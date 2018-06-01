Дамир Исхаков: «Заявления Хакимова наносят ущерб моей деловой репутации. Я подам в суд»

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Татарский этнолог, доктор исторических наук Дамир Исхаков в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал слова директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Рафаэля Хакимова, опубликованные в нашем издании ранее.

Дамир Исхаков категорически не согласен с тем, что ему не продлили контракт в институте, поскольку за 6 лет после выхода на пенсию он не нашел тему для научной работы. Ученый обратил внимание на то, что Министерство образования и науки РТ не имеет единой версии причин его увольнения:

— Многие писали в Министерство образования и науки письма в мою защиту и отправляли ответы мне. Согласно одному ответу я был уволен потому, что со мной был заключен пятилетний договор, который истек, и я был уволен в этой связи. Я заявляю, что никакой пятилетний договор я не заключал ни с кем. Это ложь. Почему министерство этим занимается, я не знаю. Может, Институт истории подсказал такой ответ. В другом ответе просто сказано, что с Исхаковым трудовые отношения были прекращены в связи с тем, что Институт истории захотел расторгнуть договор. Это ближе к действительности, потому что со мной расторгнут договор, подписанный на один год.

Хакимов говорит, что я течение 6 лет не нашел тему, а то, что предложил, они не утвердили. Это ложь. Потому что у всех нас есть индивидуальные планы, которые утверждаются дирекцией. И у меня личный экземпляр остался. Перед тем как план утвердить, научный сотрудник формулирует план на один год. Он тоже визируется и согласно этому заводится индивидуальный план годовой, по которому человек отчитывается в конце года. Я предложил тему, и она была принята. Согласно принятой теме я был переведен в другой отдел. Тема называется так: «Государствообразующий народ Улуса Джучи и позднезолотоордынских тюрко-татарских юртов: этнические истоки, консолидация и трансформация». Это монография. Срок исполнения — 2017—2019 годы. В течение года я написал по данной теме больше 100 страниц текста, — сообщил Исхаков «Реальному времени»

Всего за 2017 год, по подсчетам самого Дамира Исхакова, он опубликовал 22 научных статьи, в том числе одну статью в журнале, индексируемом Scopus. Участвовал в 16 научных конференциях, в том числе в пяти международных. В разных изданиях и СМИ опубликовал 24 статьи.

— Хакимов в пылу борьбы со мной несколько увлекся, и я думаю, что мне необходимо будет разбираться с ним в судебном порядке. Его заявления наносят ущерб моей деловой репутации, и я подам в суд на крупную сумму. А поскольку из бумаг Министерства образования и науки не ясна причина моего увольнения, я буду обращаться в прокуратуру. До сих пор я в прокуратуру ни разу не обращался, а имел дело только с УБЭП, — так в беседе с корреспондентом «Реального времени» Дамир Исхаков обозначил свои ближайшие планы.

Напомним, что конфликт, вызванный увольнением Дамира Исхакова из Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, получил дальнейшее развитие после того, как лидер фракции КПРФ в Госсовете РТ Хафиз Миргалимов заявил об обращении в прокуратуру с требованием проверки института. С начала 2018 года Институт истории проверяли уже два раза.