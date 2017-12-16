Скандалы недели: санация «Промсвязьбанка», Путин о языках и арест экс-главы Росимущества РТ

Чем запомнятся татарстанцам уходящие семь дней

На уходящей неделе вся Россия следила за большой пресс-конференцией Владимира Путина, на которой, помимо прочего, он высказался о «языковом вопросе» в Татарстане. В свою очередь, Минобрнауки РФ прислало в регионы новый учебный план по госязыкам, который не устроил ни одну сторону «языкового конфликта». Слухи, роившиеся неделю вокруг «Промсвязьбанка», подтвердились — в банке была введена временная администрация, а самого известного банкира РТ Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 февраля будущего года. Также на этой неделе в Татарстан с визитом прибыли врио главы Дагестана Владимир Васильев и лидер гурппы ДДТ Юрий Шевчук. Реальное время» вспоминает эти и другие заметные события уходящей недели.

Большая пресс-конференция Владимира Путина

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин провел 13-ю ежегодную большую пресс-конференцию. Она стала для него последней за третий срок работы главой государства. На мероприятие аккредитовались 1 640 журналистов, в том числе представители татарстанских СМИ, которым удалось спросить президента о языковом вопросе в нашей республике.

По мнению президента, все дети должны иметь возможность для изучения родного языка, но это должно быть именно возможностью: «Если люди будут знать свой национальный язык, но будут отставать в русском языке — это было бы плохо по отношению к детям, проживающим в РТ. Но точно нужно обеспечить изучение родного языка, не только татарского, но и марийского, чеченского, якутского. Это наша гордость, наше богатство». Президент также отметил, что власти не собираются укрупнять регионы. По крайней мере, без согласия этих регионов. Родилось в ходе обсуждения вопроса от татарстанской журналистки новое выражение «Путин бабай».

Также вопрос про оппозицию в России удалось задать скандальному «кандидату в кандидаты» Ксении Собчак. «Вот те, кого вы назвали, — это Саакашвили в российском издании. И вы хотите, чтобы такие «саакашвили» дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?», — ответил вопросом на вопрос Владимир Путин. Президент также подчеркнул, что россияне такого развития событий не хотят: «Мы не хотим и не допустим второго издания Украины в России».

Фактически для тех, кто хочет изучать татарский язык, ничего не изменилось — с учетом предмета «государственный язык» часов остается столько же, сколько и ранее. Фото congresstatar74.ru



Методичка от Васильевой и социологические исследования о татарском языке

Минобрнауки России прислало в регионы новый учебный план, предусматривающий изучение государственных языков республик. Он, сказано в документе, призван «устранить неоднозначное толкование законодательства», которое и стало причиной языкового конфликта в Татарстане. Фактически для тех, кто хочет изучать татарский язык, ничего не изменилось — с учетом предмета «государственный язык» часов остается столько же, сколько и ранее. Однако, как выяснило «Реальное время», методичкой все равно недовольны, причем как сторонники, так и противники обязательного изучения татарского языка.

Сторонники добровольного изучения татарского языка не понимают, что делает предмет «Родной язык» в обязательной части. Добровольность изучения они считают выбором между тем изучать или не изучать, а не между тем, какой язык изучать в качестве родного. Возмущенные комментарии под постом о новом учебном плане и в группе сторонников обязательного изучения татарского языка «Татар ата-аналары»: «Узаконены ДВА иностранных языка — государству важнее полиглоты-«иностранцы»? Родной язык — по выбору, т. е. если хочешь на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку сдать, откажись от родного национального, записавшись добровольцем-русским?».

Также на уходящей неделе директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов раскритиковал данные социологов о татарском языке и отреагировал на призыв украинских чиновников раздробить Россию. В своей авторской колонке автор пишет: «Сегодня в Татарстане невесть откуда объявились Гавриленко, Артеменко, Минченко, которые учат нас уму разуму. Подсчитали, сколько татар хочет говорить на татарском и сколько на русском, уже точно знают сколько голосов татары отдадут Путину, Собчак, Жириновскому и Зюганову. Никогда не поверю, что только 7 процентов татар волнует проблема татарского языка, как утверждает ВЦИОМ. Эта проблема волнует 100 процентов татар, даже тех, кто не говорит на татарском, ибо это проблема национального достоинства».

Суд пришел к выводу, что перемена мест госпитализации Роберта Мусина на его «посадку» не влияет



Проблемы «Промсвязьбанка» и жалоба ЦБ на Мусина

В пятницу ЦБ ввел временную администрацию в лице Фонда консолидации банковского сектора в «Промсвязьбанке». ПСБ стал третьей кредитной организацией из так называемого «московского кольца» после «Открытия» и «Бинбанка», попавшей под каток регулятора. События развивались по следующему сценарию: в конце октября «Промсвязьбанк» и банк «Возрождение» решили отложить уже, казалось бы, намеченное объединение. 1 ноября международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг старшего необеспеченного долга в иностранной и местной валюте, рейтинг по депозитам «Промсвязьбанка» с «Ba3» до «B2» и поместило их на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения. В конце ноября уже агентство Fitch заявило, что повышенные требования к капиталу не могут выполнить «Промсвязьбанк» и «Московский кредитный банк» (МКБ).

Однако настоящий снежный ком негативных новостей посыпался в декабре. Начиная с 12 декабря, в соцсетях и на форумах гуляли слухи, что ЦБ вот-вот нагрянет в офис ПСБ, пресс-служба банка старательно опровергала каждый слух. Но утром 14 ноября уже «Ведомости» вышли со статьей о том, что регулятор потребовал от «Промсвязьбанка» увеличить резервы на сумму около 100 млрд руб. За этим последовало решение агентства «Эксперт РА» установить кредитной организации статус «под наблюдением». Да еще и президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции одобрил работу регулятора. К ночи того же дня «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщили о введении временной администрации в банке с 15 декабря, что и произошло с началом рабочего дня. При этом ПСБ продолжил свою текущую операционную деятельность.

За день до этого Приволжский суд Казани оставил бывшего министра финансов Татарстана и рулевого «Татфондбанка» с депутатским статусом в СИЗО до 16 февраля будущего года. Также суд пришел к выводу, что рождению новых эпизодов в деле «Татфондбанка» помогло письмо Центробанка в адрес Александра Бастрыкина, а перемена мест госпитализации Роберта Мусина на его «посадку» не влияет, поскольку «общественные и публичные интересы» в данном случае «превосходят» его личные права и свободы.

На уходящей неделе вышло сразу четыре серии о «расстрельной» папке Минниханова. Фото prav.tatarstan.ru



«Расстрельная» папка Минниханова

На уходящей неделе вышло сразу четыре серии о «расстрельной» папке Минниханова: не сей раз внимания удостоились главы Алексеевского, Пестречинского, Верхнеуслонского и Балтасинского районов. Как выяснило «Реальное время», не меньше 1 300 га земли Алексеевского района перешло под контроль ООО «Элита» за 13 лет работы Владимира Козонкова на посту главы. Единственным учредителем фирмы долгие годы выступал сам Козонков, но, попав в зону критики, передал долю дочке. Однако отчужденные с ущербом для муниципалитета, порой за бесценок, территории оказались единственными, за счет которых может расширяться Алексеевское. Впрочем, сам Козонков подробно рассказал «Реальному времени», почему он не согласен с претензиями в свой адрес.

В Пестречинском районе семья бывшего главы разными способами завладела 152 га земли, а его преемник смог купить под Казанью 15 соток всего за 4 рубля и 5 копеек. Сам Эдуард Дияров утверждает: все законно. Источники «Реального времени» уверяют, что в ходе проверки ему пришлось пройти тестирование на «детекторе лжи». Коллега Диярова Марат Зиатдинов с первых дней на должности главы Верхнеуслонского района остается одним из самых заметных глав районов Татарстана, однако сейчас встал вопрос о том, не повредит ли ему эта заметность теперь, когда аудиторы выявили нарушения, стоящие бюджету 184 млн рублей?

Поясним: по итогам проверки, которую провела Счетная палата РТ за 2015-й, 2016-й и часть 2017 года, был составлен 51 протокол об административных правонарушениях. Объем выявленных нарушений составляет 184,3 млн рублей. Они касаются формирования и исполнения бюджета (76,4 млн), бухгалтерского учета и отчетности (15,3 млн), управления и распоряжения муниципальной собственностью (91,3 млн), муниципальных закупок (1,1 млн).

Что же касается Балтасинского района, то там Комиссия Республиканской экспертной группы по вопросам противодействия коррупции выявила нарушения, касающиеся земли и других видов муниципального имущества. Самый резонансный факт в местной градостроительной политике — это предоставление земельных участков под жилищное строительство в защитной зоне сибиреязвенного скотомогильника, который располагается всего в 100 метрах от Балтасей.

Эпопея вокруг возобновления производства на АО «Ижметмаш», который постоянно менял собственников, близится к развязке. Фото udmurt.ru



Удмуртия попросила «Татнефть» загрузить ее на 3 млрд

В пятницу, 15 декабря, стало известно о том, что эпопея вокруг возобновления производства на «Ижевском заводе металлургии и машиностроения» (АО «Ижметмаш»), который постоянно менял собственников, близится к развязке. Так, после нескольких месяцев тщетных усилий по перезапуску простаивающего «Ижметмаша», перешедшего под контроль «Татнефти», глава Удмуртии Александр Бречалов вынужден был публично призвать собственников успеть реанимировать предприятие к концу января 2018 года. Ведь в преддверии президентских выборов «Ижметмаш» превратился в постоянный очаг социальной напряженности, который республиканские власти надеются погасить до наступления весны. Александр Бречалов настроен решительно, ожидая, что структуры «Татнефти» обеспечат загрузку предбанкротного предприятия на 3 млрд рублей.

Какую программу действий по оздоровлению предприятия предложит «Татнефть», пока неизвестно. «Поскольку ситуация вокруг АО «Ижметмаш» затрагивает права достаточно широкого круга лиц, «Татнефть» и банк «Зенит» не могут раскрывать все детали возможных путей выхода из нее, — говорится в сообщении пресс-службы «Татнефти». Отметим, что, если бы не разразившийся скандал вокруг «Ижметмаша», то вряд ли «Татнефть» «засветилась» бы в причастности к владению нового актива. Ведь до сих пор «Ижметмаш» не значится в структуре дочерних предприятий нефтяной компании. Нет ни одного официального сообщения и о покупке предприятия структурами «Татнефти».

Президентский выговор министру культуры РТ

На уходящей неделе состоялось заседание Совета при президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям. На нем неожиданной критике подвергся доклад министра культуры Айрата Сибагатуллина. Выслушав выступление чиновника, посвященное состоянию этнокультурной инфраструктуры в республике, Рустам Минниханов резко раскритиковал Сибагатуллина за неэффективное использование сети домов культуры и клубов, административные барьеры, которые не может преодолеть даже сам Минкульт, а также упрекнул министра в незнании элементарных цифр.

— Дело не в том, что появляются новые здания — в них должна кипеть жизнь. Это должны быть настоящие общественные центры. На самом деле, вся эта инфраструктура, на мой взгляд, используется недостаточно эффективно. Там, где инициативный работник, — там все в порядке, а в большей части — это просто человек, приближенный к кому-то, который владеет ключом от этого учреждения и получает зарплату за то, что открывает-закрывает дверь. Все эти библиотеки — площади должны работать на полную катушку, — высказался президент.

Рустам Минниханов резко раскритиковал Сибагатуллина за неэффективное использование сети домов культуры и клубов. Фото Максима Платонова

Рустам Минниханов также пожурил министра за имеющиеся административные барьеры: «Вот Музей изобразительного искусства — год назад мы выделили ресурс, и целый год они не могли даже проект сделать. Деньги не потрачены, так как проект не сделан, потому что Минкульт не может согласовать для себя реставрационные и другие работы. Каждый объект должен быть на вашем контроле — вы министр, вы за это отвечаете. Каждый клуб, каждый музей! Мы годами эти здания ремонтировали: Музей им. Тукая — не знаю, когда начали.… Никакой инициативности с вашей стороны, как будто вы сторонний наблюдатель».

Врио главы Дагестана в Татарстане

В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов принимал врио главы Дагестана Владимира Васильева. Гость с Северного Кавказа — фигура в большой политике довольно любопытная. Его назначение руководителем одного из непростых регионов 2 месяца назад вызвало некоторое удивление в стране и замешательство в самой республике. Шеф-редактор портала «Кавказская политика» Беслан Успанов в интервью корреспонденту «Реального времени» отметил, что впервые с середины XX века во главе региона был назначен человек не из Дагестана и не представитель дагестанских народов. Что интересно, Татарстан стал первым регионом, который посетил Васильев в новом качестве.

Васильев, находясь в Казани, побывал в IT-парке, Агропромышленном парке и КФУ. Вечером того же дня он был на приеме у Рустама Минниханова в Президентском дворце Казанского кремля. По словам президента РТ, республика готова поставлять в северокавказский регион автомобили, шины, синтетические моющие средства, медицинские инструменты, фармацевтические препараты, товары народного потребления. Минниханов пожелал, чтобы из Дагестана в Казань поставлялась мясная продукция («У вас самая вкусная баранина»). Также Казань готова поделиться передовыми технологиями, формами взаимодействия с муниципальными властями. Президент РТ также сообщил, что после Нового года татарстанская делегация посетит Дагестан, а к февралю будет готов конкретный план действий.

С обвинением в земельной афере и превышениях служебных полномочий с ущербом в 6,7 млн рублей 57-летний Фоат Шамсиев не согласен. Фото Ирины Плотниковой

«Террариум» по-зеленодольски и арест экс-главы Росимущества РТ



В четверг в Зеленодольском горсуде стартовал процесс по уголовному делу заместителя главы района. Как выяснило «Реальное время», с обвинением в земельной афере и превышениях служебных полномочий с ущербом в 6,7 млн рублей 57-летний Фоат Шамсиев не согласен. Он заявлял, что с потерпевшими даже не знаком, никогда с ними не встречался, денег не получал, а участвовать и влиять на продажу паев не мог. Показания экс-сотрудника ФСИН Курнева обвиняемый расценил как месть за отказ узаконить построенный без разрешения дом этого свидетеля.

По другому эпизоду Шамсиева-старшего обвиняют в превышении полномочий в пользу родственников. По версии следствия, чиновник поспособствовал тому, чтобы собственниками трехкомнатной служебной квартиры муниципалитета стали его сын и внук. Причем в обход очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ущерб бюджету следствие оценило в 1,4 млн рублей. Фоат Шамсиев и в этой части с обвинением не согласен.

Также в пятницу стало известно о том, что Тверской суд Москвы арестовал заместителя главы Росимущества Елену Паткину на 2 месяца по подозрению в хищении 150 миллионов рублей. Это следует из материалов, опубликованных в картотеке суда. Согласно им, данное решение суд принял 11 декабря, а 13 декабря сторона защиты уже подала на него апелляционную жалобу. По данным «Ъ», 50-летняя Елена Паткина была задержана 10 декабря в Москве на Казанском вокзале после возвращения из Казани, куда она направилась 22 ноября, внезапно взяв больничный.

Паткина является уроженкой Казани. С 2004 по 2013 год она возглавляла управление Росимущества по Республике Татарстан. Ее имя не раз упоминалось в связи с многочисленными нарушениями при приватизации госнедвижимости, которая за бесценок досталась третьим лицам, в частности, распродажа имущества авиастроительного завода ФГУП «КАПО им. Горбунова». Сейчас следствие устанавливает незадекларированное имущество Паткиной, чтобы наложить на него арест.

«Дочку» «Сувар девелопмента», занимающуюся строительством жилого комплекса в Краснодаре, намерен обанкротить «Тимер Банк». Фото Максима Платонова

Продажа «Кулонстроя» и охота «Тимер Банка» на «дочку» «Сувара»

За 920 млн рублей в Татарстане продают завод ЖБИ «Кулонстрой», связанный с одноименным холдингом депутата Госсовета РТ Альберта Фахрутдинова. Центральная компания этого холдинга, ЗАО «Кулонстрой», проходит процедуру банкротства, однако завод ЖБИ, судя по всему, в числе ее активов не фигурирует. Как ранее писало «Реальное время», банкротство ЗАО «Кулонстрой» стало неожиданностью на строительном рынке. Год назад эта компания завершила контракт по возведению высотного офиса АО «Транснефть-Прикамье» стоимостью свыше 2 млрд рублей. А в августе этого года Арбитражный суд РТ признал компанию несостоятельной по иску некоего ООО «ЭкоСервис», при этом сумма иска составляла всего 415 тысяч рублей.

Тем временем, «дочку» «Сувар девелопмента», занимающуюся строительством жилого комплекса в Краснодаре, намерен обанкротить «Тимер Банк», потребовав с нее свыше 600 млн рублей. Ранее эта же компания проиграла суд по иску от «ИнтехБанка» на сумму в 729 млн рублей. При этом, несмотря на серьезные долги и неблагоприятную обстановку вокруг ЖК, застройщик продолжает функционировать и ведет работу на объектах комплекса. Подробнее об этом «Реальное время» писало здесь.

Визит лидера группы ДДТ в Казань и его мнение о национальных языках

В среду в Казани состоялся концерт группы ДДТ. С сентября прошлого года группа везет по России и зарубежью тур «История звука» — программу, собравшую самые фактурные песни за 30 лет новейшей истории нашей страны и самой группы. Программу принимают хорошо: молодым хочется послушать, как ДДТ играла в 80-е, более взрослым — поностальгировать. Накануне концерта лидер команды Юрий Шевчук дал пресс-конференцию — о туре, о желании уединения и о национальном вопросе.

— С Казанью я познакомился еще в 82-м году, когда приезжал с вот такими волосами (показывает по пояс, — прим. ред.) автостопом, играл по всяким квартирникам перед хипанами. И у меня много друзей с тех времен осталось, — поделился воспоминаниями исполнитель.

С языковым вопросом нужно быть очень аккуратным, такие конфликты могут приводить к войнам, сказал музыкант. Фото Айгуль Чуприной

Вопрос национальных языков вызвал у Юрия Шевчука очень живую реакцию. С языковым вопросом нужно быть очень аккуратным, такие конфликты могут приводить к войнам, сказал музыкант. Он отметил, что видел, как развивалась подобная ситуация на Украине.

— Моя мама татарка — Фания Акрамовна Галеева, отец из казаков — Юлиан Сосфенович Шевчук. Я уважаю и немного знаю и татарский, и русский. Меня это только обогащает, я и вам советую, — сказал музыкант. — Наблюдая за Украиной, я видел, как все это растет и начинается «жесть». Не нужно этого допускать. У Дудя я уже говорил: все войны начинаются в мирное время. Зло копится, копится, копится, копится. А война — это уже острие всех проблем, не разрешенных цивилизованным путем. Я не ответил у Дудя по поводу Донецка и Донбаса — этой войны. Но после поездок по горячим точкам, где я видел уже следствие зла, которое начиналось в мирной жизни, мы с ребятами подумали и поехали на Украину, чувствуя, как оно [зло] концентрируется в стране.

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