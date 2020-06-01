Румынские ученые готовы издавать научные журналы Института истории им. Ш. Марджани

Научная ассоциация Anticus Multicultural Association (г. Констанца, Румыния) и татары Румынии выразили поддержку Институту истории им. Ш. Марджани. Также румынские ученые готовы взять на себя издание научных журналов казанских коллег, если у татарстанцев возникнут проблемы с финансированием.

Институт истории им. Ш. Марджани выпускает 4 научных периодических журнала — «Золотоордынское обозрение», «Крымское историческое обозрение», «Кряшенское историческое обозрение» и «Историческая этнология».

Периодический журнал «Золотоордынское обозрение» издается с 2013 года и является единственным изданием в России, специализирующимся на научных исследованиях в области истории Золотой Орды и татарских ханств. Журнал входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, а также индексируется в ряде международных систем, таких как SCOPUS и Web of Science.

Как сообщало «Реальное время», на прошлой неделе появилась информация о возможной реорганизации института и объединении его с Институтом археологии Академии наук Республики Татарстан. В Институте истории такой подход считают равнозначным закрытию. Его директор Рафаэль Хакимов возмутился кулуарным решением этого вопроса.

В казанском Кремле опровергли информацию о закрытии научного учреждения. При этом пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова подчеркнула, что на сегодня обсуждаются лишь формы развития института.

Ученые учреждения в своем открытом обращении пожелали лично встретиться с президентом РТ Рустамом Миннихановым и попросили его сохранить юридическую самостоятельность института. Тем временем в интернете появилась петиция «в поддержку академической свободы и сохранения института им. Марджани», которая уже набрала 1200 подписей.