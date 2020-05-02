Рафаэль Хакимов: «Объединение племен начинал лидер с новой идеологией»

«Великая Татария» казанского историка. Часть 4-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения (см. ч. 1, 2, 3).

Тюркские империи

Расцвет империи западных гуннов приходится на время правления Аттилы. Готский историк Иордан оставил описание Аттилы: невысокого роста, с широкой грудью, большой головой, маленькими и глубоко сидящими глазами, с приплюснутым носом, со смуглым, почти темного цвета, лицом, с жиденькой бородкой. Он был хитер и расчетлив, речи были полны патетики с завуалированными угрозами, далеко идущими планами. Его отличало глубокое суеверие, наивная доверчивость шаманам. Завоевания Аттилы были глубоко продуманными. Он чаще прибегал к хитрости, чем к прямым военным действиям. В битвах проявлял себя не столько военачальником, сколько отважным воином, увлекавшим людей за собой. Вместе с этим летописцы Иордан и Приск описывают его как честного судью для своих соплеменников, великодушного по отношению к своим слугам, благосклонного к тем, кто искренне служил ему.



Аттила. Фото wikipedia.org

Аттила вел простую жизнь среди варварской роскоши приближенных, пользовался деревянной посудой, тогда как вокруг все стремились пользоваться золотой утварью. Пристрастие к крепким напиткам превращало различные церемонии в оргии; в то же время ему была присуща привычка окружать себя министрами и греческими писарями. Аттиле был присущ юридический формализм, стремление к крючкотворству, поиск дипломатических отговорок для создания пусть видимости, но законности решения тех или иных вопросов. Как пишет Отто Менхен-Хельфен, «в германских странах великий и ужасный Аттила в одно и то же время стал в ранние времена фигурой сверхчеловеческого величия. Даже историки не могут освободиться от идеи, что гуннский король был предшественником великих монгольских завоевателей».

Аттила умер рано — в 453 году при загадочных обстоятельствах. Его разнородная империя тотчас рухнула. Остроготы и гепиды тут же восстали и разгромили гуннов в битве в Паннонии. Тогда гунны, под предводительством одного из сыновей Аттилы, ушли в степи. Другие сыновья Аттилы потребовали территории у римлян. Эрнак получил земли в Добрудже, а два остальных, Эмнедзар и Узин-дур, владения в Мезии.



Фото istorya.ru

Остальные племена гуннов осели на севере от Черного моря двумя ордами. Гунны кутригуры кочевали на северо-западе Азовского моря, а гунны утургуры (или утригуры) — в устье реки Дон. Эти две орды быстро стали непримиримыми врагами, их противоречия разжигались, впрочем, не без участия византийской дипломатии. Братоубийственная война двух гуннских племен продолжалась, пока авары не одержали верх над воюющими ордами и захватили власть над территорией южнорусских степей.

Пришедший вслед за гуннским союзом Тюркский каганат страдал от тех же противоречий. С одной стороны, шла борьба с Китаем, с другой — конфликты внутри государства. Великие каганы, основавшие Тюркский каганат в 552 году, Бумын и Истеми-каган, имели весьма посредственных преемников.

«Их младшие братья и сыновья стали каганами, — говорится в надписи на камне, — но младшие братья не походили на старших братьев, сыновья вовсе не напоминали отцов. На трон воссели каганы без мудрости и смелости, что и привело к распаду тюркской империи».

Соперничество двух крыльев империи, восточного на Орхоне, западного — на Иссык-Куле и Таласе, привело к краху империи тюрков. Они бы стали непобедимыми, если бы смогли удержать союз, основанный в 552 году. Орхонские надписи гласят, что главные цели «иля» заключены в обеспечении безопасности, порядка и справедливости. Причиной падения государства Бумына стал отход беков от принципа справедливости — так записано на камнях. Такое положение вещей способствовало усилению китайского влияния в Азии в VII—IX веках.

Фото tak-to-ent.net

В исторической литературе существует легенда об отце, убеждающем сыновей сохранять единство, дабы выстоять перед лицом врагов. Скифский царь Атей раздает сыновьям по одной стреле, предлагая сломать ее. Сыновьям это легко удается. Затем он дает пучок стрел. Сыновьям не удается его переломить. Смысл такого урока в преимуществах единства. Подобный рассказ повторяется в разные века у разных правителей, но смысл один и тот же. Конец истории тоже повторяется.

Кубрат-хан своим сыновьям предлагал сломать по одному прутику, с чем они легко справились, а затем дал пучок, не поддающийся никаким усилиям. Но сыновья не учли урок отца и разлетелись в разные концы света.

Аналогичный сюжет встречается и в «Сокровенном сказании». Сыновья Алан-Гоа, несмотря на все ее усилия, разделили наследство между собой, оставив без средств самого младшего брата, Бодончара, «считая его глупым и неотесанным и не признавая даже за родственника». Притчи мало влияли на поведение сыновей выдающихся основателей династий. Объединение разрозненных племен начиналось с появлением лидера с новой идеологией, способной увлечь массы великой целью. Распад наступал в результате междоусобицы.

После распада второго Тюркского каганата на его месте возникает Уйгурский каганат и Карлукское государство. Война карлуков в Семиречье, где жили огузские племена, закончилась тем, что во второй половине VIII века огузы ушли в низовья Сырдарьи, создав собственное государство в Приаралье. Это стало прелюдией возникновения будущей Сельджукской державы, владевшей в XI—XII веках всем Средним и Ближним Востоком.

Фото wikipedia.org

В это же время на западе набирают мощь Хазарский каганат и Булгарское государство. Вождь булгар Кубрат посетил в 610 году Константинополь и получил там сан патрикия. Воспользовавшись распрями внутри Тюркского каганата, он приобрел самостоятельность. Однако Великая Болгария со столицей в Фанагории потерпела поражение от хазар, а сыновья Кубрат-хана основали свои государства на Дунае и Поволжье.

Фото tatarhistory.ru

В 840 году Уйгурский каганат пал под ударами енисейских кыргызов. Карлуки оказались доминирующей силой среди тюрков и создали новую империю в Средней Азии и Кашгарии, названную государством Караханидов. В соответствии с тюркской традицией у него была восточная часть со ставкой в Кашгаре и Баласагуни и западная (младшая) часть со ставкой в Самарканде.

Фото wikipedia.org

Затем на арене появляются Кыргызский, Сирский, Кимакский каганаты.

Персидский автор XI века Гардизи образование племенного союза кимаков в верховьях Иртыша связывал с междоусобной войной среди татарских племен. Потерпевший неудачу младший член татарской династии, носивший титул шад, с группой своих соплеменников обосновывается на верхнем Иртыше, где и формируется племенной союз, получивший в IX веке имя кимак. Век спустя возникает государство кимаков. Наконец, в Х веке кипчаки создают государство Дешт-и Кипчак.

Фото wikipedia.org

Столь беглый обзор нужен был для понимания глубоких оснований для появления Великой Татарии на просторах Евразии.

Продолжение следует