Рафаэль Хакимов: «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии»
Директор Института истории им. Ш. Марджани отреагировал на призыв украинских чиновников раздробить Россию и раскритиковал данные социологов о татарском языке
На днях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины некто Георгий Тука призвал «раздробить Россию на части». Такое заявление киевского чиновника вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова. Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», поддержал чеченского лидера. Также наш колумнист подвергает сомнению выводы исследователей, обозначенные в Казани во время заседания Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам КФУ.
«Не могу не согласиться»
Услышал слова Рамзана Кадырова о намерениях Петра Порошенко раздробить Россию и порадовался его ответу. Многоуважаемый Рамзан Кадыров попал не в бровь, а в глаз: «Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся ее ослабления и распада». Прошли времена политкорректности. Мы, воспитанные в университетах, ищем компромисса, а наступили другие времена. Обо всем надо говорить, как есть.
Мне сразу вспомнились многочисленные интервью и знаменитая книга Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», где он предсказывал раскол нашей страны. Конечно, Запад волнует контроль над оружием, а не нефть и газ, чья потребность будет уменьшаться по мере развития новых чистых технологий. Не только потребление энергии резко уменьшается, но и использование возобновляемых источников, новые модели электромобилей делают углеводородное сырье неперспективным. Так что домыслы о жажде Запада завладеть нашим сырьем — из области фантазий, которые разжигают местные журналисты.
«Лакомый кусок – «Башнефть» – создал такую грызню в верхах, что разные башни Московского Кремля говорят на разных языках, не русском и татарском, а матерном». Фото Олега Яровикова (bashinform.ru)
Именно российские олигархи не могут насытиться, они уже все захватили, остались «Татнефть» и «ТАИФ». Правда, с «Башнефтью» они немного поперхнулись. Грызня гигантов дошла до безобразия. Один из самых лояльных В.В. Путину гигантов — АФК «Систему» — сливают в унитаз. Улюкаева судят за корзинку колбасы. Лакомый кусок — «Башнефть» — создал такую грызню в верхах, что разные башни Московского Кремля говорят на разных языках, не русском и татарском, а матерном.
«Россия вышла из недр Золотой Орды»
Запад мало интересуют наши нефтяные запасы, их волнует контроль над ядерным и обычным оружием, которого в России хоть пруд пруди. Бжезинский предсказывал раскол России на четыре части, видимо, по военным округам. Но этого не произойдет, не потому что Москва стоит на страже единства, целостности, нерушимости и патриотизма. Она давно не стоит, а лежит. Есть еще народы, не нацменьшинства, а полноценные развитые народы, включая татарский и чеченский. Это не дойные коровы, и не материал для вновь изобретенной «российской нации», а нации с чувством собственного достоинства.
Москва как раз и спровоцировала распад России. Именно президенты трех славянских республик стояли у истоков роспуска Союза ССР. Я помню, как Нурсултан Абишевич Назарбаев возмущался, почему не спросили у тюркских союзных республик? Тюрки всегда были за единство страны, ибо они в свое время создавали Золотую Орду вместе с русскими князьями, по крайней мере, с Александром Невским. Россия вышла из недр Золотой Орды. Князь Н.С. Трубецкой, у которого нет татарских корней, его не в чем подозревать, весьма категорично заявлял, что «Московское государство возникло благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще «собирания Русской земли», стали собирать земли западного улуса Великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. «Свержение татарского ига» свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати».
«Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии. Вспомните, кто стоит у истоков русской литературы? Мурза Гавриил Державин из рода Нарбековых, он же учредил Министерство юстиции». Фото wikipedia.org (Портрет кисти В.Л. Боровиковского)
Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии. Вспомните, кто стоит у истоков русской литературы? Мурза Гавриил Державин из рода Нарбековых, он же учредил Министерство юстиции. Кто стоял у истоков русской историографии? Карамзин. Кто был самым знаменитым министром просвещения? Сергей Уваров, предложивший русскую национальную идею «Православие. Самодержавие. Народность». Почему Михаил Романов в годы Смуты скрывался в Ипатьевском монастыре — родовом гнезде Годуновых, выходцев из Орды? Даже самый гнусный из гнуснейших Иван Грозный — потомок Мамая, чем нельзя гордиться. И т. д., и т. п. Россия настолько же татарская, насколько и русская. Россия без татар никогда бы не возникла.
«Не поверю, что только 7% татар волнует проблема татарского языка»
Хватит повторять, что только русские — государствообразующий народ. Мы — татары — в ответе за эту страну, а не разные Порошенко. Мы говорим на языке Тургенева из славного татарского рода Тургаевых. Не Артеменко, а мы сами будем определять, как нам говорить на государственном языке Золотой Орды — татарском — в те годы международном языке, и как нам учить русский язык. Я сам был государственным советником 17 лет. Мне не нужны советы Артеменко, пусть она учит малоросса Порошенко русскому языку.
Сегодня в Татарстане невесть откуда объявились Гавриленко, Артеменко, Минченко, которые учат нас уму разуму. Подсчитали, сколько татар хочет говорить на татарском и сколько на русском, уже точно знают сколько голосов татары отдадут Путину, Собчак, Жириновскому и Зюганову. Перефразируя крылатое выражение, можно им ответить: «Существует три вида лжи: наглая ложь, социологические опросы и статистика». Никогда не поверю, что только 7% татар волнует проблема татарского языка, как утверждает ВЦИОМ. Эта проблема волнует 100% татар, даже тех, кто не говорит на татарском, ибо это проблема национального достоинства. В команде малороссов не хватает только Петра Порошенко. Чему они нас могут научить? Майдану? Извините, у татар слово майдан — это поле для проведения Сабантуя. Использовать татар в этой игре не получится.
комментарии
Всей этой карамзинской белибердой и зомбировали и сейчас зомбируют поколения россиян.
Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84025-rafael-hakimov-o-sovetah-poroshenko-i-dannyh-ekspertov
Это, видимо, про себя говоришь!
Как-то это все мелковато, господа, и убого выглядит со стороны
Надо понимать, что речь идёт о последствиях украинского образца, если такого рода эксперты возьмут верх в околовластных структурах. Только и всего и всё детское понимание.
Обычный провокатор?
Так что прекращайте его использовать - иначе вы обычный врун и провокатор.
Но есть одно "но" - без этого "но" не существует ни одного текста.
"...использование возобновляемых источников, новые модели электромобилей делают углеводородное сырье неперспективным...".
Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84025-rafael-hakimov-o-sovetah-poroshenko-i-dannyh-ekspertov
Нефть и газ это не только, а точнее - не столько топливо для автомобилей.
Нефть и газ это ценнейшее сырье для химического синтеза - это лекарства (в том числе и от рака), еда (синтез белка, удобрений и т.д.), одежда, жилье, самые разнообразные полимеры (каучуки. пластики, волокна), которые используются в производстве от айфонов и автомобилей, до презервативов и "Боингов" и т.д. и т.п.
Убрать из современной цивилизации нефть, газ и продукты их химической переработки и человечество вернется в "пещерный век"- из квартир исчезнут пластиковые окна, полимерные трубы отопления, водоснабжения и канализации, полимерный ламинат, 99% лекарств домашней аптечки, со стен пропадут "плазмы-телевизоры, исчезнет одежда вместе со шкафом, автомобили, лишась 40 видов полимеров не проедут и 50 метров, и т.д.
"Изъятие" нефти и газа и продуктов их химической переработки из современной цивилизации может быть пострашнее всякой войны.
Ну, а главный тезис статьи - «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии» - уважаемый академик Р.С.Хакимов раскрыл и доказал очень убедительно.
С маленьким уточнением - под "Великой Татарией" ("Великая ТаРтария" - термин западноевропейской науки 13 - начала 17 вв.) следует понимать "великую Монгольскую империю", основанную монголом Чингизханом.
Трудно не согласиться с выводами книги "Наследие Чингизхана" (1925 г.) князя-философа Н.С.Трубецкого о том, что Российская империя - в том числе и СССР - являются правопреемниками, геополитическим продолжением "монгольской монархии, основанной великим Чингизханом".
Уверен, что все образованные родители жители Республики (татары, русские, чуваши. башкиры, евреи, немцы, украинцы им др.) добровольно выбрали для своих детей изучение татарского языка.
Один из покоренных народов, не более и не может быть государство-образующим.
Только великий ученый латинец "Manur Bakirov" глаголет истину - "здесь даже шороха не было от монгол".
Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84025-rafael-hakimov-o-sovetah-poroshenko-i-dannyh-ekspertov
Даже из "Татарской энциклопедии", т. 4. С. 228:
"Монгольские завоевательные походы на Волжскую Булгарию в 1223-36.... В 1229 монгольская конница ... разгромила на р. Яик сторожевые отряды булгар. ...
В 1238 ... в ходе карательного похода монгольских войск ... территория Волжской Булгарии была включена в состав Улуса Джучи".
Но латинец "Manur Bakirov" истина для себя в последней инстанции...
Ниже статьи уважаемого академика Р.С.Хакимова расположена статья украинского ученого Я.Пилипчука. который в 2010 г. защитил в Академии наук Украины диссертацию "«Всемирная история. МОНГОЛЬСКОЕ завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке»".
Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/83843-istoriya-naroda-pechenegov-v-vizantii
Но латинец "Manur Bakirov" и здесь не услышит "даже шороха монгол"....
Еще 26 декабря 1919 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР (СССР тогда ещё не было) под руководством Ленин издал декрет "О ликвидации безграмотности в РСФСР", по которому все население Красной России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, ОБЯЗАНО было учится грамоте на родном или русском языке.
В начале 1920 г. была учреждена ВЧК ликбез.
В дальнейшем были попытки перевести русский и другие языки на латинский алфавит - с целью ускорения Мировой Коммунистической революции и установления власти международных марксистов-террористов на всем Земном шаре, что и являлось их конечной целью при захвате ими власти в демократической Российской республике в октябре 1917 года.
2. После распада Алтын Орда в начале 15 века, татарская знать, спасаясь от ужасов гражданской войны,начала массово переселяться в Московское ханство. Постепенно вся татарская знать в Московском ханстве приняла православную веру и ассимилировалась.
"Великая ТаРтария" - это не государство, а географический термин (как Кавказ, Азия или Альпы), придуманный западно-европейцами в 12-13 вв. и использующийся до начала 18 века.
То же относится и к "Московской ТаРтарии".
А вот Монгольская империя и Золотая Орда это государства, разорванные сепаратистами на мелкие нежизнеспособные части - Казанское ханство, Московское великое княжество, Астраханское ханство и др.
Со вторым пунктом согласен.
Но требует уточнения термин "ассимиляция".
Какую "ассимиляцию" Вы имели ввиду - биологическую, языковую, социологическую, лингвистическую и т.д.
И кто кого ассимилировал?
В Российской империи в управлении и организации осталось очень много от Монгольской империи, хотя язык межнационального общения и изменился, хотя и "впитал" в себя очень много тюркизмов и слов из других языков.
Иван Грозный - потомок Мамая :-)
По какой линии?
Ты как всегда великолепен.
Замечание прежнее - следи за фактурой!
Например по электромобилям - они никак не сделают нефть неперспективной, скорее наоборот.
Столько лития надо, кобалька, что большинство никогда не пересядут на эти электромобили.
Конечно не на церковнославянском! Русский язык сформировался на смеси языков и в нём очень много изначально татарских слов, которые и сами татары вывели из своего лексикона и позабыли об этом , приставки и окончания русских слов и татарских начали преобразовываться и принимать другие звучания из за различия по вере, ну и по государственной необходимости совершенствования и развития.Как в Коране написано, что создали народы , чтобы в постоянстве прославляли Всевышнего и молились бы Ему! А язык , это желание по вере , то есть того просят , чего желают и всякая повседневная речь и мысли, воспроизводимые языком и есть молитва, а слова в своеобразии звучания передают религиозный смысл желания соответствующей веры обращения ко Всевышнему! Но современные изменения в языках и заимствования требуют и указаний конфессиональной принадлежности , что касается татарского языка, то они минимальные, а вот церковнославянский, это прямое обращение, хотя видимо и в церквах его уже не применяют!
Дорога, друг, юноша, молодец, печь, кирпич, отец, Родина, коса, сабля . Бог и сотни , может и намного больше слов пришли из тюрко-татарского языка!
Он унижает татарский народ , говоря, что "татары всегда рассматривали Россию как приемницу великой Татарии". Истина вопиет! Татары никогда не рассматривали Россию приемницей великой Татарии. Татары воспринимали себя всегда порабощенным народом. Ради истины прошу не отбрасывать данный комментарий.
Перун.-Один-десять , божественное число! Род , это трансформированное слово, рой , от татарского, племя! итд итп.
Обожённая, запечённая грязь. Кир - грязь, в некоторых диалектах глина.
От слова изю - давление,гнёт.
это ,,пожертвование,, , подарок,,милость. Корбан байрам смысл не в жертве,а в пожертвовании бедным, неимущим.Курбан имя означающее милость,подарок, благословение.
Всех не нужно задевать, есть люди и среди них живые, но большинством все так заряжены, к сожалению метастазы пошли и среди татар!
И пореже вспоминай рогатого...
Татары ведь, как и русские! Потом, "Бытие определяет сознание!" "Кто чего имеет о том и плачет!" До 1784 , предки . активные участники и руководители восстаний. после признания татарского дворянства и возвращения привилегий казачеству, также незыблемости веры , верноподданные и защитники Российского государства ! Которое , действительно волей или неволей является преемницей империи тюрко-татар!
"Отобрали" в XYIII веке! До того переформатировали , хотя и потом ничего существенно не изменилось, если не считать полное закрепощение русского народа, как раз ,это и есть конечный результат экспроприации! До того не скажешь, что здорово жили , но были свободными , не рабами , что и требовалось доказать.Между прочим, можно провести параллель, по смыслу происшедшего, до сталинских репрессий 37 года, только в том случае они касались народа!
Ответить не в XIII веке в XYIIIвеке! После завоевании Готии государстве викингов (русов -немцев) на Северном Кавказе , происходило пстепенное их смешивание с народами Хазарии , но викинги стремились к самостоятельности , хазарский каган выделил им земли в Киеве и Новгороде, и сделал своими наместниками на землях славян , верхушка русов роднилась с хазарами (половцами) Поэтому при реставрации знаменитым скульптуром С. Герасимовым русские князья выглядели вполне тюрко-монгольского типажа обличьем.
Во время Золотой Орды ига, как такого быть не могло, если оно и было очень кратковременно.Сама Золотая Орда имела непростые отношения с Центром и между ханами, стремящихся к собственной независимости и борьбе за власть , поэтому они привлекали на службу воинов из покорённых ими народов, так, как не было никакой национальной доктрины и происходило дальнейшее смешивание всех со всеми, свобода вероисповедания позволяло как быть неверующими , так и верить избранной самими вере.Так, Батый, как известно вообще был неверующим, а его сын Сартак христианином, побратимом Александра Невского , лдно это обстоятельство уже исключает наличие ига, а выплачиваемая дань (твердый неизменяемый налог) обязывал татар выступать на защиту своих русских союзников. Существенный раскол в Золотой Орде должно быть произошёл по причине попытки вменить всем среди тюрко -татар ислам, многие были давними христианами ,эти казачьи формирования уходили к русским и усиливали их.Взаимные стычки и сражения русских с русскими татар с татарами происходили при смешанных союзных отрядов без разбора сторон по признаку, и совместно с иноземными войсками. Поэтому усилившаяся Москва и собирание земель Иваном Грозным , который себя заявил чингизидом прельстила многих золотордынцев и Казань брали русско-татарские войска с преимуществом в количестве последних. В построении нового объединённого государства приняли активно участие и татары , их элита , они принимали православие и становились русской элитой с получением поместий и подвластных людей.Тюрко татар при этом обращали в новую веру , что означало для простого народа гнёт и рабство , ранбше они выьирали своих ханов, могли сами возвыситься, но всё... демократия кончилась и кто был не согласен с новым порядком переходил в разряд противников .И так до пугачёвского восстания, которое затормозило процесс закрепощения народов, их насильственную христианизацию!
В своей лжи вы так и останетесь самыми невежественными и варварскими.
Откуда такая фамилия, нерусская , из Золотой Орды?!)))
Если посмотреть по ареалам компактного расселения татар, очертить , то получится все они в прошлом были земли преимущественно с мусульманским населением, это земли Древнего Хорезма, Волжской Булгарии! Судя по всему "татаро-монголы" осели в русском народе, если исходить из того, что казаки, это производная Золотой Орды, то тогда так оно и есть! Народы, которые приняли исламскую веру задолго до насаждения его в Золотой Орде , так и остались мусульманами, кроме , конечно некоторой его части принудительно его лишившихся. В среде самой Золотой Орды, где царила в этом вопросе анархия, она видимо была неустойчиво воспринята!? Поэтому казаки, православные, а потомки булгаров и хорезмийцев , мусульмане, но сказать, что и у них примеси невозможно, всех коснулось , но наверняка не так, как самого великого народа в настоящем времени! Не мог он так запросто стать большим , если смотреть по картам средних веков , то не мог!
Уничтоженная славянская культура, сожжённые русские храмы, вырезанные русские сёла
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Вы где такую историю учили? В сталинские времена? Сейчас даже ваши попы и священники считают, что если бы не татары, которые помогли А. Невскому в битве на Чудском озере, то целовали бы вы сейчас католический крест! Такого расцвета строительства монастырей и храмов, как во времена Бату-хана никогда на Руси не было. Срочно садитесь за парту и начинайте изучать историю.
какие деньги были в ходу.
Деньги , тюрко-татарского происхождения .Изначально должно звучать . как тэнгэ! Известно, что монеты были металлические , серебряные и золотые, продырявленные и их кочевники носили на тесёмочке при себе , на теле , так и переводится дословно! Например . можно наблюдать это по тюркам, башкирам и чувашам , по их национальным костюмам , увешанных монисто!
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Вот, как бы академик, а всё время под кого-то немного косит.
Россия - преемница Великой ТаРтарии, а не Татарии.
Ибо саму Татарию придумали и нарисовали только после 1917 года.
Говорят :"Иван, не помнящий родства!" По идее , большинством . они ведь тоже оттуда, из нашего общего, а так пути дорожки устраивают , Сверху, им виднее!
Если бы татары ненавистную империю так рассматривали то рвались бы во все властные царской империи, с лозунгом "служит бы рад" и "с удовольствием" шли бы толпой в имперскую колониальную армию, -- да были , но не от "удовольствия" а вынужденно, западные историки хана Шагали и его небольшое войско из татар прямиком написали как "пленных" !!
И учили бы массово колонизаторов урысский язык чтоб служит в чиновниках и слепо подчиняться и не сопротивляться бывая "патриотами" т.е. любителями царя, ...Но как мы видим чиновников из татар очень редко, военных офицеров тоже, --Почти весь период империи до 1917 года чиновником стать можно было, если ты крещеный и так крестили всех ханов попавших в плен... (креститься это как вступить во властную партию, как и сегодня ничего нового под "луной"). А в советской империи ты не мог вырасти в карьере и дослужится к примеру выше полковника если не женат на русской... иначе ты "не благонадежен"...
...в царской империи существовало сегрегация населения как в колониально-расисткой южной Африке на унетаемых "нацменов" "инородцев" "нехристиан" и привелегированных христиан особенно из русских, но и крещеные не обретали особых привилегий от некрещеных и это отдельная тема, что актуально и сегодня.
А как татары и марийцы убегали бросая родные края это все забыто? только марийцев которые к примеру уходили в пределы Крымского ханства а потом и в те области современной Украины еще свободные от царских чиновников что бывало численность доходило до 10000 или более, даже для тех времен большое число... татары массово уходили в Среднюю Азии уже сразу с появлением войск Ивана 1552 году, и многие земли бывшей Золотой Орды опустели... В период до 1917 года к примеру в Бухарском, хоть и вассальных ханстве-эмирате Хивы и Бухары тысячи татар жили как политические эмигранты на пособия от правителей, что сегодня только в некоторых европейских государствах такое пособие выдают и то с трудом. Если бы не это колониальная империя то марийцев только было бы не менее 6 миллионов...
В первый же год появления русских конкисто, которых историки метрополии в целях камуфляжа называют "первопроходцами" и это звучит как минимум издевательски для коренных народов, местные племена облагаемые ясаком вымирали сокращаясь в численности в 15-20 раз, так многие народы вообще исчезали, к примеру Енисейские племена со своими уникальными языками похожими как у индейцев америки...
Всех этих "первопроходцев" коренные называли "вещателями", по их привычке внезапно появляться и вещать всех подряд, требуя от остальных сбора ясака, а потом жен, дочерей и тетей брали в "аманаты"-заложники, чтоб отцы-мужья собирали как рабы ясак-пушнину, и это продолжался сколь угодно долго пока жив раб-сборщик, а с женами-детьми происходило все что угодно в условиях плена... до массовых изнасилований... и это было типично для всех краев Великой Татарии, в Камчатке (откуда Яровая бывшая прокурор) и где были итэнмены, которых сегодня нету, или в Аляске, где от алеутов тоже почти ничего не осталось, скорее всего только метисы...
вот так они "спасали и сберегли", как сегодня заявляют почти весь "истеблишмент", включая Яровую, и журналиста Соловьева и писали и пишут во всех учебниках "единых" учебниках по истории и не только....
Все иноземные татаро-монгольские завоеватели старались и жилы свои рвали, чтобы у русских было огромное государство, при этом оккупанты себе так ничего и не построили и сгинули без всяких следов.
Оккупационная монгол-татарская администрация буквально наизнанку выворачивалась, чтобы русские жили в иге спокойно и беззаботно.
Несчастные поработители для себя так ни черта и не построили, и не иначе все легли костьми и без следа пропали, но при этом до последнего стараясь, чтобы у русских было огромное и крепкое государство на века вперёд.
Ну, всё же правильно. Не умеешь сам - учи другого.
Оккупационная монгол-татарская администрация буквально наизнанку выворачивалась, чтобы русские жили в иге спокойно и беззаботно.
Дело не в этом ! Как бы ни расхваливать Золотую Орду, нужно понять из каких народов она состояла и в чём был смысл их существования?! Самая благодатная пора этой империи , время ведения захватнических войн, прибывало добро и мастеровые , которые строили им города, вместе с тем привносили знати желание мира и сытости , собственного ничего особого не было , никакой личной концепции , кроме законы "Ясы", завещанной Чингиз ханом и она отпала , всё , раз не было своего, начали пользоваться творчеством покорённых народов, в широком понимании смысла существования в этом мире и стали "врастать " в эти народы .Чем больше от них было предложений, тем больше они становились им своими и покорённые народы чувствовали себя ими , сильными и ...наследниками, кто из них в этом преуспел и пользовался их методами в достижении цели , тот и победил и получил их империю! Недаром, Иван Грозный называл себя "чингизидом"! А уж кто не "врос" или имел своё превосходство , до того, как попасть в рамки той или иной империи, жаждал собственного отличия , восстановления независимости и просто ...воли! Как это удалось , все видят!
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Господи!!!! Так к этому всё в России и движется.
Сразу как укрупнят регионы и перерисуют без нац прибамбасов, все народы будут жить также как в США единой нацией и с такими же ощущениями, правами и выгодой на века вперёд.
Вы смеётесь?
Эти образования от балды только придумали и нарисовали с нуля после 1917 года.
Затем комуняки гнали население России поднимать эти образования до человеческого уровня.
Для образований с нуля строили экономику, культуру и стряпали им историю.
Вы вообще от реалий оторвались, живя на всём готовом и за вас сделанном.
Поэтому то, что называют революций - обычный захват власти жуликами.
Чё вы к людям лезете? Да и в Европе такой моды нет.
Вы этого не знаете. Ну, бывает, всегда и везде.
Но только россияне умеют похваляться своим невежеством
Сразу как укрупнят регионы и перерисуют без нац прибамбасов, все народы будут жить также как в США единой нацией и с такими же ощущениями, правами и выгодой на века вперёд.
Сначала изучите структуру организации и обустройства США прежде . чем вызывать повторить здесь то же самое! Если так подумать, нац.республики , так и хотят, как на-вроде и в США!? Но там по всем параметрам "привязка" регулируется экономической заинтересованностью, то есть , чтобы построить предприятие продают акции , которые потом выгодно окупаются, а у нас в прошлом , сначала огораживали территорию под строительство "колючим " забором и запускали туда подневольно "мобилизованных" !
Оказывается, многие из этих имен-прозвищ БЫЛИ ТАТАРСКИМИ. Точнее, для уха современного человека они звучат как татарские в современном понимании этого термина. Однако в средние века ТАТАРСКИЕ ИМЕНА НОСИЛИ РУССКИЕ ЛЮДИ.
Открываем известное исследование Е.П. Карновича «Родовые прозвания и титулы в России». Он пишет: «Крестные имена в Москве очень часто заменялись не только другим христианским, НО И ТАТАРСКИМИ, например, Булат, Мурат, Ахмат, так что и от таких подставных имен производились полуотчества, обращавшиеся потом в родовые прозвания людей, ЧИСТО РУССКИХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ»
Интересно бы почитать.
Тюрки весь мир словами обеспечили, а им уже и втюхать ничего нельзя.
Не надо свои глюки выдавать за чужой комментарий.
Это так по-татарски.))))))))))))))))))0
Е.П. Карнович "Родовые прозвания и титулы в России"
Некрещеный татарин, только что прибывший из Великой Орды, носит, оказывается, чисто славянское имя: Солохмир = Солоха + Мир. Да и отец его (также, очевидно, татарин), оказывается, был Мирослав — также со славянским именем.
Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление правильный церковнославянский язык. Потому что власть Орды — это была власть русских людей в многонациональной империи. Где, конечно, жили и татары, как и сегодня.
“Язык наш, - пишет Карамзин, - от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”. Далее, по Карамзину, при татаро-монголах вместо прежнего “русского, необразованного наречия писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре”.
cyrillitsa.ru›…russkie-nauchilis-u-musulman.html
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Если точнее, то они просто больше всех себе приписали и придумали.
Сами прикиньте, до 1917 года из вообще всех оптом считали.
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«Нынешнее распространение этнонима „татары“, ... связано... со способом именования разных тюркских народов, принятым в Российской империи в XVIII-XIX вв.
Этот способ таков: всех, кроме турок, якутов и чувашей, называли татарами...
Это все хорошо известно любому профессиональному тюркологу....
Поэтому, конечно, сама идея искать близкую генетику для современного распространения этого этнонима выглядит несколько наивной».
Вот так и слова расходятся с практикой , с действительностью.Редко, чтобы назначение слов и их звуки совпадали бы в разных языках."Тартария ", это обширная область , типа страны, обозначенная на европейских картах по историческому наименованию в прошлом и написано по правилам английской грамматики , при этом буква "р" , как звук не просчитывается вслух и на английском звучит , как Татария, что они и имели ввиду.Для этого , понять особого ума не надо!
Сейчас много пишут, что русский народ остался , как бы в генетической "чистоте", никакие татаро-монгольские черты в их внешности особо не наблюдаются. Если конечно принять к сведению , что территория была заселена угрофиннами и они должны бы быть европеидами , но угрофиннами являются и народы ханты, манси и они выглядят соответственно "монголоидно"! А русские , это сборный народ.Ну, допустим нет в них монголоидных черт.А взять тех же монголо татар, кем они были на самом деле?! Хазария , они до того "висели" над всеми, то есть владели и контролировали эти земли, никуда они не делись , половцы от них и пошли , они внезапно появились после исчезновения этой страны. А половцы , это и есть близлежащие тюркские народы ,многочисленные русские казаки , они есть татаро монголы и проживавшие длительное время на своих землях и не пришельцы с монгольских степей, хотя родство должно иметься , но смешения с местными племенами и народами , ещё больше, нельзя говорить, что эти народы были сплошь тюркскими .В Золотой Орде неспроста существовала веротерпимость и свобода вероисповеданий, это значит, что в это образование вошли многие народы со своей религиозной культурой и игнорировать их было невозможно и опасно! А наступление они начали с донских степей, с территории современного Казахстана, потому и быстро всё завоевали! Короче смешение в чертах русских трудно обнаружитьс подлинными монголами, потому, что завоеватели были им подобны и их расположение было гораздо ближе, не где то там . в Забайкалье, хотя , если учитывать , что территория вся называлась Татария, то и оттуда шла поддержка и была налажена связь! А сказать, что якуты и чуваши не принимали никакого участия в общем процессе , неправильно, это не джунгли Амазонки, спрятаться и жить уединённо было невозможно, питаться червяками или другими насекомыми и срывать бананы с деревьев разумеется никак ! Коммуникации , однако может и вынужденные , но были нужны всем!
Субъект федерации — политическое образование, имеющее ряд признаков государства, но не имеющее государственного суверенитета.
Вероятно, всё ж надобно иметь, если не особый, то хоть какой-никакой ум, чтоб вспомнить, что литературный английский появился лишь в середине XVI века. А до того всё писалось на латинском.
И откуда вдруг у иноземцев появилось такое трогательное отношение к правильному произнесению именно слова "Татария"? Москву вон по сию пору как только не кличут - и Москау, и Москоу... По-итальянски же и вовсе - Моска ("муха").
Висели карты ТаРтарии, а Татарию с нуля придумали и нарисовали только после 1917 года
Лично уважаю всех россиян невзирая на различия по национальностям.жить надо в дружбе, страна одна на всех. беречь её , сохранить единство и целостность навечно!
Тут же дело не в том, чтобы доказать превосходство одного народа над другим или унизить, такого быть не может, всё дело в честности и правде, а это есть двигатель страны к лучшему будущему!
Источник: Какие были «плюсы» от монголо-татарского ига на Руси
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Татарин.