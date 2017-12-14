Рафаэль Хакимов: «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии»

Директор Института истории им. Ш. Марджани отреагировал на призыв украинских чиновников раздробить Россию и раскритиковал данные социологов о татарском языке

Фото: Максим Платонов

На днях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины некто Георгий Тука призвал «раздробить Россию на части». Такое заявление киевского чиновника вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова. Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», поддержал чеченского лидера. Также наш колумнист подвергает сомнению выводы исследователей, обозначенные в Казани во время заседания Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам КФУ.

«Не могу не согласиться»

Услышал слова Рамзана Кадырова о намерениях Петра Порошенко раздробить Россию и порадовался его ответу. Многоуважаемый Рамзан Кадыров попал не в бровь, а в глаз: «Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся ее ослабления и распада». Прошли времена политкорректности. Мы, воспитанные в университетах, ищем компромисса, а наступили другие времена. Обо всем надо говорить, как есть.

Мне сразу вспомнились многочисленные интервью и знаменитая книга Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», где он предсказывал раскол нашей страны. Конечно, Запад волнует контроль над оружием, а не нефть и газ, чья потребность будет уменьшаться по мере развития новых чистых технологий. Не только потребление энергии резко уменьшается, но и использование возобновляемых источников, новые модели электромобилей делают углеводородное сырье неперспективным. Так что домыслы о жажде Запада завладеть нашим сырьем — из области фантазий, которые разжигают местные журналисты.

«Лакомый кусок – «Башнефть» – создал такую грызню в верхах, что разные башни Московского Кремля говорят на разных языках, не русском и татарском, а матерном». Фото Олега Яровикова (bashinform.ru)

Именно российские олигархи не могут насытиться, они уже все захватили, остались «Татнефть» и «ТАИФ». Правда, с «Башнефтью» они немного поперхнулись. Грызня гигантов дошла до безобразия. Один из самых лояльных В.В. Путину гигантов — АФК «Систему» — сливают в унитаз. Улюкаева судят за корзинку колбасы. Лакомый кусок — «Башнефть» — создал такую грызню в верхах, что разные башни Московского Кремля говорят на разных языках, не русском и татарском, а матерном.

«Россия вышла из недр Золотой Орды»

Запад мало интересуют наши нефтяные запасы, их волнует контроль над ядерным и обычным оружием, которого в России хоть пруд пруди. Бжезинский предсказывал раскол России на четыре части, видимо, по военным округам. Но этого не произойдет, не потому что Москва стоит на страже единства, целостности, нерушимости и патриотизма. Она давно не стоит, а лежит. Есть еще народы, не нацменьшинства, а полноценные развитые народы, включая татарский и чеченский. Это не дойные коровы, и не материал для вновь изобретенной «российской нации», а нации с чувством собственного достоинства.

Москва как раз и спровоцировала распад России. Именно президенты трех славянских республик стояли у истоков роспуска Союза ССР. Я помню, как Нурсултан Абишевич Назарбаев возмущался, почему не спросили у тюркских союзных республик? Тюрки всегда были за единство страны, ибо они в свое время создавали Золотую Орду вместе с русскими князьями, по крайней мере, с Александром Невским. Россия вышла из недр Золотой Орды. Князь Н.С. Трубецкой, у которого нет татарских корней, его не в чем подозревать, весьма категорично заявлял, что «Московское государство возникло благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще «собирания Русской земли», стали собирать земли западного улуса Великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. «Свержение татарского ига» свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати».

«Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии. Вспомните, кто стоит у истоков русской литературы? Мурза Гавриил Державин из рода Нарбековых, он же учредил Министерство юстиции». Фото wikipedia.org (Портрет кисти В.Л. Боровиковского)



Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии. Вспомните, кто стоит у истоков русской литературы? Мурза Гавриил Державин из рода Нарбековых, он же учредил Министерство юстиции. Кто стоял у истоков русской историографии? Карамзин. Кто был самым знаменитым министром просвещения? Сергей Уваров, предложивший русскую национальную идею «Православие. Самодержавие. Народность». Почему Михаил Романов в годы Смуты скрывался в Ипатьевском монастыре — родовом гнезде Годуновых, выходцев из Орды? Даже самый гнусный из гнуснейших Иван Грозный — потомок Мамая, чем нельзя гордиться. И т. д., и т. п. Россия настолько же татарская, насколько и русская. Россия без татар никогда бы не возникла.

«Не поверю, что только 7% татар волнует проблема татарского языка»

Хватит повторять, что только русские — государствообразующий народ. Мы — татары — в ответе за эту страну, а не разные Порошенко. Мы говорим на языке Тургенева из славного татарского рода Тургаевых. Не Артеменко, а мы сами будем определять, как нам говорить на государственном языке Золотой Орды — татарском — в те годы международном языке, и как нам учить русский язык. Я сам был государственным советником 17 лет. Мне не нужны советы Артеменко, пусть она учит малоросса Порошенко русскому языку.

Сегодня в Татарстане невесть откуда объявились Гавриленко, Артеменко, Минченко, которые учат нас уму разуму. Подсчитали, сколько татар хочет говорить на татарском и сколько на русском, уже точно знают сколько голосов татары отдадут Путину, Собчак, Жириновскому и Зюганову. Перефразируя крылатое выражение, можно им ответить: «Существует три вида лжи: наглая ложь, социологические опросы и статистика». Никогда не поверю, что только 7% татар волнует проблема татарского языка, как утверждает ВЦИОМ. Эта проблема волнует 100% татар, даже тех, кто не говорит на татарском, ибо это проблема национального достоинства. В команде малороссов не хватает только Петра Порошенко. Чему они нас могут научить? Майдану? Извините, у татар слово майдан — это поле для проведения Сабантуя. Использовать татар в этой игре не получится.