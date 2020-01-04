Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 5-я

Одно из ключевых событий этого десятилетия — выборы президента в нашей республике. Еще одно знаковое событие для Академии наук РТ — то, что мы перевели семитомную «Историю татар» на английский язык и презентовали ее в Оксфорде. Для нас это событие, и интерес к этому есть и в Европе. По сути, на английском языке история татар была представлена впервые. Это было важно не только для нашего института истории, но и для республики в целом.

Вызовы — прежде всего это экономические проблемы. По сути, они становятся политическими. Россия должна с этим справиться. Если не начнется рост экономики, то это грозит распадом страны. Конечно, это и вопрос, кто будет следующим президентом.