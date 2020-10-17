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Рафаэль Хакимов: «В Москве руководство Татарстана считали окопавшейся партноменклатурой»

15:00, 17.10.2020 10 Сюжет: «Великая Татария» Рафаэля Хакимова

«Великая Татария» казанского историка. Часть 28-я

Рафаэль Хакимов: «В Москве руководство Татарстана считали окопавшейся партноменклатурой»

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Как возникла Великая Татария и чем она стала». В ней казанский ученый делится своей интерпретацией исторических событий в Евразии, заметное место в которых занимали татары и их предки. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

Подписанию Союзного договора помешали события 19—21 августа 1991 года, связанные с Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП). После провала выступления ГКЧП работа в Ново-Огарево продолжилась, но над новым проектом Союзного договора о создании уже конфедерации.

Точку в Новоогаревском процессе поставило подписание 8 декабря 1991 года главами трех союзных республик Беловежского соглашения, объявившего о прекращении существования СССР и создании Союза Независимых Государств (СНГ). 21 декабря в Алма-Ате к соглашению присоединились главы еще восьми союзных республик. 25 декабря 1991 года президент СССР ушел в отставку. СССР был распущен.

В связи с новой ситуацией депутаты Татарстана поставили вопрос о вхождении Татарстана в СНГ, посчитав новое образование чем-то вроде обновленного Союза. В принятой «Декларации о вхождении Республики Татарстан в Содружество независимых государств» провозглашалось: «Верховный Совет Республики Татарстан заявляет о вхождении Республики Татарстан в Содружество независимых государств на правах учредителя». Однако в последующем СНГ стал всего лишь формой мягкого «развода» бывших советских республик. Отношения Татарстана с центром перешли в плоскость российского правового поля.

Переговоры о заключении двустороннего «Договора» начались еще накануне ГКЧП, их итогом стал «Протокол», в котором «делегации согласились… ориентироваться на использование договорных форм регулирования отношений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики с Республикой Татарстан, учитывающих их приоритетные интересы без ущемления интересов других республик и Союза в целом». В этом «Протоколе» ключевым положением стало признание необходимости договорных отношений.

После ГКЧП российская сторона стремилась в принципе избежать каких-либо договорных отношений. Разговоры о демократии не распространялись на взаимоотношения центра с субъектами. В Москве считали руководство Татарстана окопавшейся партноменклатурой, отвергающей демократические реформы. От руководства Татарстана потребовали подтвердить свои полномочия на референдуме.

Проведение референдума грозило расколом татарстанского сообщества по национальному признаку, на что, собственно, и рассчитывали в Москве. Там не сомневались в результатах голосования, полагая, что большинство народа за демократию и против «сепаратизма» республики. Однако экспертные оценки возможных результатов показали большую вероятность поддержки населением руководства республики. Татары были воодушевлены повышением статуса республики, а русские были крайне недовольны экономической политикой центра и не желали обострения отношений с татарами.

Москва также своими методами изучала настроения в республике, придя к неутешительным для себя выводам. Вслед за этим началась кампания против референдума. В республику завозились плакаты и листовки, осуждающие референдум. Центральная пресса начала массированное давление на мнение населения республики. Парламент страны призвал голосовать против суверенитета, предрекая неизбежные столкновения с «реками крови».

Центр начал трактовать проведение референдума как стремление Татарстана к полной независимости, хотя вопрос, на который надо было ответить гражданам, такого не предполагал. Он звучал следующим образом: «Согласны ли Вы, что Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров?». Речь шла о договорных отношениях, не более того, однако, казалось бы, демократическое правительство России отвергало самую демократичную форму волеизъявления народа — референдум. Верховный Совет республики был вынужден разъяснить смысл вопроса, подчеркивая, что речь не идет о выходе Татарстана из России.

У российской стороны вызывало раздражение положение о Татарстане как «субъекте международного права». Его посчитали стремлением к полной независимости, в то время как в международной практике это понятие применяют по отношению к субъектам федерации, более того, оно закреплено в конституциях ряда стран. Международная деятельность субъектов федераций и даже регионов унитарных государств происходит в рамках собственных полномочий, за что они несут самостоятельную ответственность. Развитые страны поощряют свои регионы к расширению международной деятельности, поскольку это содействует экономическому развитию.

Несмотря на массированную пропаганду Москвы, 21 марта 1992 года референдум состоялся в присутствии значительного количества российских и международных наблюдателей, при этом почти 62 процента голосующих положительно ответили на заданный вопрос. Если политическую ситуацию до референдума можно назвать как противостояние русских и татар по вопросу статуса республики, то после всенародного голосования, с результатами которого согласилось большинство населения, началась стабилизация политической обстановки. Результаты референдума легли в основу новой Конституции РТ, которая стала основным юридическим документом в переговорах с Москвой.

Центр был весьма обеспокоен отношениями со своими субъектами. В прессе муссировали вопрос возможного распада России вслед за СССР. Напряжение в отношениях с субъектами центр решил снять через подписание «Федеративного договора». Татарстан отказался ставить свою подпись, поскольку фактически имел больше полномочий, нежели предусматривал документ.

Продолжение следует

Рафаэль Хакимов, использованы иллюстрации из книги «Как возникла Великая Татария и чем она стала»
ОбществоИсторияВласть Татарстан Хакимов Рафаэль Сибгатович

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 комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 15:11
    как-то похоже пишут сейчас армяне про свой Карабах... наверно те же люди из Москвы пугали Русь
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  • Анонимно 15:13
    А кто она, собственно, ещё? Так и есть, окопавшаяся партноменклатура: морозов, лихачев, небожители Боровых - все ключевые сотрудники Татарского обкома КПСС, вовремя, прямо в воздухе переобувшиеся.
    Кстати, и в обкоме они себя зарекомендовали, мягко говоря, со спорной стороны.
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  • Анонимно 15:56
    Очень интересные воспоминания
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  • Анонимно 16:20
    Рафаэль Хакимов: «В Москве руководство Татарстана считали окопавшейся партноменклатурой».

    В Москве в то время нео-марксисты оттеснили от власти коммунистов и поставили своим "вождём" бывшего 1-го секретаря Обкома КПСС марионетку Ельцина.

    А в Казани у власти были действительно ещё коммунисты, хотя и нео-марксисты набирали силу.

    После провала коммунистов удержать власть с помощью ГКЧП, нео-марксисты окончательно стали полновластными властителями в Москве и на большей территории РФ.

    СССР создали марксисты Ленин и Троцкий, а разрушили СССР нео-марксисты.
    И те и другие для захвата власти широко использовали разжигание зависти, злобы, ненависти в том числе и национализм.

    Большинство жителей ТАССР проголосовало за повышение статуса Республики до Союзного.
    Но наступили другие времена - нео-марксисты объявили "шоковую терапию", от которой погибли миллионы человек, а затем "наступил" "бандитский капитализм", "кровавые 90-е".

    Руководство РТ объявило "мягкое вхождение в рынок", что спасло многие десятки тысяч человеческих жизней в РТ.

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  • Анонимно 17:30
    Тут наш академик пропустил самый весёлый момент о поддержке ГКЧП.Да и всё остальное описывает как будто с тех пор прошло лет 300 и уже нет ни кого в живых кто всё это помнит.
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    Анонимно 19:20
    Внутрипартийная борьба в КПСС после смерти Сталина привела к тому, что марксисты потерпели поражение и власть в 1950-е годы перешла к коммунистам.

    Коммунисты объявили, что марксистские планы Мировой марксистской (коммунистической) революции отменяются и взяли курс на мирное существование двух политических систем - социализма и капитализма.

    В 1960- е - 1970-е годы коммунисты во главе с Обкомами КПСС развернули грандиозное промышленное строительство по всему СССР (только в Нижнекамске ТАССР каждый год запускалось по несколько новых заводов), строились целые новые города (Набережные Челны ТАССР), открывались новые месторождения полезных ископаемы (ТАССР, Западная Сибирь и др.) развивалась легкая промышленность и товары народного потребления, начали массово строить новое жильё для простых трудящихся, колхозникам стали выдавать паспорта и т.д. - благосостояние граждан СССР многократно выросло, они забыли, что такое голод и холод, наелись и оделись.

    В 1980-е годы этот лучший для советских людей период развития СССР нео-марксисты назвали периодом "застоя" и отступлением от "ленинских норм управления партией и государством".

    В 1980-х годах, воспользовавшись трудностями развития СССР (а они были - и объективные, и субъективные) - нео-марксисты решили взять реванш над коммунистами и объявили о начале "перестройки".

    Так как кумиром в КПСС и в СССР был марксист-диктатор Ленин, а единственно правильно идеологией КПСС объявила марксизм-ленинизм, то нео-марксисты главным лозунгом "перестройки" объявили возврат к "ленинским нормам управления партией и государством" и построение "социализма с человеческим лицом".
    Против коммунистов в Обкомах КПСС нео-марксисты развернули оголтелую пропаганду зависти, злобы и ненависти - обкомовских работников обвиняли в "привилегиях".
    "Привилегии" заключались в "палке колбасы", банке кофе, банке консервов красной рыбы раз в месяц и покупке болгарских или венгерских джинсов и видеомагнитофона раз в год.
    Спровоцированный нео-марксистами народ стал выходить на демонстрации.
    Нео-марксисты спровоцировали "ленинские" выборы директоров заводов, НИИ, Институтов РАН и т.д. - к власти стали приходить популисты, поддерживаемые демагогами нео-марксистами.
    Всячески подогревался и разжигался национализм под видом "ленинского" права наций на самоопределение.

    И СССР вернулся в "ленинские времена" - наступил как и при марксисте-террористе, диктаторе Ленине хаос - промышленность, сельское-хозяйство, образование, наука, культура были разрушены, народ начал голодать, обувь и одежда стали огромным дефицитом.
    Как и при диктаторе-марксисте Ленине провокаторы-нео-марксисты и их пособники стали объявлять об отделении республик от СССР.
    Главную "скрипку играл" бывший секретарь Обкома КПСС, член Политбюро ЦК КПСС Ельцин - часто выступавший пьяным - "смычком" за него водили нео-марксисты.

    Было объявлен референдум - сохранять или не сохранять СССР - абсолютное большинство народа во всех Республиках проголосовало за сохранении СССР.
    Тогда в ход, как и учил марксист Ленин, был пущен лозунг шовинизма - многократно объявлялось, что завтра начнутся погромы евреев, татар, латышей и т.д.
    Создавались псевдо-русские националистические организации и партии.
    Народ был дезорганизован и обманут.
    Из Республик Средней Азии началось бегство русских и татар - там начались межнациональные столкновения между казахами, узбеками, туркменами, таджиками и другими народами.
    Аналогичная ситуация сложилась и на Кавказе и в Прибалтике.
    Нео-марксисты торжествовали.

    Коммунисты предприняли отчаянную попытку сохранить власть и сохранить СССР - создали в августе 1991 года КГЧП, но проиграли нео-марксистам, так как в отличие от коммунистов нео-марксисты широко использовали против своих противником как милицию и ВС СССР, так и созданные ими "боевые дружины" - как и учил их кумир, марксист-диктатор Ленин.
    Татарский Обком КПСС занял выжидательную позицию.
    И при появления победителя принял его сторону - разумная политика в то время.

    Жирную "точку" в истории СССР поставил пьяный (по сообщениям СМИ) Ельцин подписав в начале декабря 1991 года "Беловежские соглашения", в которых говорилось о прекращении существования СССР и создании СНГ.

    Против коммунистов начались репрессии, которыми руководили победившие нео-марксисты.

    Через месяц после ликвидации СССР - нео-марксисты во главе с Ельциным объявили о "шоковой терапии" чтобы быстро построить "социализм с человеческим лицом", но получился обычный "бандитский капитализм" и "кровавые 90-е", унесшие многие миллионы человеческих жизней по всей РФ.

    Надо отдать должное руководству РТ в это непростое время они смогли избежать кровавых столкновений как на экономической, так и на национальной почве и объявили о "мягком вхождении в рынок", что спасло многие десятки человеческих жизней в РТ.
    В РТ вовремя платили пенсии, зарплаты бюджетника, большинство промышленных предприятий были сохранены.
    Спасибо им за это и низкий поклон.
    Считаю, что разумная политика руководства РТ помогла во многом спасти РФ от дальнейшего распада и Гражданской войны - и тем самым были сохранены многие миллионы человеческих жизней.
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  • Анонимно 17:56
    Шаймиев молодец
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    Анонимно 18:48
    Конечно молодец. Всем бы так друзей и детей в люди вывести
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  • Анонимно 19:20
    Очень интересные публикации Р.С. Хакимова.
    Но своеобразные ложки дегтя настораживают и заставляют относиться критически и ко всему остальному. Кроме ГКЧП, в последнем истории татар вообще суверенитет был практически затерт.



    Тут наш академик пропустил самый весёлый момент о поддержке ГКЧП.Да и всё остальное описывает как будто с тех пор прошло лет 300 и уже нет ни кого в живых кто всё это помнит.
    Источник : https://realnoevremya.ru/articles/190993-rafael-hakimov-velikaya-tatariya-raspad-sssr-putch-gkchp-referendum
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  • Анонимно 20:14
    До референдума никакого противостояния русских и татар в республике не было.
    Оно началось после референдума, когда татарские ниционалисты вдруг решили, что Татарстан только для татар.
    Хакимов почему.то это старательно умалчивает.
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