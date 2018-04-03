«Я всегда говорил, что башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация»
Интервью с Дамиром Исхаковым о полемике с башкирскими учеными, о подарке Нурсултану Назарбаеву и задачах краеведческого движения
Имя этнолога, доктора исторических наук Дамира Исхакова в последнее время часто появляется в СМИ в связи с непростыми отношениями, которые сложились у него с руководством Института истории им. Ш. Марджани. В интервью «Реальному времени» он коснулся своего нынешнего статуса и ответил на критику со стороны Рафаэля Хакимова. Однако основная часть разговора касалась работы, которую Исхаков ведет по отстаиванию татарской позиции перед башкирскими учеными, по изучению Золотой Орды и развитию татарского краеведческого движения.
«Башкирские политические работники жаловались, что татарский язык давит башкирский»
— В конце марта вы выступали в Уфе на конференции «Наследие Галимджана Ибрагимова». В башкирских СМИ приезд татарских ученых имел резонанс и воспринимался, мягко скажем, неоднозначно. Расскажите об этой поездке.
— Конференция была посвящена 80-летию со дня смерти Галимджана Ибрагимова и 100-летию образования Башкирской республики. Башкортостанским околополитическим кругам показалось необычным, что проводила конференцию мечеть «Ихлас», при которой есть культурный центр. Профессор Кульшарипов, который был активным деятелем башкирского национального движения, даже делал замечание, почему мечеть участвует в этом. Вообще татары отличаются от башкир тем, что у татар есть около 30 постоянно действующих конференций, и за пределами Татарстана такие мероприятия часто проводят религиозные организации. У башкир такого нет, и подобные мероприятия проводят только государственные организации. Я объясняю это тем, что степень религиозности башкир ниже, чем татар, и они привыкли действовать через республиканские организации. Кульшарипов даже намекал, хотя прямо и не говорил, что в Уфе вам, татарам, не положено проводить такие мероприятия. Где-то в деревне можно, а тут — башкирская столица!
Больших скандалов на самой конференции не было, но дискуссии были интересные. Например, о том, что первоначально Башкирская республика существовала на стороне белых, и когда башкиры вошли в состав РСФСР, декрет о создании Татаро-Башкирской республики никем еще не был отменен. По этому вопросу были интересные реплики, но тут требуются специализированные докладчики, которые могли бы осветить этот момент шире.
— А с какими идеями и предложениями в Уфу поехали вы?
— У нас привыкли к Галимджану Ибрагимову относиться как к канонической фигуре, как будто он икона. А я хотел показать, что Ибрагимов был человеком, и как политик он допускал ошибки.
«У нас привыкли к Галимджану Ибрагимову относиться как к канонической фигуре, как будто он икона. А я хотел показать, что Ибрагимов был человеком, и как политик он допускал ошибки». Фото archive.gov.tatarstan.ru
— Какие, например?
— Дело в том, что Ибрагимов и другой крупный советский деятель Мирсаид Султан-Галиев оказались на разных позициях по поводу проекта «Большой Башкортостан». Султан-Галиев до конца стоял на том, что западная часть современного Башкортостана должна быть присоединена к Татарстану. Галимджан Ибрагимов уже в 1922 году склонялся к тому, что пусть присоединяют эти территории к Малой Башкирии.
Видимо, он имел в виду грядущую мировую революцию и не считал, что это так важно. Он предполагал, что если более развитые западные районы современного Башкортостана присоединить к Малой Башкирии, то у башкир будет больше возможностей для прогресса, они быстрее станут пролетарской нацией. Поскольку татары и башкиры давно живут смешанно, то особых проблем быть не должно. Тем более, когда Ибрагимов предлагал это, существовал единый литературный язык. Башкирского литературного языка на тот момент еще не было. Башкиры, как и татары, пользовались поволжским тюрки.
Исходя из этих аргументов, Ибрагимов поддерживал создание Большого Башкортостана. Но лет через 5 он понял, что продумал не все последствия. В 1927 году вышла большая статья Ибрагимова под названием «Как будет развиваться татарская культура?», которую в советских изданиях не печатали. И там он впервые реально поднимает проблему взаимодействия Татарстана с остальными татарами, который остались за пределами республики. Статья была последним текстом, который татарам удалось опубликовать в таком свободном духе. Дальше пришли другие времена и писать так было невозможно. К этому времени Башкортостан установил собственный литературный язык, а к началу 30-х годов очень четко обрисовалась проблема татарского языка в Башкортостане. Башкирские политические работники того времени жаловались, что татарский язык давит башкирский на западе республики и что там никак не удается реализовать государственный статус башкирского языка.
Ибрагимов, когда Большой Башкортостан только-только образовывался, эти вопросы упустил из виду. Из этого ясно, что Мирсаид Султан-Галиев был более крупный и дальновидный политик. Поэтому я и сказал в Уфе, что Галимджана Ибрагимова должны в Башкортостане любить и даже памятник ему поставить.
«Главная проблема в том, что «История Башкортостана» написана башкирскими учеными только как история башкир. А ведь в Приуралье не только башкиры живут. Поэтому и возникают вопросы. «История татар Западного Приуралья» является татарским ответом на башкирскую концепцию истории». Фото Максима Платонова
«Башкиры вобрали в себя большой угорский слой»
— Какие возражения были со стороны башкирских коллег?
— Башкирские коллеги нас всегда критиковали, но тут возразить было нечего. Поэтому наш постоянный критик Марат Кульшарипов заявил, что их не пригласили на это мероприятие. Но о проведении конференции было объявлено официально. Разрешение было получено на уровне руководства Башкортостана. Обычно докладчики сами делают заявку, если узнают о научном мероприятии.
Больше всего Кульшарипов выступал по поводу книги «История татар Западного Приуралья», которая вышла в институте истории. Говорил, что это не научная книга, что в ней полностью исказили истину. Я слушал все это. Но они должны дать содержательный ответ. Главная проблема в том, что «История Башкортостана» написана башкирскими учеными только как история башкир. А ведь в Приуралье не только башкиры живут. Поэтому и возникают вопросы. «История татар Западного Приуралья» является татарским ответом на башкирскую концепцию истории.
— Какова лично ваша позиция, этнолога Дамира Исхакова, по башкирскому вопросу. Башкиры как нация существуют? Или это этническая группа татар?
— В отличие от Хакимова, который отрицает наличие самостоятельных башкир как народа и как нации, я всегда говорил, что башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация. Потому что у них есть государственное образование. Башкиры политически оформлены. Это и есть признак нации.
— Что же тогда делает башкир отдельным народом, в отличие от мишарей?
— Я думаю, что башкир сильно отделяет от остальных тюрок и делает их самостоятельными этнический субстрат. Башкиры вобрали в себя большой угорский слой. Покойный Эдхям Рахимович Тенишев рассказывал мне о своем разговоре со своим учителем, известным тюркологом Сергеем Маловым. Малов говорил: «Эдхям — в основе башкирского языка лежит язык ханты-мансийский». В этом отношении татары и другие тюрки отличаются от башкир.
— Но ведь среди татар тоже присутствует значительный компонент потомков, ассимилированных финно-угров. Для казанских татар — это марийцы и удмурты. Для мишарей — мордва и мещера. В чем же тогда отличие от башкир?
— У татар финно-угорский слой иного характера. Во-первых, не угорский, а поволжско-финский. Во-вторых, я не думаю, что финно-угорский субстрат у татар очень большой. Он есть и как компонент существует. Он виден на полевых этнографических исследованиях. Но он не так значим, как угорский компонент для башкир. У башкир он лежит в основе их этничности.
«В отличие от Хакимова, который отрицает наличие самостоятельных башкир как народа и как нации, я всегда говорил, что башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация. Потому что у них есть государственное образование». Фото Тимура Рахматуллина
— А когда и при каких обстоятельствах башкиры перешли с угорского на тюркский язык?
— Я думаю, что на тюркский язык они перешли, скорее всего, под влиянием кипчаков. Процесс начался еще в домонгольский период, а завершился в золотоордынский период, когда в состав башкир вошли тюркские компоненты. Это не только кипчаки. Как писал Раиль Гумерович Кузеев, но не пишут современные башкиры, в составе башкир есть значительный алтайский компонент, который был сдвинут войсками Джучи в Приуралье. У башкир есть крупная группа катай — это кидани на самом деле. Табын — это тоже алтайская группа. И этот тюрко-монгольский компонент в конце концов переварил угорский субстрат.
Этнические группы татар надо изучать, но не играть ими в политических целях
— Рафаэль Хакимов недавно в интервью нашему изданию сказал, что ваши методы классификации этнических групп татар похожи на методы Валерия Тишкова и работают на разделение татарского народа на разные этнические группы. В чем вы совпадаете с Тишковым и чем ваша методика отличается от методики Тишкова?
— Этот тезис для меня далеко не нов. В советские времена я тоже слышал нечто подобное. Бывший директор ИЯЛИ Яхья Абдуллин тоже всегда говорил: «Зачем вы, этнографы, делите народ на разные составные части?» Хакимов намекает на то, что я при помощи деления конструирую новые общности и единый татарский этнос разрушаю. Таков подтекст. На самом деле, в капитальных академических трудах принята моя классификация. Это реально существующие группы, которые выявлены при помощи этнографического изучения. К разделению народа это никакого отношения не имеет.
Что касается крымских татар. Я считаю, что это самостоятельная нация, потому что Республика Крым, Крымская АССР — это самостоятельные образования. Крымские татары от поволжских отделились и потом довольно долго развивались самостоятельно, в том числе под сильным влиянием турок. У них и язык поменялся, совершенно другой стал. Но в моих трудах написано, что в средневековый период крымская часть татар была группой внутри единого средневекового татарского этноса. Для Средневековья я признаю единство и сибирских, и крымских татар.
Что касается сибирских татар. Я никогда не писал, что они другой народ. Это этническая группа, которая находилась в процессе формирования народа в рамках Сибирского ханства, но процесс не завершился. А в период национальной консолидации сибирские татары были втянуты в орбиту формирования одной единой национальной татарской общности. Было тесное взаимодействие, включая переселение. Возник общий литературный язык.
«Тишков попытался применить эту классификацию в политических целях. Для переписи населения была попытка разделить татар на 45 переписных категорий. В публикациях прямо говорилось, что если кряшен выделить, то татар в Татарстане будет меньше половины». Фото Тимура Рахматуллина
— В чем заключаются ваши расхождения с Тишковым?
— Тишков попытался применить эту классификацию в политических целях. Для переписи населения была попытка разделить татар на 45 переписных категорий. В публикациях прямо говорилось, что если кряшен выделить, то татар в Татарстане будет меньше половины. Я всегда был против использования таких научных классификаций в политических целях. Есть реально существующие этнические группы. Их надо фиксировать, но не играть ими в политических целях.
Здесь тоже много непростых моментов. Около 10 тыс. сибирских татар записались на последней переписи как самостоятельный этнос. Это примерно 20-я часть сибирских татар. Мы не можем их автоматически причислить к единой татарской нации. Можно по-разному смотреть на их выбор, но от этого никуда не деться. То же самое с кряшенами. Я никогда не считал их самостоятельным народом. Если посмотрите в моей классификации, там написано «субконфессиональная общность». Они входят в состав татар, но по конфессиональному признаку отличаются. Однако около 25 тыс. кряшен записались как самостоятельная общность. К кряшенам можно добавить нагайбаков, которые официально считаются коренным малочисленным народом. Даже в Институте истории есть специальный отдел, который занимается изучением этих кряшен и нагайбаков.
Дело этнографа — констатировать реалии. Чтобы сохранять единство нации, надо работать, доказывать, убеждать. Я, например, очень много сделал для того, чтобы доказать, что сибирские татары — один народ с татарами Поволжья и Приуралья.
«Если бы на 100-летие ТАССР приехал Назарбаев, это был бы хороший подарок ему»
— Как складывается ваша научная деятельность после ухода из Института истории?
— Ученый работает, пока жив. Я научной деятельности не прекращаю. Кроме науки я занят организацией краеведческого журнала «Туган җир». Рустам Нургалиевич Минниханов помог найти деньги на его издание. Проблема моего ухода из Института истории в том, что я выполнял там очень важную исследовательскую тему, а не по доброте сердечной там существовал, будучи никому не нужен, как утверждает Хакимов. У меня был трехгодичный план работы по исследованию государствообразующего народа Золотой Орды — средневековых татар. Я успел написать 100 страниц текста, но не успел оформить эту тему в готовую монографию. Планировал закончить этот труд в 2019 году. Если бы на 100-летие Татарской АССР в Казань приехал Назарбаев, это был бы хороший подарок ему, поскольку казахи очень внимательно относятся к истории Золотой Орды.
Параллельно есть другая работа, которая готова на 95%, — по демографии татар в XX веке. Ее тоже нужно завершать, потому что в 2020 году нас ждет очередная перепись населения. К этому времени нужно показать, сколько татар в Башкортостане было записано башкирами в предыдущие переписи, чтобы эта ситуация не повторилась во второй раз.
«Получился фильм для домохозяек, которые любят поплакать. Но Золотая Орда — это довольно сложный феномен, чтобы его объяснить в слезливом фильме». Фото marsme.ru
Сериал «Золотая Орда» и важность изучения ордынских кланов
— Нашумевший сериал «Золота Орда» смотрели?
— Смотрел. Неудачных моментов там много. То, что фильм получился слезливо-беллетристическим, — это результат неудачи сценария. Сначала фильм задумывали как более масштабный, изначальная заявка дана в самом названии — «Золотая Орда». Не получилось. Получился фильм для домохозяек, которые любят поплакать. Но Золотая Орда — это довольно сложный феномен, чтобы его объяснить в слезливом фильме. А благодаря громкой заявке, которая расплылась, было допущено много серьезных ошибок, которые на содержание фильма влияют.
Приведу простой пример. В сериале появляется из государства Хулагуидов хан Менгу-Тимур. И про Хулагуидов, и про Менгу-Тимура из источников нам известно многое, но дело в том, что хан не мог просто так появиться откуда-то с юга и сесть на трон. Хакимов меня критикует за то, что я занимаюсь ордынскими кланами, а это очень серьезный вопрос. Юлай Шамилоглу создал теорию для изучения клановой структуры Золотой Орды. Эвадрд Киннан, которого упоминал Хакимов, никогда не писал об этом. Мой вклад заключается в том, что я связал деление на кланы с этнической структурой золотоордынского общества и выявил до 50 кланов.
Сажать хана на престол могли только лидеры ведущих кланов. Обычно это четыре клана, которые составляют правящую корпорацию. И если вожди кланов не согласны, то ты никогда не сядешь на трон. Вожди найдут кого-то другого и предложат его, потому что за каждым из них стоят сильные и вооруженные до зубов племена. Из этих племен формируется ханская гвардия. Хан берет в жены дочерей или сестер племенных вождей, а племенные вожди женятся на дочерях хана. Получается одна правящая корпорация. Поэтому история Менгу-Тимура в фильме, когда он откуда-то прискакал на лошадях, не смотрится правдоподобно.
Еще один крупный недостаток в том, что несмотря на старания режиссера, антитатарский дух в фильме сохранился. Дружбы народов оттуда не возникает. Хотя видно, что старались. Очень хорошие татарки присутствуют в кадре: красавицы и хорошие актрисы. С точки зрения визуального образа можно смотреть фильм.
Прямой путь противодействия салафизму
— Расскажите о вашей работе в краеведческом направлении, в которую вы включились. Какие цели вы для себя поставили?
— Краеведческие работы сейчас очень важны, потому что это элемент национального самосознания. Думаю, наши политики еще не созрели. Но по мере того, как мы будем терять этнонациональный компонент в образовательной системе, есть очень большая угроза усиления салафизма. Потому что салафиты отрицают все национальное. Единственный способ противоборства, кроме написания трудов на академическом уровне, — это работать на более низовом уровне с тем, чтобы люди понимали, что у них есть национальные корни. И в сфере религии, и в истории сел, и в родословных.
«Как этнограф, который объездил более 500 населенных пунктов, я могу сказать, что у народа накопилось много информации, но она пока не введена в научный оборот. Если мы соберем все это и скомпонуем, то увидим татарскую историю совершенно по-новому». Фото Максима Платонова
Главным образом нужно работать над консолидацией краеведов. Потому что в разрозненных изданиях уже опубликовано несколько тысяч историй татарских сел. Теперь надо переходить на более высокий уровень, и на этой основе делать региональные истории. Как этнограф, который объездил более 500 населенных пунктов, я могу сказать, что у народа накопилось много информации, но она пока не введена в научный оборот. Если мы соберем все это и скомпонуем, то увидим татарскую историю совершенно по-новому. Эта история будет ближе к людям, чем академические труды.
Люди поймут, что их корни растут отсюда, а не из Саудовской Аравии. Во многих местах есть исламские святые, но народ забыл, кто это такие. Мы должны объяснить, что ислам в среду татар пришел исторически, что в этом процессе принимали участие конкретные люди. Шейхи, которые учили исламу, а потом стали святыми. Когда это объясняешь, люди понимают, что ислам не сверху падает, а идет реальный постепенный процесс исламизации. В этом процессе сохраняются местные обычаи и обряды, которые имели и доисламское происхождение. Ислам приобретает более этнический оттенок. Это прямой путь противодействия салафизму, который все это отрицает.
комментарии
"Международно признанный учёный"?
Почему тогда он ещё не в Оксфорде?
На худой конец и МГУ неплохой университет.
Даже в Казани отказались от его услуг.
Если он настоящий ученый, то перестанет заниматься политикой, перестанет "обличать" бывших своих работодателей и коллег и спокойно займется написанием "нетленки".
Для "гуманитария" - пенсия это свобода творчества.
Даже если "нетленка" и будет оценена лишь через 100 лет.
В науке это бывает.
И часто.
Исхаков не прав конечно. Я отлично знаю Башкирию, и тех, кого сейчас называют "башкирами". Все Зауралье - татаро-монголы (кроме самих татар и тептяр), там никаких угров и финнов нет, до Урала - те же татары Казанского хзанства, эти люди записались в башкирское сословие только из-за их привелегий. Между "башкирами" Стерлитамакского района и татарами Арского района например нет никакой разницы: ни в образе жизни, ни в языке, ни в антропологии и генетике. Тут может быть речь только о горных "башкирах". Они действительно отличаются и от зауральских (а они чистые монголоиды) и от предуральских. Действительно у них может быть какая-то угорская примесь. И вообще невозможно говорить о едином днородным башкирском народе, они разные, и антропологически, и по языку и особенно по происхлждлению. Можете прочитать Кузеева, он относит одних к булгарам, других к печенегам, третьих - к татаро-монголам, четвертых - к венграм-маджарам и т.д.
А проблемы решаются просто, не надо выдумывать "велосипед", когда всё уже есть, тем более в наш век техники и электроники!
Например, перепись можно проводить в режиме "он-лайн" и не в сжатом времени, может это будет и приближённое количество не вполне правомерное, но оно даст примерное представление о количестве народа!
Успехов!
основные генетические маркеры башкир - R1a, R1b - имеют западноевразийское происхождение.
...Если следовать историческим рассказам Салавата Хамидуллина, то большинство наиболее крупных тюркских племён, называемых им людьми ,составляющих современный башкирский народ поселились на обширных территориях Урала и Поволжья в XIII веке! И если приводить в доводы наличия вами приведённых гаплогрупп в башкирах, а она есть в основном R1b, то получается, что Чингиз хан являеися прямым предком этих самых башкир?!
Но, это конечно нонсенс, смешение всё же происходило с носителями гаплогруппы,R1a, а это уйгуры, хазары ,булгары , половцы, которых в некоторых исторических хрониках называют татарами.Они более европеидны обличьем , смешение с ними наверняка дало такой же эффект и носителям первой гаплогруппы , роду Чингиз хана?! По сути , как бы там ни было башкиры и татары , должно быть один народ , по крайней мере, в недалёком прошлом!?
В обычае же было у них поклонение единому богу, которого на языке своем называли Тенгри. И начинали писать так: “Мангу Тенгри Кучундур”, то есть: “Силою бессмертного бога”.
Обходились они малым [количеством] пищи, ибо ели всякую тварь: плоть кошачью, собачью и всякую.
Племя их прежде, так же, как и ныне, делилось на множество родов, из которых упомянем лишь двенадцать названий: первейший род: Сакиры, [затем] Хинди, Каты, Налир, Оирд, Сулдус, Нахимы, Конкард, Мангут, Тангуты, Каит и Угуры. Угуры же поклоняются идолу, которого называют Кунджитом. Они называют себя на языке своем монгол, грузины же — татарами, коих представлю единым миром. (Сохранились две исторические хроники средневековой Грузии, которые содержат сведения о завоевании монголами Кавказа.)
Но ему надо быть покрепче в отношении отстаивания истории татар и их интересов.
Кульшарипова нельзя считать настоящим ученым, он политическое создание.
Никакой апелляции к Башкортостану не должно быть, мол, у них так делается, и это, мол, хорошо. Должна быть апелляция к Истине, стремление к Истине.
Основополагающим для татар является государство Золотая Орда. Если бы не разрушение Золотой Орды внешними силами, то татары и Крыма, и Сибири, и Поволжья , и Урала, и Мещеры,и Самарканда, и т.д. были бы одним целым.
Поэтому особо не надо увлекаться их различением. Хотя местный колорит , конечно, был. Но теперь он усилен стараниями извне.
Все остальные - тюрки (татары), славяне (русские), финно-угоры и др. были их подданными.
Все УЧЁНЫЕ признают, что Чингизхан был МОНГОЛОМ.
Из Википедии:
"Есугей-баатур (монг. Есүхэй баатар, баатур (багатур) — «герой», «доблестный воин», «богатырь»[1]; ? — 1171) — отец Тэмуджина-Чингисхана. Предводитель большой части МОНГОЛЬСКИХ племён. Основатель рода Кият-Борджигин[2].
Чингисха́н (монг. Чингис хаанᠬᠠᠭᠠᠨ? [tʃiŋɡɪs χaːŋ]), собственное имя — Тэмуджин[1][2], Темучин[3], Темучжин[4] (монг. Тэмүжин?, ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ?) (ок. 1155 или 1162 — 25 августа 1227) — основатель и первый великий хан МОНГОЛЬСКОЙ империи, объединивший разрозненные МОНГОЛЬСКИЕ и тюркские племена; полководец, организовавший завоевательные походы МОНГОЛОВ в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу. Основатель самой крупной в истории человечества континентальной империи[5]".
зОЛОТАЯ оРДА ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ иМПЕРИИ монголов, В КОТОРОМ ХАНАМИ МОГЛИ БЫТЬ ТОЛЬКО монголы - ПОТОМКИ МОНГОЛА Чингизхана.
Это общепринятая НАУЧНАЯ точка зрения (парадигма).
Если у Вас есть доказательства обратного - приведите их.
Или, может быть, ВЫ уже опубликовали эти доказательства в признанных НАУЧНЫХ журналах?
Тогда дайте, пожалуйста, ссылку на Ваши сенсационные статьи.
Спасибо.
Следовательно, татаро-монголы-это вечные татары.
Но роднит Вас с политиками.
Маргинальными.
А есть желаемое выдать за действительное.
Это называется политика.
Уверен, что ни одну ссылку на НАУЧНЫЙ журнал, где утверждалось бы, что монгол Чингизхан был татарином, Вы не предоставите - так как таких НАУЧНЫХ статей в природе не существует.
Один из огромного множества примеров:
"Нынешний император Чингис, а также все его полководцы, министры и сановники являются черными татарами" (Мэн-да бэй-лу; написано в 1221 году). Перевод Н.Ц.Мункуева. Издано - Москва, Наука, 1975.
Кляшторный С. Татары в Центральной Азии. - С. 347-352.
"Едва ли не главный наш источник, освещающий историю народов Центральной Азии в предмонгольское и МОНГОЛЬСКОЕ время - труд Рашид ад-дина "Джами ат-таварих". Основное место там, естественно, занимает история создателей МОНГОЛЬСКОЙ империи, но отдельными пятнами, более или менее яркими, высвечиваются иные времена и иные племена.
...
Название "Татарская степь" хорошо согласуется с другими сведениями о расселении татар в 1Х-Х вв. и ОБЪЯСНЯЕТ, почему столетие спустя МОНГОЛЫ, занявшие то же пространство, в тюркской и мусульманской среде, как и в Китае, именовались "татарами".
Это тюркское обозначение МОНГОЛОВ привилось не только в Средней АЗИИ и на Ближнем Востоке, но и на Руси, и в Западной Европе, ВОПРЕКИ ТОМУ, что САМИ МОНГОЛЫ себя татарами НЕ НАЗЫВАЛИ".
Таким образом МОНГОЛ Чингизхан никак не может быть татарином.
Более того тюркское племя татар было личным его врагом, так как коварно убила его отца.
Политические измышления о "татарскости" Чингизхана и о том, что "монголы" это "татары" и наоборот, не просто анти-научны, но и совершенно безграмотны и смешны.
Не делайте вид, что Вы глупее, чем есть на самом деле, что Вы ничего не поняли.
"Татарами" например в Западной Европе с 13 века и многие века называли всех, кто жил восточнее Волги.
Ныне "русскими" в той же Западной Европе называют всех, кто живет в Российской Федерации.
Но это "не отменяет" ни татар, ни монгол, ни марийцев, ни евреев, ни башкир, ни другие 200 наций и этносов РФ.
Татарин - это кличка, а не национальность. В этом убедились многие тюрки и возвратили самоназвания: дагестанские татары - кумыки, горские татары - карачаевцы, закавказские татары -азербайджанцы, алтайские татары - алтайцы, минусинские татары - хакасы, кузнецкие татары - шорцы. В Челябинской и оренбургской областях до сих пор выходцев из Татарстана называют НОГАЙЛАР. Царица Сююмбика была НОГАЙ-кызы.
И зачем писать банальности - все знают, что Великие Моголы имеют самое опосредованное отношение к МоНголам - у Тамерлана одна из жен была потомок монгола Чингизхана.
Но даже великий тюрок Тамерлан, завоевавший полмира (в том числе легко взявший и сирийский Алеппо) не посмел именовать себя ХАНОМ, носил титул эмира, а подписывался так: "Я, Тимур, слуга Аллаха".
А уж Ваше "великое открытие" - "Татарин - это кличка, а не национальность"
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94620-damira-ishakov-ob-otnosheniyah-s-bashkirami-i-kraevedenii
вызывает у молодёжи, смотревших фильмы "Брат" и Брат-2", гомерический смех.
Да там у русского брата-бандита была кличка "Татарин".
Ну и что?
Из Википедии:
"После убийства Бердибека ханом Кульпой в 1359 году Мамай объявил тому войну. В Орде началась, так называемая, «Великая замятня». Поскольку беклярбек НЕ БЫЛ чингизидом И НЕ МОГ быть официально ханом, в августе 1361 года Мамай провозгласил ханом Белой Орды своего ставленника Абдуллаха из рода Батуидов".
Даже печально знаменитый татарин Мамай не мог быть ханом Золотой Орды
Но всё же его недалёкий по времени поток сумел стать первым "царём" Московского государства, зачинателем Российской Империи!
Анонимно 03 апр
Даже печально знаменитый татарин Мамай не мог быть ханом Золотой Орды
Но всё же его недалёкий по времени потомок сумел стать первым "царём" Московского государства, зачинателем Российской Империи!
Тоже объединяться перед лицом, как Вы пишите, "врагов"?
А как быть "русскому народу", в котором "течет кровь" сотен наций и этносов, в том числе и тюркская, и финно-угорская, и монгольская, и славянская, и семитская и др. "кровь"?
"Русским" надо опять превратиться в тюрок, монгол, славян, финно-угров, семитов (вспомним потомка русского А.С.Пушкина) и др.?
А с Российской Федерацией, включающей более 200 наций и этносов, что Вы, уважаемый Ринат ХАФИЗ, тогда предлагаете сделать?
Безо кнѧзѧ будуще в Володимери градѣ . толико възложьше всю свою надежю и оупованьє к ст҃ѣи Бц҃ѣ . и на свою правду . Новгородци бо изначала и Смолнѧне . и Къıӕне . [и Полочане] Д и всѧ власти . ӕкож̑ на дому на вѣча сходѧтсѧ . на что же старѣишии сдумають . на томь же пригороди Вперёдть . а здѣ городъ старъıи Ростовъ . и Суждаль .
В 1211 году Всеволод «созвал всех бояр своих с городов и волостей и епископа Иоанна, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и вси люди»
XII столетии веча начинают выражать и волю «всей земли». В 1157 г. веча Ростова и Суздаля пригласили на княжение Андрея Юрьевича, сообщив ему своё решение как волю всей Ростово-Суздальской земли. И именно здесь в начале
XIII столетия великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо стал собирать «большие советы», которые многие историки считают прообразом будущих Земских соборов.
«Большие советы» князя Всеволода действительно представляли как бы «всю землю». В них участвовали духовенство, дворяне, богатые горожане. Это действительно был прообраз того, что принято в истории называть сословно-представительным учреждением, т. е. учреждением, которое составляют выборные представители ведущих сословий государства. К таковым в средневековой Руси, как и во всей христианской Европе, относились духовенство, дворянство, городская верхушка.
В 1211 году Всеволод «созвал всех бояр своих с городов и волостей и епископа Иоанна, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и вси люди»,
XIII столетия великий князь владимирский Всеволод Большое Гнездо стал собирать «большие советы», которые многие историки считают прообразом будущих Земских соборов.
«Большие советы» князя Всеволода действительно представляли как бы «всю землю». В них участвовали духовенство, дворяне, богатые горожане. Это действительно был прообраз того, что принято в истории называть сословно-представительным учреждением, т. е. учреждением, которое составляют выборные представители ведущих сословий государства. К таковым в средневековой Руси, как и во всей христианской Европе, относились духовенство, дворянство, городская верхушка.
И так во всем ,культур мультур отсутствовала напрочь.
Свое название она получила от названия племени словен, представители которого основали в Новгороде район «Словенский конец». Долгое время улица являлась главной магистралью на торговой стороне города. Для гостей, въезжавших в город с его южной стороны, она была своеобразными городскими воротами.
Когда Европа утопала в грязи, в Новгороде уже ходили по деревянным мостовым. В Париже мостовые появились лишь в XII веке, а в Лондоне - в XV.
В XI веке деревом мостили уже все улицы, а также дворы внутри усадеб. Удивительное однообразие мостовых позволяет утверждать, что они делались за государственный счет по единым размерам. Мостовые подновлялись каждые 20 лет за счет укладки нового слоя поверх старого. По обеим сторонам делались ограждения - парапеты из трех рядов бревен высотой 40 сантиметров, а также водосточные сооружения.
Конец XI - начало XII вв. Построен первый на Руси и в средневековой Европе водопровод
Он располагался на территории княжеской усадьбы на Ярославовом дворище. Чистая вода «для питья и мытья» подавалась в усадьбу по трубам из обильного ключа, бившего восточнее дворища. Трубы мастерили так: толстое сосновое бревно распиливали вдоль, выдалбливали и наглухо вновь соединяли, а затем обертывали, как изоляционным материалом, берестой. Новгородский водопровод был самотечным, но и в этом примитивном виде он был единственным примером городского водоснабжения не только на Руси, но и в Европе. В Париже первый самотечный водопровод построен в конце XII века, в Лондоне - в XIII.
Наряду с водоснабжением в Новгороде существовала и древнейшая на Руси общественная система водоотведения, служившая для подачи воды для хозяйственных нужд, тушения пожаров.
Вот именно. Разгром Золотой Орды стоит в одном ряду с разгромом Третьего Рейха.
Третий рейх больше подходит для сравнения с Римской империей, хотя и Золотая Орда также в этой обойме, все они были нацелены на насилие! А другие империи не без этого , но это можно назвать принуждением!
Сарай был многонациональным городом – здесь мирно уживались монголы, русские, татары, аланы, булгары, византийцы и другие народы. Орда, будучи исламским государством, терпимо относилась к другим вероисповеданиям. В 1261 году в Сарае появляется епархия Русской Православной Церкви, а позднее и католическое епископство.
Города Золотой Орды постепенно превращаются в крупные центры караванной торговли. Здесь можно найти все – от шелка и пряностей, до оружия и драгоценных камней. Государство активно развивает и зону своей торговли: караванные пути из ордынских городов ведут как в Европу и Русь, так в Индию и Китай.
...Вы не правы в целом,до того ..., стали или не стали ,а были и продолжили .Это господа, историческая закономерность развития , как государства не сложилось при Золотой Орде и почти вся ордынская элита перетекла , кто с самого начала и даже раньше, кто попозже , основная часть переформатировала своё состояние , чтобы властвовать и блаженствовать всегда, при жизни (в сравнение, это как сейчас уехать в Лондон), а народы и в том числе русский народ получили полную свободу. в смысле стали полноправными гражданами только при советской власти! Да и раньше были исключения из правил и из низов, из простого народа иногда "проходили" люди, но редко и практически никак!
Изучайте историю!
А так , считать теми татарами нужно всех, кто имеет в своем математическом арсенале одинаковый счёт! Перечисление цифр , схожих по звучанию! В это ведь , в первую очередь уйгуры, которые так и по сей день проживают на тех же землях!г
И вот , татаро монголы того периода времени использовали уйгурскую письменность, в то время, как сами уйгуры в то время перешли на арабскую. С чего бы это , по идее они также взяли бы на вооружение более продвинутый алфавит уйгуров, но почему то им понравился старый, а не то ли это, что этот алфавит уже ими был опробован гораздо раньше и им был на самом деле родной, тогда они , как ни странно и есть хазары, по крайней мере отхлынувшие после падения Хазарии на западе в родные уйгурские земли и они были организацией, независимой, поэтому они и не могли воспринять новшества , которые возникли в среде оседлых уйгуров, а сохраняли своё исконное! А сказание, это китайские сказки, которые всегда в лице уйгуров имели не столько соперника, а вовсе,сильного противника !
Куда делись 200 тысяч башкир Уфимского края, которые по национальности были марийцами, удмуртами, чувашами и другим и которых в переписи 1894 года фиксировали как башкиры? Почему марийцев Мишкинского района вы не причисляете к ташкирам? Ведь они в переписях 1894 года - башкиры?
Перепись тогда в стране, всё равно, что выборы, скажем, в не лучшие годы иллюзий!)))
Отатаривание темных масс поволжских народностей было результатом энергичной и планомерной деятельности среди них мусульманского духовенства, получавшего часто богословскую, а заодно и политическую подготовку преимущественно в султанистской Турции. Вместе с проповедью “истинной” веры эти “богословы” татарскому народу, который оставался в темноте и невежестве, прививали неприязнь и враждебность к русскому народу. В конечном счете, татарский народ до XX в. продолжал оставаться вдали от европейской культуры, в отчуждении от русского народа и пребывал в полном невежестве и темноте. С другой стороны, все поволжские народности (чуваши, мордва, мари, удмурты и кряшены) к середине XIX в. оказались на краю полного исчезновения с исторической сцены в результате отатаривания и поглощения их той самой застывшей на уровне средневековья арабско-мусульманской культурой.
Таким образом, формирование народности казанских татар началось после возникновения Казанского ханства и продолжалось несколько столетий, именно путем отатаривания в основном чувашей, они же булгары, которых и надо считать в первую очередь предками казанских татар. Сказанное подтверждается исследова-ниями и последнего времени.[xix]
Еще более важную роль играл курс на постоянную исламизацию представителей разных слоев балканских народов, исповедовавших христианскую веру. Особенно тягостным и позорным был сохранявшийся до XVII в. "налог кровью", т. е. насильственный отбор юношей, которые затем обращались в ислам и становились фанатичными защитниками Порты; из числа таких "потурченцев" в значительной мере пополнялся янычарский корпус, придворный аппарат.
Гораздо больше было таких "новых мусульман" среди мелких и средних феодалов-христиан, городских ремесленников и купцов, которые вливались в исламскую тюркскую среду в результате так называемой добровольной исламизации - в действительности вынужденного обращения в мусульманскую веру из-за желания сохранить свое имущество, права, а нередко и жизнь. Эта повседневная "добровольная" исламизация обусловливалась полной приниженностью, неполноправностью немусульманского населения: вся османская администрация и суды были исламскими, тюркскими, военные и гражданские чиновники - мусульманами, турками (за исключением лишь низшей, сельской администрации и представителей городских цехов христиан-ремесленников и купцов). Точно так же были неравноправны с мусульманской религией и созданные Портой, ею официально признанные и используемые в своих целях миллеты - религиозные общины (христиан - православных и католиков, евреев и армяно-григорианской церкви). Опираясь на верхушку этих немусульманских миллетов, прежде всего высшее греческое духовенство, Порта добивалась покорности подвластного балканского населения.
Появление их в Булгарии нельзя считать просто результатом торговли, как и связывать их появление исключительно со скандинавами.
Скорее всего, носителем этого оружия был разноэтничный по происхождению слой воинов, насыщенный варяжскими пришельцами, которых арабские современники называли "русами" . Присутствие этого торгово-дружинного слоя зафиксировал, в частности, в своих записках Ибн-Фадлан, который отметил целую колонию русов близ ставки правителя булгар, а также описал похороны одного из их вождей (Ибн-Фадлан..:. 25-26). Вполне возможно, что со временем часть этих русов включалась в войско булгарских правителей в качестве наемных воинов и, включаясь в состав военной знати, постепенно ассимилировались.
Даже легенда появилась.
В персидском «Собрании историй» (нач. XII века)[3] содержатся следующие сведения:
« Рассказывают также, что Рус и Хазар были от одной матери и отца. Затем Рус вырос и, так как не имел места, которое ему пришлось бы по душе, написал письмо Хазару и попросил у того часть его страны, чтобы там обосноваться. Рус искал и нашёл место себе. Остров не большой и не маленький, с болотистой почвой и гнилым воздухом; там он и обосновался.
Место то лесистое и труднодоступное, и никогда ни один человек не достигал того места, разве что Гуштасф по приказу отца своего Лехрасфа в то время, когда Кей-хосров его послал к хазарам и аланам, и об этом будет сказано в своём месте, если захочет Бог. Рассказывают также, что у Руса был сын, которому в схватке с каким-то человеком разбили голову. Он пришёл к отцу весь в крови. Тот ему сказал: «Иди и порази его!» Сын так и сделал. И остался такой обычай, что если кто-либо (русов) ранит, они не успокоятся, пока не отомстят. И если дашь им весь мир, они все равно не отступятся от этого. И один другому у них не оказывает доверия. Когда родится сын, отец кладет ему на живот меч и говорит: «Вот тебе наследство!»
Ещё в трудах арабских авторов Масуди и ал-Йакуби содержится рассказ о походе русов в Испанию (а именно на Севилью) в 844 году.
Помимо ал-Мас’уди и ал-Йакуби ещё один автор приписывал русам набеги на Севилью — Мухаммад ал-Бакри.
По всей видимости, русы и норманны совместно совершили поход с целью грабежа Франции, Испании, Магриба, Византии.
Предводителем русов был, скорее всего, Аскольд.
В одном из фрагментов о народе ар-рус, жившем, по информации Ибн Хаукала, «в стороне булгар, между ними и славянами по реке Итиль», автор упоминал, что русы «выходили прежде за пределы, к Андалусии, затем к Барза’а»[1].
Следовательно, русы после неудачной попытки захватить Бердаа в Азербайджане (944/945) отправились в Испанию.
Ибн Хаукал отмечал, что после похода на прикаспийские города в 358 год хиджры (968/969 гг. хр. эры) русы «отправились тотчас же после к стране ар-Рум (Византии) и Андалусии и разделились на две группы».
В июне 971 году Ибн-ал-Идари написал: «Зашевелились проклятые ал-Маджус ал-Урдмани и устремились к западным берегам ал-Андалус». Русы на сей раз не рискнули повторять набег и высадились в Галисии в 968 году, где разграбили Сантьяго, убили епископа и только в 971 году были прогнаны графом Гонзало Санчесом.
Роль Хазарии
→ Поход русов и хазар в Андалусию
Получается, что все почти сообщения о походе русов на Андалусию связаны с хазарами. Можно предположить, что это не простое совпадение, а совместный поход. и Это понятно: торговлю осуществляли евреи, они знали путь, и могли служить русам кормчими, ведь евреи хорошо знали Андалусию.
Ал-Бакри считал, что походы русов в Андалусию происходили с моря Ниташ (Чёрное море), связанного по его словам с Хазарским морем:
Соприкасаются с этими (булгарами) русы, а их — многие виды, и они народ островной и корабельный, сила на море, спускаются часто в него, а соединяется [море] с морем Ниташ, о чем ранее шла речь. И этот народ — маджусы, и они неожиданно появлялись в Андалусии каждые 200 лет. Спускались в него (море) из пролива моря Океан, но не из того пролива, на котором медный маяк, а из пролива, соединяющегося с морями Маниташ (Азовское море) и Ниташ[4].
Следовательно, флот начинал собираться для похода где-то в Хазарии.
Трактовки русско-хазарских отношений у современных исследователей сводятся к нескольким версиям. По одной из них хазары поощряли русов, натравливая их на своих врагов. По другой трактовке, хазары не были заинтересованы в нарушении каспийской торговли и пропускали русов вынужденно, чтобы отвести удар от себя. Когда была возможность, они препятствовали рейдам. К середине X века отмечается именно вторая ситуация, и русско-хазарские противоречия вылились в войну, закончившуюся разгромом каганата.
Во времена ибн-Фадлана на Руси правил Игорь, русы называли себя русскими людьми
мы ѿ рода Рускаго
Словѣни . и В(а)рѧзи . прозвашасѧ Русью .
вєликыи нашь кнѧзь Игорь . и боӕре єго . и людиє вси Рускии
к вєликому кнѧзю Игорєви Рус̑кому и к людємъ єго
ащє ли жє кто ѿ кнѧзь и ѿ люди Рускыхъ или крс̑тьӕнъ . или нє крс̑щєныи . пєрєступить всє єжє написано на харотьи сєи . и будєть достоинъ своимъ ѡружьємь оумрєти . и да будет̑ клѧтъ ѿ Ба҃ и ѿ Пєруна
Но узнаем еще кое-что непосредственно от татар, проживавших во времена Челеби и ранее в Поволжье и на Урале. В этих краях в XVII веке распространялся татарский исторический дастан (предание) «О роде Чынгыз-хана». Это, видимо, было связано с началом усиления «романо-германского ига» (Н.С. Трубецкой). Точнее, с восстаниями татар, русских казаков и других народов, начавшимися в ответ на это иго. Наиболее ранний вариант дастана «О роде Чынгыз-хана», из дошедших до нас экземпляров, был написан на татарском языке примерно в конце XVI – начале XVII в. Ныне известны довольно многие экземпляры этого дастана, написанные в XVI–XVIII веках. Хотя, судя по содержанию, сведения, вошедшие в дастан, были известны в татарском мире с гораздо более раннего времени (М.А. Усманов). Персонажи действия дастана – предки и соплеменники Чынгыз-хана, и, конечно, сам Великий предок. Отметим, что в дастане некоторые основные эпизоды повествования происходят на Волге («Иделдә»). Например, это высвобождение бабушки Чынгыз-хана его дедом из опечатанного судна и их бракосочетание"...
Гали Еникеев, " Наследие татар".
Все это бессильное мычание стада на правдивую историю татар! Еникеев вызывает истерику у определенного круга лиц, потому что им нечего возразить, а его труды ломают все ложные стереотипы, навязанные официальной имперской пропагандой, которая впиталась в вашу кровь с молоком матери.
А вот моя родословная и ДНК-тестирование подтверждают правдивость и грамотность работ Гали Рашитовича Еникеева!
Если татары потомки Чингиз Хана , так почему же у вас нету , как у ВСЕХ тюркских народов родовых племен?
Такое же положение и у уйгуров.У них были и свои государственные образование и , что естественно "размывает" подразделение по родам, но и имелось и имелись родовые подразделения, которые возникали и опускались соответственно возникновению единой государственности и её распада! Это ведь прослеживается у всех народов и у славян также! Они могут иметь различные проявления, знаки, но смысл у всех тот же! Так и у татар, если брать отсчёт от уйгуров , которые возможно и были наиболее организованной тюркской массой и послужили базой возникновения и Хазарии и Булгарии и Золотой Орды! Понятно, нельзя брать за основу что то постоянное и движущееся по "машине" времени не изменчивое, всё всегда прибавляется, отнимается, трансформируется и мы имеем то, что имеем! Русский народ ,это тоже не компактная масса движущаяся от начала и в продолжение .Никто из вас не может похвастаться, что они прямые потомки, родственники какого нибудь великого хана или князя, если так считать, то воображение может нарисовать их образы вроде " племенных быков", которые только тем и занимались, что размножали своё племя, поэтому, это всё условности и люди , это люди, а не "быдло", какое то! Если у человека не имеется твёрдого доказательства, исторического документа , личного "генеалогии древа" , то прошлое его теряется за "тремя поворотами", возможно тогда его предки вообще прибились к общему из стана противников, если ни сказать врагов, итак, это условности, они имеют значение в настоящем времени, но это не база возникновения особых отношений между людьми, которые начали присутствовать у германских фашистов и чем это для них кончилось , всем известно!
((((Анонимно 12:03
Труды Балановского насквозь политизированны и подогнаны,учёные не политики.//\\
Что сказать то хотели? Если ученые не политики, то почему труд ученого Балановского подогнана и политизирована ?? Или пишете от того, что другие тоже пишут , что ли ? Лишь бы написать.Вы наверное татарин ?
Письма Шарля Луи Монтескье, писавшего о ранних тюрках (письмо LXXXI): «…Из всех народов мира… ни один не превзошел татар славою и величием завоеваний. Этот народ – настоящий повелитель вселенной: все другие как будто созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель, и разрушитель империй; во все времена являл он миру свое могущество, во все эпохи был он бичом народов. Татары дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Могола. Они владыки Персии, они восседают на троне Кира и Гистаспа. Они покорили Московию. Под именем тюрок они произвели огромные завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над тремя частями света. А если говорить о временах более отдаленных, то именно от татар произошли некоторые из народов, разгромивших Римскую империю. Что представляют собою завоевания Александра по сравнению с завоеваниями Чингисхана? Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в забвении! Сколько было татарами основано государств, истории которых мы не знаем! Этот воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобедимости, нимало не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях…»
..."В 1206 г. Темучжин решил осуществить свой план о перенесении своей ставки в древнюю тюркскую столицу Каракорум. На курултае, провозгласившем Темучжина Чингиз-ханом, участвовали до девяти кочевых племен. Они представляли уже не федерацию племен, а однородную нацию. Чингиз-хан на холме Дэлюнь-Булдак, окруженный священными знаменами, стоя рядом с главным прорицателем со святым Кукчэ («небесный» по-татарски), провозгласил, чтобы его сподвижники назывались Кюк Монгол («небесные монголы») и чтобы они возвысились над всеми». Так завершился процесс образования Монгольского государства. Так продолжалась традиция – империя кюктюрков сменилась империей кюкмонголов, небесные монголы сменили небесных тюрков. Образовалась татаро-монгольская империя.
Чингиз-хан, создавая государство, обещал кочевникам создать государство Мэнгу Иль (Эль) – Вечное государство, где будет мир, справедливость и благополучие. Такая идея пришлась по вкусу не только простым воинам, но и племенным вождям кочевых племен. Поэтому название «мэнге» – «мэнэ» – «вечные» приняла элита, которая участвовала в выборе Чингиз-хана каганом и договорилась назвать свое государство Мэнгэ Эль – Вечная Родина. «Менгу Эль – Вечная Родина» это популярная в народе цитата из орхонских памятников эпохи Кюктюрков VI-VIII вв. не забыта была еще в XII-XIII вв. Вечная Родина возникает в результате договора между теми, кто согласен жить в мире и согласии. Множественное число от этого слова мэнге будет мэнгелер. Оттуда и появились названия монгалы, мунгалы, монголы у иноязычных исследователей. Такое политическое название мунгалы, монголы не ущемлял достоинство людей ни из слабых, ни из сильных племен. И поэтому вожди племен согласились называть себя мэнгу (монгол), и на курултае подняли Темучжина на шкуре белой лошади к синему Небу и нарекли новым именем Чингиз-хан. За вновь сформированным народом-войском официально было закреплено единое имя «монгол», поскольку монголами были сторонники и сподвижники Чингиз-хана, составившие военно-политическое ядро молодого государства. Конечно, всякий помнил свою генеалогию, но это было их личное дело. Монгол – это имя, которое сам Чингиз-хан дал объединению племен и народов, составивших новую общность людей. Отдельных племен с именем «монгол» тогда не было. В государстве Чингиз-хана никаких документов, писавшихся на языке, который мы называем ныне «монгольским», не обнаружено. В начале XIII века названия монгол и татар были синонимами, потому что название татар было привычно и общеизвестно, а слово монгол ново. Яса была написана на тюрки уйгурским письмом. А исходный текст «Сокровенного сказания монголов» дошел до наших дней лишь записанный китайскими иероглифами. Неясность этнонима монгол для иностранных ученых послужила основой для создания теории «Монгольского нашествия». Эта ложная теория насаждалась учеными Российской империи и была продолжена в Советском Союзе и продолжается в современной России. Вредность этой теории состоит в том, что она разделила один народ, когда-то называвшийся себя татарами, на два народа – тюрков и монголов."...
Мне кажется, здесь есть рациональное зерно!
Татары 12-13 вв. - достоверно название группы племён, говоривших на языках, которые мы сейчас называем монгольскими.
Татары были частью монголоязычного мира.
А в 13 в. этот этноним стал политонимом и потому распространился на завоёванных тюрок как обозначение подданства.
Затем стал некоторыми тюрками применяться уже как этноним.
И тогда Мэнгу-хан спросил араба: «А на каком языке разговаривал с тобой мой прославленный предок?» «На арабском», – был ответ. «Так ты все врешь», – разгневался Мэнгу-хан – Мой предок никакого другого языка, кроме татарского не знал».
Вывод: Чынгыз-хан был татарином!
В своей повести Кавказский пленник Лев Толстой называет чеченцев татарами.
Историю изучайте! Татарами их начали называть уже в Российской империи, до того "вайнахами" Татарами называли многие народы в основном мусульман, противящихся христианизации!
Между прочим у великого русского писателя, у самого татарские корни происхождения, но уже не просто"присвоенные", а природные! Об этом недавно по ТВ говорил его потомок проживающий за рубежом, что интересно многие из них, если ни сказать , что почти все находят в своей родословной эти корни! Если выискивать прямых потомков Чингиз хана по приведенной исторической хронике по месту его рождения, если это не вымысел, то тогда тамошние места населяли предки современных казахов! А так , можно напомнить , что перечисление чисел на языке какого либо народа , входивших в ту эпоху в состав народа Чингиз хана и названного им татарами должно по звуку совпадать , у чеченцев этого нет! И нужно знать, что в то время они звучали, практически на уйгурском языке!
Казанские татары точно потомки Великой Тартарии (Татарии), также Золотой Орды , созданной Джучи , старшим сыном Чингиз хана(как указывается в хрониках неродным сыном.) , Далее , его внука Батыя, так как участвовали в его походах, но и русские также принимали в них участие и наверняка и булгары и русские смешивались с ними .У тех татар не было националистических предрассудков, да и национальности, как таковой, как и у русских, тогда не могло быть!А после расширения Московии и создание Российской Империи вообще в образовываемый русский народ вошло очень много разных народов, название Россия, дал Пётр I , по матери, крымский татарин и оно переводится , как "Дом русов".Русами называли викингов-варягов и он же , Пётр I так сказать, прорубил "окно", тем самым в Европу, с этого времени,соскрёбывая с себя азиатское и нацелившись на возрождение европейской культуры! Выискивая в себя "рюриковское", отцов-викингов, но по исследованиям современных генетиков , их следов у русских царей не оказалось! Как в песне В.Высоцкого получилось:"Прадед мой - самарин,- Если кто и влез ко мне, Так и тот - татарин". ...
Татарский пролив назвали казаки,посланцы и подданные Российской Империи.По своему изначальному происхождению , тюрки! Язык назывался тюрко-татарский, вероисповедания они были христианского, неизвестно точно , до "золотордынского" периода принятия этой веры ли же перешедшие после?! Так, что кроме якутов вблизи той местности такого рода вопросы исключаются! Казахи и казаки, одно и то же название, по казахски окончание слова произносится как твёрдое "кх"!
Откуда это - "дом русов". Домыслы какие то. Греки называли Русь Росией в 10 веке. Латинские авторы Руссией. Соответственно Россия торжественное официальное название Руси.
Немножко наивный вопрос. можно было и самому подумать! Россия от крымскотатарского "Орос иё", крымские татары(трасформированное в "Россия"),"( казанские "Русия")по крайней мере их предки ,крымских татар, тогда хазар, населяли пределы Хазарского Каганата, имели отношения с Византией, от них могли и перенять, особенно после падения Хазарии и участившихся нападений северных племён во главе с русами на Византию и попыток налаживания с русами отношений, понятно, что они уже начали воспринимать русов главенствующими в этом регионе , наверняка по их имени и стали воспринимать эти земли, но сказать, что в то время было единое государство под названием Русь нельзя, оно только начало складываться.Это наблюдается в стадии их непримиримости главенства и междоусобицы между городами, Все "руси" в названиях в исторической литературе начали применяться только в восемнадцатом веке и к тому же и название Волжская Булгария не практиковалось в момент создания этого государства.Были города, по их основным созидателям и базовым населением называли главенствующих в опекаемом этим городом региона людей! Полное огосударствление территории называемой впоследствии страной происходит при введении общей денежной единицы и создания войск под единоначалием! Тогда и у булгар и у русов это происходило на начальной стадии становления, процесс был сорван войсками Батыя!
До Петра I Россия называлась исключительно, как Московия и иностранцы ещё называли Татарией.В 1721 году Петром I была провозглашена Российская империя.
А все эти исторические выкладки на которые ориентируются в своих ссылках некоторые люди, в большинстве своём литературные произведения авторов XYIII века!
"Весьма краткое описание Руссии и Московии , которая ныне состоит ее столицею"
"Руссией владеют ныне три государя 58; большая ее часть принадлежит [великому] князю московскому, вторым является великий князь литовский (-, in Littn), третьим — король польский, сейчас владеющий как Польшей, так и Литвой."
Руссия граничит с Сарматскими горами (montes Sarmatici, Sarmatisch gebuerg) 44, расположенными неподалеку от Кракова, а раньше простиралась вдоль реки Тираса, что на языке тамошних жителей именуется Днестром (Nistrus) 45, до Понта Эвксинского (НГ иначе зовущегося Черным (Schwarz) или, по-итальянски, Великим морем) и реки Борисфена (НГ по-русски именуемого Днепром (Nieper)), однако несколько лет тому назад турки захватили находящуюся в устье Тираса Альбу (Alba, Weissenburg), иначе именуемую [59] Монкастро (Moncastro) 46, которая принадлежала валашско-молдавскому (государю) (Walachus Moldaviensis) (НГ молдавскому воеводе (Voyvode in der Molda)) 47. Да и (НГ татарский (Tartarisch) царь, которого русские называют “(царь) на Перекопе” (im Ргесор) 48, а по-латыни зовущийся) царь таврический (Thauriciae) 48, перейдя Борисфен, подверг разорению обширные пространства, после чего построил здесь две крепости; одна из них, что близ устья Борисфена, называется Очаков (Oczakow) 49 и сейчас также находится в руках турок. Ныне местность между устьями обеих рек (НГ Днестра и Днепра) являет собой пустыню. Поднявшись оттуда вверх по Борисфену, увидишь на левом берегу город Черкассы (Circas) 50, а еще выше (НГ Канев (Caynow) и) весьма древний город Киев (Chiovia, Chiow), некогда столицу Руссии (НГ и резиденцию князя.). На другом берегу Борисфена там простирается Северская (Sewera) 51 область, до сих пор еще обитаемая. Прямо на восток оттуда находятся истоки Танаиса 52. Двигаясь затем вдоль Танаиса (так! — А. Н.) (secundum Tanaim) (НГ долгим путем вниз от названных рек (Днепра и Дона? — А. Н.) (von denselben fluessen... hinab)) до слияния рек Оки (Осса) и (НГ Волги (Volga), именуемой по-гречески) Pa (Rha) 53и миновав обширные просторы по ту сторону Ра, придешь к Северному морю (mare Septentrionale, Моer gegen Mitternacht); если возвращаться оттуда вдоль владений шведского короля вдоль Финляндии и Ливонского залива 54 через Ливонию (Liwonia, Leiffland) 55, Жемайтию (Samogitia, Sameitn) 56, Мазовию (Masovia, Mass) 57 и Польшу, то окажешься в конце концов снова у Сарматских гор. Внутри (этого круга) только две нерусские области — Литва (Lithwania, Lythen) и Жемайтия; расположенные среди русских, они говорят, однако, на своем языке и принадлежат латинской церкви; впрочем, живут в них большей частью русские.
Сам же он не именуется царем никем из них, за исключением, разве что, ливонца 167. Свои титулы они издавна писали (HГ в посланиях к туркам они много лет (vor jaren) пишут) в трех кругах, заключенных в треугольник 168. Первый из них, верхний, содержал следующие слова: “Наш бог — троица, пребывавшая прежде всех век, — отец, сын и дух святый, но не три бога, а один бог по существу”. Во втором был титул императора турок с прибавлением: “Нашему любезному брату”. В третьем — титул великого князя московского, где он объявлял себя царем, наследником и господином всей восточной и южной Руссии, при этом мы видели следующую прибавку к общей формуле: “Мы послали к тебе нашего верного советника”. В сношениях же с королем польским он [пользуется таким титулом: “Великий господин Василий, божией милостью господин всея Руссии и великий князь владимирский, московский, новгородский, смоленский, тверской, югорский, пермский, булгарский и проч.”], не пользуясь титулом царя, ибо ни один из них не удостаивает принять грамоту другого с прибавлением нового титула. Такое случилось и в нашу бытность в Московии (HГ когда мы заключали между ними перемирие), когда московит насилу принял присланную ему королем Сигизмундом грамоту с прибавлением титула герцога мазовецкого 169.
Петр Первый всего лишь изменил титул.: Пётр I Алексе́евич, прозванный Вели́кий (30 мая [9 июня] 1672 год — 28 января [8 февраля] 1725 год) — последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года).
Магистр Ливонского ордена в 1413 году сообщает великому магистру Пруссии, что Витовт сговорился противних с Псковом, Новгородом и с Великой Русью (нем. mit den grossen Reussen). Передавая это же сообщениечешскому королю, великий магистр пишет, что Витовт заключил союз с Псковом, Великим Новгородом и совсем языком русским (нем. der ganzen Russchen Zunge) и что придётся воевать с Белой Русью (нем. mit denWeissen Russen). Следовательно, то, что ливонский магистр называет Великой Русью, для магистра Пруссииэто Белая Русь. Обе они обозначают одно и то же, т.е. северную Русь
“Итак, 26 сентября 1476 года мы, с пением молитвы “Тебе Бога хвалим” и вознося благодарения Богу, который избавил нас от множества бед и опасностей, вступили в город Москву, принадлежащий великому князю Иоанну, властителю Великой Белой Руси”
“Престол сего великого Господина Василия, императора и Государя всея Руси и великого Князя находится в городе Московии, окружность которого – три с половиной лиги … Имеет сей князь под господством и полною властью своею одну и другую Русь целиком, то есть черную и белую, кои суть царства громаднейшие. Черная, которая именуется Русью Королевской, почти непрерывно ведет войну против Южной Ливонии и весьма часто ведет сражения на замерзшем море. Белая же Русь ведет войну против Ливонии Северной и весьма часто сражается в северном Ливонском море, иногда же на озере Пейбус (Чудское озеро), замерзающем со стороны сей Белой Руси. И одна и другая Русь вместе ведут войну против Короля Польского и Великого Герцога Литовского и против Самогитов, Прусов и Курляндцев”.
Как видим, тут Белая Русь – сама Московия, а Черная Русь – Псковское государство. Что замечательно наглядно изображено на знаменитой карте Олафа Магнуса “Carta Marina” (более известной изображениями всяких диковинных морских чудовищ в левой ее части). В правой нижней части обозначены две половины Московии – Руссия Белая (на территории нынешней Ленинградской (Питерской) области) и Руссия Черная (точно в районе Пскова). Вся нынешняя Беларусь на карте названа Литвой, а нынешняя Республика Летува – Самогитией (Жемойтией).
О понятиях «Московия» и «московиты» в начале XVII века (1550-е - 1618) рассуждал, французский путешественник Жак Маржерет: Эти русские с некоторых пор, после того как они сбросили иго татар и христианский мир кое-что узнал о них, стали называться московитами — по главному городу Москве, который носит княжеский титул, но не первый в стране, так как государь именовался некогда великим князем владимирским и теперь еще называет себя великим князем владимирским и московским. Поэтому ошибочно называть их московитами, а не русскими, как делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их соседи. Сами они, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают: Russac, то есть русские, а если их спрашивают, откуда, они отвечают: is Moscova — из Москвы, Вологды, Рязани или других городов. Но нужно также знать, что есть две России, именно: та, что носит титул империи, которую поляки называют Белая Русь, и другая — Черная Русь, которой владеет Польское королевство. [..] Об этом я хотел предуведомить читателя, чтобы он знал, что русские, о которых здесь идет речь, — это те, кого с некоторых пор ошибочно называют московитами, поскольку московитами могут называться жители всего лишь одного города; все равно как если бы всех французов стали называть парижанами по той причине, что Париж — столица королевства Франции, да и то с большим основанием, поскольку Париж — столица с незапамятных времен, а Москва является ею всего лишь сто или двести лет.
[Знай], что пачинакиты стали соседними и сопредельными также росам, и частенько, когда у них нет мира друг с другом, они грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб.
Греки выделяли Внешнюю Росию:
[Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда
Это первоначальная территория Руси со столицей в Новгороде:
а Новъгородъ Великъıи старѣишиньство имать кнѧженью . во всеи Русьскои земли
По всей территории Руси строились крепости: Смоленск, Любеч, Чернигов, Вышгород,в том числе Киев, где стояли гарнизоны из Новгородской области набранные из новгородских словен и варягов, так что Русь в 9-10 веках была не союзом племен у централизованно управляемым государством:
и сѣде Ѡлегъ . кнѧжа в Кыєвѣ и бѣша оу него Словѣни . и Варѧзи . прозвашасѧ Русью
И сѣде Игорь княжа, в Кыевѣ; и бѣша у него Словенѣ и Варязи, прозвашася Русью
На примере древнего Смоленска - Гнездово:
Верхний уровень иерархии занимает древнерусское раннегородское поселение в восточной части Гнёздовского археологического комплекса – так называемый Центральный комплекс памятников, представляющий собой остатки первоначального Смоленска.
Именно с Центральным Гнёздовским городищем уместно связывать упоминание «крепости Милиниска» в сочинении Константина Багрянородного «Об управлении империей» (Константин Багрянородный, 1991, с. 45). На протяжении X – начала XI в. это было ЕДИНСТВЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ городского типа в Смоленском Поднепровье и Подвинье. В системе основных путей сообщения и их инфраструктуры особая роль Гнёздовского комплекса заключалась в первую очередь в том, что он являлся главным узлом этих путей. Этим обстоятельством определялись не только важнейшее значение Гнёздова как главного регионального центра древнерусского населения, но и особенности его собственной структуры и топографии.
…Но, вероятно, уже в 1-й половине X в. на них появляется древнерусское население, что получило отражение в материалах соответствующих некрополей.
Можно предположить, что какое-то время в X в. кривичи и древне
русское население проживали там совместно.
Ко второй группе, видимо, относятся наиболее ранние древнерусские сельские поселения, сопровождаемые так называемыми ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМИ КУРГАНАМИ С ТУПОСОЖЖЕНИЕМ.
Появление «сельских» древнерусских курганов в Смоленском Поднепровье принято датировать концом IX – началом X в, а к наиболее ранним
обычно относят те, в которых найдена только лепная керамика – Вязовенька, Пилички, Колодня, Русаново, Боровая и др.
Следует отметить, что лепная керамика в древнерусских курганах Смоленщины не может являться основанием для датировок в пределах десятилетий, однако наличие в этом регионе древнерусского сельского населения в первой половине – середине X в. следует считать весьма вероятным.
…Приведённые данные косвенно подтверждают наличие на изучаемой территории в X в. монополии древнерусской элиты, концентрировавшейся на верхних уровнях иерархии населённых пунктов, на внешнеторговые операции и позволяют предполагать наличие неэквивалентного обмена между нею и сельскими жителями. Такое положение могло существовать только в условиях использования военно-административного аппарата, направленного в том числе на принуждение зависимых групп населения
Археологические данные свидетельствуют что и в Киеве (основанном судя по раскопкам в конце 9 века при Олеге), жила пришлая древнерусская знать из Новгородской области и простое местное славянское население из племен полян и древлян. Так же было и в Чернигове.
Из Киева князь с русской дружиной выходил зимой за данью по всем главным крепостям до Смоленска и обратно, исключая Новгородскую область - Внешнюю Росию, простиравшуюся вв 10 веке до Ростова и Мурома.
Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киава и отправляются в полюдия, что именуется "кружением"
Британия и Скандинавия
Короли и Королевы Англии или Великобритания
Джеймс I (1566-1625) => R1b-L21 (Y-ДНК)
Карл I (1600-1649) => Т2 (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)
Карл II (1630-1685) => H (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)
Джеймс II (1633-1701) => H (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)
Эдуард VII (1841-1910) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Георг V (1865-1936) => Т2 (мтДНК) R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Эдуард VIII (1894-1972) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Георг VI (1895-1952) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Принц Филипп, герцог Эдинбургский => H (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
Чарльз, принц Уэльский => R1b (Y-ДНК)
Принц Уильям, герцог Кембриджский => R30B (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
Короли и королевы Дании
Все короли Дании с христианской I (правил с 1448) принадлежал к гаплогруппе R1b (Y-ДНК)
Христианская Я (1426-1481)
Джон (1455-1513)
Кристиан II (1481-1559)
Фридрих I
Кристиан III => Т2 (мтДНК)
Фридрих II
Кристиан IV => Т2 (мтДНК)
Фридрих III
Кристиан V
Фредерик IV
Кристиан VI
Фредерик V
Кристиан VII
Фредерик VI => Т2 (мтДНК)
Кристиан VIII => Т2 (мтДНК)
Фредерик VII
Кристиан IX (1818-1906)
Фредерик VIII (1843-1912) => Т2 (мтДНК)
Христиан X (1870-1947)
Фредерик IX (1899-1972)
Короли Норвегии
=> См. Короли Дании от христианской I Фредерику VI.
Хокон VII (1872-1957) => R1b (Y-ДНК)
Олав V (1903-1991) => Т2 (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
Харальд V (1937 -) => R1b (Y-ДНК)
Короли и Королевы Швеции
Христианская Я (1426-1481) => R1b (Y-ДНК)
Джон (1455-1513) => R1b (Y-ДНК)
Кристиан II (1481-1559) => R1b (Y-ДНК)
Бенилюкс, Германия и Австро-Венгрия
Маркграфы, герцогов и эрцгерцогов Австрии
Леопольд I, маркграф Австрии (умер 994) => R1b (Y-ДНК)
Генрих I, маркграф Австрии (умер 1018) => R1b (Y-ДНК)
Адальберт, маркграф Австрии (ок. 985-1055) => R1b (Y-ДНК)
Эрнест, маркграф Австрии (1027-1075) => R1b (Y-ДНК)
Леопольд II, маркграф Австрии (1050-1095) => R1b (Y-ДНК)
Леопольд III, маркграф Австрии (1073-1136) => R1b (Y-ДНК)
Леопольд IV, маркграф Австрии, ака Леопольда I, герцог Баварии (1108-1141) => R1b (Y-ДНК)
Генрих II, герцог Австрии, больше известный как Генри XI, также герцог Баварии (1107-1177) => R1b (Y-ДНК)
Леопольд V, герцог Австрии (1157-1194) => R1b (Y-ДНК)
Фридрих I, герцог Австрии (ок. 1175-1198) => R1b (Y-ДНК)
Леопольд VI, герцог Австрии (1176-1230) => R1b (Y-ДНК)
Фридрих II, герцог Австрии (1211-1246) => R1b (Y-ДНК)
Короли и королевы бельгийцев
Леопольд I (1790-1865) => H (мтДНК) R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Мария-Луиза Франции (1812-1850) => H3 (мтДНК)
Леопольд II (1835-1909) => H3 (мтДНК) R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Альберт I (1875-1934) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Леопольд III (1901-1983) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Балдуин I (1930-1993) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Альберт II (1934 г.) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Италия, Франция, Испания и Португалия
Короли и королевы Франции
Все короли Франции принадлежал к гаплогруппе R1b-Z381 (Y-ДНК).
Ингеборг Дании, королева Франции (1175-1236) => Z1A (мтДНК)
Франциск I (1494-1547) => U5b * (мтДНК)
Генрих IV (1553-1610) => R1b-Z381 (Y-ДНК) U5b * (мтДНК)
Мари де Медичи (1575-1642) => H (мтДНК)
Людовик XIII (1601-1643) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H (мтДНК)
Мария Терезия Испании (1638-1683) => H (мтДНК)
Луи, дофина Франции (1661-1711) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H (мтДНК)
Людовик XV (1710-1774) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H (мтДНК)
Людовик XVI (1754-1793) => R1b-Z381 (Y-ДНК) N1b (мтДНК)
Луи XVII (1785-1795) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H3 (мтДНК)
Людовик XVIII Франции (1755-1824) => R1b-Z381 (Y-ДНК) N1b (мтДНК)
Карл X Франции (1757-1836) => R1b-Z381 (Y-ДНК) N1b (мтДНК)
Все князья Дома Бурбон-Парма произошли от Филиппа V Испании, сам внук Людовика XIV Франции, и, следовательно, по-видимому, принадлежащие к Y-гаплогруппы R1b-Z381.
Короли Обеих Сицилий
Все цари Обеих Сицилий предположительно принадлежал Y-гаплогруппы R1b-Z381 в качестве членов династии Бурбонов.
Цари и Императрица России
Петр II (1715-1730) => H3 (мтДНК)
Династия Романовых с Павла I => R1b (Y-ДНК):
Павел I (1754-1801)
Александр I (1777-1825)
Константин I (1779-1831)
Николай I (1796-1855)
Александр II (1818-1881)
Александр III (1845-1894)
Николай II (1868-1918) => Т2 (мтДНК)
Короли и королевы Греции
Георг I (1845-1913) => Т2 (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
Константин I (1868-1923) => R1b (Y-ДНК)
София Пруссии (1870-1932) => H (мтДНК)
Принцесса Алиса Баттенберг (1885-1969) => H (мтДНК)
Александр (1893-1920) => H (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
Георг II (1890-1947) => H (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
Цари Болгарии
Фердинанд I (1861-1948) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Борис III (1894-1943) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Симеон II (род. 1937) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
Король АРТУР и вся Королевская рать, королевские династии за башкир
А Елизавета II за кого?! Чего то они вообще "забросили " башкир, дороги " в никуда" , деревни "в никакие"! Подкинули бы свои "стерлинги"!?)))
"башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация", но к переписи над доказать что их нет! Вот в чем вопрос!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94620-damira-ishakov-ob-otnosheniyah-s-bashkirami-i-kraevedenii
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Я в своём ЖЖ уже столько по этому поводу понаписал, посчитал, но только одна моя статья со сравнительным анализом переписей 1979 и 2002 гг. была представлена в сборнике под редакцией Д.М. Исхакова "Большая ложь историков Башкортостана". И то без моих наглядных диаграмм по тому анализу. Я в своих тогдашних изысках и материалы переписи 1989 года в сравнении с теми двумя проанализировал, но в угоду землякам в статью не включил. Обращался к прежнм советским преписям в республике, и к переписи 2010 года. А было бы поболее времени у меня такой бы обсчитон устроил для земляков башкирских историков, что ни лям мим им не сказать мне в ответ. Да, они уже и сейчас не пытаются оспаривать мои изыски, представленные в моих публикациях в ЖЖ и на Фэйсбуке. А татарские историки похоже не очень их мои изыски понимают. Хотя бывает, объявляют, сказывают мне про меня, мол мы знаем ХУ из Ху.
Ирек Таттарыч
А чтож башкирские историки не поставят меня технаря на место? Без ложной скромности скажу, а потому, что не можется.
На держи землячок на свою бредятину
Бирский уезд
Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
башкиры 20 707 42 859 232 869 140 928 -91 941
тептяри 14 836 64 866 53 448 52 509 -939
мещеряки 9 482 18 433 45 079 51 310 6 231
татары 1 025 17 287 107 792 90 505
Белебеевский уезд
Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
башкиры 17 237 36 577 202 550 87 704 -114 846
тептяри 119 40 946 85 162 48 514 -36 648
мещеряки 4 614 12 817 19 597 5947 -13 650
татары 26 741 38 232 207 311 169 079
Уфимский уезд
Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
башкиры 8 445 20 102 96 421 18 585 -77 836
тептяри 4 185 17 550 25 676 25 448 -228
мещеряки 12 044 24 946 39 732 33 932 -5 800
татары 535 1 182 47 688 46 506
Однако бесполезно это отэйбливание фэйса, утрется, и вновь забредит.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94620-damira-ishakov-ob-otnosheniyah-s-bashkirami-i-kraevedenii
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Господин писатель, за 7-8 лет со времен Подворной переписи 1912-1913 гг. к 1920 году, какая нафик татаризация. А про геноцид башкир ты дибачкам рассказывай. В 1917 году была провозглашена автономия Башкурдистана и там никак особенных демографических явлений не наблюдалось, и убыли башкирского населения к 1920 году не было. Все явления демографии, и сдутие бакширского демографического пузыря наблюдались в уездах Уфимской губернии в Бирском, Белебеевском и Уфимском. А вот в более башкирском Стерлитамакском уезде этой губернии тоже не было никаких особых измений. По Мензелинскому уезду данные переписи 1920 году, проведённой до передачи этого уезда странным образом "пропали. Гришь про чувашей и про фино-угорские народы надо писать, не беспокойся писатель, и об этом Таттарыч пишет: https://irek-tattarich.livejournal.com/97900.html
Вот данные, скажем за всех кроме руских и других иных:
Бирский уезд
Население 1795 1834 1913 1917 1920
башкиры 20 707 42 859 232 869 208 579 140 928
тептяри 14 836 64 866 53 448 81 815 52 509
мещеряки 9 482 18 433 45 079 63 945 51 310
татары 1 025 17 287 12 507 107 792
"прочие" 16 688 99 589 92 855
Здесь и далее под «прочими» имеются в виду чуваши и фино-угорские народы в общем счислении, данные о численности русских и других иных категорий населения не приводятся. По V ревизии 1834 года ни татары, ни «прочие», и даже русские в явном виде не были учтены, практически все были учтены в сословных категориях. По переписи 1917 года мы не стали выявлять по уездные данные по «прочим», они далее по этому году приведены только по Стерлитамакскому уезду.
Белебеевский уезд
Население 1795 1834 1913 1917 1920
башкиры 17 237 36 577 202 550 175 649 87 704
тептяри 119 40 946 85 162 130 331 48 514
мещеряки 4 614 12 817 19 597 38 472 5947
татары 26 741 38 232 31 409 207 311
"прочие" 7 009 61 874 63 080
Уфимский уезд
Население 1795 1834 1913 1917 1920
башкиры 8 445 20 102 96 421 66 765 18 585
тептяри 4 185 17 550 25 676 53 345 25 448
мещеряки 12 044 24 946 39 732 49 425 33 932
татары 535 1 182 650 47 688
"прочие" 2 514 13 493 12 865
Мензелинский уезд
Население 1795 1834 1913 1917 1920
башкиры 16 338 35 094 139 913
тептяри 7 154 20 966 36 783
мещеряки 317
татары 23 675 119 461
"прочие" 5 138 12 521
По Мензелинскому уезду нет данных ни за 1920, ни за 1917 гг., есть только некоторые очень отрывочные сведения по соответствующим переписям. По Стерлитамкскому уезду по переписи 1920 года тоже нет данных, но есть по 1917 году.
Стерлитамакский уезд
Население 1795 1834 1913 1917 1920
башкиры 25 262 41 839 100 305 111 872
тептяри 4 709 11 536 40 443 17 083
мещеряки 4 346 8 187 25 303 16 530
татары 2 020 24 768 46 396
"прочие" 6 139 47 273 47 487
Говорю же, если даже тяжеленный тэйбл наотмашь приставь к фэйсам таких писателей, всё одно будут отзвучивать свои АБЫРВАЛГи.
PS. А если перейти по ссылке в мой ЖЖ, то по представалнным там наглядным графикам, то тэйбл будет до самых брызг содержимого носа этих писателей. Ой нет, нет этим бесполезняк, а длч нормальных людейочень наглядно и доказательно.
Это должно быть понятно! Татары сотрудничали во время гражданской войны и сами делились, как и русское население на красных и на белых, все их уисилия были направлены на договорённости с выбранной ими силой на свои права в общем и едином государстве, в то же время практически все башкиры слились в монолитную массу в борьбе за независимость. фактически , это означало строительство собственного независимого государства и понимая. что реалии посильнее желаний, их войска лавировали в достижении своей цели между противоборствующими враждующими группировками в гражданской войне. Должно быть ясно, что и в их войске хватало поддерживающих их устремления представителей других народов, в частности татар.После окончания войны логично такие проявления преследовались. Хотя и возникли автономные республики(АВТОНОМИЯ — (гр. autonomia самоуправление, от autos сам и nomos закон) , на самом деле это не приветствовалось!) Отсюда те люди, которые боролись и называли себя кем то во имя этой цели тоже не "котировались", как полноценные строители нового общества!
Нет и не было никаких башкир! В смысле народа. В смысле тюркских башкир. Башгирдами и прочими паскатирами авторы средних веков называли венгров-маджар, а после 1552 года – предателей. Все сказки уфимских обманщиков об этом мифическом «башкирском народе» основаны только на 5 источниках: Тарджеман, Масуди, Фадлан, Истахри и Гарнати. Все остальные – переписаны от них. И все они писали о башгирдах-венграх. И я это смогу доказать.
Где есть упоминания об этих мифических башкирах? Нигде их нет.
В русских летописях и в других русских источниках - их нет. В китайских летописях – их нет, в персидских хрониках – нет, в османских – нет, в крымскотатарских (а они ведутся с 14 века) – нет, в польско-литовских источниках – их нет, в валахо-румынских источниках – их нет, в других европейских источниках – их нет, в ватиканских – нет. Короче, нигде нет этих мифических башкир. А про черемисов, мордвинов, вотяков, хантов, сыроедов и прочих там тысячи упоминаний, а про татар, если все взять вместе – миллион. В том числе и о татарах Ногайской орды. Ногайская орда уже в начале 15 века установила дипломатические отношения и с Московией, и с ВКЛ, и с Крымским ханством. И послы были и постоянные представительства. Есть тысячи документов насчет этого.
Обычно, культурнее, коллаборационисты, так говорят!
Не до 1552 года, на протяжении всей истории, начиная исстари , это можно объяснить отчасти ассимиляцией, взаимопроникновением и смешением, чаще, такое происходило в элите, передавалось низам.Не было чётко очерченных границ между народами , как и сейчас нет!
Жизнь , -игра! Иногда, чтобы спасти свою жизнь или обрести , что то ценное для себя нужно просто отказаться от чего то , к чему привык, но уже эти условности ничего не дают и не спасают, наоборот они приносят потери, а тут семьи , можно понять и простить , но наверное , чтобы вникнуть полностью никому никогда не удастся, потому осуждать не стоит , просто понять в какой то мере ту ситуацию! Это ведь было и разных противоборствующих станах, они и вступали в сражения с себе подобными в союзе с бывшими противниками, не было единого фронта, если он и был то, недолгое время, не могло противостояние превратиться в вечность , там, где различение стиралось !
АС
История Монголов, которых мы (ЕВПРОПЕЙЦЫ) называем Татарами
Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны.
Перевод А. И. Малеина.
М.: Государственное издательство географической литературы, 1957.
Примечания и иллюстрации добавлены по изданию: Рубрук Вильгельм, Карпини Иоанн Плано. История Монголов / Путешествие в восточные страны СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1911.
Начинается история Монгалов, именуемых нами (европейцами )Татарами
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Рубрук , Карпини и другие европейские авторы подчеркивали , что ЕВРОПЕЙЦЫ монгол называли ТАТАРАМИ.
И по этому когда европейские авторы в 13-15 вв упоминали ТАТАР, то имели ввиду МОНГОЛ (пусть к 15 веку уже перешедших на тюркский язык).
Письма Шарля Луи Монтескье..........."Татары дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Могола". (что же это такое и с чем его едят эту империю Великого Могола?).
"Иоанн де Плано Карпини - История Монгалов, именуемых нами Татарами". Этих монгалов и сейчас кот наплакал, а тогда их вообще была горстка. Почему монгольский язык так и не укоренился в русском языке? Татарских слов в русском языке от 20 до 30%, а монгольских слов нет. Как так? Татарский этнос невозможно определить по гаплогруппе, но хоть и говорят, что и по языку невозможно, но современный татарский язык, как свидетельство отсутствия монголов на Руси. Тюрки, да, но не монголы были в войсках Чингиза-хана!!! АС.