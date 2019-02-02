Рафаэль Хакимов: «Источники описывают киргизов как рослых, рыжих, с белым лицом и зелеными глазами»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 22-я

Фото: wikipedia.org («Перекочевка киргизов» (1869—1870) — из Туркестанской серии В.В. Верещагина)

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Карлукский каганат (VII—IX веков)

Первые сведения о карлуках относятся к V веку. Первоначально карлуки занимали территорию между Алтаем и восточным побережьем озера Балхаш. Начав с кочевого скотоводства, охоты, они постепенно перешли к оседлому земледелию. Правителей карлуков называли «Ябгу» («Джабгу»).

В середине VII века карлуки активно проявляли себя в политической жизни Западнотюркского каганата, где они, помимо Джунгаро-Алтайского региона, контролировали Тохаристан. Восстание Джунгарских карлуков на Черном Иртыше в 630 году стало одной из причин гибели западнотюркского кагана. Только в первой четверти VIII века Бильге-каган и Кюль-тегин трижды участвовали в боях с мятежными карлуками, причем с переменным успехом.

Карлуки то вступали в коалицию с басмылами и уйгурами против тюркского кагана, то с токуз-татарами сражались с уйгурами, то воевали с китайской армией, то с танским двором выступали против усилившихся уйгуров. Карлукский ябгу рассчитывал занять каганский престол в Отюкенской черни — традиционной ставке повелителей кочевых народов Центральной Азии. Его союзниками были енисейские кыргызы, басмылы и тюргеши. Последствия войны определили будущее карлуков — они подчинились Элетмиш-кагану и приняли поставленного им управителя. Карлукский ябгу окончательно оставил надежды на каганат и прекратил войну за тюркское наследство, все его устремления были направлены на овладение Семиречьем, закрепление в Джунгарии и в городах Таримского бассейна. Однако у него появилась новая угроза.

В 740—749 годах китайская армия вышла на рубеж Сырдарьи. Владетели Шаша и Тараза были казнены, наследник тюркских каганов убит, его столица, Суяб, разрушена. Лишь карлуки еще оказывали сопротивление танским войскам. Помощь пришла с запада. Арабский наместник на востоке, Абу Муслим, обеспокоенный китайским продвижением, послал в Семиречье два сильных отряда. Их союзниками стали карлуки. Судьба сердцевины Евразии решилась столкновением двух держав — в 751 году в пятидневной битве на реке Талас победу одержали арабы. Китайская армия бежала, арабы вернулись в Хорасан, а карлуки утвердили свою власть между Сырдарьей и Черным Иртышом. В 840 году карлукский ябгу принял высший титул в иерархии Великой степи — он стал каганом.

В итоге столкновения карлуков с огузскими племенами в Семиречье во второй половине VIII веке огузы ушли в низовья Сырдарьи. Их глава также принял титул ябгу, претендуя тем самым на главенство над западнотюркскими племенами. История государства огузов стала предысторией Сельджукской державы, владевшей в XI—XII веках всем Средним и Ближним Востоком.

Власть карлуков окончательно утвердилась в Семиречье в 766 году, когда они заняли Тараз и Суяб. С той поры в соперничестве с уйгурами карлуки начали борьбу за Восточный Туркестан.

Изначально ставка Ябгу находилась в городе Суяб (на реке Чу), но в 940 году центр государства переместился в город Койлык в долине реки Или на севере нынешней Алматинской области. C 960 года среди карлуков распространился ислам.

В 940 году Карлукский каганат заменило Караханидское государство, а в 1211 году эти земли добровольно подчинились Чингисхану. Карлукское наречие стало основой чагайтайского языка.

Кыргызский каганат (IX—XIII веков)

Первое упоминание о кыргызах содержится в «Исторических записках» Сыма Цяня в связи с подчинением их хунну (201 год до н. э.). Китайские источники описывают кыргызов как рослых, рыжих, с белым лицом и зелеными или голубыми глазами. Похожее описание дается в тибетских и исламских источниках. Однако среди кыргызов были также темноволосые и темноглазые.

Хорошо вооруженные дружины кыргызов совершали регулярные набеги на жителей Минусинской котловины.

В V—VIII веках кыргызы подчинялись жужаням, Тюркскому и Уйгурскому каганатам. После разгрома Уйгурского каганата в 840 году они создали свое государство на территории Центральной Азии и Южной Сибири. Преследуя остатки уйгуров, кыргызы с боями дошли до Иртыша и Амура, вторглись в оазисы Восточного Туркестана.

Военно-политическая экспансия кыргызов на запад достигла степных и лесостепных районов юга Западной Сибири, границы расширились до верховьев Амура на востоке и восточных склонов Тянь-Шаня на западе. Кыргызский каганат объединил под своей властью Приобье, Алтай, Восточный Казахстан, Тыву, Монголию, Забайкалье. Однако «великодержавие» оказалось непродолжительным. Вскоре каганат заметно уменьшился в размерах, часть боевых отрядов откочевала на Тянь-Шань (на территорию нынешней Киргизии), основная же масса народа возвратилась на историческую родину.

Среди достижений енисейских кыргызов следует отметить создание (еще до образования каганата) собственной письменности на основе согдийской руники. На этой базе появляется тюркская руника в Тюркском каганате, несколько позже уйгуры создают свое письмо, весьма популярное среди тюркских народов.

Орудия земледелия кыргызов. Фото Лапоть / wikipedia.org

Вероятно, часть кыргызов жила оседло, так как возделывались разнообразные земледельческие культуры: пшеница, просо, ячмень, конопляное семя, плодовые деревья, овес и рожь. В основном зерно перемалывали ручными мельницами, но имеются сведения об устройстве водяной сложной мельницы. Плужное земледелие и разветвленная ирригационная сеть позволили получать при засушливом лете и морозной зиме хорошие урожаи. Очень широкими были торговые связи — в каганат приходили караваны из городов Восточного Туркестана, Афганистана, Средней Азии, Китая и Тибета.

Далеко не все века из истории кыргызов получили освящение в летописях. Известно, что в 1207 году кыргызские земли вошли в состав Монгольской империи.

Продолжение следует