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Рафаэль Хакимов: «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии»

07:00, 14.12.2017 218 Сюжет: Уроки татарского

Директор Института истории им. Ш. Марджани отреагировал на призыв украинских чиновников раздробить Россию и раскритиковал данные социологов о татарском языке

Рафаэль Хакимов: «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии» Фото: Максим Платонов

На днях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины некто Георгий Тука призвал «раздробить Россию на части». Такое заявление киевского чиновника вызвало критику главы Чечни Рамзана Кадырова. Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов в сегодняшней авторской колонке, написанной для «Реального времени», поддержал чеченского лидера. Также наш колумнист подвергает сомнению выводы исследователей, обозначенные в Казани во время заседания Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам КФУ.

«Не могу не согласиться»

Услышал слова Рамзана Кадырова о намерениях Петра Порошенко раздробить Россию и порадовался его ответу. Многоуважаемый Рамзан Кадыров попал не в бровь, а в глаз: «Что касается России, то ни Тука, ни Порошенко, ни их хозяева в Европе и США никогда не дождутся ее ослабления и распада». Прошли времена политкорректности. Мы, воспитанные в университетах, ищем компромисса, а наступили другие времена. Обо всем надо говорить, как есть.

Мне сразу вспомнились многочисленные интервью и знаменитая книга Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска», где он предсказывал раскол нашей страны. Конечно, Запад волнует контроль над оружием, а не нефть и газ, чья потребность будет уменьшаться по мере развития новых чистых технологий. Не только потребление энергии резко уменьшается, но и использование возобновляемых источников, новые модели электромобилей делают углеводородное сырье неперспективным. Так что домыслы о жажде Запада завладеть нашим сырьем — из области фантазий, которые разжигают местные журналисты.

«Лакомый кусок – «Башнефть» – создал такую грызню в верхах, что разные башни Московского Кремля говорят на разных языках, не русском и татарском, а матерном». Фото Олега Яровикова (bashinform.ru)

Именно российские олигархи не могут насытиться, они уже все захватили, остались «Татнефть» и «ТАИФ». Правда, с «Башнефтью» они немного поперхнулись. Грызня гигантов дошла до безобразия. Один из самых лояльных В.В. Путину гигантов — АФК «Систему» — сливают в унитаз. Улюкаева судят за корзинку колбасы. Лакомый кусок — «Башнефть» — создал такую грызню в верхах, что разные башни Московского Кремля говорят на разных языках, не русском и татарском, а матерном.

«Россия вышла из недр Золотой Орды»

Запад мало интересуют наши нефтяные запасы, их волнует контроль над ядерным и обычным оружием, которого в России хоть пруд пруди. Бжезинский предсказывал раскол России на четыре части, видимо, по военным округам. Но этого не произойдет, не потому что Москва стоит на страже единства, целостности, нерушимости и патриотизма. Она давно не стоит, а лежит. Есть еще народы, не нацменьшинства, а полноценные развитые народы, включая татарский и чеченский. Это не дойные коровы, и не материал для вновь изобретенной «российской нации», а нации с чувством собственного достоинства.

Москва как раз и спровоцировала распад России. Именно президенты трех славянских республик стояли у истоков роспуска Союза ССР. Я помню, как Нурсултан Абишевич Назарбаев возмущался, почему не спросили у тюркских союзных республик? Тюрки всегда были за единство страны, ибо они в свое время создавали Золотую Орду вместе с русскими князьями, по крайней мере, с Александром Невским. Россия вышла из недр Золотой Орды. Князь Н.С. Трубецкой, у которого нет татарских корней, его не в чем подозревать, весьма категорично заявлял, что «Московское государство возникло благодаря татарскому игу. Московские цари, далеко не закончив еще «собирания Русской земли», стали собирать земли западного улуса Великой монгольской монархии: Москва стала мощным государством лишь после завоевания Казани, Астрахани и Сибири. Русский царь явился наследником монгольского хана. «Свержение татарского ига» свелось к замене татарского хана православным царем и к перенесению ханской ставки в Москву. Даже персонально значительный процент бояр и других служилых людей московского царя составляли представители татарской знати».

«Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии. Вспомните, кто стоит у истоков русской литературы? Мурза Гавриил Державин из рода Нарбековых, он же учредил Министерство юстиции». Фото wikipedia.org (Портрет кисти В.Л. Боровиковского)

Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии. Вспомните, кто стоит у истоков русской литературы? Мурза Гавриил Державин из рода Нарбековых, он же учредил Министерство юстиции. Кто стоял у истоков русской историографии? Карамзин. Кто был самым знаменитым министром просвещения? Сергей Уваров, предложивший русскую национальную идею «Православие. Самодержавие. Народность». Почему Михаил Романов в годы Смуты скрывался в Ипатьевском монастыре — родовом гнезде Годуновых, выходцев из Орды? Даже самый гнусный из гнуснейших Иван Грозный — потомок Мамая, чем нельзя гордиться. И т. д., и т. п. Россия настолько же татарская, насколько и русская. Россия без татар никогда бы не возникла.

«Не поверю, что только 7% татар волнует проблема татарского языка»

Хватит повторять, что только русские — государствообразующий народ. Мы — татары — в ответе за эту страну, а не разные Порошенко. Мы говорим на языке Тургенева из славного татарского рода Тургаевых. Не Артеменко, а мы сами будем определять, как нам говорить на государственном языке Золотой Орды — татарском — в те годы международном языке, и как нам учить русский язык. Я сам был государственным советником 17 лет. Мне не нужны советы Артеменко, пусть она учит малоросса Порошенко русскому языку.

Сегодня в Татарстане невесть откуда объявились Гавриленко, Артеменко, Минченко, которые учат нас уму разуму. Подсчитали, сколько татар хочет говорить на татарском и сколько на русском, уже точно знают сколько голосов татары отдадут Путину, Собчак, Жириновскому и Зюганову. Перефразируя крылатое выражение, можно им ответить: «Существует три вида лжи: наглая ложь, социологические опросы и статистика». Никогда не поверю, что только 7% татар волнует проблема татарского языка, как утверждает ВЦИОМ. Эта проблема волнует 100% татар, даже тех, кто не говорит на татарском, ибо это проблема национального достоинства. В команде малороссов не хватает только Петра Порошенко. Чему они нас могут научить? Майдану? Извините, у татар слово майдан — это поле для проведения Сабантуя. Использовать татар в этой игре не получится.

Рафаэль Хакимов
ОбществоВласть
комментарии 218

комментарии

  • Анонимно 14 дек
    Провокатор и демагог. Профессиональный. А вот ученый - сомнительный. Лишь бы советы давать. Только все советы эти - пшик
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    Анонимно 14 дек
    07.40.Ты то сам кто, представься, может все наоборот - это ты провокатор
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    Анонимно 15 дек
    Известный русский историк Карамзин пишет: «… несмотря на унижение рабства, мы чувствовали свое гражданское превосходство в отношении к народу кочующему. Следствием было, что Россияне вышли из-под ига более с Европейским, нежели Азиатским характером. Европа нас не узнавала: но для того, что она за 250 лет изменилась, а мы остались как были. Ее путешественники XIII века не находили даже никакого различия в одежде нашей и Западных народов: то же, без сомнения, могли бы сказать и в рассуждении других обычаев». Историк А. Сахаров продолжает эту мысль: «Ни в законодательстве, ни в общественной мысли, ни в литературе, ни в живописи нельзя заметить ничего такого, что было бы заимствовано у монголо-татар. Вернейший показатель в этом отношении оценка монголо-татарского вторжения и ига самим народом. Все, что нам известно об устном народном творчестве ХIV-ХV вв., совершенно определенно и категорически свидетельствуют о резко негативной оценке, данной народом монголо-татарскому вторжению и игу» (что отнюдь не способствует желанию смешения с монголо-татарами). Можно уверенно сказать, что пропагандируемого «евразийцами» как научно-исторической истины смешения русских и тюрков, как генетического, так и культурного, просто не существовало. В лучшем случае — это добросовестное заблуждение, обычно же — идеологическая пропаганда русофобов
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    Анонимно 19 дек
    А что вы переполошились? Правда глаза колет?
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    Анонимно 20 дек
    Вы правильно написали, это очередной тролль и провокатор.
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    Анонимно 23 дек
    Слова Карамзина это не плод исследований, а программа воспитания народонаселения.
    Всей этой карамзинской белибердой и зомбировали и сейчас зомбируют поколения россиян.
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    Анонимно 16 дек
    Провокатор и демагог. Профессиональный
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84025-rafael-hakimov-o-sovetah-poroshenko-i-dannyh-ekspertov
    Это, видимо, про себя говоришь!
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    Рашит Файзриев 27 дек
    Вам до него далеко. Лаяла шавка на Слона..
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  • Анонимно 14 дек
    Так смешно: директор Института истории АН РТ Рафаэль Хакимов критикует социологов из Экспертного совета при КФУ за их исследования, при том, что среди этих социологов сотрудники именно Института истории АН РТ (конкретно - Гульнара Габдрахманова, зав. отделом этнологии, доктор социологических наук)
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    Анонимно 14 дек
    тогда что это означает? не понятно
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  • Анонимно 14 дек
    Ну это уже детский сад: намекать на украинскость Ольги Артеменко только из-з ее фамилии... Вы же, татарские националисты, не намекаете на украинскость любимого вами Максима Шевченко только изза его фамилии, а Артеменко пытаетесь уколоть этим. Причем возразить на ее аргументы по существу не в состоянии, отсюда и ваше фырканье и огрызание с переходом на личности.

    Как-то это все мелковато, господа, и убого выглядит со стороны
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    Анонимно 14 дек
    Он не намекает, а говорит факт. Человек родом с Украины и повадки украинские
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    Анонимно 14 дек
    вы это про Шевченко? дааа, у него очень украинские повадки: всех заставить учить татарский в Татарстане, как на Украине - украинский
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    Анонимно 14 дек
    А насчёт всех в России заставлять учить не родной русский?
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    Анонимно 14 дек
    если подумаете чуток, то поймете почему это надо. по аналогии в штатах все учат английский, например
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    Анонимно 14 дек
    А какой государственный язык на Украине?
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    /намекать на украинскость Ольги Артеменко/
    Надо понимать, что речь идёт о последствиях украинского образца, если такого рода эксперты возьмут верх в околовластных структурах. Только и всего и всё детское понимание.
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    Анонимно 15 дек
    Украинский на Украине- государственный язык. Русский- язык меньшинств, не обязателен к изучению. Зеркальное отражение ситуации в Татарстане
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    Анонимно 15 дек
    Так и в Прибалтике русскоязычные с тем же сталкиваются, жалуются, а РФ почти то же самое делает и ничего, всё демократично по их мнению.
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  • Анонимно 14 дек
    уже не интересно
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  • Анонимно 14 дек
    Спасибо за здравые мысли!
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  • Анонимно 14 дек
    Сказано кратко и здорово.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Молодец Рафаэль абы. Оставив в стороне политкорректность, все назвал своими именами.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Прямо в точку. Отличная статья.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Отличная статья
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Татары, делайте упор на татарский и международные языки. Русский язык в 21 веке никому не нужен
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Однако вы на нем пишите. Покуда сами его применяете ваши же слова о том, что он никому не нужен являются ложью. Из серии «кошка бросила котят это кто же виноват?».
    Ответить
    Динар Ризатдинов 14 дек
    Русский язык нужен татарам, чтобы "великодержавные" и "государствообразующие", что думают татары.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Это временно.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Предатель великого наследия Чингизхана?
    Обычный провокатор?
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Кому в 21 веке нужен русский язык? Точно не татарам
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Вам точно русский язык не нужен.

    Так что прекращайте его использовать - иначе вы обычный врун и провокатор.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Стараюсь сам и учу детей как можно меньше говорить по-русски
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Все расставлено по местам. Правильно все! Хоть один адекватный ответ!
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Статья просто великолепная - и полемическая, и историческая, и - главное - "бьёт не в бровь, а в глаз" недругов Российской Федерации и Республики Татарстан.

    Но есть одно "но" - без этого "но" не существует ни одного текста.

    "...использование возобновляемых источников, новые модели электромобилей делают углеводородное сырье неперспективным...".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84025-rafael-hakimov-o-sovetah-poroshenko-i-dannyh-ekspertov

    Нефть и газ это не только, а точнее - не столько топливо для автомобилей.

    Нефть и газ это ценнейшее сырье для химического синтеза - это лекарства (в том числе и от рака), еда (синтез белка, удобрений и т.д.), одежда, жилье, самые разнообразные полимеры (каучуки. пластики, волокна), которые используются в производстве от айфонов и автомобилей, до презервативов и "Боингов" и т.д. и т.п.

    Убрать из современной цивилизации нефть, газ и продукты их химической переработки и человечество вернется в "пещерный век"- из квартир исчезнут пластиковые окна, полимерные трубы отопления, водоснабжения и канализации, полимерный ламинат, 99% лекарств домашней аптечки, со стен пропадут "плазмы-телевизоры, исчезнет одежда вместе со шкафом, автомобили, лишась 40 видов полимеров не проедут и 50 метров, и т.д.

    "Изъятие" нефти и газа и продуктов их химической переработки из современной цивилизации может быть пострашнее всякой войны.

    Ну, а главный тезис статьи - «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии» - уважаемый академик Р.С.Хакимов раскрыл и доказал очень убедительно.

    С маленьким уточнением - под "Великой Татарией" ("Великая ТаРтария" - термин западноевропейской науки 13 - начала 17 вв.) следует понимать "великую Монгольскую империю", основанную монголом Чингизханом.

    Трудно не согласиться с выводами книги "Наследие Чингизхана" (1925 г.) князя-философа Н.С.Трубецкого о том, что Российская империя - в том числе и СССР - являются правопреемниками, геополитическим продолжением "монгольской монархии, основанной великим Чингизханом".

    Уверен, что все образованные родители жители Республики (татары, русские, чуваши. башкиры, евреи, немцы, украинцы им др.) добровольно выбрали для своих детей изучение татарского языка.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Каким местом татары относятся к Золотой Орде?
    Один из покоренных народов, не более и не может быть государство-образующим.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Учи матчасть
    Ответить
    Manur Bakirov 14 дек
    здесь даже шороха не было от монгол, зато были и есть есть тюрки ,кому дань платили 300 лет твои пращуры..И татары создали государство Алтын Урда и сегодня ты в ней и живешь. Не учишь татарский , подтяни хоть историю, сынок..|YANICHAR|
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ну конечно - не было никакой монгольской империи, все врут эти учёные, их монографии и коллективные энциклопедии.

    Только великий ученый латинец "Manur Bakirov" глаголет истину - "здесь даже шороха не было от монгол".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/authorities/84025-rafael-hakimov-o-sovetah-poroshenko-i-dannyh-ekspertov

    Даже из "Татарской энциклопедии", т. 4. С. 228:

    "Монгольские завоевательные походы на Волжскую Булгарию в 1223-36.... В 1229 монгольская конница ... разгромила на р. Яик сторожевые отряды булгар. ...
    В 1238 ... в ходе карательного похода монгольских войск ... территория Волжской Булгарии была включена в состав Улуса Джучи".

    Но латинец "Manur Bakirov" истина для себя в последней инстанции...

    Ниже статьи уважаемого академика Р.С.Хакимова расположена статья украинского ученого Я.Пилипчука. который в 2010 г. защитил в Академии наук Украины диссертацию "«Всемирная история. МОНГОЛЬСКОЕ завоевание Дешт-и-Кипчак в XIII веке»".
    Источник : https://realnoevremya.ru/society/history/83843-istoriya-naroda-pechenegov-v-vizantii

    Но латинец "Manur Bakirov" и здесь не услышит "даже шороха монгол"....
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    Анонимно 15 дек
    В отряде Бату хана , кроме татаро-монгол, были и представители народа, ныне называемого монголами. Калмыки, например.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Их сейчас-то кот наплакал, этих монголов, а тогда вообще была небольшая горстка.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Тюркские народы, монголов практически не было. И язык наш остался, в качестве доказательства.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Спасибо автору
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Надо помнить, что русский язык татар насильно заставили учить менее ста лет назад- только в 30-е годы прошлого века
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    Анонимно 14 дек
    Не совсем точно.

    Еще 26 декабря 1919 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР (СССР тогда ещё не было) под руководством Ленин издал декрет "О ликвидации безграмотности в РСФСР", по которому все население Красной России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, ОБЯЗАНО было учится грамоте на родном или русском языке.

    В начале 1920 г. была учреждена ВЧК ликбез.

    В дальнейшем были попытки перевести русский и другие языки на латинский алфавит - с целью ускорения Мировой Коммунистической революции и установления власти международных марксистов-террористов на всем Земном шаре, что и являлось их конечной целью при захвате ими власти в демократической Российской республике в октябре 1917 года.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Всё равно менее ста лет назад. А до этого мы сотни лет говорили на татарском
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    1. Российская Федерация-Советский Союз-Российская империя-Московское царство-являются наследницей государство Алтын Орда. На европейских картах 15-18 веков на территории современной России располагались два государства: Московская Татария и Великая Татария. Граница проходила по реке Сура, правому притоку Волги.
    2. После распада Алтын Орда в начале 15 века, татарская знать, спасаясь от ужасов гражданской войны,начала массово переселяться в Московское ханство. Постепенно вся татарская знать в Московском ханстве приняла православную веру и ассимилировалась.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Извините, "Великой Татарии" никогда не было - была "Великая ТаРтария".

    "Великая ТаРтария" - это не государство, а географический термин (как Кавказ, Азия или Альпы), придуманный западно-европейцами в 12-13 вв. и использующийся до начала 18 века.

    То же относится и к "Московской ТаРтарии".

    А вот Монгольская империя и Золотая Орда это государства, разорванные сепаратистами на мелкие нежизнеспособные части - Казанское ханство, Московское великое княжество, Астраханское ханство и др.

    Со вторым пунктом согласен.
    Но требует уточнения термин "ассимиляция".
    Какую "ассимиляцию" Вы имели ввиду - биологическую, языковую, социологическую, лингвистическую и т.д.
    И кто кого ассимилировал?

    В Российской империи в управлении и организации осталось очень много от Монгольской империи, хотя язык межнационального общения и изменился, хотя и "впитал" в себя очень много тюркизмов и слов из других языков.
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    Динар Ризатдинов 14 дек
    По официальной Российской истории реально существовавшей Великой Татарии не было, а вот придуманное Монголо-татарское иго было. Западный проект "Россия", возглавленный Петром Первым ("окаянным, антихристом"- так его называли на Руси) реализовывался при помощи западного вооружения- современного для своего времени. Последнюю войну против западной экспансии возглавил казак- тюрок Емельян Пугачёв. Эта война длилась 2 с половиной года и закончилась победой Запада. Немаловажную роль сыграло отсталость Великой Татарии в вооружении.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Хотя бы одно веское доказательство приведите существования ,,Тартарии,, кроме конечно ошибки в переводе на английский слова Татария, как Тартария.И где была столица этого Тартарстана,какие деньги были в ходу.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    В русском языке нет монгольских слов,потому что в Монгольской империи не было монгол,а были тюркские народы.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ну конечно - Монгольской империи не было, все врут энциклопедии...
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Империя Великих Моголов, - называлась тогда (согласно китайским источникам) и объединяло тюркские народы на их обширных территориях. Современная Монголия появилась только на рубеже 18-19 веков. В средние века монголы были не большим племенем (примерно как калмыки). На картах исследователей того времени была указана территория современных монголов на западе современной Монголии и в три раза меньшей ее нынешней территории. Материалы и исторические ссылки есть в книге-исследовании историка Хусаинова "Земля Московия".
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    Анонимно 21 дек
    Конечно врут! Причем внаглую, игнорируя все источники. В 1944 году постановлением ВКПб запретили изучение Золотой Орды.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    "Историк" жжет.
    Иван Грозный - потомок Мамая :-)
    По какой линии?
    Ответить
    Динар Ризатдинов 14 дек
    По материнской. Не был бы Иван Грозный царём без матери- Чингизидки (Елены Глинской). Тогда с этим было строго. Даже Рюрики могли быть только князьями.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Мамай не был чингизидом. Поэтому он не был ханом.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Рафаэл, аплодирую!
    Ты как всегда великолепен.

    Замечание прежнее - следи за фактурой!
    Например по электромобилям - они никак не сделают нефть неперспективной, скорее наоборот.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    /Например по электромобилям - они никак не сделают нефть неперспективной, скорее наоборот./
    Столько лития надо, кобалька, что большинство никогда не пересядут на эти электромобили.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Только вчера написал человек что идёт писать мемуары.А сегодня нате вам.Выдал на гора что Державин - мурза.Ну мурза так мурза.У нас у русских одним Державиным больше или меньше - переживём.Ну и на чьём языке мурза Державин писал.На русском и на французском потому как был в те времена французский как сейчас англицкий международным.А ведь мог бы в Актаныш приехать изучить язык предков и стать механизатором.Кстати а сам то Державин знал что он мурза.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Он был потомком татарского мурзы и сам об этом писал.Можно найти в интернете.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Татарские мурзы, поступая на службу , сразу переходили в православие и женились на представительницах русских родов, эти татары становилмсь русскими, не говоря уже о их потомках, и впоследствии тюркская кровь всё больше и больше разбавлялась. Так что татарам не надо приписывать себе заслуги русских родов , даже если далёкие предки этих русских и были татарами.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Какие заслуги русских родов? Державин прекрасно помнил о своём предке татарском мурзе и говорит об этом всем в том числе и русским.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Мой род по линии матери, мурзы Еникееы в христианство не перешли!!!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Великая татария это бред сивой кобылы
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Можете писать. что хотите, но историю не обмануть и уже больше не переписать .
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    если татары не будут учить русский язык, русские не обидятся, поверьте. Это ваше дело
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Сам стараюсь и всех убеждаю как можно меньше пользоваться русским языком. Татарам достаточно знать родной или один из международных
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ну и ладненко - одним агрессивным безграмотным будет меньше...
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Наоборот, принял решение брать на работу только татароязычных
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    17:38.Ну и на чьём языке мурза Державин писал...
    Конечно не на церковнославянском! Русский язык сформировался на смеси языков и в нём очень много изначально татарских слов, которые и сами татары вывели из своего лексикона и позабыли об этом , приставки и окончания русских слов и татарских начали преобразовываться и принимать другие звучания из за различия по вере, ну и по государственной необходимости совершенствования и развития.Как в Коране написано, что создали народы , чтобы в постоянстве прославляли Всевышнего и молились бы Ему! А язык , это желание по вере , то есть того просят , чего желают и всякая повседневная речь и мысли, воспроизводимые языком и есть молитва, а слова в своеобразии звучания передают религиозный смысл желания соответствующей веры обращения ко Всевышнему! Но современные изменения в языках и заимствования требуют и указаний конфессиональной принадлежности , что касается татарского языка, то они минимальные, а вот церковнославянский, это прямое обращение, хотя видимо и в церквах его уже не применяют!
    Дорога, друг, юноша, молодец, печь, кирпич, отец, Родина, коса, сабля . Бог и сотни , может и намного больше слов пришли из тюрко-татарского языка!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    "Русские" слова из самого "продвинутого и лучшего" языка в мире- интернет, компьютер, машина, кабель, сканер, принтер, инженер, система, программа, ракета, монитор, парашют, электричество, телевидение, телефон, факс, бухгалтерия, калькулятор, металл, робот, танк, механика, пистолет, автомат, трамвай, автомобиль и.т.д.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Текст по содержанию спорный, в частности насчёт украинских фамилий, в целом , касаемо единства страны приемлемый!
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    При чём здесь Бжезинский или другие , они всегда были бы рады , если этой страны не стало и это всегда так было , со времени её становления, как империи.И СССР разрушили не американцы, а инициация шла из Москвы, того оттуда же развалили СЭВ , Варшавский Договор! Не нужно полагать, что специально , скорее по тупости , ум за ум заходит, воображение играет, а вседозволенность позволяет воплощать в жизнь глупые планы, начиная с ввода войск в Афганистан и кончая вырубкой виноградников!
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    С ХАКИМОВЫМ происходят непонятные трансформации. Хотя он и пишет о национальном достоинстве, похоже сам его теряет .
    Он унижает татарский народ , говоря, что "татары всегда рассматривали Россию как приемницу великой Татарии". Истина вопиет! Татары никогда не рассматривали Россию приемницей великой Татарии. Татары воспринимали себя всегда порабощенным народом. Ради истины прошу не отбрасывать данный комментарий.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ещё в 1992 году поголосовали за свободу и независимость
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Согласен.Всей своей историей Россия ,каждому поколению,это каждый раз показывает.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Бояре, бег(Бог), Первый, это воспроизводство одного и того же слова, бигеры ,(биляры)первые люди, главные, судьи .В татарском языке число один, - бер!
    Перун.-Один-десять , божественное число! Род , это трансформированное слово, рой , от татарского, племя! итд итп.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    В русском языке 210 тыс слов, из них 2 тыс имеют тюркское происхождение - 0,95%. При переходе в русский язык слово тюркского происхождения , нередко приобретало негативный оттенок. Например- Сарай( дворец в тюркских языках) , в русском языке применяется для названия помещения для скотины. Нормальные люди в сарае не живут.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Лингвисты говорят о 30% 40% слов в русском языке тюркского происхождения.На дворце спорта ,пример написано спорт сарае,по татарски,получается для татар сарай для русских дворец,можно и так понять..Шучу .Даже в недавние времена в деревне для людей все богатство было в скотине,так что нос не забирайте.
    Ответить
    Наталья Атлашкина 16 дек
    Какой бред! Полнейший бред.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Мадам, бред это вы!
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Вообще то родоначальником грамматики русского языка считают А.С.Пушкина, ученика Державина.А Иван Грозный писал грамоты и послания и на татарском языке, от того наверное и не находят его библиотеку, а письмо Афанасия Никитина , русско-татарское, ни о чём не говорит?!
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Село, солома производное от татарского салам, ложить, соломенные крыши! Мать от русов немецкое , от татар няня,тятя. Печь , татарское, отсюда кирпич, то есть по смыслу обжиг, засовывать в печь. Бревно , изба , производное месить (глину0 для строительства мазанок, хата. татарское двор, терем от татарского , шатёр итж итп.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Что вас понесло ,все попутали,не пишите если не знаете татарского о переводе слов.Ф.Сибгатуллина начинаете напоминать с его смешными переводами.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    прямой перевод иногда невозможен, по смыслу!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    /отсюда кирпич, то есть по смыслу обжиг/
    Обожённая, запечённая грязь. Кир - грязь, в некоторых диалектах глина.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Спасибо, понятно , что я дал обзор. направление, а вы конкретику и это хорошо!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Тут ещё интересные вещи, например, кирмен(ь) - крепость, некоторые учёные утверждают,что слово кремль от этого происходит. Но интересно другое, кир в слове кирмен и кир в слове кирпич имеют какую-то связь или ещё похожие слова типа кор - строй, возводи и т. д., кар-город (др.тюрк) имеют ли логическую связь все между собой ?
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    /изба/
    От слова изю - давление,гнёт.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    даже баня татарское слово , это означало омовение. в основном покойника, приводить в первичное сознание.осталось в ритуале у татар , гусей(как жертвенных животных) моют в проточной воде. Потом после принятия ислама превратилось в Корбан. .В Корбан байрам приносят в жертву животных , понятно , омывают.Но , это идёт с язычества и от поклонения воде, тогда скорее всего он назывался Субантуй! Наверняка покойников , а может и жертвы сплавляли по реке. После принятия ислама, как бы сухое омовение , придавали земле, Корбан. то есть сухое омовение! Река представлялась в виде вечности и рождения.Елга,-река от этого слово ,ел-год.Балык , -рыба! Бала, -ребёнок!....
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Так подавляющее большинство научных терминов и все (!) связанные с новыми технологиями слова в их языке или английского или иностранного происхождения, потому-что сами ничего не изобретают 26 лет как
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Бред не пишите,баня русское слово искаженное татарское бина- строение ,здание по татарски.Корбан
    это ,,пожертвование,, , подарок,,милость. Корбан байрам смысл не в жертве,а в пожертвовании бедным, неимущим.Курбан имя означающее милость,подарок, благословение.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Это мнение и логика !
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Бред бывает разный и часто полезный, сразу отвергать стоя на месте, это советское прошлое, основанное на том спущенном знании по учебникам и статьям в газетам, а там этой "бредятины" по колено, нахватаются и не желают ничего знать кроме поданного.Вот взять например последний фильм про Коловрата, по идее . из той же "свалки", называемой бредом, а ведь , посмотрят дети . войдёт в их сознание, а потом начнут отрицать , всё, что противоречит этой сказочной легенде и она станет их "настоящей" историей, как уже, в их мозг не вместится ни, когда то бывшая Татария, ну никак не иначе по их , это Тартария , ну , ладно Русь Орда и всё, отвяньте, не было у вас ничего кроме нас , ваших благодетелей , будьте благодарны , что у цивилизации приобщили и молчите в тряпочку, а вот эти сказки и рисуют им историю, а ваша логика и настоящие справки раздражают и, что вы после хотите?! Знать настоящую историю, это для вас , а им и фантазий хватает!
    Всех не нужно задевать, есть люди и среди них живые, но большинством все так заряжены, к сожалению метастазы пошли и среди татар!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Спокойнее. спокойнее - автор просто пошутил...
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Не путайте татарский и тюркский. Балык, ел все тюркские слова
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Иван Грозный один из величайших наших правителей!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Да он даже вашим нормальным правителем не был,вверг страну в смутное время .
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Шутник! Он для татар, как генерал Власов для русских!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ваших, ваших. У нас другая история
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Татаро-русских правителей.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ваш иван грозный, сын шайтана, вечно гореть ему и его мамаеву роду в страшном огне ада!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Не суди... - да не судим будешь...
    И пореже вспоминай рогатого...
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    19:56"татары всегда рассматривали Россию как преемницу великой Татарии".
    Татары ведь, как и русские! Потом, "Бытие определяет сознание!" "Кто чего имеет о том и плачет!" До 1784 , предки . активные участники и руководители восстаний. после признания татарского дворянства и возвращения привилегий казачеству, также незыблемости веры , верноподданные и защитники Российского государства ! Которое , действительно волей или неволей является преемницей империи тюрко-татар!
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Ну еще скажите, что казахи ведь как русские, и литовцы ведь как русские.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Казахи , чуть подальше и они родственники татарам, башкирам, а мы поближе к русским , в смысле всего!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    ОООО Родственики! Гибриды, мутанты)) Не смешите а))
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Приемница- наследница. Все было сделано, чтобы опорочить бывшего владельца, хозяина, если говорить в этой категории. На самом деле отобрано было.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    "Отобрали" в XIII веке! До того переформатировали , хотя и потом ничего существенно не изменилось, если не считать полное закрепощение русского народа, как раз ,это и есть конечный результат экспроприации! До того не скажешь, что здорово жили , но были свободными , не рабами , что и требовалось доказать.Между прочим, можно провести параллель, по смыслу происшедшего, до сталинских репрессий 37 года, только в том случае они касались народа!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Анонимно 11:20
    "Отобрали" в XYIII веке! До того переформатировали , хотя и потом ничего существенно не изменилось, если не считать полное закрепощение русского народа, как раз ,это и есть конечный результат экспроприации! До того не скажешь, что здорово жили , но были свободными , не рабами , что и требовалось доказать.Между прочим, можно провести параллель, по смыслу происшедшего, до сталинских репрессий 37 года, только в том случае они касались народа!
    Ответить не в XIII веке в XYIIIвеке! После завоевании Готии государстве викингов (русов -немцев) на Северном Кавказе , происходило пстепенное их смешивание с народами Хазарии , но викинги стремились к самостоятельности , хазарский каган выделил им земли в Киеве и Новгороде, и сделал своими наместниками на землях славян , верхушка русов роднилась с хазарами (половцами) Поэтому при реставрации знаменитым скульптуром С. Герасимовым русские князья выглядели вполне тюрко-монгольского типажа обличьем.
    Во время Золотой Орды ига, как такого быть не могло, если оно и было очень кратковременно.Сама Золотая Орда имела непростые отношения с Центром и между ханами, стремящихся к собственной независимости и борьбе за власть , поэтому они привлекали на службу воинов из покорённых ими народов, так, как не было никакой национальной доктрины и происходило дальнейшее смешивание всех со всеми, свобода вероисповедания позволяло как быть неверующими , так и верить избранной самими вере.Так, Батый, как известно вообще был неверующим, а его сын Сартак христианином, побратимом Александра Невского , лдно это обстоятельство уже исключает наличие ига, а выплачиваемая дань (твердый неизменяемый налог) обязывал татар выступать на защиту своих русских союзников. Существенный раскол в Золотой Орде должно быть произошёл по причине попытки вменить всем среди тюрко -татар ислам, многие были давними христианами ,эти казачьи формирования уходили к русским и усиливали их.Взаимные стычки и сражения русских с русскими татар с татарами происходили при смешанных союзных отрядов без разбора сторон по признаку, и совместно с иноземными войсками. Поэтому усилившаяся Москва и собирание земель Иваном Грозным , который себя заявил чингизидом прельстила многих золотордынцев и Казань брали русско-татарские войска с преимуществом в количестве последних. В построении нового объединённого государства приняли активно участие и татары , их элита , они принимали православие и становились русской элитой с получением поместий и подвластных людей.Тюрко татар при этом обращали в новую веру , что означало для простого народа гнёт и рабство , ранбше они выьирали своих ханов, могли сами возвыситься, но всё... демократия кончилась и кто был не согласен с новым порядком переходил в разряд противников .И так до пугачёвского восстания, которое затормозило процесс закрепощения народов, их насильственную христианизацию!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Приход ПетраI к власти ознаменовало поклонничество перед Западом , царская элита стала усиленно копаться в истории и выискивать в себе "рюриковичей",начали смешиваться с немцами, государство получило от ПетраI новое название, Россия, что в переводе с татарского Дом Русов! Видимо сыграло роль в этом и материнская татарская кровь самого царя, стали переписывать историю. И как в годы сталинизма преследовали истребляли дворян за их принадлежность обозначили татар вражеским народом и период их властвования выкрасили в мрачные цвета. Вообще то , практически все российские народы , несогласные с новыми порядками подвергались репрессиям, но татары особенно , в силу своего большинства и невосприятия неволи! Привычка, быть на коне! А это движение и не всегда в задаваемом направлении! Новообращённым стало не модно вспоминать своё татарское прошлое, даже такой известный писатель, как Достоевский, который , конечно должен был знать татарское происхождение своих близких предков призывал бороться с "татарщиной", не с народом а пережитками татарского прошлого, то есть они видели всё, есть нехорошего в своей жизни татарский след! Но лично у него , видно не получилось ,"татарские пережитки" привели его в долговую яму! ...Страна экспериментов!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Лжешь бессовестно 13:40. Не было у России лучше периода Золотой Орды.
    В своей лжи вы так и останетесь самыми невежественными и варварскими.
    Ответить
    Наталья Атлашкина 16 дек
    Уничтоженная славянская культура, сожжённые русские храмы, вырезанные русские сёла...Отравленный во время последней поездки в Орду Александр Невский...Хватит бреда. Было татаро-монгольское иго, отбросившее Русь на столетия назад в развитии. А виноваты были русские князья, погрязшие в междоусобицах, позволившие в погоне за мелкими интересами терзать и грабить землю Русскую. Сегодня появилось много желающих переписать историю. Нелепые попытки. Мы далеко ушли от наших предков по дороге времени. Но это не даёт нам права рисовать на холсте с изображением величайшей трагедии в истории романтическую картинку маслом...
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    Анонимно 16 дек
    Наталья Атлашкина 11:57
    Откуда такая фамилия, нерусская , из Золотой Орды?!)))
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    Анонимно 16 дек
    Наталья Атлашкина 11:57
    Если посмотреть по ареалам компактного расселения татар, очертить , то получится все они в прошлом были земли преимущественно с мусульманским населением, это земли Древнего Хорезма, Волжской Булгарии! Судя по всему "татаро-монголы" осели в русском народе, если исходить из того, что казаки, это производная Золотой Орды, то тогда так оно и есть! Народы, которые приняли исламскую веру задолго до насаждения его в Золотой Орде , так и остались мусульманами, кроме , конечно некоторой его части принудительно его лишившихся. В среде самой Золотой Орды, где царила в этом вопросе анархия, она видимо была неустойчиво воспринята!? Поэтому казаки, православные, а потомки булгаров и хорезмийцев , мусульмане, но сказать, что и у них примеси невозможно, всех коснулось , но наверняка не так, как самого великого народа в настоящем времени! Не мог он так запросто стать большим , если смотреть по картам средних веков , то не мог!
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    Анонимно 20 дек
    Наталья Атлашкина 16 дек
    Уничтоженная славянская культура, сожжённые русские храмы, вырезанные русские сёла
    =============
    Вы где такую историю учили? В сталинские времена? Сейчас даже ваши попы и священники считают, что если бы не татары, которые помогли А. Невскому в битве на Чудском озере, то целовали бы вы сейчас католический крест! Такого расцвета строительства монастырей и храмов, как во времена Бату-хана никогда на Руси не было. Срочно садитесь за парту и начинайте изучать историю.
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Россия она и есть Татария. Даже в 17 веке Витсен эту страну называет Татарией. В исторических хнониках Европы страна называется не Московией, а Московской Татарией, а его население - татарами ("татары Ивана 4", "Иван 4 со своими татарами" и т.д.). Россия лишь часть Татарии (его Московский улус), так называемые русские это, прежде всего фин-угры, потом к ним присоединились балты и ПЛЮС ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТАТАР. Не капли славянской крови там. Читайте: "Слоеный пирог "русского народа"".
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    18:26
    какие деньги были в ходу.
    Деньги , тюрко-татарского происхождения .Изначально должно звучать . как тэнгэ! Известно, что монеты были металлические , серебряные и золотые, продырявленные и их кочевники носили на тесёмочке при себе , на теле , так и переводится дословно! Например . можно наблюдать это по тюркам, башкирам и чувашам , по их национальным костюмам , увешанных монисто!
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Я, татарка, и с кем бы из знакомых- татар и родственников не обсуждали проблему татарского языка, всех глубоко волнует этот вопрос, поэтому я семи процентам не верю.
    Ответить
    Анонимно 14 дек
    Надо больше говорить на нашем родном языке и меньше на русском
    Ответить
  • Анонимно 14 дек
    Рафаэль Хакимов: «Татары всегда рассматривали Россию как преемницу Великой Татарии»
    -------------------------------------
    Вот, как бы академик, а всё время под кого-то немного косит.

    Россия - преемница Великой ТаРтарии, а не Татарии.

    Ибо саму Татарию придумали и нарисовали только после 1917 года.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Карта Татарии известна по средним векам! Ну,а обижаться на русских не следует,программа такая, отрицать , об этом и в Коране написано , правда там не национальность указана, потому и русские разные. как и татары, но большинство так настроено и подумать не по их вине, закладывается .
    Говорят :"Иван, не помнящий родства!" По идее , большинством . они ведь тоже оттуда, из нашего общего, а так пути дорожки устраивают , Сверху, им виднее!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Поэтому нынче московское начальство и дарит становым юбилярам карты ТАРТАРИИ, что эти чудаки помнили, что Татарию придумали и нарисовали только после 1917 года.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Так ты думаешь, что путин обманывает? Ты не экстремист случайно?
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    Татарский язык это наше все !
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Оно всё ваше.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Верно, наше дорогое!
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    Какая ересь! Все уже празднуют Победу над Россией! Но, история учит другому. Россия еще встанет. Уронить противника на коленки во время борьбы-это еще не победа. Россия встанет, как уже было не раз. Многие предсказывали ее распад и гибель, но очень потом об этом горько сожалели.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Вся надежда на уважаемого и любимого народом Президента, Владимира Владимировича Путина!
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Территория России в последние 100 лет только уменьшалась. 1917- потеря Польши и Финляндии, 1991- распад СССР
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    И не такие империи рушились!
    Ответить
  • Damir Nabi 15 дек
    Рафаэль Хакимов вдруг сентиментальным стал к империи ? ко всякого рода мифам ?
    Если бы татары ненавистную империю так рассматривали то рвались бы во все властные царской империи, с лозунгом "служит бы рад" и "с удовольствием" шли бы толпой в имперскую колониальную армию, -- да были , но не от "удовольствия" а вынужденно, западные историки хана Шагали и его небольшое войско из татар прямиком написали как "пленных" !!
    И учили бы массово колонизаторов урысский язык чтоб служит в чиновниках и слепо подчиняться и не сопротивляться бывая "патриотами" т.е. любителями царя, ...Но как мы видим чиновников из татар очень редко, военных офицеров тоже, --Почти весь период империи до 1917 года чиновником стать можно было, если ты крещеный и так крестили всех ханов попавших в плен... (креститься это как вступить во властную партию, как и сегодня ничего нового под "луной"). А в советской империи ты не мог вырасти в карьере и дослужится к примеру выше полковника если не женат на русской... иначе ты "не благонадежен"...
    ...в царской империи существовало сегрегация населения как в колониально-расисткой южной Африке на унетаемых "нацменов" "инородцев" "нехристиан" и привелегированных христиан особенно из русских, но и крещеные не обретали особых привилегий от некрещеных и это отдельная тема, что актуально и сегодня.
    А как татары и марийцы убегали бросая родные края это все забыто? только марийцев которые к примеру уходили в пределы Крымского ханства а потом и в те области современной Украины еще свободные от царских чиновников что бывало численность доходило до 10000 или более, даже для тех времен большое число... татары массово уходили в Среднюю Азии уже сразу с появлением войск Ивана 1552 году, и многие земли бывшей Золотой Орды опустели... В период до 1917 года к примеру в Бухарском, хоть и вассальных ханстве-эмирате Хивы и Бухары тысячи татар жили как политические эмигранты на пособия от правителей, что сегодня только в некоторых европейских государствах такое пособие выдают и то с трудом. Если бы не это колониальная империя то марийцев только было бы не менее 6 миллионов...
    В первый же год появления русских конкисто, которых историки метрополии в целях камуфляжа называют "первопроходцами" и это звучит как минимум издевательски для коренных народов, местные племена облагаемые ясаком вымирали сокращаясь в численности в 15-20 раз, так многие народы вообще исчезали, к примеру Енисейские племена со своими уникальными языками похожими как у индейцев америки...
    Всех этих "первопроходцев" коренные называли "вещателями", по их привычке внезапно появляться и вещать всех подряд, требуя от остальных сбора ясака, а потом жен, дочерей и тетей брали в "аманаты"-заложники, чтоб отцы-мужья собирали как рабы ясак-пушнину, и это продолжался сколь угодно долго пока жив раб-сборщик, а с женами-детьми происходило все что угодно в условиях плена... до массовых изнасилований... и это было типично для всех краев Великой Татарии, в Камчатке (откуда Яровая бывшая прокурор) и где были итэнмены, которых сегодня нету, или в Аляске, где от алеутов тоже почти ничего не осталось, скорее всего только метисы...
    вот так они "спасали и сберегли", как сегодня заявляют почти весь "истеблишмент", включая Яровую, и журналиста Соловьева и писали и пишут во всех учебниках "единых" учебниках по истории и не только....
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Этне тешлэп карамадынмы?!)))
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    ТАР - маленький владыка , младший владыка (башк) имя Ивана Дурака , Точно также звали и СИМА прародителей евреев , он тоже был младшим , Отсюда ТАР ТАР - два дурака , ТАРТАР - страна дураков (др. башк)
    Ответить
  • Анонимно 15 дек
    Ну вот, Дамир Наби поставил точки над и.
    Ответить
  • Алим Махианов 15 дек
    Совершенно правильно пишет Р.Хакимов-только неучи ,(неграмотные) могут не понять,не принять этот материал,что Россия является преемником Золотой Орды.Благодаря Бату Хану возникло Российская государственность и его законы до сих пор работают-из центра выдают грамоту губернаторам (князьям) на право управления регионом (княжеством).Преемственность ,однако...
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    Анонимно 15 дек
    Об чём и речь!!!
    Все иноземные татаро-монгольские завоеватели старались и жилы свои рвали, чтобы у русских было огромное государство, при этом оккупанты себе так ничего и не построили и сгинули без всяких следов.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Уже не преемница, а преемник. Видимо так называются оккупанты. Для которых были построены сети дорог от Тихого океана до Дуная с ямскими станциями, огромное количество городов.
    Ответить
    Анонимно 15 дек
    Ну, всё же правильно. Не умеешь сам - учи другого.
    Оккупационная монгол-татарская администрация буквально наизнанку выворачивалась, чтобы русские жили в иге спокойно и беззаботно.
    Несчастные поработители для себя так ни черта и не построили, и не иначе все легли костьми и без следа пропали, но при этом до последнего стараясь, чтобы у русских было огромное и крепкое государство на века вперёд.
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    Анонимно 19 дек
    Повторяешься на всех ветках, как умалишенный. Придумай что-нибудь поумнее.
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  • Анонимно 16 дек
    Анонимно 15 дек
    Ну, всё же правильно. Не умеешь сам - учи другого.
    Оккупационная монгол-татарская администрация буквально наизнанку выворачивалась, чтобы русские жили в иге спокойно и беззаботно.
    Дело не в этом ! Как бы ни расхваливать Золотую Орду, нужно понять из каких народов она состояла и в чём был смысл их существования?! Самая благодатная пора этой империи , время ведения захватнических войн, прибывало добро и мастеровые , которые строили им города, вместе с тем привносили знати желание мира и сытости , собственного ничего особого не было , никакой личной концепции , кроме законы "Ясы", завещанной Чингиз ханом и она отпала , всё , раз не было своего, начали пользоваться творчеством покорённых народов, в широком понимании смысла существования в этом мире и стали "врастать " в эти народы .Чем больше от них было предложений, тем больше они становились им своими и покорённые народы чувствовали себя ими , сильными и ...наследниками, кто из них в этом преуспел и пользовался их методами в достижении цели , тот и победил и получил их империю! Недаром, Иван Грозный называл себя "чингизидом"! А уж кто не "врос" или имел своё превосходство , до того, как попасть в рамки той или иной империи, жаждал собственного отличия , восстановления независимости и просто ...воли! Как это удалось , все видят!
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Во всех случаях гибели, распада разных империй виновата центральная власть , образующая и богатеющая во власти элита, стягивание богатства ,.сосредоточие культуры и роскоши в одном месте, городе! Всякие поднимающиеся и развивающиеся регионы и их власть должна чувствовать всю империю своей, общей с центром , свои богатства не сосредотачивать , а вкладывать и в другие регионы , с выгодой и для них и для себя, обеспечение быстрой и надёжной связи по всей стране.Понятно наличие идеологии , в том числе и немаловажной , религии и их деятельность должна полностью быть сосредоточена на сохранение единства и целостности всего государства и подчиняться установкам государства и организована надлежащим образом во имя этой цели! Все народы и национальности должны чувствовать себя в любом уголке страны гражданами этой страны с соблюдением своих прав , обязанностей и выгоды в них, а за рубежом частицей этого народа! Тогда это государство навечно!
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Все народы и национальности должны чувствовать себя в любом уголке страны гражданами этой страны с соблюдением своих прав , обязанностей и выгоды в них, а за рубежом частицей этого народа! Тогда это государство навечно!
    ----------------------------------------------------------
    Господи!!!! Так к этому всё в России и движется.
    Сразу как укрупнят регионы и перерисуют без нац прибамбасов, все народы будут жить также как в США единой нацией и с такими же ощущениями, правами и выгодой на века вперёд.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Это у тех народов сначало надо спросить, захотят ли они стать русскими. В национальных образованиях уровень жизни всегда выше был
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    В каких образованиях был выше уровень жизни?!
    Вы смеётесь?
    Эти образования от балды только придумали и нарисовали с нуля после 1917 года.
    Затем комуняки гнали население России поднимать эти образования до человеческого уровня.
    Для образований с нуля строили экономику, культуру и стряпали им историю.
    Вы вообще от реалий оторвались, живя на всём готовом и за вас сделанном.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Так Россия до 1917 года вообще была самой и нищей и отсталой страной Европы, проиграв войну войну крохотной Японии в 1905
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Какая от вас "цивилизация"? Отставание от всех развитых стран на десятилетия. Всее технологии оттуда, вся мода- оттуда. Не надо нам такую вашу "цивилизацию"
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    До 1917 года Россия входила в пятёрку самых развитых стран мира.
    Поэтому то, что называют революций - обычный захват власти жуликами.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Вы бы лучше про свою пользу, кроме анализов, чё-нить рассказали.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Так и ходите в своих мешках и в носках поверх штанов.
    Чё вы к людям лезете? Да и в Европе такой моды нет.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Назовите хоть одно изменившее мир изобретение России за последние 30 лет?
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Зачем нужны публикации директора Хакимова, он же разжигает конфликт, разве это не видно. Поставлена в этих вопросах жирная правильная точка. Что ещё нужно Хакимов? Неверно он мыслит, надо ему на отдых входить.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    У него работа такая. Он за это зарплату получает.
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Внимание, найдите летопись 14 века на татарском языке, документы из канцелярии Золотой Орды. Дайте ссылку на источник. Их просто нет. Или я ошибаюсь?
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Все тогдашние документы специально были зашифрованы по-русски, чтобы никто не догадался, что их татары писали.
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    В 14 веке русский язык ещё не придумали
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    А татарский язык до сих пор сами носители выучить не могут.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    С незапамятных времен и до 30-х годов прошлого века- 100% татар говорило на своём языке
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Поэма Кол Гали поэма «Кысса-и Йусуф»... Кол Гали 1183—1236) — булгарский поэт, представитель средневековой волжско-булгарской литературы... Язык старотатарский, но не особо отличается от современного татарского языка.Потом интересное , молитва армянских татар -христиан , начало XIII , практически передаётся без изменений, наглядно язык, татарский! Понятно дословно,без переводчика..О "русском" языке того времени можно судить по дошедшим берестяным грамотам или церкославянскому письму, ну .тут посложнее, чем более понятный украинский язык , хотя и здесь переводчика трудно всё уяснить ! Тут , конечно не скажешь , что это русский язык, язык то русов-викингов был германский с примесью татарских (хазарских)слов, язык , нужно говорить славян, как такового тогда ещё русского народа , под таким названием,не существовало.I am so sorry!
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    ...молитва татар принявших армянскую христианскую веру написано письмом, названном "бологир". сами эти люди назывались татарами. Тогда можно сделать вывод, язык "бологир", это булгарский язык, что не исключает применения булгарами в отношения себя названия , как татар и булгар одновременно или в зависимости от обстоятельств и ситуации, но всё же применялось!?
    Ответить
    Анонимно 23 дек
    Этих документов великое множество.
    Вы этого не знаете. Ну, бывает, всегда и везде.
    Но только россияне умеют похваляться своим невежеством
    Ответить
  • Анонимно 16 дек
    Они подло украли наше прошлое!
    Ответить
    Анонимно 16 дек
    Русские
    Ответить
  • Анонимно 17 дек
    Прав Хакимов, кроме нефти.
    Ответить
  • Анонимно 17 дек
    16 декГосподи!!!! Так к этому всё в России и движется.
    Сразу как укрупнят регионы и перерисуют без нац прибамбасов, все народы будут жить также как в США единой нацией и с такими же ощущениями, правами и выгодой на века вперёд.
    Сначала изучите структуру организации и обустройства США прежде . чем вызывать повторить здесь то же самое! Если так подумать, нац.республики , так и хотят, как на-вроде и в США!? Но там по всем параметрам "привязка" регулируется экономической заинтересованностью, то есть , чтобы построить предприятие продают акции , которые потом выгодно окупаются, а у нас в прошлом , сначала огораживали территорию под строительство "колючим " забором и запускали туда подневольно "мобилизованных" !
    Ответить
  • Анонимно 17 дек
    Опоздала эта статья на четверть века.А сейчас мы уже можем наглядно посмотреть чем закончилась высосанная из пальца свобода от завоевателей-русских в тех союзных республиках которые наелись суверенитетов досыта.Ну ладно прибалты.Чтоб с голоду не умереть их Европа к себе пустила тарелки мыть в кафешках.А азиаты прямиком в средневековье опять приехали только с новыми баями.И сидят сейчас узбеки и сопли морозят на казанских базарах урюком торгуя.Неужели такого будущего хотят для своего народа уважаемые учёные.Думаю не хотят.Ну а для чего тогда всю эту писанину затевать.Есть для всего этого научного бреда специальные научные журналы где до хрипоты можно спорить о значении или происхождении слова сарай или кирпич.И был ли Державин мурзой.А ещё господам учёным желательно на календарь посмотреть.И вспомнить что на дворе не век мурз а век роботов и нанотехнологий.Вот куда надо направить свои усилия и мозги господам учёным.Перефразируя Ходжу Насретдина можно сказать - сколько раз не вспоминай что в твоём роду мурзы были во рту слаще не станет.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    До XVII века на Руси кроме крестных имен у людей были и другие имена. Именно они использовались в быту и официальных документах.

    Оказывается, многие из этих имен-прозвищ БЫЛИ ТАТАРСКИМИ. Точнее, для уха современного человека они звучат как татарские в современном понимании этого термина. Однако в средние века ТАТАРСКИЕ ИМЕНА НОСИЛИ РУССКИЕ ЛЮДИ.

    Открываем известное исследование Е.П. Карновича «Родовые прозвания и титулы в России». Он пишет: «Крестные имена в Москве очень часто заменялись не только другим христианским, НО И ТАТАРСКИМИ, например, Булат, Мурат, Ахмат, так что и от таких подставных имен производились полуотчества, обращавшиеся потом в родовые прозвания людей, ЧИСТО РУССКИХ ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ»
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Страницу и абзац данного сочинения можно, чтобы найти и убедиться?
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Сами найти по тексту - догадаться не пробовали?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Лучше вы почитайте в оригинале текст Карновича- там таких слов нет.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А вы смогли найти этот текст в оригинале?
    Интересно бы почитать.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Безусловно, наберите в любом поисковике, как сделал я
    Ответить
  • Анонимно 17 дек
    Всё же не совсем бесполезны споры здесь.. Убедительно выглядят толкования, что Русия, Рус иэ- это Русский дом( при татарском произношении, видимо, так и было. Мы ведь и теперь по своим вопросам едем в Большой Дом..), и тэнгэ= монеты у тела. В те времена к телу были приторочены и разные другие знаки, "паспорта" и проездные..
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Ну, а само слово "татарин" - произошло от русского слова "тараторить".
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    A от чего произошло "русское" слово тараторить?
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Слово "тараторить" произошло от имитации эха, когда татары тараторят.
    Ответить
    Анонимно 17 дек
    Когда татары , как народ "тараторили" на своём языке русских ещё не было!)))
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Наберите прямо сейчас в любом поисковике слово "тараторить" и вы обнаружите, что никакого отношения к татарам оно не имеет, более того, слово тараторить присутсвует в чешском и не славянском латвийском языке
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Чё вы так взбаламутились из-за одно слова?!
    Тюрки весь мир словами обеспечили, а им уже и втюхать ничего нельзя.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Просто товарищ, который утверждал, что татар назавали татарами от слова тараторить сильно обделался
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А к татарам много чего отношения не имеет из того чего они себе приписали.
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Приведите конкретные примеры
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Вы, ещё и смеётесь?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Не валяй дурака, админ.
    Не надо свои глюки выдавать за чужой комментарий.
    Это так по-татарски.))))))))))))))))))0
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А как по-татарски?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Это когда 5 (ПЯТЬ) процентов научили всех разговаривать, всё построенное приписали исключительно себя, а лично для себя ни черта так и не сделали.
    Ответить
    Анонимно 25 дек
    Как будто в "русских" областях прямо всё идеально. Скорее наоборот
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Кстати, а такие там изменившие мир технологии были произведены в России в последние лет 30?
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    А вы лично сами чего за истекшие 30 лет сделали?
    Ответить
    Анонимно 24 дек
    Причём тут я. Какие у Российской Федерации крупные достижения есть?
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
     К числу знаменитейших наших военачальников, хотя и русских, но иноземного происхождения, принадлежал и Алексей Петрович Ермолов, потомок татарского мурзы Арслана-Ермола. От татарского же мурзы происходил и известный наш партизан и стихотворец Денис Васильевич Давыдов.


    Е.П. Карнович "Родовые прозвания и титулы в России"
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    Любопытное свидетельство о том, какие имена носили ордынские татары до принятия ими крещения, содержится, например, в «Родословной книге Вердеревских» 1686 года (сборник Московского архива министерства юстиции, 1913).

    Некрещеный татарин, только что прибывший из Великой Орды, носит, оказывается, чисто славянское имя: Солохмир = Солоха + Мир. Да и отец его (также, очевидно, татарин), оказывается, был Мирослав — также со славянским именем.

    Теперь понятно, почему с Ордой вошел в употребление правильный церковнославянский язык. Потому что власть Орды — это была власть русских людей в многонациональной империи. Где, конечно, жили и татары, как и сегодня.

    “Язык наш, - пишет Карамзин, - от XIII до XV века приобрел более чистоты и правильности”. Далее, по Карамзину, при татаро-монголах вместо прежнего “русского, необразованного наречия писатели тщательнее держались грамматики церковных книг или древнего сербского коему следовали они не только в склонениях и спряжениях, но и в выговоре”.
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Кириллица | Чему русские научились у мусульман
    cyrillitsa.ru›…russkie-nauchilis-u-musulman.html
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Смеха ради, сравните Библию с Кораном, и скажи кто у кого чему научился, учитывая что Библия появилась первой.)))
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Не надо через силу натужно смеяться. Иудаизм еще раньше появился. Вопрос точности формулировок намного важнее, чем то, какая книга появилась первой. Оказывается у Бога есть сын)). А тещи и собаки с кошкой нет?
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    Критиковать русский народ, также глупо, как и возвышать татарский, у подножия строительства этого государства стояли оба эти два народа , но конечно не ограниченные только самими собой, но всё же ответственность взаимная! Трудно вобрать в себя людям превосходящим по своим настоящим гражданским правам своё натуральное прошлое, чем людям, которые в них ограничены, по законам то все равны , а на самом деле , не совсем так, это же все понимают ! Поэтому и народы исчезают , а потом их потомки открещиваются и не признают своими эти же народы! Мордвы практически , говорящих на родном языке почти не осталось, марийцы "исчезают", чуваши "тают", теперь очередь наступила и для татар, хотя , если посмотреть на историю, они больше всего и вошли в русский народ!
    Ответить
    Анонимно 18 дек
    они больше всего и вошли в русский народ
    --------------------------
    Если точнее, то они просто больше всех себе приписали и придумали.
    Сами прикиньте, до 1917 года из вообще всех оптом считали.
    ++++++++
    «Нынешнее распространение этнонима „татары“, ... связано... со способом именования разных тюркских народов, принятым в Российской империи в XVIII-XIX вв.

    Этот способ таков: всех, кроме турок, якутов и чувашей, называли татарами...

    Это все хорошо известно любому профессиональному тюркологу....

    Поэтому, конечно, сама идея искать близкую генетику для современного распространения этого этнонима выглядит несколько наивной».
    Ответить
  • Анонимно 18 дек
    ну о Тартарии что-то в исторических документах есть..так то Тартария..к Татарии никакого отношения не имеет..
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Что такое автономия? По определению:Автоно́мия (греч. αὐτονομία — «самозаконие») — самостоятельность, способность или право субъекта действовать на основании установленных (сделанных, составленных им самим) принципов.
    Вот так и слова расходятся с практикой , с действительностью.Редко, чтобы назначение слов и их звуки совпадали бы в разных языках."Тартария ", это обширная область , типа страны, обозначенная на европейских картах по историческому наименованию в прошлом и написано по правилам английской грамматики , при этом буква "р" , как звук не просчитывается вслух и на английском звучит , как Татария, что они и имели ввиду.Для этого , понять особого ума не надо!
    Сейчас много пишут, что русский народ остался , как бы в генетической "чистоте", никакие татаро-монгольские черты в их внешности особо не наблюдаются. Если конечно принять к сведению , что территория была заселена угрофиннами и они должны бы быть европеидами , но угрофиннами являются и народы ханты, манси и они выглядят соответственно "монголоидно"! А русские , это сборный народ.Ну, допустим нет в них монголоидных черт.А взять тех же монголо татар, кем они были на самом деле?! Хазария , они до того "висели" над всеми, то есть владели и контролировали эти земли, никуда они не делись , половцы от них и пошли , они внезапно появились после исчезновения этой страны. А половцы , это и есть близлежащие тюркские народы ,многочисленные русские казаки , они есть татаро монголы и проживавшие длительное время на своих землях и не пришельцы с монгольских степей, хотя родство должно иметься , но смешения с местными племенами и народами , ещё больше, нельзя говорить, что эти народы были сплошь тюркскими .В Золотой Орде неспроста существовала веротерпимость и свобода вероисповеданий, это значит, что в это образование вошли многие народы со своей религиозной культурой и игнорировать их было невозможно и опасно! А наступление они начали с донских степей, с территории современного Казахстана, потому и быстро всё завоевали! Короче смешение в чертах русских трудно обнаружитьс подлинными монголами, потому, что завоеватели были им подобны и их расположение было гораздо ближе, не где то там . в Забайкалье, хотя , если учитывать , что территория вся называлась Татария, то и оттуда шла поддержка и была налажена связь! А сказать, что якуты и чуваши не принимали никакого участия в общем процессе , неправильно, это не джунгли Амазонки, спрятаться и жить уединённо было невозможно, питаться червяками или другими насекомыми и срывать бананы с деревьев разумеется никак ! Коммуникации , однако может и вынужденные , но были нужны всем!
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Для федерации нужно наличие государственно-территориальных образований — субъектов федерации, — не обладающих государственным суверенитетом, но имеющих достаточно широкие полномочия во внутренней политике. Наиболее известные государства-федерации: Российская Федерация, Соединённые Штаты Америки, Канада, Бразилия, Германия, Индия, Австралия, Мексика, Объединённые Арабские Эмираты, Бельгия, Австрия.

    Субъект федерации — политическое образование, имеющее ряд признаков государства, но не имеющее государственного суверенитета.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    "... написано по правилам английской грамматики , при этом буква "р" , как звук не просчитывается вслух и на английском звучит , как Татария, что они и имели ввиду.Для этого , понять особого ума не надо!..."
    Вероятно, всё ж надобно иметь, если не особый, то хоть какой-никакой ум, чтоб вспомнить, что литературный английский появился лишь в середине XVI века. А до того всё писалось на латинском.
    И откуда вдруг у иноземцев появилось такое трогательное отношение к правильному произнесению именно слова "Татария"? Москву вон по сию пору как только не кличут - и Москау, и Москоу... По-итальянски же и вовсе - Моска ("муха").
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Долгое время в Европе "рисовали" карты Российской Империи с обозначением , как Татария.И немцы в 41 году и у Рейгана за спиной висела карта с таким наименованием! Дело не в том, что пытался Пётр I изменить с переменой названия на слово Россия, то есть "Дом русов" и сделать упор на Киевскую Русь, которую возглавляли викинги-немцы. C ПетраI началось смешение царской элиты с немцами вплоть до революции 17 года! Дело в сути государства, как бы она себя она ни называла, она оставалась по своемй государственному менталитету Татарией, Золотой Ордой и попробуйте , это оспорить!
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    Не надо косить под дурачка.
    Висели карты ТаРтарии, а Татарию с нуля придумали и нарисовали только после 1917 года
    Ответить
    Анонимно 19 дек
    В России живут россияне, а Тартарии , кто жил?! Судя по великому народу их звали "тартарийские"!Есть люди , которые хотят возвратиться к истокам. почему бы нет, дерзайте!? )))
    Лично уважаю всех россиян невзирая на различия по национальностям.жить надо в дружбе, страна одна на всех. беречь её , сохранить единство и целостность навечно!
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Это то ладно, можно всё, что угодно говорить , дело прошлое.Ну. а всё таки , кто же водрузил знамя Победы над рейхстагом?! Вот . это поближе! Неужели можно было подумать, стали бы начальники рисковать русским и грузином , Егоровым и Кантария и посылать их под пули, чтобы тогда докладывали товарищу Сталину, если бы одного из них подстрелили , как лейтенанта,казаха ?! )))
    Тут же дело не в том, чтобы доказать превосходство одного народа над другим или унизить, такого быть не может, всё дело в честности и правде, а это есть двигатель страны к лучшему будущему!
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    Вы бы сначала почитали бы историю страны и кто действительно первым знамя водрузил, чем рассказывать тут методички отдела пропаганды цк кпсс.
    Ответить
  • Анонимно 19 дек
    Я смотрю произошла оккупация , о чем говорят последние комментарии. Как бесы налетели.
    Ответить
    Анонимно 20 дек
    победителей не судят,,,,,иван грознный. перестаньте бесится . и не бесите россия в перёд ,,,,,русь,,,,,великая.ъ.
    Ответить
    Анонимно 22 дек
    И это пройдет!
    Ответить
  • Анонимно 20 дек
    Какие были «плюсы» от монголо-татарского ига на Руси Владычество Золотой Орды над русскими землями (1238-1480) традиционно освещается российскими историками как время угнетения, затормозившее развитие России. Невозможно отрицать, что в это время часто происходили разорения русских земель ордынскими нашествиями, массовые убийства и уводы людей в рабство. Также значительная часть материального продукта, производимого на Руси, отправлялась в это время в виде дани в Орду. Но всякий процесс в истории диалектичен и имеет как минимум две стороны. Есть немало такого, что незаслуженно ставят «игу» в вину, как и такого, что в нём, по меньшей мере, не мешало развитию русских земель, изменив только, быть может, его вектор. Начнём с привычного мнения о том, будто «иго» помешало торговым и культурным связям Руси с бурно развивавшейся Европой и вызвало последующее многовековое отставание России. На самом деле, ордынское владычество совсем не препятствовало свободе сообщения между русскими землями и Западной Европой. Торговля Новгорода и Пскова с Ганзой именно в это время – XIII-XV вв. – достигает наивысшего расцвета. Также нет никакого ослабления связей западных частей Киевской Руси, т.е. будущих Украины и Белоруссии, с Западной Европой. Напротив, они в этот период объединяются в Великое княжество Литовское, которое тесно втягивается в орбиту западной цивилизации. Как раз возникновение этой мощной Литвы и ограничило общение прочих русских земель, где впоследствии возникло единое Русское государство, с Западом. «Иго» же здесь ни при чём. Невозможно доказать влияние «ига» на появление в России самодержавия, деспотического правления, традиций раболепства подданных перед государем. Начнём с того, что хан в Орде был выборным лицом, и его власть была сильно ограничена традиционными органами родо-племенного управления (кланом, советом старейшин и т.д.). К тому же, как известно, сами ордынцы в Руси не селились, а правили ею издалека, оставляя в неприкосновенности все её внутренние политические отношения. Формальное же поклонение императору как богоравному существовало в Византии, откуда Русь ещё раньше получила и церковь, и духовенство, и книжную образованность, и политические идеи. Также нет никаких подтверждений прихода на Русь обычаев смертной казни и жестоких наказаний вследствие «ига». Это влияние постулировалось историками без всяких примеров из жизни и обычаев самой Орды и при игнорировании нежелательных примеров из истории ещё доордынской Руси. Что же касается нашествий и пленений, то, исключая сам Батыев погром, наибольшим известным в истории разорениям Русь подвергалась после «свержения ига», в результате походов крымских ханов, в конце XV-XVI вв. До Батыя русские князья много раз сами опустошали земли друг друга и часто приводили с собою на русские земли половцев. Так, в 1169 году суздальский князь Андрей Боголюбский взял Киев приступом, и в течение трёх дней его воины грабили древнюю столицу Руси, её храмы и монастыри. В 1204 году князь Рюрик Ростиславич взял Киев с помощью половцев, которые вторично разграбили город, убив там множество людей и выведя оттуда многотысячную толпу пленных. Ко времени Батыя Киев уже был незначительным городом, в котором не было даже своего князя. В 1207 году, за тридцать лет до Батыя, суздальский князь Всеволод Большое Гнездо изгнал всех жителей из Рязани, а город сжёг дотла. Терпела разорения русская земля от своих правителей в любые времена (вспомним опустошительные походы на Новгород Ивана III в 1471 году и Ивана Грозного в 1570-м). Военные походы «цивилизованных» европейцев на Русь также всегда были не менее кровавыми и разорительными. Некоторые историки до сих пор видят в установлении обычая затворничества женщин в Московской Руси «влияние ига», что, опять же, не подтверждается сравнением с обычаями монголов и тюрок. В кочевых «ордах» женщины традиционно пользовались более высоким общественным положением сравнительно со средневековой Европой. Знатные женщины влияли на политические дела в Орде, в чём, несомненно, сказались пример и посмертное почитание Оэлун – матери Чингисхана. Одна из вдов Батыя стала регентшей и активно боролась за власть для своих сыновей. Из истории Руси мы не знаем подобных примеров участия княжеских жён и вдов в политике. Итак, «вредные влияния ига», при внимательном рассмотрении, оказываются обычно придуманными либо имеющими источник не в Орде. Мы мало задумываемся над тем, что множество слов в русском языке, связанных с политическими и товарно-денежными отношениями (казна, барыш, деньги, ярлык, таможня, и мн.др.), пришло к нам из Золотой Орды или через её посредство. Термины никогда не заимствуются более развитой цивилизацией от малоразвитой, но всегда наоборот. Очевидно, Золотая Орда вовлекла русские земли в орбиту более высокой государственности и более широкой международной торговли. Западноевропейские путешественники XIII-XIV вв. встречали в городах Золотой Орды от Азовского моря до Средней Азии множество купцов из Руси. Ханы всячески покровительствовали торговле, и именно в их время итальянские торговые республики Венеция и Генуя основали богатые торговые фактории в Крыму и в устье Дона. «Гости-сурожане», то есть купцы, ведшие большую оптовую торговлю с итальянскими колониями, появляются в Москве также в это время. Регулярные путешествия русских князей со свитой к ханам в Центральную Азию и на Нижнюю Волгу за ярлыком способствовали развитию географических представлений на Руси. К тому же результату вели и участия русских князей в военных походах по призыву ханов. Так, в 1277 году несколько русских князей во главе с сыном Александра Невского Андреем участвовали в экспедиции хана Менгу-Тимура в нынешние Дагестан и Осетию. Купцы, дипломаты и священнослужители всех религий пользовались в Орде правом неприкосновенности. Иностранным посланникам постоянно меняли казённых лошадей на этапах («ямах») их тысячевёрстного пути через степи (отсюда наше слово «ямщик»). Посольство Дмитрия Донского, ехавшее в Константинополь утвердить у патриарха своего митрополита, охранялось на пути через Орду татарами и снабжалось ими съестными припасами. Влияние русской церкви беспрепятственно распространялось в землях Золотой Орды, там росло количество новообращённых христиан, и для управления ими в конце XIII века была учреждена Сарайская епископия. Неверен и стереотип, будто Орда была замкнута и чужда просвещения. В 1266 году верховный хан Хубилай, правивший тогда ещё и Китаем, передал через венецианских путешественников, братьев Никколо и Маттео Поло, просьбу к Папе Римскому прислать ему сто учителей различных наук! Как-то всё это совсем не вяжется с образом грубого кочевого народа, будто бы коснеющего в невежестве и настроенного только на грабежи! При этом иностранные путешественники XIII века отмечали такие положительные качества монголов, как личная честность, непримиримость к воровству, любовь к правосудию, целомудрие их жён.

    Источник: Какие были «плюсы» от монголо-татарского ига на Руси
    © Русская Семерка russian7.ru
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  • Анонимно 21 дек
    "Плюсы" от империй бывают только в виде войн! Есть расхожее мнение, что войны подстёгивают совершенствование человеческой цивилизации, а так империи не могут замкнуто существовать, это их закономерность бытия.Главный город империи , её столица. государство в государстве и оно в корне паразитическое, как власть и управление в неё сосредоточенное, оно шевелится и оно должно шевелиться, чтобы жить безбедно и как можно дольше и по возможности вести войны, как желательный и основной элемент составляющей империю, в период застоя от войн, должна занимать подготовка к ней, если такие моменты в подобных действиях исчерпываются, начинается разложение империи, пропадают источники вдохновения , начинаются поиски врагов изнутри себя и империя начинает "пожирать" саму себя! Так было всегда и Золотая Орда , не исключение из правил!
    Татарин.
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    Анонимно 21 дек
    такой стала и Москва по-вашему?
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    Анонимно 21 дек
    Вашингтон!
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    Анонимно 21 дек
    Рафаэль Хакимов прав и еще раз прав. Спасибо что сказали все от имени татар.
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  • Анонимно 26 дек
    Ничего что у многих сельхозпроизводителей поля остались не убранными и не паханными из-за отсутствия горючего и смазочных материалов в нефтяном Татарстане, отсутствие зарплаты у рабочих. А вам бы витийствовать, а по делу вам слабо.
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  • Ilsur Achmetov 27 дек
    Чего это Хакимов от имени всех татар разговаривает? Свое личное мнение не надо ретранслировать как мнение всех татар. Понятие татарин-это лишь нарицательное имя. Татарин-это житель Великой Тартарии. Империи от Атлантики до Индийского океана. К монголам никакого отношения не имеющим. Если Державин вышел из Казанской Губернии-он не родственник Хакимову. Почему В.И. Ленина Хакимов не считает великим татарином. Ленин-личность более великая чем Грозный.
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  • Анонимно 08 февр
    Не было никакого ига. Сказка для сепаратистов.
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