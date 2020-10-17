Рафаэль Хакимов: «В Москве руководство Татарстана считали окопавшейся партноменклатурой»
«Великая Татария» казанского историка. Часть 28-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Подписанию Союзного договора помешали события 19—21 августа 1991 года, связанные с Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП). После провала выступления ГКЧП работа в Ново-Огарево продолжилась, но над новым проектом Союзного договора о создании уже конфедерации.
Точку в Новоогаревском процессе поставило подписание 8 декабря 1991 года главами трех союзных республик Беловежского соглашения, объявившего о прекращении существования СССР и создании Союза Независимых Государств (СНГ). 21 декабря в Алма-Ате к соглашению присоединились главы еще восьми союзных республик. 25 декабря 1991 года президент СССР ушел в отставку. СССР был распущен.
В связи с новой ситуацией депутаты Татарстана поставили вопрос о вхождении Татарстана в СНГ, посчитав новое образование чем-то вроде обновленного Союза. В принятой «Декларации о вхождении Республики Татарстан в Содружество независимых государств» провозглашалось: «Верховный Совет Республики Татарстан заявляет о вхождении Республики Татарстан в Содружество независимых государств на правах учредителя». Однако в последующем СНГ стал всего лишь формой мягкого «развода» бывших советских республик. Отношения Татарстана с центром перешли в плоскость российского правового поля.
Переговоры о заключении двустороннего «Договора» начались еще накануне ГКЧП, их итогом стал «Протокол», в котором «делегации согласились… ориентироваться на использование договорных форм регулирования отношений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики с Республикой Татарстан, учитывающих их приоритетные интересы без ущемления интересов других республик и Союза в целом». В этом «Протоколе» ключевым положением стало признание необходимости договорных отношений.
После ГКЧП российская сторона стремилась в принципе избежать каких-либо договорных отношений. Разговоры о демократии не распространялись на взаимоотношения центра с субъектами. В Москве считали руководство Татарстана окопавшейся партноменклатурой, отвергающей демократические реформы. От руководства Татарстана потребовали подтвердить свои полномочия на референдуме.
Проведение референдума грозило расколом татарстанского сообщества по национальному признаку, на что, собственно, и рассчитывали в Москве. Там не сомневались в результатах голосования, полагая, что большинство народа за демократию и против «сепаратизма» республики. Однако экспертные оценки возможных результатов показали большую вероятность поддержки населением руководства республики. Татары были воодушевлены повышением статуса республики, а русские были крайне недовольны экономической политикой центра и не желали обострения отношений с татарами.
Москва также своими методами изучала настроения в республике, придя к неутешительным для себя выводам. Вслед за этим началась кампания против референдума. В республику завозились плакаты и листовки, осуждающие референдум. Центральная пресса начала массированное давление на мнение населения республики. Парламент страны призвал голосовать против суверенитета, предрекая неизбежные столкновения с «реками крови».
Центр начал трактовать проведение референдума как стремление Татарстана к полной независимости, хотя вопрос, на который надо было ответить гражданам, такого не предполагал. Он звучал следующим образом: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?». Речь шла о договорных отношениях, не более того, однако, казалось бы, демократическое правительство России отвергало самую демократичную форму волеизъявления народа — референдум. Верховный Совет республики был вынужден разъяснить смысл вопроса, подчеркивая, что речь не идет о выходе Татарстана из России.
У российской стороны вызывало раздражение положение о Татарстане как «субъекте международного права». Его посчитали стремлением к полной независимости, в то время как в международной практике это понятие применяют по отношению к субъектам федерации, более того, оно закреплено в конституциях ряда стран. Международная деятельность субъектов федераций и даже регионов унитарных государств происходит в рамках собственных полномочий, за что они несут самостоятельную ответственность. Развитые страны поощряют свои регионы к расширению международной деятельности, поскольку это содействует экономическому развитию.
Несмотря на массированную пропаганду Москвы, 21 марта 1992 года референдум состоялся в присутствии значительного количества российских и международных наблюдателей, при этом почти 62 процента голосующих положительно ответили на заданный вопрос. Если политическую ситуацию до референдума можно назвать как противостояние русских и татар по вопросу статуса республики, то после всенародного голосования, с результатами которого согласилось большинство населения, началась стабилизация политической обстановки. Результаты референдума легли в основу новой Конституции РТ, которая стала основным юридическим документом в переговорах с Москвой.
Центр был весьма обеспокоен отношениями со своими субъектами. В прессе муссировали вопрос возможного распада России вслед за СССР. Напряжение в отношениях с субъектами центр решил снять через подписание «Федеративного договора». Татарстан отказался ставить свою подпись, поскольку фактически имел больше полномочий, нежели предусматривал документ.
Продолжение следует
комментарии
Кстати, и в обкоме они себя зарекомендовали, мягко говоря, со спорной стороны.
В Москве в то время нео-марксисты оттеснили от власти коммунистов и поставили своим "вождём" бывшего 1-го секретаря Обкома КПСС марионетку Ельцина.
А в Казани у власти были действительно ещё коммунисты, хотя и нео-марксисты набирали силу.
После провала коммунистов удержать власть с помощью ГКЧП, нео-марксисты окончательно стали полновластными властителями в Москве и на большей территории РФ.
СССР создали марксисты Ленин и Троцкий, а разрушили СССР нео-марксисты.
И те и другие для захвата власти широко использовали разжигание зависти, злобы, ненависти в том числе и национализм.
Большинство жителей ТАССР проголосовало за повышение статуса Республики до Союзного.
Но наступили другие времена - нео-марксисты объявили "шоковую терапию", от которой погибли миллионы человек, а затем "наступил" "бандитский капитализм", "кровавые 90-е".
Руководство РТ объявило "мягкое вхождение в рынок", что спасло многие десятки тысяч человеческих жизней в РТ.
Коммунисты объявили, что марксистские планы Мировой марксистской (коммунистической) революции отменяются и взяли курс на мирное существование двух политических систем - социализма и капитализма.
В 1960- е - 1970-е годы коммунисты во главе с Обкомами КПСС развернули грандиозное промышленное строительство по всему СССР (только в Нижнекамске ТАССР каждый год запускалось по несколько новых заводов), строились целые новые города (Набережные Челны ТАССР), открывались новые месторождения полезных ископаемы (ТАССР, Западная Сибирь и др.) развивалась легкая промышленность и товары народного потребления, начали массово строить новое жильё для простых трудящихся, колхозникам стали выдавать паспорта и т.д. - благосостояние граждан СССР многократно выросло, они забыли, что такое голод и холод, наелись и оделись.
В 1980-е годы этот лучший для советских людей период развития СССР нео-марксисты назвали периодом "застоя" и отступлением от "ленинских норм управления партией и государством".
В 1980-х годах, воспользовавшись трудностями развития СССР (а они были - и объективные, и субъективные) - нео-марксисты решили взять реванш над коммунистами и объявили о начале "перестройки".
Так как кумиром в КПСС и в СССР был марксист-диктатор Ленин, а единственно правильно идеологией КПСС объявила марксизм-ленинизм, то нео-марксисты главным лозунгом "перестройки" объявили возврат к "ленинским нормам управления партией и государством" и построение "социализма с человеческим лицом".
Против коммунистов в Обкомах КПСС нео-марксисты развернули оголтелую пропаганду зависти, злобы и ненависти - обкомовских работников обвиняли в "привилегиях".
"Привилегии" заключались в "палке колбасы", банке кофе, банке консервов красной рыбы раз в месяц и покупке болгарских или венгерских джинсов и видеомагнитофона раз в год.
Спровоцированный нео-марксистами народ стал выходить на демонстрации.
Нео-марксисты спровоцировали "ленинские" выборы директоров заводов, НИИ, Институтов РАН и т.д. - к власти стали приходить популисты, поддерживаемые демагогами нео-марксистами.
Всячески подогревался и разжигался национализм под видом "ленинского" права наций на самоопределение.
И СССР вернулся в "ленинские времена" - наступил как и при марксисте-террористе, диктаторе Ленине хаос - промышленность, сельское-хозяйство, образование, наука, культура были разрушены, народ начал голодать, обувь и одежда стали огромным дефицитом.
Как и при диктаторе-марксисте Ленине провокаторы-нео-марксисты и их пособники стали объявлять об отделении республик от СССР.
Главную "скрипку играл" бывший секретарь Обкома КПСС, член Политбюро ЦК КПСС Ельцин - часто выступавший пьяным - "смычком" за него водили нео-марксисты.
Было объявлен референдум - сохранять или не сохранять СССР - абсолютное большинство народа во всех Республиках проголосовало за сохранении СССР.
Тогда в ход, как и учил марксист Ленин, был пущен лозунг шовинизма - многократно объявлялось, что завтра начнутся погромы евреев, татар, латышей и т.д.
Создавались псевдо-русские националистические организации и партии.
Народ был дезорганизован и обманут.
Из Республик Средней Азии началось бегство русских и татар - там начались межнациональные столкновения между казахами, узбеками, туркменами, таджиками и другими народами.
Аналогичная ситуация сложилась и на Кавказе и в Прибалтике.
Нео-марксисты торжествовали.
Коммунисты предприняли отчаянную попытку сохранить власть и сохранить СССР - создали в августе 1991 года КГЧП, но проиграли нео-марксистам, так как в отличие от коммунистов нео-марксисты широко использовали против своих противником как милицию и ВС СССР, так и созданные ими "боевые дружины" - как и учил их кумир, марксист-диктатор Ленин.
Татарский Обком КПСС занял выжидательную позицию.
И при появления победителя принял его сторону - разумная политика в то время.
Жирную "точку" в истории СССР поставил пьяный (по сообщениям СМИ) Ельцин подписав в начале декабря 1991 года "Беловежские соглашения", в которых говорилось о прекращении существования СССР и создании СНГ.
Против коммунистов начались репрессии, которыми руководили победившие нео-марксисты.
Через месяц после ликвидации СССР - нео-марксисты во главе с Ельциным объявили о "шоковой терапии" чтобы быстро построить "социализм с человеческим лицом", но получился обычный "бандитский капитализм" и "кровавые 90-е", унесшие многие миллионы человеческих жизней по всей РФ.
Надо отдать должное руководству РТ в это непростое время они смогли избежать кровавых столкновений как на экономической, так и на национальной почве и объявили о "мягком вхождении в рынок", что спасло многие десятки человеческих жизней в РТ.
В РТ вовремя платили пенсии, зарплаты бюджетника, большинство промышленных предприятий были сохранены.
Спасибо им за это и низкий поклон.
Считаю, что разумная политика руководства РТ помогла во многом спасти РФ от дальнейшего распада и Гражданской войны - и тем самым были сохранены многие миллионы человеческих жизней.
Но своеобразные ложки дегтя настораживают и заставляют относиться критически и ко всему остальному. Кроме ГКЧП, в последнем истории татар вообще суверенитет был практически затерт.
Тут наш академик пропустил самый весёлый момент о поддержке ГКЧП.Да и всё остальное описывает как будто с тех пор прошло лет 300 и уже нет ни кого в живых кто всё это помнит.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/190993-rafael-hakimov-velikaya-tatariya-raspad-sssr-putch-gkchp-referendum
Оно началось после референдума, когда татарские ниционалисты вдруг решили, что Татарстан только для татар.
Хакимов почему.то это старательно умалчивает.