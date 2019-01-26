Рафаэль Хакимов: «Уйгуры стали решающей политической силой в делах Центральной Азии»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 21-я

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Наследники кочевых империй».

Уйгурский каганат (VIII—IX века)

Дунайская и Волжско-Камская Булгарии пришли на смену Западно-тюркскому каганату. В это же время появляются новые тюркские государства на месте Восточно-тюркского каганата. Одним из ключевых игроков в политических процессах Евразии был Уйгурский каганат. Ибн Хордадбех упоминает о землях токуз-огузов (уйгуров): «Их область — самая большая из тюркских стран, они граничат с Китаем, Тибетом и карлуками». Уйгурский каганат прошел ряд этапов: первое государство было учреждено в Хангае в 323 году и просуществовало около 200 лет; второй каганат появился в 523 году и просуществовал чуть более 80 лет, он был покорен Тюркским каганатом в 603 году. Через 140 лет на территории бывшего Восточно-тюркского каганата появился третий Уйгурский каганат. После 763 года и почти до конца столетия уйгуры стали решающей политической силой в делах Центральной Азии. Их соперниками были только тибетцы и карлуки.

В Уйгурском каганате были развиты скотоводство, земледелие, ремесла и промыслы, развивалось строительство городов и крепостей. Столичные функции выполняли города Хара-Балгас и Бешбалык из долины Орхона. Уйгуры первыми среди тюрков перешли к оседлости. Значимость Уйгурского каганата во многом определялась местом на Великом Шелковом пути.

Уйгуры под влиянием согдийских проповедников приняли новую религию — манихейство. В 80-х годах VIII века отношения между уйгурской династией и населением городов Тарима резко ухудшились. Недовольство и опасения там вызвал антиманихейский переворот в Ордубалыке, жертвой которого пал Бёгю-каган. Его убийца провозгласил себя Алп Кутлуг Бильге-каганом и санкционировал избиение согдийцев и манихейских вероучителей. И в Семиречье, и в таримских оазисах манихейство было тогда господствующей религией. Именно согдийские и тюркские манихейские конгрегации были главными координаторами торговых операций на трассе от Семиречья до столичных центров Танской империи. Важным отрезком этой трассы был путь через Ордубалык, блокированный самозваным каганом сразу же после захвата власти в столице.

Развалины города-крепости Хара-Балгас. Фото wikimapia.org



Самозванец нарушил прежние договоренности и начал грабить согдийские и тюркские общины. В ответ города Притяньшанья восстали, а соседи — карлуки и тибетцы, заключив между собой союз, поддержали восставших и нанесли несколько серьезных поражений уйгурской армии. В 790 году тибетцы и тюрки взяли Бешбалык, последний оплот уйгуров. Новая уйгурская армия в 50—60 тысяч воинов попыталась изменить положение, но потерпела неудачу. Вслед за поражениями начались внутренние мятежи. К власти пришла новая династия, «принявшая прозвание Яглакар» и тем самым отождествившая себя с легитимным каганским родом (795 год). После пятнадцатилетнего перерыва были возобновлены союзные отношения с манихейскими общинами Притяньшанья, а Шелковый путь по «уйгурской дороге», через Ордубалык, вновь открыт для караванов.

На протяжении истории уйгуры сменили несколько письменностей. В VI веке они создают древнеуйгурское письмо на основе согдийского. Уйгурская руника получила широкое распространение среди восточных народов и была официальным письмом Монгольской империи, включая Золотую Орду и державу Тимуридов. Этот вид письма использовался некоторыми группами уйгуров даже после принятия ислама.

В начале IX века главным врагом уйгуров стали енисейские кыргызы. Война шла двадцать лет. В 840 году кыргызы, объединив усилия с мятежными уйгурами, взяли Ордубалык. Уйгурский каганат пал. Под натиском кыргызов уйгуры откочевали на юг, в Восточный Туркестан. Очаги их государственности продолжали существовать на западе Ганьсу и в Турфанском оазисе.

Карта fai.org.ru



Кянсуйское (Ганьчжоуское) идикутство (870—1035 годы)

Уйгуры после разгрома каганата в 840 году бежали на юго-запад, где создали Уйгурское Кянсуйское идикутство (княжество) на территории современной китайской провинции Ганьсу. В 1028 году это государство было уничтожено тангутами.

Кучарское идикутство (княжество) (847—866 годы)

После разгрома Уйгурского каганата часть уйгуров и других телесских племен в Дуньхуане создает свое государство. В 866 году Кучарское княжество было уничтожено Баку Чином, основавшим собственное государство в Турфанской котловине.

Уйгурское Турфанское идикутство (Кочо) (861—1368 годы)

После распада Уйгурского каганата в северной части Восточного Туркестана появляется Уйгурское княжество (идикутство). Баку Чин отнял у слабеющего Тибета Турфан, Бэйтин, Карашар, Бугур и основал идикутство. Затем он уничтожил Кучарское княжество.

В 1207 году Уйгурское идикутство становится вассалом Монгольской империи, а позже — Чагатайского улуса. После ликвидации улуса в 1346 году и образования Могулистана княжество ненадолго приобретает самостоятельность, но в 1368 году Могулистан его уничтожает.

Продолжение следует