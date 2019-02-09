Рафаэль Хакимов: «Ислам активно проникал в тюркскую среду в силу экономических и политических выгод»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 23-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Караханидское государство (Х—ХI века)

После разгрома Уйгурского каганата в 840 году родоначальник Караханидской династии и прежний ябгу карлуков Бильге Кюль Кадыр-каган заявил о своих правах на верховную власть нового государства. Термин «караханиды» не имеет однозначного толкования. Возможно, он произошел от титула «карахакан», то есть «главный», «верховный» каган.

Власть в Караханидском государстве была поделена между двумя племенными союзами — чигилей и ягма, составившими основу восточной и западной части со своими каганами во главе. Верховным считался восточный каган из чигилей Арслан Кара-хакан, имевший ставку в Кашгаре и Баласагуне. Западный, младший каган из ягма, носил титул Богра Кара-каган и имел ставку в Таразе, а позднее — в Самарканде.

В 893 году с успешного похода саманидского эмира Исмаила ибн Ахмада на Тараз начались длительные и жестокие войны между Караханидами и Саманидами за власть над Средней Азией. Войны длились более века и завершились полным крахом Саманидов и распространением власти их противников до Амударьи. На территории Средней Азии возникло множество Караханидских владений, зависимость которых от каганов в Баласагуне была минимальной, а отношения друг с другом — далеки от дружественных.

В 960 году караханиды вместе со своими подданными, числом около двухсот тысяч «шатров», приняли ислам. Это не было следствием миссионерской деятельности, ислам активно проникал в тюркскую среду в силу тех экономических и политических выгод, которые проистекали из этого обращения. Благодаря исламу тюрки оказались втянутыми в новую систему экономических и социальных отношений, стали частью давно сложившейся хозяйственно-культурной жизни оседлой цивилизации Средней и Передней Азии.

К этому времени держава Саманидов пришла в полное расстройство, а к югу от Амударьи соперничали различные военачальники. Этими неурядицами и воспользовался караханид Бугра-хан Харун, заняв в 990 году Испиджаб — пограничную область на северо-востоке Саманидской державы. В 992 году караханиды захватили Мавераннахр, а затем Бухару. С 992 года Ферганская долина окончательно стала территорией караханидов. Впоследствии все государство Саманидов перешло под их власть.

История ханства уже с первых десятилетий его существования была насыщена междоусобной борьбой, что было на руку агрессивным соседям. Нашествие кара-китаев (киданей) и создание ими своего государства в Семиречье (1130—1210 годы) надолго превратило часть Караханидских владетелей в вассалов киданей. Впрочем, они ограничились лишь верховным сюзеренитетом и взиманием налогов, не затрагивая ни устроения, ни религии, ни культуры своих подданных. Тем не менее кара-китайское владычество стало началом политической гибели Караханидов.

В 1210 году в борьбе с найманами пресеклась восточнокараханидская династия. В 1212 году в Самарканде хорезмшахом Мухаммадом был казнен последний представитель западнокараханидской династии. А вскоре исчезла и ферганская ветвь Караханидов.

Карлукское ханство (960—1222 годы)

Карлукское ханство было вассалом Караханидов до 1130 года, затем с 1130 до 1200 годов — вассалом каракитаев. С 1200 года — самостоятельное государство. Занимало территорию северной части Семиречья со столицей в Койлык.

В конце XII века в ханстве началась междоусобица. Правитель Алмалыка Бузар провозгласил себя карлукским ханом и объявил войну карлукскому хану Арслану, но все осталось по-прежнему. Оба карлукских хана объединились против каракитаев и в результате стали самостоятельными правителями.

Когда с востока пришли татаро-монголы, карлукские ханы Арслан хан и Бузар хан объявили себя их вассалами. Карлуки с татаро-монголами участвовали в походах на каракитаев и Хорезмскую империю. Когда Чингизхан поделил империю на улусы, Койлыкское владение Карлукского ханства перешло в Улус Джучи, а Алмалыкское владение — в Улус Чагатая.

Кимакский каганат (конец IX—XI века)

Кимаки как одно из телеских племен в начале VII века обитало в Северо-западной Монголии, по соседству с огузами, тюргешами и карлуками. К середине VII века кимаки откочевали в районы севернее Алтайских гор и в Прииртышье. Обособление этого племени происходит после падения Западнотюркского каганата в 656 году.

Булат Кумеков пишет: «На руинах Западнотюркского каганата кочевые и полукочевые тюркоязычные племена на территории современного Казахстана образовали три могущественных государства: в Семиречье — Карлукское этносоциальное объединение, на среднем и нижнем течении Сырдарьи и в Приаральских степях — Огузскую державу, а в Северном, Восточном и Центральном Казахстане — Кимакский каганат».

В кимакское государство вошло семь племен: ишк, ланиказ, аджлад, aйpyм, баяндур, татар, кыпчак. Территория охватывала современный восточный и центральный Казахстан.

Абу Са'ид Гардизи пишет о происхождении кимаков следующее: «Начальник татар умер и оставил двоих сыновей; старший сын овладел царством, младший стал завидовать брату; имя младшего было Шад. Он сделал покушение на жизнь старшего брата, но неудачно; боясь за себя, он, взяв с собой рабыню-любовницу, убежал от брата и прибыл в такое место, где была большая река, много деревьев и обилие дичи; там он поставил шатер и расположился… После этого к ним пришли 7 человек из родственников-татар: Ими, Имек, Татар, Баяндер, Кипчак, Ланиказ (?) и Аджлад (?)… Другие люди, услышав эту весть, тоже стали приходить [сюда]; собралось 700 человек. Долгое время они оставались на службе у Шада; потом, когда они размножились, они рассеялись по горам и образовали семь племен, по имени названных семи человек».

Из этого сообщения Гардизи может сложиться впечатление, что татары, как и кыпчаки, относятся к кимакским племенам, но здесь нужно иметь в виду принцип сохранения «материнского» этнонима у старшей ветви рода, в то время как остальные ветви получают свое собственное имя. Опираясь на свидетельство Гардизи, мы можем лишь утверждать о политическом доминировании кимаков среди близкородственных тюрко-татарских племен именно в этот период и на данной конкретной территории.

Каганат непрерывно расширял свою территорию за счет соседей. В IX веке кимаки захватили часть земель «девяти огузов», а в X веке — город Жамлекес в Восточном Туркестане. Кимаки совершали набеги и на енисейских кыргызов. С присырдарьинскими огузами они находились то в дружественных отношениях, то вторгались в их земли.

Кимаки знали письменность, о чем сообщает арабский путешественник Абу Дулафа (X век): «У них растет тростник, которым они пишут». Об этом же говорят бронзовые зеркала с древнетюркскими надписями, относящиеся к IX—X векам. В X веке среди кимакской знати начал распространяться ислам. Каган принял мусульманское имя Хакан аль-Кимаки. Некоторых знатных людей стали хоронить по исламским обрядам.

Основной причиной миграции ученые считают образование в Северном Китае в 916 году государства Ляо, основанного кочевыми киданями. Фото wikipedia.org



Со второй половины X века на кимакские земли часто стали нападать караханиды. Они с военными рейдами доходили до Иртыша. Такие походы повторялись и в XI веке. Кимакский каганат постепенно пришел в упадок. Внутри страны шла постоянная междоусобная борьба с кыпчакскими племенами, но главная угроза исходила от тюркоязычных кочевых племен, двинувшихся на Запад и нанесших на своем пути значительный удар по каганату. Основной причиной миграции ученые считают образование в Северном Китае в 916 году государства Ляо, основанного кочевыми киданями. Расширение земель этой державы на запад привело к передвижению кочевых племен.

По сведениям арабского ученого ал-Марвази (XII век): «Среди них (тюрок) есть группа людей, которые называются кун, они прибыли из земли Китай, боясь китайского хакана. Они — христиане несторианского толка. Свои округа они покинули из-за тесноты пастбищ. Из их (числа) Икинджи Ибн Кочкар Хорезмшах. Их (кунов) преследовал народ, который называется каи. Они многочисленнее и сильнее их. Они прогнали их с тех пастбищ. Тогда куны переселились на землю шары, а шары переселялись на землю туркмен. Туркмены переселились на восточные земли огузов, а огузы переселились на земли печенегов, поблизости от Армянского моря».

Под Армянским морем имеется в виду Черное море. Следовательно, племена каи и кун, потеснив группировки кимако-кыпчакских племен в Северо-Восточном Семиречье и Прииртышье, нанесли удар Кимакскому государству.

«После захвата огузских земель кыпчакские ханы значительно усилились и сделались первенствующими по силе и мощи на основной территории прежнего расселения кимако-кыпчакских и куманских племен, кимаки же в ходе этих событий не только потеряли политическую гегемонию, но и оказались в зависимости от кыпчаков. Одна часть кимаков удержалась на Иртыше, вторая оказалась в области Туркестана и Средней Азии, а третья группировка в составе кыпчакских племен двинулась на запад, в восточноевропейские степи», — заключает Б. Кумеков.

Преемником Кимакского каганата стало государство под названием «Дешт-и-Кипчак» во главе с кыпчаками.

Продолжение следует