерес к теме вызван тем, что я тоже... кряшен! Правда, совсем чуть-чуть, на 25% (еще на 25 - хохол, и на 50 - русский, курянин). Конечно, татарского-кряшенского языка я не знаю абсолютно, и, будучи коренным дальневосточником, безусловно считаю себя русским и по языку, и по культуре, и по мировоззрению-мироощущению и т.д.
    Но всегда, с раннего детства, я знал, что мой дедушка - татарин. И его я знал прекрасно, благо прожил он 90 лет. До самой смерти он говорил по-русски с акцентом, и было забавно наблюдать со стороны, как мой дед с кем-то из земляков-татар говорит на каком-то "тарабарском" языке )))
    Я почему начал свой пост с цитаты о "раскулачивании"? Именно потому, что мои прадед и дед по материнской линии - кряшены из с. Старое Тябердино Кайбицкого района РТ. Там они родились и жили до 1930 года, когда их "раскулачили" и выселили на Дальний Восток.
    Дед много мне обо всем этом рассказывал, как они жили в Татарии, как их оттуда выселяли... Ну, раз в Татарии, значит, деда, ты ТАТАРИН? Этот вопрос на протяжении многих лет я задавал ему неоднократно, и столь же многократно, иногда с изрядным раздражением, дед упорно отвечал: "Нет! Мы - кряшены!" И в моей детской голове это никак не укладывалось, как это так- из Татарии, говорит по-татарски, и вдруг - нет, не татарин?! При этом бабка-хохлушка посмеивалась: "Да какой он татарин? Чувашия у них там рядом, вот и он, наверное, чуваш!" Дед кипятился, от возбуждения с еще бОльшим акцентом начинал говорить по-русски, пытаясь что-то объяснить про татар, чувашей, мусульман и православных христиан, неизменно заканчивая свою тираду: "Мы - не татар! Мы верим в Иисуса! Мы - кряшен!"
    И всякий раз эти дебаты с акцентом на "национальную" тему я для себя "переводил" так: дед - татарин из Татарии, только не мусульманин, а православный, крещеный (вот и слово "крещеный" он произносит с акцентом как нечто среднее между "крещён" - "кряшен", и вообще - Иван Алексеевич он, а его отец - Алексей Романович...).
    И лишь спустя годы, повзрослев-поумнев-почитав литературу, я понял, что же так упорно хотел мне вдолбить в голову дед: "Мы - НЕ ТАТАР, мы - КРЯШЕН!". И почему подчеркивал в своих рассказах о прежней жизни: "Наше село Старое Тябердино, а недалеко есть ЧУВАШСКОЕ село Чутеево, а в другую сторону - там такие-то села - это РУССКИЕ села, а вот такое-то село - это ТАТАРСКОЕ"!
    Да, так вот про раскулачивание... Когда я запросил архивное уголовное дело на прадеда, то обнаружил, что по делу их проходило 8 человек из с. Старое Тябердино:
    - Костеев Илларион (концлагерь на 8 лет);
    - Константинов Илья (концлагерь на 5 лет);
    - Константинов Андрей (концлагерь на 5 лет);
    - Мироваев Александр (концлагерь на 5 лет);
    - Казаков Евсей (выслать в Северный край);
    - Мироваев Алексей (выслать в Северный край)
    - Якимов Павел и Емельянов (Соломецкий) Андрей - освобождены.
    И на каждого арестованного, как и положено - анкета, а в анкете графа -"национальность". И у каждого из восьмерых в той графе - КРЯШЕН!
    Это было в марте 1930 года...
    Ну, как-то вот так мне все это навеяло, дорогие мои собратья татаро-кряшены...)))


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  • Анонимно 20 дек
    Кряшены отличаются от татар только вероисповеданием. И они не обрусели, а наоборот, сохранили чистый татарский язык. В кряшенских семьях между собой общаются на родном татарском, не в пример многим нашим татарам.
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  • Владимир Устюжанинов 20 дек
    Крящены- это часть волжско-камских булгар, куда проникло ранее распространенное в азиатских странах христианство несторианского толка. Сын Батыя Сартак был несторианином. За прошедшие века число несториан резко сократилось до немногочисленных прихожан Абисинской церкви. А название татары Чингис-хан распространил на покоренные кочевые народы после того как он уничтожил племя татар. А тем, кто гордиться своим происхождением от Татар, рекомендую внимательно прочитать поэму казанского поэта Мухамедьяра "Тухваи Мадан". Кстати Казань звучало как Каз*ан -дальняя граница на языке булгар-тюрки. Так назывался форпост на границе Булгарии с бургасами. После появления многочисленных жилых поселений форпост был переименован в Иски-Казан и только через полтора века это название было перенесено на ставку Батыя стойбище Саин Юрт.
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    Анонимно 10 янв

    Крящены- это часть волжско-камских булгар, куда проникло ранее распространенное в азиатских странах христианство несторианского толка. Сын Батыя Сартак был несторианином. За прошедшие века число несториан резко сократилось до немногочисленных прихожан Абисинской церкви. А название татары Чингис-хан распространил на покоренные кочевые народы после того как он уничтожил племя татар.
    Неизвестно, как историю писали в древние времена, скорее передавали и возможно больше устно, книги были дорогим удовольствием и не всем народам доступны! Значит больше сочиняли!
    Если взять самое старое монгольское письмо , по преданию они начали якобы уйгурской письмо, но вертикально.Различия очень большие и по применению языка и стилистике, потом в это же время уйгуры применяли и арабское письмо, более прогрессивное к этому времени.Поэтому сказать, что Чингиз хан там был и, что делал, уничтожал татар , потом внезапно объявил себя царём всех татар!? Неадекватно , "крышу снесло", что ли ?! Зная по его поведению, что он был очень мстительным и злопамятным человеком, такие действия , это парадокс и так не должно быть , не бывает! И время то, какое , по легенде собирания племён, покорение государств.Вчера они только, что воевали между собой, а так быстро поладили и признали его своим владыкой, это тоже нонсенс, не могут ватаги реализовывать себя организованной силой.Здесь совершенно другая история, она или злонамеренно , специально искажена , что вернее или же запутанная за неимением достаточных знаний!
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  • Анонимно 21 дек
    Если вдруг (якобы) кряшены не татары, то ответьте чётко и ясно - где крещёные татары? Огромное количество документов подтверждает, что начиная с 16 века некоторые татары были крещены (насильственно, редко добровольно-вынужденно). Где эти тысячи крещёных татар? Куда они делись?
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  • Анонимно 21 дек
    08:50У русских и крящен её нет ! Натянуто! Смотря сколько обследовали и из какого региона, совпадение может быть с русскими казаками, а они , как раз оттуда, из того же прошлого!Ну раз , совпадение, что и требовалось, доказать , на том и "тормознули"!
    Если народ определять по наличию отдельных слов какого то отдельно взятого языка, то несомненно , русские . это татары, а чукчи, это русские!Не смешно?! Начиная с 10 века Волжская Булгария подверглась массовому заселению половцами, как раз время , когда Хазария "ушла"! А их язык иони сами уж точно , они относятся к прямым предкам татар и башкир!
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  • Анонимно 21 дек
    16-18 \\\Вам наверное до сих пор не известно,что при Екатерине2 всем татарам ,насильственно принявшим Православие разрешили вернуться в лоно Ислама.Что они и сделали..
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    Анонимно 10 янв
    21 дек
    16-18 \\\Вам наверное до сих пор не известно,что при Екатерине2 всем татарам ,насильственно принявшим Православие разрешили вернуться в лоно Ислама.Что они и сделали..
    Не все и кто вернулся и им приходилось возвращаться в православие, поэтому вы можете судить по своим церквям, кто вы есть и кем были ваши предки1 Каменных старинных церквей к кряшенов не должно быть в отличие от русских селений.Они строили наспех , деревянные и сжигали их при первой возможности , иногда это повторялось.Вот так вот , посмотрите , поройтесб в архивах и узнаете больше о себе! Практически шла такая "игра" вплоть до 1905 года , вот тогда мусульмане вздохнули свободнее, а так самое милосерднее, душили непомерными налогами, грубо говоря "жрать " было нечего, продразверстка по царски! Петербург строили "лашманы", так называли татар, но не только они ,много народов, на их костях построен этот город! Изучайте историю, а не выдумывайте!
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  • Анонимно 21 дек
    В книге четко дали ответ. Кряшены ни какие не татары Казанские. А потомки Ногайцев. Это и не одно и то же с татарами.Хотя нынешние татары Казанские являются смесью тюрок с чувашами ,мари, удмуртами.Об этих фактах есть многочисленные факты и документы.Как и каким образом принимали Ислам и стали нынешними татарами.
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  • Анонимно 21 дек
    Разные субэтносы татар Поволжья (казанских татар, мишарей, кряшен) объединяет высокая (более 60%) доля наиболее частых гаплогрупп Y-хромосом: I1-M253, N1c-LLY22g, R1a-M198, сочетание которых характерно для населения Урало-Поволжья и Севера Восточной Европы. Преобладание этого компонента может указывать на сохранение в генофонде татар Поволжья наследия дотюркского автохтонного (или, во всяком случае, дозолотоордынского) населения региона.

    Доля принесенного миграциями «южного» генетического компонента (суммарный вклад гаплогрупп Е1b1b1-M35; G2a-P15; I2а-P37.2; J1-М267; J2-M172) у казанских татар составляет 15%, у мишарей -23%, у кряшен - 29% При этом в «южном» компоненте казанских татар преобладает гаплогруппа I2a-P37.2 (распространенная в Восточной Европе и в Cредиземноморье) у кряшен гаплогруппы G2a-P15 и J2-M172 (переднеазиатские по происхождению, но первая доминирует в популяциях Западного Кавказа, а вторая J2-M172 «кавказско-переднеазиатская».) Вклад третьего, наиболее тусклorо у татар «Центральноазиатского» генетического компонента, составляет всего лишь 1% у казанских татар, 3%-у мишарей и 6% у кряшен (суммарная доля гаплогрупп С3-М217: О2-P31; O3-М122)[31]

    Популяция кряшен из Мамадышского и Алексеевского районов Татарстана характеризуется наличием гаплогрупп C3-M217 и G2a-P15, суммарная доля которых составляет около 20%. При этом все-таки доля гаплогруппы С3 в данной выборке кряшен меньше, чем гаплогруппы G2a.[31]//////// И генетика говорит ,что кряшены к татарм и татары к кряшенам абсолютно никакого отношения не имеют.То есть РАЗНЫЕ.
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  • Анонимно 21 дек
    Распространение

    Кавказ

    В настоящее время из довольно крупных народов, гаплогруппа G с наибольшей частотой встречается среди осетин (обнаружена у 60 % осетинских мужчин), в Дигорском и Алагирском районах Северной Осетии — до 75 %.
    Из небольших популяций, очень высока частота встречаемости гаплогруппы G среди шапсугов и казахского рода мадьяр — около 80 %. Следующими после маджар, шапсугов и осетин по частоте встречаемости данной гаплогруппы идут абхазы и терские казаки — у них она встречается с частотой более 50 %[источник не указан 89 дней].
    В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Сванетии и Шида Картли(Грузия) — около 30 %. Ярким представителем гаплогруппы G был Иосиф Сталин
    На Кавказе к востоку от Осетии — среди чеченцев, ингушей и народов Дагестана гаплогруппа G встречается значительно реже — с частотой 0-5 %. Исключение составляют лезгины и аварцы с частотой около 16 % и 12 % соответственно.) у кряшен гаплогруппы G2a-P15 и J2-M172 (переднеазиатские по происхождению, но первая доминирует в популяциях Западного Кавказа, а вторая J2-M172 «кавказско-переднеазиатская».)
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  • Анонимно 21 дек
    Ваши гаплогруппы не дадут ответ, почему немцы правители России Елизаветы, Александры и Николаи называли себя русскими. Этничность - это не гаплогруппы. Многие татары называли бы себя хазарами, печенегами, половцами, булгарами. Нет - мы татары！Хотите - сами делитесь на древлян и полян, датчан-Рюриковичей и немцев-Екатерин. Мы единая нация, мы татары！
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  • Анонимно 21 дек
    Ваши гаплогруппы не дадут ответ, почему немцы правители России Елизаветы, Александры и Николаи называли себя русскими. Этничность - это не гаплогруппы. Многие татары называли бы себя хазарами, печенегами, половцами, булгарами. Нет - мы татары！Хотите - сами делитесь на древлян и полян, датчан-Рюриковичей и немцев-Екатерин. Мы единая нация, мы татары！
    Ответить
    Анонимно 21 дек
    ///\. Нет - мы татары！Хотите - сами делитесь на древлян и полян, датчан-Рюриковичей и немцев-Екатерин. Мы единая нация, мы татары！))))))
    В татары вы себе возьмите и азербайджанцев и всех нерусских,которых до революции называли-татарин.Только вот они хотят ли быть татарами?? Нет ,наверное не хотят ,потому что они не татары. И мы тоже не татары-кряшены.
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    Анонимно 21 дек
    По гаплогруппам , согласен,главное, язык, родная! Цари , например , Екатерина II называла себя "руска", это не одно и тоже с русской!
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  • Анонимно 21 дек
    Гвардия в Хазарии состояла из хорасанских мусульман.
    Важно знать, что это были уже иные хорезмийцы - мусульмане, ибо к середине VIII века Хорезм, завоеванный в 712 году арабами, принял ислам (так, хорезмшах, правивший во второй половине VIII века, имел уже мусульманское имя Абдал-лах[170], начальник наемной гвардии Каганата в первой трети Х века звался Ахмад[171]).

    Знаменитый арабский географ и историк Масуди писал в 943 году о наемных воинах Каганата: «...они являются переселенцами из окрестностей Хорезма. В давние времена: (по-видимому, за столетие до создания сочинения Масуди.- В. К.)... они переселились к хазарскому царю. Они доблестны и храбры и служат опорой царя в его войнах. Они остались в его владениях на определенных условиях, одним из которых было то, что они будут открыто исповедовать свою веру (ислам.- В. К.)... также, что должность царского визира будет сохраняться за ними... также то, что когда у царя будет война с мусульманами, они... не будут сражаться, но что они будут сражаться вместе с царем против других врагов...». Они «садятся на коня вместе с царем, вооруженные луками, облаченные в панцири, шлемы и кольчуги. Среди них имеются и копейщики... Среди восточных царей этих стран только хазарский царь имеет войска, получающие жалованье[172]».

    Плата наемной гвардии (в то время, как сказано, уникальной на Востоке) обеспечивалась, в частности, высокими пошлинами на провозимые через Итиль товары. Гвардия, что ясно из рассказа Масуди, имела немалые права, но в то же время к ней предъявлялись самые что ни на есть жесткие требования. Об этом рассказал арабский путешественник Ибн-Фадлан, побывавший в соседней Булгарии (Волжской) в тот же период - в 922 году. Он писал, что если царь «отправит в поход отряд, то отряд не убегает вспять никоим образом, а если он обратится в бегство, то предается смерти всякий, кто из этого отряда возвратится к царю[173]». Таким образом, высокое жалованье давалось, в сущности, за самую жизнь воина...

    С. А. Плетнева утверждает, что эту наемную гвардию из хорез-мийских мусульман правители Каганата «использовали для борьбы с возвышаюйся с каждым годом на западе Русью и христианизирующейся Аланией» (цит. соч., с. 67). Здесь необходимо только уточнить, что гвардию едва ли отправляли непосредственно на Русь, в столь далекие от Итиля земли (до Киева - более 1300 км). Гвардия должна была прежде всего охранять правительство, и она вступала в борьбу с русским воинством только тогда, когда оно приближалось к Итилю (ряд достоверных фактов этого рода зафиксирован в арабских источниках).

    Военные операции против Руси осуществляло, очевидно, то ала-но-болгарское воинство, которое располагалось в подробно охарактеризованном выше огромном военно-хозяйственном лагере в междуречье Дона, Северского Донца и Днепра,- то есть на пограничье Каганата и Руси. Узловыми точками этих военных поселений были описанные выше мощные крепости (их открыто к настоящему времени более десятка); вокруг крепостей, как показали археологические исследования, размещались сотни и тысячи юрт, полуземлянок и наземных домов для воинов и их семей.
    1184 гг. Организатором активного нападения на г. Булгар был Андрей Боголюбский. Одним из характерных показателей ощутимости для булгар нападений с севера явилось переселение многих жителей из Булгара в глубину и в сторону от р. Итиль, по которому обычно приходили русские войска. Армянские купцы видя, что торговля перестала давать большие прибыли, а опасность для жизни с каждым годом возрастала стали покидать город Булгар. Так исчезла армянская колония, оставив после себя прозвище "булгар" и армянское кладбище. Особых значимых памятников в Булгаре не сохранилось, поэтому стали свозить в одно место татарские и армянские надмогильные камни и списывать с них тексты. На этом все кончилось. С середины XVIII века к этим надгробным памятникам начинают проявлять интерес чиновники и ученые из Петербурга. С этого периода стала рождаться теория о происхождении татар от "булгар".(Вспомните древнее армянско-татарское письмо, "бологир")
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  • Анонимно 21 дек
    Во время принятия ислама эльтебер должен быо иметь твёрдую опору в виде личной гвардии и она должна была быть непоколебимо мусульманской иначе он мог плохо кончить! И нужно быть уверенным , это были хорезмийцы!
    ...Ногайцы,как гвардия не могли состояться в Казанском ханстве, она состояла из бывших крымских татар и они не упускалли бразды военного управления из рук, но они потомки тех татар-булгар , которых переселил Батый в те места, в частности в Крым , для защиты рубежей империи, они не могли изменить своей мусульманской религии ни по каким обстоятельствам! Ногайбаки , это казаки преимущественно татарско-золотоордынского происхождения и они следовали за своими атаманами, они могли быть и христианами несторианского толка! По всей видимости , всё таки "кряшены" , они из хазар-татар !?
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  • Анонимно 22 дек
    Я сам кряшен/крещенный татарин. Мои предки и по отцовской и по материнской линии из мамадышского района. Здесь мало дается в комментариях о том, что есть деление на старокрещенных и новокрещенных. Практически все современные кряшены относятся к старокрещенным. Новокрещенные при Екатерине второй вернулись в ислам. А вот старокрещенные не вернулись, остались в православии и это очень интересно. Также мы забываем, что численность населения на тот момент в странах была значительно ниже и сегодняшние 200 тыс. тогда равнялись условным 10 тыс. жителей. При этом надо четко говорить о том, что дорог тогда не было. Не зря же в средние века все по рекам и морям путешествовали. Почитайте очерки начала и середины 20 века, ТАССР, даже в очень близкое для нас это время путешествие из Казани, например в Елабугу скорее возможно было по реке только. Очень плохие дороги, а тут 16-17 век.
    У меня есть свое видение и мне кажется, что было некое племя или племена, которые отставали в развитии от татар, т.к. у татар была письменность, благодаря Корану. Это племя было подвержено оттатариванию, приняло язык татар, как более «продвинутого» народа, но не приняло ислам. Но не приняло ислам не потому что, как-то относилось, а потому что это было уже по времени к завоеванию казанского ханства русским ханством.
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  • Анонимно 22 дек
    .00:50 Очень плохие дороги, а тут 16-17 век.У меня есть свое видение...

    Освоение Сибири и Дальнего Востока 17-18 в.в.Процесс распространения и внедрения в народные массы Сибири и Севера православного христианства составлял одну из важнейших сторон колониальной политики самодержавия. Христианизации населения этого региона политики придавали приоритетное значение как средству ассимиляции язычниками не только православных идей, но и идей русской государственности.
    Извиняюсь, но неправильное видение.Вон на какие просторы замахнулись, а тут под "носом" , не упустили бы. Никакие не племена , при том не развитые. Народы! Самобытные со своими обычаями и собственным мнением, недаром было активное сопротивление марийцев и удмуртов, их в этом никто не мог сдержать , ни "развитые"татары , ни сильные русские! Более того, марийцы не только сами , но и татар принуждали к сопротивлению! Было такое в истории!
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  • Анонимно 22 дек
    крещеные татары это настоящие защитники Казани потому что крестили безруких и безногих которые не имели возможности вовремя с баблом сбежать
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    Анонимно 10 янв
    22 дек
    крещеные татары это настоящие защитники Казани потому что крестили безруких и безногих которые не имели возможности вовремя с баблом сбежать
    Это принимается! Вполне возможно, что так и было!
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  • Анонимно 22 дек
    ((((( И на семинаре выступали с кряшенской песней женщина и ее ученик. Я родился далеко, в Пермском крае. Я слушал эту песню и понял, что песня — кряшенская, а мелодия-то наша. Эту песню у нас в деревне уже не поют, но родители-то пели. И я понял, что это наши общие корни. Совместные корни не только в музыке».///\\ Так не бывает уважаемый Ф Ислахов .Раньше пели ,сейчас не поют.Если кряшены всегда песню ; Ак калфакнын краралган чагы , туганнарнын сагынган чагы ; пели , то и сейчас поют. У вас похоже сказать нечего. Если даже песню какую пели не можете вспомнить.
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  • Анонимно 22 дек
    Кряшены - это татары, т.е. крещеные татары. Наш народ двухконфессиональный!
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  • Анонимно 23 дек
    Все Татары братья и мы один народ! И не важно кряшены, сибирские и т.д. Все мы должны жить в дружбе и уважать друг друга и держаться вместе. А в идеале чтобы татары и башкиры еще сделались одним народом.
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  • Анонимно 23 дек
    Послушал я тут вас и пришел к заключению, что кряшены- это древняя народность Поволжья, принявшая православие ещё во времена крещения Руси.. Уклад жизни, родовые отношения, обряды, особенно одежда- типично ярославских или тульских урусов. Но это, безусловно, тюркская народность, так как язык, в основе своем, не мог быть заменен, хотя и имеет большое своеобразие. Такая же, не менее яркая картина, в Удмуртии, да и во многих других сторонах, хотя туда православие привезли несколько позднее.. Но там есть бисирмяне, которые говорят по-татарски, а вера- разная.. Да, дороги всегда были плохие: ещё в середине 1970-ых не было дорог между целыми районами Кировской области и Удмуртии.. Желательно Большую книгу писать дальше. И пересмотреть "Нашествие"- не было там монголов..
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    Анонимно 23 дек
    Это легко опровергнуть , крещение проходило не так просто и вовсе не добровольно, потом оно требовало обязательной купели, это Днепр, а не Волга! Распространяться не нужно , много "букафф", но наивное представление!
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    Анонимно 09 янв
    23 дек Какие дороги у якутов, у многих северных народностей?! Что они ,приняли православие задолго до Древней Руси?!
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  • Анонимно 24 дек
    Интересно, как именовались кряшены в былые времена? Ведь их так назвали татары, как и называют мордвинов- чирмеш, удмуртов- ары.. Марийцы тоже имеют какое-то народное бытовое название. А у финно-угоров татары- бигеры. Так старики говорили.
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    Анонимно 26 дек
    Крашеннар
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    Анонимно 28 дек
    Чирмешлэр марийцы. Мордва мохшалар.
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    Анонимно 09 янв
    24 дек
    Интересно, как именовались кряшены в былые времена? Ведь их так назвали татары

    Но ,это вообще! " Ни в какие ворота не лезет" Искажённое слово русского происхождения."крещёный". Немножко, мозг включайте!
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  • Анонимно 25 дек
    Не было такого названия, появилось в советское время,где то в шестидесятые годы.Нужно полагать связано с индустриализацией и урбанизацией,выдачей паспортов сельским жителям! Короче поведение татар -христиан , молодёжи изменилось , можно его сравнить с поведением Шакирзяна Мухаметзянова - Александра Матросова, не смысле совершения подвига, а кроме того, конкретно,смены имени!
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  • Анонимно 25 дек
    Автор от 10-24 Да. Оказывается вы свою Историю не очень то хорошо знаете. Раньше в давние времена Казанские татары именовались Казанлы . А не некоторые сами именовались Булгары. А слово ТАТАРИН ,это было данное прозвище ВСЕМ нерусским .Это сейчас Мишары -татары.А тогда ,Мишары .И кряшены тоже , кряшен , без слово -татар.
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    Анонимно 09 янв
    Людей объединяет язык в один народ! Всё равно , как ты себя назовёшь, хоть "инопланетянином" и если при этом ты не издаешь протяжные и прерывистые звуки , а составляешь из них правильные татарские слова , то ты татарин и даже , если не знаешь своего родного языка , но должен понимать откуда пришёл на белый свет и сознаёшь, ты татарин!
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    Анонимно 09 янв
    25 дек
    Автор от 10-24 Да. Оказывается вы свою Историю не очень то хорошо знаете. Раньше в давние времена Казанские татары именовались Казанлы . А не некоторые сами именовались Булгары. А слово ТАТАРИН ,это было данное прозвище ВСЕМ нерусским .Это сейчас Мишары -татары.А тогда ,Мишары .И кряшены тоже , кряшен , без слово -татар.
    Неверно! И сейчас принято называть людей постоянно, проживающих в определённых населённых пунктах прозывали по их названию, например Москва.-москвичи или ранее , "московиты", ну это не они сами так себя называли, это не национальность! Если существовала Волжская Булгария то , это уже государство и оно было названо в честь большинства, объединяющего народа, это можно назвать национальностью, тем более существовал государственный язык и письменность! Мищары или изначально ,"мшари", -жрецы , по современному можно назвать "колдунами", это из Хазарии , а ещё раньше из Древнего Шумера, слово их происхождения! Принимая во внимание, что хазары проживали ниже по Волге и на Кавказе, где распространён суфизм, а он , как считают представители других мусульманских мазхабов(учений) не лишён эленментов "колдовства", они принимая ислам не могли избавиться от своих вековечных привычек и практически были тогда суфиями, после принятия башкирами ислама распространили это учение и в их среде! Есть ещё одно название , "бесермяне", по русски "басурмане", ну это те же хазары -мишары, по смыслу переводится, как "завоеватели".После их лишения господства , взятия Казани, это слово исчезло из за , понятно, каких причин, а "мишары" остались, так как своим привычкам они не изменили.Хотя они такие же татары, как и тептяри .Тептяри, это булгары , название появилось также после падения Казани, это беглые булгары, самый известный из них Салават Юлаев, они в основном бежали к башкирам , сеяли там смуту и провоцировали на восстания, башкиры их не выдавали , пытались сосчитать возросшее количество количество новобашкир с помощью контролируемой властями количество добычи потребляемой соли , а потом проще, переписывали , от слова тетрадь на татарском, "дэфтэр" , возникло и слово "тептярь".Название "кряшены" также, как и "тептяри" появилось такде почти одновременно по тем же причинам, просто "кряшены" не убежали , а остались!
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  • Анонимно 25 дек
    Корень кряшенов происходит из древних 12 веков,со времён нагайбаков,почитайте когда они пришли на защиту сюда,кому интересно,после произошли татары,после прихода монгол,так что книгу в печку историков уволить!
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    Анонимно 09 янв
    Ногайцами или потом , ногайбаками называли людей, -татар , входивших в отряды татарского хана Ногая.Слово произошло от его имени!
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  • Анонимно 25 дек
    Если наши предки всегда, даже при раскулачивании и арестах, называли себя кряшенами зачем "ученые" фантазируют как нас называть? Им такого права наш народ - кряшены, не давал! С какой целью-то эти "умники" это делают? Среди этих "ученых", заметьте, кряшен нет. И еще для некоторых комментаторов скажу:"Вы обращали внимание на корреное различие национального костюма, национального танца кряшен от татарского? А антропологические параметры? С таким же успехом можем назвать татар турками и как Вы среагируете своим самосознанием на подобное? Поэтому фантазии свои оставьте по поводу кряшен! Татарами кряшены никогда не были, не зависимо от того нравится это ученым из местной "Академии" или нет!
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    Анонимно 09 янв
    Интересный экспромт, что это было, раскулачивали именно за это?!
    Никакой логики , белиберда!
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  • Анонимно 25 дек
    Татары-кряшены - это потомки ногайских татар-несториан. У меня мама кряшенка, а отец закамский татарин. И они в семье говорили на одном чистом татарском языке, без арабизмов. О татарах-кряшенах и нагайбаках очень хорошо написал С. М. Глухов-Ногайбек в работе "Гвардейцы Сююмбике". Мы все татары. И гаплогруппа у меня R1b1. Комментарий про гаплогруппу Чынгыз хана очень интересен. Мне покойный отец всегда говорил, что Чынгыз хан - наш великий предок.
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  • Анонимно 25 дек
    Уважаемая от 21 11 Но ведь Ногайцы , они и есть ногайцы. Возможно наши предки (кряшены) пришли с Кавказа и смешались с народами Поволжья . .И кряшен перечислять к татарам казанским это не правильно.И очень интересные моменты есть в этой истории. А еда и языческие праздники? Откуда и от кого они? В начале 20 века в Татарстане еще были кряшены-язычники. У меня покойная бабушка ходила в лес и оставляла лесным духам еду. У татар такого нету же.
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    Анонимно 09 янв
    25 дек
    Подумайте! Марийцы,- христиане, в то же время не отказались от своих замечательных обычаев! Преследовали не за то , что ходили в лес и незаметно кормили своих духов, а за возврат к исламу, это же было опаснее !
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  • Анонимно 26 дек
    В Кайбицком районе Республики Татарстан есть село Хужахэсэн ( по- русски Хозесаново). В этом селе до сих пор стоит мусульманское кладбище. Местные называют Мазар. В 1900 году кряшенам этого села выделили надел земли для захоронения кряшен, то есть кряшенский мазар. На Троицу население села Хужахэсэн в первую очередь идёт поклониться на могилу кряшена, которого первым похоронили по кряшенскому обычаю. А до того времени, т.т. до 1900 года всех кряшен хоронили на кладбище соседнего села Чутеево, которое относится Чувашии. Просто запрещали хоронить в своём селе. В селе Хозесаново почти что все семьи смешаны с чувашами. А позже и татарами. Историкам надо историю кряшен каждой деревни изучить отдельно и досконально. Студентам истфака есть где набраться опыта.
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  • Анонимно 27 дек
    Хөрмәтле якташлар! Татар һәм керәшен тарихында күпме генә актарынып бәхәсләшсәк тә, без төгәл хакыйкатьне таба алмаячакбыз. Бу бәхәс хәтта галимнәр арасында да гасырлар буе бара. Әйдәгез, бер-беребезне кимсетмичә генә бу бетмәс бәхәсне туктатыйк! Бүген татарга да, нугайга да, керәшенгә дә, башкортка да Русия дәүләтендә тәмам эреп юкка чыгу, бетү куркынычы яный. "Разделяй и властвуй" дигән сәясәт алып барыла, һәм без - шул җинаятьчел сәясәтнең корбаннары. Телебезнең бетеп баруы хәтта шушы язмалардан да ачык күренә. Файдасыз бәхәс белән шөгыльләнгәнче, берләшик тә, алга таба ничек исән калу, телләребезне ничек саклау турында киңәшик, көрәшик. Бүген без кем генә булсак та, без бит - туганнар, чөнки без барыбыз да - Адәм белән Һава балалары. Барыгызга да дусларча сәлам!
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    Анонимно 03 марта
    Я вот казах по национальности из рода Алчин, а ваши татарский язык прекрасно понял как родной.
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  • Анонимно 27 дек
    Я бы купил, но где?
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  • Анонимно 27 дек
    Предки кряшен вероятнее всего племя гуннской - хунской империи произошли от булгарского князя Бу-Юрган (дядя Кана Кубрата), который с частью булгар принял греческое христианство в городе Херсонес в 7 веке н.э.
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  • Анонимно 28 дек
    Собрал племя Бу -Юрган ," укрыл одеялом " часть и сообщил им , что отныне все будете называться кряшенами,те конечно в недоумении , что за слово, но как провидец, хан, которого уже тогда кряшены назвали князем, хотя в YII веке и это слово ещё не подошло, но ведь они уже были экстрасенсами и "шарили" в будущем , так, что без вопросов, ну и сообщил им "князь", что назовут их кряшенами в шестидесятых годах 20 века, когда наконец введут паспорта на селе и их молодёжь попрёт в города ! )))
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  • Анонимно 31 дек
    Кряшенляр, вам срочно надо вернутся в законную религию - ИСЛАМ! АЛЛАХ вам в этом поможет и простит ваши ранние грехи!Амин!
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    Анонимно 07 янв
    02 янв
    ((((...вам срочно надо вернутся в законную религию
    узе сайлаган:
    кемгә, ут -зират, (благодатный уты)
    кемгә, Китаб - уку! ( Коран)
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    Анонимно 08 янв
    Люди , верующие должны понимать по всем канонам любых религий, просто так души облачённые в человеческие тела не появляются.Они приходят или смиренно получая испытания в большей мере или меньшей, смотря, как и чего они заслужили , но наверное и то , что имеют путёвку в эту жизнь при самых низких раскладах неплохо, значит стремились сюда попасть, а если так , то обязались идти по праведному пути , исправить прежние ошибки стать совершеннее. Приходят и многие заблуждаются, но ведь Всевышний не бросает свои творения без того, чтобы ни подсказать.А уж, как их распознать и понять , это уж личное дело каждого, такие правила игры!
    Знайте, что мирская жизнь — всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между вами,(Коран.С.57)
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  • Анонимно 02 янв
    ((((Кряшенляр, вам срочно надо вернутся в законную религию - ИСЛАМ! АЛЛАХ вам в этом поможет и простит ваши ранние грехи!Амин!)))
    Только после вас уважаемые мусульмане , Покажите пример , вернитесь обратно в ту Веру ,которую продали арабам ваши предки ,в Тенгрианство. И Тенгри простит вас и будете опять учить в школе свой родной язык. Тенгри вас наказал за предательство , отнял ваш язык , а потом отнимет и разум. Ну ,давайте с Богом ! АЛГА !
    Ответить
  • Анонимно 02 янв
    Самая верная и самая чистая вера, это ИСЛАМ!Амин!
    Ответить
    Анонимно 02 янв
    14 14 У этого уже процесс пошел .Уходит разум.
    Ответить
  • Анонимно 02 янв
    Упаси меня, Всевышний! Стоит увидеть, как мусульмане, по локоть в крови, под видом жертвоприношения без особой надобности умерщвляют сотни- тысячи животных, то пропадает всякое желание даже слышать что- либо о религии!. Спаси, Всевышний, заблудших от этого варварства!
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  • Анонимно 02 янв
    (((Самая верная и самая чистая вера, это ИСЛАМ!Амин!))))
    Да уж. Стоит восхищаться и есть повод для радости . Перед невинными маленькими детьми режут животных . Кошмар Каменного века и маразм .Тут тебе и верность и чистота и воспитание детей на личном примере.Господи! Спаси и Сохрани от этих .
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    Анонимно 08 янв
    Ут газаплаудан куркыгыз! Сезгә Ходай күрсәтүдән аңлагыз,соң булмасын!
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  • Анонимно 08 янв
    Конечно , каждому своё! Чтобы осуждать другое, отдалимое надо знать и близкое ! Некрасиво , приносить в жертву животных в неположенных местах и на виду у малолетних детей , но вроде татары этим не отличаются или есть факты, приведите примеры, что навряд ли , а за всю "Одессу" отвечать не стоит ,отдельные "проколы" у всех бывают , они и есть !
    В соответствующем возрасте подросток всё таки должен понимать предназначение предметов в мире и природе и если увидел приношение в жертву животных , то наверняка не станет называть животных человеческими именами.Потом, принесённые с молитвой и необходимыми ритуалами животное избегает мучений.А это судьба такая у них, служить людям.За стол собаку не сажают и выращивать их ради удовольствия, а потом выбрасывать на улицу, где они прозябают и гибнут, что это за гуманизм?! Собак разных пород выводят люди , есть охотничьи , пастушьи , дворовые , они и соответственно выглядят и приносят пользу , нужно полагать благодарные им люди не выкинут их за ненадобностью, другое дело шавки и болонки выведенные ради баловства , выгоняют и их , а куда им деваться, идёт смешение , появляются никому ненужные зверьки , а ведь большинство их имеют человеческие имена и кто их называл , их наверное по своему и любил, а раз назвал их так, как себя , то логично относится к ним , как к себе, разве не так?! А вы говорите?!....
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