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«Я всегда говорил, что башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация»

07:00, 03.04.2018 298

Интервью с Дамиром Исхаковым о полемике с башкирскими учеными, о подарке Нурсултану Назарбаеву и задачах краеведческого движения

«Я всегда говорил, что башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация» Фото: Максим Платонов

Имя этнолога, доктора исторических наук Дамира Исхакова в последнее время часто появляется в СМИ в связи с непростыми отношениями, которые сложились у него с руководством Института истории им. Ш. Марджани. В интервью «Реальному времени» он коснулся своего нынешнего статуса и ответил на критику со стороны Рафаэля Хакимова. Однако основная часть разговора касалась работы, которую Исхаков ведет по отстаиванию татарской позиции перед башкирскими учеными, по изучению Золотой Орды и развитию татарского краеведческого движения.

«Башкирские политические работники жаловались, что татарский язык давит башкирский»

— В конце марта вы выступали в Уфе на конференции «Наследие Галимджана Ибрагимова». В башкирских СМИ приезд татарских ученых имел резонанс и воспринимался, мягко скажем, неоднозначно. Расскажите об этой поездке.

— Конференция была посвящена 80-летию со дня смерти Галимджана Ибрагимова и 100-летию образования Башкирской республики. Башкортостанским околополитическим кругам показалось необычным, что проводила конференцию мечеть «Ихлас», при которой есть культурный центр. Профессор Кульшарипов, который был активным деятелем башкирского национального движения, даже делал замечание, почему мечеть участвует в этом. Вообще татары отличаются от башкир тем, что у татар есть около 30 постоянно действующих конференций, и за пределами Татарстана такие мероприятия часто проводят религиозные организации. У башкир такого нет, и подобные мероприятия проводят только государственные организации. Я объясняю это тем, что степень религиозности башкир ниже, чем татар, и они привыкли действовать через республиканские организации. Кульшарипов даже намекал, хотя прямо и не говорил, что в Уфе вам, татарам, не положено проводить такие мероприятия. Где-то в деревне можно, а тут — башкирская столица!

Больших скандалов на самой конференции не было, но дискуссии были интересные. Например, о том, что первоначально Башкирская республика существовала на стороне белых, и когда башкиры вошли в состав РСФСР, декрет о создании Татаро-Башкирской республики никем еще не был отменен. По этому вопросу были интересные реплики, но тут требуются специализированные докладчики, которые могли бы осветить этот момент шире.

— А с какими идеями и предложениями в Уфу поехали вы?

— У нас привыкли к Галимджану Ибрагимову относиться как к канонической фигуре, как будто он икона. А я хотел показать, что Ибрагимов был человеком, и как политик он допускал ошибки.

«У нас привыкли к Галимджану Ибрагимову относиться как к канонической фигуре, как будто он икона. А я хотел показать, что Ибрагимов был человеком, и как политик он допускал ошибки». Фото archive.gov.tatarstan.ru

— Какие, например?

— Дело в том, что Ибрагимов и другой крупный советский деятель Мирсаид Султан-Галиев оказались на разных позициях по поводу проекта «Большой Башкортостан». Султан-Галиев до конца стоял на том, что западная часть современного Башкортостана должна быть присоединена к Татарстану. Галимджан Ибрагимов уже в 1922 году склонялся к тому, что пусть присоединяют эти территории к Малой Башкирии.

Видимо, он имел в виду грядущую мировую революцию и не считал, что это так важно. Он предполагал, что если более развитые западные районы современного Башкортостана присоединить к Малой Башкирии, то у башкир будет больше возможностей для прогресса, они быстрее станут пролетарской нацией. Поскольку татары и башкиры давно живут смешанно, то особых проблем быть не должно. Тем более, когда Ибрагимов предлагал это, существовал единый литературный язык. Башкирского литературного языка на тот момент еще не было. Башкиры, как и татары, пользовались поволжским тюрки.

Исходя из этих аргументов, Ибрагимов поддерживал создание Большого Башкортостана. Но лет через 5 он понял, что продумал не все последствия. В 1927 году вышла большая статья Ибрагимова под названием «Как будет развиваться татарская культура?», которую в советских изданиях не печатали. И там он впервые реально поднимает проблему взаимодействия Татарстана с остальными татарами, который остались за пределами республики. Статья была последним текстом, который татарам удалось опубликовать в таком свободном духе. Дальше пришли другие времена и писать так было невозможно. К этому времени Башкортостан установил собственный литературный язык, а к началу 30-х годов очень четко обрисовалась проблема татарского языка в Башкортостане. Башкирские политические работники того времени жаловались, что татарский язык давит башкирский на западе республики и что там никак не удается реализовать государственный статус башкирского языка.

Ибрагимов, когда Большой Башкортостан только-только образовывался, эти вопросы упустил из виду. Из этого ясно, что Мирсаид Султан-Галиев был более крупный и дальновидный политик. Поэтому я и сказал в Уфе, что Галимджана Ибрагимова должны в Башкортостане любить и даже памятник ему поставить.

«Главная проблема в том, что «История Башкортостана» написана башкирскими учеными только как история башкир. А ведь в Приуралье не только башкиры живут. Поэтому и возникают вопросы. «История татар Западного Приуралья» является татарским ответом на башкирскую концепцию истории». Фото Максима Платонова

«Башкиры вобрали в себя большой угорский слой»

— Какие возражения были со стороны башкирских коллег?

— Башкирские коллеги нас всегда критиковали, но тут возразить было нечего. Поэтому наш постоянный критик Марат Кульшарипов заявил, что их не пригласили на это мероприятие. Но о проведении конференции было объявлено официально. Разрешение было получено на уровне руководства Башкортостана. Обычно докладчики сами делают заявку, если узнают о научном мероприятии.

Больше всего Кульшарипов выступал по поводу книги «История татар Западного Приуралья», которая вышла в институте истории. Говорил, что это не научная книга, что в ней полностью исказили истину. Я слушал все это. Но они должны дать содержательный ответ. Главная проблема в том, что «История Башкортостана» написана башкирскими учеными только как история башкир. А ведь в Приуралье не только башкиры живут. Поэтому и возникают вопросы. «История татар Западного Приуралья» является татарским ответом на башкирскую концепцию истории.

— Какова лично ваша позиция, этнолога Дамира Исхакова, по башкирскому вопросу. Башкиры как нация существуют? Или это этническая группа татар?

— В отличие от Хакимова, который отрицает наличие самостоятельных башкир как народа и как нации, я всегда говорил, что башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация. Потому что у них есть государственное образование. Башкиры политически оформлены. Это и есть признак нации.

— Что же тогда делает башкир отдельным народом, в отличие от мишарей?

— Я думаю, что башкир сильно отделяет от остальных тюрок и делает их самостоятельными этнический субстрат. Башкиры вобрали в себя большой угорский слой. Покойный Эдхям Рахимович Тенишев рассказывал мне о своем разговоре со своим учителем, известным тюркологом Сергеем Маловым. Малов говорил: «Эдхям — в основе башкирского языка лежит язык ханты-мансийский». В этом отношении татары и другие тюрки отличаются от башкир.

— Но ведь среди татар тоже присутствует значительный компонент потомков, ассимилированных финно-угров. Для казанских татар — это марийцы и удмурты. Для мишарей — мордва и мещера. В чем же тогда отличие от башкир?

— У татар финно-угорский слой иного характера. Во-первых, не угорский, а поволжско-финский. Во-вторых, я не думаю, что финно-угорский субстрат у татар очень большой. Он есть и как компонент существует. Он виден на полевых этнографических исследованиях. Но он не так значим, как угорский компонент для башкир. У башкир он лежит в основе их этничности.

«В отличие от Хакимова, который отрицает наличие самостоятельных башкир как народа и как нации, я всегда говорил, что башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация. Потому что у них есть государственное образование». Фото Тимура Рахматуллина

— А когда и при каких обстоятельствах башкиры перешли с угорского на тюркский язык?

— Я думаю, что на тюркский язык они перешли, скорее всего, под влиянием кипчаков. Процесс начался еще в домонгольский период, а завершился в золотоордынский период, когда в состав башкир вошли тюркские компоненты. Это не только кипчаки. Как писал Раиль Гумерович Кузеев, но не пишут современные башкиры, в составе башкир есть значительный алтайский компонент, который был сдвинут войсками Джучи в Приуралье. У башкир есть крупная группа катай — это кидани на самом деле. Табын — это тоже алтайская группа. И этот тюрко-монгольский компонент в конце концов переварил угорский субстрат.

Этнические группы татар надо изучать, но не играть ими в политических целях

— Рафаэль Хакимов недавно в интервью нашему изданию сказал, что ваши методы классификации этнических групп татар похожи на методы Валерия Тишкова и работают на разделение татарского народа на разные этнические группы. В чем вы совпадаете с Тишковым и чем ваша методика отличается от методики Тишкова?

— Этот тезис для меня далеко не нов. В советские времена я тоже слышал нечто подобное. Бывший директор ИЯЛИ Яхья Абдуллин тоже всегда говорил: «Зачем вы, этнографы, делите народ на разные составные части?» Хакимов намекает на то, что я при помощи деления конструирую новые общности и единый татарский этнос разрушаю. Таков подтекст. На самом деле, в капитальных академических трудах принята моя классификация. Это реально существующие группы, которые выявлены при помощи этнографического изучения. К разделению народа это никакого отношения не имеет.

Что касается крымских татар. Я считаю, что это самостоятельная нация, потому что Республика Крым, Крымская АССР — это самостоятельные образования. Крымские татары от поволжских отделились и потом довольно долго развивались самостоятельно, в том числе под сильным влиянием турок. У них и язык поменялся, совершенно другой стал. Но в моих трудах написано, что в средневековый период крымская часть татар была группой внутри единого средневекового татарского этноса. Для Средневековья я признаю единство и сибирских, и крымских татар.

Что касается сибирских татар. Я никогда не писал, что они другой народ. Это этническая группа, которая находилась в процессе формирования народа в рамках Сибирского ханства, но процесс не завершился. А в период национальной консолидации сибирские татары были втянуты в орбиту формирования одной единой национальной татарской общности. Было тесное взаимодействие, включая переселение. Возник общий литературный язык.

«Тишков попытался применить эту классификацию в политических целях. Для переписи населения была попытка разделить татар на 45 переписных категорий. В публикациях прямо говорилось, что если кряшен выделить, то татар в Татарстане будет меньше половины». Фото Тимура Рахматуллина

— В чем заключаются ваши расхождения с Тишковым?

— Тишков попытался применить эту классификацию в политических целях. Для переписи населения была попытка разделить татар на 45 переписных категорий. В публикациях прямо говорилось, что если кряшен выделить, то татар в Татарстане будет меньше половины. Я всегда был против использования таких научных классификаций в политических целях. Есть реально существующие этнические группы. Их надо фиксировать, но не играть ими в политических целях.

Здесь тоже много непростых моментов. Около 10 тыс. сибирских татар записались на последней переписи как самостоятельный этнос. Это примерно 20-я часть сибирских татар. Мы не можем их автоматически причислить к единой татарской нации. Можно по-разному смотреть на их выбор, но от этого никуда не деться. То же самое с кряшенами. Я никогда не считал их самостоятельным народом. Если посмотрите в моей классификации, там написано «субконфессиональная общность». Они входят в состав татар, но по конфессиональному признаку отличаются. Однако около 25 тыс. кряшен записались как самостоятельная общность. К кряшенам можно добавить нагайбаков, которые официально считаются коренным малочисленным народом. Даже в Институте истории есть специальный отдел, который занимается изучением этих кряшен и нагайбаков.

Дело этнографа — констатировать реалии. Чтобы сохранять единство нации, надо работать, доказывать, убеждать. Я, например, очень много сделал для того, чтобы доказать, что сибирские татары — один народ с татарами Поволжья и Приуралья.

«Если бы на 100-летие ТАССР приехал Назарбаев, это был бы хороший подарок ему»

— Как складывается ваша научная деятельность после ухода из Института истории?

— Ученый работает, пока жив. Я научной деятельности не прекращаю. Кроме науки я занят организацией краеведческого журнала «Туган җир». Рустам Нургалиевич Минниханов помог найти деньги на его издание. Проблема моего ухода из Института истории в том, что я выполнял там очень важную исследовательскую тему, а не по доброте сердечной там существовал, будучи никому не нужен, как утверждает Хакимов. У меня был трехгодичный план работы по исследованию государствообразующего народа Золотой Орды — средневековых татар. Я успел написать 100 страниц текста, но не успел оформить эту тему в готовую монографию. Планировал закончить этот труд в 2019 году. Если бы на 100-летие Татарской АССР в Казань приехал Назарбаев, это был бы хороший подарок ему, поскольку казахи очень внимательно относятся к истории Золотой Орды.

Параллельно есть другая работа, которая готова на 95%, — по демографии татар в XX веке. Ее тоже нужно завершать, потому что в 2020 году нас ждет очередная перепись населения. К этому времени нужно показать, сколько татар в Башкортостане было записано башкирами в предыдущие переписи, чтобы эта ситуация не повторилась во второй раз.

«Получился фильм для домохозяек, которые любят поплакать. Но Золотая Орда — это довольно сложный феномен, чтобы его объяснить в слезливом фильме». Фото marsme.ru

Сериал «Золотая Орда» и важность изучения ордынских кланов

— Нашумевший сериал «Золота Орда» смотрели?

— Смотрел. Неудачных моментов там много. То, что фильм получился слезливо-беллетристическим, — это результат неудачи сценария. Сначала фильм задумывали как более масштабный, изначальная заявка дана в самом названии — «Золотая Орда». Не получилось. Получился фильм для домохозяек, которые любят поплакать. Но Золотая Орда — это довольно сложный феномен, чтобы его объяснить в слезливом фильме. А благодаря громкой заявке, которая расплылась, было допущено много серьезных ошибок, которые на содержание фильма влияют.

Приведу простой пример. В сериале появляется из государства Хулагуидов хан Менгу-Тимур. И про Хулагуидов, и про Менгу-Тимура из источников нам известно многое, но дело в том, что хан не мог просто так появиться откуда-то с юга и сесть на трон. Хакимов меня критикует за то, что я занимаюсь ордынскими кланами, а это очень серьезный вопрос. Юлай Шамилоглу создал теорию для изучения клановой структуры Золотой Орды. Эвадрд Киннан, которого упоминал Хакимов, никогда не писал об этом. Мой вклад заключается в том, что я связал деление на кланы с этнической структурой золотоордынского общества и выявил до 50 кланов.

Сажать хана на престол могли только лидеры ведущих кланов. Обычно это четыре клана, которые составляют правящую корпорацию. И если вожди кланов не согласны, то ты никогда не сядешь на трон. Вожди найдут кого-то другого и предложат его, потому что за каждым из них стоят сильные и вооруженные до зубов племена. Из этих племен формируется ханская гвардия. Хан берет в жены дочерей или сестер племенных вождей, а племенные вожди женятся на дочерях хана. Получается одна правящая корпорация. Поэтому история Менгу-Тимура в фильме, когда он откуда-то прискакал на лошадях, не смотрится правдоподобно.

Еще один крупный недостаток в том, что несмотря на старания режиссера, антитатарский дух в фильме сохранился. Дружбы народов оттуда не возникает. Хотя видно, что старались. Очень хорошие татарки присутствуют в кадре: красавицы и хорошие актрисы. С точки зрения визуального образа можно смотреть фильм.

Прямой путь противодействия салафизму

— Расскажите о вашей работе в краеведческом направлении, в которую вы включились. Какие цели вы для себя поставили?

— Краеведческие работы сейчас очень важны, потому что это элемент национального самосознания. Думаю, наши политики еще не созрели. Но по мере того, как мы будем терять этнонациональный компонент в образовательной системе, есть очень большая угроза усиления салафизма. Потому что салафиты отрицают все национальное. Единственный способ противоборства, кроме написания трудов на академическом уровне, — это работать на более низовом уровне с тем, чтобы люди понимали, что у них есть национальные корни. И в сфере религии, и в истории сел, и в родословных.

«Как этнограф, который объездил более 500 населенных пунктов, я могу сказать, что у народа накопилось много информации, но она пока не введена в научный оборот. Если мы соберем все это и скомпонуем, то увидим татарскую историю совершенно по-новому». Фото Максима Платонова

Главным образом нужно работать над консолидацией краеведов. Потому что в разрозненных изданиях уже опубликовано несколько тысяч историй татарских сел. Теперь надо переходить на более высокий уровень, и на этой основе делать региональные истории. Как этнограф, который объездил более 500 населенных пунктов, я могу сказать, что у народа накопилось много информации, но она пока не введена в научный оборот. Если мы соберем все это и скомпонуем, то увидим татарскую историю совершенно по-новому. Эта история будет ближе к людям, чем академические труды.

Люди поймут, что их корни растут отсюда, а не из Саудовской Аравии. Во многих местах есть исламские святые, но народ забыл, кто это такие. Мы должны объяснить, что ислам в среду татар пришел исторически, что в этом процессе принимали участие конкретные люди. Шейхи, которые учили исламу, а потом стали святыми. Когда это объясняешь, люди понимают, что ислам не сверху падает, а идет реальный постепенный процесс исламизации. В этом процессе сохраняются местные обычаи и обряды, которые имели и доисламское происхождение. Ислам приобретает более этнический оттенок. Это прямой путь противодействия салафизму, который все это отрицает.

Марк Шишкин
ОбществоВластьИстория БашкортостанТатарстан
комментарии 298

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Исхаков называет себя этнологом, а не знает элементарных вещей. Вот он пишет:, что у башкир силен угорский компонент. "У башкир он лежит в основе их этничности". Но связь генетики и этничности, т.е. самосознания, никем не доказана. Заявление Исхакова - это расизм, так как это значит, что "кровь" порождает этничность. К тому же он ошибается в части генетики. Современными методами популяционной генетики (геногеографии) установлено, что основные генетические маркеры башкир - R1a, R1b - имеют западноевразийское происхождение. Методами палеогенетики установлена их связь с древними индоевропейцами (ямная, андроновская, синташтинская культуры). Безусловно, есть и угорский компонент, но он не доминирующий. Исхаков постоянно делает акцент на устаревшей угорской теории, чтобы доказать позднее появление башкир в Западной Башкирии, пришедших по его мнению из Зауралья. Это чисто политическая концепция, которая разбивается при анализе письменных источников, того же Ибн Фадлана, ал-Идриси, Истахри и др., а также данных генетики.
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    Анонимно 03 апр
    07:41. Анонимным историкам меньше веры, чем настоящему, международно признанному, ученому-историку Исхакову Д. М.!
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    Анонимно 03 апр
    Вы смеётесь или издеваетесь?
    "Международно признанный учёный"?
    Почему тогда он ещё не в Оксфорде?
    На худой конец и МГУ неплохой университет.

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    Анонимно 03 апр
    Где родился там и пригодился. Чё ему в МГУ или Оксфорде делать?
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    Анонимно 03 апр
    Вот это правильно - ни в МГУ, ни в Оксфорде "ему делать нечего".
    Даже в Казани отказались от его услуг.

    Если он настоящий ученый, то перестанет заниматься политикой, перестанет "обличать" бывших своих работодателей и коллег и спокойно займется написанием "нетленки".

    Для "гуманитария" - пенсия это свобода творчества.
    Даже если "нетленка" и будет оценена лишь через 100 лет.
    В науке это бывает.
    И часто.
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    Анонимно 03 апр
    Причем тут анонимность? Вам говорят, что Исхаков начал с истории, а заканчивает краеведением и камасутрой. Улавливаете тенденцию?
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    Анонимно 03 апр
    Не нужно не с кем согласовывать проведение татар - конференции в гор. Уфа, где более 50% проживает татары.
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    Анонимно 04 апр
    Больше веры историку-националисту? Который априори должен быть предвзятым. Читайте хотя бы Кузеева или многотомную "Историю башкирских родов" (только один из соавторов булгарист поэтому приводит свою схему трансформации булгар в казанских татар, а как известно булгары не играли заметной роли в этногенезе казанских татар см. О.Балановский "Генофонд Европы", глава 5.). В последнем как раз приводятся генетические данные по башкирским кланам. Современный этнос башкир сложился из разных кланов имеющих истоки в кочевом мире не только угорских, но и скифо-сарматских, тюркских, монгольских племен. Т.е. башкиры потомки кочевников Евразийских степей. Эти племена были объединены в конфедерацию племенем под названием башкир (или бачжигирд, байджигит, башгид и т.д.). Читайте статью С.Хамидуллина "Прабашкиры". Откуда происходило это племя башкир: от токуз-огузов или мадьяров (одно из племен венгеркой конфедерации) не важно - мадьяры в среде тюркских каганатов тюркизировались бы. Хотя лингвистические изыскания говорят, что башкирский язык имел огузскую основу, да еще было влияние иранских племен.
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    Анонимно 06 апр
    Нет такого народа... Вопрос к идеологу Марджани... Вы даже свое Шежере НЕ знаете... Почему...
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    Анонимно 06 апр
    Правильно.
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    Анонимно 07 апр
    Потомки того самого средневекового племени (клана) башкир, которые и объединили в конфедерацию племена на Урале до сир пор живут в Монголии и Казахстане. В Монголии (на северо-западе страны) это род башгид (байджигит) - ныне входит в племя мянгад. Завоевано Джучи в 1207 г. (поход на "лесных народов"). В Казахстане это байджигит, входит в племя найман (Средний жуз).
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    Анонимно 03 апр
    Археологически доказано расселение индоевропейцев с территории Франции не только в Башкирии, но и в Монголии. Поэтому западноевропейские гены присутствуют. Башкиры не татары.
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    Анонимно 04 апр
    Где вы тут видели расизм?
    Исхаков не прав конечно. Я отлично знаю Башкирию, и тех, кого сейчас называют "башкирами". Все Зауралье - татаро-монголы (кроме самих татар и тептяр), там никаких угров и финнов нет, до Урала - те же татары Казанского хзанства, эти люди записались в башкирское сословие только из-за их привелегий. Между "башкирами" Стерлитамакского района и татарами Арского района например нет никакой разницы: ни в образе жизни, ни в языке, ни в антропологии и генетике. Тут может быть речь только о горных "башкирах". Они действительно отличаются и от зауральских (а они чистые монголоиды) и от предуральских. Действительно у них может быть какая-то угорская примесь. И вообще невозможно говорить о едином днородным башкирском народе, они разные, и антропологически, и по языку и особенно по происхлждлению. Можете прочитать Кузеева, он относит одних к булгарам, других к печенегам, третьих - к татаро-монголам, четвертых - к венграм-маджарам и т.д.
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    Анонимно 07 апр
    Даже казахи это не чистые монголоиды, к вашему сведению. Горные башкиры - больше индоиранцы на вид. Вы похоже никогда там не бывали. Судите о башкирах по фолкхистори.
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Я 30 лет жил в Зауралье, в чистых башкирских деревнях местные люди внешне от монгол не отлтчаются, Башкирию горную тоже отлично знаю. И Салаватский район, и Бурзянский, и Белорецкий. Там действительно есть угорский компонент. Вообщем то можете посмотреть на физиономии чистого башкира Рахимова и предуральского бумажного "башкира" Хамитова. У кого там монголоидные черты?
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    Анонимно 04 апр
    Сказано, что в споре рождается истина! Но здесь мы видим, что споры порождают споры, это бы ладно. если Кульшарипов и Исхаков наедине между собой выясняют отношения, но когда свои измышления выносят "на люди", то в этот ненужный и надо сказать ,вредный разговор вовлекаются новые участники и разносят "заразу" по народам! А это нам надо!? Ну никак не нужно, кто откуда произошёл , надо к Чарзлу Дарвину обращаться, что потом сложилось есть исторические закономерности развития общества , государства и страны, мира и они не зависят, в частности от отдельных людей , отдельные вовлекаются в события и ситуацию, они могут в какой тормозить и ускорять, но в целом "плывут" по течению времени жизни! Это только кажется, что великие "решают", на самом деле же без предпосылок и причин и они не появляются! Потому, народам нужно жить мирно и спокойно, пока ситуация позволяет, без "шараханий" и ненужных воспоминаний о том , в чём сами никогда не присутствовали, для большинства. это фантазии и большинство не склонно повторять прошлое, в основном оно у всех народов, незавидное! Гордиться ханами и князьями , своими угнетателями ,которым сами совсем не потомки , наивно и глупо!
    А проблемы решаются просто, не надо выдумывать "велосипед", когда всё уже есть, тем более в наш век техники и электроники!
    Например, перепись можно проводить в режиме "он-лайн" и не в сжатом времени, может это будет и приближённое количество не вполне правомерное, но оно даст примерное представление о количестве народа!
    Успехов!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Анонимно 03 апр
    основные генетические маркеры башкир - R1a, R1b - имеют западноевразийское происхождение.
    ...Если следовать историческим рассказам Салавата Хамидуллина, то большинство наиболее крупных тюркских племён, называемых им людьми ,составляющих современный башкирский народ поселились на обширных территориях Урала и Поволжья в XIII веке! И если приводить в доводы наличия вами приведённых гаплогрупп в башкирах, а она есть в основном R1b, то получается, что Чингиз хан являеися прямым предком этих самых башкир?!
    Но, это конечно нонсенс, смешение всё же происходило с носителями гаплогруппы,R1a, а это уйгуры, хазары ,булгары , половцы, которых в некоторых исторических хрониках называют татарами.Они более европеидны обличьем , смешение с ними наверняка дало такой же эффект и носителям первой гаплогруппы , роду Чингиз хана?! По сути , как бы там ни было башкиры и татары , должно быть один народ , по крайней мере, в недалёком прошлом!?
    В обычае же было у них поклонение единому богу, которого на языке своем называли Тенгри. И начинали писать так: “Мангу Тенгри Кучундур”, то есть: “Силою бессмертного бога”.

    Обходились они малым [количеством] пищи, ибо ели всякую тварь: плоть кошачью, собачью и всякую.

    Племя их прежде, так же, как и ныне, делилось на множество родов, из которых упомянем лишь двенадцать названий: первейший род: Сакиры, [затем] Хинди, Каты, Налир, Оирд, Сулдус, Нахимы, Конкард, Мангут, Тангуты, Каит и Угуры. Угуры же поклоняются идолу, которого называют Кунджитом. Они называют себя на языке своем монгол, грузины же — татарами, коих представлю единым миром. (Сохранились две исторические хроники средневековой Грузии, которые содержат сведения о завоевании монголами Кавказа.)
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Откуда вывод о том, что из слов Дамира следует то, что "кровь" определяет этничность?!?! Ничего подобного из его слов не следует! У вас с формальной логикой всё очень плохо. А стремление сразу повесить ярлык "расист" вылезает вперёд паровоза.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Правильно...
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    "Классической" татарской деревни практически уже нет....
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    В целом к Дамиру Исхакову отношусь хорошо.
    Но ему надо быть покрепче в отношении отстаивания истории татар и их интересов.
    Кульшарипова нельзя считать настоящим ученым, он политическое создание.
    Никакой апелляции к Башкортостану не должно быть, мол, у них так делается, и это, мол, хорошо. Должна быть апелляция к Истине, стремление к Истине.
    Основополагающим для татар является государство Золотая Орда. Если бы не разрушение Золотой Орды внешними силами, то татары и Крыма, и Сибири, и Поволжья , и Урала, и Мещеры,и Самарканда, и т.д. были бы одним целым.
    Поэтому особо не надо увлекаться их различением. Хотя местный колорит , конечно, был. Но теперь он усилен стараниями извне.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Исхаков - такое же политическое создание, как и Кульшарипов. Одного поля ягодки, только с разных грядок.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Таким как Исхаков фальсификаторам не место в науке.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Исхаков зур рахмет!
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Ханами Золотой Орды могли быть только монголы - потомки монгола Чингизхана.

    Все остальные - тюрки (татары), славяне (русские), финно-угоры и др. были их подданными.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Все китайские, арабские, армянские и западноевропейские источники нач. 13 века свидетельствуют, что Чингизхан был татарином.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Извините, но Вы или беззастенчивый лжец или дремучий невежа.

    Все УЧЁНЫЕ признают, что Чингизхан был МОНГОЛОМ.

    Из Википедии:

    "Есугей-баатур (монг. Есүхэй баатар, баатур (багатур) — «герой», «доблестный воин», «богатырь»[1]; ? — 1171) — отец Тэмуджина-Чингисхана. Предводитель большой части МОНГОЛЬСКИХ племён. Основатель рода Кият-Борджигин[2].

    Чингисха́н (монг. Чингис хаанᠬᠠᠭᠠᠨ? [tʃiŋɡɪs χaːŋ]), собственное имя — Тэмуджин[1][2], Темучин[3], Темучжин[4] (монг. Тэмүжин?, ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ?) (ок. 1155 или 1162 — 25 августа 1227) — основатель и первый великий хан МОНГОЛЬСКОЙ империи, объединивший разрозненные МОНГОЛЬСКИЕ и тюркские племена; полководец, организовавший завоевательные походы МОНГОЛОВ в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу. Основатель самой крупной в истории человечества континентальной империи[5]".


    зОЛОТАЯ оРДА ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЧАСТЬ иМПЕРИИ монголов, В КОТОРОМ ХАНАМИ МОГЛИ БЫТЬ ТОЛЬКО монголы - ПОТОМКИ МОНГОЛА Чингизхана.

    Это общепринятая НАУЧНАЯ точка зрения (парадигма).

    Если у Вас есть доказательства обратного - приведите их.

    Или, может быть, ВЫ уже опубликовали эти доказательства в признанных НАУЧНЫХ журналах?
    Тогда дайте, пожалуйста, ссылку на Ваши сенсационные статьи.
    Спасибо.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Уважаемый 10:34. Вы должны смириться и признать, что татаро-монголы-это татары в квадрате, так как слово "монгол" означает с татарского "вечный.
    Следовательно, татаро-монголы-это вечные татары.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Читайте дальше Википедию! ))
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Глубокоуважаемый 11:20, Ваше сугубо СУБЪЕКТИВНОЕ мнение к НАУКЕ не имеет никакого отношения - ни к монголам, ни к татарам.
    Но роднит Вас с политиками.
    Маргинальными.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Читайте Льва Гумилева, Историю татар (7-томник), Гали Еникеева.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    С удовольствием почитал бы Ваши НАУЧНЫЕ труды, но похоже их просто нет.

    А есть желаемое выдать за действительное.
    Это называется политика.

    Уверен, что ни одну ссылку на НАУЧНЫЙ журнал, где утверждалось бы, что монгол Чингизхан был татарином, Вы не предоставите - так как таких НАУЧНЫХ статей в природе не существует.
    Ответить
    Анонимно 03 апр

    Один из огромного множества примеров:

    "Нынешний император Чингис, а также все его полководцы, министры и сановники являются черными татарами" (Мэн-да бэй-лу; написано в 1221 году). Перевод Н.Ц.Мункуева. Издано - Москва, Наука, 1975.

    Ответить
    Анонимно 03 апр
    История Татар в 7-ми томах. Т.1
    Кляшторный С. Татары в Центральной Азии. - С. 347-352.

    "Едва ли не главный наш источник, освещающий историю народов Центральной Азии в предмонгольское и МОНГОЛЬСКОЕ время - труд Рашид ад-дина "Джами ат-таварих". Основное место там, естественно, занимает история создателей МОНГОЛЬСКОЙ империи, но отдельными пятнами, более или менее яркими, высвечиваются иные времена и иные племена.
    ...
    Название "Татарская степь" хорошо согласуется с другими сведениями о расселении татар в 1Х-Х вв. и ОБЪЯСНЯЕТ, почему столетие спустя МОНГОЛЫ, занявшие то же пространство, в тюркской и мусульманской среде, как и в Китае, именовались "татарами".
    Это тюркское обозначение МОНГОЛОВ привилось не только в Средней АЗИИ и на Ближнем Востоке, но и на Руси, и в Западной Европе, ВОПРЕКИ ТОМУ, что САМИ МОНГОЛЫ себя татарами НЕ НАЗЫВАЛИ".

    Таким образом МОНГОЛ Чингизхан никак не может быть татарином.
    Более того тюркское племя татар было личным его врагом, так как коварно убила его отца.

    Политические измышления о "татарскости" Чингизхана и о том, что "монголы" это "татары" и наоборот, не просто анти-научны, но и совершенно безграмотны и смешны.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Я вам цитирую источник нач. 13 века. Вы в ответ цитируете статью учёного 21 века. Китайцы в 13 веке хуже знали о населении "Монголии" в 13 веке, чем учёный из Санкт-Петербурга в 21 веке о населении "Монголии" в 13 веке?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Если бы Вы прочитали ссылку на 1-й том 7-митомной "Истории татар", то увидели бы, что уважаемый востоковед С.Кляшторный ссылается на источники 11 века.

    Не делайте вид, что Вы глупее, чем есть на самом деле, что Вы ничего не поняли.

    "Татарами" например в Западной Европе с 13 века и многие века называли всех, кто жил восточнее Волги.

    Ныне "русскими" в той же Западной Европе называют всех, кто живет в Российской Федерации.

    Но это "не отменяет" ни татар, ни монгол, ни марийцев, ни евреев, ни башкир, ни другие 200 наций и этносов РФ.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Верно! Чингыз-хан из татар!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Э.Паркер 1000 лет из истории татар
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Так С.Г.Кляшторный пишет, что татары - монгольское племя, а именно жужани (жуань-жуани). И происходит этот антропоним от имени кагана Датаня.))) Видимо Кляшторный не хотел портить общую идею 7-ми томника (или, возможно, редакторы попросили это не упоминать). Но в последующую его книгу это вошло (см. главу про жуань-жуаньский каганат в книге Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. "Степные империи древней Евразии", СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2005. — 377 с.)
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    Анонимно 04 апр
    И почему племя "татар" было тюркское. Татары до сих пор живут в Монголии и происходят от жужаней (монгольский народ).
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Хоп
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Э.Паркер 1000 лет из истории татар
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Монголы, Татары - это по официальной истории. Вы слышали об Империи Великих МОГОЛОВ, созданную в Индии в 16 веке ферганским ханом Бабуром - тюрком, не монголом. А что нибудь о Великой Тартарии от Дона до Китая, в которую входили Киевская Тартария, Московская, Казанская, Тюменская и т.д.?
    Татарин - это кличка, а не национальность. В этом убедились многие тюрки и возвратили самоназвания: дагестанские татары - кумыки, горские татары - карачаевцы, закавказские татары -азербайджанцы, алтайские татары - алтайцы, минусинские татары - хакасы, кузнецкие татары - шорцы. В Челябинской и оренбургской областях до сих пор выходцев из Татарстана называют НОГАЙЛАР. Царица Сююмбика была НОГАЙ-кызы.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Бабур это потомок тюрка Тамерлана, который разгромил монгольскую Золотую Орду.

    И зачем писать банальности - все знают, что Великие Моголы имеют самое опосредованное отношение к МоНголам - у Тамерлана одна из жен была потомок монгола Чингизхана.

    Но даже великий тюрок Тамерлан, завоевавший полмира (в том числе легко взявший и сирийский Алеппо) не посмел именовать себя ХАНОМ, носил титул эмира, а подписывался так: "Я, Тимур, слуга Аллаха".

    А уж Ваше "великое открытие" - "Татарин - это кличка, а не национальность"
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94620-damira-ishakov-ob-otnosheniyah-s-bashkirami-i-kraevedenii

    вызывает у молодёжи, смотревших фильмы "Брат" и Брат-2", гомерический смех.

    Да там у русского брата-бандита была кличка "Татарин".
    Ну и что?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Тамерлан сам был из монгольского племени, хотя оно уже было тюркизировано.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Тамерлан монгол, но не Чингизид. Поэтому империя его потомков Империя Великих Мо(н)голов.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Интересно , интересно, значит кличка?! Так ведь все этнонимы и даже имена в прошлом произошли от кличек!
    Ответить
    Рамзис Исмагилов 05 апр
    каждый здесь склоняет не из того что есть в истории а из за своего взгляда на историю(даже из за желания каковым хочет видит историю)..даже смешно когда делят татар на ,сибирских, казанских ,кряшен итд-это так же делит русских-на кировичей,вологодских ,рязанских)))
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Тамерлан родственник Чингизидам. Он же барлас. Это одна из ветвей племени Кият, такая же как и Борджигины.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Даже печально знаменитый татарин Мамай не мог быть ханом Золотой Орды (хотя его жена и была потомком монгола Чингизхана), которая являлась частью Монгольской империи.

    Из Википедии:

    "После убийства Бердибека ханом Кульпой в 1359 году Мамай объявил тому войну. В Орде началась, так называемая, «Великая замятня». Поскольку беклярбек НЕ БЫЛ чингизидом И НЕ МОГ быть официально ханом, в августе 1361 года Мамай провозгласил ханом Белой Орды своего ставленника Абдуллаха из рода Батуидов".
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Анонимно 03 апр
    Даже печально знаменитый татарин Мамай не мог быть ханом Золотой Орды
    Но всё же его недалёкий по времени поток сумел стать первым "царём" Московского государства, зачинателем Российской Империи!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Анонимно 20:47
    Анонимно 03 апр
    Даже печально знаменитый татарин Мамай не мог быть ханом Золотой Орды
    Но всё же его недалёкий по времени потомок сумел стать первым "царём" Московского государства, зачинателем Российской Империи!
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Первым царём был Иван 3, а не Иван 4 Грозный.
    Ответить
  • Ринат ХАФИЗ 03 апр
    Все мы турки и надо исходить из этого, а не пикироваться по мелочам, делясь на названия своих родов и племён, на этом нас ловят и стравливают наши враги.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Уважаемый Ринат ХАФИЗ, ну а как быть финно-угорским народам, славянским народам, монгольским народам да и всем другим народам?

    Тоже объединяться перед лицом, как Вы пишите, "врагов"?

    А как быть "русскому народу", в котором "течет кровь" сотен наций и этносов, в том числе и тюркская, и финно-угорская, и монгольская, и славянская, и семитская и др. "кровь"?

    "Русским" надо опять превратиться в тюрок, монгол, славян, финно-угров, семитов (вспомним потомка русского А.С.Пушкина) и др.?

    А с Российской Федерацией, включающей более 200 наций и этносов, что Вы, уважаемый Ринат ХАФИЗ, тогда предлагаете сделать?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    В русских в основном славянская и течет. А ассимилированные русскими финно-угры Восточной Европыпрежде были славянами и близкими к ним народами. Другое дело что происходит ассимиляция новых народов. Но это очень хорошо. Повышается генетическое разнообразие жизнеспособность народа.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Незнамо, что в них "течёт"?! Генетики выявили у большинства народа гаплогруппу R1a, она также присутствует и у татар Поволжья -Урала и концентрация возрастает близко и вдоль Великого Шёлкового пути, которую постоянно занимали тюркские народы, начиная с запада, Хазарии и на востоке ,Уйгурии, которые и контролировали на протяжении тысячелетий эту и близлежащий регионы и далее, включая их военные экспедиции , отбрасывающих покушения на опекаемые ими территории!
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    20% процентов славянской крови течет в русских, остальные финно-угры. Об этом писали еще в 19-м веке.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Я не турок.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    у турок дед звали огуз, а у татар от кипчак. Деды были братьями!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Башкиры это огузы а не кипчаки.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    нет, башкиры пришельцы из Марса!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    В Орде на первом месте были хоть и ополовечившиеся-кипчакизировавшиеся, но монголы. А ни какие ни турки.
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    Монголов ни тогда не было, ни сейчас. Капля в море, там жили тюркские племена.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Турки это отуркменившиеся армяне, греки, курды и другие. Татары и башкиры разные нации и ни в коем случае не турки.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    татары-это искуственная нация
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    А есть не искусственные нации?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Все нации неискусственные. Было только попытка в Третьем Рейхе создать чистых арийцев. И сейчас тоже на Украине.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Есть анекдот про жадного человека который сев за стол надкусил все яблоки в вазе чтоб их никто не съел.Вот некоторые историки очень напоминаю этого человека.Они с упорством достойным лучшего применения пытаются надкусить всю историю и притянуть её за уши к определённому народу.И кроме очередной сказки ничего не получается.Поэтому не удивлюсь если последуют очередные открытия про то как весь пантеон великих русских людей начиная с мурзы Державина со временем окажутся и татарами и башкирами и чувашами и ещё кем угодно.Только какое это имеет отношение к современности.Надо просто посмотреть правде в глаза и сказать что орда как государственное образование на каком то этапе изжила сама себя.Нельзя всю жизнь искать пропитание разбоем и торговлей рабами.Что плохого принесла Русь на эти неспокойные территории.Неужели русские сжигали дотла чьи то города и вырезали под корень всё население.Нет.Неужели русские заставляли платить дань и требовали рабов для продажи.Нет.Русь как более зрелое и сильное государство включило в себя много малых народов и дало полную свободу их развития.И поняв это потомки Державиных,Юсуповых,Касимовых просто начали служить этой стране без фиги в кармане.И они стали и князьями и учёными и полководцами.Не пойму почему сейчас учёные люди вбивают в головы простых людей какую то рознь приплетая всякие небылицы.Задача настоящих учёных крепить державу опираясь на достоверные факты а не сказки туманных лет.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Москва бьёт с носка.Русская народная поговорка, знаете ,что она означает.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    В ответ на нападение.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Москва бьёт с носка,означает добивает лежачего,не знает жалости,и продолжение поговорки,,и слезам не верит".
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Потому Москва и выжила и стала столицей. И это хорошо.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Кому хорошо?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Русь и дань требовала платить и рабов в плен брала для продажи своим.До отмены крепостного права.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    А вот не надо врать.Русские даже в войска инородцев не брали и не гнали их впереди своего войска на неприятеля как это практиковали монголы.Русские умудрились построить самую интересную империю на земле где титульная нация была самой бесправной.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    На Руси рабов для продажи перестали брать в конце 10 века. Посже брали в плен и расселяли пленных, но это не продажа. Так действовали все средневековые государства. Орда же возродила у себя отсталый вариант продажи рабов в невиданном ранее масштабе. Это только один пример отсталости и дикости Золотой Орды.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Вот именно. Разгром Золотой Орды стоит в одном ряду с разгромом Третьего Рейха.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Я могу вам привести записи русских офицеров,как при завоевании Средней Азии они брали в плен,в рабство малолетних детей.Продавали купцам ,те перепродавали их.Все это было.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Золотая орда была процветающим государством ,а на Руси была отсталость ,антисанитария,рабовладельческий строй,навязывание православия.Здесь русский дух здесь Русью пахнет ,великий поэт писал об этом.Поэтому и писал двусмысленно.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Ха-Ха. Приводите. Я читал документы о присоединении Средней Азии. Одной из главных целей было прекратить набеги казахов на русские и другие поселения для продажи рабов в Среднюю Азию. Казахи хоть и считались российскими подданными но для отражения их набегов Оренбугское казачье войско и другие войска беспрерывно патрулировали степь. Среднеазиатские войска нападали и на самих казахов и превращали их в рабов. Набеги не прекращались до разгрома среднеазиатских ханств. Откуда были освобождены русские и казахские пленники захваченные во время набегов.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Если "процветающая" Золотая Орда развалилась окончательно и бесповоротно в середине 14 века (когда кочевники кипчаки, называемые в русских летописях татарами, вместо прежнего русского их названия - половцы) и их знать задумались, что лучше быть самостоятельными чем подчиняться обезумевшей ханской власти в Сарае. То о каком процветании может идти речь? Процветание было в Сарае за счет эксплуатации всего государства. Уже и сарайская знать и ханы бежали из Сарая во всех направлениях, чтобы жить самостоятельно. Царевич Сары-Ходжа бежал из Сарая в мордовские земли. Но сарайская власть достала его и здесь, он бежал далее на Русь, в Москву где принял православие и под именем царевича Черкиза учствовал в Куликовской битве на стороне русских войск. Попытки Тохтамыша и Едигея восстановить единство Орды ни к чему не привели. Единая Орда была не нужна и обременительна для бывших её улусов, ставших ханствами.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Отсталость Руси была следствием выкачивания денег и рабов из Руси в Орду. Но все равно Русь опережала Орду в развитии. Не надо путать причину и следствие.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Вы хорошо воспроизводите оправдания и необходимость завоевания Среднеазиатских государств,с русской имперской точки зрения.Только и всего.Все должны быть благодарны,только обратно в Россию никто не хочет.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Я был в Таджикистане и Узбекистане. Все хотят обратно в СССР. Кроме бывших партийных руководителей, ставших местными ханами.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Если Россия не идет в Среднюю Азию, то сами среднеазиаты идут в Россию.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Русь до З.Орды это просто отдельные княжества,кое развитие там могло быть.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Да все обратно в СССР хотят,а Россия сама не хочет.Нужно нам на шею их ещё тащить.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Русь до Орды отлично развивалась. Это была конфедерация княжеств, которые медленно но верно объединялись заново. Везде от Карпат, до Севера была грамотность, найдены берестяные грамоты везде. При Орде территория Руси сократилась на три четверти. Развитие замедлилось. Городское самоуправление и зачатки парламентаризма заглохли, так как города более всего пострадали от выкачивания дани и рабов. Население резко сократилось. Ханы заново разъединяли крусские княжества, не давая им объединиться. Во время Ордынской смуты ханская власть не успела ослабить Москву. Передали ярлык Твери. Но русский великий князь в Москве разорвал ярлык и разгромил и тверское и ордынское и литовсое войско. После этого началось новое экономическое и культурное развитие Руси и объединение русских земель. А Орда распалась, поскольку её развитие как единого государства закончилось.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Если бы татары знали,что все их государства будут завоеваны и с огромными потерями населения ,уничтожено все их культурное наследие,насильственное крещение, то наверно бы объединились.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    То не современные татары ещё были а кипчаки, это русские их называли татарами. Общие предки узбеков, киргизов, казахов, сибирских татар, части татар и башкир и крыских татар, ногайцев и других. У них и так были общие враги, например Тамерлан, разрушавший до основания "Кипчакское царство". Но это не сподвигло к объединению. Ордынские и крымские ханы сами разрушали Сарай, и помогали Тамерлану. Казанская знать, бежавшая в Москву сама просила Ивана Грозного присоединить Казань в качестве воеводства.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Уян татар! булма надан! Уян!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Тогда повесят себе Китай и США. Так-что выбор не велик.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Не только возможно, но так было. Часть казанцев сопротивлялась крымским ханам объединить Казань и Крым. Хан Шах-Али и прочие просили Ивана Грозного раз и навсегда покончить со сторонниками Крыма и Гиреев в Казани, присоединив Казань в качестве простого города.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    в США рабство официально отменено в 20 веке - и это варварское государство？в России рабство отменено в 1861 году - и это процветающее государство？Золотая Орда - страна городской культуры - почитайте записи Ибн Баттуты и др. Восток и ислам - это мир. Запад и христианство - это Крестовые походы, войны Наполеона и Гитлера, газовые камеры и массовое убийство евреев...
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Лучше Среднюю Азию к России присоединить.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    А уничтожить население Казанского ханства,все здания и сооружения татары тоже ,сами об этом просили.?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Какое кипчакское царство,не было такого или только в вашей фантазии.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    ,,Парламентаризм на Руси,"это из какой оперетты.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Да,да русские по вашему,самая бесправная нация изгоняла другие народы с их земли,устраивала истребление черкесов,ногаев.Крестила насильно татар.Хотя по вашей версии они сами с собой это сделали.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Население Казанского ханства не было уничтожено. Казань тут же отстроили.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Крепостное право в России это последствия зависимости от Орды.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Городское самоуправление на Руси было:

    Безо кнѧзѧ будуще в Володимери градѣ . толико възложьше всю свою надежю и оупованьє к ст҃ѣи Бц҃ѣ . и на свою правду . Новгородци бо изначала и Смолнѧне . и Къıӕне . [и Полочане] Д и всѧ власти . ӕкож̑ на дому на вѣча сходѧтсѧ . на что же старѣишии сдумають . на томь же пригороди Вперёдть . а здѣ городъ старъıи Ростовъ . и Суждаль .

    В 1211 году Всеволод «созвал всех бояр своих с городов и волостей и епископа Иоанна, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и вси люди»
    XII столетии веча начинают выражать и волю «всей земли». В 1157 г. веча Ростова и Суздаля пригласили на княжение Андрея Юрьевича, сообщив ему своё решение как волю всей Ростово-Суздальской земли. И именно здесь в начале

    XIII столетия великий князь владимирский Все­волод Большое Гнездо стал собирать «большие советы», которые многие историки считают прооб­разом будущих Земских соборов.

    «Большие советы» князя Всеволода действи­тельно представляли как бы «всю землю». В них участвовали духовенство, дворяне, богатые горо­жане. Это действительно был прообраз того, что принято в истории называть сословно-представительным учреждением, т. е. учреждением, кото­рое составляют выборные представители ведущих сословий государства. К таковым в средневековой Руси, как и во всей христианской Европе, относились духовенство, дворянство, городская верхушка.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    ха-ха-ха!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Прообраз русского парламента появился в 13 веке.
    В 1211 году Всеволод «созвал всех бояр своих с городов и волостей и епископа Иоанна, и игумены, и попы, и купцы, и дворяны, и вси люди»,
    XIII столетия великий князь владимирский Все­волод Большое Гнездо стал собирать «большие советы», которые многие историки считают прооб­разом будущих Земских соборов.

    «Большие советы» князя Всеволода действи­тельно представляли как бы «всю землю». В них участвовали духовенство, дворяне, богатые горо­жане. Это действительно был прообраз того, что принято в истории называть сословно-представительным учреждением, т. е. учреждением, кото­рое составляют выборные представители ведущих сословий государства. К таковым в средневековой Руси, как и во всей христианской Европе, относились духовенство, дворянство, городская верхушка.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Казань была полностью разрушена,население уничтожено,уведено в рабство.Да потом на этом месте восстановили крепость и заселили русским гарнизоном.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Крепостное право появилось на Руси,после освобождения от ордынской зависимости.Запретили ,,Юрьев день,, переход от одного помещика на работу к другому.Людей бесправных пробовали как скот.Книга состоящая из архивных документов,,Россия крепостная ,история народного рабства"вам в помощь ,есть в интернете,читайте .
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    В каждом вашем слове ложь и официальное современное враньё.Русь до З.орды отсталое, безграмотное государство.Без каменных строений,утопающее в грязи и антисанитарии.Без туалетов обходились до конца 19 века.В богатых домах ходили в горшок,потом челядь кидала все эти отходы в выгребную яму.А простой народ кидал свои мины куда попало,видимо ,что бы враги не заходили .Общественные туалеты появились в 20 веке.Бани тоже мимо прошли.Мылись в купелях.А личной гигиене лучше промолчать.Эпидемии холеры с большой смертностью в 17-19 веках тому подтверждение.
    И так во всем ,культур мультур отсутствовала напрочь.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    ,,Русские не брали инородцев в свою армию,, в войсках Ивана 3 при взятии Новгорода участвовала татарская конница.Москва очень активно привлекала служивых людей ногаев,из Крыма,из Литвы,Польши со стороны,без них русское войско было не боеспособно.Вы не знали?
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Вы Московию с Ордой не путайте.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Не надо преувеличивать Русское войско при Иване Третьем повысило боеспособность с введением поместной системы. Иностранные отряды были вспомогательными, не более.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    X век. Проложена Славная улица - самая древняя сохранившаяся до наших дней улица России

    Свое название она получила от названия племени словен, представители которого основали в Новгороде район «Словенский конец». Долгое время улица являлась главной магистралью на торговой стороне города. Для гостей, въезжавших в город с его южной стороны, она была своеобразными городскими воротами.
    Когда Европа утопала в грязи, в Новгороде уже ходили по деревянным мостовым. В Париже мостовые появились лишь в XII веке, а в Лондоне - в XV.

    В XI веке деревом мостили уже все улицы, а также дворы внутри усадеб. Удивительное однообразие мостовых позволяет утверждать, что они делались за государственный счет по единым размерам. Мостовые подновлялись каждые 20 лет за счет укладки нового слоя поверх старого. По обеим сторонам делались ограждения - парапеты из трех рядов бревен высотой 40 сантиметров, а также водосточные сооружения.

    Конец XI - начало XII вв. Построен первый на Руси и в средневековой Европе водопровод

    Он располагался на территории княжеской усадьбы на Ярославовом дворище. Чистая вода «для питья и мытья» подавалась в усадьбу по трубам из обильного ключа, бившего восточнее дворища. Трубы мастерили так: толстое сосновое бревно распиливали вдоль, выдалбливали и наглухо вновь соединяли, а затем обертывали, как изоляционным материалом, берестой. Новгородский водопровод был самотечным, но и в этом примитивном виде он был единственным примером городского водоснабжения не только на Руси, но и в Европе. В Париже первый самотечный водопровод построен в конце XII века, в Лондоне - в XIII.

    Наряду с водоснабжением в Новгороде существовала и древнейшая на Руси общественная система водоотведения, служившая для подачи воды для хозяйственных нужд, тушения пожаров.
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    03 апр
    Вот именно. Разгром Золотой Орды стоит в одном ряду с разгромом Третьего Рейха.
    Третий рейх больше подходит для сравнения с Римской империей, хотя и Золотая Орда также в этой обойме, все они были нацелены на насилие! А другие империи не без этого , но это можно назвать принуждением!
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Все равно крепостное право это последствия зависимости от Орды. Тогда была задана траектория такого развития.
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    В.О. Ключевский полагал, что без Орды «князья разнесли бы Русь в клочья» своими усобицами. Большинство историков вслед за С.М. Соловьёвым разделяло точку зрения, согласно которой монгольское влияние на Русь было невелико, а разрушения и грабежи, чинившиеся ханами, – не столь уж серьёзными. С другой стороны, Н.И. Костомаров и другие исследователи указывали на значительность этого влияния главным образом на русское право и на формирование «единодержавия»
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    Всего же, по мнению археологов, число городов в Золотой Орде доходило до 150! После 1254 года политический и экономический центр государства полностью переходит в Сарай (располагался возле современной Астрахани), население которого в пору расцвета достигало 75 тысяч человек – по средневековым меркам довольно крупный город. Здесь налаживается чеканка монет, развивается гончарное, ювелирное, стеклодувное ремесло, а также выплавка и обработка металла. В городе были проведены канализация и водоснабжение.

    Сарай был многонациональным городом – здесь мирно уживались монголы, русские, татары, аланы, булгары, византийцы и другие народы. Орда, будучи исламским государством, терпимо относилась к другим вероисповеданиям. В 1261 году в Сарае появляется епархия Русской Православной Церкви, а позднее и католическое епископство.

    Города Золотой Орды постепенно превращаются в крупные центры караванной торговли. Здесь можно найти все – от шелка и пряностей, до оружия и драгоценных камней. Государство активно развивает и зону своей торговли: караванные пути из ордынских городов ведут как в Европу и Русь, так в Индию и Китай.
    Ответить
    Анонимно 16 апр
    Хватит фантазировать. Никто обратно в Союз не хочет.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Нет.Русь как более зрелое и сильное государство включило в себя много малых народов и дало полную свободу их развития.И поняв это потомки Державиных,Юсуповых,Касимовых просто начали служить этой стране без фиги в кармане.И они стали и князьями и учёными и полководцами.
    ...Вы не правы в целом,до того ..., стали или не стали ,а были и продолжили .Это господа, историческая закономерность развития , как государства не сложилось при Золотой Орде и почти вся ордынская элита перетекла , кто с самого начала и даже раньше, кто попозже , основная часть переформатировала своё состояние , чтобы властвовать и блаженствовать всегда, при жизни (в сравнение, это как сейчас уехать в Лондон), а народы и в том числе русский народ получили полную свободу. в смысле стали полноправными гражданами только при советской власти! Да и раньше были исключения из правил и из низов, из простого народа иногда "проходили" люди, но редко и практически никак!
    Изучайте историю!
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Тогда объясните, почему "мирные" русские не отбивались от нехороших татар, и жили на своей территории, а вдруг как раковая метастаза "огнем и мечом " дошли до Тихого океана, захватили попутно Аляску? Как можете объяснить этот феномен? И настолько они добродушны и милы-эти русские?
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    ТАТАРЫ - это Великий, Могущественный и Многочисленный народ. Шайтан за более чем 300 лет пытается раздробить наш народ, превратить в пыль! ТАТАРЫ всегда были, есть и будут! АЛЛАХ поможет ТАТАРАМ сохранить идентичность, поднять иман и сознание! Мин ТАТАР!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Я татарин и буду считать себя русским и никто мне в этом не указ.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Если вы считаете себя русским,то вы не татарин.Или просто манкурт.Без обид.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    ТАТАРином, ты считаться не можешь! тебя шайтан попутал! в тебя влили испорченную (бракованную) кровь!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Можешь кричать сколько хочешь. Ты мне не указ.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Провокатор ты, а не татарин
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Ещё один сторонник чистоты крови,вы не истинный ариец ,случайно.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Я тебе указывать не имею право, но подсказать обязан, что белобородый дед ....... тебя в болото завел. Указ тебе от Создателя и держать ответ тебе перед Ним!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Башкиры были до Орды и башкирами остались. Казахстан единственный наследник Золотой Орды. Чингисиды правили у казахов и в 19 веке.Казахи единственные прямые потомки "татар" Золотой Орды. Но казахи не поволжские татары. Это совсем другая нация.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Кочевники казахи .А кто построил 150 городов З.Орды и жил в них?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Кто построил те позже участвовали в этногенезе казахов.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    У казахов тоже были города.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Не неси невообразимую чушь! Не сей вражду! Я, Ромил -татарин с детских лет более 15 лет прожил в братском Казахстане. Казахский народ во все времена к своим братьям, татарам с высочайшим пониманием, уважением и родственным теплом относился и сейчас видит наши народа, как самых близких братьев из всех двадцати трех тюркских народов. Казахи всегда готовы при первой необходимости прийти к татарам ( и на оборот) на братскую взаимовыручку - помощь в трудную минуту. Итил-Урал-Балхаш - быть!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Ну и что? Казахи и татары разные народы.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Какой ещё Итил-Урал-Балхаш? У Татарии нет общей границы с Казахстаном и не будет.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    У казахов города отставшиеся от Орды.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    У кипчаков в Казахстане были города и до Орды, разрушены Ордой. И новые появились во время Орды. И власть Чингизидов сохранилась. Потому Казахстан прямой наследник Орды.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    За твою не успеваемость, тебе жирный кол!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    ,,У кипчаков в Казахстане были города",понял сам какую глупость сказал,не было тогда Казахстана,не было казахов ,не было.Кипчаки и Казахстан разделенны во времени.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    казахов нет！это дулаты, аргыны, найманы, кыпчаки, алимулы, шекты, кереиты, жаппасы, табыны, алаша, уаки, исты и т.д. нет казахов и не было никогда！а татары были и есть！о татарах писали все народы, и пишут, иншаалла！
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Отрар разрушен татаро-монголами в 13 веке. Даже фильм такой есть.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Скажите об этом казахам что их нет.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Степи татарского Оренбурга.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    МЫ кипчаки!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    (((((а татары были и есть！о татарах писали все народы, и пишут, иншаалла！))))))) Потомок чуваш в вашем лице , вы какое отношение к тем татарам имеете?? Просто напросто ходите в чужих штанах.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    казахов нет！это дулаты, аргыны, найманы, кыпчаки, алимулы, шекты, кереиты, жаппасы, табыны, алаша, уаки, исты и т.д. нет казахов и не было никогда！а татары были и есть！о татарах писали все народы, и пишут, иншаалла！
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    какие?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Согласен. Мин татар кэшесе!
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    игры игры игры, в историю
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Что бы быть и считаться одним могущественным - дружным народом, всем нам татарам из: Иделя и Урала, Сибири и Астрахани, Азии, Кавказа и Крыма надо по чаще друг к другу в гости ходить, там чай пить, о здоровье интересоваться, браки родственные-нерушимые закреплять, друг другу помощь оказывать. Тогда на одном понятном языке говорить будем, у каждого нужду знать будем. Враг сплетничать не будет, боятся будет, стороной обходить будет. Мин татар!
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Да. Нужно все бывшие республики СССР объединить в составе России.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    СССР, это в прошлом и не нужном!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Тюркистан!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Это уже будет не СССР, а Россия
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Надо создать единый литературный тюркский язык и на его основе обьединятся всем тюркским народам
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Единый тюркский уже был в Тюркском каганате на территории Монголии. Монголы вышли из тайги, освоили кочевое скотоводство и прогнали тюрок на запад. С тех пор единого тюркского не было. Только монголы один раз при Чингисхане объединили полмира и многие, но далеко не все тюркские племена.
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Глупости не пишите у Халка монголов нет ни численности ,не ресурсов .Им придумали историю.Они заняли эту территорию после ухода тюрок.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Тюрки никуда не уходили, это уйгуры! У татаро монголов Чингиз хана присутствовала уйгурская письменность, что интересно она также была и у хазар! И вот самое интересное , когда Чингиз начал создавать свою империю, уйгуры того региона под воздействием принятия ислама , в большинстве начали использовать арабский алфавит, а татаро монголы старый, которым пользовались до того сами уйгуры и хазары,у "монголов" была свой рунический алфавит, поэтому приплетать их татаро монголам Чингиз хана не совсем верно, хотя в войсках они могли присутствовать , но не первых ролях и не было тогда монголов, как народа под этим названием! Можно сделать вывод, что татары Чингих ,это хазары, более продвинутые во всех отношениях и по всему видать , их поход, это жажда реванша!
    А так , считать теми татарами нужно всех, кто имеет в своем математическом арсенале одинаковый счёт! Перечисление цифр , схожих по звучанию! В это ведь , в первую очередь уйгуры, которые так и по сей день проживают на тех же землях!г
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    ...Приход Чингиз хана к власти описывается в «Сокровенное сказание монголов», оно было создано в 1240 году (следует отметить, что это самая распространенная, но не единственная датировка), во времена правления Угэдэй-хана. Оригинал этого литературного памятника не сохранился, до нас он дошел в виде китайской иероглифической транскрипции, снабженной кратким переводом на китайский язык.
    И вот , татаро монголы того периода времени использовали уйгурскую письменность, в то время, как сами уйгуры в то время перешли на арабскую. С чего бы это , по идее они также взяли бы на вооружение более продвинутый алфавит уйгуров, но почему то им понравился старый, а не то ли это, что этот алфавит уже ими был опробован гораздо раньше и им был на самом деле родной, тогда они , как ни странно и есть хазары, по крайней мере отхлынувшие после падения Хазарии на западе в родные уйгурские земли и они были организацией, независимой, поэтому они и не могли воспринять новшества , которые возникли в среде оседлых уйгуров, а сохраняли своё исконное! А сказание, это китайские сказки, которые всегда в лице уйгуров имели не столько соперника, а вовсе,сильного противника !
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Как же вы татары задолжали вы в каждой бочке затычки
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Башибузуки нерегулярные войска турецкой империи.В переводе баши(голова) бузук(испорченный).Баши(голова) кырт-(червяк,червивый) тоже по смыслу, нерегулярные войска российской империи,просто служивое сословие.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Увы ,но баши (голова) корт(червяк,вошь) не обижайтесь современные башкорты,раньше это было просто кличкой,нехорошим названием.По аналогии с башибузуками в Турецкой империи.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    А как смотрите на то что и татар называли , то Басурманин , то Чеплашка.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Дело в том ,что быши кортов так сами соседи тюрки назвали ,как шестёрок Рос.империи. У русских тоже есть свои клички ,мы их все знаем,но в название народа это не прижилось,так же как у татар.Каждый народ давал другим соседям названия часто прикольные.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Дорогой, "баш-куру-тар" переводится с древнеиранского и башкирского, как "основоположники поклонения Свету". Те, кто склоняют этноним "башкурт" в попытки оскорбить национальные чувства башкир - больны черной желчью или нацики, разжигающие межнациональную рознь и неприязненные межэтнические взаимоотношения. Голубчик, тебе либо к Уголовному кодексу, либо к психиатру.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Чего здесь делаешь? пошел прочь не татарин с нашего РВ.
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    А куда делись 200000 башкир, которые проживали в Татарии до революции? Сдохли? Уничтожены?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Для вас безграмотных башкир сообщаю,что татары записанные в башкирское сословие являлись этническими татарами.Обьянил?
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Беглые татары, чуваши, марийцы и прочие завоеванные народы бежали от деспотии русских к башкирам и чтобы их русские не возвращали насильственно на прежние места жительства сами называли себя башкирами, спасались от поработителей под чужим этнонимом. И только в 18 веке русский престол сам стал заселять башкирские земли своими подданными, предварительно проведя депопуляцию башкирских земель от башкирских народов.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Куда делись 200 тысяч башкир Уфимского края, которые по национальности были марийцами, удмуртами, чувашами и другим и которых в переписи 1894 года фиксировали как башкиры? Почему марийцев Мишкинского района вы не причисляете к ташкирам? Ведь они в переписях 1894 года - башкиры?
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    00:57
    Куда делись 200 тысяч башкир Уфимского края, которые по национальности были марийцами, удмуртами, чувашами и другим и которых в переписи 1894 года фиксировали как башкиры? Почему марийцев Мишкинского района вы не причисляете к ташкирам? Ведь они в переписях 1894 года - башкиры?
    Перепись тогда в стране, всё равно, что выборы, скажем, в не лучшие годы иллюзий!)))
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Они уже давно из черных азиатских татар сделались европейскими (черты лица) татарами.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Татары – совокупность народов, населяющих территорию Восточного Забайкалья и современной Монголии. Они жили с монголами, контактировали, постоянно общались, роднились. Многие средневековые документы, доказывающие, что Чингисхан был татарином, скрыты от широкой общественности, засекречены «в интересах власть имущих». По их указке учѐные специально связывали имя Чингисхана с монголами, которые даже ещѐ в XIX веке были малочисленными полудикими кочевниками, скитающимися по степям. Монголов понять нетрудно, какому народу не хочется присвоить себе память о легендарной личности? А. Македонского пытались сделать своим чуть ли не тридцать народов! Утямеш-ходжа, известная личность в истории Орды, в своей книге о Чингисхане написал: «После распада Орды узбеки и киргизы стали беками, а татары остались Ханами». И ни одного слова о монголах. Каким именем от рождения наречѐн Чингисхан? Татарским именем Темучин! (Тимерче – кузнец, звон железа). Наследник каганов, владевший огромным многовековым опытом предков по государственному строительству. У такого человека, естественно, было откуда взяться опыту создания армии, государства, законов, экономических отношений. Слово «монгол» было введено официально только после образования державы Чингис хана, для обозначения правящей династии и в целом всего государства (Мен-гу), что переводится с тюркского языка, как вечное, данное на века (ср. совр. татарское – «м¢нгелек» (вечность).
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Верно туганым!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    06-34 Темучин и Тимерче. Какое здесь сходство? Ни произношения , ни созвучия. А может тогда Батый от русского слова Батя? И Батый был русский , так?
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Учите матчасть. БАТУ!
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    Анонимно 04 апр
    Татарского не знаете вам не понять,ваши объяснения уровня моей учительницы,по русскому языку,спортсмен от слов спорт и смена сменяемость.Ну английский она не знала.Ваш уровень разъяснения такой же.
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    Анонимно 04 апр
    верно и Чиргыз-хан из русских! внешне он был русым и голубоглазым, но ногами с дугой, нечего он ведь на лошади много времени проводил, значит искривились! Да-да он из урысов!
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    Анонимно 04 апр
    11-06 Хисторики и ваши последователи !! Темуджин , слово монгольское. И не надо из кочевника сделать кузнеца.Вы лучше в своей родословной покопайтесь , чем у монгола. А у себя найдете в предках и чувашина и мари и удмурта .
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    Анонимно 04 апр
    Иван, а Иван! иди к своим да болтай - дискутируй пока язык не по синеет, а руки не устанут. А здесь у нас желчь да ненависть поганую не разводи. Надоел уже за много лет!!!
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    Анонимно 04 апр
    Сравните типично монгольские имена и фамилии Буяннэмэх Сономбалжирын, Дамдинсурэн Цэндийн,Инжинаж Ванчинбали,Лодойдамба Цадраавалын,Нацагдорж Дашдоржийн,Ринчен Бямбын,Сэнгээ Дашзэвэгийн,ТудэвЛодонгийн,Цэвэгмэд Цэмэгмид Дондогийн,Чимид Чойжылын,Цэдэв Доджоогийн.Все имена Чингисхана и его родни, все тюрки татарские.Это факт.
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    Анонимно 04 апр
    Темучин (так же часто указывается неверно трактующиеся транскрипция имя Темуджин) родился в урочище Делюн-Болдок на берегу реки Онон в семье одного из вождей монгольского племени тайчиутов Есугей-багатура из рода Борджигин и его жены Оэлун из племени олхонут, которую Есугей отбил у меркита Еке-Чиледу. Мальчик был назван в честь пленённого Есугеем татарского вождя Темучина-Уге, которого Есугэй победил накануне рождения сына
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    Анонимно 04 апр
    Даже по подделке Сокровенному сказанию ,найденному отцом Палладием в 1873 г. неожиданно, имена у ,,всех,, татарско тюркские .Ханами назывались только предводители тюрок,у монголов Халка кокшайты. В честь побежденных никогда не называют детей и монголы Халка то же.
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  • Анонимно 04 апр
    И вообще какое отношение имеют казанские татары к тюркам, к Золотой Орде! генетически это практически полностью финно-волжский народ - именно так надо ставить вопрос!
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    Анонимно 04 апр
    Казанские татары ,вообще-то неправильный термин для начала.Татары имеют к Золотой орде самое прямое отношение как и казахи,башкири и др. тюрки и даже русские и др.народы.Генетика четко это подтверждает.
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  • Анонимно 04 апр
    Процесс формирования казанских татар упомянутым выше путем из чувашской, а отчасти и из других народностей Поволжья происходил в течение всего периода существования Казанского ханства, не прекратился после присоединения Казани к Московскому государству и продолжался до начала ХХ в., т.е. почти до нашего времени. Казанские татары росли в числе не столько в результате естественного прироста, сколько в результате отатаривания других народностей края.
    Отатаривание темных масс поволжских народностей было результатом энергичной и планомерной деятельности среди них мусульманского духовенства, получавшего часто богословскую, а заодно и политическую подготовку преимущественно в султанистской Турции. Вместе с проповедью “истинной” веры эти “богословы” татарскому народу, который оставался в темноте и невежестве, прививали неприязнь и враждебность к русскому народу. В конечном счете, татарский народ до XX в. продолжал оставаться вдали от европейской культуры, в отчуждении от русского народа и пребывал в полном невежестве и темноте. С другой стороны, все поволжские народности (чуваши, мордва, мари, удмурты и кряшены) к середине XIX в. оказались на краю полного исчезновения с исторической сцены в результате отатаривания и поглощения их той самой застывшей на уровне средневековья арабско-мусульманской культурой.
    Таким образом, формирование народности казанских татар началось после возникновения Казанского ханства и продолжалось несколько столетий, именно путем отатаривания в основном чувашей, они же булгары, которых и надо считать в первую очередь предками казанских татар. Сказанное подтверждается исследова-ниями и последнего времени.[xix]
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    Анонимно 04 апр
    Вы отатаривание с обрусением случайно не спутали.Ислам может быть принят только добровольно в отличии от православного христианства,когда людей в реки сгоняли,вышедшие становились христианами а не вышедшие,понятно.Татары не башкиры свою кличку другим не навязывают.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    11-04 Ислам в отличии от православного христианства принимается добровольно ?? Вы случайно не из другой планеты ? Может на вашей планете не знают как Османская империя огнем и мечом провела исламизацию народов Балкан ? Спуститесь на нашу планету и еще много интересного узнаете про ; добровольность ;
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    Анонимно 04 апр
    Бога побойтесь,или прочитайте в Википедии.В Османской империи насильно в ислам не обращали,боснийцы приняли ислам добровольно.Болгары,греки,венгры остались как хотели христианами.Армяне кстати тоже."НЕТ ПРИНУЖДЕНИЯ В РЕЛИГИИ" .Принятие ислама поощрялось ,но никак не навязывалось как православие в России,часто под страхом смерти или лишения имущества.
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    Анонимно 04 апр
    Верно Он говорит! Ислам, религия добровольная, без принуждения, а осознанно! А крещение в православие не христианские народы насильственно: мечем и огнем, обманом, подкупом и привилегиями. Лично мои предки из родной земли ( позже Тамбовской губернии) меняли место жительства, неоднократно, что бы сохранить ИСЛАМ. Сегодня многие католики и христиане Европы, да всей Земли, в том числе и русские осознав, что последняя и справедливая религия, это ИСЛАМ переходят в него.
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    Анонимно 04 апр
    И рабов наверное не принуждали? Гладили по головке и крестили.
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    Анонимно 04 апр
    Для создания на Балканах надежной опоры Порта проводила политику последовательной исламизации и ассимиляции покоренного христианского населения. Одним из главных средств при этом было переселение в Европу из Малой Азии турок - горожан, крестьян (прежде всего кочевников-юрюков), поселявшихся в удобных местностях, оттесняя и изгоняя местных жителей; такой тюркской колонизации содействовали депортации (высылки) христиан (греков, славян) из некоторых городов и областей в Азию, в тюркскую этническую среду, где они затем постепенно сливались с турками.

    Еще более важную роль играл курс на постоянную исламизацию представителей разных слоев балканских народов, исповедовавших христианскую веру. Особенно тягостным и позорным был сохранявшийся до XVII в. "налог кровью", т. е. насильственный отбор юношей, которые затем обращались в ислам и становились фанатичными защитниками Порты; из числа таких "потурченцев" в значительной мере пополнялся янычарский корпус, придворный аппарат.

    Гораздо больше было таких "новых мусульман" среди мелких и средних феодалов-христиан, городских ремесленников и купцов, которые вливались в исламскую тюркскую среду в результате так называемой добровольной исламизации - в действительности вынужденного обращения в мусульманскую веру из-за желания сохранить свое имущество, права, а нередко и жизнь. Эта повседневная "добровольная" исламизация обусловливалась полной приниженностью, неполноправностью немусульманского населения: вся османская администрация и суды были исламскими, тюркскими, военные и гражданские чиновники - мусульманами, турками (за исключением лишь низшей, сельской администрации и представителей городских цехов христиан-ремесленников и купцов). Точно так же были неравноправны с мусульманской религией и созданные Портой, ею официально признанные и используемые в своих целях миллеты - религиозные общины (христиан - православных и католиков, евреев и армяно-григорианской церкви). Опираясь на верхушку этих немусульманских миллетов, прежде всего высшее греческое духовенство, Порта добивалась покорности подвластного балканского населения.
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    Анонимно 04 апр
    17-16 Да, вон бегут в Ислам и спотыкаются.Держи карман шире.
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    Анонимно 04 апр
    !7 16 Может ваших предков гнали со всех мест.Трындить можно сколько угодно.Или не могли ужиться со своими татарами.Нормальные татары как жили на своих землях в Чувашии , в Пензе , в Мордовии , в Рязанской области , в Нижгаре, в Ульяновской области .Так и живут.Никто не куда и не убегает. Сомнительные у вас предки.
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    Анонимно 04 апр
    Уважаемый у нас не было в России налога кровью,когда с каждого 50 двора брали в рекруты.Кто возвращался?В Сербии храмы православные средневековые до сих пор стоят,их албанцы жгут,со слов рос.телевидения.А где позвольте спросить средневековые мечети татар.
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    Анонимно 04 апр
    Вот вы все же безграмотный человек ,мусульманин не может держать раба мусульманина,как только он принимает ислам его следовало отпустить,в З.орде рабство не было вечным,как в России,рабы в Крымском ханстве отпускались через 6 лет.В Казанском военнопленные рабы через 10 лет,или за выкуп.
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    Анонимно 05 апр
    Европа исламизируется это нам рос.телевидение сообщает.
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  • Анонимно 04 апр
    русские в "Золотой Орде", большая ошибка со стороны ханов Джучи-Улуса!
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    Анонимно 04 апр
    Большая ошибка ханов это расположение улуса Джучи близ Руси.
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    Анонимно 04 апр
    На то время урысы пришлые из болот Карелии
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    Анонимно 04 апр
    Русские пришли в Булгарию в 9 веке или раньше.
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    Анонимно 04 апр
    ложь и провокация!
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    Анонимно 04 апр
    Не ложь, а факт.
    Появление их в Булгарии нельзя считать просто результатом торговли, как и связывать их появление исключительно со скандинавами.

    Скорее всего, носителем этого оружия был разноэтничный по происхождению слой воинов, насыщенный варяжскими пришельцами, которых арабские современники называли "русами" . Присутствие этого торгово-дружинного слоя зафиксировал, в частности, в своих записках Ибн-Фадлан, который отметил целую колонию русов близ ставки правителя булгар, а также описал похороны одного из их вождей (Ибн-Фадлан..:. 25-26). Вполне возможно, что со временем часть этих русов включалась в войско булгарских правителей в качестве наемных воинов и, включаясь в состав военной знати, постепенно ассимилировались.
    Даже легенда появилась.
    В персидском «Собрании историй» (нач. XII века)[3] содержатся следующие сведения:

    « Рассказывают также, что Рус и Хазар были от одной матери и отца. Затем Рус вырос и, так как не имел места, которое ему пришлось бы по душе, написал письмо Хазару и попросил у того часть его страны, чтобы там обосноваться. Рус искал и нашёл место себе. Остров не большой и не маленький, с болотистой почвой и гнилым воздухом; там он и обосновался.
    Место то лесистое и труднодоступное, и никогда ни один человек не достигал того места, разве что Гуштасф по приказу отца своего Лехрасфа в то время, когда Кей-хосров его послал к хазарам и аланам, и об этом будет сказано в своём месте, если захочет Бог. Рассказывают также, что у Руса был сын, которому в схватке с каким-то человеком разбили голову. Он пришёл к отцу весь в крови. Тот ему сказал: «Иди и порази его!» Сын так и сделал. И остался такой обычай, что если кто-либо (русов) ранит, они не успокоятся, пока не отомстят. И если дашь им весь мир, они все равно не отступятся от этого. И один другому у них не оказывает доверия. Когда родится сын, отец кладет ему на живот меч и говорит: «Вот тебе наследство!»

    Ещё в трудах арабских авторов Масуди и ал-Йакуби содержится рассказ о походе русов в Испанию (а именно на Севилью) в 844 году.

    Помимо ал-Мас’уди и ал-Йакуби ещё один автор приписывал русам набеги на Севилью — Мухаммад ал-Бакри.

    По всей видимости, русы и норманны совместно совершили поход с целью грабежа Франции, Испании, Магриба, Византии.
    Предводителем русов был, скорее всего, Аскольд.
    В одном из фрагментов о народе ар-рус, жившем, по информации Ибн Хаукала, «в стороне булгар, между ними и славянами по реке Итиль», автор упоминал, что русы «выходили прежде за пределы, к Андалусии, затем к Барза’а»[1].

    Следовательно, русы после неудачной попытки захватить Бердаа в Азербайджане (944/945) отправились в Испанию.

    Ибн Хаукал отмечал, что после похода на прикаспийские города в 358 год хиджры (968/969 гг. хр. эры) русы «отправились тотчас же после к стране ар-Рум (Византии) и Андалусии и разделились на две группы».

    В июне 971 году Ибн-ал-Идари написал: «Зашевелились проклятые ал-Маджус ал-Урдмани и устремились к западным берегам ал-Андалус». Русы на сей раз не рискнули повторять набег и высадились в Галисии в 968 году, где разграбили Сантьяго, убили епископа и только в 971 году были прогнаны графом Гонзало Санчесом.
    Роль Хазарии
    → Поход русов и хазар в Андалусию

    Получается, что все почти сообщения о походе русов на Андалусию связаны с хазарами. Можно предположить, что это не простое совпадение, а совместный поход. и Это понятно: торговлю осуществляли евреи, они знали путь, и могли служить русам кормчими, ведь евреи хорошо знали Андалусию.

    Ал-Бакри считал, что походы русов в Андалусию происходили с моря Ниташ (Чёрное море), связанного по его словам с Хазарским морем:

    Соприкасаются с этими (булгарами) русы, а их — многие виды, и они народ островной и корабельный, сила на море, спускаются часто в него, а соединяется [море] с морем Ниташ, о чем ранее шла речь. И этот народ — маджусы, и они неожиданно появлялись в Андалусии каждые 200 лет. Спускались в него (море) из пролива моря Океан, но не из того пролива, на котором медный маяк, а из пролива, соединяющегося с морями Маниташ (Азовское море) и Ниташ[4].

    Следовательно, флот начинал собираться для похода где-то в Хазарии.
    Трактовки русско-хазарских отношений у современных исследователей сводятся к нескольким версиям. По одной из них хазары поощряли русов, натравливая их на своих врагов. По другой трактовке, хазары не были заинтересованы в нарушении каспийской торговли и пропускали русов вынужденно, чтобы отвести удар от себя. Когда была возможность, они препятствовали рейдам. К середине X века отмечается именно вторая ситуация, и русско-хазарские противоречия вылились в войну, закончившуюся разгромом каганата.

    Во времена ибн-Фадлана на Руси правил Игорь, русы называли себя русскими людьми
    мы ѿ рода Рускаго

    Словѣни . и В(а)рѧзи . прозвашасѧ Русью .

    вєликыи нашь кнѧзь Игорь . и боӕре єго . и людиє вси Рускии

    к вєликому кнѧзю Игорєви Рус̑кому и к людємъ єго

    ащє ли жє кто ѿ кнѧзь и ѿ люди Рускыхъ или крс̑тьӕнъ . или нє крс̑щєныи . пєрєступить всє єжє написано на харотьи сєи . и будєть достоинъ своимъ ѡружьємь оумрєти . и да будет̑ клѧтъ ѿ Ба҃ и ѿ Пєруна



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  • Анонимно 04 апр
    ..."Стоит сказать, что центральными районами, где издревле обитали татары, Эвлия Челеби, – так же, как и Абуль-Гази, – указывает Поволжье и еще Крым. А с городами Казань и Астрахань Челеби связывает многие интересные и малоизвестные сведения из истории татар. Так же, как Ян Потоцкий и Абуль-Гази, Эвлия Челеби нам сообщает, что татары обоснованно считали Чынгыз-хана своим соплеменником и почитали его как своего великого предка. К тому же, основными местами обитания Чынгыз-хана, его соплеменников и потомков Челеби указывает Поволжье, а также Крым и Кубань. Притом также и со слов самих татар, вернее, со слов татарских алимов (галимов) – то есть, ученых. Более того, татары-мусульмане, как сообщает Челеби, считали Чынгыз-хана своим единоверцем. «Доказано, что основные установления Всевышнего он принял (соблюдал), и мы считаем его мусульманином» – именно так говорили Челеби о Чынгыз-хане не кто-нибудь, а татарские ученые.
    Но узнаем еще кое-что непосредственно от татар, проживавших во времена Челеби и ранее в Поволжье и на Урале. В этих краях в XVII веке распространялся татарский исторический дастан (предание) «О роде Чынгыз-хана». Это, видимо, было связано с началом усиления «романо-германского ига» (Н.С. Трубецкой). Точнее, с восстаниями татар, русских казаков и других народов, начавшимися в ответ на это иго. Наиболее ранний вариант дастана «О роде Чынгыз-хана», из дошедших до нас экземпляров, был написан на татарском языке примерно в конце XVI – начале XVII в. Ныне известны довольно многие экземпляры этого дастана, написанные в XVI–XVIII веках. Хотя, судя по содержанию, сведения, вошедшие в дастан, были известны в татарском мире с гораздо более раннего времени (М.А. Усманов). Персонажи действия дастана – предки и соплеменники Чынгыз-хана, и, конечно, сам Великий предок. Отметим, что в дастане некоторые основные эпизоды повествования происходят на Волге («Иделдә»). Например, это высвобождение бабушки Чынгыз-хана его дедом из опечатанного судна и их бракосочетание"...
    Гали Еникеев, " Наследие татар".
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    Анонимно 04 апр
    На все 100% я этому рад!
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    Анонимно 04 апр
    Еникеев фрик, адепт фолькхистори. Он и не историк. Проверяй его информацию. Он такой бред несет (частично свои бредни взял у Гумилева, частично сам придумывает на пару с Ш.Китабчы). А татарами в Российской империи называли всех тюрков и мусульман без разницы какой он национальности на самом деле (т.е. "татар" было синонимов слов "тюрк" и "мусульманин"). А в Европе практически всех азиатов. Поэтому если в документах дореволюционных времен написано "татары", это не значит,что имеются ввиду предки казанских татар и нужно уточнять, что это за тюрки или мусульмане. Как показали генетические исследования (работы Балановских) казанские татары происходят от финно-угров и балто-славян, перенявших язык и культуру тюрков (тюркизированных). Казанские татар формировались в составе сословия ясашных татар с 17 века, в это сословие и вошли потомки этих тюркизированных финно-угро-балто-славян.
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    Анонимно 04 апр
    За что уважаю башкир ,за их бестолковость с ними легко дискутировать,ещё раз для упёртых нет такого понятия как казанские татары.В Самарской области какие татары живут,в Ульяновской,Саратовской и других местах.Финноугорский компонент как древний есть у всех народов.У всех есть индоиранских компонент.Все нации конгломерат наслоений разных эпох и народов.Нет чистых наций и однородных.Есть видео интервью по татарскому ДНК проекту,руководитель проекта об этом говорит.
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    Анонимно 05 апр
    "Еникеев фрик, адепт фолькхистори. Он и не историк"...

    Все это бессильное мычание стада на правдивую историю татар! Еникеев вызывает истерику у определенного круга лиц, потому что им нечего возразить, а его труды ломают все ложные стереотипы, навязанные официальной имперской пропагандой, которая впиталась в вашу кровь с молоком матери.
    А вот моя родословная и ДНК-тестирование подтверждают правдивость и грамотность работ Гали Рашитовича Еникеева!
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    Анонимно 05 апр
    Изучайте труды О. Балановского, а не труды всяких бумагамарак.Люди уже давно пашут плугом , а вы не можете оторваться от сохи, уважаемые потомки Чуваш.
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    Анонимно 05 апр
    Если татары потомки Чингиз Хана , так почему же у вас нету , как у ВСЕХ тюркских народов родовых племен? Например, у соседей башкир . Да потому что современные Казанские татары , это микс ( винегрет) ВСЕХ народов Поволжья.И где своя История написанная СВОИМИ историками ?. ВСЕ ссылки о себе , чужие историки , но нет своих. Потому что то современные татары созданы при хане Улуг Мухаммеде. Где поэты до Казанского ханства ? Кул Гали и другие и совсем не татары.Кул Гали и другие писали на Огузском языке.Но , не на татарском. Где ваше ,СВОЕ ?
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    Анонимно 05 апр
    Финно-угорский и балто-савянский субстрат основной в генофонде казанских татар, так сказать ядро. Именно на его основе формировался генофонд казанских татар. Читай хотя бы работы Балановских. Поэтому они и выдвинули теорию автохтонного происхождения казанских татар. А все эти словесные упражнения и политизированные обвиненения казанских "генетиков" (на самом деле псевдогенетиков), и псевдоисториков против российских ученых это не более чем результат многолетнего промывания у них мозгов. Вся система образования Татарстана направлена на возвеличивание якобы тысячелетней истории казанских татар, поискам великих предков, распространением фолькхистори и этноцентристских мифов. Когда всё это не вписывается в результаты научных данных, тогда местные псевдоисторики и начинают истерить типа типа это заговор официальных ученых против казанских татар, что это они работают по указке рептилоидов или всякой другой нечисти. Это типичное поведение фриков и адептов фолькхистори.
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    Анонимно 05 апр
    Как же Еникеев пишет, что в 7 веке якобы существовала империя в которую входили Волжская Булгария и Кимакский каганат, включавшая всю будущую территорию Золотой Орды. В которой по его мнения жили татары, говорившие на современном языке казанских татар. Еникеев явно не в курсе, что 7 веке не было ещё Волжской Булгарии, а Кимакский каганат возник в 9 веке, не ранее распада Уйгурского каганата. А племена составившие конфедерацию кипчаков, тогда ещё в (7 веке) составляли часть огузских племен или входили в зону их влияния.
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    Анонимно 05 апр
    Казанские татары потомки оседлых земледельцев. У них племенная структура не имела роли. А башкиры, казахи, ногайцы, узбеки, монголы, крымские татары (частично), туркмены и др. потомки номадов. Номадам наоборот нужна клановая структура. Эти кланы объединялись в конфедерации. Основы современных этносов-потомков номадов и составили эти конфедерации. Все выше перечисленные этносы (башкиры, ногайцы, казахи, узбеки и др.) формировались на основе конфедерации кочевых племен имеющих скифо-сарматские-угорские-тюркские-монгольские корни. Поэтому они потомки номадов иранского мира (скифы,сарматы,саки и т.д.), угорского (ханты, манси, мадьяры были кочевниками), Тюркских каганатов (Западного, Восточного, Уйгурского, Кыргызского, Кимакского и др.), Монгольской империи и Золотой Орды.
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    Анонимно 05 апр
    Не трогайте чувашей - они потомки булгар, и не имею отношения к казанским татарам. Казанские татары потомки финно-угорских (точнее финских), и балто-славянских народов (скорее всего именьковцев)
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    Анонимно 05 апр
    Анонимно 08:31
    Если татары потомки Чингиз Хана , так почему же у вас нету , как у ВСЕХ тюркских народов родовых племен?
    Такое же положение и у уйгуров.У них были и свои государственные образование и , что естественно "размывает" подразделение по родам, но и имелось и имелись родовые подразделения, которые возникали и опускались соответственно возникновению единой государственности и её распада! Это ведь прослеживается у всех народов и у славян также! Они могут иметь различные проявления, знаки, но смысл у всех тот же! Так и у татар, если брать отсчёт от уйгуров , которые возможно и были наиболее организованной тюркской массой и послужили базой возникновения и Хазарии и Булгарии и Золотой Орды! Понятно, нельзя брать за основу что то постоянное и движущееся по "машине" времени не изменчивое, всё всегда прибавляется, отнимается, трансформируется и мы имеем то, что имеем! Русский народ ,это тоже не компактная масса движущаяся от начала и в продолжение .Никто из вас не может похвастаться, что они прямые потомки, родственники какого нибудь великого хана или князя, если так считать, то воображение может нарисовать их образы вроде " племенных быков", которые только тем и занимались, что размножали своё племя, поэтому, это всё условности и люди , это люди, а не "быдло", какое то! Если у человека не имеется твёрдого доказательства, исторического документа , личного "генеалогии древа" , то прошлое его теряется за "тремя поворотами", возможно тогда его предки вообще прибились к общему из стана противников, если ни сказать врагов, итак, это условности, они имеют значение в настоящем времени, но это не база возникновения особых отношений между людьми, которые начали присутствовать у германских фашистов и чем это для них кончилось , всем известно!
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    Анонимно 05 апр
    Труды Балановского насквозь политизированны и подогнаны,учёные не политики.
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    Анонимно 05 апр
    Булгарские племена в составе гуннов отмечены в 4 веке н.э. Часть булгар на Волге могла организоваться и в 7 веке ,почему бы и нет.
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    Анонимно 05 апр

    ((((Анонимно 12:03
    Труды Балановского насквозь политизированны и подогнаны,учёные не политики.//\\
    Что сказать то хотели? Если ученые не политики, то почему труд ученого Балановского подогнана и политизирована ?? Или пишете от того, что другие тоже пишут , что ли ? Лишь бы написать.Вы наверное татарин ?
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    Анонимно 05 апр
    Анонимно 11:01
    Письма Шарля Луи Монтескье, писавшего о ранних тюрках (письмо LXXXI): «…Из всех народов мира… ни один не превзошел татар славою и величием завоеваний. Этот народ – настоящий повелитель вселенной: все другие как будто созданы, чтобы служить ему. Он в равной мере и основатель, и разрушитель империй; во все времена являл он миру свое могущество, во все эпохи был он бичом народов. Татары дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Могола. Они владыки Персии, они восседают на троне Кира и Гистаспа. Они покорили Московию. Под именем тюрок они произвели огромные завоевания в Европе, Азии и Африке и господствуют над тремя частями света. А если говорить о временах более отдаленных, то именно от татар произошли некоторые из народов, разгромивших Римскую империю. Что представляют собою завоевания Александра по сравнению с завоеваниями Чингисхана? Этому победоносному народу не хватало только историков, которые бы прославили память о его чудесных подвигах. Сколько бессмертных деяний погребено в забвении! Сколько было татарами основано государств, истории которых мы не знаем! Этот воинственный народ, занятый только своей сегодняшней славой, уверенный в вечной своей непобедимости, нимало не позаботился о том, чтобы увековечить память о своих прошлых завоеваниях…»
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    Анонимно 05 апр
    Анонимно 18:49\\\\ Вы какой сейчас имеете ввиду народ под тогдашнем названием татары ? Может это ногайцы , казахи , калмыки ?
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    Анонимно 06 апр
    Я просто читал выводы этих исследований ,они реально политизированны,татарский ДНК проект для меня более авторитетен.Прочитайте татарские комменты под работой Балановских.
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    Анонимно 06 апр
    Нет в вашей ДНК определенности... Получаем Киш - миш ( без зла )
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    Анонимно 06 апр
    Ну дык ... Я и говорю татары НЕ знают свое Шежере... И каждому татарину до семи колен обязательно... Это должно превратиться в настоящую национальную идею... Ведь они не булгары, не чуваши и не ,башкорды... Галиматья какая то получается... Братан - бер атанан... (без зла)
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    Анонимно 06 апр
    Наоборот, работы Балановских наиболее научны и объективны. Балановских не любят не только татарские, но и русские националисты. Просто националисты заражены чувством превосходства и заняты поисками великих предков. И вовсе не обидно, если у русских или казанских татар предки балты и финно-угры. Нет плохих народов, великих, и не великих предков это должны понять и русские и татарские националисты
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    Анонимно 09 апр
    Балановские выполняют заказ Кремля и тишковых, неужели непонятно? Глупость, говорить об их научности. Всем известны их цели. Создать много этногрупп татарских и всем им объявить, что они не имеют никакого отношения к татарам.
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  • Анонимно 04 апр
    (((На все 100% я этому рад!))//// Конечно вы рады всем своим миром этим сказкам , дастанам и прочим небылицам.Как дети малые радуются и в ладоши хлопают.А другие народы на это смотрят и от души смеются над вашим ликованием. Как говориться , чем бы не тешился ребенок , лишь бы не плакал.
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    Анонимно 04 апр
    Ну понятно вам возразить не чем,посмейтесь и успокойтесь.
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    Анонимно 06 апр
    Да... Татар это прилепуха конкретная...
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  • Анонимно 04 апр
    А мы давно уже сказки не читаем . Вышли из этого возраста.Только вы становитесь жалкими , что еще вы не выросли и не вышли из детства.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Мы все рады ,что вы выросли.
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Но Шежере нет... До семи колен знать обязательно...
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Для недоразвитых детей есть витамины.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    Злобен ты однако,от кыртлы баш ,ну вообщем тоже есть лекарство.
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  • Анонимно 05 апр
    И от тугодумства и от куриной слепоты сейчас лечат, раньше не могли.Медицина далеко пошла, однако .
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  • Анонимно 05 апр
    Рафаэль Безертинов в своей статье "Кто такие монголы и татары" пишет следующее:
    ..."В 1206 г. Темучжин решил осуществить свой план о перенесении своей ставки в древнюю тюркскую столицу Каракорум. На курултае, провозгласившем Темучжина Чингиз-ханом, участвовали до девяти кочевых племен. Они представляли уже не федерацию племен, а однородную нацию. Чингиз-хан на холме Дэлюнь-Булдак, окруженный священными знаменами, стоя рядом с главным прорицателем со святым Кукчэ («небесный» по-татарски), провозгласил, чтобы его сподвижники назывались Кюк Монгол («небесные монголы») и чтобы они возвысились над всеми». Так завершился процесс образования Монгольского государства. Так продолжалась традиция – империя кюктюрков сменилась империей кюкмонголов, небесные монголы сменили небесных тюрков. Образовалась татаро-монгольская империя.

    Чингиз-хан, создавая государство, обещал кочевникам создать государство Мэнгу Иль (Эль) – Вечное государство, где будет мир, справедливость и благополучие. Такая идея пришлась по вкусу не только простым воинам, но и племенным вождям кочевых племен. Поэтому название «мэнге» – «мэнэ» – «вечные» приняла элита, кото­рая участвовала в выборе Чингиз-хана каганом и договорилась назвать свое государство Мэнгэ Эль – Вечная Родина. «Менгу Эль – Вечная Родина» это популярная в народе цитата из орхонских памятников эпохи Кюктюрков VI-VIII вв. не забыта была еще в XII-XIII вв. Вечная Родина возника­ет в результате договора между теми, кто согласен жить в мире и согласии. Множествен­ное число от этого слова мэнге будет мэнгелер. Оттуда и появились названия монгалы, мунгалы, монголы у иноязычных исследователей. Такое политическое название мунгалы, монголы не ущемлял достоинство людей ни из слабых, ни из сильных племен. И поэтому вожди племен согласились называть себя мэнгу (монгол), и на курултае подняли Темучжина на шкуре белой лошади к синему Небу и нарекли новым именем Чингиз-хан. За вновь сформированным народом-войском официально было закреплено единое имя «монгол», поскольку монголами были сторонники и сподвижники Чингиз-хана, составившие военно-политическое ядро молодого государства. Конечно, всякий помнил свою генеалогию, но это было их личное дело. Монгол – это имя, которое сам Чингиз-хан дал объединению племен и народов, составивших новую общность людей. Отдельных племен с именем «монгол» тогда не было. В государстве Чингиз-хана никаких документов, писавшихся на языке, который мы называем ныне «монгольским», не обнаружено. В начале XIII века названия монгол и татар были синонимами, потому что название татар было привычно и общеизвестно, а слово монгол ново. Яса была написана на тюрки уйгурским письмом. А исходный текст «Сокровенного сказания монголов» дошел до наших дней лишь записанный китайскими иероглифами. Неясность этнонима монгол для иностранных ученых послужила основой для создания теории «Монгольского нашествия». Эта ложная теория насаждалась учеными Российской империи и была продолжена в Советском Союзе и продолжается в современной России. Вредность этой теории состоит в том, что она разделила один народ, когда-то называвшийся себя татарами, на два народа – тюрков и монголов."...

    Мне кажется, здесь есть рациональное зерно!
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    Анонимно 05 апр
    Тюркский и монгольский относятся к разным языковым группам.Поэтому если тюрки и монголы и были когда-то одним народом, то в слишком глубокой, доисторической древности и были одним народом вместе с корейцами, японцами, манчжурами, эвенеками (тунгусами) и другими племенами.
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    Анонимно 06 апр
    Это сказки.

    Татары 12-13 вв. - достоверно название группы племён, говоривших на языках, которые мы сейчас называем монгольскими.

    Татары были частью монголоязычного мира.

    А в 13 в. этот этноним стал политонимом и потому распространился на завоёванных тюрок как обозначение подданства.

    Затем стал некоторыми тюрками применяться уже как этноним.
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  • Анонимно 05 апр
    Рассказ фламандского монаха – францисканца Гильома де Рубрука, побывавшего в свое время в ставке хана Батыя. Рубрук пересказывает широко распространенную притчу того времени, когда некий араб, пришедший в ставку Мэнгу-хана (одного из внуков Сотрясателя Вселенной), стал описывать тому свой сон, говоря, что ему приснился Чингисхан, требовавший, чтобы мусульман в его владениях предавали повсеместно казни.
    И тогда Мэнгу-хан спросил араба: «А на каком языке разговаривал с тобой мой прославленный предок?» «На арабском», – был ответ. «Так ты все врешь», – разгневался Мэнгу-хан – Мой предок никакого другого языка, кроме татарского не знал».
    Вывод: Чынгыз-хан был татарином!
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    Анонимно 05 апр
    Рубрук называет татарским монгольский язык.
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    Анонимно 05 апр
    В своей повести Кавказский пленник Лев Толстой называет чеченцев татарами. Наверное Гильома де Рубрука писал о них. Получается не вы одни претенденты на потомков Чингиз хана.Или вы согласны? И кстати , в романе Угрюм-река горца Ибрагима тоже называют татарином. А может это Мишары ? А не татары Казанские.
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    Анонимно 05 апр
    Анонимно 20:38
    В своей повести Кавказский пленник Лев Толстой называет чеченцев татарами.
    Историю изучайте! Татарами их начали называть уже в Российской империи, до того "вайнахами" Татарами называли многие народы в основном мусульман, противящихся христианизации!
    Между прочим у великого русского писателя, у самого татарские корни происхождения, но уже не просто"присвоенные", а природные! Об этом недавно по ТВ говорил его потомок проживающий за рубежом, что интересно многие из них, если ни сказать , что почти все находят в своей родословной эти корни! Если выискивать прямых потомков Чингиз хана по приведенной исторической хронике по месту его рождения, если это не вымысел, то тогда тамошние места населяли предки современных казахов! А так , можно напомнить , что перечисление чисел на языке какого либо народа , входивших в ту эпоху в состав народа Чингиз хана и названного им татарами должно по звуку совпадать , у чеченцев этого нет! И нужно знать, что в то время они звучали, практически на уйгурском языке!
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    Анонимно 05 апр
    Если говорить о потомках Чингиз хана, то казанские татары такое же имеют к нему отношение, как и русские, русские тоже могут заявить себя в подобном случае его потомками!
    Казанские татары точно потомки Великой Тартарии (Татарии), также Золотой Орды , созданной Джучи , старшим сыном Чингиз хана(как указывается в хрониках неродным сыном.) , Далее , его внука Батыя, так как участвовали в его походах, но и русские также принимали в них участие и наверняка и булгары и русские смешивались с ними .У тех татар не было националистических предрассудков, да и национальности, как таковой, как и у русских, тогда не могло быть!А после расширения Московии и создание Российской Империи вообще в образовываемый русский народ вошло очень много разных народов, название Россия, дал Пётр I , по матери, крымский татарин и оно переводится , как "Дом русов".Русами называли викингов-варягов и он же , Пётр I так сказать, прорубил "окно", тем самым в Европу, с этого времени,соскрёбывая с себя азиатское и нацелившись на возрождение европейской культуры! Выискивая в себя "рюриковское", отцов-викингов, но по исследованиям современных генетиков , их следов у русских царей не оказалось! Как в песне В.Высоцкого получилось:"Прадед мой - самарин,- Если кто и влез ко мне, Так и тот - татарин". ...
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    Анонимно 05 апр
    Откуда это - "дом русов". Домыслы какие то. Греки называли Русь Росией в 10 веке. Латинсие авторы Руссией. Соответственно Россия торжественное официальное название Руси.
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    Анонимно 06 апр
    Это название обобщенное... И урусы Тартарию считают своим... Вот вам потягаться с ними...
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    Анонимно 06 апр
    Тартария - западно-европейский термин, означает: ад, преисподняя. И чем тут кичиться?, тем более это не синоним слову "татар".
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    Анонимно 09 апр
    там не чеченцы были, а кумыки и язык у них тоже татарский.
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  • Анонимно 05 апр
    Между Сахалином и материком Татарский пролив. Так называли ульчей, удегейцев, нанайцев и другие народности Дальнего Востока в 19 веке. Соответственно вашим представлениям их языки тоже татарские? Карпини в 13 веке прямо написал что это монголы, сами они себя так называют, называемые другими народами татарами, по имени большого монгольского и монголоязычного племени, перебитого монголами.
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    Анонимно 05 апр
    У Карпини была задача , найти венгров, пробыл непродолжительное время , описание его поверхностное ! Он не лингвист в тонкостях языка не разбирался, охватил , некоторые обычаи, образ жизни и всех назвал "татарами"! "Перебитого"?! Но это же не логично! Не могло быть такой национальности в то время, это по всему, специализация! Кочевники национальность не имели , разделение было по родам, а названия по старейшинам, но исключения могли быть , какое нибудь племя или подобия государственного образования могло проецироваться на его подданных.В то же время нужно уяснить, что и народы с названиями существовали , они могли состоять из союза племён или тюркского государства. а такие имелись, до того или во время, но татарского государства не имелось, в это название могли включать , как представителей какого либо народа или племени сообразно занимаемой ими деятельности.Скажем например разбоем или наёмническим ,воинским трудом.И вполне возможно одно такое образование они могли уничтожить , но раз потом он объявляет всех татарами и уже народом. то из этого можно сделать вывод,название "татары" означило начало войны и все становились воинами, "татарами", а уж из каких именно народов они состояли , это вопрос , скорее всего их объединял тюркский язык и в основу был взят уйгурский!
    Татарский пролив назвали казаки,посланцы и подданные Российской Империи.По своему изначальному происхождению , тюрки! Язык назывался тюрко-татарский, вероисповедания они были христианского, неизвестно точно , до "золотордынского" периода принятия этой веры ли же перешедшие после?! Так, что кроме якутов вблизи той местности такого рода вопросы исключаются! Казахи и казаки, одно и то же название, по казахски окончание слова произносится как твёрдое "кх"!
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    Анонимно 06 апр
    Татары потомки жужаней. Они не были уничтожены Чингисханом. Он просто разбил их конфедерацию, а остатки этих татар распределил в западное и центральное (под управление Бортэ-хатун) крылья монгольского улуса. А китайцы всех северных варваров без разбора языка и этнической принадлежности называли татарами из-за многочисленности и могущества в прошлом жужаней (татар). Тут скорее всего китайцы помнили существование на севере Жужаньского каганат в конце 5 - начале 6 вв. Подобно европейцам которые тартарами стали называть всех азиатов, из-за то что первыми в авангарде монгольских войск шли жужани (татары). В Российской империи татарами стали называть тюрков и мусульман без разбора их этнической принадлежности.
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    Анонимно 08 апр
    Это не у Карпини, а у Юлиана была задача найти венгров, но не основная, основной задачей была разведка и сбор сведений о завоевательных планах монголов, и с ним этими сведениями поделился "герцог Суздальский" Владимирский князь, он тоже вел разведку.
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  • Анонимно 05 апр
    Родословная Льва Толстого не интересует .И все таки , чей он предок , Чингиз хан??? Все таки должен же быть у него прямой потомок. А по вашему на это имеют право КАЗАХИ. А не , татары казанские. Если КАЗАХИ , это близко к истине.
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    Анонимно 07 апр
    нет казахов, есть черные ТАТАРЫ!
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    Анонимно 08 апр
    ((((нет казахов, есть черные ТАТАРЫ.///// А что же татары Казанские лицом не похожи на этих черных татар ? Если ОДИН народ.
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    Анонимно 09 апр
    Были еще дикие и белые татары, это тебе в качестве образовательного урока.
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  • Анонимно 05 апр
    20-58 Вообще то самоназвание чеченцев -Нохчий . А не вайнах. Вайнахи , это Ингуши и Чеченцы.
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  • Анонимно 06 апр
    05 апр
    Откуда это - "дом русов". Домыслы какие то. Греки называли Русь Росией в 10 веке. Латинские авторы Руссией. Соответственно Россия торжественное официальное название Руси.
    Немножко наивный вопрос. можно было и самому подумать! Россия от крымскотатарского "Орос иё", крымские татары(трасформированное в "Россия"),"( казанские "Русия")по крайней мере их предки ,крымских татар, тогда хазар, населяли пределы Хазарского Каганата, имели отношения с Византией, от них могли и перенять, особенно после падения Хазарии и участившихся нападений северных племён во главе с русами на Византию и попыток налаживания с русами отношений, понятно, что они уже начали воспринимать русов главенствующими в этом регионе , наверняка по их имени и стали воспринимать эти земли, но сказать, что в то время было единое государство под названием Русь нельзя, оно только начало складываться.Это наблюдается в стадии их непримиримости главенства и междоусобицы между городами, Все "руси" в названиях в исторической литературе начали применяться только в восемнадцатом веке и к тому же и название Волжская Булгария не практиковалось в момент создания этого государства.Были города, по их основным созидателям и базовым населением называли главенствующих в опекаемом этим городом региона людей! Полное огосударствление территории называемой впоследствии страной происходит при введении общей денежной единицы и создания войск под единоначалием! Тогда и у булгар и у русов это происходило на начальной стадии становления, процесс был сорван войсками Батыя!
    До Петра I Россия называлась исключительно, как Московия и иностранцы ещё называли Татарией.В 1721 году Петром I была провозглашена Российская империя.
    А все эти исторические выкладки на которые ориентируются в своих ссылках некоторые люди, в большинстве своём литературные произведения авторов XYIII века!
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    Анонимно 06 апр
    До Петра Россия исключительно Московией не называлась вообще. Опять домыслы.
    "Весьма краткое описание Руссии и Московии , которая ныне состоит ее столицею"
    "Руссией владеют ныне три государя 58; большая ее часть принадлежит [великому] князю московскому, вторым является великий князь литовский (-, in Littn), третьим — король польский, сейчас владеющий как Польшей, так и Литвой."
    Руссия граничит с Сарматскими горами (montes Sarmatici, Sarmatisch gebuerg) 44, расположенными неподалеку от Кракова, а раньше простиралась вдоль реки Тираса, что на языке тамошних жителей именуется Днестром (Nistrus) 45, до Понта Эвксинского (НГ иначе зовущегося Черным (Schwarz) или, по-итальянски, Великим морем) и реки Борисфена (НГ по-русски именуемого Днепром (Nieper)), однако несколько лет тому назад турки захватили находящуюся в устье Тираса Альбу (Alba, Weissenburg), иначе именуемую [59] Монкастро (Moncastro) 46, которая принадлежала валашско-молдавскому (государю) (Walachus Moldaviensis) (НГ молдавскому воеводе (Voyvode in der Molda)) 47. Да и (НГ татарский (Tartarisch) царь, которого русские называют “(царь) на Перекопе” (im Ргесор) 48, а по-латыни зовущийся) царь таврический (Thauriciae) 48, перейдя Борисфен, подверг разорению обширные пространства, после чего построил здесь две крепости; одна из них, что близ устья Борисфена, называется Очаков (Oczakow) 49 и сейчас также находится в руках турок. Ныне местность между устьями обеих рек (НГ Днестра и Днепра) являет собой пустыню. Поднявшись оттуда вверх по Борисфену, увидишь на левом берегу город Черкассы (Circas) 50, а еще выше (НГ Канев (Caynow) и) весьма древний город Киев (Chiovia, Chiow), некогда столицу Руссии (НГ и резиденцию князя.). На другом берегу Борисфена там простирается Северская (Sewera) 51 область, до сих пор еще обитаемая. Прямо на восток оттуда находятся истоки Танаиса 52. Двигаясь затем вдоль Танаиса (так! — А. Н.) (secundum Tanaim) (НГ долгим путем вниз от названных рек (Днепра и Дона? — А. Н.) (von denselben fluessen... hinab)) до слияния рек Оки (Осса) и (НГ Волги (Volga), именуемой по-гречески) Pa (Rha) 53и миновав обширные просторы по ту сторону Ра, придешь к Северному морю (mare Septentrionale, Моer gegen Mitternacht); если возвращаться оттуда вдоль владений шведского короля вдоль Финляндии и Ливонского залива 54 через Ливонию (Liwonia, Leiffland) 55, Жемайтию (Samogitia, Sameitn) 56, Мазовию (Masovia, Mass) 57 и Польшу, то окажешься в конце концов снова у Сарматских гор. Внутри (этого круга) только две нерусские области — Литва (Lithwania, Lythen) и Жемайтия; расположенные среди русских, они говорят, однако, на своем языке и принадлежат латинской церкви; впрочем, живут в них большей частью русские.
    Сам же он не именуется царем никем из них, за исключением, разве что, ливонца 167. Свои титулы они издавна писали (HГ в посланиях к туркам они много лет (vor jaren) пишут) в трех кругах, заключенных в треугольник 168. Первый из них, верхний, содержал следующие слова: “Наш бог — троица, пребывавшая прежде всех век, — отец, сын и дух святый, но не три бога, а один бог по существу”. Во втором был титул императора турок с прибавлением: “Нашему любезному брату”. В третьем — титул великого князя московского, где он объявлял себя царем, наследником и господином всей восточной и южной Руссии, при этом мы видели следующую прибавку к общей формуле: “Мы послали к тебе нашего верного советника”. В сношениях же с королем польским он [пользуется таким титулом: “Великий господин Василий, божией милостью господин всея Руссии и великий князь владимирский, московский, новгородский, смоленский, тверской, югорский, пермский, булгарский и проч.”], не пользуясь титулом царя, ибо ни один из них не удостаивает принять грамоту другого с прибавлением нового титула. Такое случилось и в нашу бытность в Московии (HГ когда мы заключали между ними перемирие), когда московит насилу принял присланную ему королем Сигизмундом грамоту с прибавлением титула герцога мазовецкого 169.
    Петр Первый всего лишь изменил титул.: Пётр I Алексе́евич, прозванный Вели́кий (30 мая [9 июня] 1672 год — 28 января [8 февраля] 1725 год) — последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года).
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    Анонимно 06 апр
    Дурень, Московия - это латинское название конкретно Московской земли (московского княжества) - одной из многих в России. А знаешь как западноевропейцы называли Киевскую землю? С тем же окончанием. Звучит очень неприлично...
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    Анонимно 07 апр
    Латинские авторы называли Московское княжество Белой Русью:
    Магистр Ливонского ордена в 1413 году сообщает великому магистру Пруссии, что Витовт сговорился противних с Псковом, Новгородом и с Великой Русью (нем. mit den grossen Reussen). Передавая это же сообщениечешскому королю, великий магистр пишет, что Витовт заключил союз с Псковом, Великим Новгородом и совсем языком русским (нем. der ganzen Russchen Zunge) и что придётся воевать с Белой Русью (нем. mit denWeissen Russen). Следовательно, то, что ливонский магистр называет Великой Русью, для магистра Пруссииэто Белая Русь. Обе они обозначают одно и то же, т.е. северную Русь
    “Итак, 26 сентября 1476 года мы, с пением молитвы “Тебе Бога хвалим” и вознося благодарения Богу, который избавил нас от множества бед и опасностей, вступили в город Москву, принадлежащий великому князю Иоанну, властителю Великой Белой Руси”
    “Престол сего великого Господина Василия, императора и Государя всея Руси и великого Князя находится в городе Московии, окружность которого – три с половиной лиги … Имеет сей князь под господством и полною властью своею одну и другую Русь целиком, то есть черную и белую, кои суть царства громаднейшие. Черная, которая именуется Русью Королевской, почти непрерывно ведет войну против Южной Ливонии и весьма часто ведет сражения на замерзшем море. Белая же Русь ведет войну против Ливонии Северной и весьма часто сражается в северном Ливонском море, иногда же на озере Пейбус (Чудское озеро), замерзающем со стороны сей Белой Руси. И одна и другая Русь вместе ведут войну против Короля Польского и Великого Герцога Литовского и против Самогитов, Прусов и Курляндцев”.
    Как видим, тут Белая Русь – сама Московия, а Черная Русь – Псковское государство. Что замечательно наглядно изображено на знаменитой карте Олафа Магнуса “Carta Marina” (более известной изображениями всяких диковинных морских чудовищ в левой ее части). В правой нижней части обозначены две половины Московии – Руссия Белая (на территории нынешней Ленинградской (Питерской) области) и Руссия Черная (точно в районе Пскова). Вся нынешняя Беларусь на карте названа Литвой, а нынешняя Республика Летува – Самогитией (Жемойтией).
    О понятиях «Московия» и «московиты» в начале XVII века (1550-е - 1618) рассуждал, французский путешественник Жак Маржерет: Эти русские с некоторых пор, после того как они сбросили иго татар и христианский мир кое-что узнал о них, стали называться московитами — по главному городу Москве, который носит княжеский титул, но не первый в стране, так как государь именовался некогда великим князем владимирским и теперь еще называет себя великим князем владимирским и московским. Поэтому ошибочно называть их московитами, а не русскими, как делаем не только мы, живущие в отдалении, но и более близкие их соседи. Сами они, когда их спрашивают, какой они нации, отвечают: Russac, то есть русские, а если их спрашивают, откуда, они отвечают: is Moscova — из Москвы, Вологды, Рязани или других городов. Но нужно также знать, что есть две России, именно: та, что носит титул империи, которую поляки называют Белая Русь, и другая — Черная Русь, которой владеет Польское королевство. [..] Об этом я хотел предуведомить читателя, чтобы он знал, что русские, о которых здесь идет речь, — это те, кого с некоторых пор ошибочно называют московитами, поскольку московитами могут называться жители всего лишь одного города; все равно как если бы всех французов стали называть парижанами по той причине, что Париж — столица королевства Франции, да и то с большим основанием, поскольку Париж — столица с незапамятных времен, а Москва является ею всего лишь сто или двести лет.
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    Анонимно 07 апр
    В греческом языке Русь произносилось как Рос. Поэтому они писали Росия.:
    [Знай], что пачинакиты стали соседними и сопредельными также росам, и частенько, когда у них нет мира друг с другом, они грабят Росию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб.
    Греки выделяли Внешнюю Росию:
    [Да будет известно], что приходящие из внешней Росии в Константинополь моноксилы являются одни из Немогарда, в котором сидел Сфендослав, сын Ингора, архонта Росии, а другие из крепости Милиниски, из Телиуцы, Чернигоги и из Вусеграда
    Это первоначальная территория Руси со столицей в Новгороде:
    а Новъгородъ Великъıи старѣишиньство имать кнѧженью . во всеи Русьскои земли
    По всей территории Руси строились крепости: Смоленск, Любеч, Чернигов, Вышгород,в том числе Киев, где стояли гарнизоны из Новгородской области набранные из новгородских словен и варягов, так что Русь в 9-10 веках была не союзом племен у централизованно управляемым государством:
    и сѣде Ѡлегъ . кнѧжа в Кыєвѣ и бѣша оу него Словѣни . и Варѧзи . прозвашасѧ Русью
    И сѣде Игорь княжа, в Кыевѣ; и бѣша у него Словенѣ и Варязи, прозвашася Русью
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    Анонимно 07 апр
    Русь в 9-10 веках была достаточно централизованным государством
    На примере древнего Смоленска - Гнездово:
    Верхний уровень иерархии занимает древнерусское раннегородское поселение в восточной части Гнёздовского археологического комплекса – так называемый Центральный комплекс памятников, представляющий собой остатки первоначального Смоленска.

    Именно с Центральным Гнёздовским городищем уместно связывать упоминание «крепости Милиниска» в сочинении Константина Багрянородного «Об управлении империей» (Константин Багрянородный, 1991, с. 45). На протяжении X – начала XI в. это было ЕДИНСТВЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ городского типа в Смоленском Поднепровье и Подвинье. В системе основных путей сообщения и их инфраструктуры особая роль Гнёздовского комплекса заключалась в первую очередь в том, что он являлся главным узлом этих путей. Этим обстоятельством определялись не только важнейшее значение Гнёздова как главного регионального центра древнерусского населения, но и особенности его собственной структуры и топографии.
    …Но, вероятно, уже в 1-й половине X в. на них появляется древнерусское население, что получило отражение в материалах соответствующих некрополей.

    Можно предположить, что какое-то время в X в. кривичи и древне
    русское население проживали там совместно.
    Ко второй группе, видимо, относятся наиболее ранние древнерусские сельские поселения, сопровождаемые так называемыми ПОЛУСФЕРИЧЕСКИМИ КУРГАНАМИ С ТУПОСОЖЖЕНИЕМ.

    Появление «сельских» древнерусских курганов в Смоленском Поднепровье принято датировать концом IX – началом X в, а к наиболее ранним
    обычно относят те, в которых найдена только лепная керамика  – Вязовенька, Пилички, Колодня, Русаново, Боровая и др.

    Следует отметить, что лепная керамика в древнерусских курганах Смоленщины не может являться основанием для датировок в пределах десятилетий, однако наличие в этом регионе древнерусского сельского населения в первой половине – середине X  в. следует считать весьма вероятным.
    …Приведённые данные косвенно подтверждают наличие на изучаемой территории в X в. монополии древнерусской элиты, концентрировавшейся на верхних уровнях иерархии населённых пунктов, на внешнеторговые операции и позволяют предполагать наличие неэквивалентного обмена между нею и сельскими жителями. Такое положение могло существовать только в условиях использования военно-административного аппарата, направленного в том числе на принуждение зависимых групп населения

    Археологические данные свидетельствуют что и в Киеве (основанном судя по раскопкам в конце 9 века при Олеге), жила пришлая древнерусская знать из Новгородской области и простое местное славянское население из племен полян и древлян. Так же было и в Чернигове.
    Из Киева князь с русской дружиной выходил зимой за данью по всем главным крепостям до Смоленска и обратно, исключая Новгородскую область - Внешнюю Росию, простиравшуюся вв 10 веке до Ростова и Мурома.
    Зимний же и суровый образ жизни тех самых росов таков. Когда наступит ноябрь месяц, тотчас их архонты выходят со всеми росами из Киава и отправляются в полюдия, что именуется "кружением"
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    Анонимно 12 апр
    Журнал "Вопросы истории" 1991 год., там была статейка со ссылкой на монастырские записи, где говорилось о том, что хазарский каган выделил одной группе русов на княжение Киев, другой Новгород, подробности подзабыл , поищите! Но вывод однозначный, "столица" тюркское слово. как известно хазары пользовались уйгурским письмом , они должно быть, тюрки! ,"Стол",означает буквально приумножение , по смыслу, кормление, понятно, что значит для первых и для вторых! Князь , дружина ("други") контролировали даруги -дороги, районы(тюркск. слово), оно же дорога, дороги , имели значение , как перевалочные базы, в конечных точках. которых производился "натуробмен" товарами!
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  • Анонимно 06 апр
    Король АРТУР и вся Королевская рать, королевские династии за башкир и башкирскую гаплогруппу R1b - Вот краткое изложение всех европейских королей и королев (и наследных принцев), чьи гаплогруппа может быть выведено из испытаний родственника.

    Британия и Скандинавия
    Короли и Королевы Англии или Великобритания

    Джеймс I (1566-1625) => R1b-L21 (Y-ДНК)

    Карл I (1600-1649) => Т2 (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)

    Карл II (1630-1685) => H (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)

    Джеймс II (1633-1701) => H (мтДНК); R1b-L21 (Y-ДНК)

    Эдуард VII (1841-1910) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)

    Георг V (1865-1936) => Т2 (мтДНК) R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)

    Эдуард VIII (1894-1972) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)

    Георг VI (1895-1952) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)

    Принц Филипп, герцог Эдинбургский => H (мтДНК); R1b (Y-ДНК)

    Чарльз, принц Уэльский => R1b (Y-ДНК)

    Принц Уильям, герцог Кембриджский => R30B (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
    Короли и королевы Дании
    Все короли Дании с христианской I (правил с 1448) принадлежал к гаплогруппе R1b (Y-ДНК)

    Христианская Я (1426-1481)

    Джон (1455-1513)

    Кристиан II (1481-1559)

    Фридрих I

    Кристиан III => Т2 (мтДНК)

    Фридрих II

    Кристиан IV => Т2 (мтДНК)

    Фридрих III

    Кристиан V

    Фредерик IV

    Кристиан VI

    Фредерик V

    Кристиан VII

    Фредерик VI => Т2 (мтДНК)

    Кристиан VIII => Т2 (мтДНК)

    Фредерик VII

    Кристиан IX (1818-1906)

    Фредерик VIII (1843-1912) => Т2 (мтДНК)

    Христиан X (1870-1947)

    Фредерик IX (1899-1972)

    Короли Норвегии


    => См. Короли Дании от христианской I Фредерику VI.

    Хокон VII (1872-1957) => R1b (Y-ДНК)

    Олав V (1903-1991) => Т2 (мтДНК); R1b (Y-ДНК)

    Харальд V (1937 -) => R1b (Y-ДНК)

    Короли и Королевы Швеции

    Христианская Я (1426-1481) => R1b (Y-ДНК)

    Джон (1455-1513) => R1b (Y-ДНК)

    Кристиан II (1481-1559) => R1b (Y-ДНК)

    Бенилюкс, Германия и Австро-Венгрия

    Маркграфы, герцогов и эрцгерцогов Австрии

    Леопольд I, маркграф Австрии (умер 994) => R1b (Y-ДНК)

    Генрих I, маркграф Австрии (умер 1018) => R1b (Y-ДНК)

    Адальберт, маркграф Австрии (ок. 985-1055) => R1b (Y-ДНК)

    Эрнест, маркграф Австрии (1027-1075) => R1b (Y-ДНК)
    Леопольд II, маркграф Австрии (1050-1095) => R1b (Y-ДНК)
    Леопольд III, маркграф Австрии (1073-1136) => R1b (Y-ДНК)
    Леопольд IV, маркграф Австрии, ака Леопольда I, герцог Баварии (1108-1141) => R1b (Y-ДНК)
    Генрих II, герцог Австрии, больше известный как Генри XI, также герцог Баварии (1107-1177) => R1b (Y-ДНК)
    Леопольд V, герцог Австрии (1157-1194) => R1b (Y-ДНК)
    Фридрих I, герцог Австрии (ок. 1175-1198) => R1b (Y-ДНК)
    Леопольд VI, герцог Австрии (1176-1230) => R1b (Y-ДНК)
    Фридрих II, герцог Австрии (1211-1246) => R1b (Y-ДНК)
    Короли и королевы бельгийцев

    Леопольд I (1790-1865) => H (мтДНК) R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
    Мария-Луиза Франции (1812-1850) => H3 (мтДНК)
    Леопольд II (1835-1909) => H3 (мтДНК) R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
    Альберт I (1875-1934) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
    Леопольд III (1901-1983) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
    Балдуин I (1930-1993) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
    Альберт II (1934 г.) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)

    Италия, Франция, Испания и Португалия

    Короли и королевы Франции

    Все короли Франции принадлежал к гаплогруппе R1b-Z381 (Y-ДНК).

    Ингеборг Дании, королева Франции (1175-1236) => Z1A (мтДНК)
    Франциск I (1494-1547) => U5b * (мтДНК)
    Генрих IV (1553-1610) => R1b-Z381 (Y-ДНК) U5b * (мтДНК)
    Мари де Медичи (1575-1642) => H (мтДНК)
    Людовик XIII (1601-1643) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H (мтДНК)
    Мария Терезия Испании (1638-1683) => H (мтДНК)
    Луи, дофина Франции (1661-1711) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H (мтДНК)
    Людовик XV (1710-1774) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H (мтДНК)
    Людовик XVI (1754-1793) => R1b-Z381 (Y-ДНК) N1b (мтДНК)
    Луи XVII (1785-1795) => R1b-Z381 (Y-ДНК) H3 (мтДНК)
    Людовик XVIII Франции (1755-1824) => R1b-Z381 (Y-ДНК) N1b (мтДНК)
    Карл X Франции (1757-1836) => R1b-Z381 (Y-ДНК) N1b (мтДНК)
    Все князья Дома Бурбон-Парма произошли от Филиппа V Испании, сам внук Людовика XIV Франции, и, следовательно, по-видимому, принадлежащие к Y-гаплогруппы R1b-Z381.
    Короли Обеих Сицилий

    Все цари Обеих Сицилий предположительно принадлежал Y-гаплогруппы R1b-Z381 в качестве членов династии Бурбонов.

    Цари и Императрица России

    Петр II (1715-1730) => H3 (мтДНК)

    Династия Романовых с Павла I => R1b (Y-ДНК):

    Павел I (1754-1801)
    Александр I (1777-1825)
    Константин I (1779-1831)
    Николай I (1796-1855)
    Александр II (1818-1881)
    Александр III (1845-1894)
    Николай II (1868-1918) => Т2 (мтДНК)

    Короли и королевы Греции
    Георг I (1845-1913) => Т2 (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
    Константин I (1868-1923) => R1b (Y-ДНК)
    София Пруссии (1870-1932) => H (мтДНК)
    Принцесса Алиса Баттенберг (1885-1969) => H (мтДНК)
    Александр (1893-1920) => H (мтДНК); R1b (Y-ДНК)
    Георг II (1890-1947) => H (мтДНК); R1b (Y-ДНК)

    Цари Болгарии
    Фердинанд I (1861-1948) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
    Борис III (1894-1943) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)
    Симеон II (род. 1937) => R1b-U106 (Z305 +) (Y-ДНК)﻿
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    Анонимно 06 апр
    Это вряд ли. Общие гаплогруппы европейцам, западным и северным башкирам достались от праиндоевропейцев - "ямников" (ямная археологическая культура). Ямники в бронзовом веке мигрировали из понто-каспийских степей в Европу и на восток.
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    Анонимно 06 апр
    Ямники далее Румынии и Болгарии на запад не мигрировали. Наоборот, наблюдаятся последовательные волны миграций с Запада Европы. Основа ямников культура воронковидных кубков. Также с территории колоколовидных кубков происходит миграция в монгольские степи. Катакомбная культура это ещё одна миграция из Центральной Европы, наслоившаяся уже на ямников. Синташтинская культура тоже миграция с Запада. Ямная культура появилась когда другие индоевропейские культуры в европе давно существовали, а индоевропейская общность уже распалась. Само появление Ямной культуры произошло в процессе расселения и дальнейшего распада индоевропейских языковых общностей уже после распада общеиндоевропейского единства.
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    Анонимно 06 апр
    Да, археологически эта пока не обнаружена, но исследования Д. Райха, В. Хаака говорят о прибытии этой гаплогруппы от ямников.
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    Анонимно 06 апр
    Археологически прибытие ямников и не может быть обнаружено, потому что не обнаружено. Культуры Шнуровой керамики (балто-славяно-германцы), Шаровидных амфор, Воронковидных кубков, Колоколовидных кубков (кельто-италийцы-тохары), Баденская культура (протохетты), другие более древни культуры часто древнее (например Ямной культуры и генетически носители Ямной и Шнуровой керамики) никак не связаны. Но в этих генетических исследованиях огромный пробелы. Прибытия ямников не было, поскольку они сами результат миграции из более западных областей, поэтому искать надо общих предков ямников и европейцев. Сама Ямная культура- это предки греков, армян, индоиранцев. Она даже хронологически не может быть предковой для всех индоевропейцев.
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    Анонимно 07 апр
    Анонимно 06 апр
    Король АРТУР и вся Королевская рать, королевские династии за башкир
    А Елизавета II за кого?! Чего то они вообще "забросили " башкир, дороги " в никуда" , деревни "в никакие"! Подкинули бы свои "стерлинги"!?)))
    Ответить
  • Анонимно 07 апр
    Крящены - отдельный народ! У них свой язык!!! Не позволяйте себя ассимилировать!!!
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Вот я кряшен и что теперь?Кем я должен себя чувствовать, если чувствую себя татаром.А вам советую не совать свой сопливый гриппозный нос куда не следует, а то еще заразишь своей бацилой.
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Кто себя чувствует из отдельного народа, то те к отдельному народу относятся, значит такой отдельный народ есть.
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    (((Вот я кряшен и что теперь?Кем я должен себя чувствовать, если чувствую себя татаром.А вам советую не совать свой сопливый гриппозный нос куда не следует, а то еще заразишь своей бацилой.//////\\\\ Вы наверное из татар крещеных , а не из кряшен. Это совсем разные понятия .Наверное ваши предки были татары насильственно крещеные . Которые при Екатерине 2 не захотели вернуться в лоно Ислама. Такие попадаются, ныне живущие в в некоторых районах исключительно на Западе Татарстана.
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    Анонимно 13 апр
    Отдельный, то есть отделившийся?! Всё зависит от силы и богатства! Если они присутствуют в одном племени-народе, он увеличивает свою мощь и численность, количество возрастает, наоборот при слабости начинает "таять", дробится и от него отделяются и примыкают со временем к другой силе, более процветающей.Это может происходить постепенно , убыстряться , возможен обратный сценарий в зависимости от обстоятельств и слагающейся ситуации! Сдерживающие факторы разложения , язык, вера, обычаи! Они образуют совесть , сознание человека и своего долга пред собой , народом,Родиной! У кого их нет , у того и такие обязательства призрачные, для таких главное, хлеб на столе и к любым условиям они приспосабливаются и могут стать и отдельными и совместными с кем угодно ради этого "стола"!
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Всем кряшенам срочно вернуться родной в ИСЛАМ!
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    А что делать кряшенам атеистам?
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    Только вера в Аллаха ваше и наше спасение!
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    Верьте пожалуйста. А я буду и дальше верить в коммунизм, в светлое коммунистическое будущее, в Ленина и Сталина. Мои вожди Ленин и Сталин.
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    Вот что плохо делали коммунисты, так это закрывали церкви и мечети. Хорошо что сейчас религия не преследуется. В остальном за за коммунизмом будущее общества.
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    Я уже принял святое крещение, хоть и за коммунистов.
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    похоже пишешь из палаты №1
    Ответить
  • Анонимно 07 апр
    "в 2020 году нас ждет очередная перепись населения"
    "башкиры являются самостоятельным народом, а в современных условиях это и нация", но к переписи над доказать что их нет! Вот в чем вопрос!
    Ответить
  • Irek Tattarich 08 апр
    К этому времени нужно показать, сколько татар в Башкортостане было записано башкирами в предыдущие переписи, чтобы эта ситуация не повторилась во второй раз.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94620-damira-ishakov-ob-otnosheniyah-s-bashkirami-i-kraevedenii
    +++++++++++++++++++++++++++++++++
    Я в своём ЖЖ уже столько по этому поводу понаписал, посчитал, но только одна моя статья со сравнительным анализом переписей 1979 и 2002 гг. была представлена в сборнике под редакцией Д.М. Исхакова "Большая ложь историков Башкортостана". И то без моих наглядных диаграмм по тому анализу. Я в своих тогдашних изысках и материалы переписи 1989 года в сравнении с теми двумя проанализировал, но в угоду землякам в статью не включил. Обращался к прежнм советским преписям в республике, и к переписи 2010 года. А было бы поболее времени у меня такой бы обсчитон устроил для земляков башкирских историков, что ни лям мим им не сказать мне в ответ. Да, они уже и сейчас не пытаются оспаривать мои изыски, представленные в моих публикациях в ЖЖ и на Фэйсбуке. А татарские историки похоже не очень их мои изыски понимают. Хотя бывает, объявляют, сказывают мне про меня, мол мы знаем ХУ из Ху.

    Ирек Таттарыч
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    О, татарыч пришел!)) Периодически читал твои бредовые "исследования". А сколько башкиров, чувашей, удмуртов, марийцев было записано татарами? Особенно в конце 19 - начале 20 века (так называемые "новотатары"). Подсчитай и это для объективности. Тем более в сословие ясашных татар (предков современных казанских татар) в основном вошли потомки финнов и балто-славян (скорее всего именьковцы).
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    Irek Tattarich 08 апр
    Как всегда, за неимением аргументов для возражений, с претензией мне, мол объясни озвучиваемую мной бредятину. Я в общем-то и эту твою бредятину могу просчитать, а тебе не этого же надо, и не поймешь ты объяснения. И вот так всё вокруг и вьются разные ПТУшники с руганью и со своей бредятиной.
    А чтож башкирские историки не поставят меня технаря на место? Без ложной скромности скажу, а потому, что не можется.

    На держи землячок на свою бредятину
    Бирский уезд
    Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
    башкиры 20 707 42 859 232 869 140 928 -91 941

    тептяри 14 836 64 866 53 448 52 509 -939
    мещеряки 9 482 18 433 45 079 51 310 6 231
    татары 1 025 17 287 107 792 90 505

    Белебеевский уезд
    Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
    башкиры 17 237 36 577 202 550 87 704 -114 846

    тептяри 119 40 946 85 162 48 514 -36 648
    мещеряки 4 614 12 817 19 597 5947 -13 650
    татары 26 741 38 232 207 311 169 079

    Уфимский уезд
    Население 1795 1834 1913 1920 Пр./Уб.
    башкиры 8 445 20 102 96 421 18 585 -77 836



    тептяри 4 185 17 550 25 676 25 448 -228
    мещеряки 12 044 24 946 39 732 33 932 -5 800
    татары 535 1 182 47 688 46 506

    Однако бесполезно это отэйбливание фэйса, утрется, и вновь забредит.
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    Анонимно 08 апр
    Что вы в самом деле спорите, все народы с течением времени ассимилируют другие народы. Думаете татары, русские, башкиры, венгры, болгары, англичане, французы и др. не ассимилировали другие народы? Это нормальное явление чистых народов не бывает, сегрегацией и чистотой своей расы (народа) бредят только фашисты. Тем более смешение обогащает генофонд, культуру. Кто знает, возможно, спустя сотни лет татар, башкир, русских и др. не останется, а вместо них будет другой народ, говорящий на каком-то славянском языке, с совершенно другой культурой и другим этнонимом.
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    Анонимно 08 апр
    Ну судя по приведенным данным к 1920 г. произошло резкое уменьшение численности башкир, это скорее связано с Гражданской войной, голодом, с событиями связанными с борьбой за автономию. Т.е. с высокой смертностью по вышеуказанным причинам и с переходом башкир в татары (татаризацией), т.к. тогда быть башкиром было опасно - считались контреволюционерами и уничтожались без церемонии. Численность татар (под татарами наверно имеются ввиду ясашные татары и новотатары) резко возросла по всем уездам.
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    Анонимно 08 апр
    Об этом я пишу, о татаризации башкир. И не только башкир подсчитайте численность чувашей... Найдете много интересного. Посмотрите как резко упала численность башкир и также резко пошла вверх численность новотатар! Ваши данные как раз это и подтверждают! Если бы не Гражданская война и татаризация, башкир на сегодняшний день было бы больше казанских татар.)))
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    Анонимно 08 апр
    Так это же надо в таблицу оформить со ссылками и методикой подсчета и т.д. в дальнейшем это пригодиться для изучения феномена новотатар. И ясно, что всё понимают эти ваши "татарские историки", побольше вашего, вы просто оказываете им медвежью услугу и подтверждаете выводы уфимских историков о татаризации башкир)))
    Ответить
    Irek Tattarich 09 апр
    Ну судя по приведенным данным к 1920 г. произошло резкое уменьшение численности башкир, это скорее связано с Гражданской войной, голодом, с событиями связанными с борьбой за автономию. Т.е. с высокой смертностью по вышеуказанным причинам и с переходом башкир в татары (татаризацией), т.к. тогда быть башкиром было опасно - считались контреволюционерами и уничтожались без церемонии. Численность татар (под татарами наверно имеются ввиду ясашные татары и новотатары) резко возросла по всем уездам.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/94620-damira-ishakov-ob-otnosheniyah-s-bashkirami-i-kraevedenii
    +++++++++++++++++++++
    Господин писатель, за 7-8 лет со времен Подворной переписи 1912-1913 гг. к 1920 году, какая нафик татаризация. А про геноцид башкир ты дибачкам рассказывай. В 1917 году была провозглашена автономия Башкурдистана и там никак особенных демографических явлений не наблюдалось, и убыли башкирского населения к 1920 году не было. Все явления демографии, и сдутие бакширского демографического пузыря наблюдались в уездах Уфимской губернии в Бирском, Белебеевском и Уфимском. А вот в более башкирском Стерлитамакском уезде этой губернии тоже не было никаких особых измений. По Мензелинскому уезду данные переписи 1920 году, проведённой до передачи этого уезда странным образом "пропали. Гришь про чувашей и про фино-угорские народы надо писать, не беспокойся писатель, и об этом Таттарыч пишет: https://irek-tattarich.livejournal.com/97900.html

    Вот данные, скажем за всех кроме руских и других иных:
    Бирский уезд
    Население 1795 1834 1913 1917 1920
    башкиры 20 707 42 859 232 869 208 579 140 928
    тептяри 14 836 64 866 53 448 81 815 52 509
    мещеряки 9 482 18 433 45 079 63 945 51 310
    татары 1 025 17 287 12 507 107 792
    "прочие" 16 688 99 589 92 855

    Здесь и далее под «прочими» имеются в виду чуваши и фино-угорские народы в общем счислении, данные о численности русских и других иных категорий населения не приводятся. По V ревизии 1834 года ни татары, ни «прочие», и даже русские в явном виде не были учтены, практически все были учтены в сословных категориях. По переписи 1917 года мы не стали выявлять по уездные данные по «прочим», они далее по этому году приведены только по Стерлитамакскому уезду.

    Белебеевский уезд
    Население 1795 1834 1913 1917 1920
    башкиры 17 237 36 577 202 550 175 649 87 704
    тептяри 119 40 946 85 162 130 331 48 514
    мещеряки 4 614 12 817 19 597 38 472 5947
    татары 26 741 38 232 31 409 207 311
    "прочие" 7 009 61 874 63 080

    Уфимский уезд
    Население 1795 1834 1913 1917 1920
    башкиры 8 445 20 102 96 421 66 765 18 585
    тептяри 4 185 17 550 25 676 53 345 25 448
    мещеряки 12 044 24 946 39 732 49 425 33 932
    татары 535 1 182 650 47 688
    "прочие" 2 514 13 493 12 865

    Мензелинский уезд
    Население 1795 1834 1913 1917 1920
    башкиры 16 338 35 094 139 913
    тептяри 7 154 20 966 36 783
    мещеряки 317
    татары 23 675 119 461
    "прочие" 5 138 12 521

    По Мензелинскому уезду нет данных ни за 1920, ни за 1917 гг., есть только некоторые очень отрывочные сведения по соответствующим переписям. По Стерлитамкскому уезду по переписи 1920 года тоже нет данных, но есть по 1917 году.

    Стерлитамакский уезд
    Население 1795 1834 1913 1917 1920
    башкиры 25 262 41 839 100 305 111 872
    тептяри 4 709 11 536 40 443 17 083
    мещеряки 4 346 8 187 25 303 16 530
    татары 2 020 24 768 46 396
    "прочие" 6 139 47 273 47 487

    Говорю же, если даже тяжеленный тэйбл наотмашь приставь к фэйсам таких писателей, всё одно будут отзвучивать свои АБЫРВАЛГи.

    PS. А если перейти по ссылке в мой ЖЖ, то по представалнным там наглядным графикам, то тэйбл будет до самых брызг содержимого носа этих писателей. Ой нет, нет этим бесполезняк, а длч нормальных людейочень наглядно и доказательно.
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    Анонимно 09 апр
    До двадцатых годов было без разницы , там по другому считали и делили иначе! Возрастание количества башкир или по другому "перетоки" происходили во время мятежей и восстаний, там действительно фиксируется численный подъём башкир и он спадает в мирное время! Наверное ,это связано с наличием попыток примирения и напротив, яростного антагонизма, существующего тогда в этих народах?!
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    Анонимно 09 апр
    20:53
    Это должно быть понятно! Татары сотрудничали во время гражданской войны и сами делились, как и русское население на красных и на белых, все их уисилия были направлены на договорённости с выбранной ими силой на свои права в общем и едином государстве, в то же время практически все башкиры слились в монолитную массу в борьбе за независимость. фактически , это означало строительство собственного независимого государства и понимая. что реалии посильнее желаний, их войска лавировали в достижении своей цели между противоборствующими враждующими группировками в гражданской войне. Должно быть ясно, что и в их войске хватало поддерживающих их устремления представителей других народов, в частности татар.После окончания войны логично такие проявления преследовались. Хотя и возникли автономные республики(АВТОНОМИЯ — (гр. autonomia самоуправление, от autos сам и nomos закон) , на самом деле это не приветствовалось!) Отсюда те люди, которые боролись и называли себя кем то во имя этой цели тоже не "котировались", как полноценные строители нового общества!
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    Анонимно 09 апр
    Этих источников в инете уйма! Татары записались в башкирское сословие только из-за привилегий, которых дает это сословие. Где эти мифические башкиры в переписях 1593, 1613 годов, если они добровольно присоединились в 1554 году? А ведь черемисы, вотяки, чуваши и ханты там имеются. Башкиры, как служебное сословие, появляются в российских ревизиях только во 2 четверти 18 века, после создания башкиро-мещеряцкого войска. О чем это говорит? Это говорит о том, что никакого народа с названием башкиры не было и нет. Было только служивое сословие башкир, созданное для охраны границ и для дальнейшего завоевания земель к востоку. И это сословие состояло из татар, черемисов, чувашей и других народов.
    Нет и не было никаких башкир! В смысле народа. В смысле тюркских башкир. Башгирдами и прочими паскатирами авторы средних веков называли венгров-маджар, а после 1552 года – предателей. Все сказки уфимских обманщиков об этом мифическом «башкирском народе» основаны только на 5 источниках: Тарджеман, Масуди, Фадлан, Истахри и Гарнати. Все остальные – переписаны от них. И все они писали о башгирдах-венграх. И я это смогу доказать.
    Где есть упоминания об этих мифических башкирах? Нигде их нет.
    В русских летописях и в других русских источниках - их нет. В китайских летописях – их нет, в персидских хрониках – нет, в османских – нет, в крымскотатарских (а они ведутся с 14 века) – нет, в польско-литовских источниках – их нет, в валахо-румынских источниках – их нет, в других европейских источниках – их нет, в ватиканских – нет. Короче, нигде нет этих мифических башкир. А про черемисов, мордвинов, вотяков, хантов, сыроедов и прочих там тысячи упоминаний, а про татар, если все взять вместе – миллион. В том числе и о татарах Ногайской орды. Ногайская орда уже в начале 15 века установила дипломатические отношения и с Московией, и с ВКЛ, и с Крымским ханством. И послы были и постоянные представительства. Есть тысячи документов насчет этого.
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    Анонимно 10 апр
    а после 1552 года – предателей
    Обычно, культурнее, коллаборационисты, так говорят!
    Не до 1552 года, на протяжении всей истории, начиная исстари , это можно объяснить отчасти ассимиляцией, взаимопроникновением и смешением, чаще, такое происходило в элите, передавалось низам.Не было чётко очерченных границ между народами , как и сейчас нет!
    Жизнь , -игра! Иногда, чтобы спасти свою жизнь или обрести , что то ценное для себя нужно просто отказаться от чего то , к чему привык, но уже эти условности ничего не дают и не спасают, наоборот они приносят потери, а тут семьи , можно понять и простить , но наверное , чтобы вникнуть полностью никому никогда не удастся, потому осуждать не стоит , просто понять в какой то мере ту ситуацию! Это ведь было и разных противоборствующих станах, они и вступали в сражения с себе подобными в союзе с бывшими противниками, не было единого фронта, если он и был то, недолгое время, не могло противостояние превратиться в вечность , там, где различение стиралось !
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    Анонимно 10 апр
    В 1692 году, ученый и бургомистр Амстердама Николаас Витсен (1641–1717), автор первого подробного исследования Сибири, Монголии и Центральной Азии выпустил внушительную книгу на 660 страниц, под названием Северная и Восточная Тартария. Вышедшее в двух томах в 1705 году, новое, переработанное, издание этого труда насчитывало уже тысячу страниц. Летом 2010 года в амстердамском издательстве Pegasus вышел русский перевод этой книги. Северная и Восточная Тартария у Витсена – это Московия, которая потом стала Россией. В нем дан полный текст Северной и Восточной Тартарии в полном объёме и с оригинальными иллюстрациями издания 1705 года. Там имеется подробная карта этой огромной евроазиатской Тартарии. И на этой карте имеется конкретное расположение этих башкир. И самое главное, оно не находится в территории современного Башкортостана. "Baskiria Bakron" на карте Витсена расположена где-то в районе современной Перми, по двум берегам реки Сылва. Значит, эта Башкирия не здесь, а в Верхнем Прикамье, возле хантов и манси. Правы были и Шуйский, и Курбский, которые писали, что эти башкиры живут среди дремучих лесов и болот в верховьях реки Камы. Это как раз показывает, башкирами-башгирдами-баджгардами, о которых писали средневековые авторы, и которых они расположили на Волго-Урале, в действительности были венграми-маджарами. Как пишет венгерский академик Рона-Таш, когда венгры-маджары мигрировали на Дунай, их небольшая часть откололась от основной массы венгров, и остались жить на Прикамье. Просто переселились в его верхнюю часть. Вот эти венгры башгирды первыми продались, как пишет об этом Шуйский. Потом всех предателей (коллаборационистов) начали называть башкирами. А сами этнические башгирды-венгры еще 100 лет сохраняли свою этническую идентичность, были даже в конце 17 века.
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    Анонимно 08 апр
    О, Таттарыч! Где ты был? Столько событий, Уроки татарского читал? Думал, ты там гром и молнии будешь метать. Но увы! Или тебя только башкиры твои интересуют???
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  • Анонимно 12 апр
    Ребята,хватит,а ? нельзя делиться на нации,нас тогда сметут недруги России...Никому мало не покажется......
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    Анонимно 12 апр
    Нас титульные быстрее сметут запретами на изучение татарского языка, запретами на сдачу ЕГЭ на родном языке, деля всех татар на подгруппы....Вот где наши проблемы, а не недруги России.
    АС
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Джованни Дель Плано Карпини

    История Монголов, которых мы (ЕВПРОПЕЙЦЫ) называем Татарами


    Джиованни дель Плано Карпини. История Монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествие в Восточные страны.
    Перевод А. И. Малеина.
    М.: Государственное издательство географической литературы, 1957.
    Примечания и иллюстрации добавлены по изданию: Рубрук Вильгельм, Карпини Иоанн Плано. История Монголов / Путешествие в восточные страны СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1911.

    Начинается история Монгалов, именуемых нами (европейцами )Татарами
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Рубрук , Карпини и другие европейские авторы подчеркивали , что ЕВРОПЕЙЦЫ монгол называли ТАТАРАМИ.
    И по этому когда европейские авторы в 13-15 вв упоминали ТАТАР, то имели ввиду МОНГОЛ (пусть к 15 веку уже перешедших на тюркский язык).
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    Анонимно 13 апр
    Врать тоже надо с умом, а не кабы как!
    Письма Шарля Луи Монтескье..........."Татары дважды завоевали Китай и до сих пор еще держат его в повиновении. Они властвуют над обширными пространствами, составляющими империю Великого Могола". (что же это такое и с чем его едят эту империю Великого Могола?).
    "Иоанн де Плано Карпини - История Монгалов, именуемых нами Татарами". Этих монгалов и сейчас кот наплакал, а тогда их вообще была горстка. Почему монгольский язык так и не укоренился в русском языке? Татарских слов в русском языке от 20 до 30%, а монгольских слов нет. Как так? Татарский этнос невозможно определить по гаплогруппе, но хоть и говорят, что и по языку невозможно, но современный татарский язык, как свидетельство отсутствия монголов на Руси. Тюрки, да, но не монголы были в войсках Чингиза-хана!!! АС.
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