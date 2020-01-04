Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 5-я
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Рафаэль Хакимов директор Института истории имени Ш. Марджани, вице-президент Академии наук РТ
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Одно из ключевых событий этого десятилетия — выборы президента в нашей республике. Еще одно знаковое событие для Академии наук РТ — то, что мы перевели семитомную «Историю татар» на английский язык и презентовали ее в Оксфорде. Для нас это событие, и интерес к этому есть и в Европе. По сути, на английском языке история татар была представлена впервые. Это было важно не только для нашего института истории, но и для республики в целом.
Вызовы — прежде всего это экономические проблемы. По сути, они становятся политическими. Россия должна с этим справиться. Если не начнется рост экономики, то это грозит распадом страны. Конечно, это и вопрос, кто будет следующим президентом.
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Максим Шевченко политик, журналист и общественный деятель
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Для России ключевыми были события 2014 года и украинская война, которая переломила ход истории десятилетия и стала тяжелейшим по своим последствиям, еще далеко не завершившимся явлением.
Что касается личной жизни, то это смерть Гейдара Джемаля и Орхана Джемаля — моих близких друзей, собеседников, прекрасных философов, поэтов, отца и сына, которая для меня лично стала очень тяжелым переломным событием в этом десятилетии.
Мы или построим социальное современное государство, или окончательно превратимся в колониальное государство третьего мира, в котором крупный капитал через силовые структуры и власть будет на периферии Европы, но за гранью Европы. Как говорится, формировать из России эффективный сырьевой придаток для современного передового человечества. И мы отстанем окончательно от передовой части человечества — от Запада, от Китая. Либо мы совершим социальную научно-техническую революцию. Я не верю, что в России научно-техническая революция возможна без социальных преобразований. И тогда мы нагоним то, что бездарно растратили за эти 30 лет. Это главный вызов.
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Зиля Валеева директор государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль»
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Я бы назвала это десятилетием прорыва Татарстана к большему узнаванию. Потому что те большие события, которые проходили в нашей республике — это и спортивные мероприятия, и саммиты авторитетных международных организаций в сфере культуры и бизнеса — они не только разнообразили нашу жизнь, но и послужили серьезным продвижением республики на международной арене. Потому что уже сегодня к нам едут туристы из разных стран и регионов России. Все приезжают в нашу республику, уже имея представление о ней.
Мне кажется, что вызовы не надо преувеличивать, хотя и нельзя отрицать того, что они есть. Но это ни в коем случае не повод для паники! Конечно, хотелось бы более благоприятной международной обстановки, потому что люди, которые созидают, хотят жить в мире. Большинство людей мечтают о том, чтобы такие возможности сохранялись. Мы живем на одной планете и нам необходимо взаимопонимание.
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Вячеслав Долгополов совладелец «БИМ-радио»
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Яркое событие — Крым вошел в состав России. Это изменило вектор движения у страны. Мы даже не понимаем, что из этого получится, живем в эпоху создания нового государства. В политическом плане будущие события предсказать сложнее.
С точки зрения экономики я вижу, что фондовые индексы в России достигнут максимума, поскольку возникла изоляция местного капитала и ему придется работать в своей стране. Тогда у нас сформируется фондовый рынок. Уже сейчас увеличилось количество игроков на бирже. Есть те, кто покупает акции на мелкие суммы. Для меня это фундаментальный сдвиг.
Наши люди привыкли хранить деньги или в валюте, или на депозите, или в недвижимости. Покупать акции было страшно. Поэтому и произошел кризис 2008 года, когда иностранные инвесторы ушли и рынок рухнул. Если количество российских инвесторов увеличится, то фондовый рынок будет стабильным, и экономика будет расти.
Для Казани за 10 лет многое изменилось. Одно время я уехал жить за город, потому что в столице строились дороги, дома. Но сейчас в Казани жить стало удобно. Понятно, что все относительно, но мы уже видим хорошие изменения.
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Шамиль Агеев председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ
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Самые знаковые события десятилетия — запуск ТАНЕКО и «Аммония», а также сохранение на плаву нашего КАМАЗа.
В будущем перед страной вызов станет такой: непрофессионализм тех кадров, который могут прийти к руководству страны. Особенно в хозяйственном блоке. Не видно промышленников. Необходимо повышать уровень хозяйственной компетентности и делать ставку именно на производственную молодежь.
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Валерий Разумов генеральный директор ООО «Агава»
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Самым запоминающимся и важным для меня за минувшее десятилетие стало открытие магазина нового формата. Это не гипермаркет, которые у нас до этого были, а садово-строительный центр в Лаишевском районе. Это «Биосфера». Если этот формат покажет себя с положительной стороны и будет приносить ту прибыль, которую мы планируем, мы станем его развивать.
Что касается жизни страны… Я не слежу за политикой. От того, что мы будем следить и переживать, мало что изменится, так что лучше не заниматься этой ерундой. Мы вкладываем в бизнес, боремся за экологию — это достаточно.
Очень тяжело что-то загадывать на десятилетие вперед. Надо загадывать на краткосрочную, максимум на среднесрочную перспективу. Мы совсем недавно вошли в десятку сильнейших компаний DIY, значит, не стоим на месте. Надеемся приблизиться к пятерке сильнейших. Это — наша цель не на один год!
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Станислав Пыршев заместитель генерального директора ООО «Камский бекон»
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Думаю, главным вызовом уходящего десятилетия для России стала международная изоляция и связанный с этим политический и экономический кризис.
Что касается вызовов будущего — не могу прогнозировать. Все будет зависеть от того, какая сложится политическая обстановка.
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