Рафаэль Хакимов: «Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государство»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 17

Фото: wikipedia.org (Вторжение Святослава. Из Хроники Константина Манассии)

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается новый фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Государство Саманидов

За помощь в подавлении мятежа потомки одного из саман-худатов в 819 году получили от Аббасидов в управление важнейшие области Мавераннахра. Первоначально они признавали свою зависимость от Тахиридов — наместников Хорасана, после их низложения в 873 году стали стремиться к полной самостоятельности от ослабевшего Арабского халифата. В 875 году халиф аль-Мутамид (870—892 годы) признал Насра I (864—892 годы) эмиром Мавераннахра. Возвышение Саманидов связано с их победой над Саффаридами (династией, правившей в Систане), что привело к объединению Севера и Востока Ирана, междуречья Сырдарьи и Амударьи со столицей в Бухаре.

В X веке верховенство Саманидов признавали правители Хорезма, Систана, Горгана, Рея, Газни, Чаганиана, Исфиджаба, Гарчистана, Табаристана. Внутренняя политика Саманидов была направлена на укрепление центральной власти, создание сильного войска, системы административных учреждений. Казна пополнялась за счет эксплуатации обширного земельного фонда и активной торговли с Китаем, Хазарией, Волжской Болгарией и Русью. Эпоха Саманидов ознаменовалась заметным подъемом как в материальной, так и в духовной культуре.

Вместе с тем нарастающее недовольство политикой Саманидов привело к активизации шиитских течений, а также к массовым выступлениям. Ослабление авторитета Саманидов, растущая независимость наместников, отказ окраинных династий от повиновения постепенно привели к распаду эмирата. Мавераннахр и Фергана перешли к Караханидам, а Хорасан — к Газневидам.



Возвышение Саманидов связано с их победой над Саффаридами (династией, правившей в Систане), что привело к объединению Севера и Востока Ирана, междуречья Сырдарьи и Амударьи со столицей в Бухаре. Илл. runivers.ru

Хазарский каганат (650—969 годы)

Первоначально хазары представляли собой кочевые племена, появившихся в Европе в 463 году во время Великого переселения народов. Они говорили на одном из тюркских наречий. Самые ранние источники располагали хазар в равнинной части современного Дагестана.

Возвышение хазар началось в Тюркском каганате. Как значительная военная сила хазары впервые упоминаются в связи с ирано-византийской войной 602—628 годов. В 627 году хазарское войско разграбило Кавказскую Албанию и, соединившись с византийцами, взяло штурмом Тбилиси.

После развала Западно-Тюркского каганата на его периферии появились Великая Булгария и Хазария, способствовавшая распаду каганата Кубрат-хана. После этого правитель Хазарии принял высший в кочевой иерархии титул кагана. К концу VII века хазары контролировали бо́льшую часть степного Крыма, Приазовья и Северного Кавказа. Экспансия хазар натолкнулась на встречный натиск со стороны Арабского халифата. Его войска оккупировали Грузию и Кавказскую Албанию, после чего в 653 году вышли за Дербент и атаковали хазарское владение Беленджер. Столкновение закончилось разгромом арабского войска.

В начале VIII века при Омейядах развернулась с переменным успехом череда арабо-хазарских войн. Хазария действовала в союзе с Византией. В 733 году контроль над Дербентом перешел к арабам. В 737 году арабский полководец Марван ибн Мухаммад (будущий халиф) во главе 150-тысячной армии вторгся в Хазарию и штурмом взял хазарскую столицу Семендер. Каган запросил мира. В обмен он пообещал принять ислам. Хазария сохранила независимость, а арабы ушли с Северного Кавказа.

Последствием арабских нашествий стало перемещение населения Хазарии в Подонье и Поволжье. В низовьях Волги возникла новая хазарская столица — Итиль, ставшая крупным торговым центром. Булгары Поволжья платили дань хазарам вплоть до 922 года. Контроль хазар над Крымом сохранялся до середины IX века, а над Таманью и зоной вокруг Керченского пролива — вплоть до падения каганата.

В низовьях Волги возникла новая хазарская столица — Итиль, ставшая крупным торговым центром. Илл. gumilevica.kulichki.net

Важным событием для Хазарского каганата стало принятие иудаизма. Примерно в 740 году один из хазарских военачальников — Булан — перешел в иудаизм. Это укрепило позиции его клана, в то время как положение правящей языческой династии стало ухудшаться из-за сокращения военной добычи. В начале IX века потомок Булана — Обадия — занял второй после кагана пост в государстве и сосредоточил в своих руках реальную власть. С этого момента политика Хазарии переориентировалась с завоевательных походов на развитие международной транзитной торговли. Однако внешнеполитическая ситуация для каганата складывалась неблагоприятно. В IX веке началась новая волна Великого переселения народов. Первым народом, вытесненным на западный берег Волги, оказались венгры. В 830-е годы они заняли Северное Причерноморье и признали сюзеренитет хазар. В 889 году венгры были вытеснены в Паннонию печенегами, которых, в свою очередь, теснили огузы, а тех — половцы. В результате хазары впервые потеряли контроль над причерноморскими степями.

Новый противник появился у хазар с формированием Древнерусского государства. Проникшие в Восточную Европу варяжские дружины начали оспаривать гегемонию хазар над славянскими племенами. От хазар освободились поляне, северяне и радимичи.

Для защиты от новых врагов хазары с помощью Византии соорудили серию крепостей на северо-западных рубежах. Крепость Саркел, расположенная на левом берегу Дона, стала главным оплотом. Правители каганата проводили политику лавирования между тремя крупными силами: Византией, кочевниками и Русью.

К началу X века весь Южный Прикаспий оказался в составе государства Саманидов. Под ее влиянием ислам начал распространяться среди огузов и карлуков, а затем и в Волжской Булгарии. Хазария оказалась в исламском окружении, что было вдвойне опасным в связи с наличием сильной исламской партии при дворе беков.

Аэрофотосъемка крепости Саркел, 1951 год. Фото wikipedia.org



Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государство. В 965 году князь Святослав разбил хазарское войско и захватил Саркел. Затем, действуя в союзе с огузами, он разгромил Итиль и Семендер. Наступил конец независимого Хазарского государства.

После падения каганата причерноморские и прикаспийские степи попали в безраздельное господство кочевников. В Поволжье доминирующая роль перешла к Волжской Булгарии, а на Северном Кавказе — к Алании. Вновь под одной властью эти территории оказались объединены только в составе Золотой Орды.

Продолжение следует