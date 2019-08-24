Рафаэль Хакимов: «Интересы США в Центральной Азии — это энергоресурсы, безопасность и «расширение свободы»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 51-я

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Трудное возрождение».

США и постсоветский тюркский мир

Победоносное завершение Второй мировой войны и атомные бомбардировки Японии в августе 1945 г. изменили роль США в мировой политике. Весьма успешное осуществление в 1947—1952 гг. плана экономической помощи странам Западной Европы («План Маршала») позволило США окончательно закрепить за собой доминирующее экономическое и политическое влияние на Западную Европу. После окончания холодной войны США стремились к созданию однополярного мира под своей гегемонией.

Перед США стоят вопросы сдерживания Китая, решение проблем исламского радикализма, контроля над нефтяными ресурсами, упрочения НАТО и развития Трансатлантических отношений, создания альянса с демократическими государствами Дальнего Востока, с Индией, особое значение имеет проблема Ирана.

Демократия провозглашается одной из основных целей внешней политики США, вплоть до ее навязывания. Безопасность США определяется характером режимов в других странах. Концепция «расширения демократии» связывается с американской идеологической миссией — нести либерально-демократические принципы всему миру. В то же время США не предпринимают реальных усилий для демократизации теократических монархий Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт.

У ряда наблюдателей в последние годы процесс «экспорта демократии» получил негативную оценку. Однако в то же время противники гегемонии США часто используют термин «демократизация» для обозначения желательных, по их мнению, перемен в системе международных отношений.

Содействие международному развитию — одно из приоритетных направлений внешней политики США, а также инструмент влияния на режимы различных государств. США оказывают также значительную военную помощь своим союзникам.

Страны с военными базами США и России на карте мира. Фото mapinmap.ru

США активно используют soft power. Так, многие бывшие выпускники образовательных программ США занимают ведущие государственные посты в своих странах. Программы международной культурной политики на правительственном уровне рассматриваются как одно из самых эффективных направлений публичной дипломатии, способствующих стабильности и процветанию в развивающихся или находящихся в переходном периоде странах. Основными инструментами реализации американского внешнего культурного влияния выступают СМИ, в первую очередь американские.

США являются сооснователем и постоянным членом ООН. Участие США в работе ООН укрепляет ее национальную безопасность, продвигает базовые американские ценности и поддерживает глобальные институты и инфраструктуру.

Военно-политический альянс НАТО был создан в 1949 г. Первоначально НАТО создавался с целью предотвращения потенциальной советской агрессии против западной Европы. В 1955 г. в Восточной Европе с аналогичной целью была создана Организация Варшавского договора при руководящей роли Советского Союза. Таким образом, Европа оставалась разделенной на протяжении более 30 лет. В 1991 г. Варшавский договор был распущен, и «холодная война» была официально объявлена прекращенной, а вместе с тем исчезла первопричина появления самого НАТО. Тем не менее по соглашению с СССР в НАТО была включена ГДР, уже вошедшая в состав ФРГ. После этого советскому руководству были даны гарантии того, что на территории Германии никогда не будут расположены элементы стратегических ядерных сил США, а НАТО не будет расширяться на восток. Однако после 1999 г. в альянс вошли государства Восточной Европы. К этому времени США уже объявили о своей войне с терроризмом.

Внешняя политика США все чаще подвергается критике как источник нестабильности в отдельных регионах, в которых есть американские интересы. В частности, участие США в «цветных революциях», государственных переворотах, поддержка оппозиционных и лояльных к США организаций через некоммерческие фонды. По мнению некоторых наблюдателей, США увлеклись идеей мирового господства и создания однополярного мира, что, впрочем, не скрывают и сами американские политики.

США одними из первых признали независимость Азербайджана. 17 марта 1992 г. США открыли в Баку свое посольство, а в ноябре 1992 г. в Вашингтоне было открыто посольство Азербайджана. В 1992 г. был принят «Акт в поддержку свободы» (Freedom Support Act) для экономической поддержки бывших советских республик. Однако под давлением армянского лобби в него была включена Поправка 907, запрещавшая оказание помощи Азербайджану со стороны правительства США. Она сильно ограничивала возможности США в отношениях с Азербайджаном и усложнила работу американских посредников по урегулированию карабахского конфликта. Только после 11 сентября 2001 г. администрация Буша добилась временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности.

С визита президента Азербайджана Гейдара Алиева в Америку в 1997 г. начался новый этап в проводимой США на Кавказе региональной политики. Фото lib.aliyev-heritage.org

США и Азербайджан имеют двусторонние соглашения о торговле и инвестициях. Американские компании участвуют в добыче нефти в Азербайджане, а также изучают новые инвестиционные возможности в сфере телекоммуникаций и других областях. Ряд азербайджанских продуктов получили право на беспошлинный ввоз в Соединенные Штаты. В декабре 1996 г. в Азербайджане состоялось официальное открытие Торговой палаты США.

С визита президента Азербайджана Гейдара Алиева в Америку в 1997 г. начался новый этап в проводимой США на Кавказе региональной политики.

В 1998—2010 гг. расширилось участие США в транснациональных проектах, осуществляемых Азербайджаном в Каспийском регионе и на Южном Кавказе. Особая роль Америки заключалась в освоении и добыче углеводородных ресурсов Каспийского моря и участии в прокладке Основного экспортного трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан и газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум.

После событий 11 сентября 2001 г. Азербайджан присоединился к антитеррористическим мерам ООН, тесно сотрудничал с Комитетом ООН по борьбе с терроризмом и Санкционным комитетом по Афганистану. В октябре 2001 г. Азербайджан направил свой воинский контингент для оказания помощи международным вооруженным силам по охране безопасности в Афганистане. В октябре того же года Азербайджан присоединился к Конвенции ООН по предотвращению финансирования терроризма.

Благодаря регулярному участию в мероприятиях НАТО «Партнерство ради мира» Азербайджан получил возможность вносить вклад в евроатлантическую безопасность. В рамках борьбы с терроризмом Азербайджан ведет обмен разведданными и аналитическими разработками с НАТО и сотрудничает со странами-союзницами по НАТО в целях укрепления национального потенциала, необходимого для подготовки к контртеррористической деятельности, и упрочения безопасности границ и объектов инфраструктуры. НАТО продолжает оказывать помощь Азербайджану в создании отдельных частей и подразделений, способных взаимодействовать с силами стран НАТО.

На территории Республики Казахстан базируется одна из самых больших космических баз — Байконур, которая в настоящее время находится в аренде у Российского Федерального космического агентства. Фото roscosmos.ru

Независимость Республики Казахстан США признали 25 декабря 1991 г.

В Казахстане запасы нефти и газа выводят ее на уровень ведущих поставщиков энергоносителей. Страна является обладателем крупнейших в мире запасов барита, урана, вольфрама и свинца. Кроме того, в азиатском регионе Казахстан находится на втором месте по залежам серебра, хромитов, цинка, на третьем — по добыче марганца, разведаны месторождения золота, железной руды, меди.

На территории Республики Казахстан базируется одна из самых больших космических баз — Байконур, которая в настоящее время находится в аренде у Российского Федерального космического агентства. Поэтому если Казахстан будет более тесно сближаться с США и НАТО, то весьма вероятно, что договоренности с РФ будут пересмотрены.

США продолжают свои попытки вытеснить из богатого нефтью и стратегически важного региона Россию и Китай. Эта стратегия соответствует поддерживаемому США плану создания Большой Центральной Азии — территории, начинающейся от Афганистана, проходящей через страны Центральной Азии до Ближнего Востока.

С момента обретения страной независимости власти Республики Казахстан позиционировали стиль внешней политики как «многовекторный». Казахстан является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также страной, наряду с Россией и пятью другими бывшими советскими республиками, подписавшей Договор о коллективной безопасности. Казахстан имеет 6 846-километровую границу с Россией и 1 533-километровую — с Китаем. Страна придерживается в рамках многосторонних инициатив тесных связей как с Россией, так и с Соединенными Штатами Америки. Несмотря на тесные отношения Казахстана с Западом, он продолжает расширять свои связи с Россией путем заключения военных учебных и образовательных соглашений, а также проведения военных учений совместно с РФ. Ко всему прочему, к межгосударственным отношениям зачастую примешиваются геополитические вопросы, обусловленные территориальной близостью к Китаю и РФ.

Понятна и обеспокоенность правительства РФ по поводу мотивов и намерений западных программ помощи со стороны США и НАТО. Политика обороны и безопасности Казахстана должна быть внятной и восприниматься однозначно любой из сторон. Сегодня же практически все программы сотрудничества, подписываемые Казахстаном, рассматриваются с точки зрения энергетических интересов той или иной державы в Каспийском море. Вашингтон активно поддерживает «энергетическую независимость» стран региона и видит распределение каспийского трубопровода как контрудар по доминированию России в энергоресурсах. США активно лоббировали соглашение между Республикой Казахстан и Азербайджаном, которое позволило Астане прокачивать нефть через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан, нивелируя зависимость от Москвы. С другой стороны, политическое и экономическое влияние России в регионе набирает обороты, и вполне возможно, что со временем США могут не удержать здесь свое влияние.

Город Курчатов, Семипалатинская область, Казахстан — центр Семипалатинского ядерного полигона. Фото RIA Novosti archive, image #440215 / Alexander Liskin / CC-BY-SA 3.0

Сегодня США являются важнейшим экономическим партнером Казахстана. Основные инвестиции сосредоточены в нефтегазовом секторе, телекоммуникациях и энергетике. США продолжают реализовывать стратегию, призванную ограничивать влияние или вытеснять геополитических конкурентов в стратегически важных регионах по всему земному шару. Это касается и Казахстана, государства, ситуация в котором чувствительна и для России, как партнера по Евразийскому сообществу, и для Китая, имеющего там долгосрочные интересы.

Американо-казахстанское сотрудничество в области безопасности и нераспространения ядерного оружия является краеугольным камнем отношений. В 1993 г. Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл Семипалатинский полигон. Соединенные Штаты помогали Казахстану в уничтожении ядерных боеголовок, оружейных материалов и поддерживающей их инфраструктуры. Казахстан подписал Договор об обычных вооруженных силах в Европе (1992 г.), Договор о СНВ (1992), Договор о нераспространении ядерного оружия (1993), Конвенцию о запрещении химического оружия и об отказе от всеобъемлющих ядерных испытаниий (2001). План военного сотрудничества с США предполагает проведение совместных тренингов и обмена опытом подразделений спецназа. Казахстан заинтересован в получении передового опыта в операциях под руководством НАТО. С 2003 г. ежегодно в Казахстане проводятся Американо-казахские военные учения «Степной орел». В учениях «Степной орел — 2015» принимали участия военные из США, Великобритании, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Непала и Турции.

Созданы военные подразделения Казбат и Казбриг, участвующие на постоянной основе во взаимодействии с войсками США и НАТО, данные подразделения участвуют как в военных операциях, так и учениях по борьбе с массовыми беспорядками.

Со стороны России укрепление военного сотрудничества США и Казахстана расценивается как попытка Пентагона и Североатлантического альянса создать военный форпост в азиатском регионе.

Отношения между США и Кыргызстаном исторически характеризовались сменой похолоданий и оттепелей. В 2001 г. Бишкек стал одним из ключевых звеньев развернутой НАТО военной кампании в Афганистане, позволив открыть на своей территории стратегически важную американскую военную базу, но отношения с Вашингтоном стали более прохладным в связи с улучшением отношений с Россией.

Россия и Китай, несмотря на экономическую конъюнктуру, продолжают играть доминирующую роль в Киргизии и Центральной Азии в целом. США в этом плане находятся на третьем месте.

Строительство газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия создаст дополнительные возможности для сбыта газа, а также обеспечит необходимыми энергоресурсами Афганистан, Пакистан и Индию. Фото oilcapital.ru

Несмотря на нейтральный статус, Туркменистан активно развивает отношения не только с США, но и с НАТО. Последние годы торговля США с Туркменистаном растет. В стране успешно работают американские компании. Воздушный флот туркменских авиалиний состоит только из самолетов Boeing, американское оборудование поддерживает сельскохозяйственный сектор Туркменистана. Ряд энергетических компаний исследует возможности для ведения бизнеса в динамично развивающейся туркменской экономике. Дальнейшая диверсификация энергетических ресурсов в рамках таких проектов, как поставки газа в Иран и Китай, строительство газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, создаст дополнительные возможности для сбыта газа, а также обеспечит необходимыми энергоресурсами Афганистан, Пакистан и Индию. Данный проект также будет играть важную роль в претворении в жизнь видение Нового Шелкового пути, которое направлено на развитие торговли, транспорта, безопасности, энергетики и деловых связей между странами Южной и Центральной Азии.

Отношения НАТО с Туркменистаном проходят в рамках программы «Партнерство ради мира», членом которой Туркменистан стал в 1994 г. В 1995 г. Туркменистан и НАТО утвердили Индивидуальную программу партнерства, в рамках которой проходит ознакомление туркменских кадров с вопросами НАТО и Партнерства ради мира, а также углубление взаимодействия по таким направлениям, как пограничный контроль и безопасность на границах, гражданское чрезвычайное планирование, формирование оборонного бюджета и управление оборонным сектором и т. д.

Новый этап сотрудничества произошел в 2007 г., когда Туркменистан активно подключился к участию в экспериментальном проекте Совета Россия — НАТО по обучению кадров Афганистана и Центральной Азии методам антинаркотической борьбы.

Приверженность политике нейтралитета не позволяет Туркменистану предоставлять свои военные подразделения или инфраструктуру для операций, проводимых НАТО. Тем не менее Туркменистан вносит свой вклад в случае стихийных бедствий, гуманитарных и поисково-спасательных операций. Чиновники из вооруженных сил Туркменистана участвуют в мероприятиях, которые способствуют обмену знаний и информации.

В рамках программы «Наука ради мира и безопасности» Туркменистан получил гранты по реализации совместных проектов о радиологических рисках в Центральной Азии и предотвращения разливов нефти и загрязнения на Южном Каспии. Туркменистан принимает участие в виртуальном проекте «Шелковый проект», целью которого является улучшение доступа в интернет для ученых через сеть спутниковой связи.

Туркменистан получил гранты по реализации совместных проектов о радиологических рисках в Центральной Азии и предотвращения разливов нефти и загрязнения на Южном Каспии. Фото kaspiy.az

Для Соединенных Штатов отношения с Узбекистаном, страной с самым многочисленным мусульманским населением, граничащей со всеми остальными государствами Центральной Азии, имеют важное значение в плане определения долгосрочных внешнеполитических целей в этой части мира.

В Узбекистане сотрудничеству с США придается одно из приоритетных значений, что отражено в «Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан». Всестороннее взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество с США развивается в т. ч. на основе положений Декларации о стратегическом партнерстве и основах сотрудничества между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами Америки от 12 марта 2002 г.

13 июля 1994 г. с Узбекистаном подписано Рамочное соглашение Программы НАТО «Партнерство во имя мира». 13 октября 1995 г. подписан Меморандум о договоренности и сотрудничестве по вопросам обороны и военных взаимоотношений между Департаментом обороны США и Министерством обороны Узбекистана. Вместе с тем в 1998—2000 гг. нарастает и взаимное недопонимание сторон. К примеру, не получает должного внимания со стороны Запада проблема все возрастающей нестабильности с территории Афганистана. При отсутствии эффективной борьбы с террористическими угрозами это подвергало Узбекистан серьезным рискам и вызовам безопасности с соседних территорий.

После событий сентября 2001 г. США начинает более интенсивно вмешиваться в политические процессы Центральной Азии, увязывая стабильность с существующими демократическими и социально-экономическими проблемами развития стран региона, с вопросами безопасности самих Соединенных Штатов. Политическое переустройство Афганистана, завершение модернизации и вхождение в мировое сообщество стран Центральной Азии увязываются в США с формированием нового американоцентричного мирового порядка. В этих условиях политика США исходит из трех основных стратегических интересов Соединенных Штатов в Центральной Азии: энергоресурсы, безопасность и расширение свободы путем реформ. В целом период с середины 90-х годов XX в. до андижанских событий 2005 г. отмечен расширением контактов государств Центральной Азии с США в военной, политико-дипломатической, образовательной, научной, культурно-просветительской сферах, а также в области разработок энергопроектов.

Логическим завершением данных тенденций явилось закрытие американской авиабазы в Ханабаде. Фото wikipedia.org

Вместе с тем неэффективные в условиях глобализации экономические санкции наряду с оказанием порой необоснованного политического и экономического давления на центральноазиатские государства по вопросам гуманитарных прав и демократии осложняют отношения США со многими региональными акторами в Центральной Азии, включая Узбекистан. Логическим завершением данных тенденций явилось закрытие американской авиабазы в Ханабаде.

План действий по укреплению сотрудничества между Республикой Узбекистан и США, утвержденный 11 января 2010 г., предусматривает пять сфер взаимодействия: политика, безопасность, экономика, человеческого измерения, обеспечения мира и стабильности в Афганистане. Дополнительно в 2011 г. администрация США выдвигает концепцию «Нового Шелкового пути».

Параллельно Соединенные Штаты оказывают гуманитарное содействие республике, которое предоставляется по линии международных негосударственных организаций США. В области культуры предоставляются гранты для сохранения исторических мест, предметов старины, манускриптов и музейных коллекций, а также таких традиционных форм выражения, как музыка, танец и язык.

Укрепление военно-политической составляющей двустороннего сотрудничества предполагает поставку современных боевых машин, новых видов амуниции для спецназа и частей погранконтроля, военно-техническую помощь, в частности, повышение квалификации сил специального назначения, отправку курсантов из Узбекистана в военные учебные заведения США. Обучение войск американскими военными закономерно приводит к использованию американской тактики в применении вооружения. В результате создаются предпосылки для перехода узбекских вооруженных сил на оружие и стандарты США. Военно-техническое сотрудничество Узбекистана с США и другими западными странами развивается по тем направлениям, где Москва технологически уступает американским и европейским партнерам.

Продолжение следует