Рафаэль Хакимов: «Давление на историческую науку идет следом за давлением на татарский язык»
Не утихает ситуация вокруг Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. По итогам прошлой публикации «Реального времени» директор института Рафаэль Хакимов пообщался с корреспондентом нашего издания. Напомним, что лидер татарстанской организации КПРФ и депутат Госсовета Хафиз Миргалимов заявил, что обратился в Прокуратуру РТ с требованием очередной проверки организации на предмет увольнений ученых.
— Мы дали Хафизу Миргалимову обстоятельный ответ по ситуации в институте, потому что Минтимер Шарипович попросил. Хафизов сказал, что это отписка. Его требование очередной проверки института, хотя не успела закончиться предыдущая, напоминает организованную травлю. К нам не выдвигают никаких серьезных требований, а придираются к мелочам вроде лишних полставки на уборщицу или наличия регламента вахтера. Очень похоже, что давление на татарскую историческую науку идет за давлением на татарский язык, — рассказал Рафаэль Хакимов корреспонденту «Реального времени».
Отдельное возражение Хакимова вызвало заявление Миргалимова о более чем 10 уволенных профессорах:
— Во-первых, у нас в институте нет такой должности — профессор. Есть доктора наук, их сегодня ровно 9. Во-вторых, если речь идет о Бурханове, то он не доктор наук, а кандидат наук. Хотя сейчас много всяких самодеятельных «академий наук», где можно и академика получить, но это другой вопрос. Мы десять докторов уволить не могли. Это ложь.
В прежние годы уходили сотрудники из института, но, заметьте, на повышение: в Академию наук РТ, КФУ, консерваторию. За последний год ушли двое. К тому же мы не уволили, а не продлили контракт Дамиру Исхакову (он доктор наук), поскольку у него нет темы и он не хочет работать на проектах, как это делают другие пенсионеры. Шесть лет после пенсионного возраста он работал, но темы не нашел, а то что предложил, мы не утвердили.
Альберт Бурханов тоже пенсионер. Мы расформировали его отдел истории татаро-булгарской цивилизации, поскольку там не хватало кадров и не велось работы. Специалистов, которые занимаются историей ранних тюркских государств, вообще немного. Сам Бурханов эти темы не поддерживал, а в свое удовольствие занимался татарскими деревнями. Правда, в институтский проект по истории татарских селений он тоже не смог включиться. С Алмазом Мухамадеевым, который хороший специалист по Тюркскому и Жужаньскому каганатам, Бурханов поссорился, и Алмаз перешел в другой отдел, — сообщил Хакимов.Татарстан
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/100304-rafael-hakimov-o-davlenii-na-tatarskuyu-istoricheskuyu-nauku