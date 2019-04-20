Рафаэль Хакимов: «Распад Золотой Орды говорит о кризисе татарской цивилизации»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 33-я

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Инерционный период истории татарских государств

В тюркском мире в ХIII—XIX веках шло обмельчание некогда могучих империй. Племенные, территориальные, клановые интересы превалировали над тюркской глобализацией. Местные интересы привносили свои законы, нормы, обычаи. Складывались регионы с доминированием кыпчаков и огузов, исламская культура вытесняла кочевые традиции, в самом исламе конкурировали сунниты и шииты. Османская культура конкурировала с персидской, а на месте бывшей Золотой Орды набирала мощь Московия, а затем и Российская империя. Она, заимствуя европейские достижения, прибирала к рукам территории чингисидов. К началу ХХ века завершилась эпоха грандиозных евразийских империй.

Османская империя в противостоянии с европейскими державами стала реформироваться и, в конце концов, трансформировалась в национальную республику. Азиатские государства оказались в орбите Российской империи. Другие государства превратились в колонии Великобритании, но и те в начале ХХ века приобретали свободу.

Для формирования культуры татар Золотая Орда сыграла ключевую роль. Остановимся на одном аспекте, важном для понимания процессов этногенеза.

Предшествующие периоды истории татар можно трактовать с определенными оговорками кочевым периодом. Оговорки касаются металлургии, которая не только была ключевой для могущества тюркских народов, но и была привязана к местам добычи руды. Затем металл мог обрабатываться где угодно, но добывался он в конкретном месте. Металлургия определяла мощь всех тюркских образований. Земледелие также присутствовало в татарском сообществе, например, среди онгутов.

Золотая Орда, с одной стороны, вершина кочевой культуры, с другой — земледелие, торговля занимали все возрастающую долю в ее экономике, причем экспорт зерна стал приоритетной статьей. Градостроительство в Золотой Орде приобрело грандиозные масштабы, а торговля не только с Азией, но и с Европой стала важнейшим источником процветания экономики. Несмотря на значительные различия в экономической и политической структуре Золотой Орды по сравнению с более ранними тюрко-татарскими государствами, номадическая культура и ментальность были доминирующими. В определенной степени сохранению кочевых традиций способствовало и громадное пространство, управлять которым в условиях различных ландшафтных и климатических зон, с многообразием культур, хозяйств, традиций сотен народов, населявших страну, европейскими методами было, в принципе, невозможно.



Золотая Орда распалась не из-за конкуренции с «римской» моделью империи. Она не сумела реформироваться по внутренним причинам. Распад Золотой Орды говорит о кризисе татарской цивилизации, в которой наследственное право вступило в противоречие с задачами развития государства в меняющихся экономических условиях. Старые порядки подтачивались по мере расширения оседлой части населения и увеличения числа претендентов из «золотого рода» чингисидов на ханский престол.

Роль степных улусов, прежде всего, Ногайской Орды, кочевых узбеков, а затем и казахов всегда была значительной в Золотой Орде, но кочевая цивилизация неумолимо уходила в прошлое. Не только шариат занял место нравственного кодекса Чингисхана, но и доблесть степных воинов оказалась во многом забытой. Все это имело далеко идущие последствия, поскольку на политической арене столкнулись интересы талантливых полководцев и политических лидеров с наследственным правом чингисидов. Среди наиболее ярких личностей мы видим Ногая, Мамая, Идегея, практически расставлявших по своему усмотрению ханов, но не имевших права на престол.

Ногай хитростью посадил ханом Тохту и отдал за него свою дочь. Он вел иностранные дела, поддерживая отношения с мамлюками Египта и Византией. Он даже женился на дочери Мануэля VIII Палеолога. Дочь Ногая была мусульманкой, ее притесняли и муж, и окружение. Разгневанный Ногай, послал гонца и сообщил: «Людям известно, сколько я понес трудов и тягот, самого себя я сделал причастным к вероломству и коварству, чтобы хитростью освободить для тебя трон Саин-хана». По этой причине с обеих сторон запылало пламя смуты и вражды. Хан с трудом справился с Ногаем.

Еще более заметной фигурой был Мамай, который в русских летописях появляется в связи с заговором против Тимур-Хаджи в 1361 году, хотя много раньше Ибн-Халдун называет его «одним из старших эмиров Бердибека». Мамай был талантливым полководцем и опытным политическим интриганом. Его возвышению способствовала женитьба на дочери хана Бердибека и он, таким образом, стал ханским зятем (гургеном) и вместе с тем получил большие права, кроме одного — права на трон. Он жаждал трона, настолько, что даже начал чеканить монету с титулом: «Мамай — царь правосудный» и так же как Ногай или Идегей правил через своих ставленников — чингисидов. Затем он предпринял поход на Москву. В случае успеха Золотая Орда фактически оказалась бы разделенной. Его союзниками выступили рязанский князь Олег, литовский князь Ягайло, генуэзцы Крыма, предоставившие в его распоряжение хорошо обученную пехоту. Однако на Куликовом поле он был разгромлен, что положило конец его деятельности и содействовало возвышению Тохтамыша.

Об Идегее говорили, что «султаны при нем носили только имя, но не имели никакого значения». Все три выдающиеся личности были представителями Великой Степи. Именно там сохранялась доблесть воинов и политических мужей. Государственная система не могла выработать механизма естественной инкорпорации амбициозных лидеров в структуру верховной власти, а потому раздиралась противоречием между династическим принципом, выдвигавшим слабых чингисидов, и реальной властью эмиров и беков. Нужны были политические реформы. Их требовали торговля и финансовая система, развитая культура. Золотая Орда вплотную подошла к этапу политических преобразований, но качественной метаморфозы не произошло.

Законы Чингисхана («Великая Яса») во многом определили успехи Монгольской империи, но со временем в разных частях Евразии они подвергалась корректировке в соответствии с особенностями страны. Это коснулось не только Китая, Ирана или Центральной Азии, но и Золотой Орды. Среди заметных реформ можно назвать объявление Узбек-ханом ислама государственной религией вместо традиционного равенства всех религий. Сама государственность Улуса Джучи чем дальше, тем больше отходила от характера степных империй. Развивались города, торговля по рекам, в культуру проникали новые идеи исламского мира. Все это делало оседлую цивилизацию доминирующей. Волга и другие реки начали играть не меньшую роль, чем караванные пути азиатской части или Крыма. Причем значительная доля пшеницы в экспорте неуклонно усиливала роль земледельческой культуры. Урбанизация вела к росту ремесленников, торговцев. Вместе с этим менялись ценности и нормы поведения.

Основными историческими конкурентами Орды выступили не столько русские, сколько европейцы, которые начали переходить к капиталистическим отношениям, причем благодаря торговле с Золотой Ордой. Фернан Бродель пишет: «Главное богатство Генуи заключалось в колониях, основанных ею далеко от Константинополя, на границах Византийской империи, в Каффе, Тане, Солдайе и Трапезунде… Это были торговые фактории».

Речь идет о городах черноморского побережья, через которые вывозились многие товары с территории Золотой Орды, но главным экспортным товаром было зерно, прежде всего пшеница, особенно ценная в Европе, где голод в те времена был обычным явлением. С конца ХIII века генуэзцы покупали также осетра и другую рыбу. Важной статьей торговли с итальянцами была соль. В ХIV веке через Каффу шла торговля шелком, воском, кожей, мехами, хлопком, мастикой, металлом, полезными ископаемыми и рабами.

Города Черноморского побережья представляли собой своеобразные свободные экономические зоны Средневековья. В «Слове Кутлуг-Тимура, правителя Крыма, венецианским послам господину Джованни Квирини и господину Франческо Бону, послам к хану, венецианцам» от 20 сентября 1358 года записано: «Если ваши корабли будут приходить в Провато, Калитру или Солдаию (Порт Провато находился в непосредственной близости от Каффы (нынешней Феодосии) и назывался по-тюркски Янгишехр. Порт Калитра (нынешний Коктебель) находился в 10 километрах к юго-западу от Провато. Далее на юго-запад в 35—37 км от Калитры находился порт Солдая (нынешний Судак, — прим. авт.), то внутри этих трех городов и портов, в какой бы порт им не понадобилось войти, при покупке необходимого вам надлежит платить мне сообразно тому, что вы платили Рамадану. Если их купцы будут производить торговлю, то должны платить три процента; если они не будут торговать, то не должны ничего платить; пусть не взимается с них больше ничего. Кто бы ни был не должен несправедливо наносить им ущерб и притеснение; и если кто-либо захочет их нанести, мы не допустим. Мы должны охранять и защищать иностранцев, чтобы они могли чувствовать себя спокойно и производить свою торговлю». Генуя и Венеция — основные посредники в торговле с Европой и стали местом зарождения капитализма. К сожалению, в самой Золотой Орде политическая система не позволила перейти к новым экономическим отношениям.

Золотая Орда оказалась под доминирующим влиянием ислама после объявления ее Узбек-ханом государственной религией, что стало тормозом для экономики. Шариат не позволял брать банковский процент, необходимый для концентрации капитала, ведения рискованных торговых операций и развития сельского хозяйства, зависящего от капризов погоды. Для Золотой Орды не были присущи те политические и идейные свободы, которые утвердились в Генуе и Венеции. К внутренним политическим распрям Золотой Орды, связанным с престолонаследием, добавилась Черная Смерть (чума), опустошившая города, через которые и шла основная торговля.

Жак Ле Гофф пишет о ситуации в Европе, которая была характерна и для Золотой Орды: «Все чаще и чаще великим переломным моментом европейской истории ученые называют эпидемию бубонной чумы, разразившуюся в 1347—1348 годах; после этого бедствия история начинает делиться на время «до чумы» и «после», на время процветания и время кризиса, время уверенности и время сомнений. Таким образом, эпидемия чумы является «временем большой протяженности»; игнорируя Ренессанс, чума влияет на демографическую, биологическую и психологическую историю Запада вплоть до 1720 года, когда в Марселе была зафиксирована последняя ее вспышка».

Можно назвать и другие причины распада Золотой Орды, но для нас важно отметить, что дальнейшее существование татарских ханств не сопровождалось модернизацией экономики. Наступил инерционный период.

Продолжение следует