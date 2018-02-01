Ольга Артеменко: «Если бы не Татарстан, мы бы не потеряли национально-региональный компонент»
В Йошкар-Оле на круглом столе по марийскому языку выступила идеолог языковой политики России
Столица Республики Марий Эл в последнее время часто упоминается в связи с вопросами национального образования и сохранения родных языков. Именно в Йошкар-Оле 20 июля на совете по межнациональным отношениям Владимир Путин сказал о недопустимости ситуации, когда заставляют изучать неродной язык и снижают уровень преподавания русского. Реплика первого лица государства дала старт ревизии языковой политики в республиках Российской Федерации и привела к серии конфликтов. На фоне резонансных событий в Татарстане и митингов в защиту языка в Коми ситуация с изучением марийского языка осталась в тени. Начать общественное обсуждение этого вопроса был призван круглый стол «Законодательная база и опыт практической реализации государственных и родных языков в образовательных учреждениях Республики Марий Эл», состоявшийся в Йошкар-Оле 30 января. Корреспондент «Реального времени» посетил мероприятие, послушал дискуссии в зале и пообщался с участниками в кулуарах.
«Марий ушем» прорывает политическую блокаду
Инициатива проведения круглого стола принадлежит региональной общественной организации «Марий ушем» («Союз мари»), которая представляет марийское национальное движение. Современная организация была образована в 1990 году, но отсчитывает свою историю с 1917 года, когда был создан Центральный союз мари, впоследствии запрещенный большевиками. В период, когда республикой руководил Леонид Маркелов, организация находилась в непримиримой оппозиции режиму и была вытеснена из политического процесса. Год назад были проблемы даже с проведением 100-летия «Марий ушем», которое неоднократно переносилось. С приходом в республику Александра Евстифеева политическое поле стало более плюралистичным. «Марий ушем» регулярно заявляет о серьезности своих намерений.
На мероприятии 30 января удалось собрать почти всю педагогическую элиту Марий Эл, экспертов, представителей прокуратуры, действующих чиновников и тех, чья госслужба пришлась на «домаркеловский» этап истории Марий Эл. «Гвоздем программы» было выступление Ольги Артеменко, руководителя Центра этнокультурной стратегии образования ФИРО, которую называют главным идеологом языковой политики в России. Хотя марийское национальное движение периодически выступает с критикой новых властей Марий Эл, при Маркелове собрание такого формата в центре Йошкар-Олы было невозможно в принципе.
Председатель «Марий ушем» Владимир Козлов связывает упадок национального образования в республике с курсом Леонида Маркелова и экс-министра образования Галины Швецовой, которая занимала пост 16 лет. «Мы хотим, чтобы новый министр высказала свою позицию по марийскому языку, и хотим понять, в каких пределах она готова вникнуть в наши вопросы. Законы есть, но они не работают. Нет механизма реализации наших прав, и мы не согласны с этим положением», — рассказал Владимир Козлов «Реальному времени»
Представитель министерства в осаде учителей и общественников
План организаторов был выполнен только отчасти. Министр образования и науки Марий Эл Наталья Адамова не смогла принять участие в круглом столе. За нее выступила начальник управления общего и дошкольного образования Ольга Майкова. Как нередко случается, аудитория не сочла официальный и полный статистических данных доклад за аргумент в пользу того, что все с изучением марийского языка в порядке. Ольге Майковой пришлось выдержать лавину вопросов от учительниц марийского языка, членов их семей, марийских общественников и даже Ольги Артеменко.
Сколько учителей марийского языка сокращено в республике и как они трудоустроены? Почему меньше детей идет на олимпиады по марийскому языку? Почему марийский язык преподается не наравне с английским, физикой и математикой? Достаточно ли цифр, чтобы оценить качество? Вопросов оказалось больше, чем готовых ответов. Учитель марийского языка с 42-летним стажем Галина Николаевна Сидорова из Большепаратской школы Волжского района, пользуясь случаем, напомнила, что с 2011 года в министерстве лежит разработанный ею учебно-методический комплекс с электронным ресурсом, методическими разработками и презентациями, и никакого ответа она до сих пор не получила. В качестве отдельной проблемы отметили непродуманность изменений орфографии и терминологии марийского языка, что тоже не способствует улучшению восприятия предмета.
«Общая ситуация неутешительная. В прошлом году мы принимали участие во всероссийском конкурсе исследовательских работ, и вместе с моей ученицей сопоставляли, сколько отводится на преподавание родного языка у разных народов. У марийцев самое маленькое число часов. Всего 3 часа с 5-го по 9-й классы. Два или полтора на язык, полтора или час на марийскую литературу. В старших классах и того меньше. А в пятый класс приходят с плохими знаниями. И это тянется из садика, где с детьми говорят только на русском языке. Общения нет. Хотя у нас есть инновационная этнокультурная площадка, все ограничивается тем, что дети посмотрели мероприятие и прочитали наизусть стихотворение, которое им дали воспитатели», — рассказала Галина Николаевна «Реальному времени».
От родного языка экономическое развитие страны не зависит
В качестве третьей стороны по отношению к обороняющимся региональным чиновникам и нападающим учителям выступила руководитель Центра этнокультурной стратегии образования Ольга Артеменко. К слову, Артеменко связывают с Татарстаном давние и, как это принято говорить, непростые отношения. Многим памятна ее перепалка с Минтимером Шаймиевым еще в 2008 году. Артеменко называют главным стратегом наступления на национальные языки в 2017 году. Среди «злых гениев» татарского народа уроженка города Белая Церковь Киевской области числится где-то совсем недалеко от другого выходца из Киева епископа Луки (Конашевича). В отношениях Артеменко с Марий Эл подобной предыстории нет, поэтому ее выступление воспринималось с наибольшим интересом.
Основные тезисы яркой эмоциональной речи Артеменко хорошо известны всем, кто следит за ситуацией с преподаванием государственных языков в республиках РФ. Во-первых, Россия — уникальная страна, где за последний век потеряли всего только два языка малочисленных народов Сибири и Крайнего Севера. Нашей языковой политике завидуют во всем мире. Во-вторых, в российском законодательстве ни к одному учебному предмету не относится термин «обязанность в изучении», а следовательно, требования об обязательном изучении госязыков в республиках не имеют под собой правовых оснований. Позиция Владимира Путина, высказанная в 2017 году, самая оптимальная. Надо жить и развиваться в рамках, которые заданы законодательством. Хотя в тех моментах, где законодательство противоречит концепциям Артеменко, хорошо бы его поменять:
— Образование всегда получало заказ со стороны государства, и этот заказ всегда сводится к чему? Государство заинтересовано в сохранении целостности страны и в экономическом развитии. Для целостности страны школа должна формулировать воспитательный идеал личности. Мы с 90-х годов этот воспитательный идеал выбросили. И сейчас осознание приходит, что воспитанием нужно заниматься. А что значит экономическое развитие? От русского языка экономическое развитие зависит? От грамотности экономическое развитие зависит? Кстати, от грамотности населения зависит и умение выстроить армию так, и давать команды так, чтобы все их понимали и быстро реагировали, а не думали: «Как там на моем языке, а на русском так и что мне дальше делать?» Отсюда и качество языка! Если мы хотим быть государством независимым, нам нужны грамотные специалисты. От английского языка зависит экономическое развитие страны и уровень подготовки специалистов? Зависит. А от родного языка зависит? Не зависит. Можно обижаться, можно все что угодно делать, это факты, если мы живем в государстве. Я понимаю, что вы не согласны, но это реальность и нужно ее осознавать. Поэтому чего тут биться и колотиться по поводу обязательности?
Из зала парировали, что целью государства должно быть счастье граждан, а без возможности говорить на родном языке это невозможно. Но счастью между целостностью, экономикой и обороноспособностью места не нашлось. На вопрос: «Что же, я могу и от физики в школе отказаться?» — последовал ответ: «Можете. Вы можете перейти на домашнее обучение. Потом пришли и сдали».
Ольга Артеменко: «От английского языка зависит экономическое развитие страны и уровень подготовки специалистов? Зависит. А от родного языка зависит? Не зависит. Можно обижаться, можно все что угодно делать, это факты, если мы живем в государстве»
10—15 баллов на ЕГЭ тем, кто углубленно изучает родной язык
Интересно, что в своей положительной программе оппонент властей Татарстана Ольга Артеменко в чем-то перекликается, с представителями татарского интеллектуального сообщества, ищущими выход из ситуации, создавшейся после йошкар-олинских высказываний Путина. Главным институтом для развития языков народов России Артеменко видит национальную школу, которую нужно возрождать:
— Опираясь на все, о чем говорил Владимир Владимирович Путин (а он сказал все правильно, без всяких обид), нужно, с нашей точки зрения, восстанавливать школу на родном языке обучения, хотя бы «началку». Предметы на родном языке обучения, если мы хотим сохранить качество языка. Это первое. Школу эту нужно назвать «школой с изучением государственного языка Российской Федерации». А вторая модель — «школа с обучением на государственном языке Российской Федерации». Вторая модель массовая, в полиэтничной среде с поликультурным составом детей, а первая школа — это школа там, где компактно проживают представители тех или иных этносов.
Предмет «родной язык» (в том числе родной русский) Артеменко видит в формате углубленного изучения языка детьми, которым это интересно. В качестве стимула таким детям она предлагает добавлять 10—15 баллов на ЕГЭ при поступлении на любую филологическую специальность. Также Артеменко сообщила о том, что создает ассоциацию учителей родного языка. Зная, что позиция Артеменко имеет определенный вес на федеральном уровне, можно предполагать, что какая-то часть инициатив будет доведена до реализации.
Во всем виноваты власти Татарстана. На федеральном уровне были отдельные недоработки
Среди насыщенной дискуссиями программы круглого стола мы нашли возможность пообщаться с Ольгой Артеменко. Отвечая на вопросы «Реального времени», она не изменила позиции по ключевым вопросам:
— Как бы вы сравнили языковую политику в Марий Эл и в Татарстане? Ведь известно, что марийцы во многом завидовали тому, как татарский язык преподается в Татарстане.
— Я даже больше скажу, я слышала мнение, что марийский язык в Татарстане преподают лучшем, чем в Марий Эл. Татарстан — удивительный субъект, где понимают, что такое реклама, как ее нужно распространять и как поднимать свой имидж. Это на внешнюю среду. А почитайте, например, материалы Комитета по образованию и науке Госсовета. Как там говорят, что мы не получили качество татарского языка, на которое рассчитывали, а эффективность низкая. У вас выходят монографии по социолингвистике с грифом Кабинета министров. Там тоже встречается часто, что вкладываем много, а результат не такой, как бы хотелось. И когда я читаю, как Рафаэль Хакимов утверждает как результат, что мы стали чаще слышать татарский язык на улице…
Ольга Артеменко: «Я даже больше скажу, я слышала мнение, что марийский язык в Татарстане преподают лучшем, чем в Марий Эл»
— Но ведь это объективно так.
— А я и отвечаю, что в Москве я тоже стала чаще слышать татарскую речь. Это не результаты работы, а результат того, что в целом Россия изменилась. Узбекский и чеченский я тоже чаще слышу. Но это говорит о том, что к русскому языку изменилось отношение и изменилось качество русского языка.
— Как вы оцениваете результаты мероприятий по приведению языковой политики Татарстана в соответствие с федеральной? По факту, многие обычные люди в нашей республике переругались между собой. Едва ли нагнетание обстановки соответствует интересам русскоязычных, которых хотели защитить.
— Я с вами полностью согласна. Политика, которую стали реализовывать местные власти, недопустима. Они же сами сначала заявляли, что ничего не изменится, что это не про нас. А все было как раз по Татарстану. Если бы в Татарстане была другая политика, мы бы не потеряли национально-региональный компонент. Это однозначно. Те учебники истории, которые мы долго обсуждали, все это привело к тому, что договориться невозможно, и отменили национально-региональный компонент.
— Не получится ли так, что языковой вопрос станет отправной точкой для межнационального конфликта?
— Я-то знаю, какие методы использовали в Татарстане. Это и запугивание родителей. И меня возмущает, что в политический конфликт втянули и детей.
— Кто несет ответственность?
— Это только поступки местной власти. Впрочем, методические рекомендации Минобрнауки тоже не способствуют урегулированию процесса и не дают реальных механизмов внедрения того, о чем сказал Путин. Путин говорил об изучении на добровольной основе, а у министерства — добровольный выбор предмета. Это разные вещи.
— Какими вы видите перспективы языкового конфликта? В него втянуты давно уже не только республиканские элиты, а множество рядовых граждан.
— Это как раз недоработка федеральных органов власти. Все идет сверху. И люди живут в определенной среде, они хотят выжить и адаптируются к той политике, которая сверху спускается. Нравится кому-то или не нравится, но жизнь именно такая.
комментарии
то, что говорите вы, к языку не относится, а скорее к играм в суверенитет
"Пластилиновые люди"!? Неустойчиво и зыбко!
Мир будущего движется к нескольким культурным цивилизациям, не языковым, а культурным. Их будет всего несколько. Ключевой критерий - культура, в широком смысле и безопасность. Это было описано ещё в ХХ веке, Хантингтоном.
Можно ли тогда утверждать что бургундцы древний народ, гораздо древнее чем французский ?
Артёменко говорит:
" Кстати, от грамотности населения зависит и умение выстроить армию так, и давать команды так, чтобы все их понимали и быстро реагировали, а не думали: «Как там на моем языке, а на русском так и что мне дальше делать?»
Глупость планетарного масштаба!!
А) С кем госпожа Артёменко собралась воевать? Уже не с родной ли ей Украиной? Хоть плачь, хоть смейся; хоть стой, хоть падай.
Б) Чтобы говорить про Армию, нужно хотя бы в ней побывать. Команды в Армии укладываются не более чем в сто слов, а то и меньше. Россияне вместе живут не одно столетие. Таким образом утверждать, что эти сто слов им неведомы-это бред. Кстати, есть и речевые команды в Армии не носители русского языка, а иностранного происхождения. Тогда как?
В) Познание в Армии зависит больше не от знания языка, а от общей культуры военнослужащих. Например, в Армии Петровской Армии РУССКИХ крестьян, попавших на службу, но которые не понимали что такое "лево", а что такое "право" из за низкого культурного уровня, обучение проходило посредством привязывания на одну ногу пучка сена, на другую-соломы. Команды так и выкрикивались командирами: "сено" и они поворачивали налево; "солома" и они поворачивали "направо".
Так причём здесь национальные языки, не подскажите?
Габдель Юссон.
В чём заключается полезность? В евангелическом постулате: не навреди. Согласитесь? Я никому не навредил в жизни, хотя тружусь с 14 лет.
Но иногда, даже, ПОЛЕЗНЕЕ ДЕЛУ бывает, если, наоборот, тот или иной индивидуум ничего не делает - вреда получится меньше окружающему миру и окружающим субъектам. Парадокс, но это так. Поэтому, если бы г-жа Артёменко на своей должности вообще бы ничего не делала, то она, в итоге, дешевле бы в разы обошлась нашему многонациональному обществу. Значит пользы от Артёменко было бы больше, пусть и нулевая. Во истину так.
Габдель Юссон.
Но ведь всё началось с федерального уровня. Не Татарстан начал принимать меры для потери национально-регионального компонента. ТАТАРСТАН В СЛОЖИВШИХСЯ УСЛОВИЯХ НЕ ОТСТОЯЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ.
Какое высокое эстетическое достоинство, наверное, великой культуре принадлежит?
Победа каждый день, пусть маленькая, но победа!
Таких как Артёменко на российском как на политическом, так и общественном уровне много, к сожалению. Их идеологема заключается в следующем: первична русскость, остальное же-вторично.
Остальное же противится. Ибо никак не хочет себя считать "ниже" русскости, потому как к этому нет абсолютно никаких оснований. Разве "Русский Мир" того же татарина, марийца, чуваша, удмурта "кормит, обувает, одевает"? Нет - все относительно самостоятельны и самодостаточны на том уровне, на котором существует наше общее Бытиё. То есть в роли "содержантки" ни один народ России не находится. И наоборот, зачастую чисто русские регионы никак не могут обеспечить своё даже собственное существование. Причины там разные. Но при этих условиях разве можно требовать некой доминантности и привилегированного положения?
Есть хорошая современная поговорка: кто платит за ужин, тот танцует и девушку. Поэтому, прежде чем требовать к себе особого отношения, "Русский Мир" должен вначале стать сам самодостаточным и мог бы "содержать" не только себя, но и другие малочисленные "миры". А этого пока не наблюдается.
Но парадокс и ХИТРОСТЬ заключается в другом. Адептами и идеологами так называемого Русского Мира являются вовсе не русские, а другие, которые в современной России не имеют своих исторических корней и национальных территорий. Самим русским порой и места нет в этом, выстроенном ими Русском Мире. Иначе качество жизни у тех же русских было бы совсем иное.
Таким образом эти "другие" спекулируя на идеологеме Русского Мира, банально заботятся лишь о своём личном существовании в более комфортных условиях, чем другие.
Возьмём ту же Артёменко. Плохо ли ей при низкой своей профессиональной компетенции по вопросам межнациональном и многонациональном укладе нашего с вами Бытия, (что в итоге привело к конфликтам в обществе), да ещё и при минимум ответственности? Мне кажется: очень даже прекрасно и комфортно - чиновник федерального уровня с соответствующими привилегиями и доходом. Знай себе "крути пластинку ущемления русскости, бей по больному месту человеческого эгоизма и самолюбия". Много ума-то не надо. Только лишь хитрости.
Габдель Юссон.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/88306-mariyskiy-yazyk-obsudili-na-kruglom-stole-s-olgoy-artemenko. Уржешся. Значит русский язык нужен чтобы все понимали армейские команды одинаково, английский -для экономического развития страны, а родной - что это вообще за язык такой. Откусить - и не вспоминать про него больше.
Пора покончить с большевистским наследием - национально-территориальным делением России, с региональными этнократиями, вернуться в родные губернии, в границах 1917 года, настроить национальные школы, для всех желающих и жить в мире и согласии.
2. как мне в 1969 году сказали в городе Киеве настоящие русские это мы, украинцы, а русские в России это татары, чуваши и прочие .., так скажем
Достаточно посмотреть на то, что у нас 21 автономная национальная республика в составе Федерации. Да и называемся мы не Россия (Российская Федерация), а Российская Федерация (Россия). И у нас не нация многонародная, а многонациональный народ по Конституции.
Необходимо восстановить обязательное преподавание национальных языков в национальных республиках .
Нет, не Татарстан исключил национально-региональный компонент, а Государственная Дума РФ, то есть сама Россия, в 2007 году. Федеральным законом № 309, направленным на удушение нерусских национальных школ всей РФ. Мягко говоря, очень неприлично и крайне непорядочно — приписать Татарстану причину «потери» национально-регионального компонента.
Для того, чтобы глушить недовольство республик, Министерство образования и науки РФ в ноябре 2008 года провело выездное заседание в Казани. С участием официальных представителей всех республик и председателей профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации РФ.
Защиту законодательного приговора национальным школам от имени Министерства возглавила на том заседании руководитель Центра национального образования в Министерстве Артеменко Ольга Ивановна. Полный текст доклада опубликован («Звезда Поволжья» № 46, 2008 г.). Выделю из стенограммы особо интересные места :
«Знать свой родной язык – прекрасно. Но суть деятельности этих школ не только и не столько в изучении родного языка, сколько в выстраивании содержания образования гуманитарного блока на базе родной культуры, в формировании мышления, выстроенного на своих образных и ценностных системах, то есть, в формировании своей семантики, своего понимания того текста, который дается. Это и обеспечивает сохранение родной культуры, трансляцию её из поколения в поколение».
«Может ли такая школа стать массовой в республике? Конечно нет! Потому что, во-первых, в настоящее время нет ни одного моноэтнического субъекта; во-вторых, школа всегда получала и получает от государства заказ на формирование ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЗНАНИЯ».
[Значит, охват всех татарских детей учебой на татарском языке возможен лишь в том случае, если бы Татарстан был сплошь татарской республикой?]
Другой довод – посерьезнее. Оказывается, учить татарских детей «на базе родной культуры», «своей семантики» и «своего понимания текста», учить думать по-татарски, понимать татарский текст по-татарски, «обеспечивать сохранение родной культуры» означает срыв государственного заказа на формирование «общероссийского сознания»!
Далее в докладе предлагается «преподавание родного языка с опорой на русский язык». Дается указание: «необходимо рассматривать также двуязычную и бикультурную образовательную среду. И необходимо это делать». Это значит, что дети с «нерусским родным языком» должны будут учиться в неродной языковой и этнокультурной среде. То есть, в русской школе.
«Школа на родном языке обучения – это особая школа», - подчеркивается в докладе. «Особость» эту Министерство образования видит в том, что школа на родном языке обучения «в зависимости от реализации воспитательных задач и в зависимости выстраивания содержания» может выполнять «или функцию консолидации, или функцию конфронтации, … создания межэтнического напряжения».
Докладчик дает установку: «Об этом мы всегда должны помнить, когда выстраиваем эту школу». .
Есть в докладе обвинения национальных школ чуть ли не в подготовке государственного переворота:
- «в ряде субъектов РФ компонентный принцип использовался для достижения самостоятельных политических целей»;
- «в ряде субъектов выстраивается национальная этническая система образования, что противоречит Конституции РФ»;
- «сделав школу фактором культурной автономизации этноса, школы используются как институт этнической мобилизации молодежи».
- «в 82 случаях из100 детей школьного возраста, проживающих в Республике Татарстан, отсутствует понятие «Я живу в России. Я гражданин России».
Более чем странно, что, насаждая недоверие к коренным народам страны и их школам, Министерство образования и науки РФ подыгрывает тем, кто поднимает лозунг «Россия – для русских!».
Ещё об одном скандальном факте законодательного намерения запретить образование на национальных языках. Еще до поручения Путина об их жобровольности.
В 2015 году в недрах Государственной думы был подготовлен проект «Концепции преподавания русского языка в образовательных организациях России». Руководителем рабочей группы по подготовке Концепции был сам председатель ГД Сергей Нарышкин. Воплотиться в действующий закон должен был в начале 2016 года.
Два «кусочка» из того проекта:
1.«Необходимо создать единую государственную систему обучения русскому языку как неродному, предполагающую обязательное обучение основным предметам на русском языке в сочетании с углубленным изучением родных языков и культур»
2.«... Однако существующее положение дел свидетельствует о том, что не во всех регионах интегративная функция русского языка реализуется в полном объеме. Так, на сегодняшний день более 4 тыс. школ РФ дают образование не на русском языке, что ставит граждан России в неравные условия. Игнорирование данной проблемы неизбежно приведет к ситуации утраты языкового единства государства, усилению социального расслоения и нарастанию напряженности, что является прямой угрозой национальной безопасности”.
Толко из-за протеста парламента Татарстана и ещё нескольких республик в Думе пошли на исключение этих пунктов.
Фандас Сафиуллин
Ринат Гараев.
Ринат Гараев
Ринат Гараев.
Только за такую терминологию наших чиновников от образования надо подать в суд.
Борис полевой- Повесть о настоящем человеке и Наби Даули - Между жизнью и смертью, Чтобы хорошо знать богатство русского языка надо читать Льва Толстого и Алексея Толстого, Абсалямова -Белые цветы. Слушать Ильхама Шакирова и Людмилу Сенчину Ходить в театр Качалова и Камала Слушать Дину Гарипову на татарском и русском языке ! Как это замечательно! Для этого не надо лениться а учить, читать, слушать. И английский надо знать в меру нуждаемости чтобы на отдыхе было комфортно. О чем споры смешно!? Пока позволяет здоровье, ум, зрение, слух - не надо об этом спорить а учить и наслаждаться всем этим и быть счастливым