Рафаэль Хакимов: «Бухарский эмир был вынужден признать вассальную зависимость от России»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 40-я

Фото: wikipedia.org (Каразин Н. Н. Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 г., 1888)

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов продолжает публиковать на страницах «Реального времени» отрывки из своей книги «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очередной фрагмент из главы «Постимперский синдром».

Узбекское ханство (1428—1468)

В результате ослабления Золотой Орды в годы «великой замятни» ее восточное крыло распалось на Ногайскую Орду (1440) и Узбекское государство хана Абулхайра со столицей в Чинги-Туре (1428) на территории современных Казахстана и России.

Этнический состав населения Узбекского ханства был в основном идентичен населению другого осколка Улуса Орда-Эджена — Ногайской Орды — и состоял из родственных племен — канглов, конгратов, кыпчаков, мангытов, уйсунов, аргынов, карлуков. Кроме них, источники называют племена буркутов, утарчи, чимбасов, кенегасов, дурманов, карлаутов, таймасов, шадбаклы, маджаров и др. Многие из этих племен ныне известны в составе казахских Среднего и Младшего жузов. Другая часть племен на рубеже XV—XVI веков ушла в Среднюю Азию и унесла туда политическое название «узбек», позднее трансформировавшееся в этноним. Основным занятием их было кочевое скотоводство. Племена эти были очень близки между собой по уровню экономического и культурного развития.

Внутриполитическое положение Узбекского ханства было непрочным. Ему пришлось вести борьбу с многочисленными потомками Джучи, претендовавшими на верховную власть в Узбекском улусе. Уже в 1430 году Абулхайру пришлось выступить в поход против Шибанида Махмуд-Ходжа хана. Битва произошла на берегу Тобола и закончилась полным поражением последнего, но явились другие претенденты — Ахмад-хан и Махмуд-хан. Они также были разбиты.

Первые победы над потомками Джучи значительно упрочили власть Абулхайр хана. Однако степь не обрела покоя. Многие потомки Джучи не собирались повиноваться Абулхайр хану. В 1446 году против него выступил Мустафа хан. Его войска тоже были разбиты.

В 1446 году Абулхайр захватил ряд городов на реке Сырдарье. Сыгнак стал столицей ханства. Однако все эти победы не предотвратили жестокого поражения Абулхайра в войне с ойратами.

В 1460 году недовольные жесткой политикой Абулхайра чингисиды Жанибек и Керей со своими подданными откочевали на восток в Семиречье, в Могулистан, где создали Казахское ханство. Племена, ушедшие с ними, стали называть себя узбек-казаками («свободные узбеки»). Абулхайр решил покарать Жанибека и Керея. С этой целью в 1468 году он отправился в поход. В местности Аккыстау близ Алматы он умер. После смерти Абулхайр хана государство распалось и разгорелась борьба за наследство.

Сыновья и внуки Абулхайра с частью племен восточного Дешт-и-Кипчак уходят сначала в Астрахань, позже, в начале XVI века, вторгаются в Среднею Азию на территорию Мавераннахра, подчиняют местный оседлый народ, изгоняют Тимуридов и приносят туда политическое название «узбек».

Сыновья Жанибека и Керея, захватив власть в Узбекском улусе, передают оставшимся племенам свое политическое название Казахское ханство и этноним «казактар». Позже, при распаде улуса Чагатая и расширении Казахского ханства на востоке вместе с западными территориями улуса Чагатая, в состав казахов войдут тюркские племена улуса Чагатая. Часть территории Узбекского ханства была занята Ногайской Ордой.

Бухарское ханство (1500—1785)

В 1500/1501 году кочевые узбеки во главе с шейбанидами захватили Самарканд, вытеснив последнего тимурида Бабура. В 1504 году войска Бабура завоевывают Кабул, откуда отправляются в Индию и учреждают империю Великих Моголов.

В 1510 году войска Шейбани-хана были разбиты под Мервом иранским шахом Исмаилом I Сефевидом, сам хан погиб. Его племянник Убайдулла-хан перенес в 1533 году столицу из Самарканда в Бухару. Кочевые узбеки в Мавераннахре нашли родственные тюркские племена с близким чагатайским языком и дали им свое имя.

Шейбаниды считали, что именно они являются законными наследниками Тимуридов, и вели постоянную борьбу с Сефевидами за Хорасан и вторую столицу Тимуридов — Герат. Для правления Абдуллы-хана II (1557—1598) было характерно укрепление ханской власти. Он заботился о процветании своего народа. За время сорокалетнего правления хан построил множество учебных заведений, мечетей, бань, караван-сараев и мостов, развел тенистые сады в главных городах ханства, устроил почтовое сообщение. И, вообще, был усердным покровителем земледелия, торговли, поэзии, литературы и науки. Правление Шейбанидов ознаменовалось также постепенным обособлением восточно-исламского мира от западного и возвышением влияния ученых мулл, вследствие чего богословие заняло в медресе Бухары главное место.

Сцена охоты, Центральная Азия, середина XVI века. Фото wikipedia.org

После смерти Абдуллы-хана II и убийства его сына Абдалмумин-хана начался закат династии Шейбанидов. Пирмухаммед-хану II, последнему Шейбаниду, принадлежала лишь небольшая часть государства; в 1601 году он погиб в междоусобной борьбе.

На смену Шейбанидам пришла династия Аштарханидов (1601—1753), происходившая от астраханских ханов из дома Джучи. Наиболее известным из них был Имамкули-хан (1611—1642), при правлении которого было завершено строительство архитектурного комплекса Регистан. Ослабление Бухарского ханства происходит при правлении Убайдулла-хана II (1701—1711) и Абулфейз-хана (1711—1747). В условиях экономического кризиса к власти в Бухаре приходит династия мангытов в лице Мухаммад Рахим-бия (боковая ветвь Джучи по женской линии).

Начало усиления политического влияния представителей мангытской аристократии в Бухарском ханстве относится к началу XVII века. Но реальный рост их влияния произошел в начале XVIII веке. В 1747 году после убийства Абулфейз-хана фактическая власть полностью оказалась в руках Мухаммад Рахим-бия. Сам Мухаммад Рахимбий женился на дочери Абулфейз-хана. Под властью Рахим-бия находились Бухара, Самарканд, Миянкаль, Кермине, Карши, Хузар, Керки, Чарджоу, Шахрисабз. Самостоятельными оставались Хисар и Ташкент. Хотя Мухаммад Рахим-бий не был потомком Чингисхана, он путем хорошей организации смог добиться признания своей власти, взойти на трон и даже принять титул хана.

После смерти Рахим-бия в 1758 году наступили неспокойные времена. Новую политику начал Шахмурад (1785—1800). Он провел денежную реформу, начав выпускать полноценные серебряные и золотые монеты. Он лично возглавил судебное ведомство. Шахмурад вернул государству левобережье Амударьи с Балхом и Мервом. Он в 1786 году подавил восстание в округе Кермине, затем совершил успешные походы в Шахрисабз и Ходжент. Шахмурад успешно воевал с афганским правителем Тимур-шахом, сумев сохранить за собой области южного Туркестана, населенные таджиками. Его нововведения привели к политической и экономической стабильности. Сосредоточив в своих руках всю полноту власти, Шахмурад отказался от ханского титула, оставаясь эмиром, а на престол посадил чингисида. Так Бухарское ханство стало Бухарским эмиратом.

Фото dic.academic.ru

Вступление следующего эмира Хайдара на престол сопровождалось внутренними распрями. В 1800 году восстали туркмены Мерва, затем началась война с Кокандом за Уратюбе, которое Хайдару удалось отстоять. При нем политическая система представляла собой централизованную монархию, увеличился бюрократический аппарат и численность армии.

При приемниках Хайдара шли войны с Хивинским и Кокандским ханствами. В марте 1868 года эмир Музаффар объявил России газават, однако 2 мая отряд генерала К.П. Кауфмана разгромил войско эмира и занял Самарканд. Бухарский эмир был вынужден признать вассальную зависимость от России. А в 1873 году по новому договору Бухарский эмират признавался протекторатом России.

Последним эмиром Бухары в 1910 году стал Сейид Алим-хан. В начале XX века на базе движения джадидов в Бухаре возникло младобухарское движение, которое указывало на необходимость самых широких демократических реформ.

В 1917 году после Февральской революции Временным правительством России была подтверждена независимость Бухарского эмирата. В марте 1917 года младобухарцы организовали массовую манифестацию против эмира. В ответ последовали репрессии. После Октябрьской революции декретом советской власти была подтверждена независимость эмирата. После ряда безуспешных попыток свергнуть эмира мирным путем 30 августа 1920 года в результате операции Красной Армии Бухара была захвачена, эмир бежал в Афганистан. После этого коммунистическая партия Бухары и младобухарцы, вошедшие в нее, пришли к власти. Была образована зависимая от РСФСР Бухарская Народная Советская Республика (БНСР).

Продолжение следует