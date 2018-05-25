Рафаэль Хакимов: «Давление на историческую науку идет следом за давлением на татарский язык»

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Не утихает ситуация вокруг Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. По итогам прошлой публикации «Реального времени» директор института Рафаэль Хакимов пообщался с корреспондентом нашего издания. Напомним, что лидер татарстанской организации КПРФ и депутат Госсовета Хафиз Миргалимов заявил, что обратился в Прокуратуру РТ с требованием очередной проверки организации на предмет увольнений ученых.

— Мы дали Хафизу Миргалимову обстоятельный ответ по ситуации в институте, потому что Минтимер Шарипович попросил. Хафизов сказал, что это отписка. Его требование очередной проверки института, хотя не успела закончиться предыдущая, напоминает организованную травлю. К нам не выдвигают никаких серьезных требований, а придираются к мелочам вроде лишних полставки на уборщицу или наличия регламента вахтера. Очень похоже, что давление на татарскую историческую науку идет за давлением на татарский язык, — рассказал Рафаэль Хакимов корреспонденту «Реального времени».

Отдельное возражение Хакимова вызвало заявление Миргалимова о более чем 10 уволенных профессорах:

— Во-первых, у нас в институте нет такой должности — профессор. Есть доктора наук, их сегодня ровно 9. Во-вторых, если речь идет о Бурханове, то он не доктор наук, а кандидат наук. Хотя сейчас много всяких самодеятельных «академий наук», где можно и академика получить, но это другой вопрос. Мы десять докторов уволить не могли. Это ложь.

В прежние годы уходили сотрудники из института, но, заметьте, на повышение: в Академию наук РТ, КФУ, консерваторию. За последний год ушли двое. К тому же мы не уволили, а не продлили контракт Дамиру Исхакову (он доктор наук), поскольку у него нет темы и он не хочет работать на проектах, как это делают другие пенсионеры. Шесть лет после пенсионного возраста он работал, но темы не нашел, а то что предложил, мы не утвердили.

Альберт Бурханов тоже пенсионер. Мы расформировали его отдел истории татаро-булгарской цивилизации, поскольку там не хватало кадров и не велось работы. Специалистов, которые занимаются историей ранних тюркских государств, вообще немного. Сам Бурханов эти темы не поддерживал, а в свое удовольствие занимался татарскими деревнями. Правда, в институтский проект по истории татарских селений он тоже не смог включиться. С Алмазом Мухамадеевым, который хороший специалист по Тюркскому и Жужаньскому каганатам, Бурханов поссорился, и Алмаз перешел в другой отдел, — сообщил Хакимов.