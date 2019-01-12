Рафаэль Хакимов: «Большинство современных татар Румынии — это потомки переселившихся крымских татар»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 19

Фото: wikipedia.org (Реконструированные ворота и часть крепостной стены крепости Калиакра)

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается новый фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Добруджанский деспотат (1325—1387 годы)

В древности Добруджа была известна как Малая Скифия, где царствовал знаменитый вождь Атей. Впоследствии эта территория неоднократно появляется в исторических анналах. Ее роль во многом связана с географическим положением в устье Дуная. С древнейших времен ее населяли не столько славяне, сколько тюрко-татары.

Добруджа в 680 году досталась Болгарскому царству в результате войны с Византийской империей. В X веке Болгария, несмотря на ожесточенную борьбу, попала под византийское владычество на 167 лет. Тем не менее Добруджа была освобождена от византийской власти благодаря восстанию братьев Ивана, Петра и Калояна.

Во время Второго Болгарского царства на территории Добруджи жили узы (огузы), половцы, болгары, печенеги, татары и другие тюркоязычные народы, а также русы, греки, итальянцы. В Добрудже всегда было сильно влияние татар.

Северо-восточная часть Болгарии в 1325 году вышла из-под контроля центральной власти и стала самостоятельным княжеством узов со столицей в Карвуне (ныне Балчик) во главе с князем Балыком. Это государственное образование получило название Добруджанский деспотат и занимало территорию вдоль побережья от Балканских гор до дельты Дуная. Сын Балыка по имени Добротица пользовался титулом «деспот», добился полной независимости княжества и перенес свою столицу в Калиакру.

Северо-восточная часть Болгарии в 1325 году вышла из-под контроля центральной власти и стала самостоятельным княжеством узов. Илл. wikipedia.org



Добротица создал военный флот из 14 галер, с помощью которого вел военные операции против Генуэзского княжества, нападал на византийские корабли. При этом с Венецианской республикой поддерживал союзнические отношения.

После смерти Добротицы (1386 год) на престол взошел его сын Иванко, ставший вассалом правителя Османской Империи султана Мурада I, осадившего новую столицу Добруджи Варну. История Добруджанского деспотата на этом заканчивается.

В конце XIX века после освобождения балканских народов от Османской империи, болгарский и румынский народы восстановили свою государственность, разделив между собой Добруджу.

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Татары появились на территории сегодняшней Болгарии и Румынии в XIII веке во времена татаро-монгольского нашествия, хотя различные тюркские племена (гунны, половцы, печенеги) проникали на территорию будущих Дунайских государств с V века и на всем протяжении Средневековья. Территория Болгарии в золотоордынские времена была под властью Ногая и его сына Чеке, которые даже чеканил монеты в городе Исакчы (по-татарски Сакчы). Поэтому компонент ногайских татар имеет в Добрудже глубокие корни.

Большинство современных татар Румынии — это потомки крымских татар, переселившихся из занятых в XVIII веке Российской империей территорий Крыма и Северного Причерноморья. Другая часть — это буджацкие татары Южной Бессарабии и Буджака. Практически все они проживают на востоке Румынии — в области Добруджа. Степная и малонаселенная причерноморская область Добруджа издавна привлекала кочевые племена тюрко-татар. В европейских документах XVI—XVIII веков и Буджак, и Добруджа назывались Тартариа, Татарская земля, Татарская равнина.

Румынские войска пересекают Дунай и вступают в Северную Добруджу. Литография 1878 года. Илл. wikipedia.org

Накануне русско-турецкой войны 1877—1878 годов число татар на территории будущей румынской Добруджи (ныне Северная Добруджа) составляло не менее 150 тыс. человек. Рядом с ними проживало не менее 50 тыс. турок. Многие из них были мухаджирами, переселившимися из-за Дуная после аннексии Буджака и Бессарабии Российской империей в 1812 году. По завершении войны около 100 тысяч мусульман покинуло Румынию, переселившись в османскую Анатолию. Со временем татарские общности консолидировались в единую группу, проживавшую бок о бок с румынскими турками. К ним также примкнула часть черкес с Северного Кавказа. Вместе эти группы составили основу мусульманской общины Румынии.

Перепись 1880 года в Румынии выявила в Добрудже 29 476 татар (21%) и 18 624 турок (13%). Всего мусульмане составляли 34% населения региона. Самих румын в Добрудже тогда было всего 43 671 человек (31% населения). До их переселения в Добружду в конце XVIII—XIX веках уже существовали поселения ногайцев. Большинство румынских татар по переписи 2002 года живет в исторической области Северная Добруджа, где они составляют 2,5% населения района. Всего татар в Румынии, по официальным данным, 23 935 человек.

Продолжение следует