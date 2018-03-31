Роботы Рафаэля Хакимова: андроид-первоклашка, беспилотник и «параситы» на меджлисах

«Реальное время» публикует отрывки из мемуаров директора Института истории им. Ш. Марджани

Фото: Максим Платонов

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов подготовил для «Реального времени» новый отрывок из своей мемуарно-аналитической книги «Шепот бытия», которую он продолжает писать. Сегодня наш колумнист представляет на суд читателя главы «Люди как роботы и роботы как люди» и «Машина желаний».

Люди как роботы и роботы как люди

Потрясающий факт — в апреле 2016 года в Японии робот с разрешения Министерства образования официально поступил в первый класс. При этом произнес короткую речь: «Я даже не мечтал об учебе в человеческой школе. Постараюсь оправдать ваше доверие». Говорящий робот-гуманоид Pepper («Перец») был официально принят в среднюю школу в японском городе Васэда в префектуре Фукусима. Учащихся призвали максимально использовать возможность общения с роботом.

Говорящий робот-гуманоид уже давно работал в сфере обслуживания — был няней, охранником, консультантом в магазинах и банках. А теперь Pepper будет учиться вместе с обычными детьми. Машина умеет распознавать человеческие эмоции и анализировать тембр голоса и создана для жизни рядом с человеком. Кроме японского робот знает английский язык. Он также может болтать со своими хозяевами и давать советы.

Такие устройства, как Pepper, разрабатываются корпорацией Softbank Corp. и предназначены для обслуживания клиентов в магазинах и банках. Первый выпуск в 1 тысячу роботов в июне 2015 года был распродан за одну минуту по цене 214000 иен за штуку (около 1900 долларов). Самообучающиеся роботы — следующее поколение, способное общаться с людьми. Роботы начали заменять людей на конвейерах и начинают осваивать сферу услуг.

Говорящий робот-гуманоид Pepper («Перец») был официально принят в среднюю школу в японском городе Васэда в префектуре Фукусима. Фото youtube.com



В западном мире роботы становятся повседневностью, в России они выглядят как высадка инопланетян. Российская общественность занята обсуждением очень важного вопроса — загнивания Запада и невероятными успехами своей страны на фоне жуткого кризиса в Европе, Америке и их сателлитах. В России благодаря работе СМИ, развитию бюрократии в невиданных масштабах люди становятся роботами. А вот «загнивающий» Запад из роботов делает Homo sapiens.

По миру идет волна признания криптовалют. Bitcoin уже сегодня стремительно наращивает свою мощь. В России же мы все еще возимся с наличкой. Мы не успели привыкнуть к кредитным карточкам, а очень скоро они будут не нужны. Автомобили перейдут на автопилоты, машинистов заменят компьютеры и т. д. Где же наше место? Производство перейдет в руки роботов, учеными и инженерами все стать не смогут. В условиях рыночной экономики человек будет ценен только как потребитель. Наша логика не улавливает кардинальные сдвиги. Они не будут плавными. Это квантовые скачки. К ним в России не готовы.

Машина желаний

Производство товаров и услуг все больше становится делом автоматизированных заводов или дешевой рабочей силы, и трудовая деятельность уже не является организующим принципом общества. В дискуссиях экономистов и политиков дело выглядит так, будто бы ничто существенно не изменилось, а новые технологии — просто набор модных игрушек для улучшения нынешней системы. Однако ряд стран уже вводят законы о налогообложении роботов, будто они — рабочие. Автоматизация жизни кому-то представляется сферой фантастики, но перемены происходят столь стремительно, что вчерашние фантазии внедряются быстрее, нежели способно наше сознание воспринять их данность. Даже в Татарстане на полях уже испытывают комбайны без водителей, КАМАЗ создал грузовики с автопилотом. Автоматизация стремительно захватывает одну сферой за другой.

Реально значение происходящих изменений пока что не осознается в полной мере, в то время как все наши прежние представления и концепции переворачиваются с ног на голову. Чем будет заниматься население? Не все же могут конструировать новые машины и технологии.

Значительная часть населения уходит в сферу услуг, но и туда уже проникают роботы. Появится масса невостребованных людей, которых нельзя назвать пролетариатом. Они окажутся безработными, но при этом образованными. Никто их эксплуатировать не собирается, поскольку таким классом являются отныне роботы. Удобство роботов в их качественной работе, отсутствии усталости и возмущения своим положением. Роботы не требуют социальных гарантий, они самонастраивающиеся и даже самообучающиеся. Цена на их производство резко снижается.

Даже в Татарстане на полях уже испытывают комбайны без водителей, КАМАЗ создал грузовики с автопилотом. Фото Антона Журавлева

Для существования экономики нужны не только производители, но и платежеспособные потребители. Новая ситуация переворачивает представления о взаимоотношении процессов потребления и производства. Потребление товаров и услуг, возможно, станет рассматриваться как альтернативная форма производства, ключевая для поддержания общественных механизмов.

Низы уже не будут состоять из работников в привычном значении этого слова, они не угнетенный класс, статья затрат, рабочая сила. Низы станут просто потребителями. Не важно, что они не производят, важно то, что они потребляют. Роль «пролетариата» в производственных процессах станет вспомогательной, а процесс потребления продуктов производства будет регулироваться свыше, но уже не капиталистами, а новым классом, управляющим информационными потоками.

В древнегреческих комедиях был такой постоянный персонаж по имени Парасит (сотрапезник). Он помогал при исполнении религиозных культов и имел право участвовать в общих застольях. Впоследствии он стал просто прихлебателем, развлекавшим хозяев. Антифан говорит в «Близнецах»:

Ведь парасит, когда мы без предвзятости

Его рассмотрим, вещь необходимая

Для счастья в жизни — никогда не молится

О бедствиях друзей, несчастьях с ближними,

Напротив, всем желает благоденствовать.

Живет богато кто-то — не завидует,

Но только молится, чтоб рядом с ним побыть

И разделять добро. Он благородный друг,

И безобидный, также не обидчивый;

Он не сварлив, не клеветник, а накричишь —

Сама улыбка; шутишь — заливается.

Любезен, весел нравом и забавен он.

И, верно, был бы также славным воином,

Кабы ему платили бы обедами.



У параситов роль состояла не только в развлечении хозяев. Аристофан в «Аистах» замечает:

Подашь на негодяя в суд, а он тебе

И выставит двенадцать лжесвидетелей

Из собственных нахлебников.



Активное внедрение автоматов и роботов не только облегчает обработку данных, но и включает обслуживание клиентов. Роботы работают на выставках, в банках, в больницах. Фото Олега Тихонова

Этот персонаж сохранился и в Римской империи, где он был непременным гостем за сто­лом богатого римлянина, развлекая хозяев лестью и остротами. В эпоху разложения Рима весь народ превратился в простого потребителя. Ювенал писал:

Этот народ уж давно все заботы забыл, и Рим, что когда-то

Все раздавал: легионы, и власть, и ликторов связки,

Сдержан теперь и о двух лишь вещах беспокойно мечтает:

Хлеба и зрелищ!



Параситы древнегреческих комедий мне напоминают некоторых наших имамов, старательно молящихся на застольях, развлекая гостей притчами из Корана.

Сфера услуг еще долго будет поглощать избыток рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве. Однако активное внедрение автоматов и роботов не только облегчает обработку данных, но и включает обслуживание клиентов. Роботы работают на выставках, в банках, больницах.

Расширение сферы услуг пока происходит за счет расширения «экономики впечатлений». Люди не просто хотят, например, в качестве туристов посетить незнакомые места, они ищут впечатлений. Развлечения, потребление и свободное время сливаются в единый, громадный сектор экономики. Гигантские зоны отдыха с фабриками развлечений, как правило, строятся поблизости от аэропортов. Самую современную и дорогостоящую технологию развлечений предлагают так называемые мультимедийные тематические парки: коллективное помешательство для рабов гаджетов. На бесчисленных развлекательных сайтах в интернете всегда к услугам потребителей интерактивные мыльные оперы и все мыслимые варианты бинго, лотереи и розыгрыши, всевозможные игры. Представление не прекращается ни на один день, оно непрерывно всегда, везде. Диснейленд стал образом жизни.

Перепроизводство имеет несколько каналов «уничтожения» богатств. Один из них состоит в роскоши, поглощающей изрядную часть богатств. Другой путь — войны, позволяющие расходовать огромные суммы. Третий — благотворительность. Однако для экономики важен не просто потребитель, а платежеспособный покупатель. При избыточном населении не для всех найдется работа, следовательно, их надо будет содержать обществу. Класс «параситов» понадобится для существования развитой экономики. Причем экономика впечатлений понадобиться не только для получения прибыли, но и за тем, чтобы занять «избыточное» население. Лозунг «хлеба и зрелищ» возвращается.