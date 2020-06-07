Башкирская неделя: полицейские — не насильники, рост доходов депутатов и 500-миллионный долг МУЭТ Уфы

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

На уходящей неделе Верховный суд Башкортостана отменил приговор двоим из осужденных по делу о групповом изнасиловании коллеги уфимскими экс-полицейскими. Они были освобождены из-под стражи в зале суда. Тем временем за прошедшие дни в Башкирии были зафиксированы самые высокие показатели по заболеваемости коронавирусной инфекцией в сутки, а депутаты Госсобрания нарастили свои доходы в прошлом году на четверть — при этом в топ-3 самых успешных вошел сын первого вице-премьера РБ Андрея Назарова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Поворот в деле об изнасиловании дознавательницы

На этой неделе Верховный суд Башкирии отменил приговоры двоим из трех осужденных по делу об изнасиловании уфимской полицейской-дознавательницы Гульназ Фатхисламовой, дочери вице-премьера правительства Башкирии Ирека Сагитова.

Бывший глава ОМВД по Кармаскалинскому району Уфы Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев были освобождены в зале суда.

Третий осужденный по этому делу — бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД Уфимского района Павел Яромчук — может порадоваться сокращению срока с 6 до 4 лет. Его статья была переквалифицирована с «группового изнасилования» до «изнасилования».

Все стороны подали апелляцию на приговор. Адвокаты оправданных полицейских требуют признать, что изнасилования вообще не было, защита третьего требует отменить его приговор.



Ситуация с коронавирусом

По данным на 6 июня, общее количество заражений коронавирусом достигло в Башкирии 3 872 человек. Умерли 18 пациентов. В четверг был зафиксирован рекордный прирост заболевших — 119 случаев (в пятницу и субботу — 107 и 105 соответственно).

В прошлые выходные глава Башкирии Радий Хабиров и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыли новую инфекционную больницу под Уфой. С 3 июня она начала принимать пациентов с COVID-19.

Расследуются два случая смерти медиков от коронавирусной инфекции. По данным Минздрава Башкирии, коронавирусом в республике заболели более 300 медработников, по данным республиканского управления Роспотребнадзора — более 550.

Детские лагеря власти РБ планируют открыть с 1 июля. Таким образом срок их запуска был перенесен — ранее оздоровительные учреждения планировалось открыть с 13-го июля.

В Уфе празднование Дня города перенесено с 12 июня на 11 октября.

Самые богатые депутаты Госсобрания РБ

На этой неделе депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии отчитались о доходах за 2019 год. В тройку самых успешных вошли владелец компании «Ойл сервис» Ахмет Ишмухаметов, совладелец девелоперской группы ПСК-6 Олег Филиппов и президент ГК «Аструм», сын первого вице-премьера Башкирии Денис Назаров.

При этом каждый из них улучшил «показатели» предыдущего года. Ишмухаметов заработал 257 млн рублей, нарастив доходы почти в два раза. Филиппов за год увеличил доходы на 12 тысяч рублей — до 149,2 млн. Назаров отчитался о заработанных 115 млн рублей, что на 12 млн больше, чем в 2018-м.



Совокупный официальный доход 109 депутатов Курултая Башкирии в 2019 году составил 1,2 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2018 году.

Юбилей Всемирного курултая башкир

В первых числах июня союз общественных объединений «Всемирный курултай башкир» отметил свое 25-летие. История организации началась с первого съезда, прошедшего 1-2 июня 1995 года.

В первые годы существования ВКБ имел большой вес и влиял на общественную и политическую жизнь республики заметно сильнее, чем сейчас.

Скандалы по-прежнему сопровождают деятельность этой организации, но уже в более скромном ключе. Например, Всемирный курултай башкир судился с уфимской редакцией радиостанции «Эхо Москвы» или требовал не пускать в республику татарского юмориста Данира Сабирова.



Можно вспомнить и потасовку, с которой начался V Всемирный курултай башкир. Полиция не пустила тогда на мероприятие председателя признанной в мае этого года экстремистской организации «Башкорт» Фаиля Алчинова.



Рафаэль Хакимов: «Хабиров пока ничем не проявился»

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов в интервью «Реальному времени» высказал свое отношение к «северо-западному диалекту башкирского языка» и охарактеризовал первый период руководства Башкортостаном Радия Хабирова.

Ученый уверен, что никакого северо-западного диалекта башкирского языка не существует: «Это, конечно, татарский язык. Там даже нюансов нет», — сказал Хакимов.

Историк не смог дать положительную или отрицательную оценку деятельности Хабирова за тот год с небольшим, что чиновник возглавляет республику. По мнению Хакимова, «башлык» до сих пор «никак не проявился».



Кроме того, он заявил, что для начала XX века проект Татаро-Башкирской республики был «неплохой идеей», но сегодня от подобного предложения «поднимется такой шум».

«Салават Юлаев» и «Уфа»

С 1 июня в Башкирии профессиональные спортсмены получили возможность вернуться к тренировкам. Таким образом, игроки ФК «Уфа» смогли вернуться в столицу РБ из Аши, куда они уехали, чтобы не прерывать процесс.



Зарплатный фонд ХК «Салават Юлаев» в 2019 году составил 2,13 млрд рублей. В этом году клуб, в соответствии с введенным в КХЛ «потолком зарплат», резко сократит затраты на игроков. Возникли даже слухи о возможном уходе нападающего уфимской команды Тему Хартикайнена, однако сам спортсмен их опровергает.



Кредитный рейтинг Башкортостана

Рейтинговое агентство «Эксперт» представило данные по кредитному рейтингу Башкирии. Ожидается, что к концу 2020 года госдолг республики достигнет 19,2 млрд рублей. Долговая нагрузка составит 12,4%, что на 3,2 п.п. выше уровня 2019 года.

В агентстве поясняют, что основной причиной увеличения долга в 2020 году является финансирование заложенного дефицита регионального бюджета.

Оппозиция потребовала сатисфакции, мэрия заплатит по долгам МУЭТ, взятка от бизнесмена из Китая

Лидеры фракций ЛДПР и КПРФ в Госсобрании-Курултае РБ Вячеслав Рябов и Юнир Кутлугужин подали жалобу в комиссию по этике. Они недовольны высказываниями главы фракции «Единой России» Рустама Ишмухаметова, назвавшего оппозицию в республиканском парламенте «коллегами в кавычках», а их комментарии по докладу о ситуации с COVID-19 «критиканской позицией».

Внешний управляющий Муниципального управления электротранспорта Уфы (МУЭТ) потребовал привлечь к субсидиарной ответственности администрацию башкирской столицы. Он считает, что учредитель управления должен заплатить более 500 млн рублей по долгам МУЭТ, поскольку организация не могла самостоятельно подать на банкротство и в результате накопила огромные долги.

В Уфе возбуждено уголовное дело о попытке дать взятку сотруднику республиканского управления ФСБ. По версии СКР, 49-летний гражданин Китая передал в парке Якутова представителю спецслужбы 2 млн рублей за возвращение мобильного телефона и электронных носителей, изъятых в результате обыска в офисе ООО «Галактика», которым руководит китаец.