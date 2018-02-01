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Ольга Артеменко: «Если бы не Татарстан, мы бы не потеряли национально-региональный компонент»

07:00, 01.02.2018 222

В Йошкар-Оле на круглом столе по марийскому языку выступила идеолог языковой политики России

Ольга Артеменко: «Если бы не Татарстан, мы бы не потеряли национально-региональный компонент» Фото: Марк Шишкин

Столица Республики Марий Эл в последнее время часто упоминается в связи с вопросами национального образования и сохранения родных языков. Именно в Йошкар-Оле 20 июля на совете по межнациональным отношениям Владимир Путин сказал о недопустимости ситуации, когда заставляют изучать неродной язык и снижают уровень преподавания русского. Реплика первого лица государства дала старт ревизии языковой политики в республиках Российской Федерации и привела к серии конфликтов. На фоне резонансных событий в Татарстане и митингов в защиту языка в Коми ситуация с изучением марийского языка осталась в тени. Начать общественное обсуждение этого вопроса был призван круглый стол «Законодательная база и опыт практической реализации государственных и родных языков в образовательных учреждениях Республики Марий Эл», состоявшийся в Йошкар-Оле 30 января. Корреспондент «Реального времени» посетил мероприятие, послушал дискуссии в зале и пообщался с участниками в кулуарах.

«Марий ушем» прорывает политическую блокаду

Инициатива проведения круглого стола принадлежит региональной общественной организации «Марий ушем» («Союз мари»), которая представляет марийское национальное движение. Современная организация была образована в 1990 году, но отсчитывает свою историю с 1917 года, когда был создан Центральный союз мари, впоследствии запрещенный большевиками. В период, когда республикой руководил Леонид Маркелов, организация находилась в непримиримой оппозиции режиму и была вытеснена из политического процесса. Год назад были проблемы даже с проведением 100-летия «Марий ушем», которое неоднократно переносилось. С приходом в республику Александра Евстифеева политическое поле стало более плюралистичным. «Марий ушем» регулярно заявляет о серьезности своих намерений.

На мероприятии 30 января удалось собрать почти всю педагогическую элиту Марий Эл, экспертов, представителей прокуратуры, действующих чиновников и тех, чья госслужба пришлась на «домаркеловский» этап истории Марий Эл. «Гвоздем программы» было выступление Ольги Артеменко, руководителя Центра этнокультурной стратегии образования ФИРО, которую называют главным идеологом языковой политики в России. Хотя марийское национальное движение периодически выступает с критикой новых властей Марий Эл, при Маркелове собрание такого формата в центре Йошкар-Олы было невозможно в принципе.

Владимир Козлов связывает упадок национального образования в республике с курсом Леонида Маркелова и экс-министра образования Галины Швецовой, которая занимала пост 16 лет

Председатель «Марий ушем» Владимир Козлов связывает упадок национального образования в республике с курсом Леонида Маркелова и экс-министра образования Галины Швецовой, которая занимала пост 16 лет. «Мы хотим, чтобы новый министр высказала свою позицию по марийскому языку, и хотим понять, в каких пределах она готова вникнуть в наши вопросы. Законы есть, но они не работают. Нет механизма реализации наших прав, и мы не согласны с этим положением», — рассказал Владимир Козлов «Реальному времени»

Представитель министерства в осаде учителей и общественников

План организаторов был выполнен только отчасти. Министр образования и науки Марий Эл Наталья Адамова не смогла принять участие в круглом столе. За нее выступила начальник управления общего и дошкольного образования Ольга Майкова. Как нередко случается, аудитория не сочла официальный и полный статистических данных доклад за аргумент в пользу того, что все с изучением марийского языка в порядке. Ольге Майковой пришлось выдержать лавину вопросов от учительниц марийского языка, членов их семей, марийских общественников и даже Ольги Артеменко.

Сколько учителей марийского языка сокращено в республике и как они трудоустроены? Почему меньше детей идет на олимпиады по марийскому языку? Почему марийский язык преподается не наравне с английским, физикой и математикой? Достаточно ли цифр, чтобы оценить качество? Вопросов оказалось больше, чем готовых ответов. Учитель марийского языка с 42-летним стажем Галина Николаевна Сидорова из Большепаратской школы Волжского района, пользуясь случаем, напомнила, что с 2011 года в министерстве лежит разработанный ею учебно-методический комплекс с электронным ресурсом, методическими разработками и презентациями, и никакого ответа она до сих пор не получила. В качестве отдельной проблемы отметили непродуманность изменений орфографии и терминологии марийского языка, что тоже не способствует улучшению восприятия предмета.

«Общая ситуация неутешительная. В прошлом году мы принимали участие во всероссийском конкурсе исследовательских работ, и вместе с моей ученицей сопоставляли, сколько отводится на преподавание родного языка у разных народов. У марийцев самое маленькое число часов. Всего 3 часа с 5-го по 9-й классы. Два или полтора на язык, полтора или час на марийскую литературу. В старших классах и того меньше. А в пятый класс приходят с плохими знаниями. И это тянется из садика, где с детьми говорят только на русском языке. Общения нет. Хотя у нас есть инновационная этнокультурная площадка, все ограничивается тем, что дети посмотрели мероприятие и прочитали наизусть стихотворение, которое им дали воспитатели», — рассказала Галина Николаевна «Реальному времени».

Аудитория не сочла официальный и полный статистических данных доклад за аргумент в пользу того, что все с изучением марийского языка в порядке

От родного языка экономическое развитие страны не зависит

В качестве третьей стороны по отношению к обороняющимся региональным чиновникам и нападающим учителям выступила руководитель Центра этнокультурной стратегии образования Ольга Артеменко. К слову, Артеменко связывают с Татарстаном давние и, как это принято говорить, непростые отношения. Многим памятна ее перепалка с Минтимером Шаймиевым еще в 2008 году. Артеменко называют главным стратегом наступления на национальные языки в 2017 году. Среди «злых гениев» татарского народа уроженка города Белая Церковь Киевской области числится где-то совсем недалеко от другого выходца из Киева епископа Луки (Конашевича). В отношениях Артеменко с Марий Эл подобной предыстории нет, поэтому ее выступление воспринималось с наибольшим интересом.

Основные тезисы яркой эмоциональной речи Артеменко хорошо известны всем, кто следит за ситуацией с преподаванием государственных языков в республиках РФ. Во-первых, Россия — уникальная страна, где за последний век потеряли всего только два языка малочисленных народов Сибири и Крайнего Севера. Нашей языковой политике завидуют во всем мире. Во-вторых, в российском законодательстве ни к одному учебному предмету не относится термин «обязанность в изучении», а следовательно, требования об обязательном изучении госязыков в республиках не имеют под собой правовых оснований. Позиция Владимира Путина, высказанная в 2017 году, самая оптимальная. Надо жить и развиваться в рамках, которые заданы законодательством. Хотя в тех моментах, где законодательство противоречит концепциям Артеменко, хорошо бы его поменять:

— Образование всегда получало заказ со стороны государства, и этот заказ всегда сводится к чему? Государство заинтересовано в сохранении целостности страны и в экономическом развитии. Для целостности страны школа должна формулировать воспитательный идеал личности. Мы с 90-х годов этот воспитательный идеал выбросили. И сейчас осознание приходит, что воспитанием нужно заниматься. А что значит экономическое развитие? От русского языка экономическое развитие зависит? От грамотности экономическое развитие зависит? Кстати, от грамотности населения зависит и умение выстроить армию так, и давать команды так, чтобы все их понимали и быстро реагировали, а не думали: «Как там на моем языке, а на русском так и что мне дальше делать?» Отсюда и качество языка! Если мы хотим быть государством независимым, нам нужны грамотные специалисты. От английского языка зависит экономическое развитие страны и уровень подготовки специалистов? Зависит. А от родного языка зависит? Не зависит. Можно обижаться, можно все что угодно делать, это факты, если мы живем в государстве. Я понимаю, что вы не согласны, но это реальность и нужно ее осознавать. Поэтому чего тут биться и колотиться по поводу обязательности?

Из зала парировали, что целью государства должно быть счастье граждан, а без возможности говорить на родном языке это невозможно. Но счастью между целостностью, экономикой и обороноспособностью места не нашлось. На вопрос: «Что же, я могу и от физики в школе отказаться?» — последовал ответ: «Можете. Вы можете перейти на домашнее обучение. Потом пришли и сдали».

Ольга Артеменко: «От английского языка зависит экономическое развитие страны и уровень подготовки специалистов? Зависит. А от родного языка зависит? Не зависит. Можно обижаться, можно все что угодно делать, это факты, если мы живем в государстве»

10—15 баллов на ЕГЭ тем, кто углубленно изучает родной язык

Интересно, что в своей положительной программе оппонент властей Татарстана Ольга Артеменко в чем-то перекликается, с представителями татарского интеллектуального сообщества, ищущими выход из ситуации, создавшейся после йошкар-олинских высказываний Путина. Главным институтом для развития языков народов России Артеменко видит национальную школу, которую нужно возрождать:

— Опираясь на все, о чем говорил Владимир Владимирович Путин (а он сказал все правильно, без всяких обид), нужно, с нашей точки зрения, восстанавливать школу на родном языке обучения, хотя бы «началку». Предметы на родном языке обучения, если мы хотим сохранить качество языка. Это первое. Школу эту нужно назвать «школой с изучением государственного языка Российской Федерации». А вторая модель — «школа с обучением на государственном языке Российской Федерации». Вторая модель массовая, в полиэтничной среде с поликультурным составом детей, а первая школа — это школа там, где компактно проживают представители тех или иных этносов.

Предмет «родной язык» (в том числе родной русский) Артеменко видит в формате углубленного изучения языка детьми, которым это интересно. В качестве стимула таким детям она предлагает добавлять 10—15 баллов на ЕГЭ при поступлении на любую филологическую специальность. Также Артеменко сообщила о том, что создает ассоциацию учителей родного языка. Зная, что позиция Артеменко имеет определенный вес на федеральном уровне, можно предполагать, что какая-то часть инициатив будет доведена до реализации.

Во всем виноваты власти Татарстана. На федеральном уровне были отдельные недоработки

Среди насыщенной дискуссиями программы круглого стола мы нашли возможность пообщаться с Ольгой Артеменко. Отвечая на вопросы «Реального времени», она не изменила позиции по ключевым вопросам:

— Как бы вы сравнили языковую политику в Марий Эл и в Татарстане? Ведь известно, что марийцы во многом завидовали тому, как татарский язык преподается в Татарстане.

— Я даже больше скажу, я слышала мнение, что марийский язык в Татарстане преподают лучшем, чем в Марий Эл. Татарстан — удивительный субъект, где понимают, что такое реклама, как ее нужно распространять и как поднимать свой имидж. Это на внешнюю среду. А почитайте, например, материалы Комитета по образованию и науке Госсовета. Как там говорят, что мы не получили качество татарского языка, на которое рассчитывали, а эффективность низкая. У вас выходят монографии по социолингвистике с грифом Кабинета министров. Там тоже встречается часто, что вкладываем много, а результат не такой, как бы хотелось. И когда я читаю, как Рафаэль Хакимов утверждает как результат, что мы стали чаще слышать татарский язык на улице…

Ольга Артеменко: «Я даже больше скажу, я слышала мнение, что марийский язык в Татарстане преподают лучшем, чем в Марий Эл»

— Но ведь это объективно так.

— А я и отвечаю, что в Москве я тоже стала чаще слышать татарскую речь. Это не результаты работы, а результат того, что в целом Россия изменилась. Узбекский и чеченский я тоже чаще слышу. Но это говорит о том, что к русскому языку изменилось отношение и изменилось качество русского языка.

— Как вы оцениваете результаты мероприятий по приведению языковой политики Татарстана в соответствие с федеральной? По факту, многие обычные люди в нашей республике переругались между собой. Едва ли нагнетание обстановки соответствует интересам русскоязычных, которых хотели защитить.

— Я с вами полностью согласна. Политика, которую стали реализовывать местные власти, недопустима. Они же сами сначала заявляли, что ничего не изменится, что это не про нас. А все было как раз по Татарстану. Если бы в Татарстане была другая политика, мы бы не потеряли национально-региональный компонент. Это однозначно. Те учебники истории, которые мы долго обсуждали, все это привело к тому, что договориться невозможно, и отменили национально-региональный компонент.

— Не получится ли так, что языковой вопрос станет отправной точкой для межнационального конфликта?

— Я-то знаю, какие методы использовали в Татарстане. Это и запугивание родителей. И меня возмущает, что в политический конфликт втянули и детей.

— Кто несет ответственность?

— Это только поступки местной власти. Впрочем, методические рекомендации Минобрнауки тоже не способствуют урегулированию процесса и не дают реальных механизмов внедрения того, о чем сказал Путин. Путин говорил об изучении на добровольной основе, а у министерства — добровольный выбор предмета. Это разные вещи.

— Какими вы видите перспективы языкового конфликта? В него втянуты давно уже не только республиканские элиты, а множество рядовых граждан.

— Это как раз недоработка федеральных органов власти. Все идет сверху. И люди живут в определенной среде, они хотят выжить и адаптируются к той политике, которая сверху спускается. Нравится кому-то или не нравится, но жизнь именно такая.

Марк Шишкин, фото автора
ОбществоВластьОбразованиеКультура
комментарии 222

комментарии

  • Анонимно 01 февр
    Марийцы, татары , чуваши боритесь за свои права и свои языки, это ведь фашизм какой-то!
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    Анонимно 01 февр
    вы бы вместо устаревших лозунгов в своей семье татарский культивировали. и то бы больше пользы было.
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    Анонимно 01 февр
    Вы это скажите рускоязычным Латвии и Украины
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    Анонимно 01 февр
    они уже культивируют
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    Анонимно 01 февр
    А чего тогда ваше телевидение каждый день там верещить по поводу какого-там ущемления прав русскоязычных?
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    Анонимно 01 февр
    такое вот телевидение в это стране. а у вас в Узбекистане что показывают?
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    Анонимно 01 февр
    Так это не наше, татарское телевидение, а ваше и Узбекистан тут не причём
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    Анонимно 01 февр
    большинство татар по другому думают. и вы это прекрасно знаете. и это бесит вас.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Большинство татар возмущены наглым вмешательством
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    именно!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Да не большинство татар,а почти все татары возмущены,кроме некоторых маргиналов,называющих себя тоже татарами.
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    Анонимно 01 февр
    зеркально наоборот
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    Анонимно 01 февр
    Вы татарин?
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    Анонимно 02 февр
    Так и Латвия тут не при чем! Это совершенно другая страна. Речь идет России, в которой Татария — один из регионов под номером 16
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    Анонимно 02 февр
    Как в своей семье культивировать татарский язык, если даже бабушка сдедушкой в Казани уже не знают родного языка. Что говорить о детях и внуках таких людей. Все говорят на русском языке.
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    Анонимно 02 февр
    Согласна с Вами на все 100%.
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    Анонимно 02 февр
    чем возмущены? Язык никто не трогал. Сколько угодно можно изучать. Ещё готовят новые доступы к нему в виде нац.школ.
    то, что говорите вы, к языку не относится, а скорее к играм в суверенитет
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    Анонимно 03 февр
    Все татары, в том числе и моя за родной татарский язык, а русский яз. нам чужой!
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Ну это уже откровенная и наглая ложь, что бабушки и дедушки не знают татарского языка.
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    Анонимно 05 февр
    Большинство татар думает как заработать, как хорошее образование дать детям. Татарский язык никуда не денется. Нужно что бы появлялись хорошие книги на татарском языке, тогда и будет интерес к татарскому языку.
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    Анонимно 11 февр
    Так не учите русский! Это ваше право и ваша же проблема! И тем, кто не хочет знать татарский, его изучение не навязывайте
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    так это казачки известные работают, засланцы. Несколько лет назад даже объявлялся набор с обязательным знанием русского языка, что бы влиять на настроения в сети. Из-за таких весь интернет будет в будущем переведён на доступо по личным данным.
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    Анонимно 01 февр
    Известно, что за татарский язык выступают только американские шпионы
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    Анонимно 01 февр
    Это и есть их русский "мир"
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    С больной головы,на здоровую.Эта дамочка как на ладони,все ее интервью пронизано ненавистью к национальным языкам.Она прямо говорит,что английский нужен,а национальный не нужен.Это просто финиш,вот к кому бегают эти комитеты русскоязычных родителей,вот от кого они получают помощь.
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    Анонимно 02 февр
    Допустим , если бы немцы победили в войне и оставили русских в своей империи , зная их нацистские нравы , можно предположить, что все бы разговаривали на немецком языке и были бы они русскими после этого и , чтобы это значило для русского народа, который бы исчез с потерей родного языка, это же похоже, на "самоуничтожение"?!Остаётся физическая оболочка , тело, а мозг уже другой, иная информация, иные мысли и уже вырастает поколение "чужеземных" победителей собственного народа, которые никогда не признают себя их потомками и будут искать "свидетельства" происхождения себя из победителей и замазывать настоящее прошлое!
    "Пластилиновые люди"!? Неустойчиво и зыбко!
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Мне нравится, что начали освещать не только наши местные чаяния узкой группы националистов. Я хоть и не татарин и не русский, но повторюсь, что мне нравится, что центр взялся за логичное выстраивание отношений, это признаки сильного государства. А если статья верна и предложения по национальным школам будут воплощенны, это очень здорово. Желающие смогут иметь возможность говорить на удобном им языке, обучая с начальных классов, и в тоже время, другие будут так же не обделены в выборе своего направления. Мне это очень нравится. Артеменко права, что действительность и желания, а скорее ожидания, это разные вещи. Как бы нам это не нравилось, но это факт.
    Мир будущего движется к нескольким культурным цивилизациям, не языковым, а культурным. Их будет всего несколько. Ключевой критерий - культура, в широком смысле и безопасность. Это было описано ещё в ХХ веке, Хантингтоном.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Центр создает тоталитарное унитарное государство по типу империи. в 21 веке это не выйдет, может выйти но только бок
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    да выйдет. как не парадоксально, но большинство это и поддерживает
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    все страхи - исключительно в вашей голове. успокойтесь. займитесь лучше изучением татарского.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Помним, как же союз "нерушимый", тоже всем "нравилось", все "за" были
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    так и сейчас большинство "за". ничего в этом отношении не поменялось
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Почему Артоменько не зашищает русский язык на Украйне. Почему она не едет защишать руские языки Киев Польшу Литву Латвию итд. ?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    зачем Артемнко должна защищать русский на Украине, когда Украина - это суверенное государство,а Артеменко - гражданка России? вы хоть думайте, прежде чем писать.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вам думать больно? Так не пишите лучше ничего
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ты людям рот не закрывай
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Марийцы древний народ, древнее чем русские например.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    и что? это вы к чему? еще чем меряться будем?
    Ответить
    Анонимно 03 февр
    Расскажите мне пожалуйста по какой методике вы определии что допустим марийцы это древний народ, а этносы входящие в русский народ не древние ?

    Можно ли тогда утверждать что бургундцы древний народ, гораздо древнее чем французский ?
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Вот они суждения г-жи Артёменко, граничащие с абсурдом, говорит о качестве российского чиновничества, сначала "накосячить" (посредством низкой своей компетенции), а потом "вывернуть всё на изнанку" - лишь бы оправдать свой "косяк" - любыми путями, несмотря даже на последующие издержки материального и морального порядка, по принципу: Начальник всегда прав. Или по другому: я начальник - ты дурак; ты начальник - я дурак.
    Артёменко говорит:
    " Кстати, от грамотности населения зависит и умение выстроить армию так, и давать команды так, чтобы все их понимали и быстро реагировали, а не думали: «Как там на моем языке, а на русском так и что мне дальше делать?»

    Глупость планетарного масштаба!!
    А) С кем госпожа Артёменко собралась воевать? Уже не с родной ли ей Украиной? Хоть плачь, хоть смейся; хоть стой, хоть падай.
    Б) Чтобы говорить про Армию, нужно хотя бы в ней побывать. Команды в Армии укладываются не более чем в сто слов, а то и меньше. Россияне вместе живут не одно столетие. Таким образом утверждать, что эти сто слов им неведомы-это бред. Кстати, есть и речевые команды в Армии не носители русского языка, а иностранного происхождения. Тогда как?
    В) Познание в Армии зависит больше не от знания языка, а от общей культуры военнослужащих. Например, в Армии Петровской Армии РУССКИХ крестьян, попавших на службу, но которые не понимали что такое "лево", а что такое "право" из за низкого культурного уровня, обучение проходило посредством привязывания на одну ногу пучка сена, на другую-соломы. Команды так и выкрикивались командирами: "сено" и они поворачивали налево; "солома" и они поворачивали "направо".
    Так причём здесь национальные языки, не подскажите?
    Габдель Юссон.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Юссон вы видимо плохо прочли что сказала Артёменко, либо просто не понимаете в этом ничего, лучше не встревайте, займитесь чем нибудь полезным.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Я всю жизнь занимаюсь полезным, в отличие от госпожи, той же, Артёменко.
    В чём заключается полезность? В евангелическом постулате: не навреди. Согласитесь? Я никому не навредил в жизни, хотя тружусь с 14 лет.
    Но иногда, даже, ПОЛЕЗНЕЕ ДЕЛУ бывает, если, наоборот, тот или иной индивидуум ничего не делает - вреда получится меньше окружающему миру и окружающим субъектам. Парадокс, но это так. Поэтому, если бы г-жа Артёменко на своей должности вообще бы ничего не делала, то она, в итоге, дешевле бы в разы обошлась нашему многонациональному обществу. Значит пользы от Артёменко было бы больше, пусть и нулевая. Во истину так.
    Габдель Юссон.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А что полезного вы сделали?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Похоже, жизнь прошла в пустую - что жил, всё зря.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Бедный Габдель Юссон, пигшет целые простыни, даже не вчитавшись в слова Артеменко.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А русский язык ему не родной, сами же сказали, не хотите- не учите
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Габдель , не стоит использовать слова типа "уважаемый" и "госпожа" по отношению к людям, их недостойных. Вы в положении холопа оказываетесь.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Теперь она говорит, что "Во всем виноваты власти Татарстана. На федеральном уровне были отдельные недоработки..."
    Но ведь всё началось с федерального уровня. Не Татарстан начал принимать меры для потери национально-регионального компонента. ТАТАРСТАН В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ НЕ ОТСТОЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Приезду Собчак не все обрадовались в Чечне, а появление Артеменко в Татарстане (после её слов о нашей республике) будет верхом неприличия.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Татарстан перегнул, вот и получил ответ
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Как можно перегнуть в изучении гос. языка в нац. республике?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Габдель ты прав на 200%.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    элементарно
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Тогда это не моно, а мононациональная страна
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Вот коллега и остался на уровне сено - солома.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    ВРоссии живут татары руские марийцы чуваши в мире и согласии. Некоторые люди в том числе Артоменько хочеть что бы все нации враждевали как на Украине. Почему он лезет туда где не надо. Она должна защишат русский язык на Украйне Литве итд.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Русский язык выучите сначала, читать неприятно
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ну вы же сами говорите- не хотите учить русский, не учите. Вот он не захотел и не выучил чужой для него язык. Какие проблемы?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Тогда пусть пишет в татарских группах, а здесь не засоряет переписку и не позорится
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Не вам учить человека , как писать и на каком языке говорить, и в каких группах участвовать. Не задумывались над тем, что ваше мнение поэтому поводу никого не интересует.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Так может татарам и особые нашивки на одежде носить, чтобы бы вы сразу нас отличали?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Не надо вот этого... сами себя выдаете по нецензурщине, причем издалека
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    татарам не надо, а вот провакаторам можно
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Такие как ты и есть самые настоящие провокаторы (через о) и разжигатели
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А зачем мне не родной знать в совершенстве. Я Вас не призываю мой знать , да и зачем. только детям моим не мешайте .ваши меня вообще не волнуют , пускай растут моноязычными.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    конечно, только провораторык могут про нашивки писать
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    cлюны летящей не хватает;) ну не поддерживают Ваши идеи тут. чего переживать? найдете себе еще где поработать.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вы именно призываете знать именно ваш язык. Я хочу например, что продавец вне зависимости от национальности, мог мне продать товар на государственном татарском языке.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    на любом из государственных
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вот пусть на татарском государственном продавец и отвечает каждому спросившему по татарски. Иначе, получается, дискриминация нерусских языков в нац. республиках.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    на любом. это не на одном
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А это пишет рровокатор,специально коверкая русские слова.Чтобы показать якобы неграмотных нацменов.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    /...читать неприятно/
    Какое высокое эстетическое достоинство, наверное, великой культуре принадлежит?
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    Аргументы артеменко не просто смешны, но и в корне ложны. 1. Язык не может быть основой экономического развития страны, по определнию (Спросите об этом экономистов). 2. В армии должны служить профессионалы. А Профессионал выучит любой язык при необходимости. (Она хочет поставить под ружье все население?) 3. Знание английского необходимо для экономического роста? Скажите об этом китайцам, японцам и т.д. (Поголовное знание английского потребуется в этой стране только если всё начальство и господа вдруг станут иностранными.)
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Необходимо восстановить обязательное преподавание национальных языков в национальных республиках и не спускать данный вопрос на тормозах.
    Победа каждый день, пусть маленькая, но победа!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Этого уже не будет никогда.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Да, да СССР тоже был "нерушимым", который "сплотила на веки" "великая" русь и пал за пару лет. Только одна страна в мире за последние 100 лет существенно уменьшалась в размерах аж 2 раза
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    и заново расти начала
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Да что Вы говорите. Вы просто не в теме. Прочитайте на просторах инета. Сколько территории отдал путин китайцм только за последние два года (согласно межгосударственным договорам и обратно уже не вернешь). А вот когда китайцы проведут референдум на Дальнем Востоке, потеряете еще больше.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Где это начала расти? Крым не ваш и никогда исконно русским не был, а следовательно ,никто в мире это не признает. Там крымские татары коренное население, а евреи, с помощью русских хотят создать там новый Израиль, вместо старого.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    не я. Про Крым погуглите
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    "Необходимо восстановить обязательное преподавание национальных языков" Для кого?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Для наших детей! Чтобы в их лексике отсутствовала ваша нецензурщина!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Для наших детей!" - для чьих наших???
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Для детей коренных народов Поволжья, а не той безродной и беспородной биомассы.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    они и так преподаются
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    случайно не из одной миски кушаете с Артеменко? уж слишком симптомы у вас подозрительные и одинаковые! - и так обучаются...и эдак
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    так если возможность обучения никто не отменял... да, нежелающие изучать язык сейчас его изучать не будут. по факту - и раньше толком не изучали. что бы его изучать хотели надо не обязаловку толкать, а мотивацию для изучения делать. а с этим беда... а всякие высказывания (рязань, всем язык и тп.) демотивируют и провоцируют
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    08.57 мы согласны с вами.!!!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А мы нет! В национальных языках нет никакой необходимости. Учите, если хотите - вам никто не запрещает, а мы не будем!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    И не надо, надо просто жить там, где национальный язык-русский.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В Казани, например
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Мы живем в России и здесь национальный язык русский. Где вы живете - я понятия не имею
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В 1992 году Татарстан проголосовал за независимость, так же как Крым. Уважайте волеизьявление татарского народа
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Госпожа Артеменко сама себе противоречит. С одной стороны, она хочет воспитать личность, с другой стороны, она говорит, что родной язык не нужен! Для восприятия человеком себя как личности, принадлежащей к какой-то нации, нужно знание родного языка.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Русский язык не национальный, а государственный, кстати.... Если уж оппонируете, то выражайтесь правильно.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А чего вы в Казань вцепились? Полно прекрасных русских регионов, где говорят только на русском языке . Их гораздо больше, чем нац. республик. 65 против 20.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    а потом не раз против этой независимости
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Все им мешает. Валите где нет марийцев и татар и др.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Казань уже исконно русский? как и Бахчисарай .
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Казань такой же татарский, как и русский. а ещё чувашский, марийский, и пр. доброе утро, на дворе 21 век и многонациональная страна.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    И Париж и Пекин исконно русские. Разве вы не знали?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Как в многонациональной стране может быть один язык?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    беда у человека с географией и политическим устройством стран. а все от того, что школ с татарским мало. вот и путает где Казань, а где Париж
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    так он не один, их ОЧЕНЬ много тут
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В Казани, запомните раз и навсегда, национальный язык - татарский! И не надо татар унижать!
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    многонациональный город. можете не запоминать, таким как Вы это бесполезно
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В России национальный язык русский, а в Татарстане- татарский.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Самый моноязычный народ в Европе какой ? Владение языками именно самый низкий в России 1,17 от среднего европейского 2,4. Так откуда
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Татарстан - кусок России. нравится это отдельным личностям или нет. а национальный язык у каждого свой и от места проживания не зависит
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Татарстан -ИСТОРИЧЕСКАЯ РОДИНА ТАТАР. Нравится это некоторым или нет, но это факт. Вот и учите гос. язык РТ -татарский.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    нравится ваша мысль, но по факту не так. Чуваши тут исторический раньше были. учим все по вашей логике чувашский. а американцев заставим язык индейцев выучить.
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    А вас тут вообще не было
    Ответить
    Анонимно 05 февр
    я тут вообще-то со вчерашнего дня стоял
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    И не только чуваши,а и марийцы...
    Ответить
    Анонимно 07 февр
    Родина татарского народа - Евразия! Татарстан - центр национальной, культурной и духовной жизни татар.
    Ответить
    Анонимно 11 февр
    А давайте так - делаем изучение татарского рбязательным только для граждан Татарстана.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Проблема у госпожи Артёменко гораздо глубже: она (проблема) ментальная - имперского, шовинистического, а значит ксенофобского характера.
    Таких как Артёменко на российском как на политическом, так и общественном уровне много, к сожалению. Их идеологема заключается в следующем: первична русскость, остальное же-вторично.
    Остальное же противится. Ибо никак не хочет себя считать "ниже" русскости, потому как к этому нет абсолютно никаких оснований. Разве "Русский Мир" того же татарина, марийца, чуваша, удмурта "кормит, обувает, одевает"? Нет - все относительно самостоятельны и самодостаточны на том уровне, на котором существует наше общее Бытиё. То есть в роли "содержантки" ни один народ России не находится. И наоборот, зачастую чисто русские регионы никак не могут обеспечить своё даже собственное существование. Причины там разные. Но при этих условиях разве можно требовать некой доминантности и привилегированного положения?
    Есть хорошая современная поговорка: кто платит за ужин, тот танцует и девушку. Поэтому, прежде чем требовать к себе особого отношения, "Русский Мир" должен вначале стать сам самодостаточным и мог бы "содержать" не только себя, но и другие малочисленные "миры". А этого пока не наблюдается.
    Но парадокс и ХИТРОСТЬ заключается в другом. Адептами и идеологами так называемого Русского Мира являются вовсе не русские, а другие, которые в современной России не имеют своих исторических корней и национальных территорий. Самим русским порой и места нет в этом, выстроенном ими Русском Мире. Иначе качество жизни у тех же русских было бы совсем иное.
    Таким образом эти "другие" спекулируя на идеологеме Русского Мира, банально заботятся лишь о своём личном существовании в более комфортных условиях, чем другие.
    Возьмём ту же Артёменко. Плохо ли ей при низкой своей профессиональной компетенции по вопросам межнациональном и многонациональном укладе нашего с вами Бытия, (что в итоге привело к конфликтам в обществе), да ещё и при минимум ответственности? Мне кажется: очень даже прекрасно и комфортно - чиновник федерального уровня с соответствующими привилегиями и доходом. Знай себе "крути пластинку ущемления русскости, бей по больному месту человеческого эгоизма и самолюбия". Много ума-то не надо. Только лишь хитрости.
    Габдель Юссон.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Вот она логика старшего брата: мы посмотрели, мы подумали и решили отменить национально-региональный компонент...Спасибо старший брат, мы очень счастливы о твоей искренней любви и постоянной заботы! Трудно представить, как мы жили без тебя...
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А "брат"-то не настоящий. Самозванец
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    настоящий, но и пусть, что из-за рубежа пишет.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Очень правильно сделали ни к чему тратить средства и время на бесперспективные занятия. А кто желает - флаг в руки - учите что хотите. Его же не запретили.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Запретили обязательное преподавание. Даже рисование у нас обязательное, а татарский в Татарстане нет.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Кстати, от грамотности населения зависит и умение выстроить армию так, и давать команды так, чтобы все их понимали и быстро реагировали, а не думали: «Как там на моем языке, а на русском так и что мне дальше делать?» Отсюда и качество языка! Если мы хотим быть государством независимым, нам нужны грамотные специалисты. От английского языка зависит экономическое развитие страны и уровень подготовки специалистов? Зависит. А от родного языка зависит? Не зависит.
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/88306-mariyskiy-yazyk-obsudili-na-kruglom-stole-s-olgoy-artemenko. Уржешся. Значит русский язык нужен чтобы все понимали армейские команды одинаково, английский -для экономического развития страны, а родной - что это вообще за язык такой. Откусить - и не вспоминать про него больше.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Именно так! Нужно заниматься полезными вещами, а не тратить время на всякую тарабарщину.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Чем больше русского, тем больше ятаганы?
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Из-за всей этой ситуации все меньше чувствую себя россиянином.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В 1992-м мы проголосовали за независимость
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    не смешите уж
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Это вы своим Крымом не смешите
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    я и не смешу. про него слова не сказал. вы продолжаете теперь Крымом публику радовать
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Почему Крыму можно, а татарам нельзя?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    татарам можно. тока они не хотят. большинство и тут все устраивает. ну не ведутся тут на ваши провакации
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Большинство татар в 1992-м году выбрало суверенитет, как же как и жители Крыма. Уважайте наш выбор
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Хватит свистеть про "большинство татар", которым нравится , что их родной язык ставят во второй сорт в Татарстане. Таких мало и они не татары, а манкурты , почему-то до сих пор несменившие татарские ФИО,
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    из этой логики - да. все 150 истинных татар (100%) - за. самим не смешно?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ты самом деле немормальный или просто притворяешься?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    делить нацию по признаку поддержания/ не поддержания твоих взглядов - это точно не нормально
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А кто начал делить детей на русских и нерусских?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ленин похоже
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Если вы не знали, то до революции русские и татарские лети обучались отдельно
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    из-за отмены принудиловки по-татарскому все больше воспринимаю Татарстан как часть России
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Не часть России, а часть Империи
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Вот это то и страшно, что превращаемся в очередной воронеж
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    ладно хоть не Багдад
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Русский "мир" доведёт до Багдада
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    до Сирии дошел. хотите и до Багдада? с каких пор вы позицию изменили резко?
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Браво Артеменко! Точно, логично, взвешено и с позиции государства, а не местных "хотелок"! А слезы и сопли по поводу запрета на родной язык пора прекратить! Учи, говори, пиши, думай, твори - никто не запрещает. Другое дело, что лень матушка да кишка тонка...
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Ну как же не запрещает. ТОЦ объявили экстремистской организацией только за за то, что все свои материалы они вели и печатали на татарском языке.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    ещё не объявили. а если объявят - то далеко не за это. здравствуйте.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Столько церквей понастроили в Татарстане, а хоть один поп слово в защиту татарского языка сказал?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Здрасьте, у попов вообще-то предназначение другое: всеобщая христианизация, а не басурманский язык.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Русские то сами не знают весь свои язык. Сколько ошибок допускают. Нацреспубликах должны изучаться нацязыки. Не нравиться подалуйста никто не держить . Счастливого пути
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    ага! прощайте. чем меньше здесь провокаторов - тем лучше. хотя никто тут не запрещает вам язык учить, но раз уж решили...
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Согласен. Хаерле юл . Урыслар китсеннар эйларена.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Шулай.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Кирякми шулай
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    в Комиссариате просвещения или около него коммунисты, которые говорят: единая школа, по-этому не смейте учить на родном языке, кроме русского! По-моему, такой коммунист - это великорус-ский шовинист. Он сидит во многих из нас, и с ним надо бороться> (Ленин - Т.29. - С. 172-173).
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Артёменко молодец!
    Пора покончить с большевистским наследием - национально-территориальным делением России, с региональными этнократиями, вернуться в родные губернии, в границах 1917 года, настроить национальные школы, для всех желающих и жить в мире и согласии.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    В границы 1917 это с Финляндией и Польшей? А силёнок-то хватит?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Смотри шею не сверни. Езжай в свою губернию.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Казанской Губернии уже нет, поэтому здесь и живёт
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Почему не в Брянске или Рязани? Там же лучше и татар нет
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    похоже здесь родился. да и вообще - его право
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    У татар тоже есть права на татарской земле
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    никто не спорит. так же они есть у русских, чуваш, марийцев и пр.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    А у татар еще есть право сохранить татарский язык именно в Татарстане. Такое же право имеют марийцы на сохранение марийского языка в Марий Эл, чувашского в Чувашии и т.д. Татары их в этом только поддерживают. А почему местные мари и чуваши должны быть против поддержи татарского в Татарстане? оттого, что вам вдруг захотелось из Татарстана сделать проходной двор?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    марийцы такие же граждане РФ, Чувашия тоже. имеют право и здесь свой язык сохранять. как русские свой.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Кто запрещает изучать ваш русский язык в Брянске, Воронеже, Рязани и.т.д?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    никто. в России языки узнать вообще не запрещают
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Вот почему виноват Татарстан в бессилии самой Йошкар-Олы? В нашем регионе до конца боролись и пытались договориться, а что сделали они?
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Всегда легче обвинить в своих неудачах других. Татарстан идет по своему пути и в культурном, и в историческом плане. Собаки лаят, караван идет.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Тема языка уже изжила себя. Какой смысл сейчас кого-то обвинять или митинговать? Разговаривайте на родном языке в семье, учите своих детей - это самый действенный способ сохранить культуру.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Тема родного языка в Российской Федерации набирает обороты! Народы будут добиваться справедливого отношения к своим языкам, культуре и традициям! Разговоры на родном языке только дома, в семье - оставят его на кухонно-бытовом уровне. Это не правильно! Все языки должны сохраняться и развиваться. Все представители народов РФ должны иметь возможность получать высшее образование и защищать диссертации на родных языках.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    и еще: всем достойную зарплату, отдельную квартиру, социальные пособия и тп!!!
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Высказывания Артёменко поддержать не могу, так как они не верные. Потеря национально-регионального компонента началась с 1 декабря 2007 года, когда вступил в силу Федеральный закон № 309 «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», который вёл к ИСКЛЮЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Хоть обязательное изучение и отменили, но Татарстан все равно вкладывает в язык, в его популяризацию другими доступными способами. Что не может не радовать.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Интересная эта страна Россия-в руководстве одни евреи и хохлы, а по зомбоящику нам показывают экспертов-армян. А где русские то???
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    в Татарстане;)
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    1. жоржик. правильно;
    2. как мне в 1969 году сказали в городе Киеве настоящие русские это мы, украинцы, а русские в России это татары, чуваши и прочие .., так скажем
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    В интернете набирает силу ПЕТИЦИЯ - ОТМЕНИТЬ ФЗ №309 ОТ 2007 Г. ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА. (С 1 декабря 2007 года вступил в силу Федеральный закон № 309 «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта».)
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Артёменко заявляет о потере национально-регионального компонента, пытаясь теперь обелить тех, кто привёл к этому и очернить пострадавших из национального региона.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Как обычно, только они одни хорошие, все вокруг плохие- это основной принцип русского "мира"
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Я за то, чтоб в регионах национального компонента было как можно больше! Лучше, если вообще там русский отменят... А то, во время приёма документов в ВУЗы Москвы и Питера, не продохнуть от всяких марийэлов-чуваший, которые по-русски два слова связать не могут. Пусть сидят в своих регионах и там же обучаются, исключительно, на своём родном языке! И чтоб дальше своего региона - ни-ни...
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Так вы и тогда живите только в своих областях. Зачем живёте в Татарстане?
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    один бред написал, второй подхватил
    Ответить
    Анонимно 02 февр
    1. жоржик. правильно
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Россия не была, не является и никогда не будет национальным государством. Я назвал бы наше современное общество постимперским, где «постимперскость» означает, что мы живем на руинах двух империи, Российской и Советской и это две совершенно разные руины.
    Достаточно посмотреть на то, что у нас 21 автономная национальная республика в составе Федерации. Да и называемся мы не Россия (Российская Федерация), а Российская Федерация (Россия). И у нас не нация многонародная, а многонациональный народ по Конституции.
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Мы народы разных национальностей Российской Федерации и таковыми останемся, чтобы сохранять и развивать свои языки, национальные культуры и традиции. Нам не подходят такие названия как русский татарин, русский крымский татарин, русский чуваш и другие, над которыми запланировано возвышение так называемого русского великоросса. Мы хотим мира, дружбы и равенства всех народов Российской Федерации!
    Ответить
  • Ayrat V Zakir 01 февр
    Да не, американы җе во всем виноваты. :) Потерялась?
    Ответить
  • Анонимно 01 февр
    Читаю и не пойму как мой внук насильно обучаемый чужому языку мог бы помочь сохранить этот самый чужой для него язык.неужели забыли что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Так и мы уже не один век учим чужой для нас язык, неужели только для того, что бы не пропала русскоязычная среда.
    Ответить
    Анонимно 01 февр
    Я не встречал в России русских не умеющих писать и говорить на родном языке а половина татар это не умеет. В декабре был на свадьбе татарской - мулла вынужден был перейти на русский, увидел что не все его понимают. Вспоминаю родителей писали письма арабской вязью на татарском языке. На счет общения дома . Сейчас работают по 10 часов +дорога. Все правы , но надо не только себя слушать , а главное делать то что нас объединяет .
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    Анонимно 02 февр
    А Вы не встречали закрытие русских школ из-за якобы некомпетентности преподавателей? Насильный перевод алфавита - писменности из одной группы языков в другой, из другой в третью? Выброс предметов высшей школы на задворки? Дискриминационный подход по языковому принципу в советское время? Отмену обязательности языка в школе хоть когда- нибудь?
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    Анонимно 02 февр
    Хоспадяяя! Ну не учите! Как-нибудь обойдется наша русскоязычная среда без ваших 4 процентов татар, населяющих Россию. Только вам-то без русского языка будет куда печальнее, чем русским без татарского:)
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    Анонимно 02 февр
    Французы, немцы, финны, чехи и прочие обошлись без вашего русского и мы обойдёмся
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    Анонимно 02 февр
    Ну так и палки в колеса, как только топливо появляется, подставлять не надо.
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  • Анонимно 01 февр
    Сегодня СМИ сообщили радостную весть - в Оксфорде создали татарско-английский онлайн словарь, который уже используется по всему миру. Я тоже начал пользоваться им как в татарско-английском, так и в англо-татарском вариантах. Очень удобно! Большое спасибо за заботу и создание такого нужного словаря для изучения, сохранения и развития обоих языков!
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    Анонимно 01 февр
    Уважаю женский пол у них два полушария в мозгу работает а логики ни какой, в старину наши деды говорили волосы длинные а ума нет, какой-то бред, женщинам нельзя доверять власть, такое натворят, мировой опыт.
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    Кирилл Давыдов 02 февр
    Тетчер Англию вытащила изкризиса, Германия под Меркель цветёт и пахнет! А вот под Гитлером опустилась ниже некуда. Так что бабы иногда умнее нас!)))
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  • Анонимно 02 февр


    Необходимо восстановить обязательное преподавание национальных языков в национальных республиках .
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    Анонимно 02 февр
    Ни кто не покушается на ваше право учить родной язык. Но ни кто не признает за вами права заставлять его учить других, без их на то согласия.
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  • Анонимно 02 февр
    "Мы все евреи. Одни в этом уже признались, а другие еще нет". Является ли идиш обязательным в Биробиджане? Язык явление живое. Что то теряется, что то возрождается. Любые ангажированные действия с обеих сторон к добру не приведут. У нас демократия. Вспомним прошлое. До 1917 года нынешняя территория Марий Эл входила в Казанскую и Вятскую губернию. При этом язык народов мари развивался, никаких ограничений со стороны государственных органов не было. Создавались учебники, словари и пр. Современная языковая проблема народов России исходит от послереволюционных событий: уничтожение местной, наиболее образованной части народа, создание национальных территориальных образований и пр. Марийский язык не пропадет, но не надо так усердно проталкивать в многонациональную среду. Необходимо создавать такие условия, чтобы марийцам было выгодно знать и любить свой язык. Как это сделать? Сколько госучреждений в республике отвечает за проблемы марийского языка? Пора подключать гуманитарные науки (социология, философия, психология, педагогика) для оценки ситуации под серьезные государственные гранты. А пока эмоции. В том числе у той же Артеменко.
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  • Анонимно 02 февр
    Происходит забалтывание темы такими как Артеменко, а основная задача Москвы это унификация населения России через ассимиляцию нерусских.
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  • Анонимно 02 февр
    "Для целостности страны школа должна формулировать воспитательный идеал личности". Артеменко все время говорит о целостности страны. Не понятно, как изучение родного языка может навредить целостности страны?
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  • Анонимно 02 февр
    К выступлению госпожи Артеменко в Йошкар-Оле: «Если бы в Татарстане была другая политика, мы бы не потеряли национально-региональный компонент. Это однозначно».
    Нет, не Татарстан исключил национально-региональный компонент, а Государственная Дума РФ, то есть сама Россия, в 2007 году. Федеральным законом № 309, направленным на удушение нерусских национальных школ всей РФ. Мягко говоря, очень неприлично и крайне непорядочно — приписать Татарстану причину «потери» национально-регионального компонента.

    Для того, чтобы глушить недовольство республик, Министерство образования и науки РФ в ноябре 2008 года провело выездное заседание в Казани. С участием официальных представителей всех республик и председателей профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации РФ.
    Защиту законодательного приговора национальным школам от имени Министерства возглавила на том заседании руководитель Центра национального образования в Министерстве Артеменко Ольга Ивановна. Полный текст доклада опубликован («Звезда Поволжья» № 46, 2008 г.). Выделю из стенограммы особо интересные места :
    «Знать свой родной язык – прекрасно. Но суть деятельности этих школ не только и не столько в изучении родного языка, сколько в выстраивании содержания образования гуманитарного блока на базе родной культуры, в формировании мышления, выстроенного на своих образных и ценностных системах, то есть, в формировании своей семантики, своего понимания того текста, который дается. Это и обеспечивает сохранение родной культуры, трансляцию её из поколения в поколение».
    «Может ли такая школа стать массовой в республике? Конечно нет! Потому что, во-первых, в настоящее время нет ни одного моноэтнического субъекта; во-вторых, школа всегда получала и получает от государства заказ на формирование ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЗНАНИЯ».
    [Значит, охват всех татарских детей учебой на татарском языке возможен лишь в том случае, если бы Татарстан был сплошь татарской республикой?]
    Другой довод – посерьезнее. Оказывается, учить татарских детей «на базе родной культуры», «своей семантики» и «своего понимания текста», учить думать по-татарски, понимать татарский текст по-татарски, «обеспечивать сохранение родной культуры» означает срыв государственного заказа на формирование «общероссийского сознания»!
    Далее в докладе предлагается «преподавание родного языка с опорой на русский язык». Дается указание: «необходимо рассматривать также двуязычную и бикультурную образовательную среду. И необходимо это делать». Это значит, что дети с «нерусским родным языком» должны будут учиться в неродной языковой и этнокультурной среде. То есть, в русской школе.

    «Школа на родном языке обучения – это особая школа», - подчеркивается в докладе. «Особость» эту Министерство образования видит в том, что школа на родном языке обучения «в зависимости от реализации воспитательных задач и в зависимости выстраивания содержания» может выполнять «или функцию консолидации, или функцию конфронтации, … создания межэтнического напряжения».
    Докладчик дает установку: «Об этом мы всегда должны помнить, когда выстраиваем эту школу». .
    Есть в докладе обвинения национальных школ чуть ли не в подготовке государственного переворота:
    - «в ряде субъектов РФ компонентный принцип использовался для достижения самостоятельных политических целей»;
    - «в ряде субъектов выстраивается национальная этническая система образования, что противоречит Конституции РФ»;
    - «сделав школу фактором культурной автономизации этноса, школы используются как институт этнической мобилизации молодежи».
    - «в 82 случаях из100 детей школьного возраста, проживающих в Республике Татарстан, отсутствует понятие «Я живу в России. Я гражданин России».
    Более чем странно, что, насаждая недоверие к коренным народам страны и их школам, Министерство образования и науки РФ подыгрывает тем, кто поднимает лозунг «Россия – для русских!».

    Ещё об одном скандальном факте законодательного намерения запретить образование на национальных языках. Еще до поручения Путина об их жобровольности.

    В 2015 году в недрах Государственной думы был подготовлен проект «Концепции преподавания русского языка в образовательных организациях России». Руководителем рабочей группы по подготовке Концепции был сам председатель ГД Сергей Нарышкин. Воплотиться в действующий закон должен был в начале 2016 года.
    Два «кусочка» из того проекта:
    1.«Необходимо создать единую государственную систему обучения русскому языку как неродному, предполагающую обязательное обучение основным предметам на русском языке в сочетании с углубленным изучением родных языков и культур»
    2.«... Однако существующее положение дел свидетельствует о том, что не во всех регионах интегративная функция русского языка реализуется в полном объеме. Так, на сегодняшний день более 4 тыс. школ РФ дают образование не на русском языке, что ставит граждан России в неравные условия. Игнорирование данной проблемы неизбежно приведет к ситуации утраты языкового единства государства, усилению социального расслоения и нарастанию напряженности, что является прямой угрозой национальной безопасности”.
    Толко из-за протеста парламента Татарстана и ещё нескольких республик в Думе пошли на исключение этих пунктов.
    Фандас Сафиуллин
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  • Анонимно 02 февр
    24 часа в сутки на ТВ про "фашистов" на Украине, но не про собственное бревно в глазу ...
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  • Анонимно 02 февр
    Почему татары, проживающие в республиках РФ, полностью отказались от изучения местных республиканских государственных языков? Они не уважают коренные народы, на земле которых проживают?

    Ринат Гараев.
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    Анонимно 02 февр
    они вам не ответят, потому, что пишут либо оголтелые националисты, не разделяющие то, что было, а были игры в суверенитет и, действительно, изучение языка. И не забывает, что над этой темой работает огромное кол-во специально-засланных людей
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    Анонимно 03 февр
    Да кстати о птичках.... татарские общественники в Башкирии 20 лет бузовали против принудительного изучения башкирского языка. Тонны петиций писали в Москву.
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    Анонимно 03 февр
    Враньё

    Ринат Гараев
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  • Анонимно 02 февр
    Я когда выпью, такой дурак

    Ринат Гараев.
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  • Анонимно 02 февр
    Украинка учит нас Россию любить, через разжигание национальных костров в нашей стране - да она же провокатор
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    Анонимно 03 февр
    именно, шулай!!!
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  • Анонимно 04 февр
    Татары, давайте говорить на татарском языке везде, где это возможно. За последние десятилетия все стали лучше разговаривать на татарском и молодежь тоже. Давайте не будем терять ничего из достигнутого. Говорим на родном языке на улице, в магазине и везде где только можно! Как они с нами поступают - все поняли и уяснили? Дадим симметричный ответ!
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  • Анонимно 04 февр
    С каких это пор РОДНОЙ ЯЗЫК свободного человека, полноправного гражданина РФ стал каким-то компонентом? Такую глопость в терминологии могут придумать только у нас.
    Только за такую терминологию наших чиновников от образования надо подать в суд.
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  • Иван Иванов 06 февр
    восстановим старотатарский и старомарийский, а эти новоделы надо забыть)
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  • Анонимно 06 февр
    Татары, марийцы, чуваши, башкиры, удмурты и мордва все МЫ должны бороться за свои РОДНЫЕ языки!
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    Анонимно 09 февр
    От школы мало , что зависит. Надо с детьми разговаривать на родном языке и чтобы они разговаривали со своими братьями, сестрами, двоюродными, троюродными со всеми родственниками на своем языке. Вот где основа. Почему за рубежом поколения эмигрантов так хорошо сохранили свой язык и культуру, в том числе и русские. Точно не из-за школы. Все зависит только от нас самих
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  • Анонимно 09 февр
    Яшәсен татар тэле!!!
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  • Анонимно 09 февр
    Очень хорошо знать и читать Пушкина и Тукая, Солженицына и Аяза Гиляжева
    Борис полевой- Повесть о настоящем человеке и Наби Даули - Между жизнью и смертью, Чтобы хорошо знать богатство русского языка надо читать Льва Толстого и Алексея Толстого, Абсалямова -Белые цветы. Слушать Ильхама Шакирова и Людмилу Сенчину Ходить в театр Качалова и Камала Слушать Дину Гарипову на татарском и русском языке ! Как это замечательно! Для этого не надо лениться а учить, читать, слушать. И английский надо знать в меру нуждаемости чтобы на отдыхе было комфортно. О чем споры смешно!? Пока позволяет здоровье, ум, зрение, слух - не надо об этом спорить а учить и наслаждаться всем этим и быть счастливым
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    Анонимно 10 февр
    Все народы мира стремятся освоить больше языков, одни русские бесконечно горды тем, что не знают и знать не хотят других языков, кроме русского. Во всех бывших союзных республиках устраивают бузу, требуя, чтобы государственным языком был русский. События в Крыму, Донбассе, Луганске, Прибалтийских республиках... Идет насаждение русского уже и в Сирии. От перегиба не только палка, даже ивовый прутик ломается. Вместо русификации мира, как бы русский язык вообще не потеряли! И так уже мир отворачивается от России...
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