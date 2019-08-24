Рафаэль Хакимов: «Интересы США в Центральной Азии — это энергоресурсы, безопасность и «расширение свободы»
Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 51-я
Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Трудное возрождение».
США и постсоветский тюркский мир
Победоносное завершение Второй мировой войны и атомные бомбардировки Японии в августе 1945 г. изменили роль США в мировой политике. Весьма успешное осуществление в 1947—1952 гг. плана экономической помощи странам Западной Европы («План Маршала») позволило США окончательно закрепить за собой доминирующее экономическое и политическое влияние на Западную Европу. После окончания холодной войны США стремились к созданию однополярного мира под своей гегемонией.
Перед США стоят вопросы сдерживания Китая, решение проблем исламского радикализма, контроля над нефтяными ресурсами, упрочения НАТО и развития Трансатлантических отношений, создания альянса с демократическими государствами Дальнего Востока, с Индией, особое значение имеет проблема Ирана.
Демократия провозглашается одной из основных целей внешней политики США, вплоть до ее навязывания. Безопасность США определяется характером режимов в других странах. Концепция «расширения демократии» связывается с американской идеологической миссией — нести либерально-демократические принципы всему миру. В то же время США не предпринимают реальных усилий для демократизации теократических монархий Персидского залива, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт.
У ряда наблюдателей в последние годы процесс «экспорта демократии» получил негативную оценку. Однако в то же время противники гегемонии США часто используют термин «демократизация» для обозначения желательных, по их мнению, перемен в системе международных отношений.
Содействие международному развитию — одно из приоритетных направлений внешней политики США, а также инструмент влияния на режимы различных государств. США оказывают также значительную военную помощь своим союзникам.
США активно используют soft power. Так, многие бывшие выпускники образовательных программ США занимают ведущие государственные посты в своих странах. Программы международной культурной политики на правительственном уровне рассматриваются как одно из самых эффективных направлений публичной дипломатии, способствующих стабильности и процветанию в развивающихся или находящихся в переходном периоде странах. Основными инструментами реализации американского внешнего культурного влияния выступают СМИ, в первую очередь американские.
США являются сооснователем и постоянным членом ООН. Участие США в работе ООН укрепляет ее национальную безопасность, продвигает базовые американские ценности и поддерживает глобальные институты и инфраструктуру.
Военно-политический альянс НАТО был создан в 1949 г. Первоначально НАТО создавался с целью предотвращения потенциальной советской агрессии против западной Европы. В 1955 г. в Восточной Европе с аналогичной целью была создана Организация Варшавского договора при руководящей роли Советского Союза. Таким образом, Европа оставалась разделенной на протяжении более 30 лет. В 1991 г. Варшавский договор был распущен, и «холодная война» была официально объявлена прекращенной, а вместе с тем исчезла первопричина появления самого НАТО. Тем не менее по соглашению с СССР в НАТО была включена ГДР, уже вошедшая в состав ФРГ. После этого советскому руководству были даны гарантии того, что на территории Германии никогда не будут расположены элементы стратегических ядерных сил США, а НАТО не будет расширяться на восток. Однако после 1999 г. в альянс вошли государства Восточной Европы. К этому времени США уже объявили о своей войне с терроризмом.
Внешняя политика США все чаще подвергается критике как источник нестабильности в отдельных регионах, в которых есть американские интересы. В частности, участие США в «цветных революциях», государственных переворотах, поддержка оппозиционных и лояльных к США организаций через некоммерческие фонды. По мнению некоторых наблюдателей, США увлеклись идеей мирового господства и создания однополярного мира, что, впрочем, не скрывают и сами американские политики.
США одними из первых признали независимость Азербайджана. 17 марта 1992 г. США открыли в Баку свое посольство, а в ноябре 1992 г. в Вашингтоне было открыто посольство Азербайджана. В 1992 г. был принят «Акт в поддержку свободы» (Freedom Support Act) для экономической поддержки бывших советских республик. Однако под давлением армянского лобби в него была включена Поправка 907, запрещавшая оказание помощи Азербайджану со стороны правительства США. Она сильно ограничивала возможности США в отношениях с Азербайджаном и усложнила работу американских посредников по урегулированию карабахского конфликта. Только после 11 сентября 2001 г. администрация Буша добилась временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности.
США и Азербайджан имеют двусторонние соглашения о торговле и инвестициях. Американские компании участвуют в добыче нефти в Азербайджане, а также изучают новые инвестиционные возможности в сфере телекоммуникаций и других областях. Ряд азербайджанских продуктов получили право на беспошлинный ввоз в Соединенные Штаты. В декабре 1996 г. в Азербайджане состоялось официальное открытие Торговой палаты США.
С визита президента Азербайджана Гейдара Алиева в Америку в 1997 г. начался новый этап в проводимой США на Кавказе региональной политики.
В 1998—2010 гг. расширилось участие США в транснациональных проектах, осуществляемых Азербайджаном в Каспийском регионе и на Южном Кавказе. Особая роль Америки заключалась в освоении и добыче углеводородных ресурсов Каспийского моря и участии в прокладке Основного экспортного трубопровода Баку — Тбилиси — Джейхан и газопровода Баку — Тбилиси — Эрзурум.
После событий 11 сентября 2001 г. Азербайджан присоединился к антитеррористическим мерам ООН, тесно сотрудничал с Комитетом ООН по борьбе с терроризмом и Санкционным комитетом по Афганистану. В октябре 2001 г. Азербайджан направил свой воинский контингент для оказания помощи международным вооруженным силам по охране безопасности в Афганистане. В октябре того же года Азербайджан присоединился к Конвенции ООН по предотвращению финансирования терроризма.
Благодаря регулярному участию в мероприятиях НАТО «Партнерство ради мира» Азербайджан получил возможность вносить вклад в евроатлантическую безопасность. В рамках борьбы с терроризмом Азербайджан ведет обмен разведданными и аналитическими разработками с НАТО и сотрудничает со странами-союзницами по НАТО в целях укрепления национального потенциала, необходимого для подготовки к контртеррористической деятельности, и упрочения безопасности границ и объектов инфраструктуры. НАТО продолжает оказывать помощь Азербайджану в создании отдельных частей и подразделений, способных взаимодействовать с силами стран НАТО.
Независимость Республики Казахстан США признали 25 декабря 1991 г.
В Казахстане запасы нефти и газа выводят ее на уровень ведущих поставщиков энергоносителей. Страна является обладателем крупнейших в мире запасов барита, урана, вольфрама и свинца. Кроме того, в азиатском регионе Казахстан находится на втором месте по залежам серебра, хромитов, цинка, на третьем — по добыче марганца, разведаны месторождения золота, железной руды, меди.
На территории Республики Казахстан базируется одна из самых больших космических баз — Байконур, которая в настоящее время находится в аренде у Российского Федерального космического агентства. Поэтому если Казахстан будет более тесно сближаться с США и НАТО, то весьма вероятно, что договоренности с РФ будут пересмотрены.
США продолжают свои попытки вытеснить из богатого нефтью и стратегически важного региона Россию и Китай. Эта стратегия соответствует поддерживаемому США плану создания Большой Центральной Азии — территории, начинающейся от Афганистана, проходящей через страны Центральной Азии до Ближнего Востока.
С момента обретения страной независимости власти Республики Казахстан позиционировали стиль внешней политики как «многовекторный». Казахстан является членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также страной, наряду с Россией и пятью другими бывшими советскими республиками, подписавшей Договор о коллективной безопасности. Казахстан имеет 6 846-километровую границу с Россией и 1 533-километровую — с Китаем. Страна придерживается в рамках многосторонних инициатив тесных связей как с Россией, так и с Соединенными Штатами Америки. Несмотря на тесные отношения Казахстана с Западом, он продолжает расширять свои связи с Россией путем заключения военных учебных и образовательных соглашений, а также проведения военных учений совместно с РФ. Ко всему прочему, к межгосударственным отношениям зачастую примешиваются геополитические вопросы, обусловленные территориальной близостью к Китаю и РФ.
Понятна и обеспокоенность правительства РФ по поводу мотивов и намерений западных программ помощи со стороны США и НАТО. Политика обороны и безопасности Казахстана должна быть внятной и восприниматься однозначно любой из сторон. Сегодня же практически все программы сотрудничества, подписываемые Казахстаном, рассматриваются с точки зрения энергетических интересов той или иной державы в Каспийском море. Вашингтон активно поддерживает «энергетическую независимость» стран региона и видит распределение каспийского трубопровода как контрудар по доминированию России в энергоресурсах. США активно лоббировали соглашение между Республикой Казахстан и Азербайджаном, которое позволило Астане прокачивать нефть через трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан, нивелируя зависимость от Москвы. С другой стороны, политическое и экономическое влияние России в регионе набирает обороты, и вполне возможно, что со временем США могут не удержать здесь свое влияние.
Сегодня США являются важнейшим экономическим партнером Казахстана. Основные инвестиции сосредоточены в нефтегазовом секторе, телекоммуникациях и энергетике. США продолжают реализовывать стратегию, призванную ограничивать влияние или вытеснять геополитических конкурентов в стратегически важных регионах по всему земному шару. Это касается и Казахстана, государства, ситуация в котором чувствительна и для России, как партнера по Евразийскому сообществу, и для Китая, имеющего там долгосрочные интересы.
Американо-казахстанское сотрудничество в области безопасности и нераспространения ядерного оружия является краеугольным камнем отношений. В 1993 г. Казахстан отказался от ядерного оружия и закрыл Семипалатинский полигон. Соединенные Штаты помогали Казахстану в уничтожении ядерных боеголовок, оружейных материалов и поддерживающей их инфраструктуры. Казахстан подписал Договор об обычных вооруженных силах в Европе (1992 г.), Договор о СНВ (1992), Договор о нераспространении ядерного оружия (1993), Конвенцию о запрещении химического оружия и об отказе от всеобъемлющих ядерных испытаниий (2001). План военного сотрудничества с США предполагает проведение совместных тренингов и обмена опытом подразделений спецназа. Казахстан заинтересован в получении передового опыта в операциях под руководством НАТО. С 2003 г. ежегодно в Казахстане проводятся Американо-казахские военные учения «Степной орел». В учениях «Степной орел — 2015» принимали участия военные из США, Великобритании, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Непала и Турции.
Созданы военные подразделения Казбат и Казбриг, участвующие на постоянной основе во взаимодействии с войсками США и НАТО, данные подразделения участвуют как в военных операциях, так и учениях по борьбе с массовыми беспорядками.
Со стороны России укрепление военного сотрудничества США и Казахстана расценивается как попытка Пентагона и Североатлантического альянса создать военный форпост в азиатском регионе.
Отношения между США и Кыргызстаном исторически характеризовались сменой похолоданий и оттепелей. В 2001 г. Бишкек стал одним из ключевых звеньев развернутой НАТО военной кампании в Афганистане, позволив открыть на своей территории стратегически важную американскую военную базу, но отношения с Вашингтоном стали более прохладным в связи с улучшением отношений с Россией.
Россия и Китай, несмотря на экономическую конъюнктуру, продолжают играть доминирующую роль в Киргизии и Центральной Азии в целом. США в этом плане находятся на третьем месте.
Несмотря на нейтральный статус, Туркменистан активно развивает отношения не только с США, но и с НАТО. Последние годы торговля США с Туркменистаном растет. В стране успешно работают американские компании. Воздушный флот туркменских авиалиний состоит только из самолетов Boeing, американское оборудование поддерживает сельскохозяйственный сектор Туркменистана. Ряд энергетических компаний исследует возможности для ведения бизнеса в динамично развивающейся туркменской экономике. Дальнейшая диверсификация энергетических ресурсов в рамках таких проектов, как поставки газа в Иран и Китай, строительство газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия, создаст дополнительные возможности для сбыта газа, а также обеспечит необходимыми энергоресурсами Афганистан, Пакистан и Индию. Данный проект также будет играть важную роль в претворении в жизнь видение Нового Шелкового пути, которое направлено на развитие торговли, транспорта, безопасности, энергетики и деловых связей между странами Южной и Центральной Азии.
Отношения НАТО с Туркменистаном проходят в рамках программы «Партнерство ради мира», членом которой Туркменистан стал в 1994 г. В 1995 г. Туркменистан и НАТО утвердили Индивидуальную программу партнерства, в рамках которой проходит ознакомление туркменских кадров с вопросами НАТО и Партнерства ради мира, а также углубление взаимодействия по таким направлениям, как пограничный контроль и безопасность на границах, гражданское чрезвычайное планирование, формирование оборонного бюджета и управление оборонным сектором и т. д.
Новый этап сотрудничества произошел в 2007 г., когда Туркменистан активно подключился к участию в экспериментальном проекте Совета Россия — НАТО по обучению кадров Афганистана и Центральной Азии методам антинаркотической борьбы.
Приверженность политике нейтралитета не позволяет Туркменистану предоставлять свои военные подразделения или инфраструктуру для операций, проводимых НАТО. Тем не менее Туркменистан вносит свой вклад в случае стихийных бедствий, гуманитарных и поисково-спасательных операций. Чиновники из вооруженных сил Туркменистана участвуют в мероприятиях, которые способствуют обмену знаний и информации.
В рамках программы «Наука ради мира и безопасности» Туркменистан получил гранты по реализации совместных проектов о радиологических рисках в Центральной Азии и предотвращения разливов нефти и загрязнения на Южном Каспии. Туркменистан принимает участие в виртуальном проекте «Шелковый проект», целью которого является улучшение доступа в интернет для ученых через сеть спутниковой связи.
Для Соединенных Штатов отношения с Узбекистаном, страной с самым многочисленным мусульманским населением, граничащей со всеми остальными государствами Центральной Азии, имеют важное значение в плане определения долгосрочных внешнеполитических целей в этой части мира.
В Узбекистане сотрудничеству с США придается одно из приоритетных значений, что отражено в «Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан». Всестороннее взаимовыгодное и конструктивное сотрудничество с США развивается в т. ч. на основе положений Декларации о стратегическом партнерстве и основах сотрудничества между Республикой Узбекистан и Соединенными Штатами Америки от 12 марта 2002 г.
13 июля 1994 г. с Узбекистаном подписано Рамочное соглашение Программы НАТО «Партнерство во имя мира». 13 октября 1995 г. подписан Меморандум о договоренности и сотрудничестве по вопросам обороны и военных взаимоотношений между Департаментом обороны США и Министерством обороны Узбекистана. Вместе с тем в 1998—2000 гг. нарастает и взаимное недопонимание сторон. К примеру, не получает должного внимания со стороны Запада проблема все возрастающей нестабильности с территории Афганистана. При отсутствии эффективной борьбы с террористическими угрозами это подвергало Узбекистан серьезным рискам и вызовам безопасности с соседних территорий.
После событий сентября 2001 г. США начинает более интенсивно вмешиваться в политические процессы Центральной Азии, увязывая стабильность с существующими демократическими и социально-экономическими проблемами развития стран региона, с вопросами безопасности самих Соединенных Штатов. Политическое переустройство Афганистана, завершение модернизации и вхождение в мировое сообщество стран Центральной Азии увязываются в США с формированием нового американоцентричного мирового порядка. В этих условиях политика США исходит из трех основных стратегических интересов Соединенных Штатов в Центральной Азии: энергоресурсы, безопасность и расширение свободы путем реформ. В целом период с середины 90-х годов XX в. до андижанских событий 2005 г. отмечен расширением контактов государств Центральной Азии с США в военной, политико-дипломатической, образовательной, научной, культурно-просветительской сферах, а также в области разработок энергопроектов.
Вместе с тем неэффективные в условиях глобализации экономические санкции наряду с оказанием порой необоснованного политического и экономического давления на центральноазиатские государства по вопросам гуманитарных прав и демократии осложняют отношения США со многими региональными акторами в Центральной Азии, включая Узбекистан. Логическим завершением данных тенденций явилось закрытие американской авиабазы в Ханабаде.
План действий по укреплению сотрудничества между Республикой Узбекистан и США, утвержденный 11 января 2010 г., предусматривает пять сфер взаимодействия: политика, безопасность, экономика, человеческого измерения, обеспечения мира и стабильности в Афганистане. Дополнительно в 2011 г. администрация США выдвигает концепцию «Нового Шелкового пути».
Параллельно Соединенные Штаты оказывают гуманитарное содействие республике, которое предоставляется по линии международных негосударственных организаций США. В области культуры предоставляются гранты для сохранения исторических мест, предметов старины, манускриптов и музейных коллекций, а также таких традиционных форм выражения, как музыка, танец и язык.
Укрепление военно-политической составляющей двустороннего сотрудничества предполагает поставку современных боевых машин, новых видов амуниции для спецназа и частей погранконтроля, военно-техническую помощь, в частности, повышение квалификации сил специального назначения, отправку курсантов из Узбекистана в военные учебные заведения США. Обучение войск американскими военными закономерно приводит к использованию американской тактики в применении вооружения. В результате создаются предпосылки для перехода узбекских вооруженных сил на оружие и стандарты США. Военно-техническое сотрудничество Узбекистана с США и другими западными странами развивается по тем направлениям, где Москва технологически уступает американским и европейским партнерам.
Продолжение следует
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